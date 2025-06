Jotform ou Microsoft Forms : quel générateur de formulaires vous convient le mieux ?

Les formulaires en ligne ne sont plus seulement des documents numériques, ce sont des outils pratiques pour recueillir des commentaires, réaliser des sondages et traiter les demandes internes. Jotform et Microsoft Forms sont deux plateformes populaires pour créer ce type de formulaires.

Les deux vous permettent de créer des formulaires en ligne, de recueillir des réponses et d'analyser des données. Mais la manière dont ils s'y prennent, et ce qu'ils apportent en plus, les différencient.

Aujourd'hui, nous allons comparer ces deux créateurs de formulaires afin que vous puissiez choisir en toute confiance la plateforme la mieux adaptée à vos besoins et gérer votre processus de création de formulaires en toute simplicité.

Qu'est-ce que Jotform ?

Jotform est un outil permettant de créer, personnaliser et partager des formulaires en ligne. Il peut être utilisé pour les sondages, les inscriptions et le paiement.

Il s'agit d'un générateur de formulaires sans code, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de connaissances en codage pour créer des formulaires avec Jotform. Il vous suffit de glisser-déposer les champs requis, et votre formulaire est prêt !

De plus, Jotform offre diverses fonctionnalités avancées, telles que la logique conditionnelle, la traduction des formulaires, la marque blanche, les flux de travail automatisés et les rapports de données, qui aident les utilisateurs à créer et à gérer efficacement les données des formulaires.

Jotform est idéal pour ceux qui ont besoin de créer rapidement des formulaires, sans codage ni tracas.

Fonctionnalités de Jotform

Précurseur de la création de formulaires sans code, Jotform ne se contente pas de vous permettre de créer des sondages et des questionnaires. Il est conçu de manière réfléchie pour aider les particuliers et les entreprises à collecter, suivre et analyser des données afin de rationaliser les flux de travail.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Fonctionnalité n° 1 : facilité d'utilisation

Le premier générateur de formulaires WYSIWYG (What You See Is What You Get), Jotform, a été créé pour rendre la création de formulaires plus rapide et plus intelligente grâce à son interface conviviale de type glisser-déposer.

L'outil est facile à utiliser et ne nécessite aucun codage, quel que soit votre niveau, pour créer un formulaire. Vous pouvez ajouter des champs, personnaliser la disposition et prévisualiser le formulaire, le tout en quelques clics ! Son tableau de bord clairement organisé vous aide à naviguer facilement sur la plateforme et à accéder à ses fonctionnalités. Même la version mobile de l'outil dispose d'une interface claire et intuitive.

Fonctionnalité n° 2 : création et gestion de formulaires

Jotform offre diverses fonctionnalités en plus de la création de formulaires de base. Celles-ci incluent la traduction de formulaires, la conversion, la marque blanche, et plus encore. Vous pouvez également configurer des flux de travail d'approbation, attribuer des formulaires aux membres de l'équipe et activer les réponses automatiques.

Grâce à la logique conditionnelle, vous pouvez créer des formulaires intuitifs qui envoient des e-mails à des utilisateurs spécifiques et génèrent des messages de remerciement personnalisés. Vous pouvez également afficher ou masquer des champs en fonction des informations saisies par l'utilisateur.

Une autre fonctionnalité unique est celle des formulaires avec code QR. Elle permet aux utilisateurs d'accéder à vos formulaires en scannant un code QR sur leur appareil mobile. De plus, vous pouvez créer des formulaires mobiles hors ligne, ce qui constitue un avantage majeur.

Fonctionnalité n° 3 : sécurité

Saviez-vous que 29 % des personnes évitent de remplir des formulaires en ligne pour des raisons de sécurité des données ? Cependant, Jotform dispose de mesures de sécurité des données de haut niveau et de certifications pour résoudre ce problème.

La plateforme affirme être conforme aux principales normes et réglementations en matière de sécurité des données, telles que PCI-DSS, GDPR, CCPS, FERPA et HIPAA. De plus, tous ses formulaires sont protégés par un cryptage SSL 256 bits pour garantir une sécurité supplémentaire.

