Meilleur logiciel OCR pour l'extraction de données et l'automatisation en 2025

Saviez-vous que Reddit utilise un logiciel OCR pour améliorer ses capacités de recherche ? Cet utilisateur de Reddit a testé et confirmé que la fonction de recherche de Reddit utilise la reconnaissance optique de caractères (technologie OCR) pour extraire le texte des images.

La technologie OCR est cruciale pour les entreprises, tant pour le contenu que pour le référencement.

Les entreprises traitent d'énormes quantités de documents numérisés, de fichiers PDF et d'images, qui contiennent souvent des informations fragmentées. Pour permettre aux équipes de direction d'accéder rapidement aux données et de les analyser au lieu de perdre du temps à déchiffrer le contenu, les entreprises doivent extraire le texte de ces formats.

Cependant, les solutions OCR de base peuvent ne pas suffire aux besoins des entreprises. Vous avez besoin du meilleur logiciel OCR pour obtenir une précision et une efficacité supérieures, mais lequel choisir ?

Ce blog vous explique tout. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici tous les outils OCR présentés dans cet article, ainsi que leurs principales fonctionnalités : Outil OCR Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs Adobe Acrobat Pro DC Gestion PDF pour les entreprises OCR alimenté par l'IA, modification en cours de PDF, comparaison de documents, signatures électroniques 14,99 $ à 23,99 $/utilisateur/mois + modules complémentaires ABBYY FineReader PDF OCR avancé et conversion de documents 198 langues, traitement par lots, création de formulaires, comparaison de documents 16 à 24 $/utilisateur/mois ; Mac : 69 $/an Tesseract OCR Développeurs et utilisateurs open source Basé sur CLI, plus de 100 langues, formation personnalisée Free OmniPage Ultimate Automatisation OCR à haut volume Traitement par lots, plus de 120 langues, assistant eDiscovery Tarification personnalisée Readiris 17 Particuliers et petites entreprises plus de 130 langues, notes vocales, lecture de codes-barres, outils PDF 69 $ à 199 $ (licences à vie) VueScan Assistance pour les anciens scanners et numérisations professionnelles plus de 30 langues, PDF consultables, outils d'IA, assistance pour plus de 7 400 scanners 9,95 $ à 19,95 $/mois/utilisateur SimpleOCR Besoins OCR de base gratuits Logiciel gratuit, extraction de texte basique, SDK disponible Free GOCR OCR open source de base Gratuit, multiplateforme, basé sur une interface CLI, assistance linguistique Free Google Cloud Vision OCR alimenté par l'IA et automatisation à grande échelle Modèles ML, multilingues + écriture manuscrite, OCR en temps réel via API, intégration avec Google Cloud Offre gratuite + tarification basée sur l'utilisation Microsoft Lens Utilisateurs Microsoft et analyses rapides Recadrage automatique, exportation Word/PDF, synchronisation cloud avec OneDrive/OneNote Free

Que rechercher dans un logiciel OCR ?

Lorsque vous choisissez le meilleur logiciel OCR pour votre entreprise, gardez à l'esprit ces facteurs clés :

Recherchez un moteur OCR doté d'une reconnaissance de texte performante dans plusieurs langues, en particulier si vous traitez des documents numérisés dans différents formats. L'assistance pour le texte manuscrit est également un plus ✅

La solution OCR doit s'intégrer aux formats Microsoft Office, aux PDF consultables et à d'autres logiciels d'entreprise ✅

La technologie OCR de pointe utilise un logiciel d'apprentissage automatique et la reconnaissance intelligente des caractères pour améliorer la précision au fil du temps ✅

Un logiciel OCR adapté aux entreprises doit offrir des flux de travail personnalisés, permettant aux entreprises de comparer des documents, de numériser des tableaux et de traiter différentes factures avec un minimum d'efforts manuels ✅

Si vous traitez des documents sensibles tels que des dossiers médicaux ou des paiements d'assurance, assurez-vous que le travail OCR est traité en toute sécurité, avec une option de déploiement sur site ✅

Les 10 meilleurs logiciels OCR

Après des tests approfondis et des études de marché, ces outils sont les meilleurs logiciels OCR disponibles à ce jour.

Analysons leurs forces et leurs faiblesses pour vous aider à choisir la solution OCR adaptée à votre entreprise.

