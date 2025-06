Modèles de CV Figma gratuits pour créer un CV qui se démarque

Les responsables du recrutement parcourent les CV en sept secondes!

Si le vôtre ne retient pas immédiatement l'attention, il se perdra dans la pile.

Un CV fade et bourré de texte ? Oubliez ça.

Vous avez besoin d'un design précis, professionnel et visuellement attrayant, sans passer des heures à modifier les marges dans Word.

Découvrez les modèles de CV Figma gratuits. Pas de logiciel encombrant, pas de mise en forme fastidieuse, juste des designs élégants et prêts à l'emploi que vous pouvez personnaliser en quelques minutes. Que vous recherchiez une touche créative ou un look professionnel soigné, ces modèles vous aideront à vous démarquer.

Mais Figma n'est pas votre seule option. Cet article présente les meilleurs modèles de CV gratuits sur Figma, ainsi que les meilleures alternatives (lire : ClickUp!), afin que vous puissiez choisir l'outil qui vous convient, sans regret !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de CV Figma ?

Un modèle de CV Figma bien conçu aide les demandeurs d'emploi à créer un CV qui se démarque et qui allie esthétique et fonctionnalité. Il doit être visuellement attrayant tout en restant professionnel et facile à personnaliser. Voici quelques éléments essentiels à prendre en compte :

Hiérarchie claire : sections bien structurées pour l'expérience professionnelle, les compétences et la formation

Design minimaliste : polices de caractères épurées, espaces blancs équilibrés et combinaisons de couleurs professionnelles

Personnalisation facile : champs de texte modifiables, calques organisés et dispositions flexibles

Compatibilité ATS : mise en forme correcte du texte pour garantir la lisibilité des informations par les systèmes automatisés

Typographie cohérente : polices de caractères lisibles avec un contraste approprié pour une meilleure lisibilité

Exportation efficace : optimisé pour une sortie PDF de haute qualité sans distorsion du design

En gardant cette checklist à l'esprit, nous vous suggérons quelques-uns des meilleurs modèles de CV Figma pour votre prochaine candidature !

Les 5 meilleurs modèles de CV Figma gratuits

Profitez de ces cinq modèles de CV créatifs gratuits de Figma pour créer un CV qui vous permettra de décrocher un emploi. Vous pouvez également les exporter au format PDF ou les modifier dans Google Docs pour plus de flexibilité :

1. CV classique – Markdown vers Figma – md2fig par Ciszek

via Figma

Ce modèle de CV classique est idéal pour ceux qui préfèrent l'efficacité d'une disposition préformatée à une mise en forme et un alignement manuels fastidieux.

Il utilise l'outil md2fig, qui vous permet de rédiger votre CV en Markdown et de le convertir automatiquement en une disposition Figma structurée et bien conçue. Pas besoin de faire glisser et d'aligner le texte manuellement : concentrez-vous simplement sur le contenu et laissez md2fig s'occuper du reste.

Le design est épuré et professionnel, et met l'accent sur la lisibilité. Il évite tout encombrement visuel inutile, afin que votre expérience, vos objectifs professionnels et vos compétences soient mis en avant.

Voici quelques-unes des meilleures fonctionnalités du modèle :

Intégration Markdown à Figma pour une conversion facile du texte en design

Disposition simple et structurée pour une lecture facile

Idéal pour les résumés et les mises à jour rapides de CV sans avoir à ajuster manuellement les champs de texte

📌 Idéal pour : Les développeurs, les rédacteurs et les professionnels qui préfèrent écrire en Markdown et qui souhaitent disposer d'un moyen rapide et automatisé pour générer un CV soigné dans Figma

2. CV/Resumé par Alexis Riols

via Figma

Si vous recherchez un CV simple, professionnel et visuellement équilibré, le modèle de CV/résumé d'Alexis Riols est un excellent choix. Il suit une approche minimaliste, avec une disposition structurée et des sections claires pour documenter votre expérience professionnelle, votre formation et vos compétences.

La typographie sans empattement a été soigneusement sélectionnée pour garantir une lisibilité optimale, tandis que des éléments de design subtils ajoutent une touche moderne sans encombrer le CV.

