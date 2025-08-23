les 10 meilleurs outils pour une gestion des tâches plus intelligente en 2025

Votre calendrier déborde tandis que votre liste à faire s'empile sur votre écran ? Les délais manqués, les tâches oubliées et le chaos qui en résulte sont bien réels. Mais que diriez-vous d'une solution plus intelligente pour gérer votre temps ?

Découvrez les assistants de planification basés sur l'IA. Des outils tels que Trevor AI peuvent vous aider à bloquer du temps, à reprogrammer les tâches en retard et même à fournir des suggestions personnalisées pour rester sur la bonne voie.

Toutefois, si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, d'une gestion des données plus simple ou de tarifs flexibles, il existe de nombreuses alternatives plus intelligentes à explorer.

Dans cette liste, nous avons rassemblé les 10 meilleurs outils d'IA pour la gestion du temps afin de vous aider à trouver le gestionnaire de tâches personnelles idéal pour reprendre le contrôle et venir à bout de votre liste à faire ! ⏰

Que rechercher dans les alternatives à Trevor /IA ?

Bien que Trevor AI offre des fonctionnalités de planification basiques basées sur l'IA, qui consistent à glisser-déposer des tâches dans un calendrier, les utilisateurs recherchent souvent des fonctionnalités plus robustes. Lorsque vous évaluez d'autres outils d'auto-planification, tenez compte des fonctionnalités clés suivantes pour une gestion efficace des tâches et du temps assistée par l'IA :

intégration avec les outils existants : *Trouvez des applications de planification basées sur l'IA qui s'intègrent à toutes vos applications de calendrier et de gestion des tâches

suivi avancé des tâches : *Choisissez des outils qui vont au-delà des processus de planification et de planification des tâches de base (par exemple, préférences de planification illimitées)

interface conviviale : *Testez la facilité d'utilisation des outils pour travailler dans un environnement moins rigide

rappel personnalisable : *Adoptez des rappels personnalisés pour éviter les conflits de réunion et gérer vos engagements

🎥 Même l'outil d'IA le plus intelligent ne peut vous aider si votre calendrier est encombré. Cette vidéo de 5 minutes partage huit astuces pratiques pour votre calendrier, de la planification automatique aux rappels plus intelligents, qui vous permettront d'organiser vos journées et de réduire votre stress.

👀 Le saviez-vous ? Seulement 18 % des personnes disposent d'un système de gestion du temps efficace, tandis que 25 % gèrent leurs tâches en fonction de ce qui leur semble le plus important.

Les meilleures alternatives à Trevor IA en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des 10 meilleurs outils de planification et de gestion du temps basés sur l'IA, mettant en évidence leurs fonctionnalités clés, leurs meilleurs cas d'utilisation et leurs tarifs afin de vous aider à trouver celui qui vous convient le mieux pour gérer vos tâches et optimiser votre calendrier.

Outil *principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp gestion des tâches basée sur l'IA – Vues personnalisées – Automatisation des tâches – Intégration du calendrier – Informations sur les performances Teams ayant besoin d'une plateforme complète pour la gestion de projet et de tâches, y compris la planification par IA Free Forever ; personnalisation disponible pour les Enterprise reclaim. IA* – Optimisation du calendrier – Planification intelligente des réunions – Intégration de Google Agenda – Ajustements automatiques des tâches Utilisateurs de Google Agenda ayant besoin d'ajustements automatiques de leur planning et d'une coordination des réunions Free Forever ; Starter : 10 $/mois par place ; entreprise : 15 $/mois par place Motion planification des tâches basée sur l'IA – Kanban/gestion de projet – Assistance de plusieurs calendriers – Environnements de travail personnalisés Les chefs de projet et les Teams qui ont besoin à la fois d'une planification des tâches et d'une gestion de projet sur une seule plateforme Pro IA : 49 $/mois par utilisateur ; IA entreprise : 69 $/mois par utilisateur SkedPal blocage intelligent du temps – Planification adaptative – Fonctionnalité de tri des tâches – Hiérarchisation des tâches Utilisateurs ayant besoin d'une planification adaptative et de fonctionnalités de calendrier intelligentes À partir de 14,95 $/mois par utilisateur Amie interface minimaliste – Entrée des tâches par NLP – Chronomètre Pomodoro – Conversion des e-mails en tâches Utilisateurs à la recherche d'un outil de gestion des tâches esthétique et minimaliste Pro : 25 $/mois par utilisateur ; entreprise : 50 $/mois par utilisateur BeforeSunset IA – Forfait quotidien des tâches – Suivi de l'humeur – Analyse de la productivité – Suggestions de tâches par IA Utilisateurs ayant besoin d'une aide quotidienne à la planification et du suivi de la productivité avec l'assistance de l'IA Pro : 18 $/mois par utilisateur ; Team Pro : 20 $/mois par membre Timely relevés de temps générés automatiquement – Forfait de capacité – Suivi de la mémoire – Allocation des ressources Freelances ou entreprises ayant besoin d'une génération automatique de relevés de temps et d'une gestion des ressources Starter : 11 $/mois par utilisateur ; Premium : 20 $/mois par utilisateur ; Unlimited : 28 $/mois par utilisateur Arcush – Interface visuelle avec chronologie – Hiérarchisation des tâches – Fonctionnalité « Boîte de réception vide » – Codage couleur des tâches utilisateurs iPhone à la recherche d'un outil simple et visuel pour gérer leurs tâches et hiérarchiser leur travail Free Forever ; Pro : 1,99 $/mois par utilisateur Tâche générale – Intégration à Google Agenda – Glisser-déposer des tâches – Mode concentration – Intégration à GitHub Utilisateurs de Google Agenda qui ont besoin d'un suivi simple des tâches et d'intégrations basiques Free Planimo informations personnalisées sur le temps – Décomposition des tâches – Attribution automatique des tâches – Forfait axé sur les routines utilisateurs iPhone ayant besoin d'une gestion personnalisée de leur routine et d'une décomposition des tâches pour améliorer leur productivité 3 premiers mois : 9,99 $ ; ensuite : 9,99 $/mois pour un compte ; 15,99 $/mois pour jusqu'à six comptes