1. Adobe Acrobat Pro DC (idéal pour la gestion des PDF au niveau de l'entreprise)

via Adobe Acrobat Pro DC

Les entreprises qui traitent des documents juridiques numérisés, d'autres fichiers et de grands volumes d'images de texte ont souvent du mal à les rendre consultables.

Adobe Acrobat Pro DC permet aux équipes d'extraire du texte, de modifier des PDF et de s'intégrer de manière transparente aux logiciels d'entreprise grâce à la technologie OCR.

La vedette du spectacle est son moteur OCR alimenté par l'IA, qui garantit une grande précision dans la reconnaissance de texte. Adobe Acrobat Pro DC offre également des fonctionnalités de comparaison de documents, de rédaction et de signature électronique pour simplifier le traitement des documents.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Acrobat Pro DC

Convertissez des documents et des images numérisés en fichiers PDF modifiables et consultables

Exportez des fichiers PDF vers des formats Microsoft Office tout en conservant l'intégrité de la mise en forme

Utilisez des outils basés sur l'IA pour la résumé et l'analyse de documents

Accédez à des fonctionnalités avancées de rédaction et de comparaison de documents pour un traitement sécurisé des données

Proposez des signatures électroniques sécurisées et une collaboration dans le cloud pour simplifier les approbations et les flux de travail

Limites d'Adobe Acrobat Pro DC

Nécessite un abonnement payant, ce qui le rend moins économique que certains logiciels OCR gratuits

Interface complexe, qui peut demander un certain temps d'apprentissage aux nouveaux utilisateurs

Ralentissements lors du traitement de fichiers image numérisés très volumineux

Tarifs Adobe Acrobat Pro DC

Acrobat Standard DC : 14,99 $/mois par utilisateur

Acrobat Pro DC : 23,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Module complémentaire Assistant IA : 4,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Adobe Acrobat Pro DC

G2 : 4,5/5 (plus de 3 450 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 080 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Adobe Acrobat Pro DC ?

Témoignage d'un utilisateur G2:

Adobe Acrobat est un outil utile pour créer, modifier et organiser des documents PDF. Il s'agit du logiciel PDF standard du secteur et il offre une multitude de fonctionnalités pour répondre à différentes exigences.

Adobe Acrobat est un outil utile pour créer, modifier et organiser des documents PDF. Il s'agit du logiciel PDF standard du secteur, doté d'une multitude de fonctionnalités pour répondre à différentes exigences.

💡 Conseil de pro : la comparaison manuelle des documents est fastidieuse et source d'erreurs, mais avec les bons outils, vous pouvez automatiser le processus et réduire les erreurs. Découvrez les meilleures solutions dans 12 logiciels puissants de comparaison de documents pour les équipes.

2. ABBYY FineReader PDF (Idéal pour l'OCR avancé et la conversion de documents)

via ABBYFinReader PDF

Parcourez n'importe quel forum et vous constaterez la demande en matière d'assistance technique pour la reconnaissance optique de caractères multilingue.

ABBYY FineReader PDF répond à ces besoins, en plus d'offrir un moteur OCR alimenté par l'IA, leader du secteur, qui garantit une extraction et une modification en cours de haute précision.

Grâce à ses fonctionnalités de comparaison de documents, de conversion par lots, de reconnaissance optique de mots et d'automatisation avancée, les équipes peuvent traiter de grands volumes de documents papier et les convertir en formats consultables et modifiables.

Les meilleures fonctionnalités d'ABBYY FineReader PDF

Convertissez des PDF et des images numérisés en documents modifiables et consultables avec une grande précision OCR

Assistance 198 langues , y compris les scripts complexes tels que les caractères cyrilliques et asiatiques

Comparez des documents pour détecter les modifications entre différentes versions

Automatisez le traitement de documents à grande échelle grâce à des outils de conversion par lots

Créez des formulaires PDF à remplir et activez les signatures numériques pour rationaliser vos flux de travail

Limites d'ABBYY FineReader PDF

Le prix de l'abonnement peut être coûteux pour les particuliers par rapport aux alternatives d'achat unique

Vous rencontrez des difficultés avec des numérisations de mauvaise qualité qui nécessitent des corrections manuelles pour une mise en forme complexe ?

L'interface n'est pas aussi intuitive que celle de certains concurrents, ce qui rend l'apprentissage plus difficile

Tarifs ABBYY FineReader PDF

FineReader Standard : 16 $/mois par utilisateur

FineReader Corporate : 24 $/mois par utilisateur

FineReader pour Mac : 69 $/an par utilisateur

Évaluations et avis sur ABBYY FineReader PDF

G2 : 4,5/5 (plus de 286 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 426 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'ABBYY FineReader PDF ?

