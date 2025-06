les 13 meilleures alternatives à PowerPoint en 2025

Vous êtes coincé dans le purgatoire PowerPoint ? Vous n'êtes pas seul.

Chaque jour, pas moins de 35 millions de présentations PowerPoint (ou rectangles remplis de textes) envahissent les écrans du monde entier.

Mais notre cerveau traite les informations visuelles 60 000 fois plus vite que le texte. Alors, pourquoi se contenter de vieilles présentations monotones qui retiennent à peine l'attention ?

Il est temps de changer les choses ! Voici les meilleures alternatives à PowerPoint pour transformer des présentations traditionnelles et ennuyeuses en chefs-d'œuvre dynamiques et accrocheurs.

Limites de PowerPoint

Microsoft PowerPoint est un classique, mais il n'est pas sans inconvénients. En voici quelques-uns qui ternissent son statut de meilleur logiciel de présentation :

Une IA qui a besoin d'une touche humaine : La création de contenu IA de Copilot* dans PowerPoint est utile, mais nécessite souvent des ajustements supplémentaires pour les récits complexes

Des éléments en direct, une installation pas si directe : Cameo ajoute des flux vidéo, mais les rendre fluides demande un certain effort

Difficultés asynchrones : Recording Studio fonctionne, mais l'exportation de contenu interactif de haute qualité est fastidieuse

Problèmes de collaboration : la modification en ligne n'est pas aussi fluide et collaborative que les présentations Google Slides pour un travail d'équipe en temps réel

Ces points faibles incitent les enseignants, les professionnels et les équipes à rechercher des outils de présentation IA plus polyvalents et des alternatives à PowerPoint dotées d'une interface conviviale.

🧠 Anecdote : Sur TikTok, #powerpoint a été affiché plus de 4,3 milliards de fois. La plateforme propose des tutoriels créés par les utilisateurs pour rendre les présentations PowerPoint encore plus attrayantes, esthétiques et créatives.

Les alternatives à PowerPoint en un coup d'œil

Voici un bref aperçu des alternatives à PowerPoint, de leurs utilisateurs idéaux et de leurs prix estimés !

Alternative à PowerPoint Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp Présentations collaboratives à l'aide de modèles personnalisables, tableaux blancs pour le brainstorming et génération de contenu alimentée par l'IA via ClickUp Brain Particuliers, petites et moyennes équipes, et entreprises à la recherche d'un outil de présentation et de flux de travail polyvalent et collaboratif Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Canva Une flexibilité de conception exceptionnelle grâce à de nombreux modèles et à l'intégration multimédia pour des présentations visuellement époustouflantes Créatifs et spécialistes du marketing qui privilégient les présentations riches en design Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois ; personnalisation disponible pour les entreprises Beautiful. ai Conception de diapositives optimisée par l'IA qui met automatiquement en forme le contenu pour des présentations soignées Professionnels à la recherche de résultats rapides et soignés sans effort de conception Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois Prezi Présentation non linéaire, diapositives zoomables pour une narration dynamique Enseignants et animateurs de workshops à la recherche de présentations PowerPoint interactives Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/utilisateur/mois Powtoon Scènes axées sur le caractère et présentations vidéo avec animations et voix off Les conteurs et les créatifs qui souhaitent créer des vidéos dynamiques et captivantes Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 50 $/mois Google Slides Collaboration fluide dans le cloud et intégration avec l'écosystème Google Workspace Équipes et enseignants à distance qui ont besoin d'une collaboration en temps réel Gratuit avec Google Workspace Pitch Des présentations basées sur des analyses et dotées de fonctionnalités de collaboration puissantes Startups et entreprises axées sur le suivi de l'engagement de leur audience Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 25 $/mois Mentimeter Des présentations interactives, basées sur des données, avec des sondages, des quiz et les commentaires en direct du public Conférenciers et enseignants qui accordent la priorité à l'engagement de leur public Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois ; personnalisation disponible pour les entreprises Keynote Des présentations élégantes et de haute qualité conçues pour les utilisateurs Apple avec des transitions cinématiques Utilisateurs Mac à la recherche de présentations soignées avec intégration d'applications natives Gratuit : disponible sur les appareils Mac et iOS Slidebean Création de diapositives basée sur l'IA pour les présentations commerciales avec mise en forme automatique du contenu Startups et entrepreneurs qui souhaitent créer rapidement des présentations prêtes à être présentées aux investisseurs Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois Visme Présentations riches en multimédia avec visualisations de données, vidéos et infographies Professionnels du marketing et des affaires qui ont besoin d'un contenu attrayant et basé sur des données Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/utilisateur/mois ; personnalisation disponible pour les entreprises gamma Des présentations générées par IA qui mettent l'accent sur la narration et les formats personnalisables. Créateurs de contenu à la recherche de présentations visuellement cohérentes et basées sur l'IA Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois Zoho Show Intégré à l'écosystème Zoho pour une collaboration et une productivité fluides Utilisateurs Zoho à la recherche d'une intégration fluide avec d'autres applications Zoho Gratuit : pour les particuliers et les petites équipes ; nécessite un abonnement à WorkDrive ou Workplace pour le forfait Pro

👀 Le saviez-vous ? PowerPoint s'appelait initialement Presenter.

Les 13 meilleures alternatives à PowerPoint

PowerPoint fait le travail, mais ce n'est pas forcément la solution la mieux adaptée. Si vous recherchez plus de créativité, de flexibilité ou d'engagement de votre public, ces alternatives à PowerPoint pourraient bien être la mise à niveau dont vos présentations ont besoin !

1. ClickUp (Idéal pour créer des présentations et des flux de travail collaboratifs)

Essayez ClickUp, c'est gratuit Planifiez et présentez votre projet dans plusieurs vues et formats avec ClickUp

ClickUp est l'une des meilleures alternatives à PowerPoint si vous voulez plus que de simples diapositives pour votre présentation. C'est l'application qui vous permet de réfléchir au contenu de votre présentation avec l'IA, de créer rapidement des présentations attrayantes et de collaborer en temps réel, le tout en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une application à l'autre ou de vous perdre dans des fichiers et des versions PowerPoint interminables.

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

Intégrez vos idées et créez une disposition de présentation avec les tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp offrent un espace de travail visuel idéal pour vous et votre équipe afin de mapper vos idées, esquisser des concepts et créer des organigrammes. Ils sont parfaits pour donner forme à votre présentation avant même de commencer à concevoir vos diapositives.

Si vous souhaitez créer du contenu pour vos diapositives sans effort, ClickUp Docs peut vous aider à donner forme à vos idées. Prenez des notes, ajoutez des liens vers des recherches, ajoutez du contenu multimédia, structurez votre message avec une mise en forme riche (titres, bannières, listes à puces, etc.) et collaborez avec vos collègues en temps réel. Vous pouvez même lier les éléments d'action décrits dans le document aux tâches ClickUp afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Collaborez et modifiez le contenu de vos présentations simultanément avec votre équipe grâce à ClickUp Docs

Vous cherchez à travailler plus intelligemment, sans travailler plus dur ? L'assistance IA de ClickUp Brain vous aide à accélérer la génération de contenu, à affiner vos messages et à tirer des enseignements de votre environnement de travail existant. Vous pouvez ainsi éviter les tracas liés à la mise en forme et vous concentrer sur l'impact de chaque diapositive.

Créez des plans, réfléchissez au contenu et générez même des modèles réutilisables pour vos présentations avec ClickUp Brain

Lorsque vous êtes prêt à tout assembler, le modèle de présentation ClickUp vous offre un cadre structuré pour créer et présenter votre histoire avec clarté et confiance. Grâce à des diapositives préformatées pour l'introduction, le corps et la conclusion de votre présentation, vous serez en mesure de créer un diaporama époustouflant en un rien de temps !

Obtenez un modèle gratuit Réalisez des présentations efficaces et captivantes grâce au modèle de présentation ClickUp

ClickUp transforme les présentations ennuyeuses et basiques en présentations collaboratives et dynamiques, tout en rendant votre flux de travail fluide et agréable.

💡Conseil de pro : Utilisez des invites de texte simples dans les tableaux blancs ClickUp pour générer instantanément des visuels et des illustrations IA pour votre présentation. Il vous suffit de saisir une description de l'image souhaitée, et l'IA s'occupe du reste ! Laissez l'IA de ClickUp Brain donner vie à vos idées sur des tableaux blancs

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des présentations professionnelles convaincantes en un clin d'œil grâce à des modèles personnalisables

Créez des plans bien structurés en quelques secondes grâce à l'IA exclusive de ClickUp

Collaborez avec vos collègues et donnez votre avis instantanément grâce à la fonctionnalité Live Collaboration Detection de ClickUp

Enregistrez votre écran avec votre webcam et une voix off (ou sans) pour des présentations asynchrones, des démonstrations et des visites guidées avec ClickUp Clips

Limites de ClickUp

La multitude de fonctionnalités peut sembler intimidante au premier abord

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis TrustRadius dit :

ClickUp a rendu l'alignement asynchrone beaucoup plus simple et efficace. En créant un cadre dans lequel définir et structurer les objectifs et les résultats, les équipes à distance sont en mesure de comprendre les attentes et de fournir des mises à jour de statut de manière fluide. Le brainstorming avec des tableaux blancs est facile, la réorganisation des priorités est facile, et l'ajout d'images de référence, etc. est très fluide.

ClickUp a rendu l'alignement asynchrone beaucoup plus simple et efficace. En créant un cadre dans lequel définir et structurer les objectifs et les résultats, les équipes à distance sont en mesure de comprendre les attentes et de fournir des mises à jour de statut de manière fluide. Le brainstorming avec des tableaux blancs est facile, la réorganisation des priorités est facile, et l'ajout d'images de référence, etc. est très fluide.

2. Canva (Idéal pour créer des présentations avec une flexibilité de conception inégalée)

via Canva

Créez des présentations animées à votre façon avec Canva. Alors que PowerPoint propose des modèles structurés, Canva vous offre un contrôle créatif total grâce à la personnalisation par glisser-déposer, à des milliers d'éléments de conception et à de riches options multimédias. Créez des présentations visuellement époustouflantes, sans les limites de conception des diaporamas traditionnels.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Personnalisez des modèles de présentation à l'aide d'une interface simple par glisser-déposer

Utilisez des milliers de diapositives préconçues pour divers secteurs et objectifs

Invitez les membres de votre équipe à modifier et à commenter en temps réel

Ajoutez facilement des vidéos, du son, des animations et des diagrammes

Assurez la cohérence de votre image de marque en stockant votre logo, vos polices de caractères et vos couleurs dans la bibliothèque

Limites de Canva

De nombreux éléments et modèles de haute qualité sont réservés aux utilisateurs Pro

Les présentations volumineuses et visuellement attrayantes peuvent ralentir la plateforme

Tarifs Canva

Gratuit : fonctionnalités et modèles limités

Pro : 15,00 $/mois par utilisateur

Teams : 10,00 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Canva dans la vie réelle ?

Un critique G2 le qualifie ainsi :

Un outil de conception puissant mais simple pour tous

Un outil de conception puissant mais simple pour tous

👀 Le saviez-vous ? Forethought a développé PowerPoint 1. 0 en 1987. Microsoft l'a ensuite racheté en 1988, juste avant le lancement de MS Office en 1989.

3. Beautiful.ai (Idéal pour la conception automatisée de diapositives basée sur l'IA)

Que diriez-vous d'une présentation parfaite, sans le stress lié à la conception ? Ce serait génial !

Vous n'apprécierez peut-être pas notre tentative de rime, mais vous aimerez certainement le générateur d'art IA de Beautiful.ai, qui structure et stylise instantanément vos diapositives. Après tout, il vous évite les tracas liés à la mise en forme manuelle et fastidieuse de PowerPoint.

Il vous suffit d'ajouter votre contenu pour obtenir automatiquement une présentation soignée et professionnelle. Cet outil est idéal pour les présentations commerciales, les pitches destinés aux investisseurs et les rapports d'entreprise lorsque vous avez besoin de résultats élégants rapidement.

Beautiful.ai : meilleures fonctionnalités

Mettez en forme et alignez le contenu pour un rendu professionnel grâce à la conception de diapositives optimisée par l'IA

Tirez parti de modèles prêts à l'emploi pour vos présentations commerciales, vos rapports marketing et bien plus encore

Invitez les membres de votre équipe à réviser et modifier facilement vos présentations

Suivez qui affiche votre présentation et comment les utilisateurs interagissent avec elle

Assurez la cohérence de votre marque grâce aux logos, couleurs et polices de caractères

Limites de Beautiful.ai

Certains utilisateurs signalent des options de personnalisation limitées et des performances lentes

Magnifique. Tarification de ai

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Team : 40 $/mois par utilisateur

Magnifique. Évaluations et avis sur ai

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Beautiful.ai ?

Un évaluateur G2 estime que cet outil est :

Élégant, facile et magnifique ! Je n'ai jamais été très créatif, mais avec Beautiful, créer des présentations élégantes est un jeu d'enfant !

Élégant, facile et magnifique ! Je n'ai jamais été très créatif, mais avec Beautiful, créer des présentations élégantes est un jeu d'enfant !

4. Prezi (idéal pour créer des présentations interactives et non linéaires)

via Prezi

Transformez votre présentation en un voyage que votre public adorera faire. Contrairement au format diapositive par diapositive de PowerPoint, le canevas zoomable de Prezi vous permet de passer d'une idée à l'autre de manière dynamique, créant ainsi une expérience fluide et narrative. Reliez naturellement les idées, maintenez l'attention de votre public et rendez les sujets complexes plus faciles à suivre.

Les meilleures fonctionnalités de Prezi

Créez des présentations attrayantes qui ne suivent pas une séquence rigide de diapositives, mais racontent une histoire

Mettez en évidence les points clés en zoomant et dézoomant de manière dynamique

Accédez à des dispositions et des thèmes conçus par des professionnels pour démarrer votre présentation sur les chapeaux de roue

Travaillez avec les membres de votre équipe en temps réel

Intégrez Zoom, Microsoft Teams et Slack pour le partage de présentations à distance

Limites de Prezi

L'application de présentation peut être difficile à utiliser pour les utilisateurs novices qui ne sont pas habitués à la mise en forme avec zoom

Nécessite une connexion Internet pour la plupart des fonctionnalités

Les présentations complexes peuvent parfois être fastidieuses

Tarifs Prezi

Version gratuite : fonctionnalités de base avec filigrane Prezi

Plus : 19 $/mois

Premium : 29 $/mois

Teams : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Prezi

G2 : 4,2/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Prezi dans la vie réelle ?

Un évaluateur G2 estime que cet outil est :

Bon, mais un peu lourd

Bon, mais un peu lourd

5. Powtoon (idéal pour les présentations narratives basées sur des personnages et des vidéos)

via Powtoon

Powtoon transforme des diapositives basiques en présentations animées dynamiques et pleines de caractère, avec des animations fluides et des transitions cinématographiques. Conçu pour raconter des histoires, cet outil est idéal pour les présentations marketing, les vidéos explicatives et les projets créatifs qui captivent l'attention et suscitent l'intérêt du public.

Les meilleures fonctionnalités de Powtoon

Donnez vie à vos idées grâce à des personnages animés et des scènes narratives

Convertissez vos diapositives traditionnelles en vidéos dynamiques pour mieux capter l'attention de votre public

Créez facilement des présentations sans compétences en conception ou en modification de vidéos

Enregistrez ou téléchargez des commentaires audio pour compléter vos visuels

Partagez vos présentations sous forme de vidéos ou intégrez-les dans des e-mails ou des sites Web

Limites de Powtoon

Les options d'exportation sont limitées et les modèles sont accompagnés de filigranes dans le forfait Free

Les animations complexes peuvent occasionnellement entraîner des ralentissements

Tarifs Powtoon

Version gratuite : fonctionnalités de base avec filigrane Powtoon

Lite : 50 $/mois

Professionnel : 190 $/mois

Business : 125 $/mois facturés annuellement

Évaluations et avis sur Powtoon

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Powtoon ?

Voici l'avis d'un utilisateur G2:

Powtoon est une plateforme bien conçue qui offre diverses fonctionnalités exceptionnelles pour créer des présentations.

Powtoon est une plateforme bien conçue qui offre diverses fonctionnalités exceptionnelles pour créer des présentations.

via Google Slides

Alors que PowerPoint se synchronise avec Microsoft 365, Google Slides est conçu pour un travail d'équipe fluide et axé sur le cloud : aucune installation, aucun téléchargement de fichiers, juste un accès instantané depuis n'importe quel appareil ou système d'exploitation. Grâce à son intégration à Google Workspace, les équipes peuvent modifier, commenter et présenter en temps réel, ce qui en fait le choix idéal pour une collaboration rapide et entièrement à distance.

Meilleures fonctionnalités de Google Slides

Modifiez et commentez simultanément la même présentation avec d'autres utilisateurs

Accédez à vos présentations, partagez-les et gérez-les depuis n'importe quel appareil connecté à Internet

Fonctionne parfaitement avec les outils Google Workspace tels que Docs, Sheets et Drive

Suivez facilement les versions précédentes de vos présentations et revenez-y facilement

Conception simple et conviviale avec fonctionnalités de modification en cours

Limites de Google Slides

Les animations et les transitions sont limitées par rapport à PowerPoint

La modification en cours de présentations hors ligne peut être problématique et nécessite une installation préalable

Tarifs Google Slides

Gratuit avec l'environnement de travail Google

Évaluations et avis sur Google Slides

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 6 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Slides ?

Voici ce qu'en dit un utilisateur de Capterra:

Pratique pour la collaboration, limité pour la conception

Pratique pour la collaboration, limité pour la conception

7. Pitch (idéal pour les présentations basées sur des données et offrant des analyses puissantes)

via Pitch

Sachez ce qui fonctionne et corrigez ce qui ne fonctionne pas. Contrairement à PowerPoint, qui vous laisse dans l'incertitude, Pitch fournit des analyses en temps réel pour suivre les affichages, les interactions et l'engagement. Idéal pour les équipes qui souhaitent obtenir des informations basées sur des données afin d'affiner leur argumentaire commercial et d'avoir un impact plus important.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Suivez le nombre d'affichages, le temps passé sur chaque diapositive et les tendances d'engagement tout au long de la présentation

Organisez des sessions de brainstorming avec les membres de votre équipe sur des présentations partagées

Des designs et des modèles élégants et professionnels prêts à l'emploi

Intégrez facilement des diagrammes, des vidéos et des éléments interactifs

Automatisez les tâches répétitives pour des mises à jour plus rapides

Limites des présentations

La flexibilité de conception peut être restrictive par rapport aux logiciels de présentation basés sur le cloud comme Canva

Le stockage et les analyses avancées sont limités dans le forfait Free

Tarifs

Gratuit : fonctionnalités de base pour les particuliers et les petites équipes

Pro : 25 $/mois par utilisateur

Business : 100 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur les présentations

G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pitch ?

Un évaluateur G2 rapporte :

Pitch change la donne en matière de présentation. La possibilité de personnaliser des diapositives en quelques secondes est incroyable. Vous pouvez créer en quelques minutes quelque chose qui semble avoir pris des heures.

Pitch change la donne en matière de présentation. La possibilité de personnaliser des diapositives en quelques secondes est incroyable. Vous pouvez créer en quelques minutes quelque chose qui semble avoir pris des heures.

8. Mentimeter (idéal pour créer des présentations interactives et adaptées à votre public)

via Mentimeter

Transformez vos présentations en discussions interactives. Contrairement aux diapositives statiques de PowerPoint, Mentimeter utilise des sondages en direct, des questions-réponses et des votes en temps réel pour transformer votre public en participants actifs. Idéal pour les réunions, les ateliers et les salles de classe, cet outil maintient un niveau d'engagement élevé et rend chaque session interactive.

Les meilleures fonctionnalités de Mentimeter

Utilisez des modèles prêts à l'emploi pour différents évènements et sujets

Affichez les réponses de votre public dans des formats visuellement attrayants

Permettez aux participants de se connecter à l'aide d'un simple code via leurs appareils

Accédez à vos présentations et gérez-les depuis n'importe quel appareil

Limites de Mentimeter

Limite le nombre de questions par présentation dans le forfait Free

Moins flexible que les outils de présentation tels que Canva

Tarifs Mentimeter

Gratuit : nombre limité de questions et de fonctionnalités

Basique : 11,99 $/mois par utilisateur

Pro : 24,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mentimeter

G2 : 4,7/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

9. Keynote (idéal pour les utilisateurs Apple à la recherche de présentations élégantes et fluides)

via Keynote

Conçu pour les utilisateurs Apple, ce logiciel de présentation est pensé pour créer des diapositives élégantes et époustouflantes. Keynote n'est pas comme les autres alternatives à PowerPoint : c'est une expérience Apple native qui fonctionne sans effort sur Mac, iPad et iPhone.

Avec un design moderne, des animations fluides et une collaboration en temps réel, c'est l'outil idéal pour tous ceux qui souhaitent créer des diapositives professionnelles et soignées sans se prendre la tête.

Meilleures fonctionnalités de Keynote

Travaillez sans faille sur Mac, iPhone et iPad

Modifiez une présentation simultanément avec d'autres utilisateurs

Créez des transitions dynamiques, des animations et des diapositives cinématographiques

Annoter ou concevoir des diapositives directement sur votre iPad

Assistance pour vos présentations PowerPoint existantes et formats PDF pour un partage flexible

Limites de Keynote

Non disponible pour les utilisateurs Windows ou Android

Moins de modèles prédéfinis que chez nos concurrents

Les nouvelles applications de présentation manquent de fonctionnalités interactives basées sur l'IA

Tarifs Keynote

Gratuit : Disponible sur les appareils Mac et iOS

Évaluations et avis sur Keynote

G2 : 4,4/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

10. Slidebean (idéal pour les startups et les présentations de pitch deck)

via Slidebean

Vous avez besoin d'un pitch deck rapidement ? Contrairement à la mise en forme manuelle de PowerPoint, l'intelligence artificielle de Slidebean suit un processus et une disposition standardisés pour créer automatiquement des présentations prêtes à être présentées aux investisseurs.

Grâce à des modèles de présentations personnalisables, à une automatisation intelligente de la conception et à une interface intuitive, les fondateurs peuvent créer des présentations convaincantes sans perdre de temps sur la disposition ou la conception.

Les meilleures fonctionnalités de Slidebean

Organisez automatiquement le contenu pour obtenir un rendu net et professionnel

Utilisez des modèles de présentations commerciales préconçus pour les startups, le marketing, les investisseurs et les clients

Essayez les outils de modélisation financière pour créer et visualiser les indicateurs clés de votre entreprise à l'intention des investisseurs

Collaborez avec les membres de votre équipe pour modifier et réviser vos présentations en temps réel

Exportez facilement vos présentations pour les télécharger au format PDF et PowerPoint

Limites de Slidebean

La personnalisation du design peut sembler limitée

Les fonctionnalités de modélisation financière peuvent être difficiles à maîtriser pour les débutants

Tarifs Slidebean

forfait Free

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Accelerate : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Slidebean

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 50 avis)

11. Visme (Idéal pour créer des présentations interactives avec visualisation de données)

via Visme

Transformer des données en histoire n'a jamais été aussi simple. Alors que PowerPoint s'appuie sur des diapositives statiques, Visme donne vie aux données grâce à des diagrammes interactifs, des animations et des infographies.

Qu'il s'agisse d'un rapport marketing ou d'un argumentaire commercial, Visme transforme les nombres en visuels qui captivent et convainquent, sans aucune compétence en design.

Les meilleures fonctionnalités de Visme

Créez facilement des diagrammes, des graphiques et des infographies interactifs

Créez des diapositives d'aspect professionnel sans expertise technique

Ajoutez des vidéos, du son et des animations en toute simplicité

Assurez la cohérence de votre marque grâce à votre logo, vos polices de caractères et vos couleurs.

Partagez vos projets avec les membres de votre équipe pour révision et modification en cours

Limites de Visme

Le forfait Free comprend des filigranes et moins de modèles

Les fonctionnalités avancées peuvent prendre du temps à maîtriser

Tarifs Visme

Basique : fonctionnalités et modèles limités avec filigranes

Starter : 29 $/mois par utilisateur

Pro : 59 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Visme

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 700 avis)

12. Gamma (idéal pour les présentations alimentées par l'IA avec des capacités de conversion en site web)

via Gamma

L'outil de présentation en ligne alimenté par l'IA de Gamma ne se contente pas de créer des présentations, il les transforme en pages web interactives en un seul clic. Cet outil est parfait pour les créateurs de contenu et les équipes qui souhaitent que leurs idées dépassent le cadre de la salle de réunion et touchent un public plus large sans effort.

Les meilleures fonctionnalités de Gamma

Créez des diapositives structurées et soignées avec un minimum d'efforts

Transformez vos présentations en sites web partageables et entièrement réactifs

Ajoutez des boutons, des cartes extensibles et des médias intégrés

Partagez et modifiez vos présentations en temps réel avec vos collègues

Suivez l'interaction de votre public avec vos présentations

Limites gamma

Certaines fonctions, notamment la conversion de sites Web, sont encore en cours de test

Contenu généré par IA et fonctionnalités interactives limités dans le forfait Free

Tarification gamma

Version gratuite : fonctionnalités avancées limitées et crédits d'intelligence artificielle limités

Plus : 10 $/mois par utilisateur

Pro : 20 $/mois par utilisateur

13. Zoho Show (idéal pour la création de présentations fluides au sein de l'écosystème Zoho)

via Zoho Show

Vous utilisez Zoho pour la gestion de la relation client, la gestion de projets ou la gestion de fichiers ? Alors Zoho Show est fait pour vous ! Contrairement à PowerPoint, il se synchronise parfaitement avec les applications Zoho, vous permettant d'importer des données, de collaborer en temps réel et de présenter sans effort, le tout en un seul endroit. Pas d'étapes supplémentaires, pas de changement d'onglet, juste des flux de travail plus fluides et de meilleures présentations.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Show

Connectez-vous à Zoho CRM, WorkDrive et Projects

Travaillez sur vos présentations depuis n'importe quel appareil sans avoir à installer de logiciel

Créez des présentations en collaboration avec vos collègues

Importez et exportez des diapositives PowerPoint sans vous soucier de la mise en forme

Essayez des modèles pour du contenu marketing, commercial et éducatif

Zoho Show limitations

Options moins avancées pour les transitions complexes

Pas de fonctionnalités de modification hors ligne

Tarifs Zoho Show

Gratuit : pour les particuliers et les petites équipes

Pro : Nécessite un abonnement à WorkDrive ou Workplace

Évaluations et avis sur Zoho Show

G2 : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

ClickUp — Plus qu'une alternative à PowerPoint

PowerPoint a eu son heure de gloire, mais avouons-le, il commence à devenir un peu... obsolète. ClickUp transforme les présentations créatives et collaboratives grâce à ses modèles personnalisables et à sa fonctionnalité intuitive de tableaux blancs. Vous pouvez créer des diapositives visuellement époustouflantes sans effort et même enregistrer des clips audiovisuels pour des explications dynamiques sans avoir à changer d'outil.

Oh, et son IA ? C'est comme avoir un assistant personnel pour tout, de la rédaction à la génération d'images. Alors pourquoi vous contenter d'un résultat médiocre quand vous pouvez épater votre public ?

Inscrivez-vous à ClickUp et faites en sorte que tout le monde attende votre présentation avec impatience !