Les 10 meilleures alternatives à Trevor IA

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous garantissant ainsi que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Si c'est votre travail à faire de manger une grenouille, mieux vaut le faire dès le matin. Et si vous devez manger deux grenouilles, mieux vaut commencer par la plus grosse.

La citation de Mark Twain est une merveilleuse leçon sur la hiérarchisation des tâches : commencez par la plus importante.

Découvrons 10 outils de planification basés sur l'IA conçus pour vous aider à établir vos priorités comme un pro.

1. ClickUp (Idéal pour une gestion complète des tâches et une planification optimisée par l'IA)

Essayez ClickUp Calendrier gratuit ! Les calendriers intelligents basés sur l'IA sont l'avenir du travail

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, combine le suivi des tâches, la gestion de projet, le partage des connaissances et discuter alimenté par l'IA en un seul endroit

📮 Insight ClickUp : 64 % des employés travaillent occasionnellement ou fréquemment en dehors de leurs heures de travail prévues, et 24 % d'entre eux font des heures supplémentaires presque tous les jours ! Ce n'est pas de la flexibilité, c'est du travail sans fin. 😵‍💫 ClickUp Tâche ClickUp vous aide à diviser vos grands objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer afin que vous sachiez toujours quoi faire ensuite sans vous sentir dépassé. Il suffit de demander à ClickUp AI de générer des sous-tâches, d'ajouter des checklists et de mapper les dépendances pour rester organisé et garder le contrôle. Parallèlement, les automatisations ClickUp rationalisent les tâches routinières en gérant les mises à jour, les affectations et les rappels, afin que vous puissiez consacrer moins de temps aux tâches fastidieuses et plus de temps à ce qui compte vraiment. 🚀💫 Résultats concrets : Pigment a amélioré l'efficacité de la communication au sein de ses équipes de 20 % grâce à ClickUp, qui leur permet d'être mieux connectées et alignées.

🧠 Rationalisez vos flux de travail avec ClickUp Brain

Tirez parti de ClickUp Brain dans ClickUp Docs pour créer des documents de processus

ClickUp Brain est le moteur de recherche et de contenu IA de votre environnement de travail. Trouvez instantanément des informations, générez des résumés, rédigez du contenu et obtenez des réponses où que vous soyez dans ClickUp, simplement en posant la question.

Décrivez les flux de travail en langage clair pour une automatisation rapide

Posez des questions et obtenez des réponses instantanées depuis votre environnement de travail

Générez des résumés, des brouillons et des mises à jour à l'aide d'invites fournies par /IA

Transcrivez vos réunions et extrayez automatiquement les éléments à mener

ClickUp AI Agents (Idéal pour l'automatisation sans intervention et l'exécution des flux de travail)

Agents IA : résolution de problèmes

Les agents IA ClickUp sont des assistants numériques proactifs qui automatisent vos tâches routinières. Ils ne se contentent pas de suggérer, ils agissent, gèrent les tâches, la planification et les flux de travail à votre place. L'image ci-dessus montre comment les agents IA ClickUp transforment les fils de discussion quotidiens en services d'assistance automatisés en libre-service, résolvant plus rapidement les problèmes courants liés aux ressources humaines et à l'informatique et permettant à votre équipe de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur.