Fonctionnalité n° 4 : modèles

Jotform propose plus de 10 000 modèles prêts à l'emploi pour créer des formulaires. Ils sont entièrement personnalisables. Vous pouvez donc ajouter/supprimer des widgets, modifier les couleurs, les schémas et les arrière-plans des formulaires, et même intégrer des applications tierces de votre choix.

Fonctionnalité n° 5 : intégrations

Jotform s'intègre à plus de 100 applications et logiciels tiers, ce qui vous permet de créer des formulaires tout en gérant les données qu'ils collectent. Cela inclut :

Passerelles de paiement (PayPal, Stripe, etc.)

Systèmes CRM (HubSpot, Zoho, etc.)

Outils de marketing par e-mail (Mailchimp, ActiveCampaign, etc.)

Logiciels de gestion de projet (Asana, Trello, etc.) et bien d'autres encore

Tarifs Jotform

Starter : Gratuit pour toujours

Bronze : 39 $/mois

Silver : 49 $/mois

Gold : 129 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

💡 Conseil de pro : Utilisez des appels à l'action spécifiques tels que « Réservez ma place », « Obtenez le guide gratuit » ou « Commencez mon essai gratuit ». Ceux-ci donnent aux utilisateurs une raison de cliquer et renforcent la valeur. ✅

Qu'est-ce que Microsoft Forms ?

Issu de la suite Microsoft, Microsoft Forms est un générateur de formulaires basé sur le cloud qui permet aux particuliers et aux organisations de créer des formulaires de commentaires, des quiz, des sondages, etc. pour la collecte de données.

L'outil propose une conception sans code et une interface utilisateur épurée et minimaliste. Ainsi, que vous souhaitiez créer des sondages pour vos employés ou des formulaires intégrés, vous pouvez le faire facilement sans expertise technique.

Microsoft Forms vous permet également d'importer des données de formulaire, de les préremplir et d'insérer des formulaires dans des outils tels que PowerPoint, Excel, SharePoint, OneNote et d'autres produits Microsoft. Cela en fait l'outil idéal pour les enseignants, les professionnels des ressources humaines, les organisateurs d'évènements et les équipes d'entreprise.

Fonctionnalités de Microsoft Forms

Microsoft Forms est la solution idéale pour une collecte de données rapide et simple. Il est conçu pour être simple. Il permet aux utilisateurs de créer et de partager sans effort des sondages, des enquêtes et des quiz, ce qui rend la collecte quotidienne de commentaires rapide, claire et organisée au sein de l'écosystème Microsoft.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Fonctionnalité n° 1 : facilité d'utilisation

Microsoft Forms est facile à utiliser et à naviguer, en particulier pour ceux qui connaissent déjà les autres produits Microsoft.

La plateforme dispose d'une interface claire et conviviale et offre divers outils pour concevoir des formulaires à partir de zéro. Tout comme Jotform, elle est également basée sur une architecture sans code, vous n'avez donc pas besoin de connaissances en programmation pour l'utiliser. Cependant, elle ne dispose pas d'un générateur de formulaires par glisser-déposer dédié.

Fonctionnalité n° 2 : création et gestion de formulaires

Microsoft Forms offre des fonctionnalités de base pour la création de formulaires, telles que la création de branches, la personnalisation des thèmes, etc. Cependant, ses fonctionnalités de gestion et de traitement des formulaires sont exceptionnelles.

Par exemple, Microsoft Forms permet aux utilisateurs de suivre les réponses aux formulaires en temps réel, de créer automatiquement des diagrammes et des résumés, de collaborer et de partager des formulaires avec leurs collègues, et bien plus encore.

De plus, il offre une assistance multilingue. Vous pouvez donc créer des quiz, des sondages, etc. dans plusieurs langues telles que l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand, etc. Vous pouvez également visualiser les données des formulaires grâce à des analyses instantanées et puissantes

Fonctionnalité n° 3 : sécurité

Comme les autres produits de la suite Microsoft 365, Microsoft Forms offre une sécurité de niveau entreprise à ses utilisateurs. Il est conforme aux principales normes et réglementations en matière de données, telles que le RGPD, l'HIPAA et la FERPA, et crypte toutes les données partagées via un formulaire.