Le modèle se distingue par :

Disposition minimaliste et bien structurée, facile à parcourir

Format de CV clair d'une page

Des détails subtils qui améliorent l'attrait visuel sans surcharger la section du contenu

📌 Idéal pour : Les professionnels occupant des rôles en entreprise, dans le milieu universitaire ou dans tout secteur où un style de CV clair et concis est préféré

👀 Le saviez-vous ? Utiliser des mots forts tels que « réalisé », « développé » et « mis en œuvre » à la place de phrases génériques peut renforcer l'impact de votre CV et mettre en valeur vos réalisations.

3. Modèles de CV par Craftwork

via Figma

Vous préférez combiner différents éléments de modèles pour créer votre CV ?

Le modèle de CV Craftwork rassemble une collection de modèles de CV, chacun conçu avec une hiérarchie visuelle forte, une typographie moderne et des dispositions uniques. Que vous souhaitiez un CV traditionnel avec une touche de style ou une mise en forme créative et accrocheuse, ce pack propose des options adaptées à différents secteurs.

Chaque modèle offre un équilibre entre design et lisibilité, garantissant ainsi à votre CV un aspect professionnel sans sacrifier la clarté. Les modèles professionnels sont également fournis avec l'assistance de disposition automatique de Figma, ce qui rend la personnalisation très facile.

Voici quelques fonctionnalités clés de ce modèle :

Plusieurs exemples et styles de CV adaptés à différents secteurs et préférences

Des designs bien structurés qui allient esthétique et lisibilité

Assistance à la disposition automatique pour des modifications faciles

📌 Idéal pour : Tous ceux qui recherchent de la variété et de la flexibilité dans la mise en forme de leur CV. Des designers aux créatifs en passant par les professionnels de l'entreprise, ce modèle aide tout le monde à obtenir un CV élégant et professionnel.

4. Supa Resume – Light & Dark [CV/lettre de motivation GRATUIT] par Angelo Libero

via Figma

Le modèle Supa Resume est une excellente option grâce à ses variations de thèmes clairs et sombres. Il offre aux utilisateurs la possibilité de choisir le style qui correspond le mieux à leur personnalité et à leur secteur d'activité. Il est élégant, moderne et visuellement saisissant, avec une typographie forte et une disposition bien organisée.

Au-delà du CV, Supa Resume comprend également un modèle de lettre de motivation assorti, garantissant la cohérence de votre candidature. Le design est facile à modifier, vous pouvez donc ajuster les couleurs, les polices de caractères et les sections en fonction de votre image de marque.

Les fonctionnalités clés du modèle comprennent :

Une lettre de motivation assortie pour un dossier de candidature cohérent

Un design moderne et audacieux qui se démarque tout en conservant un aspect professionnel

📌 Idéal pour : Les demandeurs d'emploi qui souhaitent un CV visuellement percutant avec la possibilité de choisir entre le mode clair ou sombre. Cela le rend idéal pour les rôles dans les domaines techniques, créatifs et les entreprises modernes.

🧠 Anecdote : dans certains pays, les CV accompagnés d'une photo professionnelle peuvent en réalité réduire vos chances d'être embauché, car de nombreuses entreprises suivent des politiques anti-discrimination qui découragent l'utilisation de photos.

5. Resumate – Pack de modèles de CV gratuits par Reyhan Tamang

via Figma

Resumate n'est pas un simple modèle, mais un pack complet de CV proposant plusieurs styles et dispositions. Que vous ayez besoin d'un CV formel pour une entreprise, d'une disposition moderne et créative ou d'un modèle intermédiaire, ce pack répondra à vos besoins.

Chaque modèle est hautement personnalisable, vous permettant de modifier les polices de caractères, les couleurs et les sections afin de créer un CV qui reflète véritablement votre image de marque dans vos candidatures. Les modèles sont conçus avec la fonctionnalité de disposition automatique de Figma, ce qui les rend faciles à modifier et à mettre à jour.

Les fonctionnalités clés de ce pack de modèles sont les suivantes :

Des modèles de CV minimalistes adaptés à différents secteurs et styles

Assistance à la disposition automatique pour une personnalisation rapide et facile

Dispositions visuellement attrayantes et mises en forme de manière professionnelle

📌 Idéal pour : Toute personne à la recherche d'un nouvel emploi de rêve (professionnels d'entreprise, créatifs, etc.) qui souhaite disposer d'un modèle unique et polyvalent sans avoir à rechercher plusieurs options

Limites de l'utilisation de Figma pour les modèles de CV

Bien que Figma soit un outil de conception puissant, il n'est pas toujours le mieux adapté à la création et à la gestion de CV. Voici pourquoi :

Contrairement aux créateurs de CV basés sur l'IA ou aux traitements de texte traditionnels, Figma ne propose pas de mise en forme automatique du texte, de vérification orthographique ni de sections prédéfinies pour les CV. Les utilisateurs doivent ajuster manuellement l'espacement, les polices de caractères et l'alignement, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Ils doivent également parfois télécharger des modèles de CV pour travailler sur d'autres logiciels.