Automatisez les tâches répétitives et les mises à jour

Planifiez et reprogrammez votre travail de manière proactive

Surveillez votre environnement de travail et exécutez automatiquement les actions nécessaires

Configurez des automatisations sans code en décrivant ce dont vous avez besoin

tirez parti des champs IA pour débloquer des informations en temps réel sur vos tâches*

Utilisez les champs IA pour résumer automatiquement les détails des tâches, générer des mises à jour sur l'avancement, traduire du contenu ou créer des étapes suivantes exploitables, directement dans l'affichage des tâches. Vous pouvez même créer des champs IA personnalisés avec IA adaptés à votre flux de travail, qu'il s'agisse de rédiger des mises à jour pour les clients, de réécrire des descriptions ou d'extraire les clés en un coup d'œil.

Générez des résumés IA pour vos tâches

🧠 Réunion : ClickUp Brain Max, votre outil de planification IA ultra-puissant ClickUp Brain Max va au-delà de l'IA de base : utilisez la fonction de reconnaissance vocale pour transformer instantanément votre voix en tâches, obtenir des suggestions de planification intelligentes et automatiser la planification des tâches routinières. Il vous aide à gérer vos réunions, vos échéances et vos priorités, le tout sans les mains et en un seul endroit.

⚙️ Automatisez les tâches fastidieuses avec ClickUp Automatisation

ClickUp Automations vous permet de rationaliser le travail routinier afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Avec plus de 100 modèles d'automatisation prédéfinis et un générateur d'automatisation alimenté par l'IA, vous pouvez configurer des déclencheurs et des actions en quelques secondes. Attribuez des tâches, mettez à jour les statuts, envoyez des notifications et déplacez automatiquement les tâches d'une étape à l'autre.

Vous pouvez même créer des automatisations en anglais courant, et ClickUp les mettra en place pour vous. Que vous gériez des transferts de tâches répétitives ou que vous teniez les parties prenantes informées, l'automatisation vous aide à éliminer les étapes manuelles et à réduire le risque d'erreurs.

👀 Le saviez-vous ? ClickUp AI vous permet de relier directement les discussions de ClickUp Discuter à des tâches, afin que chaque action dispose d'un contexte complet, même si vous avez manqué la réunion.

📅 ClickUp Calendrier : votre agenda, entièrement connecté

Planifiez et rejoignez des réunions directement depuis ClickUp à l'aide du Calendrier ClickUp

ClickUp Calendrier regroupe vos tâches, vos réunions et les priorités de votre équipe en un seul endroit.

Vous pouvez forfaiter toute votre semaine, suivre les échéances et gérer votre travail en temps réel, sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Vous pouvez :

Faites glisser les tâches d'un jour à l'autre pour mettre à jour instantanément les dates de début et les dates d'échéance

Synchronisez avec Google, Outlook et Apple Calendar pour une visibilité totale. Passez d'une vue quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou agenda selon la manière dont vous travaillez

Bloc du temps en fonction des créneaux suggérés par l'IA, calculés à partir de vos estimations de tâches et de vos disponibilités

Identifiez les lacunes, les chevauchements et les goulots d'étranglement dans les calendriers de votre équipe en un seul coup d'œil

Créez, effectuez la modification en cours ou reprogrammez des tâches directement depuis le calendrier, sans étapes supplémentaires

🧠 Conseil ClickUp : utilisez l'IA pour vous aider à trouver le meilleur moment pour vous concentrer ou collaborer, en particulier lorsque votre calendrier est déjà bien rempli.

Tout est conçu pour vous permettre de rester dans le flux, de la planification à l'exécution, en passant par la hiérarchisation des tâches.

Intégrez vos données Outlook, Apple et Google Agenda à ClickUp Calendrier pour regrouper toutes vos tâches au même endroit. Planifiez toute votre semaine et ne craignez plus de manquer vos échéances !

✅ Utilisez les tâches ClickUp pour planifier, hiérarchiser et organiser votre flux de travail

Affichez toutes vos tâches et leur statut en un seul coup d'œil

ClickUp Tâche vous offre un cadre puissant pour gérer tout, des simples tâches à accomplir aux projets complexes en plusieurs phases. Grâce à ses vues flexibles et à ses puissantes options de personnalisation, il prend en charge tout, de la productivité personnelle à l'exécution au niveau de l'équipe.