De plus, seuls les administrateurs peuvent accéder au formulaire, à son activité et à ses données. Aucun accès non autorisé par des tiers n'est autorisé.

Fonctionnalité n° 4 : modèles

Microsoft Forms dispose d'une bibliothèque de modèles prédéfinis pour faciliter le processus de création de formulaires pour les débutants. Cela inclut des modèles pour les sondages, les quiz, les formulaires de commentaires clients, les enquêtes, les questionnaires et les inscriptions à des évènements.

Chaque modèle est clair, conçu par des professionnels et personnalisable. Vous pouvez modifier les types de questions (choix multiples, texte, évaluation, etc.), les thèmes, la logique de branchement, et plus encore.

Fonctionnalité n° 5 : intégrations

Microsoft Forms est un excellent outil, en particulier si vous utilisez déjà d'autres applications Microsoft. Il s'intègre parfaitement à Excel, Teams, SharePoint et OneDrive.

Par exemple, vous pouvez exporter les réponses aux formulaires directement dans Excel pour une analyse plus approfondie ou les partager facilement dans les discussions et les canaux Teams afin de tenir l'équipe informée. Il excelle avec Power Automate, ce qui le rend pratique pour les flux de travail internes et les rapports.

Tarifs Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 15,00 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium : 26,40 $/mois par utilisateur

Applications Microsoft 365 pour les entreprises : 9,90 $/mois par utilisateur

🧠 Fait amusant : les formulaires ne servent pas seulement à collecter des données, ils permettent également de capturer et de convertir des prospects. Le taux de conversion moyen des formulaires dans tous les secteurs est de 2 à 3 %. 😯

Jotform vs Microsoft Forms : comparaison des fonctionnalités

Jotform et Microsoft Forms sont tous deux des outils robustes de création de formulaires dotés de nombreuses fonctionnalités utiles. Mais lequel choisir ?

Comparons donc les fonctionnalités des deux outils pour voir quelle plateforme l'emporte : Microsoft Forms ou Jotform. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un tableau comparatif rapide entre Jotform et Microsoft Forms.

Fonctionnalité Jotform Formulaires Microsoft Facilité d'utilisation Constructeur par glisser-déposer, convivial pour les débutants Pas de glisser-déposer ; moins intuitif pour les débutants Création et gestion de formulaires Logique conditionnelle avancée pour les formulaires complexes Logique de branchement de base pour les formulaires simples Sécurité Conforme aux normes en matière de données, sécurisé Sécurité de niveau entreprise avec l'intégration Azure AD Modèles plus de 10 000 modèles personnalisables dans toutes les catégories Sélection limitée de modèles Intégrations Intégrations tierces étendues (CRM, paiements, outils de gestion de projet, etc.) Limité à l'écosystème Microsoft (Excel, Teams, etc.) Tarifs Forfait Free (jusqu'à 5 formulaires) ; forfaits payants à partir de 39 $/mois Gratuit pour les utilisateurs Microsoft ; forfaits premium à partir de 6 $/mois (facturation annuelle)

Fonctionnalité n° 1 : facilité d'utilisation

Jotform et Microsoft Forms sont des générateurs de formulaires sans code dotés d'interfaces intuitives et d'une navigation facile. Cependant, la principale différence réside dans leur approche de la création de formulaires.

Alors que Jotform permet aux utilisateurs de créer des formulaires à l'aide d'un éditeur glisser-déposer, Microsoft Forms ne dispose pas de cette fonctionnalité. Cela peut allonger la courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs, en particulier ceux qui n'ont aucune expérience dans la création de formulaires.

🏆 Gagnant : Jotform est un outil plus convivial pour les débutants grâce à son éditeur glisser-déposer.

Fonctionnalité n° 2 : Création et gestion de formulaires

Jotform dispose de plusieurs fonctionnalités de création de formulaires. Plus important encore, il offre une logique conditionnelle avancée qui vous permet d'afficher des questions spécifiques en fonction des réponses précédentes, rendant ainsi les formulaires plus pratiques.

