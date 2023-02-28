10 exemples d'autodiscipline et conseils pour réussir

"Je le ferai quand je serai d'humeur."

"Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas prévu avant une semaine."

"Je n'ai pas envie."

"Ooh, de quoi parle cette vidéo YouTube ?" 👀

Ah, les refrains du procrastinateur perpétuel. Nous les connaissons tous, et nous avons tous prononcé des choses similaires. En fin de compte, nous terminons la plupart du temps ce qui nous est demandé, mais probablement avec plus de stress, de pression et d'inconfort mental qu'il n'en faut.

Pourquoi cela nous arrive-t-il toujours ?

C'est probablement parce que nous devons renforcer notre autodiscipline, c'est-à-dire notre capacité à faire les choses, quels que soient notre humeur, les circonstances ou nos niveaux de motivation irréguliers.

Cet article présente dix exemples d'autodiscipline parmi les plus efficaces et des conseils pour améliorer votre capacité à prendre des décisions, réduire l'anxiété au travail et se donner les moyens de réussir. 🏆

Qu'est-ce que l'autodiscipline ?

L'autodiscipline est ce qui fait tourner le monde. C'est ce qui vous fait aller à la salle de sport pendant des années et travailler dur dans votre carrière. Elle vous apprend à vous maîtriser et à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes. C'est tout simplement l'ingrédient nécessaire pour rester persévérant et résistant afin d'atteindre vos objectifs.

10 Exemples d'autodiscipline et conseils pour développer de bonnes habitudes

L'autodiscipline est comme un muscle - plus vous l'exercez, plus il se renforce. Et plus elle se renforce, plus il devient facile de faire de meilleurs choix et de garder le contrôle de soi, surtout quand c'est important.

Pour vous aider à développer votre autodiscipline, à préserver votre santé mentale et à vous débarrasser des mauvaises habitudes qui vous empêchent de donner le meilleur de vous-même, voici dix conseils et exemples d'autodiscipline à mettre en pratique et à intégrer dans votre vie :

1. Prenez moins de décisions

Le meilleur moyen de gérer les attentes, de rester sur la bonne voie et de réduire la fatigue liée aux décisions

Les gens pensent que la volonté est un tout ou rien : on l'a ou on ne l'a pas. Mais il vaut mieux considérer la volonté comme un réservoir qui peut se remplir et se vider tout au long de la journée et qui peut être influencé par nos choix et notre environnement.

Ce que l'on appelle la fatigue décisionnelle peut également être comprise comme une fatigue de la volonté.

Vous pouvez dire non à la tentation une fois (c'est une répétition de votre muscle de la volonté), puis dire non une douzaine de fois plus tard dans la journée (ce sont d'autres répétitions). Mais le soir venu, ce pauvre muscle de la volonté est épuisé. Vous arrivez à la maison après une longue et dure journée et vous vous dites : "J'ai été si bon, je le mérite". Je le mérite", et vous succombez finalement à la tentation.

PRO TIP Essayez de mettre le plus de choses possible en pilote automatique et créez un système qui fonctionne pour vous. Mettez en place un système qui réduit la nécessité d'utiliser l'énergie mentale tout en vous obligeant à rendre compte de ce que vous devez faire. Vous n'aurez plus à décider sur le champ à chaque fois ; au lieu de cela, vous déciderez une fois, vous vous fixerez un objectif et vous passerez à autre chose.

Pour vous aider à réduire la fatigue liée aux décisions, vous pouvez planifier vos listes de choses à faire et votre emploi du temps à l'avance sur une feuille de route agenda numérique avec listes de contrôle ou un calendrier numérique . La planification et la visualisation de vos priorités peuvent vous aider à vous préparer mentalement à vos tâches, à mieux gérer votre temps et, surtout, à respecter les tâches programmées.

Créez des listes de tâches claires et multifonctionnelles pour gérer facilement vos idées et travailler de n'importe où, afin de ne plus jamais rien oublier

Vous pouvez également entraîner votre cerveau à passer en mode productivité en organisant vos tâches et en créant un système qui vous motive et vous enthousiasme. Une façon d'y parvenir est de mettre en œuvre le système GTD et d'utiliser des ressources telles que l'outil Modèle "Get Things Done" de ClickUp pour vous aider à rester sur la bonne voie et à vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs.

Le modèle Getting Things Done (GTD), basé sur le système GTD de David Allen, vous aide à organiser les tâches et les projets en les enregistrant et en les divisant en éléments de travail réalisables

2. La règle des 40%

Le meilleur moyen de vaincre les croyances autolimitatives

La règle des 40 % est un principe qui peut vous aider à aller de l'avant lorsque les choses sont difficiles et un moyen rapide de surmonter les croyances autolimitatives.

