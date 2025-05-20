plus de 50 questions de sondage sur l'expérience utilisateur (UX) pour obtenir des informations exploitables

Les questions de sondage sur l'expérience utilisateur vous aident à voir votre produit à travers les yeux de vos utilisateurs.

Au lieu de deviner ce qui semble facile ou ce qui cause de la frustration, les bonnes questions de sondage sur l'expérience utilisateur vous donnent des réponses claires sur lesquelles vous pouvez agir. Avec quelques ajustements intelligents, vous pouvez transformer les commentaires en conceptions plus solides, en flux de travail plus fluides et en une meilleure expérience globale.

Ce guide partage plus de 50 questions de sondage sur l'expérience utilisateur que vous pouvez utiliser pour recueillir des commentaires significatifs et prendre des décisions en toute confiance pour votre prochain sondage.

Nous aborderons également la manière de mener un sondage sur la satisfaction des utilisateurs, de collecter des données qualitatives, de réaliser des sondages sur l'expérience utilisateur et d'utiliser efficacement des modèles de sondage sur l'expérience utilisateur.

Que sont les sondages sur l'expérience utilisateur (UX) ?

Les sondages sur l'expérience utilisateur vous aident à recueillir des commentaires directs sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec votre produit, votre site Web ou votre service. Ils révèlent la facilité d'utilisation, les niveaux de satisfaction, les préférences en matière de fonctionnalités et les points faibles potentiels qui ont un impact sur l'expérience globale.

Un sondage UX efficace combine des questions sur la facilité d'utilisation, des évaluations de satisfaction et des invites ouvertes afin de recueillir des données qualitatives et quantitatives. Au lieu de se baser sur des hypothèses, il fournit des informations claires qui aident à hiérarchiser les améliorations et à créer des expériences que les utilisateurs souhaitent réellement.

Comment utiliser l'IA pour générer des questions de sondage plus ciblées L'IA peut vous aider à rédiger des questions de sondage plus claires, plus pertinentes pour votre public et alignées sur vos objectifs de recherche, ce qui vous permet de gagner du temps et d'améliorer la qualité des réponses. Comment mettre cela en œuvre : ✅ Demandez à l'IA de varier les types de questions : demandez un mélange de questions ouvertes, à choix multiples et sur une échelle de Likert afin d'encourager des réponses variées et d'obtenir des données plus riches. ✅ Définissez d'abord votre objectif : avant d'inviter l'IA, décrivez les informations que vous recherchez (par exemple, satisfaction client, commentaires sur les produits, tendances du marché). Cela garantit que l'IA génère des questions ciblées et pertinentes. ✅ Invitez l'IA avec le contexte de votre audience : pour personnaliser efficacement les questions, incluez des détails tels que le profil de votre audience, sa familiarité avec le sujet et le ton que vous souhaitez adopter (par exemple, professionnel ou informel).

Les meilleures questions à poser dans un sondage sur l'expérience utilisateur

Les bonnes questions de sondage sur l'expérience utilisateur vous aident à comprendre comment les utilisateurs interagissent réellement avec votre produit. Différentes questions permettent de découvrir différentes couches du parcours utilisateur, des premières impressions aux frustrations spécifiques à certaines fonctionnalités.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons regroupé ces 50 questions en quatre catégories : expérience générale, commentaires spécifiques au produit, satisfaction et fidélité, et informations ouvertes.

Utilisez ces exemples pour concevoir un sondage sur l'expérience utilisateur plus ciblé et plus efficace.

1. Questions générales sur l'expérience utilisateur

Les questions générales sur l'expérience utilisateur vous aident à évaluer si les utilisateurs peuvent facilement naviguer dans votre produit, trouver les bonnes informations et achever leurs tâches sans confusion. Une première impression positive et des flux intuitifs sont souvent de bons indicateurs de la satisfaction globale et de la fidélité.

☂️ Domaines clés explorés :

Facilité de navigation

Expérience des nouveaux utilisateurs

Confiance pendant l'exécution des tâches

❗️Questions à poser dans le sondage :

Avez-vous facilement trouvé l'action principale que vous deviez accomplir ? Les menus de navigation et les catégories étaient-ils clairement libellés ? Dans quelle mesure vous êtes-vous senti en confiance lors de votre première exploration du produit ? En combien de temps avez-vous trouvé des fonctionnalités ou des informations spécifiques ? Avez-vous rencontré des difficultés pour passer d'une section à l'autre ? Comment évalueriez-vous la clarté de la structure et de la hiérarchie de la page ? Les infobulles, les instructions ou les guides d'intégration vous ont-ils été utiles lors de votre première utilisation ? La disposition vous a-t-elle semblé intuitive sans aide extérieure ? A-t-il été facile de récupérer vos données si vous avez commis une erreur ou suivi une mauvaise étape ? Comment décririez-vous la facilité globale avec laquelle vous pouvez accomplir une tâche sans assistance ?

