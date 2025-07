Les 8 meilleures alternatives à Wanderlog pour la planification de voyages et la gestion d'itinéraires

Planifier un voyage devrait être passionnant, pas épuisant.

Mais si vous avez déjà eu du mal à utiliser un planificateur de voyage peu pratique, perdu la trace de vos réservations ou passé des heures à organiser votre itinéraire, vous connaissez bien cette frustration.

Bien que Wanderlog soit une application de planification de voyage populaire, elle ne convient pas forcément à tout le monde. Certains utilisateurs peuvent trouver qu'elle manque de fonctionnalités essentielles, qu'elle est trop compliquée ou qu'elle ne correspond pas à leur style de planification.

Si vous recherchez quelque chose de différent, nous avons ce qu'il vous faut. Des outils de planification collaborative aux modèles d'itinéraires flexibles comme ceux proposés par ClickUp, voici les huit meilleures alternatives à Wanderlog qui rendent la planification de vos voyages plus fluide, plus organisée et beaucoup moins stressante.

Pourquoi choisir une alternative à Wanderlog ?

Wanderlog est un planificateur de voyage fiable qui permet de créer des itinéraires, de suivre vos dépenses et de collaborer en équipe. Il vous permet de parcourir des guides, d'ajouter des étapes et de créer des itinéraires partagés.

Mais elle n'est pas parfaite. Les estimations de durée des trajets sont souvent inexactes, ce qui rend difficile l'établissement d'un planning réaliste. L'interface peut sembler complexe à naviguer, en particulier lors de la planification de voyages de plusieurs jours. De plus, il n'existe aucun moyen intégré de gérer les listes de bagages ou les tâches à accomplir avant le départ.

Alors, que devriez-vous rechercher à la place ?

Estimations de durée du trajet : assurez-vous que votre emploi du temps quotidien reste réaliste en tenant compte des retards, des correspondances et des temps de transport réels

Interface intuitive : planifiez facilement vos itinéraires et modifiez-les sans vous perdre dans une disposition compliquée

Suivi des dépenses : gardez une trace des dépenses du groupe grâce à des fonctionnalités telles que le partage automatique des factures, la conversion des devises et les budgets partagés

Options tarifaires flexibles : que vous voyagiez seul ou que vous organisiez un voyage en groupe, trouvez un forfait adapté à vos besoins sans frais inutiles

Listes et tâches : restez organisé en gérant tout au même endroit, des listes de bagages et demandes de visa aux réservations d'hôtel et d'activités

Si ces fonctionnalités sont importantes pour vous, il est temps de trouver un meilleur outil de planification de voyage !

🛫 Avant de planifier, planifiez vos congés ! Avant de vous plonger dans les meilleurs outils de planification de voyage, assurez-vous que vos congés sont bien organisés. Consultez notre liste de modèles gratuits de demande de congés.

8 alternatives à Wanderlog en un coup d'œil

Que vous recherchiez un meilleur contrôle de votre itinéraire, des recommandations personnalisées, des fonctionnalités de collaboration plus performantes ou plus de flexibilité dans votre planification, ces alternatives à Wanderlog vous offrent des options solides.

Voici un aperçu rapide avant d'entrer dans les détails :

Outil de planification de voyage Fonctionnalité remarquable Idéal pour Tarifs* ClickUp – Gestion complète des tâches et modèles personnalisables pour la planification de voyages Le créateur d'itinéraires détaillé Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises RoadTrippers – Suggestions personnalisées pour des arrêts panoramiques le long des itinéraires L'aventurier des road trips Forfaits payants à partir de 35,99 $/an TripIt – Suivez vos vols et vos réservations avec des mises à jour en temps réel Le grand voyageur Forfait Free disponible / Forfait payant à 49 $/an Sygic Travel – Plans hors ligne et contenu de voyage sélectionné Le planificateur visuel Forfait Free disponible / Forfaits payants à partir de 2,75 $/mois TripHobo – Création collaborative d'itinéraires multi-utilisateurs et optimisation intelligente des itinéraires Les voyageurs en groupe Forfait Free disponible / Tarification personnalisée Google Maps – Trafic en temps réel et navigation avec cartes personnalisées L'agenda minimaliste Free TripAdvisor – Créateur d'itinéraires alimenté par l'IA et basé sur des millions d'avis Le planificateur basé sur les avis Free Polarsteps – Journal de voyage basé sur le GPS et suivi automatique de l'itinéraire Le conteur et le documentariste de voyage Forfait Free disponible / Forfaits payants à partir de 39,55 $/mois