Lorsque vous commencez à vous sentir fatigué mentalement et physiquement, vous pouvez avoir envie d'abandonner, mais en réalité, vous n'êtes qu'à 40 % de ce que vous êtes réellement capable d'accomplir

Pourquoi cela se produit-il ?

Eh bien, la limite est quelque chose que votre propre cerveau crée et non un fait objectif de la réalité. Rappelons que la partie primitive du cerveau est le tronc cérébral, dont la fonction première est d'assurer votre sécurité. Cette partie instinctive de votre cerveau veut vous protéger de situations inconfortables et potentiellement dangereuses - et il vaut toujours mieux être plus prudent que moins prudent, n'est-ce pas ?

Par conséquent, vous pouvez vous sentir physiquement épuisé, mentalement épuisé ou tout simplement effrayé à un moment où vous n'êtes pas vraiment en danger. En fait, il se peut que vous ayez encore 60 % d'efforts à fournir ! Vous êtes capable de beaucoup, beaucoup plus que vous ne le pensez. Même si vous vous sentez vraiment trop fatigué pour continuer, vous pouvez reconnaître que ce n'est qu'une excuse - vous n'avez pas fini ; vous n'avez fait que 40 % de votre travail.

KEY TAKEAWAY L'autodiscipline ne consiste pas à être une sorte de surhomme, mais plutôt à ne pas céder lorsque votre corps et votre esprit vous disent : "Je ne peux pas en faire plus." Votre cerveau est si puissant que lorsqu'il vous dit "Tu ne peux pas en faire plus", c'est précisément ce qu'il croit. Mais que se passe-t-il si vous lui dites : "Tu peux en faire plus ?"

3. La règle des 10 minutes 1.0

Le meilleur moyen de développer la patience et d'éviter le besoin de gratification instantanée

Étant donné que notre cerveau est plus développé, il est raisonnable de penser que les humains sont de meilleurs décideurs que tous les autres primates du monde.

Il est donc quelque peu surprenant d'apprendre qu'une expérience a montré que lorsqu'ils avaient le choix entre attendre une friandise ou attendre encore plus longtemps une accumulation de friandises, les chimpanzés étaient capables de retarder leur satisfaction et d'attendre. Les chimpanzés ne sont pas plus intelligents que nous, mais ils prennent de meilleures décisions au moins aussi souvent que nous.

pourquoi ?

En fait, le problème réside dans le degré de développement de notre cerveau. Nous réfléchissons trop aux décisions dont les réponses sont quelque peu évidentes et nous pouvons rationaliser un mauvais comportement qui nous prive de résultats plus souhaitables. Nous ne savons pas toujours ce qui constitue une véritable raison d'hésiter et ce qui n'est qu'une justification ou une excuse. Vous pouvez imaginer à quel point cela nuit à notre efficacité globale.

C'est là qu'intervient la règle des 10 minutes.

PRO TIP Si vous voulez quelque chose, attendez au moins dix minutes avant d'agir. C'est simple et ne laisse aucune place au débat ou aux excuses. Lorsque vous ressentez une envie, renforcez votre autodiscipline en vous forçant à attendre 10 minutes avant de céder à cette envie. Si vous en avez toujours envie au bout de dix minutes, prenez-le. En choisissant simplement d'attendre, vous supprimez l'"immédiat" de la gratification immédiate, ce qui renforce la discipline et améliore la prise de décision.

4. La règle des 10 minutes 2.0

Meilleur moyen de hiérarchiser les tâches

La règle des 10 minutes est à la fois une astuce de productivité et un moyen de lutter contre la procrastination. Cette stratégie vous aidera à à rester concentré et à améliorer votre efficacité .

PRO TIP Créer une liste de choses à faire des tâches que vous pouvez accomplir en 10 minutes. Si une tâche prend plus de dix minutes, divisez-la en plusieurs petites tâches.

Pour vous aider à mettre en œuvre cette habitude d'autodiscipline, vous pouvez utiliser une liste de tâches outil de gestion de projet comme ClickUp avec un de suivi du temps intégré , drapeaux de priorité pour vous aider à hiérarchiser les tâches urgentes, et les sous-tâches pour décomposer les tâches plus complexes en étapes plus petites et plus faciles à gérer.

Améliorez votre gestion du temps et restez sur la bonne voie pour terminer vos tâches grâce à l'outil de suivi du temps intégré à ClickUp

Vous pouvez également utiliser la fonction Modèle de matrice des priorités par ClickUp pour vous aider à hiérarchiser vos tâches et à vous concentrer sur vos travaux les plus importants afin d'éviter de vous sentir débordé ou désorganisé.