☕️ Pourquoi ces questions sont-elles importantes ? Identifier rapidement les problèmes de navigation ou de flux de base peut vous aider à éviter des problèmes d'utilisabilité majeurs par la suite. Améliorer l'expérience utilisateur générale peut également renforcer la confiance des utilisateurs et réduire les frictions lors des interactions clés.

2. Questions de commentaires spécifiques au produit

Comprendre comment les utilisateurs interagissent avec chaque fonctionnalité révèle bien plus que les scores de satisfaction globale. Cela met en évidence les points de confusion réels, les comportements inattendus des utilisateurs et les opportunités d'engagement plus profond.

Les questions de sondage sur l'expérience utilisateur spécifiques à un produit vous aident à déterminer si les fonctionnalités tiennent leurs promesses et à identifier les points qui font hésiter les utilisateurs. Elles vous indiquent également comment hiérarchiser les améliorations en fonction de l'expérience réelle, et non d'hypothèses internes.

☂️ Domaines clés explorés :

Découverte des fonctionnalités et impressions lors de la première utilisation

Clarté des fonctionnalités, attentes et courbe d'apprentissage

Intégration des flux de travail, interruptions et opportunités manquées

❗️Questions à poser dans le sondage :

Lorsque vous avez découvert [fonctionnalité spécifique] pour la première fois, qu'est-ce qui vous a semblé clair ou peu clair dans son utilisation ? Y a-t-il un aspect de [fonctionnalité spécifique] qui vous a semblé plus difficile à comprendre que prévu ? Lors de votre première utilisation de [fonctionnalité spécifique], quelles étapes vous ont semblé confuses ou difficiles à suivre ? Dans quelle mesure [fonctionnalité spécifique] s'est-elle intégrée à votre flux de travail existant sans nécessiter d'ajustements majeurs ? Y a-t-il eu des moments où vous avez évité d'utiliser [une fonctionnalité spécifique] parce que cela vous semblait trop compliqué ou trop long ? Qu'est-ce qui aurait permis de découvrir plus facilement [fonctionnalité spécifique] ou de commencer à l'utiliser plus rapidement ? Avez-vous déjà abandonné [une fonctionnalité spécifique] en cours de route parce que vous vous sentiez bloqué ou incertain ? Dans quelle mesure était-il intuitif de récupérer après une erreur ou une faute lors de l'utilisation de [fonctionnalité spécifique] ? Y a-t-il eu des limitations inattendues dans [fonctionnalité spécifique] qui vous ont empêché d'atteindre votre objectif ? Dans quelle mesure recommanderiez-vous [fonctionnalité spécifique] à un collègue ou à un pair ? Quelles améliorations rendraient [fonctionnalité spécifique] plus utile ou moins frustrante pour vos tâches quotidiennes ? Avec le recul, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, positivement ou négativement, dans votre expérience avec [fonctionnalité spécifique] ?

☕️ Pourquoi ces questions sont-elles importantes ? Les commentaires spécifiques sur l'utilisation des fonctionnalités révèlent des points faibles que les sondages plus généraux ne permettent souvent pas de détecter. En identifiant les points sur lesquels les utilisateurs hésitent, se sentent incertains ou abandonnent des flux clés, vous pouvez concevoir des fonctionnalités qui semblent naturelles, utiles et véritablement efficaces, ce qui améliore à la fois la satisfaction et l'adoption à long terme.

Intégrez vos données dans ClickUp Brain et obtenez des informations plus rapidement

3. Questions relatives à la satisfaction et au NPS

La satisfaction réelle des utilisateurs est liée à leurs émotions, à leur confiance et à la capacité de votre produit à les aider de manière constante à atteindre leurs objectifs. Ces questions explorent les signes de fidélité, les points d'hésitation et l'histoire plus profonde qui se cache derrière l'expérience d'un utilisateur, bien au-delà d'une simple évaluation.