Microsoft Forms dispose également d'une fonctionnalité similaire appelée « branchement de formulaire ». Bien qu'utile pour les flux logiques simples, Jotform est la meilleure option pour les conditions complexes à plusieurs niveaux.

🏆 Gagnant : Jotform se distingue comme la meilleure alternative grâce à sa grande variété de fonctionnalités avancées pour les formulaires.

Fonctionnalité n° 3 : sécurité

Jotform et Microsoft Forms offrent tous deux une sécurité robuste pour leur plateforme. Ils sont conformes aux principales normes et réglementations en matière de données et suivent des méthodes de collecte de données sécurisées afin de garantir une intégrité maximale.

Cependant, la sécurité de niveau entreprise de Microsoft Forms est inégalée : une référence dans le secteur technologique. L'intégration transparente avec Azure AD renforce encore davantage la confidentialité des données et le contrôle d'accès.

🏆 Gagnant : Microsoft Forms est plus sûr que Jotform grâce à ses mesures de sécurité de niveau entreprise et à son intégration Azure.

📮 ClickUp Insight : 22 % de nos répondants restent méfiants lorsqu'ils utilisent l'IA au travail. La moitié d'entre eux s'inquiètent pour la confidentialité de leurs données, tandis que l'autre moitié n'est pas sûre de pouvoir se fier à ce que leur dit l'IA.

Fonctionnalité n° 4 : modèles

La bibliothèque de modèles de Jotform est vaste et polyvalente, avec plus de 10 000 options pour tous les usages : personnel, éducatif, professionnel, etc. Elle convient donc à la plupart des utilisateurs ayant peu ou pas d'expérience dans la création de formulaires.

Bien que Microsoft Forms propose également des modèles de formulaires prêts à l'emploi, leur variété est limitée, ce qui le rend idéal uniquement pour ceux qui souhaitent créer rapidement des formulaires basiques.

🏆 Gagnant : Jotform est le meilleur choix grâce à son large intervalle de modèles personnalisables.

Fonctionnalité n° 5 : intégrations

Jotform propose diverses intégrations tierces avec les principaux outils de productivité, logiciels de gestion de projet, CRM, passerelles de paiement et autres services. Ces intégrations facilitent la création et la gestion de formulaires dans différents flux de travail.

Par ailleurs, Microsoft Forms s'intègre uniquement aux outils Microsoft Office tels qu'Excel, PowerPoint et Teams. Cela limite la polyvalence et l'adéquation de la plateforme.

🏆 Gagnant : Jotform est le grand gagnant, offrant des plug-ins tiers plus polyvalents.

Jotform vs Microsoft Forms : tarifs

À première vue, Jotform peut sembler une option plus lucrative que Microsoft Forms, et cela se comprend. Jotform propose un forfait Free à tous ses utilisateurs avec une limite mensuelle de 5 formulaires.

Cependant, si vous dépassez cette limite, vous devrez payer la somme exorbitante de 39 $/mois (pour 25 formulaires), qui passe ensuite à 49 $/mois (pour 50 formulaires) et 129 $/mois (pour 100 formulaires). C'est là que les choses commencent soudainement à devenir coûteuses.

D'autre part, Microsoft Forms est entièrement gratuit pour tous les titulaires d'un compte Microsoft, ce qui en fait une meilleure alternative à Jotform. Même si vous avez besoin d'accéder à des fonctionnalités premium, ses forfaits payants commencent à seulement 7,20 $ par mois pour un utilisateur. Si vous optez pour une facturation annuelle, ce prix diminue encore pour atteindre 6 $ par mois et par utilisateur.

🏆 Gagnant : Microsoft Forms remporte la palme en tant que solution de création de formulaires plus rentable que Jotform.

Jotform vs Microsoft Forms sur Reddit

Nous avons parcouru Reddit pour savoir ce que les gens pensent de Jotform et Microsoft Forms. Après avoir parcouru des tonnes de commentaires, voici ce qui ressort :

De nombreux utilisateurs apprécient la facilité d'utilisation de Jotform. Cependant, ils ne pensent pas que ce soit l'outil idéal pour créer des formulaires complexes :

Jotform est très simpliste, ce qui peut être un avantage pour une petite entreprise ayant des demandes simples. Mais si vous êtes une grande entreprise et que vous avez besoin de créer des flux de travail ou des intégrations, cela peut s'avérer difficile ou impossible avec Jotform.