Utilisez ce modèle de matrice des priorités ClickUp pour identifier les tâches critiques en fonction de leur urgence, de leur impact et de leur importance

5. La règle des 70%

La règle des 70 % est un bon truc pour vous aider à changer d'état d'esprit et à agir même lorsque vous êtes incertain, effrayé ou réticent.

Cette règle aurait été créée par Jeff Bezos, qui l'a sans doute utilisée pour l'aider à sortir d'un état de peur et d'indécision et à faire des choix, à recevoir des informations en retour et à s'adapter en cours de route.

En d'autres termes, vous abaissez le seuil de l'action. Il n'est pas nécessaire d'être à cent pour cent, mais soixante-dix pour cent suffisent pour se lancer !

PRO TIP Luttez contre la procrastination et ne perdez pas de vue vos objectifs en les documentant et en les gardant au premier plan à tout moment pour vous rappeler de continuer à aller de l'avant lorsque votre esprit vous dit non. Vous pouvez utiliser des applications de définition d'objectifs comme Les objectifs ClickUp pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et de suivre vos progrès afin que vous sachiez toujours à quel point vous êtes proche ou éloigné de la réalisation de vos objectifs.

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des calendriers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique des progrès

Meilleur moyen d'améliorer la maîtrise de soi, de réduire les distractions et de surmonter la tentation

La tentation et la distraction constituent une menace pour notre autodiscipline.

Le surf sur l'envie vous permet d'observer une envie sans agir. ☝️

Une envie est simplement un sentiment de désir intense pour quelque chose. C'est tout ce que c'est. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une obligation d'agir. Vous pouvez désirer intensément quelque chose de naturel et de bon pour vous ou quelque chose qui a des effets purement négatifs sur vous.

Cela signifie-t-il qu'il suffit d'ignorer la distraction, l'envie ou la tentation ? Pas tout à fait. En effet, lorsque vous essayez d'ignorer quelque chose, vous risquez de lui donner plus de pouvoir psychologique et même de prolonger une sensation qui n'aurait normalement pas duré aussi longtemps. Un concept ou une sensation devient généralement plus fort lorsqu'il est ignoré, et non plus faible. Après tout, ignorer une vague dans l'océan ne signifie pas qu'elle n'est pas là et que vous ne la sentirez pas s'écraser sur vous.

Si nous y parvenons suffisamment longtemps, l'envie passe et nous retrouvons le calme et l'équilibre. La plupart du temps, il suffit d'y goûter.

PRO TIP Vous pouvez tenir un journal pour vous aider à suivre et à contrôler vos habitudes et vos comportements. Utilisez un carnet ou une application numérique de prise de notes comme ClickUp Docs et Bloc-notes pour capturer et revoir vos pensées.

Créez et personnalisez vos pages ClickUp pour répondre à tous vos besoins - du journal aux stratégies de documentation et bien plus encore

7. Changez votre relation avec l'inconfort

Best for changing your mindset about obstacles and using them to help you grow

Vos ancêtres avaient un code de vie de base : éviter la douleur, rechercher le plaisir. Et si quelque chose est effrayant, évitez-le aussi.

Mais en tant qu'être humain conscient et autodéterminé, vous savez qu'il existe une marge de manœuvre pour la négociation ! Pour grandir, vous devez parfois ressentir de la douleur et de la peur.

L'expérience de la croissance est intrinsèquement inconfortable. Personne n'a jamais changé radicalement sa vie ou atteint des objectifs impressionnants sans transpirer ou se sentir un peu troublé. C'est difficile. Si ce n'était pas difficile, tout le monde serait ultra-évolué et super performant, n'est-ce pas ?

KEY TAKEAWAY Il est temps de changer vos attentes sur la façon dont vous vous sentez au quotidien. En fin de compte, ce n'est qu'un inconfort. C'est tout. Pas une peur bleue, ni une anxiété, ni une terreur. Juste un malaise. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais ce n'est pas parce que c'est inhabituel que c'est mauvais. Changer votre relation avec l'inconfort est la clé pour atteindre un niveau de performance supérieur productivité personnelle qui vous feront avancer dans votre vie.

8. L'action crée l'élan

Le meilleur moyen de créer de l'élan et de la motivation en passant à l'action

Quels que soient vos objectifs, la motivation joue un rôle important et est l'un des ingrédients les plus importants qui influencent votre dynamisme et votre ambition, mais nous pensons à tort et à travers.