Voici ce qu'en dit un utilisateur de Reddit:

Mon outil principal sous Windows était ABBYY FineReader, un logiciel incroyable (mais propriétaire et réservé à Windows) qui détecte automatiquement la disposition de tout ce que j'essaie de lire, le divise en pages, le redresse, supprime les marges et reconnaît le texte.

Mon outil principal sous Windows était ABBYY FineReader, un logiciel incroyable (mais propriétaire et réservé à Windows) qui détecte automatiquement la disposition de tout ce que j'essaie de lire, le divise en pages, le redresse, supprime les marges et reconnaît le texte.

💡 Conseil de pro : Vous utilisez toujours le même logiciel de traitement de texte qu'à l'époque ? Améliorez vos compétences rédactionnelles grâce à des outils modernes qui offrent des fonctionnalités de collaboration et de modification en cours basées sur l'IA. Explorez les meilleures options en matière de logiciels de traitement de texte et trouvez celui qui correspond le mieux à votre flux de travail.

3. Tesseract OCR (idéal pour les développeurs et les amateurs d'open source)

via Tesseract OCR

Contrairement aux logiciels OCR traditionnels dotés d'une interface graphique, Tesseract est un outil en ligne de commande. Il est donc idéal pour les développeurs, les chercheurs et les experts en automatisation qui souhaitent contrôler entièrement l'extraction de texte à partir d'images.

Il s'agit également d'une solution entièrement gratuite et open source sous licence Apache 2. 0. Développé à l'origine par Hewlett-Packard, puis pris en charge par Google, Tesseract prend en charge plus de 100 langues et s'intègre à Python, C++ et d'autres langages de programmation.

Les meilleures fonctionnalités de Tesseract OCR

Reconnaissez du texte dans plus de 100 langues, y compris l'arabe, le cyrillique et les scripts asiatiques

Assistance pour divers formats de sortie tels que TXT, PDF, OCR et TSV

Personnalisez l'OCR grâce à une formation et à des réglages précis pour répondre à des besoins spécifiques

Traitez plusieurs formats d'image tels que PNG, JPEG et TIFF

Limites de Tesseract OCR

Pas d'interface utilisateur graphique : nécessite une expérience de la ligne de commande

La précision de l'OCR dépend de la qualité de l'image et nécessite un prétraitement pour obtenir les meilleurs résultats

Ne convient pas aux débutants ou à ceux qui recherchent une solution prête à l'emploi

Assistance limitée pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite, ce qui le rend moins efficace pour certains types de documents

Tarifs de Tesseract OCR

Free

Évaluations et avis sur Tesseract OCR

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

📮 ClickUp Insight : près de la moitié de vos employés ne parviennent pas à se concentrer Les changements constants de contexte nuisent discrètement à la productivité de votre équipe. Nos recherches révèlent que 42 % des perturbations sur le lieu de travail sont dues au passage d'une plateforme à l'autre, à la gestion des e-mails et au passage d'une réunion à l'autre. Imaginez que vous puissiez éliminer ces interruptions coûteuses. Avec ClickUp, vous pouvez centraliser vos flux de travail en intégrant de manière transparente les tâches, les discussions, les documents et les tableaux blancs en un seul endroit. De plus, les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de tout connecter, de tout rechercher et de tout gérer facilement !

4. OmniPage Ultimate (Idéal pour les entreprises nécessitant une automatisation OCR à haut volume)

via OmniPage Ultimate

Vous croulez sous la paperasse ? OmniPage Ultimate est conçu pour les entreprises qui traitent de grands volumes de documents devant être convertis en fichiers consultables, modifiables et partageables.

Gagnez du temps en automatisant tous vos processus, qu'il s'agisse de numériser des contrats, des factures ou des documents juridiques, grâce à un OCR de niveau entreprise, au traitement par lots et à l'intégration cloud.