Cependant, il offre une liberté de conception totale, ce qui le rend idéal pour ceux qui souhaitent un CV entièrement personnalisé et remarquable.

Non compatible avec les systèmes ATS

De nombreuses entreprises utilisent des systèmes de suivi des candidats (ATS) pour filtrer les CV. Comme Figma exporte les CV au format PDF ou image plutôt que sous forme de documents texte structurés, certaines plateformes de suivi des candidatures peuvent avoir des difficultés à analyser correctement vos informations.

Cela pourrait avoir un impact sur la façon dont votre CV est perçu par les responsables du recrutement et influencer vos chances de passer les premières étapes de sélection.

Courbe d'apprentissage pour les non-designers

Si vous débutez avec Figma, la gestion des calques, l'ajustement des dispositions et l'exportation des fichiers peuvent sembler fastidieux. Contrairement aux créateurs de CV prêts à l'emploi, Figma nécessite un certain apprentissage, car vous devrez mettre en forme le texte, aligner les éléments et optimiser les exportations manuellement.

Cependant, la maîtrise de ces outils vous permet de mieux contrôler la conception et la personnalisation de votre CV.

Modification en cours limitée et assistance IA

Figma ne dispose pas d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA pour affiner le contenu du CV, suggérer des formulations percutantes ou adapter les candidatures à des offres d'emploi spécifiques, fonctionnalités que l'on trouve dans des outils d'IA tels que ClickUp Brain ou des créateurs de CV dédiés.

Cela signifie que vous devrez rédiger et modifier manuellement votre CV, ce qui peut prendre beaucoup de temps sans assistance à la rédaction intégrée.

Figma n'est pas l'outil le plus efficace si vous mettez fréquemment à jour votre CV pour décrocher l'emploi de vos rêves. Contrairement à ClickUp Docs, qui vous permet de conserver un CV évolutif et facilement modifiable, Figma nécessite des modifications manuelles et une nouvelle exportation à chaque fois.

Cette étape supplémentaire peut être fastidieuse, en particulier lorsque vous adaptez votre CV à différentes candidatures.

👀 Le saviez-vous ? Plus de 75 % des CV sont rejetés par les systèmes de suivi des candidats (ATS) avant d'atteindre un recruteur humain. Utiliser un format adapté aux ATS avec les bons mots-clés peut améliorer vos chances d'être remarqué.

Modèles de CV Figma alternatifs

Vous n'êtes pas convaincu par Figma pour votre CV ? Pas de problème. ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, offre un moyen plus intelligent de créer, modifier et gérer votre CV, sans avoir besoin d'être un expert en design.

Voici ce que David G., recruteur, a dit à propos des modèles ClickUp :

Nous pouvons tout configurer, des simples listes de tâches à faire aux feuilles de route interfonctionnelles complexes. Les dépendances entre les tâches, les automatisations, les modèles et les intégrations avec des outils tels que Slack, Google Drive et GitHub permettent de gagner du temps et de réduire le travail manuel

Nous pouvons tout configurer, des simples listes de tâches à faire aux feuilles de route interfonctionnelles complexes. Les dépendances entre tâches, les automatisations, les modèles et les intégrations avec des outils tels que Slack, Google Drive et GitHub permettent de gagner du temps et de réduire le travail manuel

Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer un CV vivant et structuré, facile à mettre à jour pour différentes candidatures. Contrairement aux PDF statiques, ClickUp Docs vous permet de mettre en forme le contenu sans effort, de collaborer avec des mentors ou des recruteurs en temps réel et de lier des documents justificatifs tels que des portfolios ou des références, le tout en un seul endroit.