💼✈️ Anecdote : le terme « bleisure » (contraction de « business » et « leisure », qui signifie « loisirs » en anglais) est apparu au début des années 2000, mais le concept existe depuis des décennies. Pensez aux diplomates et aux commerçants qui transforment leurs voyages d'affaires en aventures ! Vous souhaitez maîtriser l'art de combiner voyages d'affaires et détente ? Consultez Bleisure Travel Hacks to Manage Work & Play pour obtenir des conseils d'experts !

Les 8 meilleures alternatives à Wanderlog

Tous les voyageurs ne planifient pas de la même manière. Certains aiment les horaires codés par couleur, tandis que d'autres ont juste besoin d'une épingle sur une carte.

Au lieu d'une liste ennuyeuse, nous associons chaque planificateur de voyage à un style de voyage spécifique.

Que vous soyez un planificateur passionné de tableaux Excel, un aventurier des routes ou un explorateur spontané, il existe une application adaptée à votre façon de voyager. Voici notre liste 👇

1. ClickUp (idéal pour créer des itinéraires détaillés)

Mappez votre voyage idéal, glissez-déposez vos forfaits et collaborez en temps réel avec les tableaux blancs ClickUp

Si planifier un voyage est aussi excitant que le voyage lui-même, ClickUp est le compagnon idéal pour planifier vos voyages. Il est conçu pour ceux qui aiment tout planifier dans les moindres détails, des horaires de vol aux réservations de restaurant, en passant par les visites touristiques et même les checklists pour faire vos valises.

Avec les tâches ClickUp, vous pouvez décomposer votre itinéraire jour par jour, heure par heure, et attribuer des délais à chaque tâche à accomplir. Créez des listes de tâches pour les réservations de vols, les réservations d'hôtel, les activités et les bagages, et définissez des dates d'échéance pour ne jamais manquer un délai.

Vous pouvez même ajouter des niveaux de priorité afin de savoir ce qui est non négociable (comme acheter à l'avance votre billet pour la tour Eiffel) et ce qui est flexible. Voici comment configurer votre première tâche 👇

Vous avez besoin d'un endroit pour réfléchir à des itinéraires ou à des lieux à visiter absolument ? ClickUp Tableaux blancs vous permet de mapper visuellement vos idées, de glisser-déposer des emplacements et de collaborer en temps réel avec vos amis ou votre famille.

Et si vous souhaitez avoir un aperçu complet de vos projets de voyage, la vue Calendrier de ClickUp vous permet de visualiser l'ensemble de votre voyage en un coup d'œil.

Transformez vos plans de voyage en une feuille de route visuelle grâce à la vue Calendrier de ClickUp

ClickUp Docs vous offre en outre un espace pour prendre des notes, noter des conseils de voyage ou sauvegarder vos plans. Vous disposez d'un hub intégré pour toutes vos informations de voyage importantes (confirmations de vol, exigences en matière de visa, listes de bagages, etc.

Si j'étais vous, je le relierais à ClickUp Tasks pour que tout reste connecté, car à quoi sert un voyage parfaitement planifié si vous oubliez de faire la planification ? 😉

Pour vous faciliter encore plus la tâche, ClickUp propose divers modèles d'itinéraires pour rationaliser la planification de vos voyages. L'un des modèles préférés des voyageurs est le modèle de planificateur de voyage de ClickUp. Une installation prête à l'emploi qui vous permet de suivre vos destinations, vos réservations d'hôtel, vos détails de vol et vos activités, le tout en un seul endroit.