Les meilleures fonctionnalités d'OmniPage Ultimate

Traitez par lots de grands volumes de fichiers grâce à des flux de travail automatisés

Bénéficiez d'une précision OCR supérieure avec la prise en charge de plus de 120 langues

Travaillez avec tous les principaux types de documents, y compris PDF, Word, Excel et ePub

Assistance pour les scanners, la capture mobile et les intégrations cloud telles que Dropbox et SharePoint

Améliorez la recherche dans les PDF avec eDiscovery Assistant

Limites d'OmniPage Ultimate

Coûteux par rapport à ses concurrents, ce qui le rend moins accessible aux particuliers

Interface complexe pouvant nécessiter une formation pour une utilisation efficace

Limité à Windows — non compatible avec Mac

Tarifs OmniPage Ultimate

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur OmniPage Ultimate

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'OmniPage Ultimate ?

Un utilisateur de Capterra a déclaré :

La fonctionnalité la plus importante d'OmniPage Ultimate est qu'il génère des extractions de texte de haute qualité à partir d'une variété de sources que nous utilisons, y compris les PDF et les graphiques/documents numérisés.

La fonctionnalité la plus importante d'OmniPage Ultimate est qu'il génère des extractions de texte de haute qualité à partir d'une variété de sources que nous utilisons, y compris les PDF et les graphiques/documents numérisés.

À lire également : Les 10 meilleures alternatives à PandaDoc pour gérer vos documents

5. Readiris 17 (Idéal pour les particuliers et les petites entreprises qui ont besoin d'un logiciel OCR multilingue)

via Readiris

Avez-vous déjà essayé d'extraire du texte d'un document pour vous rendre compte qu'il était dans une langue que votre logiciel ne pouvait pas traiter ? C'est là que Readiris 17 entre en jeu.

Conçu pour les professionnels et les entreprises multilingues, cet outil OCR basé sur l'IA peut reconnaître plus de 130 langues, y compris des scripts complexes comme l'arabe et le cyrillique.

Au-delà de l'OCR, Readiris 17 offre également des fonctionnalités de modification en cours de base pour les PDF, vous permettant de fusionner, d'annoter et de protéger vos documents sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Il vous permet même d'ajouter des annotations vocales à vos PDF.

Les meilleures fonctionnalités de Readiris 17

Convertissez des PDF, des images et des documents numérisés en fichiers Word, Excel et PDF modifiables

Traitez efficacement de grands volumes de documents grâce au traitement par lots

Modifiez des PDF à l'aide d'outils intégrés pour fusionner, annoter et protéger des fichiers

Lisez les codes-barres et les codes QR pour une extraction rapide des données

Limitations de Readiris 17

La précision de l'OCR dépend de la qualité de la numérisation : des images de mauvaise qualité peuvent entraîner des erreurs

Manque de fonctionnalités avancées de modification en cours par rapport à la concurrence

Peut nécessiter beaucoup de ressources, ce qui ralentit les ordinateurs plus anciens

Tarifs Readiris 17

Readiris 17 Pro (licence à vie pour 1 PC) : 69 $

Readiris 17 Pro (licence à vie pour 4 PC) : 99 $

Readiris 17 Corporate (licence à vie pour 1 PC) : 139 $

Readiris 17 Corporate (licence à vie pour 5 PC) : 199 $

Lire les évaluations et avis sur Readiris 17

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels de Readiris 17 ?

Témoignage d'un utilisateur G2:

J'utilise Readiris depuis un certain temps déjà. J'apprécie vraiment ce logiciel pour sa capacité à modifier des documents au format PDF et bien plus encore. Il est équipé d'un plugin d'impression qui permet de convertir des pages Web en documents PDF et de les enregistrer.

J'utilise Readiris depuis un certain temps déjà. J'apprécie vraiment ce logiciel pour sa capacité à modifier des documents au format PDF et bien plus encore. Il est équipé d'un plugin d'impression qui permet de convertir des pages Web en documents PDF et de les enregistrer.

6. VueScan (idéal pour redonner vie à vos anciens scanners et obtenir des numérisations de qualité professionnelle)

via VueScan

VueScan offre une fonctionnalité intégrée robuste de reconnaissance optique de caractères (OCR) qui vous permet de convertir des documents numérisés dans plus de 30 langues en texte modifiable et consultable.

Que vous travailliez avec des documents imprimés, des livres, des reçus ou des dossiers commerciaux, les capacités de reconnaissance optique des marques de VueScan garantissent l'extraction précise des données textuelles sans logiciel supplémentaire.

De plus, VueScan fonctionne avec plus de 7 400 modèles de scanners, dont beaucoup ne sont plus pris en charge par les fabricants.