Vous pouvez :

Utilisez des statuts personnalisables pour refléter votre flux de travail réel (pas seulement « À faire » et « Terminé »)

Définissez cinq niveaux de priorité et attribuez-leur un code couleur pour plus de visibilité

Créez des checklists, des sous-tâches et des dépendances pour décomposer le travail complexe

Ajoutez des champs personnalisés pour le suivi des budgets, des liens, des estimations de durée ou des propriétaires assignés

Surveillez l'allocation du temps et des ressources grâce à la vue Équipe ou à la vue Charge de travail

Regroupez tout cela avec Documents, Tableaux blancs et Modèles

ClickUp va au-delà de la planification et du suivi des tâches. Grâce à ses documents intégrés, ses tableaux blancs et ses modèles prêts à l'emploi, vous pouvez :

Capturez vos notes et vos idées directement dans ClickUp Document

Faites un brainstorming visuel avec les tableaux blancs ClickUp à l'aide de notes autocollantes, de dessins et d'une collaboration en temps réel

Boostez votre flux de travail avec le modèle de gestion des tâches ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de gestion des tâches ClickUp pour une visibilité claire et visuelle des tâches

Vous recherchez un système visuel et prêt à l'emploi ? Le modèle de gestion des tâches ClickUp est idéal pour configurer rapidement des flux de travail. Il organise les tâches en trois catégories (Idées, Actions à entreprendre et Backlog) et vous permet de les gérer facilement par glisser-déposer à l'aide des vues Liste, Tableau, Calendrier et vue Équipe.

Que vous soyez un planificateur indépendant ou que vous gériez une équipe à distance, ClickUp vous aide à créer un flux de travail qui fonctionne comme votre cerveau.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Décrivez les tâches que vous souhaitez automatiser dans ClickUp Brain, puis demandez à l'AI Builder de configurer le flux de travail avec les déclencheurs et les actions nécessaires

Choisissez les créneaux horaires optimaux pour la planification des tâches grâce aux suggestions automatisées de ClickUp AI

Créez des relations et des dépendances entre les tâches dans ClickUp pour obtenir des informations sur la manière dont les tâches s'influencent mutuellement

Générez des résumés spécifiques à chaque tâche pour mettre en évidence les goulots d'étranglement et détailler les étapes à suivre avec ClickUp Brain

Transcrivez les discussions après une réunion, identifiez les informations essentielles et transformez-les en tâches

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités peuvent sembler intimidantes au premier abord, en particulier pour les nouveaux utilisateurs qui découvrent l'environnement de travail tout-en-un de ClickUp

Les ensembles de données volumineux peuvent occasionner des ralentissements occasionnels, en particulier dans les environnements de travail complexes ou très chargés

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de ClickUp :

Heath Hayden, coordinateur du développement professionnel au Tacoma Community College, déclare

J'ai pu collaborer avec d'autres membres de mon équipe en utilisant la fonction calendrier pour afficher le programme et forfait un évènement important. Nous avons tous pu glisser-déposer des évènements sur le calendrier en fonction des besoins de l'équipe de direction. C'est incroyablement facile à utiliser d'un membre de l'équipe à l'autre.

📖 À lire également : Modèles gratuits de calendrier de contenu pour les réseaux sociaux dans Excel et Sheets

2. Reclaim. IA (Idéal pour l'optimisation du calendrier et les ajustements de planification)

Imaginez un calendrier en ligne qui prend en compte vos habitudes tout en gérant vos tâches de travail et personnelles ! Reclaim.ai utilise son assistant de planification intelligent pour trouver le moment idéal pour vos tâches, vos habitudes et vos réunions dans votre Google Agenda.

Cet outil gère tous vos évènements tout en assurant la maintenance de la flexibilité face aux imprévus. La fonctionnalité Smart Meetings trouve les horaires de réunion optimaux en fonction des agendas des participants et les ajuste en fonction de leur fuseau horaire et de leur disponibilité.

Reclaim. IA : les meilleures fonctionnalités

Ajustez automatiquement votre calendrier pour réduire les risques de surbooking

Ajoutez jusqu'à 3 durées différentes dans un seul lien de réunion et laissez les participants décider de la durée de la réunion

Planifiez vos habitudes grâce à des paramètres flexibles tels que les jours idéaux et les intervalles

Limitations de Reclaim.ai

Gère de manière sélective les tâches liées à la gestion de projet et de tâches

Travaille uniquement avec Google Agenda (l'intégration à Outlook est actuellement en attente)

Ne fournit pas d'assistance au paiement via les liens de planification de réunion

Tarifs de Reclaim.ai /IA

Lite : Free Forever

*starter : 10 $/mois par place

business : *15 $/mois par place

Notes et évaluations sur Reclaim.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Reclaim.ai :

A Avis G2:

J'adore sa fonctionnalité d'intégration avec Asana. Lorsque je crée des tâches, que ce soit à partir d'un e-mail ou de Slack, cela me permet de planifier le temps dans Reclaim.ai.