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle Travel Planner de ClickUp pour planifier un voyage sans tracas

Ce modèle propose des statuts personnalisés pour suivre la progression du voyage, des champs personnalisés pour stocker des informations essentielles telles que les contacts d'urgence et les étapes du voyage, ainsi que plus de 15 vues personnalisées telles que Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier pour gérer visuellement vos forfaits.

Grâce à des fonctionnalités de gestion de projet telles que le suivi du temps, les avertissements de dépendance et l'intégration e-mail intégrée, organiser vos voyages n'a jamais été aussi simple.

ClickUp propose également un modèle de planification de vacances pour les voyages personnels avec des listes de bagages et des plans journaliers flexibles, ainsi qu'un modèle d'itinéraire de voyage d'affaires pour gérer les réunions, les vols et les horaires de manière plus structurée.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Définissez des rappels pour chaque détail de votre voyage : Ne manquez jamais l'enregistrement d'un vol, une réservation d'hôtel ou une tâche de dernière minute grâce Ne manquez jamais l'enregistrement d'un vol, une réservation d'hôtel ou une tâche de dernière minute grâce aux rappels ClickUp

Partagez vos forfaits sans perdre le contrôle : utilisez utilisez les permissions invité pour permettre à vos amis et à votre famille d'afficher ou de suggérer des modifications à votre itinéraire tout en conservant le contrôle des versions

Planifiez plus intelligemment grâce à des suggestions basées sur l'IA : Utilisez Utilisez ClickUp Brain pour générer des itinéraires, suggérer des destinations et créer des listes de bagages. Il vous suffit de saisir une invite et de laisser l'IA s'occuper des détails !

Invitez ClickUp Brain à générer des idées, rédiger un itinéraire de voyage, trouver les meilleurs endroits et plus encore

Limites de ClickUp

L'application mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités disponibles dans la version de bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis des clients ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un avis sur Capterra:

Dans l'ensemble, mon expérience avec ClickUp est très bonne. Le travail en équipe est beaucoup plus facile grâce à ClickUp. Cela me permet de créer des tâches, de fixer des délais et d'assurer le suivi. Le plus grand avantage est que cela nous aide à mieux communiquer avec les membres de l'équipe.

2. Roadtrippers (Idéal pour les aventuriers en road trip)

via Roadtrippers

Si vos vacances de rêve incluent des routes panoramiques, des attractions insolites en bord de route et des arrêts spontanés, Roadtrippers est fait pour vous. Cette application vous aide à trouver des trésors cachés, des attractions insolites en bord de route aux parcs nationaux, en passant par les points de vue panoramiques, les restaurants et les hébergements.

Que vous soyez un voyageur spontané ou un nomade numérique, cet outil vous aide à créer un itinéraire où vous pouvez comparer des itinéraires, épingler des lieux à ne pas manquer, estimer les coûts de carburant et appliquer des filtres pour trouver les meilleurs endroits en cours de route.

Les meilleures fonctionnalités de Roadtrippers

Calculateur de carburant : estimez le coût de votre carburant en fonction du type de véhicule et des prix actuels de l'essence dans les stations-service situées le long de votre itinéraire

Guides de voyage interactifs : parcourez des guides de road trip thématiques avec des itinéraires mappés, des suggestions d'arrêts et des avis de voyageurs réels pour créer vos itinéraires de manière systématique

Notes de collaboration sur les voyages : partagez des forfaits modifiables avec vos compagnons de voyage qui ont un compte Roadtrippers et utilisez la section Notes intégrée pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

Limites de Roadtrippers

Les utilisateurs doivent naviguer vers chaque point de passage individuellement au lieu de naviguer sur l'ensemble de l'itinéraire en une seule fois

Tarifs Roadtrippers

Basique : 35,99 $/an

Pro : 49,99 $/an

Premium : 59,99 $/an

Évaluations et avis sur Roadtrippers

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

3. TripIt (idéal pour les grands voyageurs)

via TripIt

Vous passez d'un aéroport à l'autre ? TripIt simplifie le chaos en regroupant toutes vos réservations de vols, d'hôtels et de voitures de location en un seul endroit.