Les meilleures fonctionnalités de VueScan

Assistance pour les formats TXT, PDF et Word

Créez des PDF avec du texte consultable et copiable

Améliorez la clarté du texte grâce à la correction de l'alignement, la réduction du bruit et le réglage du contraste

Utilisez des outils basés sur l'IA pour la colorisation automatique, la détection de l'orientation et la reconnaissance du type de média

Limites de VueScan

L'interface est obsolète : certains utilisateurs la trouvent peu pratique par rapport aux logiciels de numérisation modernes

Peut être intimidant pour les débutants en raison de ses nombreux paramètres avancés

Certains utilisateurs font état d'expériences mitigées avec le service client

Tarifs VueScan

Édition Standard : 9,95 $/mois par utilisateur

Édition professionnelle : 19,95 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur VueScan

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

7. SimpleOCR (le meilleur pour les besoins OCR de base gratuits)

via SimpleOCR

Pour ceux qui ont besoin d'une solution OCR gratuite et facile à utiliser sans installation compliquée, SimpleOCR est un excellent choix.

Cet outil est idéal pour les utilisateurs qui souhaitent convertir des documents imprimés en texte modifiable sans avoir à acheter un logiciel coûteux. Contrairement aux outils OCR plus avancés, SimpleOCR est particulièrement adapté aux numérisations nettes et de haute qualité avec des polices de caractères standard.

Cette option gratuite est largement utilisée par les utilisateurs à domicile, les enseignants et les petites entreprises qui ont besoin d'une solution OCR occasionnelle sans courbe d'apprentissage trop raide.

Les meilleures fonctionnalités de SimpleOCR

Utilisez l'OCR 100 % gratuit à des fins personnelles et commerciales

Convertissez rapidement et facilement des documents imprimés en texte

Travaillez avec des scanners compatibles TWAIN pour une numérisation et une reconnaissance optique de caractères directes

Accédez à une application gratuite ou à un SDK pour développeurs

Limites de SimpleOCR

Difficultés avec les dispositions à plusieurs colonnes, les tableaux et les polices de caractères non standard

La reconnaissance de l'écriture manuscrite est moins précise que les solutions payantes

Manque de fonctionnalités avancées telles que le traitement par lots et l'automatisation

Nécessite des numérisations de haute qualité pour obtenir les meilleurs résultats OCR

Tarifs SimpleOCR

Free

Évaluations et avis sur SimpleOCR

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

8. GOCR (idéal pour les tâches OCR open source et basiques)

via GOCR

Vous recherchez un outil OCR gratuit et open source ? GOCR est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d'une reconnaissance de texte basique sans la complexité des logiciels payants ou propriétaires.

Cet outil est un programme léger basé sur une ligne de commande qui extrait efficacement le texte de divers formats d'image. Bien que GOCR ne dispose pas d'une analyse avancée de la disposition, il convient néanmoins aux développeurs et aux utilisateurs Linux qui ont besoin d'une solution OCR simple et personnalisable.

Meilleures fonctionnalités de GOCR

Utilisez un logiciel OCR entièrement gratuit et open source sous licence GNU General Public License

Fonctionne sur les systèmes d'exploitation Linux, Windows et OS/2

Utilisez-le comme outil autonome en ligne de commande ou intégrez-le à d'autres logiciels

Assistance multilingue pour la reconnaissance de texte

Accédez à une interface graphique simple (gocr. tcl) pour une utilisation plus facile

Limites du GOCR

Difficultés avec les polices de caractères complexes, le texte manuscrit et les images inclinées

Ne prend pas bien en charge les alphabets non latins

Ne dispose pas de fonctionnalités OCR avancées telles que l'analyse de la disposition et la mise en forme des documents

Précision inférieure à celle des moteurs OCR modernes

Tarifs GOCR

Free

Évaluations et avis sur GOCR

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

À lire également : Comment organiser les manuels d'utilisation et les garanties

9. Google Cloud Vision OCR (idéal pour l'OCR basé sur l'IA et l'automatisation à grande échelle)

via Google Cloud Vision OCR

Vous recherchez l'efficacité de Google ? Pour les entreprises qui traitent de grands volumes de documents, d'images et de texte manuscrit, Google Cloud Vision OCR est la solution idéale.

Optimisé par l'IA avancée et les modèles d'apprentissage automatique de Google, cet outil va au-delà de l'OCR de base en offrant une extraction approfondie du texte, un traitement intelligent des images et une intégration transparente avec l'écosystème cloud de Google.