J'adore sa fonctionnalité d'intégration avec Asana. Lorsque je crée des tâches, que ce soit à partir d'un e-mail ou de Slack, cela me permet de planifier le temps dans Reclaim.ai.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Reclaim IA pour la planification de projets

3. Motion (idéal pour la planification des tâches et la gestion de projet)

via Motion

Motion combine des fonctionnalités de gestion de projet avec un moteur de planification basé sur l'IA. Planifiez vos journées en fonction de vos tâches, réunions et événements personnels tout en gardant à l'esprit les échéances et votre capacité.

Vous pouvez également demander à Siri d'ajouter une tâche à votre calendrier Motion lorsque vous êtes en déplacement. Et lorsque vient le moment d'organiser votre travail dans son ensemble, Motion prend en charge plusieurs environnements de travail, des statuts personnalisés et des modèles, afin que votre planification et l'installation de vos projets restent synchronisées.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Visualisez vos projets du début à la fin grâce à l'afficher Kanban

Divisez vos tâches en différentes parties pour définir des échéances flexibles et strictes

Connectez-vous à iCloud, Outlook et Google Agenda

Planifiez des réunions et invitez des invités à l'évènement à l'aide de la fonctionnalité Réservation

Limites de mouvement

Afficher le calendrier seul peut sembler une limite pour organiser les tâches

Vous ne pouvez pas partager vos tâches en dehors de l'équipe interne

Certains utilisateurs rapportent des changements de priorité inattendus

Tarification dynamique

Essai gratuit disponible

iA Workplace : *29 $/mois payable annuellement

iA Employee Light : *148 $/mois

iA Employee Standard : *446 $/mois

iA Employee Plus :* 894 $/mois

enterprise : *Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Motion

G2 : 4,1/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 50 avis)

ce que les utilisateurs réels disent de Motion* :

Bien qu'il n'ait pas encore reçu d'avis sur G2, voici un avis publié sur G2 :

J'adore les remplissages automatiques par l'IA. Si je dois annuler une réunion ou si j'ai du temps libre, l'application remplit mon espace avec les projets/tâches à terminer. Elle est relativement facile à mettre en place au sein de votre équipe et permet à tout le monde de se connecter et de synchroniser ses calendriers. Nous l'utilisons quotidiennement et avons même contacté l'assistance pour résoudre un problème lié au passage du forfait équipe au forfait individuel. Ils ont réglé le problème sans difficulté. Je recommande.

J'adore les remplissages automatiques par l'IA. Si je dois annuler une réunion ou si j'ai du temps libre, l'application remplit mon espace avec les projets/tâches à terminer. Elle est relativement facile à mettre en place au sein de votre équipe et permet à tout le monde de se connecter et de synchroniser ses calendriers. Nous l'utilisons quotidiennement et avons même contacté l'assistance pour résoudre un problème lié au passage du forfait équipe au forfait individuel. Ils ont réglé le problème sans difficulté. Je recommande cette application.

💡 Conseil de pro : Si la priorité d'une tâche change dans Motion, ne la déplacez pas manuellement dans le calendrier, car elle serait verrouillée. Modifiez plutôt les priorités manuellement en cliquant sur les tâches et en modifiant leurs attributs.

4. SkedPal (Idéal pour la planification adaptative des tâches et la fonctionnalité de calendrier intelligent)

via SkedPal

Vous recherchez une application de calendrier intelligente qui transforme vos notes manuscrites en listes de tâches claires et concises ? Skedpal optimise votre planning sur plusieurs semaines grâce à sa fonctionnalité Intelligent Time Blocking, qui tient compte de vos tâches, de vos priorités et de vos engagements. Elle est conçue pour les utilisateurs qui souhaitent disposer d'un planning hautement adaptatif.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Triage pour définir des priorités, spécifier des échéances et attribuer des durées estimées. L'outil de gestion des tâches planifie ensuite des échéances réalistes dans le Calendrier.

Les meilleures fonctionnalités de SkedPal

Affichez vos tâches dans une vue Tableau et utilisez la fonctionnalité glisser-déposer pour les déplacer

Créez des listes imbriquées à l'infini pour décomposer les tâches volumineuses en sous-tâches gérables

Ajoutez des images, des icônes ou des fichiers à vos notes de tâches (moins de 100 Mo) pour les rendre plus complètes

Limites de SkedPal

Prenez le temps de personnaliser les flux de travail de tâche

Nécessité d'un effort manuel pour trier les tâches dans une seule liste

Rendre l'installation des tâches récurrentes peu intuitive

Création d'une courbe d'apprentissage abrupte avec des algorithmes et des paramètres complexes

Tarifs SkedPal

Base : 14,95 $/mois par utilisateur

Pro : 21,95 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur SkedPal

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,6/5 (plus de 170 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de SkedPal :

Selon un avis publié sur Reddit, $$a

Waouh, je tiens à vous remercier pour la recommandation SkedPal. J'ai essayé Motion, Reclaim, Asana et quelques autres outils, mais SkedPal est le premier à m'avoir pleinement convaincu. La courbe d'apprentissage est longue, mais les résultats en valent vraiment la peine. C'est un outil incontournable pour les utilisateurs expérimentés !