Jotform est très simpliste, ce qui peut être un avantage pour une petite entreprise ayant des demandes simples. Mais si vous êtes une grande entreprise et que vous avez besoin de créer des flux de travail ou des intégrations, cela peut s'avérer difficile ou impossible avec Jotform.

En ce qui concerne Microsoft Forms, la plupart des utilisateurs ne semblent pas avoir eu une expérience positive. Ils estiment qu'il existe de meilleures alternatives pour créer des formulaires :

Beaucoup de promesses, mais il existe de meilleurs outils pour collecter des données à partir de sources externes. L'ensemble d'outils MS Forms et sa personnalisation sont terribles.

Beaucoup de promesses, mais il existe de meilleurs outils pour collecter des données à partir de sources externes. L'ensemble d'outils MS Forms et sa personnalisation sont terribles.

🔍 Le saviez-vous ? Plus de 25 % des utilisateurs abandonnent un formulaire s'il est trop long ou confus. C'est pourquoi les créateurs de formulaires intelligents proposent une logique conditionnelle qui n'affiche que ce qui est nécessaire et permet de rester concis. 😎

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Jotform et Microsoft Forms

Jotform et Microsoft Forms n'ont qu'un seul objectif : créer des formulaires en ligne. Mais si vous avez besoin d'un outil qui vous permette d'en faire plus, essayez ClickUp.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous permet de créer et de gérer des formulaires, de visualiser des données et de rationaliser facilement la génération de prospects, l'intégration des clients, les commentaires des employés, les inscriptions des clients et d'autres tâches chronophages.

Voici ce que cet utilisateur a à dire :

Les formulaires et les processus d'approbation sont très faciles à mettre en œuvre et facilitent grandement le traitement des demandes interdépartementales, ce qui permet de gagner du temps.

Les formulaires et les processus d'approbation sont très faciles à mettre en œuvre et facilitent grandement le traitement des demandes interdépartementales, ce qui permet de gagner du temps.

Maintenant, examinons en détail certaines de ses fonctionnalités avancées.

L'avantage n° 1 de ClickUp : les formulaires ClickUp

Utilisez ClickUp Forms pour créer des formulaires en ligne de haute qualité sans codage

Oubliez le débat Jotform vs Microsoft Forms et découvrez ClickUp Forms!

ClickUp Forms est un générateur de formulaires alimenté par l'IA qui vous permet de créer des formulaires personnalisés sans aucun codage complexe. Contrairement à d'autres plateformes, tous vos formulaires sont centralisés dans ClickUp, vous n'avez donc jamais à vous soucier de perdre des données. Cela signifie que vous pouvez :

Ajoutez des champs, modifiez les dispositions et personnalisez les arrière-plans, le tout sans écrire une seule ligne de code

Stockez toutes les données des formulaires dans un emplacement centralisé pour faciliter leur accès et leur gestion

Créez des sondages, des questionnaires et des formulaires de commentaires intelligents grâce à une logique conditionnelle intégrée qui pose les bonnes questions aux bons utilisateurs

De plus, l'interface utilisateur intuitive de l'outil est un atout majeur. Avec une navigation claire et une conception conviviale pour les débutants, ClickUp Forms est facile à utiliser. Même si vous n'avez jamais créé de formulaire de qualité professionnelle, vous pouvez faire confiance à Forms pour garder cela secret.

Atout n° 2 de ClickUp : Automatisations ClickUp

Automatisez les actions répétitives des formulaires pour obtenir des résultats plus rapides avec ClickUp Automatisation

Réponses au formulaire ? Reçues ! Il est maintenant temps d'identifier les éléments d'action à partir des données collectées, de créer et d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe, puis de visualiser leur progression.

Cela vous semble trop compliqué ? Laissez ClickUp Automatisation s'occuper de tout !

Avec plus de 100 automatisations prédéfinies, ClickUp Automations vous permet d'éliminer les tâches répétitives afin de rationaliser votre flux de travail.