Qu'il s'agisse d'automatiser la saisie de données ou d'extraire des informations à partir de documents numérisés, cet outil vous aide à gagner du temps et à améliorer la précision.

Les meilleures fonctionnalités de Google Cloud Vision OCR

Tirez parti de l'OCR alimenté par l'IA avec des modèles d'apprentissage profond pour une précision améliorée

Reconnaissez les textes imprimés, manuscrits et multilingues

Traitez de grands volumes grâce au traitement par lots et à l'OCR en temps réel via l'API

Intégrez-les aux produits Google Cloud tels que BigQuery, Cloud Storage et Vertex AI

Formez des modèles personnalisés avec AutoML pour améliorer la précision

Assurez la conformité et la sécurité grâce à une assistance multirégionale

Limites de Google Cloud Vision OCR

Installation avancée requise (étapes d'intégration et d'authentification API)

Peut être coûteux pour les besoins OCR à volume élevé

Ne dispose pas de reconnaissance intégrée de la mise en forme des polices de caractères (par exemple, gras, italique)

Tarification de Google Cloud Vision OCR

Free

Évaluations et avis sur Google Cloud Vision OCR

G2 : 4,4/5 (plus de 85 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

À lire également : Astuces Microsoft Word pour optimiser votre travail

10. Microsoft Lens (idéal pour les utilisateurs Microsoft et une intégration transparente)

via Microsoft Lens

Pour ceux qui utilisent déjà Microsoft 365, OneDrive ou d'autres outils Microsoft, Microsoft Lens (anciennement Office Lens) est une excellente solution OCR pour numériser, modifier et organiser facilement des documents.

Que vous numérisiez des notes, des tableaux blancs, des cartes de visite ou des documents imprimés, Microsoft Lens offre des fonctions intelligentes de recadrage, d'OCR et de synchronisation dans le cloud.

De plus, cet outil est entièrement gratuit, ce qui en fait une option économique pour les professionnels, les étudiants et les petites entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Lens

Intégrez-les en toute transparence à Microsoft 365, OneDrive et OneNote

Choisissez parmi plusieurs modes de capture (photo, document, tableau blanc, carte de visite)

Activez le recadrage automatique et la reconnaissance de texte (OCR) pour les fichiers Word et PDF modifiables

Exportez des documents numérisés au format Word, PowerPoint, PDF ou JPEG

Accès gratuit sans frais cachés ni filigranes

Limites de Microsoft Lens

Assistance OCR limitée pour l'écriture manuscrite (anglais uniquement)

Pas de fonctionnalités OCR hors ligne

Moins avancé pour le traitement par lots ou l'OCR à l'échelle de l'entreprise

Problèmes occasionnels de qualité d'image nécessitant une main sûre pour la numérisation

Tarification de Microsoft Lens

Free

Évaluations et avis sur Microsoft Lens

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 265 avis)

💡 Conseil de pro : vous payez trop cher pour Microsoft Office ? Il existe des alternatives puissantes et économiques à Microsoft Office qui offrent les mêmes fonctionnalités (voire meilleures) sans le prix élevé.

Une fois que vous avez converti des images en texte à l'aide d'un logiciel OCR, le défi suivant consiste à organiser et à intégrer efficacement ces données dans votre flux de travail.

ClickUp est une application tout-en-un pour le travail, offrant un environnement de travail complet où les équipes peuvent stocker, organiser et collaborer sur des documents tout en intégrant les données extraites par OCR dans leurs flux de travail.

Organisez vos documents avec ClickUp

Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer, modifier et stocker des documents liés à l'entreprise tels que des bases de connaissances, des wikis, des contrats et des procédures opératoires normalisées. De plus, l'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain, facilite la génération et le perfectionnement de contenu à l'aide de l'IA afin de vous faire gagner du temps et de réduire vos efforts.

Créez, modifiez et collaborez sur des documents en temps réel tout en les liant directement à des tâches avec ClickUp Docs.

La collaboration est facile, car les membres de l'équipe peuvent partager, modifier et commenter en temps réel, ce qui garantit à tous l'accès à des informations à jour. Contrairement aux référentiels de documents statiques, ClickUp connecte les documents aux flux de travail, ce qui facilite la liaison des tâches, l'affectation des membres de l'équipe et le suivi des éléments d'action.