Il vous suffit de connecter votre compte e-mail ou de transférer vos e-mails de confirmation à plans@tripit.com, et TripIt rassemble toutes les informations relatives à vos réservations dans un seul échéancier. Vous pouvez même ajouter vos notes et télécharger des documents de voyage tels que des fichiers PDF ou des photos.

L'outil fournit également des suggestions de cafés, restaurants et bars à proximité en fonction de l'endroit où vous séjournez. Une fois votre itinéraire achevé, vous pouvez le synchroniser avec votre Google Agenda pour faciliter la planification et l'accès hors ligne.

Les meilleures fonctionnalités de TripIt

Alertes de vol en temps réel : générez des alertes en cas de retard, d'annulation ou de changement de porte d'embarquement pour vous aider à anticiper les perturbations de votre voyage

Note de sécurité du quartier : évaluez la sécurité des quartiers en obtenant des notes dans différentes catégories telles que les risques physiques, la sécurité des femmes, la santé et les questions médicales, les libertés politiques, les vols et la sécurité des personnes LGBTQ

Empreinte carbone : vérifiez l'impact environnemental de vos projets de voyage afin de faire des choix durables

Limites de TripIt

Les formats de documents sont très restreints, ce qui rend le système inutilisable

Tarifs TripIt

TripIt : gratuit

TripIt Pro : 49 $/an

Évaluations et avis sur TripIt

G2 : 4,7/5 (42 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de TripIt ?

Voici un avis G2:

« Il vous suffit de transférer vos itinéraires et les e-mails liés au voyage, et TripIt s'occupe de tout organiser pour vous. Tout est clairement présenté et peut être facilement affiché, modifié ou supprimé. La possibilité de partager l'itinéraire est également très pratique. »

« Il vous suffit de transférer vos itinéraires et les e-mails liés à votre voyage, et TripIt s'occupe de tout organiser pour vous. Tout est clairement présenté et peut être facilement affiché, modifié ou supprimé. La possibilité de partager l'itinéraire est également très pratique. »

4. Sygic Travel (pour les planificateurs visuels)

via Tripomatic

Sygic Travel (maintenant Tripomatic) est un planificateur de voyage en ligne qui vous permet de créer des itinéraires directement sur des cartes interactives. Il vous aide à élaborer des plans de voyage riches en visites touristiques en vous permettant d'ajouter des attractions, des sites d'intérêt, des restaurants et d'autres centres d'intérêt à un itinéraire quotidien.

Chaque arrêt est représenté visuellement, ce qui facilite la planification d'itinéraires cohérents sur le plan géographique.

Une fois votre voyage planifié, vous pouvez télécharger des cartes et des itinéraires personnalisés pour y accéder hors ligne. Cette fonctionnalité est idéale pour les voyages d'affaires internationaux ou les zones où l'accès à Internet est limité.

Les meilleures fonctionnalités de Sygic Travel

Application de cartes de voyage Tripomatic : met en avant les lieux incontournables tels que les musées, les restaurants, les boutiques et les trésors cachés, sélectionnés par des éditeurs de voyage et d'autres voyageurs

Vidéos à 360° : vidéos à 360 degrés des attractions populaires pour vous aider à explorer vos options et décider où vous voulez aller

Services de voyage intégrés : affichez les options d'hébergement, de location de voiture et de visites locales dans votre itinéraire grâce à des liens directs vers Booking.com et GetYourGuide

Limites de Sygic Travel

N'offre pas de contrôles très détaillés, tels que la possibilité d'ajouter des marqueurs temporels à votre liste de choses à faire

Tarifs de Sygic Travel

Free

Forfait payant : 2,75 $/mois

Évaluations et avis sur Sygic Travel

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

5. TripHobo (idéal pour les voyages en groupe)

via Triphobo

Vous planifiez un voyage avec des amis ou en famille ? TripHobo facilite les voyages en groupe en permettant à chacun de contribuer à un itinéraire partagé. Vous commencez par sélectionner une destination, puis plusieurs utilisateurs peuvent ajouter en collaboration des attractions, des moyens de transport, des hébergements et même des pauses repas, le tout mappé par jour et par heure.