Créez et modifiez votre CV avec ClickUp Docs, qui offre une collaboration en temps réel, une mise en forme structurée et des mises à jour faciles

ClickUp Brain va encore plus loin avec une assistance alimentée par l'IA pour analyser les descriptions de poste, améliorer la formulation afin de présenter vos réalisations sous leur meilleur jour, optimiser le résumé de votre CV et générer des lettres de motivation convaincantes en quelques secondes. Il vous aide à affiner votre contenu afin que votre CV soit clair, percutant et adapté à chaque emploi.

Améliorez et optimisez instantanément votre CV grâce aux suggestions basées sur l'IA de ClickUp Brain

💡 Conseil de pro : vous souhaitez créer le meilleur modèle de CV en le personnalisant selon vos besoins ? ClickUp Brain peut le faire pour vous en quelques étapes simples !

Générez des modèles personnalisés pour vos candidatures à l'aide d'invites simples dans ClickUp Brain

📮ClickUp Insight : 33 % de nos répondants citent le développement des compétences comme l'un des cas d'utilisation de l'IA qui les intéresse le plus. Par exemple, les travailleurs non techniques peuvent vouloir apprendre à créer des extraits de code pour une page web à l'aide d'un outil d'IA. Dans ce cas, plus l'IA dispose d'informations sur votre travail, meilleures seront ses réponses. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, l'IA de ClickUp excelle dans ce domaine. Elle sait sur quel projet vous travaillez et peut vous recommander des étapes spécifiques ou même effectuer facilement des tâches telles que la création d'extraits de code.

Pour vous faciliter encore plus la tâche, nous avons sélectionné les meilleurs modèles de CV ClickUp comme meilleures alternatives à Figma, afin que vous puissiez trouver le format qui correspond à vos besoins !

1. Modèle de CV général ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un CV professionnel et bien structuré avec le modèle de CV général ClickUp qui s'adapte à tous les secteurs et à tous les rôles

Vous recherchez un modèle de CV standardisé qui s'adapte à tous les secteurs et à tous les rôles ? Le modèle de CV général ClickUp est fait pour vous. Il présente une mise en forme claire et structurée qui met l'accent sur la clarté et la lisibilité.

Ce modèle de CV d'une page comprend les sections suivantes :

Expérience professionnelle : mettez en avant vos rôles passés, vos responsabilités et vos réalisations clés

Compétences et aptitudes : mettez en avant vos compétences techniques et relationnelles pertinentes dans votre champ d'activité

Formation et certifications : ajoutez vos diplômes, certifications et formations pertinentes

Projets et réalisations : mentionnez les principaux jalons qui renforcent votre candidature

Contrairement aux créateurs de CV rigides, ce modèle est entièrement personnalisable. Utilisez ClickUp Brain pour modifier les sections, reformuler les puces et ajuster le libellé afin qu'il corresponde parfaitement à chaque description de poste.

📌 Idéal pour : Les demandeurs d'emploi de tous les secteurs qui recherchent un modèle de CV flexible et professionnel, facile à mettre à jour au fur et à mesure que leur carrière évolue

2. Modèle de CV technique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez en avant vos compétences techniques, vos projets et vos certifications grâce au modèle de CV technique ClickUp, qui vous permet de mettre en forme votre CV de manière claire et structurée

Un CV standard ne suffit pas toujours pour les développeurs de logiciels, les ingénieurs, les professionnels de l'informatique et les scientifiques des données. Vous avez besoin d'un format qui mette en valeur vos compétences techniques, vos projets et vos capacités à résoudre des problèmes, et c'est exactement ce que vous offre le modèle de CV technique ClickUp.

Avec ce modèle de CV technique, vous bénéficiez de la meilleure structure pour présenter :

Compétences techniques et outils : listez les langages de programmation, les frameworks et les outils que vous maîtrisez

Projets et études de cas : présentez des applications concrètes de vos compétences

Certifications et formations : incluez les certifications techniques pertinentes (AWS, Google Cloud, etc.)