☂️ Domaines clés explorés :

Réaction émotionnelle aux interactions avec le produit

Confiance dans les tâches et fiabilité des résultats

Indicateurs de fidélité et comportement de partage

❗️Questions à poser dans le sondage :

Vous souvenez-vous d'un moment où l'utilisation de ce produit a rendu votre travail plus facile ou moins stressant ? Quelle partie de votre expérience vous a rendu le plus confiant ou le plus hésitant ? Après avoir achevé une tâche, dans quelle mesure avez-vous été satisfait du résultat ? Lorsque les choses ne fonctionnent pas comme prévu, dans quelle mesure vous sentez-vous assisté pour résoudre le problème ? Si vous deviez expliquer ce produit à un ami, comment décririez-vous sa valeur ? Dans quelles situations faites-vous le plus confiance à ce produit et quand hésitez-vous ? À quelle fréquence estimez-vous que ce produit tient ses promesses ? Qu'est-ce qui vous rendrait plus confiant dans l'utilisation quotidienne de ce produit ? Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure recommanderiez-vous ce produit à quelqu'un comme vous ? Quelle est la principale expérience qui a influencé votre évaluation ci-dessus ?

☕️ Pourquoi ces questions sont-elles importantes ? Les scores de satisfaction superficiels ne révèlent pas ce que ressentent les utilisateurs après avoir accompli des tâches réelles. Lorsque vous posez des questions sur les moments clés, les changements émotionnels et la confiance personnelle, vous découvrez ce qui renforce la fidélité ou la sape discrètement.

4. Questions ouvertes

Les questions ouvertes permettent aux utilisateurs de décrire librement leur expérience avec leurs propres mots, sans être limités par des réponses prédéfinies. Ces réponses révèlent souvent ce que vous n'auriez pas pensé à demander : des frustrations surprenantes, des solutions de contournement, des besoins non satisfaits ou des idées qui peuvent inspirer votre prochaine grande amélioration.

Cette partie de votre sondage sur l'expérience utilisateur est celle où les informations qualitatives prennent vie. C'est ainsi que vous comprenez ce que les nombres ne peuvent pas expliquer.

☂️ Domaines clés explorés :

Les facteurs de frustration et les attentes non satisfaites

Idées d'amélioration et lacunes en matière de fonctionnalités

Ton émotionnel, voix de l'utilisateur et schémas linguistiques

❗️Questions à poser dans le sondage :

Quelle est la chose que vous aimeriez voir améliorée dans ce produit ? Pouvez-vous décrire un moment récent où vous vous êtes senti bloqué ou frustré en utilisant ce produit ? Si vous pouviez supprimer un obstacle dans votre flux de travail lors de l'utilisation de ce produit, quel serait-il ? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, positivement ou négativement, pendant votre utilisation du produit ? Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, comment travaillez-vous généralement pour y remédier ? Quelle partie du produit vous semble la plus intuitive et quelle partie vous semble la moins évidente ? Y a-t-il des fonctionnalités ou des outils que vous évitez d'utiliser ? Pourquoi ? Quelle amélioration rendrait ce produit parfait pour vous ? Si vous aviez 30 secondes pour dire à notre équipe comment améliorer ce produit, que diriez-vous ? Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager au sujet de votre expérience ?

☕️ Pourquoi ces questions sont-elles importantes ? Les commentaires ouverts permettent de saisir des nuances que vous ne pouvez pas prévoir. La formulation, l'émotion et le contexte de la réponse d'un utilisateur peuvent révéler l'impact réel de vos choix de conception et indiquer directement ce qui doit être corrigé, simplifié ou amplifié.

5. Questions d'utilisabilité spécifiques à une tâche

Parfois, les utilisateurs apprécient votre produit dans l'ensemble, mais ont encore des difficultés avec certaines tâches. Les questions spécifiques à une tâche se concentrent sur les actions réelles que les utilisateurs tentent d'accomplir, de l'intégration à la finalisation d'un rapport ou à la modification d'un flux de travail. Ces questions vous aident à identifier précisément où se situent les efforts, la confusion ou les abandons dans des scénarios réels.