Waouh, je tiens à vous remercier pour la recommandation SkedPal. J'ai essayé Motion, Reclaim, Asana et quelques autres outils, mais SkedPal est le premier à m'avoir pleinement convaincu. La courbe d'apprentissage est longue, mais les résultats en valent vraiment la peine. C'est un outil incontournable pour les utilisateurs expérimentés !

🧠 Fait amusant : Au cours d'une journée de travail de 8 heures, un employé passe en moyenne 4 heures et 12 minutes à travailler activement. 39 % des employés prennent des pauses supplémentaires pour aller aux toilettes afin de tuer le temps, tandis que 47 % et 45 % surfent sur Internet et consultent les réseaux sociaux.

5. Amie (idéal pour les tâches esthétiques et la gestion du calendrier)

via Amie

Amie offre une interface qui regroupe vos tâches, vos calendriers et vos e-mails (en lecture seule) dans une vue minimaliste. Vous pouvez saisir vos à faire dans un langage simple, par exemple « aller chercher le linge à 16 h mercredi », et Amie les transformera en tâches dans votre calendrier grâce au traitement du langage naturel (NLP).

IA Discuter est une fonctionnalité relativement nouvelle. Il s'agit d'un système NLP amélioré, conçu pour mieux comprendre vos intentions.

Exemple, si vous tapez dans le chat IA d'Amie « Construire un meuble à chaussures dimanche », votre calendrier bloquera automatiquement plusieurs heures, sachant que cette tâche prendra plusieurs heures pour être achevée.

Les meilleures fonctionnalités d'Amie

Lancez des chronomètres Pomodoro dans la barre de menu et recevez une notification sonore lorsqu'ils arrivent à expiration

Transformez vos e-mails en différentes tâches ou choses à faire

Créez un lien partageable vers vos créneaux horaires disponibles

Limites d'Amie

Manque d'outils de gestion d'équipe et de fonctionnalités intégrées de prise de note

Restriction de la personnalisation du calendrier en interdisant que la semaine commence le samedi

Empêcher les utilisateurs de répondre aux e-mails dans l'application

Tarifs Amie

Pro : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : 50 $/mois par utilisateur

enterprise : *Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Amie

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

ce que les utilisateurs réels disent à propos d'Amie*

Voici ce qu'un utilisateur a dit sur Reddit:

J'aime beaucoup Aime. C'est beau et ça répond à mes besoins. Notion, calendrier et à faire. L'interface interactive sur iOS est également très novatrice, mais il est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de version Android et qu'ils n'aient pas de page web adaptée aux navigateurs mobiles. Vous ne pouvez utiliser que le mode ordinateur pour y accéder, ce qui revient à exclure complètement les utilisateurs d'Android.

J'aime beaucoup Aime. C'est beau et ça répond à mes besoins. Notion, calendrier et À faire. L'interface interactive sur iOS est également très novatrice, mais il est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de version Android et qu'ils n'aient pas de page web adaptée aux navigateurs mobiles. Vous ne pouvez utiliser que le mode ordinateur pour y accéder, ce qui revient à exclure complètement les utilisateurs d'Android.

🧠 Fait amusant : dormir entre 7,5 et 8 heures par nuit peut augmenter votre productivité de 20 fois.

6. BeforeSunset IA (idéal pour la planification quotidienne et le suivi du temps)

via BeforeSunset IA

Au lieu de vous plaindre à un ami de votre travail, écrivez à BeforeSunset IA. Confiez-lui tout ce qui concerne les tâches à venir et observez l'assistant IA analyser les informations, les transformer en tâches concrètes et vous suggérer les créneaux horaires optimaux pour les accomplir. C'est votre assistant de planification quotidienne.

Avant que vous n'appreniez à créer un planning hebdomadaire, l'outil le configurera pour vous en divisant les informations.

Il inclut de manière unique le suivi de l'humeur en plus du suivi du temps et de l'analyse de la productivité. Par exemple, vous pouvez mettre à jour « je me sens bien » une fois que vos tâches incomplètes de la journée ont été automatiquement reportées au forfait du lendemain.