Lorsque nous pensons à la motivation, nous cherchons quelque chose qui allume une étincelle en nous et qui nous fait sauter du canapé pour nous plonger profondément dans nos tâches. Nous voulons une motivation qui pousse à l'action.

Cela pose quelques problèmes. Ce type de motivation, si vous la trouvez un jour, est très peu fiable. Si vous pensez que vous avez besoin d'une motivation qui vous pousse à agir, vous vous trompez.

Par exemple, un écrivain qui se sent incapable d'écrire sans une certaine forme de motivation ou d'inspiration va rester des heures devant une page blanche. Fin de l'histoire.

La vérité, c'est qu'il faut se préparer à la vie sans un coup de pouce motivant. La recherche de cette motivation crée une condition préalable et un obstacle supplémentaire à l'action. Prenez l'habitude de vous en passer. Et étonnamment, c'est là que vous trouverez ce que vous cherchiez - l'action mène à la motivation, à plus de motivation, et finalement à l'élan.

KEY TAKEAWAY Ce sont vos propres actions qui vous permettront d'aller de l'avant. Une fois que vous aurez fait le premier pas et que vous aurez constaté les progrès réalisés grâce à vos efforts, la motivation viendra plus facilement et plus naturellement, de même que l'inspiration et la discipline. Vous vous sentirez à l'aise et, soudain, vous serez en mode travail.

10. La règle des 10-10-10

Le meilleur moyen d'analyser les effets à court et à long terme de vos actions ou de votre manque d'action

Quelle que soit la qualité de l'image que vous vous faites de votre futur ou de votre capacité à retarder la satisfaction, vous serez inévitablement confronté à des tentations ou à des envies de perdre la discipline qui peuvent vous submerger.

Si cela signifie que vous êtes moins rigoureux dans votre alimentation pour un repas pendant que vous êtes avec des amis, ce n'est probablement pas grave. Mais si cela signifie que vous êtes sur le point de perdre votre volonté et de retomber dans une dépendance nocive de votre passé, vous voudrez avoir un outil dans votre manche pour vous aider à rester discipliné.

C'est là qu'intervient la règle des 10-10-10, une réflexion et une action sur le terrain technique de gestion du temps .

KEY TAKEAWAY La prochaine fois que vous vous sentirez sur le point de céder à une envie ou à une tentation, arrêtez-vous et demandez-vous comment vous vous sentirez dans dix minutes, dix heures et dix jours. Cette règle peut être efficace parce qu'elle vous oblige à penser à votre futur et à voir comment vos actions vous affecteront - pour le meilleur ou pour le pire.

Nous savons souvent que nous perdons notre discipline ou que nous faisons quelque chose de nuisible sur le moment, mais cela ne suffit pas à nous empêcher de le faire parce que nous n'avons aucun lien avec notre futur moi qui devra faire face aux conséquences. La règle des 10-10-10 crée rapidement ce lien, ce qui vous permet de rester conscient de vos actions ou de votre manque d'action.

Maîtrise de soi : Devenez autodiscipliné grâce à de bonnes habitudes

Je suis conscient que le simple fait de lire cette liste peut être accablant et aboutir à l'inverse de l'effet recherché : ajouter encore plus de choses à votre assiette et provoquer encore plus de procrastination et d'évitement des responsabilités.

C'est pourquoi je vous encourage à commencer modestement et à en choisir une que vous tenterez de mettre en œuvre cette semaine. La semaine suivante, essayez-en une autre.

Vous voyez où je veux en venir ? Il n'est jamais trop tard pour pratiquer l'autodiscipline. Modifiez légèrement votre mode de vie et votre état d'esprit, et créez des systèmes pour soutenir vos bonnes habitudes. Vous pouvez utiliser des outils comme ClickUp en tant que suivi des habitudes outil de fixation d'objectifs, application journal pour vous aider à vous concentrer sur vos objectifs et vous motiver à rester autodiscipliné.

Au fil du temps, vous développerez l'autodiscipline à long terme et la boussole interne dont vous avez besoin pour faire de meilleurs choix et réussir dans tout ce que vous entreprenez !

l'auteur invité :_ *Pete Hollins* pete Hollins est un auteur de best-sellers et un chercheur en psychologie humaine et en comportement. Il est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en psychologie et a travaillé avec des dizaines de personnes de tous horizons. Après avoir travaillé dans un cabinet privé pendant des années, il s'est tourné vers l'écriture et l'application de ses années d'études pour aider les gens à améliorer leur vie de l'intérieur. Pour en savoir plus sur Pete, visitez son site Web pour obtenir un livre électronique gratuit de 14 pages sur 9 études psychologiques surprenantes qui transformeront complètement la façon dont vous percevez les gens qui vous entourent