Ses intégrations de réservation d'hôtel simplifient encore davantage la gestion des réservations. Que vous coordonniez une escapade d'un week-end ou une aventure dans plusieurs villes, cette application permet à tout le monde de rester sur la même page.

Les meilleures fonctionnalités de TripHobo

Planification collaborative d'itinéraires : Contribuez et modifiez un itinéraire de voyage partagé en temps réel

Optimisation intelligente des itinéraires : ajustez automatiquement votre itinéraire pour réduire au minimum le temps de trajet entre les étapes et optimiser vos visites touristiques

Fonctionnalités intuitives de budgétisation : définissez des budgets quotidiens ou pour l'ensemble du voyage et suivez les coûts estimés pour les transports, les activités et l'hébergement

Limites de TripHobo

Certains utilisateurs ont trouvé l'interface complexe et ont trouvé qu'il y avait trop de fenêtres contextuelles à l'écran

Tarifs TripHobo

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TripHobo

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de TripHobo ?

Voici un avis TrustPilot:

« Je trouve cette plateforme très utile, car elle me permet de noter mes idées et de les classer par date, lieu, budget, activités, etc. »

« Je trouve cette plateforme très utile, car elle me permet de noter mes idées et de les classer par date, lieu, budget, activités, etc. »

6. Google Maps (idéal pour les planificateurs minimalistes)

via Google Maps

Si vous recherchez un outil simple pour épingler des emplacements, Google Maps est tout ce dont vous avez besoin. Il est largement utilisé dans le monde entier pour la navigation quotidienne et la planification de voyages.

Les utilisateurs peuvent enregistrer des emplacements dans des listes personnalisées (par exemple, « Lieux à visiter à Paris »), créer des itinéraires à plusieurs étapes, vérifier le trafic en temps réel, afficher les options de transport en commun, explorer des zones avec Street View et télécharger des cartes pour une utilisation hors ligne. Elle excelle dans les domaines « où » et « comment s'y rendre ».

Vous pouvez enregistrer des lieux dans des listes personnalisées, libeller des emplacements clés, partager des cartes avec d'autres personnes et même télécharger des cartes hors ligne pour rester sur la bonne voie dans les zones où l'accès à Internet est limité.

Les meilleures fonctionnalités de Google Maps

Cartes intérieures : naviguez dans de grands espaces publics tels que les aéroports, les musées et les centres commerciaux grâce à des cartes intérieures détaillées

Programme Local Guides : rejoignez une communauté d'utilisateurs qui contribuent à améliorer les données cartographiques en partageant des avis, des photos et des informations, et gagnez des points et des badges pour vos contributions

Vue Plan multicouche : activez jusqu'à 10 couches différentes, notamment le trafic, la vue satellite, le relief, les pistes cyclables, les transports en commun et la qualité de l'air, pour planifier vos itinéraires avec plus de contexte et de flexibilité

Limites de Google Maps

Google Maps fonctionne très bien dans les villes et les pays développés, mais il existe certains problèmes dans les pays en développement

Tarifs Google Maps

Free

Évaluations et avis sur Google Maps

G2 : 4,7/5 (42 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Maps ?

Voici un avis G2:

« Ce que j'apprécie le plus chez Google Cloud, c'est son évolutivité, sa fiabilité, ses fonctionnalités avancées et son intégration avec les autres services Google. Il fournit des outils puissants pour l'analyse des données, l'apprentissage automatique et les services informatiques. »

« Ce que j'apprécie le plus chez Google Cloud, c'est son évolutivité, sa fiabilité, ses fonctionnalités avancées et son intégration avec les autres services Google. Il fournit des outils puissants pour l'analyse des données, l'apprentissage automatique et les services informatiques. »

🤔 Le saviez-vous ? Google Maps offre aux utilisateurs une nouvelle fonctionnalité IA qui utilise son modèle Gemini pour analyser vos captures d'écran liées aux voyages, telles que les réservations d'hôtel ou les lieux enregistrés, et extraire des informations utiles pour vous aider à organiser votre voyage plus rapidement.

7. TripAdvisor (idéal pour les voyageurs qui se fient aux avis)

via Tripadvisor

Vous voulez être sûr que chaque repas, chaque hôtel et chaque visite en vaut la peine ? TripAdvisor est un bon endroit pour consulter les avis et les évaluations avant de prendre vos décisions de voyage.

Une fonctionnalité remarquable est « Trips », qui permet aux utilisateurs d'enregistrer, d'organiser et de partager leurs plans de voyage.

Que vous voyagiez seul ou en groupe, vous pouvez collaborer en temps réel et laisser vos amis ou votre famille contribuer à l'itinéraire.

Pour ceux qui préfèrent les options planifiées à l'avance, Tripadvisor propose des guides de voyage et des échantillons d'itinéraires sélectionnés par la communauté et son équipe éditoriale.

Les meilleures fonctionnalités de TripAdvisor

Créateur d'itinéraires IA : générez un forfait personnalisé jour par jour à l'aide d'une IA générative formée à partir de millions d'avis, d'évaluations et de données de réservation d'utilisateurs

Vue Plan des lieux enregistrés : affichez instantanément tous vos hôtels, restaurants et attractions enregistrés sur une carte pour planifier vos itinéraires et éviter de revenir sur vos pas

Intégration de la réservation directe : réservez des hôtels, des visites et des expériences directement sur la plateforme via ses partenaires de voyage sans quitter l'application

Limites de TripAdvisor

Les utilisateurs signalent souvent des erreurs telles que des dates incorrectes, des réservations en double et d'autres erreurs de réservation

Tarifs TripAdvisor

Free

Évaluations et avis TripAdvisor

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

8. Polarsteps (Idéal pour les conteurs et les documentaristes de voyage)

via Polarsteps

Polarsteps vous aide à transformer vos voyages en un magnifique album numérique. Il utilise le GPS pour suivre automatiquement votre parcours et créer un récit visuel époustouflant (même sans réseau).

Vous pouvez ajouter des photos, des notes et d'autres détails à chaque étape pour conserver une trace de vos expériences. Une fois votre voyage terminé, vous pouvez transformer vos carnets de voyage numériques en carnets de voyage physiques.

Ces carnets personnalisables comprennent des cartes, des photos et des notes prises pendant le voyage, qui constituent de véritables souvenirs.

Fonctionnalités de Polarsteps

Étiquettes pour photos et notes : joignez des images et rédigez des descriptions pour chaque étape afin de créer un journal de voyage numérique détaillé

Échéancier interactif : affichez l'historique de vos voyages avec les itinéraires mappés, les dates et les mises à jour basées sur l'emplacement dans un format défilable

Suivi automatique de l'itinéraire : utilise le GPS pour enregistrer votre trajet en temps réel sans avoir besoin d'une connexion Internet

Limites de Polarsteps

Les dernières modifications ne sont pas toujours enregistrées, vous devez donc vérifier régulièrement pour rester informé

Tarifs Polarsteps

Free

Premium : 39,55 $/mois

Lay-flat premium : 52,73 $/mois

Évaluations et avis sur Polarsteps

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Commencez à planifier vos voyages avec ClickUp

Chaque alternative à Wanderlog présentée dans cet article vous aidera à optimiser votre expérience de voyage à sa manière, qu'il s'agisse de mapper des itinéraires, de gérer vos réservations ou d'organiser vos étapes.

Mais si vous aimez avoir un contrôle total sur la planification, ClickUp offre une flexibilité différente. Du brainstorming à l'attribution des tâches et au suivi de chaque détail, tout est regroupé sous un même toit.

Vous pouvez créer des itinéraires, définir des rappels, collaborer avec votre groupe de voyageurs et personnaliser tout pour l'adapter à votre style de planification.