Vous pouvez donc l'utiliser pour :

Attribuez automatiquement les tâches au bon membre de l'équipe en fonction des réponses au formulaire

Déclencher des changements de statut ou des dates d'échéance

Envoyez des notifications ou des e-mails lorsqu'un formulaire est rempli

Ajoutez instantanément des étiquettes, des priorités ou des champs personnalisés

Ce n'est pas tout : ClickUp s'intègre également à plusieurs outils et plateformes, vous offrant ainsi l'expérience de gestion des données de formulaires la plus fluide qui soit !

Atout n° 3 de ClickUp : les tableaux de bord ClickUp

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour obtenir une vue d'ensemble des réponses à vos formulaires en un seul endroit

Le suivi des réponses aux formulaires peut être fastidieux et source d'erreurs... sauf si vous disposez des tableaux de bord ClickUp.

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez facilement suivre plusieurs réponses à des formulaires et visualiser les données clés en temps réel, le tout sur une seule plateforme. De la vue Liste à la vue Tableau, choisissez parmi un intervalle d'options de visualisation de données polyvalentes pour :

Affichez et gérez facilement les données des formulaires

Suivez les informations en temps réel sans changer d'outil

Personnalisez votre affichage en fonction de votre flux de travail

Atout n° 4 de ClickUp : ClickUp Brain

La création de formulaires ne doit pas nécessairement être répétitive ou fastidieuse, surtout avec ClickUp Brain à vos côtés.

L'assistant IA de ClickUp vous aide à :

Rédigez des questions claires et pertinentes pour vos formulaires

Résumez instantanément de grands ensembles de réponses

Suggérez les prochaines étapes en fonction des données que vous collectez

Que vous créiez un sondage pour recueillir des commentaires ou traitiez des données d'intégration, ClickUp Brain rationalise l'ensemble du processus, rendant vos formulaires plus intelligents et plus efficaces, sans travail manuel.

Rationalisez l'ensemble de l'expérience en rendant les formulaires plus intelligents et plus efficaces avec ClickUp Brain

Atout n° 5 de ClickUp : les modèles ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des formulaires personnalisés professionnels en un clin d'œil avec le modèle de formulaire ClickUp

Jotform et Microsoft Forms proposent tous deux des modèles de formulaires prêts à l'emploi pour les débutants. Mais le modèle de formulaire ClickUp va encore plus loin !

Dites adieu aux données désordonnées ! Ce modèle garantit l'exactitude et la cohérence de toutes les informations en offrant à tous un format facile à suivre. Grâce à des champs et des options prédéfinis très pratiques, vous n'avez plus besoin de deviner.

Le plus gros avantage ? Il est conçu pour se conformer aux réglementations et aux bonnes pratiques du secteur, sans effort supplémentaire.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des formulaires avec des champs personnalisés

Modifiez facilement les champs et ajoutez vos critères

Collectez les réponses des utilisateurs à partir de plusieurs plateformes

Organisez les envois pour un examen rapide

Créez les meilleurs formulaires en ligne avec ClickUp !

Choisir le bon générateur de formulaires peut faire toute la différence dans l'efficacité avec laquelle vous collectez, gérez et exploitez les informations.

Jotform et Microsoft Forms sont deux choix populaires. Jotform se distingue par ses fonctions puissantes et sa facilité d'utilisation, ce qui le rend idéal pour ceux qui souhaitent créer des formulaires avec flexibilité et sans codage.

D'autre part, Microsoft Forms est un excellent choix si la sécurité et le budget sont vos priorités, en particulier au sein de l'écosystème Microsoft.

Mais si vous souhaitez aller plus loin que la simple collecte de données, ne vous limitez pas à Jotform ou Microsoft Forms et pensez à ClickUp. Il s'intègre parfaitement aux tâches, aux flux de travail et à la collaboration en équipe, vous aidant à saisir les informations et à les transformer en actions, le tout dans un seul environnement de travail. Découvrez ClickUp dès aujourd'hui et transformez votre flux de travail : inscrivez-vous pour un essai gratuit !