💡 Conseil de pro : Vous êtes confronté à des fichiers perdus et à des flux de travail désorganisés ? Découvrez les bonnes pratiques pour optimiser l'efficacité de la gestion des documents et prendre le contrôle de vos fichiers dès aujourd'hui.

De plus, la hiérarchie des projets de ClickUp permet de tout structurer. Les environnements de travail contiennent des Espaces, qui contiennent des Dossiers, qui contiennent à leur tour des listes de tâches et de documents. Cette structure garantit qu'aucun fichier ne se perd et qu'ils sont facilement accessibles.

Derek Clements, directeur marketing de BankGloucester, a déclaré :

ClickUp est un outil fantastique pour organiser les tâches et les priorités, la collaboration en équipe et la gestion des données. La flexibilité des Espaces et des Listes le rend adaptable à presque tous les secteurs d'activité.

ClickUp est un outil fantastique pour organiser les tâches et les priorités, la collaboration en équipe et la gestion des données. La flexibilité des Espaces et des Listes le rend adaptable à presque tous les secteurs d'activité.

Organisez votre travail grâce à un système structuré d'environnements de travail, d'espaces, de dossiers et de listes afin que chaque document soit rangé à sa place à l'aide de la hiérarchie de projets de ClickUp.

Si vous gérez plusieurs projets, vous pouvez créer des Espaces distincts pour différentes équipes ou différents clients, afin que tout reste bien organisé.

Utilisez les champs personnalisés ClickUp pour extraire des données

L'une des fonctionnalités phares de ClickUp est ClickUp Custom Fields, qui vous permet d'extraire et de classer les données des documents. Cela correspond en gros à l'objectif d'un logiciel de flux de travail documentaire.

Extrayez, classez et suivez les données issues du texte extrait par OCR en créant des champs personnalisés dans ClickUp.

Par exemple, si l'OCR extrait les détails d'une facture, ClickUp peut les stocker dans un format structuré, ce qui facilite leur suivi. Les étiquettes et les libellés améliorent encore la recherche, vous aidant à trouver des documents en fonction du type de projet, de la priorité ou du service.

💡 Astuce rapide : la recherche d'un document spécifique est un jeu d'enfant avec ClickUp Connected Search, qui analyse ClickUp et les applications intégrées telles que Google Drive, Microsoft Teams ou Dropbox. Des étiquettes personnalisables facilitent grandement la recherche si vous ne vous souvenez plus du nom d'un document.

Automatisez les flux de travail documentaires à l'aide de ClickUp

Bien que ClickUp ne propose pas de fonctionnalité OCR, il s'intègre à des outils tels que Google Drive, Dropbox, Zapier et Make (Integromat) pour automatiser les flux de travail documentaires à partir des données extraites.

ClickUp Automatisation vous permet de créer des séquences si-alors, éliminant ainsi les tâches répétitives.

📌 Exemple : lorsque l'OCR extrait des informations clés d'un document, ClickUp peut automatiquement l'étiqueter, le transmettre à la bonne équipe ou déclencher des notifications. Si une facture numérisée est téléchargée, ClickUp peut l'attribuer au service financier, ajouter une date d'échéance et informer les parties prenantes, le tout sans intervention manuelle.

Éliminez le travail manuel en configurant des déclencheurs qui étiquettent, attribuent ou informent automatiquement les équipes lorsque des données OCR sont ajoutées avec ClickUp Automatisation.

Les intégrations de ClickUp garantissent la connexion de l'ensemble de votre flux de travail entre les différentes plateformes. Vous pouvez stocker des documents numérisés dans Google Drive, synchroniser des notes avec Evernote ou joindre des données extraites par OCR à des enregistrements CRM dans Salesforce.

Si aucune intégration n'est disponible, l'API de ClickUp permet des connexions personnalisées, ce qui en fait un outil vraiment flexible.

OCR, ClickUp et vous : la dream team pour vos documents

L'OCR n'est que la première étape : ClickUp s'intègre à vos outils OCR pour simplifier les flux de travail. Désormais, toutes les données extraites sont stockées, classées et facilement accessibles en un seul endroit.

Avec les dossiers, les espaces et les listes de ClickUp, vous pouvez structurer vos documents de manière systématique, créer des champs personnalisés pour extraire les données pertinentes et tirer parti de puissantes fonctionnalités de recherche pour trouver tout ce que vous cherchez en quelques secondes.

Prêt à alléger votre charge de travail ? Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp!