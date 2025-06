les 10 meilleurs preneurs de notes IA en 2025

Prendre des notes était autrefois synonyme de gribouillages frénétiques, de crampes aux mains et de moments où l'on se demandait « Attendez, qu'est-ce qu'ils viennent de dire ? ». Heureusement, les preneurs de notes IA sont là pour faire le gros du travail : transcrire, résumer et organiser tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez vous concentrer sur votre apprentissage.

Ces outils de prise de notes basés sur l'IA fonctionnent sur différentes plateformes telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet, vous garantissant ainsi de ne jamais manquer les moments clés de vos cours en ligne.

Que vous ayez besoin d'une transcription en temps réel, de résumés générés par l'IA ou de transcriptions complètes et consultables pour des sessions de révision rapide, il existe une option. Alors, si vous êtes prêt à améliorer votre prise de notes sans développer une vitesse d'écriture surhumaine, découvrons les meilleurs outils d'IA pour suivre toutes vos conférences.

Les meilleurs outils de prise de notes IA en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des fonctionnalités et capacités clés des meilleurs outils de prise de notes IA :

Que rechercher dans un outil de prise de notes IA ?

Les outils de prise de notes IA varient en qualité, il est donc important de trouver celui qui vous convient. Découvrons ensemble ce qui fait qu'une option exceptionnelle vaut vraiment votre temps, voire votre argent.

Précision de la transcription : L'IA doit capturer la parole en temps réel, en gérant différents accents et jargon technique sans transformer vos notes de cours en charabia

Résumé intelligent : Il doit aller au-delà de la transcription en mettant en évidence les points clés et en condensant les longs cours en résumés faciles à assimiler

Personnalisation : Chacun a sa propre méthode pour prendre des notes, c'est pourquoi l'outil doit vous permettre de modifier la mise en forme, d'organiser le contenu et de l'adapter à votre style d'apprentissage

Collaboration : si vous étudiez avec des amis, un outil qui vous permet de partager vos notes et de travailler ensemble garantit que tout le monde reste sur la même page (littéralement)

Intégrations : Les meilleures applications de prise de notes par IA se synchronisent avec les outils que vous utilisez déjà, tels que Google Docs, les calendriers et les gestionnaires de tâches, pour un flux de travail fluide

Choisissez le bon outil et vous gagnerez du temps, resterez organisé et ne manquerez plus jamais aucun détail !

💡Conseil de pro : Avant de valider un outil de prise de notes IA, vous pouvez le tester en téléchargeant un court fichier audio provenant d'un cours ou d'une réunion précédente. Vérifiez par vous-même sa précision et ses capacités de résumé. Ce « test » vous permettra de vous assurer que les algorithmes IA existants correspondent à vos besoins spécifiques et à votre style d'apprentissage.

Les meilleurs outils de prise de notes IA

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans votre outil de prise de notes idéal, explorons en détail quelques options intéressantes.

1. ClickUp (Idéal pour la prise de notes alimentée par l'IA avec gestion des tâches)

Essayez ClickUp AI Notetaker Rendez vos notes de cours plus intelligentes, organisez-les sans effort et transformez vos idées en actions avec ClickUp AI Notetaker

Si vous avez besoin d'un outil de prise de notes IA qui fonctionne également comme votre environnement de travail académique central, ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, est la solution idéale.

ClickUp est peut-être un outil de gestion de projet à la base, mais il va bien au-delà de la simple gestion des tâches. Il connecte vos conversations et vos connaissances et les enrichit grâce à des capacités d'IA intégrées.

Automatisez la prise de notes pour vos cours en ligne en invitant ClickUp AI Notetaker à vos discussions. Il excelle dans la transcription, l'organisation et le résumé de vos notes de réunion tout en les liant à des tâches et des documents dans ClickUp, afin que vous ne perdiez jamais de vue les informations importantes.