☂️ Domaines clés explorés :

Clarté et flux de réalisation des tâches

Charge cognitive et complexité des interactions

Obstacles liés à l'intégration, à la configuration ou à l'utilisation répétée

❗️Questions à poser dans le sondage :

Quelle tâche essayiez-vous d'accomplir la dernière fois que vous avez utilisé le produit, et avez-vous pu la terminer ? Y a-t-il eu des étapes au cours de cette tâche où vous avez dû vous arrêter et réfléchir à la suite ? À quel moment du processus vous êtes-vous senti(e) incertain(e) ou avez-vous ressenti le besoin de revérifier vos étapes ? Avez-vous dû procéder par essais et erreurs pour achever une partie de la tâche ? Si oui, laquelle ? Le résultat final de la tâche sur laquelle vous travailliez était-il clair ? Quelles instructions ou astuces vous ont le plus aidé à achever votre dernière tâche ? Y a-t-il eu quelque chose qui vous a ralenti ou distrait pendant que vous accomplissiez un flux en plusieurs étapes ? Si la tâche impliquait plusieurs outils ou affichages, était-il facile de passer de l'un à l'autre ? Vous vous sentez capable de répéter la même tâche lors de votre prochaine visite ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Si quelque chose a interrompu votre flux de travail, avez-vous pu reprendre facilement là où vous vous étiez arrêté ?

☕️ Pourquoi ces questions sont-elles importantes ? Les informations au niveau des tâches révèlent la différence entre « les utilisateurs aiment le produit » et « les utilisateurs réussissent avec le produit ». Ces questions vous aident à concevoir des flux fluides, prévisibles et sans stress du début à la fin.

ClickUp pour les sondages UX et la gestion des commentaires

Les sondages sont bien plus qu'une simple série de questions : ils constituent le point de départ de décisions plus intelligentes, de meilleurs produits et d'équipes plus heureuses. Mais trop souvent, les flux de travail liés aux sondages sont dispersés dans des outils déconnectés, ce qui rend difficile la transformation des commentaires en actions concrètes.

Découvrez ClickUp : votre plateforme unifiée pour créer, mener et exploiter des sondages, le tout en un seul endroit.

1. Créez facilement des questions avec ClickUp Brain

Générez instantanément des questions de sondage avec ClickUp Brain

Oubliez les pages blanches. Avec ClickUp Brain, vous pouvez instantanément générer, affiner et personnaliser des questions de sondage adaptées à vos objectifs. Que vous recueilliez des commentaires sur un produit ou mesuriez la satisfaction de votre équipe, l'IA de ClickUp vous aide à formuler des questions claires et efficaces afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel : obtenir des réponses.

Utilisez-le pour :

Générez instantanément des questions de sondage adaptées à vos objectifs : il vous suffit de décrire votre public ou votre objectif

Affinez et reformulez les questions pour plus de clarté, de professionnalisme et pour adopter le ton approprié

Collaborez avec votre équipe en temps réel : modifiez, commentez et itérez directement dans les documents ou les tâches ClickUp

Enregistrez des modèles de questions pour une utilisation future, afin de pouvoir lancer de nouveaux sondages encore plus rapidement

2. Intégrez les informations directement dans votre flux de travail grâce aux formulaires ClickUp

Créez des formulaires descriptifs avec mise en forme conditionnelle à l'aide des formulaires ClickUp et transformez les informations en tâches exploitables

Les formulaires ClickUp ne sont pas simplement un outil de sondage supplémentaire, ils constituent une extension transparente de votre flux de travail. Vous pouvez créer des questions directement à partir du hub Formulaires dans votre barre latérale. Ils comprennent :

Ajoutez votre logo, les couleurs de votre marque et des thèmes personnalisés pour une expérience soignée et conforme à votre image de marque

Personnalisez le flux du sondage en affichant ou en masquant les questions en fonction des réponses précédentes

Utilisez des menus déroulants, des évaluations, des cases à cocher, des téléchargements de fichiers et bien plus encore pour recueillir tout type de commentaires

Transformez instantanément les envois de formulaires en tâches exploitables, attribuez-les à des propriétaires et définissez des priorités

Partagez des formulaires via un lien public, intégrez-les à votre site web ou restreignez leur accès pour des sondages internes

Affichez, filtrez et gérez toutes les réponses en un seul endroit : plus besoin de fouiller dans des feuilles de calcul

3. Passez de la connaissance à l'action, sans perdre une miette

Créez et attribuez des tâches de sondage avec les tâches ClickUp

Les commentaires ne sont utiles que si vous agissez en conséquence. Avec les tâches ClickUp, les réponses aux sondages deviennent des tâches exploitables en un seul clic. Attribuez des propriétaires, définissez des priorités et suivez la progression, le tout sans quitter votre environnement de travail.

Voici à quoi pourrait ressembler votre flux de travail après le sondage :

Convertissez automatiquement les réponses au sondage en tâches ou sous-tâches, avec les personnes assignées, les dates d'échéance et les priorités

Utilisez l'automatisation pour déclencher des flux de travail, comme l'escalade des commentaires urgents ou la notification des membres de l'équipe concernés

Liez les tâches, les documents et les commentaires connexes pour obtenir un contexte complet

Suivez la progression et garantissez la responsabilité afin que chaque commentaire reçoive l'attention qu'il mérite

4. Ayez une vue d'ensemble grâce aux tableaux de bord ClickUp

Créez facilement des tableaux de bord sans code via ClickUp pour visualiser vos données

Ne vous contentez pas de collecter des données, comprenez-les. Les tableaux de bord ClickUp transforment les résultats des sondages en informations visuelles que vous pouvez réellement utiliser. Repérez les tendances, surveillez la satisfaction et partagez des rapports en temps réel avec les parties prenantes. Avec tout à un seul endroit, votre équipe peut prendre plus rapidement des décisions basées sur les données.

Voici comment :

Créez des tableaux de bord personnalisés avec des widgets pour les diagrammes, les tableaux et les indicateurs

Suivez les indicateurs clés tels que les scores de satisfaction, les taux de réponse ou les problèmes récurrents

Filtrez et segmentez les données pour découvrir les tendances par équipe, produit ou segment de clientèle

Partagez des tableaux de bord avec les parties prenantes pour que tout le monde reste aligné et informé

5. Capturez et partagez vos connaissances dans des documents collaboratifs

Gardez vos conclusions et votre équipe sur la même page. ClickUp Docs vous permet de documenter votre processus de sondage, de résumer les résultats et de définir les prochaines étapes. Collaborez en temps réel, liez les tâches connexes et créez une base de connaissances qui s'enrichit à chaque sondage.

Ajoutez des commentaires directement dans les documents ClickUp pour signaler les problèmes et contextualiser votre travail

Les documents vous aident à :

Résumez les objectifs, les résultats et les plans d'action du sondage

Collaborez en temps réel : commentez, modifiez et étiquetez vos coéquipiers pour obtenir des commentaires ou des approbations

Liez les formulaires de sondage, les tâches et les tableaux de bord directement dans vos documents pour une navigation fluide

Constituez une base de connaissances vivante à partir des sondages passés, des enseignements tirés et des bonnes pratiques

Obtenez des modèles pour vous aider dans les tâches les plus difficiles

Vous n'avez pas de temps à perdre ? Nous avons les modèles qu'il vous faut ! Pour transformer les commentaires en mises à jour ciblées, le modèle de feuille de route UX de ClickUp vous aide à hiérarchiser les actions à mener dans le cadre des sprints de conception et des lancements de fonctionnalités. Si vos prochaines étapes consistent à mapper de nouveaux parcours, le modèle de flux utilisateur de ClickUp vous permet de visualiser facilement les chemins et d'identifier les points de friction.

Pour les sondages récurrents ou le suivi des commentaires à long terme, le modèle de sondage sur la satisfaction client ClickUp est conçu pour garantir la cohérence et la pertinence des informations. Il vous aide à :

Recueillez des réponses standardisées sur plusieurs points de contact

Identifiez les tendances en matière de satisfaction au fil du temps

Transférez les résultats directement dans le flux de travail de votre équipe pour qu'ils soient pris en compte

Obtenez un modèle gratuit Mesurez facilement la satisfaction de vos clients grâce au modèle de résultats de sondage sur la satisfaction client de ClickUp

Avec ClickUp for Design à vos côtés, les sondages ne sont plus seulement une case à cocher, mais un catalyseur d'amélioration continue. De la réflexion sur les questions au suivi des résultats, ClickUp rassemble toutes les étapes du processus de sondage afin que votre équipe puisse passer des commentaires à l'action sans jamais changer d'outil.

Transformez les commentaires des utilisateurs en avantages concrets pour vos produits grâce à ClickUp

Un processus de sondage bien pensé peut révéler des messages d'erreur, mettre en évidence des lacunes en matière de convivialité et vous aider à identifier les points faibles auxquels les utilisateurs sont confrontés quotidiennement. Et lorsque ces informations sont associées au bon outil de sondage, vous pouvez relier les commentaires des clients, effectuer une analyse plus approfondie des données et transformer les opinions en informations précieuses qui orientent les décisions.

Une application tout-en-un comme ClickUp peut vous aider à vous assurer que les informations issues des sondages auprès des utilisateurs, des tests utilisateurs et des clients existants reflètent les besoins de votre public cible. Lorsque vos questions sont pertinentes et que votre suivi est structuré, les commentaires deviennent un levier puissant pour une conception plus intelligente et des résultats plus solides.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui pour gérer vos sondages UX, organiser les réponses et transformer les commentaires en résultats mesurables.