Référentiels de code et liens : ajoutez GitHub, des sites de portfolio ou des projets personnels

📌 Idéal pour : les ingénieurs logiciels, les analystes de données, les professionnels de l'informatique et toute personne travaillant dans un champ technique qui a besoin d'un CV structuré et convaincant

💡Conseil de pro : avec ClickUp Brain, vous pouvez générer des puces qui décrivent vos projets de manière percutante, afin que les responsables du recrutement puissent voir en un coup d'œil la valeur de vos contributions. Utilisez ClickUp Brain pour créer des pointeurs puissants et riches en valeur

3. Modèle de CV de chef de produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez en avant votre expertise en gestion de produit grâce au modèle de CV de chef de produit ClickUp, qui comprend des sections consacrées à la stratégie, à l'impact et aux réalisations clés

Un CV en gestion de produit ne doit pas se contenter de lister vos expériences professionnelles, il doit mettre en avant vos compétences en leadership, votre maîtrise de la stratégie et votre aptitude à travailler en équipe.

Le modèle de CV de chef de produit ClickUp vous aide à présenter votre expérience de manière à correspondre aux attentes des responsables du recrutement :

Feuille de route et impact des produits : mettez en avant les lancements majeurs et les initiatives stratégiques que vous avez menés pour créer un impact significatif

Leadership interfonctionnel : Mettez en avant votre capacité à travailler au sein de différentes équipes et à mener à bien vos projets

KPI et indicateurs : Utilisez des données pour quantifier vos contributions (par exemple, « Augmentation du taux de conversion de 30 % »)

Cadres et outils : incluez les méthodologies que vous maîtrisez et qui correspondent aux exigences du rôle, telles que Agile, Scrum et Lean

De plus, ClickUp Brain peut vous aider à affiner vos déclarations d'impact, en veillant à ce que chaque point communique clairement la valeur que vous apportez.

📌 Idéal pour : Les chefs de produit ambitieux et expérimentés qui doivent faire preuve d'un esprit stratégique et d'une grande capacité d'exécution

🧠 Fait amusant : un profil LinkedIn bien optimisé peut être tout aussi important que votre CV : plus de 90 % des recruteurs utilisent LinkedIn pour trouver et sélectionner des candidats avant un entretien.

4. Modèle de CV de gestionnaire de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez votre expérience, vos compétences en leadership et vos réussites en matière de gestion de projet grâce au modèle de CV ClickUp Project Manager, dans un format axé sur les résultats

Les CV des chefs de projet doivent prouver qu'ils sont capables d'obtenir des résultats sous pression.

Le modèle de CV de chef de projet ClickUp met l'accent sur l'exécution de projets, le leadership d'équipe et l'efficacité, vous aidant à mettre en avant :

Portée du projet et livrables : décrivez les projets que vous avez gérés et leurs résultats

Méthodologies et certifications : incluez vos certifications Agile, PMP, Scrum et Lean Six Sigma pour mettre en avant vos compétences

Gestion des ressources et des risques : montrez comment vous avez optimisé les budgets et les échéanciers pour obtenir des résultats

Coordination entre équipes : mettez l'accent sur la collaboration entre les services pour mener à bien vos projets

📌 Idéal pour : Les chefs de projet dans les domaines de l'informatique, du marketing, de la construction ou des opérations qui doivent mettre en avant leurs compétences en matière de leadership, d'organisation et d'exécution

5. Modèle de CV d'ingénieur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Détaillez votre expertise technique, vos compétences en résolution de problèmes et vos projets d'ingénierie avec le modèle de CV d'ingénieur ClickUp

Le CV d'un ingénieur doit mettre en avant à la fois son expertise technique et ses compétences en matière de résolution de problèmes. Si vous recherchez la solution tout-en-un idéale, le modèle de CV d'ingénieur ClickUp est peut-être exactement ce qu'il vous faut.

Le modèle offre une manière structurée de mettre en valeur :

Projets d'ingénierie et contributions : détaillez les aspects techniques de vos travaux passés

Brevets et publications : présentez vos recherches ou inventions originales

Compétences techniques et informatiques : listez les langages de codage, les logiciels de modélisation ou les outils spécialisés que vous maîtrisez

Certifications et formation continue : incluez vos licences PE, certifications AWS, etc. pour mettre en avant votre engagement en faveur de la formation continue et du développement afin de rester à la hauteur d'un rôle dynamique

📌 Idéal pour : les ingénieurs civils, mécaniciens, électriciens et informaticiens qui souhaitent un CV technique et axé sur les données qui se démarque

6. Modèle de recherche d'emploi ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos candidatures, vos échéances et vos suivis en un seul endroit grâce au modèle de recherche d'emploi ClickUp

La recherche d'emploi lors d'un changement de carrière peut rapidement devenir accablante. Il faut gérer plusieurs candidatures, assurer le suivi et planifier des entretiens.

Le modèle de recherche d'emploi ClickUp simplifie ce processus pour vous. Il vous aide à :

Suivez vos candidatures : voyez les entreprises auxquelles vous avez postulé et à quelle étape vous en êtes

Gérez vos échéances : définissez des rappels pour la préparation des entretiens, les suivis et les décisions d'offre

Organisez vos notes et vos contacts : conservez les coordonnées des recruteurs et les informations sur les entreprises au même endroit

📌 Idéal pour : Les demandeurs d'emploi qui jonglent entre plusieurs candidatures et qui ont besoin d'un moyen organisé et efficace pour rester proactifs

📚 À lire également : Conseils et stratégies efficaces pour la recherche d'emploi

7. Modèle de liste de recherche d'emploi ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez efficacement votre recherche d'emploi grâce au modèle de liste de recherche d'emploi ClickUp, qui vous permet de conserver une liste structurée des opportunités et des prochaines étapes

La recherche d'emploi peut souvent ressembler à un sport extrême : un e-mail manqué, et pouf, l'opportunité s'envole. Au lieu de passer au crible d'innombrables notes autocollantes et fils d'e-mails ouverts pour décrocher le rôle de vos rêves, pourquoi ne pas tout conserver au même endroit ?

Le modèle de liste de recherche d'emploi ClickUp vous offre une approche simple, basée sur une liste. Il propose une vue tableau Kanban ou checklist pour suivre :

Titres et noms des entreprises auxquelles vous avez postulé ou souhaitez postuler

Statut de la candidature (postulée, entretien, offre, refusée, etc.)

Dates clés et suivis

📌 Idéal pour : Toute personne qui souhaite disposer d'un outil simple, sous forme de checklist, pour suivre ses recherches d'emploi

8. Modèle de lettre de motivation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Améliorez votre CV avec une lettre de motivation solide grâce au modèle de lettre de motivation ClickUp

Rédiger une lettre de motivation convaincante est tout aussi important que votre CV. Votre CV peut lister vos réalisations, mais c'est la lettre de motivation qui raconte votre parcours professionnel. Le modèle de lettre de motivation ClickUp facilite le processus de narration.

Conçu pour être clair et percutant, ce modèle vous aide à structurer votre introduction, à mettre en avant vos réalisations clés et à personnaliser votre message pour chaque candidature.

Ce modèle offre une mise en forme claire avec :

Paragraphes d'introduction personnalisés : Captez l'attention du recruteur

Réalisations et compétences clés : Alignez la gestion de votre expérience et de vos compétences avec la description du poste

Conclusion percutante : terminez par un appel à l'action convaincant (comme la proposition d'un entretien téléphonique)

📌 Idéal pour : Les demandeurs d'emploi qui souhaitent rédiger des lettres de motivation personnalisées et professionnelles sans avoir à réinventer la roue à chaque candidature

💡Conseil de pro : avec ClickUp Brain, vous pouvez générer plusieurs versions de votre lettre de motivation et l'adapter à différents rôles en quelques secondes.

Maîtrisez votre recherche d'emploi avec ClickUp

Un bon CV n'est pas seulement une liste d'emplois passés, c'est un argumentaire, une première impression et un ticket d'entrée pour votre prochaine grande opportunité.

Les modèles de CV gratuits et personnalisables de Figma vous offrent un contrôle créatif, vous permettant de modifier la disposition, les couleurs et les polices de caractères pour refléter votre style personnel. Mais vous connaissez la difficulté si vous avez déjà dû vous battre avec du texte qui bouge, des espaces irréguliers ou passer des heures à perfectionner l'alignement.

C'est là que ClickUp entre en jeu. Grâce à ses modèles de CV personnalisables de qualité, vous pouvez oublier les casse-tête liés à la mise en forme et vous concentrer sur la rédaction d'un CV qui non seulement raconte votre histoire, mais la vend aussi de manière convaincante.

Les documents ClickUp vous permettent de modifier, d'organiser et de mettre à jour facilement votre CV, tandis que ClickUp Brain vous aide à affiner le contenu et la structure pour que votre CV se démarque.

Ne cherchez plus à obtenir un diplôme en design sur Figma. Inscrivez-vous pour obtenir un compte ClickUp gratuit et créez un CV qui travaille aussi dur que vous !