Il s'intègre à Microsoft Teams, Zoom Meetings et Google Meet. Utilisez-le pour enregistrer et transcrire vos cours sur toutes les plateformes, et recevez des notes complètes avec les points clés et les éléments à retenir directement dans votre boîte de réception, sans avoir à faire le travail manuellement.

Tout cela est compilé dans un document ClickUp spécifique à chaque cours, facile à rechercher et à mettre en forme. Vous pouvez également relier entre elles des notes de cours connexes en liant un document ClickUp à un autre.

Stockez vos notes et transcriptions et collaborez en temps réel avec ClickUp Docs

Vous souhaitez inviter les membres de votre équipe de projet ou vos amis à collaborer sur des notes? Faites-le en toute sécurité grâce à la permission et à l'historique des versions, qui vous permettent de suivre toutes les modifications apportées à vos notes et de garder le contrôle. Pour rationaliser la prise de notes et normaliser la mise en forme afin de faciliter la lecture, pensez également à utiliser les modèles de notes de réunion intégrés à ClickUp.

🤝 Rappel amical : avant d'enregistrer un cours en ligne, assurez-vous d'avoir obtenu la permission explicite de votre faculté et de votre établissement. Personne n'aime que sa confidentialité soit violée, il est donc poli (et impératif) de respecter leur opinion.

ClickUp vous permet également de créer des tâches ClickUp directement à partir de vos notes de réunion et de vos documents, afin que vous n'ayez jamais à passer d'une application à l'autre pour gérer les éléments d'action et les suivis. Vous pouvez également utiliser vos modèles de liste de tâches existants pour conserver vos tâches assignées au même endroit et gagner du temps dans leur suivi !

Transformez vos notes en actions intelligentes et traçables avec les tâches ClickUp

Et ce n'est pas tout. Le meilleur atout de la prise de notes sur ClickUp est l'utilisation de ClickUp Brain, un assistant alimenté par l'IA et doté d'un système de traitement du langage naturel. Pourquoi ?

ClickUp Brain peut en effet résumer instantanément vos notes, mettre en évidence les éléments à traiter et même répondre à des questions sur ce qui a été discuté, sans que vous ayez à tout lire ! Il peut même récupérer du contexte supplémentaire et des réponses à partir de ses connaissances indépendantes (que vous devriez vérifier pour éliminer les hallucinations !).

Résumez, organisez et récupérez instantanément les informations importantes de vos notes de cours avec ClickUp Brain

La recherche connectée alimentée par l'IA de ClickUp vous permet de trouver rapidement la bonne transcription pour la bonne session d'étude (et l'examen !) à l'aide de mots-clés, sans avoir à fouiller dans des liens interminables à la fin d'un semestre rigoureux.

Vous recherchez quelque chose de plus traditionnel, comme une application de notes pratique ? Le bloc-notes ClickUp vous permet de prendre des notes rapides sur votre ordinateur portable, votre tablette ou votre smartphone, sans interrompre votre flux de travail. Il est parfait pour capturer vos idées avant qu'elles ne s'envolent.

Notez vos idées, vos tâches et vos rappels à la volée sans quitter votre flux de travail grâce au bloc-notes ClickUp

📮ClickUp Insight : Le changement de contexte nuit silencieusement à la productivité de l'équipe. Nos recherches montrent que 42 % des interruptions au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et du passage d'une réunion à l'autre. Il en va de même pour les étudiants qui jonglent entre les cours, les devoirs, les projets de groupe et les multiples outils d'apprentissage. Chaque changement perturbe la concentration, ce qui rend plus difficile la mémorisation des informations, l'organisation et la réalisation des tâches. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp réunit vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA maintiennent le contexte connecté, consultable et gérable !

Et si vous souhaitez une solution personnalisable pour vos besoins en matière de prise de notes, découvrez le modèle ClickUp Class Notes for College Students, conçu pour vous aider à rester organisé et à suivre vos cours.

Obtenez un modèle gratuit Gérez vos cours en organisant vos notes de plusieurs classes de manière collaborative avec le modèle ClickUp Class Notes for College Students

Voici comment ce modèle vous aide à gérer la pression écrasante des études.

Organisez vos notes dans des dossiers séparés pour chaque cours à l'aide de ClickUp Docs ou utilisez les tableaux blancs ClickUp pour les visualiser, établir des connexions et des cartes mentales, et les rendre plus faciles à réviser

Utilisez le calendrier ClickUp alimenté par l'IA pour planifier le temps nécessaire à la prise de notes et suivre votre progression

Définissez des rappels pour réviser régulièrement vos notes, ce qui vous aidera à mieux les mémoriser et à mieux les comprendre

Collaborez avec vos camarades de classe en partageant vos notes et vos idées directement dans ClickUp

Vous souhaitez mieux organiser vos notes ? Le modèle de notes Cornell de ClickUp divise vos notes en sections faciles à consulter (indicateurs, notes et résumés) afin que vous ne vous contentiez pas de prendre des notes, mais que vous compreniez et mémorisiez réellement leur contenu.

Plus besoin de parcourir un document désordonné à la recherche des points clés la veille d'un examen !

🧠 Anecdote : Walter Pauk a créé la méthode de prise de notes Cornell dans les années 1950. Conçue pour favoriser l'apprentissage actif et améliorer la mémorisation, elle peut s'avérer très efficace, même lorsque vous utilisez des outils de prise de notes IA modernes.

En résumé, ClickUp pour étudiants offre tout ce dont vous avez besoin pour créer, organiser et partager vos notes, le tout à partir d'une seule plateforme qui vous aide à rester concentré et à améliorer votre productivité !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transcrivez vos réunions, générez des résumés et créez des éléments d'action à partir de vos notes avec ClickUp AI Notetaker

Connectez vos notes et vos tâches, et consultez facilement les informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin

Obtenez des réponses contextuelles à partir de vos notes et de votre environnement de travail universitaire avec ClickUp Brain

Créez un référentiel de notes partageable avec des documents et des modèles dans ClickUp

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour prendre des notes visuelles et collaborer en temps réel

Limites de ClickUp

Livré avec une courbe d'apprentissage

Certaines fonctionnalités sont limitées à un forfait payant

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

Un utilisateur G2 déclare :

Ses fonctionnalités, ses indicateurs et sa personnalisation donnent l'impression d'un croisement entre Notion et Confluence & Jira d'Atlassian... En tant qu'étudiant et bricoleur, je peux suivre mes cours et mes projets de manière efficace et harmonieuse.

2. Otter (Idéal pour les transcriptions et les résumés instantanés de réunions)

via Otter

Avez-vous déjà eu l'impression de passer à côté d'éléments clés de la discussion en classe parce que vous étiez trop occupé à vous assurer que vos notes sont complètes ? Otter.ai change la donne en agissant comme votre assistant de réunion alimenté par l'IA.

Il simplifie la prise de notes grâce à la transcription en temps réel afin que chaque détail soit capturé pour vous. Il s'intègre facilement et rapidement à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Si vous recherchez un outil de transcription IA qui vous permet de rester concentré sur les discussions plutôt que de vous soucier de la prise de notes, Otter.ai vaut la peine d'être envisagé.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter

Obtenez instantanément des notes de réunion sans lever votre stylo grâce à la transcription en temps réel

Évitez de passer des heures à écouter de longs enregistrements et obtenez des résumés IA concis

Attribuez automatiquement des tâches en fonction des discussions de la réunion

Limites d'Otter

Fonctionne principalement pour les discussions en anglais

La transcription peut être moins précise avec des enregistrements audio complexes ou peu clairs

Tarifs Otter

Basique : Gratuit pour toujours

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter

G2 : 4,3/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

3. Notta (Idéal pour les transcriptions multilingues)

via Notta

Si vous avez déjà utilisé Otter et que vous cherchez une alternative, en voici une : Notta.