Les meilleures fonctionnalités de BeforeSunset IA

Réglez un chronomètre ou utilisez le mode Focus pour éliminer les distractions pendant que vous travaillez

Planifiez des pauses saines grâce à l'option « Démarrer une pause »

Enregistrez vos tâches importantes à l'aide de la fonctionnalité Signet

Analysez votre productivité grâce à des statistiques comparant le temps forfaitaire et le temps réel nécessaire pour terminer vos tâches

Limitations de BeforeSunset IA

Pas de tutoriel intégré pour aider les utilisateurs à comprendre l'outil

Options de personnalisation limitées en mode Focus

Conçues principalement pour la planification quotidienne, et non pour la planification de projets à long terme

Tarifs BeforeSunset IA

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Équipe Pro : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur BeforeSunset IA

G2 : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de BeforeSunset IA :

A Avis G2:

J'aime la simplicité du concept. Il n'est pas surchargé de fonctionnalités superflues, mais va droit au but et est suffisamment flexible pour vous permettre de trouver votre propre façon d'optimiser votre productivité.

J'aime la simplicité du concept. Il n'est pas surchargé de fonctionnalités superflues, mais va droit au but et est suffisamment flexible pour vous permettre de trouver votre propre façon de maximiser votre productivité.

7. Timely (idéal pour créer des relevés de temps automatiques)

via Timely

Vous souhaitez accepter quelques projets supplémentaires pour financer votre prochain voyage, mais vous ne trouvez pas de créneau gratuit ? Utilisez Timely! Sa fonctionnalité Capacity Planning vous aide à comprendre et à optimiser l'allocation des ressources entre les projets et les tâches en vous affichant une vue claire de vos prochaines heures de travail gratuites.

Le Memory Tracker mémorise tout ce sur quoi vous travaillez au cours de la journée, ce qui vous permet de glisser-déposer facilement les tâches dans votre relevé de temps. Commencez à facturer vos heures avec des données précises !

Les meilleures fonctionnalités de Timely

Intégrez l'outil à vos calendriers, outils de gestion de projet et e-mail pour synchroniser les données et créer des relevés de temps achevés

Modifiez ou supprimez des entrées dans les relevés de temps tout en laissant des notes pour plus de clarté

Choisissez des couleurs personnalisées pour chaque bloc de tâches

Limites temporelles

Des problèmes mineurs peuvent survenir lors de l'enregistrement des modifications

Il manque une option glisser-déposer pour déplacer les tâches futures vers la semaine en cours

Ne prend pas compte des différents fuseaux horaires dans la planification

Tarification en temps opportun

Création : 26 $/mois par utilisateur

Elevate : 37 $/mois par utilisateur

Innover : 43 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis en temps réel

G2 : 4,8/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Timely :

Selon une évaluation G2$$$a,

Timely m'a aidé à récupérer du temps facturable que j'aurais autrement perdu en effectuant la saisie manuellement. Cela m'a également permis de gagner du temps chaque jour, plutôt que d'essayer de comprendre ce qui s'était passé plusieurs jours après. Je l'ai également intégré via Zapier afin d'ajouter le temps dans notre système de facturation, ce qui rend tout plus fluide.

Timely m'a aidé à récupérer du temps facturable que j'aurais autrement perdu en effectuant la saisie manuellement. Cela m'a également permis de gagner du temps chaque jour, plutôt que d'essayer de comprendre ce qui s'était passé plusieurs jours après. Je l'ai également intégré via Zapier afin d'ajouter le temps dans notre système de facturation, ce qui rend tout plus fluide.

8. Arcush (idéal pour automatiser le tri des listes à faire)

via Arcush

Arcus h est une application de planification quotidienne disponible uniquement sur iOS, conçue pour simplifier votre journée. Elle dispose d'une fonctionnalité claire et visuelle sous forme d'échéancier qui vous aide à organiser vos tâches et à maintenir la maintenance sans vous sentir submergé.

Sa fonctionnalité phare, boîte de réception zéro, supprime automatiquement les tâches non planifiées de votre affichage afin que vous ne voyiez que ce qui est important pour le moment. Vous pouvez également réserver des plages horaires spécifiques pour vous concentrer sur votre travail et personnaliser visuellement votre planning à l'aide d'un code couleur.

Les meilleures fonctionnalités d'Arcush

Mettez en place différents codes de couleur pour structurer vos tâches

Créez des tâches récurrentes à fréquence variable

Ajustez votre façon d'afficher votre échéancier par heure, jour ou semaine en fonction de votre style de planification

Limites d'Arcush

Disponible uniquement sur les iPhone équipés d'iOS 16 ou d'une version ultérieure

Ne fournit pas d'assistance pour la création d'évènements dans le calendrier

Fonctionnalités clés manquantes, telles que les sous-tâches et la fonctionnalité de recherche

Tarifs Arcush

*free Forever

Abonnement mensuel : 3,99 $/mois

Pro Annuel : 9,99 $/an

Pro Lifetime : 29,99 $ en une seule fois

Évaluations et avis sur Arcush

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

ce que les utilisateurs réels disent d'Arcush*

Bien qu'il n'ait pas encore reçu d'avis sur G2, voici un avis publié sur l'Apple Store :

J'ai essayé toutes les applications de gestion du temps qui ne comportaient pas d'intrusion ridicule dans la confidentialité, et Arcush avait la meilleure interface de toutes. Instance, la saisie de l'heure de début et de la durée des blocs de temps est la plus efficace que j'ai trouvée. L'application est agréable et son prix est raisonnable. Continuez votre bon travail !

J'ai essayé toutes les applications de gestion du temps qui ne comportaient pas d'intrusion ridicule dans la confidentialité, et Arcush avait la meilleure interface de toutes. Par instance, la saisie de l'heure de début et de la durée des blocs de temps est la plus efficace que j'ai trouvée. L'interface est agréable et le prix est raisonnable. Continuez comme ça !

9. Tâches générales (idéal pour les utilisateurs de Google Agenda)

via Tâche générale

Vous recherchez un gestionnaire de tâches simple et gratuit qui gère facilement les échéances et les priorités ? Utilisez General Task. Accédez à des fonctionnalités telles que le mode Focus pour éviter de perdre du temps et garder un suivi de toutes les informations relatives à vos différents évènements du calendrier.

Vous pouvez également utiliser l'outil Quick commande pour naviguer dans l'interface plus rapidement. Avec un peu de pratique, vous apprendrez à vous y retrouver sans avoir besoin des instructions.

Meilleures fonctionnalités pour les tâches générales

Synchronisez-vous avec GitHub pour le suivi de vos PR

Créez des tâches directement depuis Slack

Glissez-déposez les tâches dans votre calendrier pour les planifier et bloquer des blocs de temps

Limites générales des tâches

Ne s'intègre pas avec Apple ou Outlook Calendrier

Fonctionnalités essentielles manquantes telles que les sous-tâches, les tâches récurrentes et les étiquettes

Tarification des tâches générales

Free

Évaluations et avis généraux sur les tâches

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

*ce que les utilisateurs réels disent à propos de la Tâche générale

Voici ce que dit une critique de Product Hunt à propos de General Tâche :

Je n'ai utilisé cette application que pendant environ une semaine, mais elle était géniale pendant cette période. La seule raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est parce que mon équipe a cessé d'utiliser Linear et est passée à Asana, qui ne proposait pas d'intégration.

Je n'ai utilisé cette application que pendant environ une semaine, mais elle était géniale pendant cette période. La seule raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est parce que mon équipe a cessé d'utiliser Linear et est passée à Asana, qui ne proposait pas d'intégration.

10. Planimo (idéal pour les utilisateurs d'iPhone)

via Planimo

Planimo est idéal pour les utilisateurs d'iPhone qui souhaitent concilier leurs routines personnelles et leur forfait professionnel. Cet outil vous permet de décrire vos objectifs, vos préférences et votre routine quotidienne afin de créer un forfait sur mesure.

Sa décomposition automatique des tâches crée des étapes gérables en fonction des blocs horaires que vous avez définis, afin que vous sachiez exactement quoi faire à chaque instant de la journée.

Les meilleures fonctionnalités de Planimo

Divisez les jalons importants en étapes de 45 minutes

Créez un nombre illimité d'environnements de travail et attribuez automatiquement des tâches à chacun d'entre eux

Obtenez des informations personnalisées sur votre gestion du temps afin d'améliorer votre productivité

Limites de Planimo

Disponible uniquement sur les appareils iOS

Manque de fonctionnalités essentielles pour la gestion de projet

La version Free comprend des publicités, qui peuvent perturber l'expérience utilisateur

Ce service est réservé à un usage personnel (aucune fonctionnalité d'équipe)

Tarifs Planimo

Évaluations et avis sur Planimo

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? 20 % des chefs de projet aimeraient se débarrasser de la « documentation », comme la rédaction de rapports hebdomadaires, les mises à jour sur l'avancement des projets, les présentations PowerPoint ou les dossiers personnalisés.

Utilisez ClickUp pour forfait vos tâches et vos projets

Une gestion efficace des tâches ne consiste pas seulement à dresser la liste des tâches à faire, mais aussi à établir des priorités intelligentes, à planifier de manière réaliste et à s'adapter avec souplesse lorsque les plans changent.

C'est la promesse d'un assistant de planification basé sur l'IA. L'utilisation de trois outils IA distincts pour gérer un seul flux de travail peut ajouter plus de chaos que de clarté. Au lieu de cela, ClickUp peut simplifier votre processus de planification en combinant plusieurs comptes de calendrier dans un espace unifié et en offrant des capacités d'IA pour répondre aux exigences de la gestion des tâches et des projets.

Que vous ayez besoin d'un forfait d'équipe ou d'un outil de planification personnelle, ClickUp peut être la solution qu'il vous faut !

👉 Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement et essayez-le dès aujourd'hui.