Contrairement à Otter, Notta facilite la prise de notes en prenant en charge la transcription en temps réel dans 58 langues. Que vous ayez besoin d'un assistant de réunion intelligent ou d'un résumeur de notes IA, Notta est idéal car il transforme les discussions en notes structurées et consultables.

Grâce à ses résumés alimentés par l'IA, ses mots-clés mis en évidence et sa conversion audio-texte fluide, vous pouvez rapidement trouver les détails essentiels de vos cours sans avoir à parcourir des transcriptions complètes.

Les meilleures fonctionnalités de Notta

Obtenez instantanément des notes consultables à partir de réunions et de conférences en direct

Créez des résumés alimentés par l'IA en un seul clic qui mettent en évidence les points clés et les éléments à retenir

Intégrez des outils tels que Slack, Salesforce et Notion pour partager les informations issues des réunions sur différentes plateformes

Limites de Notta

Le forfait Free ne transcrit que trois minutes par fichier

Ne prend pas en charge la prise de notes hors ligne

Tarifs Notta

Gratuit pour toujours

Pro : 12,49 $/mois pour un utilisateur

Business : 27,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notta

G2 : 4,5/5 (plus de 170 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Notta

Un avis G2 dit :

D'excellentes transcriptions, des résumés IA précis et des outils conviviaux pour écouter le texte, apporter des corrections et ajouter des commentaires.

👀 Le saviez-vous ? Il existe une corrélation entre la prise de notes et la moyenne générale (GPA) ? Les étudiants qui prennent de meilleures notes ont une meilleure moyenne générale!

4. Avoma (Idéal pour les équipes commerciales et en contact avec la clientèle)

via Avoma

Cet outil est davantage destiné aux professionnels de la vente qu'aux étudiants, mais ces derniers peuvent également l'utiliser, en particulier s'ils travaillent en freelance. Si vous avez du mal à suivre les discussions avec vos clients, Avoma est l'outil de prise de notes qu'il vous faut.

La transcription en temps réel, les notes générées par IA et les intégrations CRM de cet outil vous permettent de rester au top de vos performances commerciales. Que vous gériez des notes de réunion ou ayez besoin d'informations pour prendre de meilleures décisions, Avoma organise votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Accédez à une transcription en temps réel dans plus de 40 langues avec reconnaissance de la terminologie technique

Obtenez des résumés structurés générés par IA, des éléments d'action et des décisions clés

Modifiez vos notes en collaboration avec votre équipe pour une documentation précise

Synchronisez les données de vos réunions grâce à des intégrations CRM telles que Salesforce et HubSpot

Limites d'Avoma

Les utilisateurs peuvent rencontrer un certain décalage dans la transcription en temps réel

Les notes peuvent nécessiter d'importantes modifications manuelles après la transcription afin d'être cohérentes

Tarifs Avoma

Assistant de réunion IA : 29 $/mois par utilisateur

Conversation Intelligence : 69 $/mois par utilisateur

Revenue Intelligence : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : pas assez d'avis

5. Fireflies (Idéal pour des réunions intelligentes)

via Fireflies

Si vous vous retrouvez souvent à parcourir des enregistrements ou des notes de réunion à la recherche d'informations clés, Fireflies vous facilite la vie. Ce preneur de notes alimenté par l'IA rend les réunions consultables, pertinentes et exploitables.

Il transcrit, résume et analyse les discussions sur Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et Webex. Avec une précision de transcription revendiquée de 95 % et la prise en charge de plus de 100 langues, c'est le choix idéal pour capturer fidèlement vos cours.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies

Utilisez la reconnaissance vocale et la détection automatique de la langue pour affiner vos notes

Générez instantanément des résumés détaillés de réunions, des éléments d'action et des notes personnalisées

Trouvez n'importe quel mot-clé, thème ou sujet dans vos notes de cours grâce à une recherche alimentée par l'IA

Ajoutez des commentaires, créez des extraits audio et partagez des moments de cours, afin d'améliorer le contexte et de simplifier vos révisions

Limites de Fireflies

Le large intervalle de fonctionnalités peut nécessiter un certain temps d'apprentissage

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement payant

Tarifs Fireflies

Gratuit pour toujours

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Business : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fireflies

G2 : 4,8/5 (plus de 600 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Fireflies

Un avis TrustRadius dit :

C'est un outil formidable pour les étudiants du monde entier, ainsi que pour les entreprises et les commerciaux. C'est le moyen le plus simple et le plus rapide de connaître les détails des appels et des fichiers audio.

via Knowt

« Étudiez plus intelligemment, pas plus dur » : telle est la philosophie que Knowt met en pratique. Contrairement aux outils d'IA traditionnels qui se contentent de capturer des informations, Knowt transforme vos diapositives de cours en supports d'étude qui vous aident à apprendre à votre rythme.

Cet outil alimenté par l'IA vous aide à expérimenter différentes méthodes d'enseignement et à retenir plus efficacement les informations grâce à la répétition espacée, aux tests pratiques automatisés et à la synchronisation sans effort entre les appareils.

Découvrez les meilleures fonctionnalités de Knowt

Transformez vos notes, vidéos et PDF en fiches en quelques secondes

Créez des tests pratiques et des quiz qui ciblent vos lacunes spécifiques

Utilisez des algorithmes avancés de répétition espacée pour optimiser votre révision

Synchronisez vos supports d'étude sur tous vos appareils et reprenez là où vous vous êtes arrêté

Connaissez les limites

Pas de transcription en temps réel pour les cours en direct

Options de personnalisation limitées

Tarifs Knowt

Free Forever

Plus : 7,99 $/mois par utilisateur

Ultra : 14,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Knowt

G2 : Avis non disponibles

Capterra : Avis non disponibles

👀 Le saviez-vous ? Les cours sont dispensés à une vitesse de 120 à 180 mots par minute, mais les étudiants ne peuvent taper qu'environ 33 mots par minute ou écrire 22 mots par minute à la main. C'est pourquoi la prise de notes automatisée est beaucoup plus efficace !

7. Notion (idéal pour créer un système de connaissances complet)

via Notion

Notion AI, c'est comme avoir un assistant intelligent intégré à votre environnement de travail Notion. Il n'est peut-être pas aussi sensible au contexte que ClickUp Brain, mais il vous aide à résumer de longs documents, à trouver des idées et à nettoyer vos écrits sans interrompre votre flux.

Que vous souhaitiez extraire les points clés d'un cours, rédiger un nouveau contenu ou organiser vos pensées, il fait le gros du travail à votre place. Dites adieu à la surcharge d'informations et laissez Notion IA transformer vos notes désordonnées en informations claires et structurées.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Extrayez rapidement les points clés des notes de réunion grâce à l'IA

Rédigez des brouillons, brainstormez et peaufinez vos textes à la demande

Accédez à des modèles de prise de notes personnalisables pour améliorer vos flux de travail

Limites de Notion

Pas de transcription en direct des réunions pour la prise de notes instantanée

Tarifs Notion

Free Forever

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 040 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Notion

Un utilisateur Reddit déclare :

Je trouve que Notion excelle dans la prise de notes, l'organisation des informations et l'aide au flux de travail en général.

8. Tactiq (Idéal pour obtenir des informations en temps réel sur les réunions via l'extension Chrome)

via Tactiq

Contrairement aux autres outils de prise de notes de cours, Tactiq travaille là où vous travaillez. Si vous utilisez Google Meet, Zoom ou Microsoft Teams pour vos réunions, l'extension Chrome de Tactiq facilite la prise de notes, sans téléchargement ni installation supplémentaire.

Tactiq transcrit les discussions en temps réel, met en évidence les points clés et génère des éléments d'action, le tout dans votre navigateur.

Les meilleures fonctionnalités de Tactiq

Transcrivez les notes de réunion en temps réel dans plus de 60 langues

Gagnez du temps en créant automatiquement des suivis à partir des notes de réunion

Automatisez les tâches fréquentes et répétitives telles que la rédaction d'e-mails

Limites de Tactiq

Le forfait Free est limité à 10 réunions et 5 crédits IA par mois

Peut ne pas être aussi efficace avec tous les accents

Tarifs Tactiq

Gratuit à vie

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tactiq

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. Fathom (Idéal pour une intégration sans effort avec Zoom)

via Fathom

Si vous êtes un utilisateur de l'application Zoom Marketplace, ce choix s'impose naturellement !

Fathom transforme instantanément vos appels en transcriptions consultables, avec les moments clés mis en évidence et des résumés exploitables fournis en quelques secondes. De plus, avec « Ask Fathom », vous pouvez interagir avec vos enregistrements, générer des e-mails de suivi et obtenir des réponses à des questions spécifiques, le tout grâce à une IA avancée.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Transcrivez vos cours avec précision et identifiez les intervenants

Obtenez des résumés instantanés et concis dans les 30 secondes suivant la fin de la réunion

Partagez instantanément des clips spécifiques de réunions

Comprenez vos limites

L'enregistrement automatique peut ne pas fonctionner en cas de modification de dernière minute du lien vers la réunion

Comprenez les tarifs

Gratuit pour toujours

Premium : 19 $/mois par utilisateur

Édition Teams : 29 $/mois par utilisateur

Team Edition Pro : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fathom

G2 : 5/5 (plus de 4 600 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 650 avis)

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Fathom AI pour la prise de notes

10. Rev (idéal pour les transcriptions sécurisées et ultraprécises destinées aux entreprises)

via Rev

Vous avez besoin de transcriptions absolument parfaites ? Rev intervient avec sa double puissance : l'IA et la précision humaine. Parfait pour le domaine juridique, la recherche ou tout autre champ où la précision est cruciale, Rev vous garantit des transcriptions de la plus haute qualité à chaque fois.

Que vous preniez des notes à partir d'une vidéo ou que vous transcriviez des réunions et des entretiens, Rev vous offre une assistance multilingue, des options de vocabulaire personnalisées et des résumés générés par IA pour vous aider à extraire rapidement les informations clés.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Transcrivez vos réunions avec une précision de l'IA pouvant atteindre 95 %

Générez des légendes alimentées par l'IA dans 38 langues et des sous-titres traduits par des humains dans plus de 17 langues

Améliorez la précision en incluant un dictionnaire personnalisé pour la transcription

Assurez la sécurité de vos données sensibles grâce à la sécurité HIPAA et SOC 2 Type II

Limites de Rev

Les fichiers audio comportant de nombreuses perturbations en arrière-plan peuvent nécessiter une transcription humaine

Une connexion Internet instable peut interrompre le sous-titrage en direct

Prix Rev

Gratuit pour toujours

Basic : 14,99 $/mois par utilisateur

Pro : 34,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Tout est nettement mieux avec ClickUp

Le débat entre les notes numériques et les notes papier n'est pas près d'être clos, mais les outils de prise de notes basés sur l'IA facilitent le choix.

Grâce à l'IA qui se charge de la prise de notes fastidieuse, vous n'avez plus besoin de feuilleter des cahiers éparpillés et désorganisés pour trouver le résumé d'un cours ou de vous efforcer de déchiffrer des gribouillis écrits à la hâte juste avant vos examens de fin de semestre.

De plus, en utilisant un outil de prise de notes de cours basé sur l'IA comme ClickUp, vous pouvez non seulement organiser vos notes et les rendre consultables, mais aussi les relier à vos tâches et travailler dessus avec vos camarades de classe, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Oubliez le désordre et la perte de temps liés à la prise de notes à la main et passez à une prise de notes plus intelligente et automatisée. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui.