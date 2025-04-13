Modèles gratuits de suivi d'entraînement pour planifier et contrôler vos objectifs de remise en forme

Saviez-vous que 43 % des personnes abandonnent leurs résolutions du Nouvel An dès le mois de février ? Non pas par manque de motivation, mais parce qu'elles n'ont pas de forfait clair pour suivre leur progression.

Le suivi des séances d'entraînement augmente l'adhésion de 30 %, ce qui aide les gens à rester constants et à atteindre leurs objectifs. C'est là que les modèles de suivi d'entraînement entrent en jeu : ils sont plus que de simples journaux ; ils sont votre feuille de route vers la réussite.

Dans cet article de blog, nous avons rassemblé certains des meilleurs modèles gratuits de suivi d'entraînement pour vous aider à rendre compte de vos activités, à célébrer vos progrès et à affiner votre routine. Prêt à prendre le contrôle de votre parcours de remise en forme ? C'est parti !

Que sont les modèles de suivi d'entraînement ?

Les modèles de suivi d'entraînement sont des outils pré-conçus, numériques ou imprimés, qui vous aident à enregistrer, planifier et surveiller vos activités de fitness. Considérez-les comme votre journal de fitness, où vous pouvez enregistrer vos exercices, séries, répétitions, poids et notes sur la façon dont vous vous êtes senti pendant votre entraînement.

🌻 Exemple : Si vous vous entraînez pour un 5 km, un outil de suivi d'entraînement peut vous aider à mapper vos courses, à suivre votre rythme et à surveiller votre progression semaine après semaine. Ou, si vous faites de l'haltérophilie, il peut vous aider à augmenter progressivement vos levées pour éviter les plateaux.

Les modèles de suivi d'entraînement offrent une structure, permettent de rendre des comptes et constituent un moyen de mesurer la réussite des débutants et des athlètes chevronnés. En bref, les modèles vous aident à rester organisé, motivé et à maîtriser votre forme physique.

💡Conseil de pro : Lorsque vous utilisez des modèles de suivi d'entraînement, fixez-vous chaque semaine des objectifs petits et réalisables. Décomposer les grands objectifs en tâches de taille réduite vous permet de rester motivé et rend la progression plus gratifiante !

14 modèles gratuits de suivi d'entraînement

Découvrons les meilleurs modèles de suivi d'entraînement pour votre parcours de remise en forme :

1. Modèle de journal d'entraînement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos entraînements, surveillez votre progression et restez motivé, le tout au même endroit grâce au modèle de journal d'entraînement ClickUp

Le modèle de journal d'entraînement ClickUp est l'outil idéal pour rester au top de votre forme physique. Ce modèle vous aide à enregistrer chaque détail de vos séances d'entraînement (musculation, course à pied ou yoga) dans un seul et même endroit organisé. Du suivi des paramètres et des répétitions à la surveillance de la progression dans le temps, il vous permet de rester concentré et motivé.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez chaque séance d'entraînement avec des notes détaillées, y compris les exercices, l'équipement utilisé et des indicateurs tels que la durée, le poids soulevé et les répétitions

Recherchez facilement des exercices spécifiques ou des entraînements passés pour analyser votre progression

Surveillez les indicateurs clés tels que les calories brûlées et les tendances de performance pour optimiser votre routine

Restez motivé grâce à un système de suivi structuré qui vous permet de rendre des comptes

🌟 Idéal pour : les amateurs de fitness, les entraîneurs personnels et tous ceux qui cherchent à suivre leurs entraînements et à améliorer leur régularité.

2. Modèle de défi sportif ClickUp 75

Obtenir le modèle gratuit Restez discipliné, suivez votre progression et prenez des habitudes irréversibles grâce au modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Le 75 Hard Wellness Challenge est plus qu'un simple programme de remise en forme, c'est une transformation mentale et physique. Conçu pour développer la discipline, la résilience et de saines habitudes, ce défi exige de la constance dans les entraînements, la nutrition et l'état d'esprit.

Le modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge fournit tout ce dont vous avez besoin pour rester sur la bonne voie, des plans d'action quotidiens aux évaluations hebdomadaires de la progression, vous assurant de rester motivé et discipliné tout au long de ce parcours de 75 jours.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez facilement vos tâches quotidiennes telles que vos séances d'entraînement, votre hydratation, vos lectures et votre alimentation

Définissez et surveillez les objectifs pour chaque jour du défi afin de rester cohérent

Utilisez des évaluations hebdomadaires pour mesurer la progression et célébrer les jalons

Restez motivé grâce à un forfait clair et structuré qui vous permet de rendre des comptes

🌟 Idéal pour : les personnes qui cherchent à développer leur discipline, à améliorer leur santé physique et mentale et à repousser leurs limites avec le 75 Hard Challenge.

✨Fait amusant : Le 75 Hard Challenge a été créé par l'entrepreneur Andy Frisella en tant que programme de force mentale, mais c'est maintenant un phénomène mondial de fitness avec des millions de participants !

3. Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez de meilleures habitudes, un jour à la fois, avec le modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp

Acquérir de bonnes habitudes est la base de la réussite, mais en assurer le suivi peut être une tâche écrasante. Le modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp simplifie le suivi des habitudes, ce qui facilite la définition des objectifs, le suivi de la progression et la responsabilisation.

Ce modèle vous aide à développer des habitudes cohérentes en matière de forme physique, de productivité et de pleine conscience.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Paramétrez et suivez facilement des objectifs quotidiens tels que « Marcher 10 km », « Lire 15 pages » ou « Boire 2 litres d'eau »

Visualisez votre progression en temps réel grâce aux vues Tableur, Liste et Guide de démarrage

Restez organisé grâce aux statuts personnalisés, aux libellés de priorité et aux sous-tâches imbriquées

Améliorez la responsabilisation grâce aux étiquettes, aux multiples assignés et aux classifications détaillées des habitudes

🌟 Idéal pour : tous ceux qui cherchent à prendre de meilleures habitudes, à rester organisés et à maintenir la cohérence dans leur routine quotidienne.

💡Conseil de pro : Programmez vos séances d'entraînement comme des rendez-vous dans votre calendrier. En les traitant comme des tâches non négociables, vous augmentez les chances de respecter votre routine.

4. Modèle ClickUp de planification des repas

Obtenir un modèle gratuit Forfaits, préparation et repas sans stress avec le modèle de planification des repas ClickUp

La planification des repas ne doit pas être une source de stress. Avec le modèle de planification des repas de ClickUp, vous pouvez organiser vos repas, rationaliser vos courses et suivre les ingrédients sans effort. Ce modèle vous aide à gagner du temps, à réduire le gaspillage alimentaire et à respecter votre budget pour la préparation de vos repas hebdomadaires ou la planification d'un régime spécial.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Forfaits repas rapides grâce aux listes par glisser-déposer et aux dossiers de recettes organisés

Créez des listes de courses détaillées pour gagner du temps et économiser de l'argent en magasin

Suivez les informations nutritionnelles et le nombre de calories pour atteindre vos objectifs diététiques

Réduisez le gaspillage alimentaire en utilisant les ingrédients que vous avez déjà chez vous

🌟 Idéal pour : les cuisiniers amateurs, les passionnés de préparation de repas et tous ceux qui souhaitent manger plus sainement tout en gagnant du temps et de l'argent.

5. Modèle de forfait ClickUp Self Care

Obtenir un modèle gratuit Donnez-vous la priorité chaque jour avec le modèle de forfait bien-être ClickUp et prenez soin de votre corps et de votre esprit

Le modèle de plan de soins personnels ClickUp est votre guide personnalisé pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Conçu pour vous aider à donner la priorité à votre bien-être, ce modèle vous permet de définir des objectifs réalistes, de suivre votre progression et de célébrer vos petites victoires. Il vous apporte une assistance globale pour prendre soin de vous grâce à des séances de relaxation programmées, à la pratique de la pleine conscience et à des moments de qualité avec vos proches.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Identifiez les domaines de votre vie qui nécessitent une attention particulière et créez des stratégies d'adaptation concrètes

Définissez des objectifs SMART pour décomposer les soins personnels en étapes gérables et réalisables

Prévoyez du temps pour les activités qui améliorent votre bien-être, des pratiques de santé aux moments privilégiés avec votre famille et vos amis

Suivez votre progression et tenez-en compte grâce aux statuts, champs et affichages personnalisables

🌟 Idéal pour : tous ceux qui cherchent à prendre soin d'eux, à réduire leur stress et à adopter un mode de vie plus équilibré et plus sain.

📖 En savoir plus : Entraînements cérébraux optimaux

6. Modèle d'agenda quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait journalier : planifiez votre journée, hiérarchisez vos tâches et améliorez votre productivité grâce au modèle de ClickUp

Le temps est votre ressource la plus précieuse, et la façon dont vous l'organisez détermine votre productivité. Le modèle de planificateur quotidien ClickUp vous aide à prendre le contrôle de votre journée en structurant les tâches, en définissant les priorités et en suivant la progression, le tout en un seul endroit. Ce modèle vous permet de rester organisé et d'accomplir plus de choses avec moins de stress, qu'il s'agisse d'équilibrer le travail, les objectifs personnels ou les deux.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez les tâches en catégories telles que Personnel, Travail ou Objectifs pour avoir un aperçu clair de votre journée

Classez les tâches par ordre d'importance et d'urgence pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment

Suivez votre progression à l'aide d'outils visuels tels que des diagrammes et des graphiques pour rester motivé

Réduisez le stress et améliorez la gestion du temps en conservant tout au même endroit

🌟 Idéal pour : les professionnels très occupés, les étudiants ou toute personne cherchant à améliorer sa productivité et à atteindre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

7. Modèle de liste « À faire » quotidienne de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez au top de vos tâches et terminez-en plus grâce au modèle de liste À faire quotidienne de ClickUp

Gérer efficacement les tâches quotidiennes fait la différence entre une journée productive et une journée accablante. Le modèle de liste quotidienne À faire de ClickUp vous aide à créer, organiser et hiérarchiser vos tâches quotidiennes, vous permettant ainsi de rester concentré et sur la bonne voie.

Grâce à une approche structurée de la gestion des tâches, vous pouvez définir des objectifs réalisables, suivre la progression et stimuler la productivité sans effort. Vous garderez toujours le contrôle de vos priorités, grâce aux intégrations et aux notifications intégrées.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez et gérez une liste détaillée des choses à faire pour chaque jour, afin de rester organisé et concentré

Définissez des objectifs quotidiens réalisables qui contribuent à votre réussite à long terme

Suivez votre progression et hiérarchisez vos tâches en un seul endroit pour une efficacité maximale

Restez motivé grâce à un aperçu clair de vos réalisations

🌟 Idéal pour : les professionnels très occupés, les étudiants ou toute personne cherchant à rationaliser ses tâches quotidiennes et à augmenter sa productivité.

8. Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Boostez votre croissance grâce au modèle de plan de développement personnel de ClickUp

Le modèle de plan de développement personnel ClickUp vous sert de feuille de route pour vous améliorer, favoriser votre croissance continue et atteindre vos objectifs. Il vous aide à identifier les domaines à développer, à définir des cibles réalistes et à suivre systématiquement votre progression. Qu'il s'agisse d'avancement professionnel, de croissance personnelle ou d'amélioration du bien-être général, ce modèle est là pour vous.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Identifiez les points à améliorer et fixez des objectifs réalistes et réalisables

Suivez votre progression, réfléchissez à vos réussites et célébrez vos jalons

Organisez les ressources, les tâches et les échéanciers en un seul endroit pour plus de clarté et de concentration

Restez responsable grâce à un forfait structuré qui s'adapte à votre parcours unique

🌟 Idéal pour : les personnes qui souhaitent s'améliorer, progresser dans leur carrière ou mener une vie équilibrée et épanouissante.

✨Fait amusant : Le terme « développement personnel » a été popularisé dans les années 1970, mais l'idée de l'amélioration de soi remonte à des philosophes antiques comme Aristote, qui croyait au pouvoir de l'habitude.

9. Modèle ClickUp pour la productivité personnelle

Obtenir un modèle gratuit Organisez, hiérarchisez et optimisez votre temps comme un pro grâce au modèle de productivité personnelle ClickUp

Rester productif ne consiste pas seulement à en faire plus, mais aussi à se concentrer sur ce qui compte vraiment. De la gestion des projets professionnels et personnels à la prise en charge des responsabilités quotidiennes, le modèle de productivité personnelle ClickUp vous aide à prendre le contrôle de votre temps et de vos tâches.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez et hiérarchisez efficacement les tâches pour optimiser votre temps

Suivez la progression de vos objectifs et projets pour ne rien laisser au hasard

Restez concentré et motivé en éliminant les activités qui vous font perdre du temps

Rationalisez votre flux de travail grâce à un système personnalisable adapté à vos besoins

🌟 Idéal pour : les particuliers, les indépendants ou toute personne cherchant à gagner en efficacité, à améliorer sa clarté mentale et à atteindre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Apprenez à utiliser l'IA pour améliorer votre productivité ! 👇

10. Modèle de programme d'entraînement hebdomadaire par Canva

via Canva

Le modèle de programme d'entraînement hebdomadaire de Canva est un outil visuellement attrayant et facile à utiliser, conçu pour vous aider à planifier et à organiser votre programme de remise en forme pour toute la semaine. Parfait pour les débutants comme pour les amateurs de fitness chevronnés, ce modèle vous permet de mapper vos entraînements, de suivre votre progression et de rester cohérent avec vos objectifs.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Forfaits d'entraînement hebdomadaires avec une disposition claire et personnalisable

Ajoutez des visuels, des couleurs et des icônes pour rendre votre programme attrayant et motivant

Imprimez ou téléchargez et partagez numériquement pour garder votre forfait de remise en forme accessible où que vous alliez

Restez responsable en visualisant vos validations d'entraînement pour la semaine

🌟 Idéal pour : les amateurs de fitness qui préfèrent un programme d'entraînement imprimable et visuellement attrayant pour rester sur la bonne voie.

11. Modèle de suivi d'entraînement au format PDF par Canva

via Canva

Le modèle PDF de suivi d'entraînement de Canva est conçu pour vous aider à enregistrer et à suivre facilement vos progrès en matière de fitness. Doté d'un design audacieux et dégradé, ce modèle est parfait pour le suivi des exercices, des paramètres, des répétitions et des poids, vous permettant ainsi de rester constant et motivé tout au long de votre parcours de remise en forme.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez des informations détaillées sur vos séances d'entraînement, y compris les exercices, les séries, les répétitions et les poids

Mettre en forme le PDF pour l'imprimer et le transporter facilement

Un design élégant et moderne qui rend le suivi de votre progression agréable

Organisez vos objectifs de remise en forme et assurez-vous de leur visibilité pour rester sur la bonne voie

🌟 Idéal pour : les personnes qui préfèrent l'expérience tactile d'un tracker d'entraînement physique et apprécient les designs visuellement attrayants.

✨Anecdote : Le premier journal de fitness connu a été utilisé par Eugen Sandow, le « père de la musculation moderne », à la fin des années 1800. Il a méticuleusement noté chaque répétition et s'est mis en tête de se construire un physique légendaire.

12. Modèle de journal d'entraînement Excel par Vertex42

via Vertex42

Le modèle de journal d'entraînement Excel de Vertex42 est un outil complet, basé sur des données, conçu pour vous aider à suivre avec précision vos progrès en matière de musculation et de fitness. Parfait pour les haltérophiles et les amateurs de fitness, ce modèle vous permet d'enregistrer les paramètres, les répétitions, les poids et les activités cardiovasculaires, afin de ne jamais perdre de vue votre progression.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivi des indicateurs d'entraînement détaillés, y compris les séries, les répétitions, les poids et la charge maximale d'une répétition (1RM)

Surveillez les exercices cardiovasculaires avec le temps, la distance et les niveaux d'intensité

Inclut des journaux quotidiens et hebdomadaires pour un suivi flexible

Mettre en forme pour imprimer et avoir facilement accès pendant les sessions de gym

🌟 Idéal pour : les haltérophiles, les entraîneurs de musculation et les amateurs de fitness qui souhaitent un journal détaillé et axé sur les données pour suivre efficacement leur progression.

📮ClickUp Insight : 50 % des personnes ayant répondu à notre sondage rapportent que le vendredi est leur jour le plus productif. Cela pourrait être un phénomène propre au travail moderne. Les vendredis ont tendance à avoir moins de réunions, et cela, combiné au contexte accumulé de la semaine de travail, pourrait signifier moins de perturbations et plus de temps pour un travail approfondi et concentré. Vous voulez maintenir une productivité de haut niveau toute la semaine ? Adoptez les pratiques de communication asynchrone avec ClickUp, l'application Tout-en-un pour le travail ! Enregistrez votre écran avec ClickUp Clips, obtenez des transcriptions instantanées grâce à ClickUp Brain, ou demandez à ClickUp AI Notetaker d'intervenir et de résumer pour vous les points forts de la réunion !

13. Modèle de journal d'entraînement Word par Microsoft

via Microsoft

Pour atteindre vos objectifs de remise en forme, il faut avant tout être régulier et suivre votre progression. Le modèle Word de journal de remise en forme de Microsoft vous aide à documenter vos séances d'entraînement quotidiennes, à définir vos objectifs de remise en forme et à surveiller les indicateurs clés de votre santé, le tout au même endroit. Grâce à sa conception entièrement personnalisable, vous pouvez personnaliser chaque détail en fonction de votre parcours de remise en forme unique.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivi des séances d'entraînement, des objectifs, des mesures et de la progression quotidienne en un seul endroit

Entièrement personnalisable avec du texte, des images, des polices de caractères et des graphiques pour répondre à vos préférences

Choisissez et ajoutez des animations, des transitions ou des vidéos pour rendre votre journal visuellement attrayant

Partagez et publiez facilement votre parcours de remise en forme avec d'autres personnes

🌟 Idéal pour : les personnes qui préfèrent tenir un journal et un suivi écrit détaillé de leur parcours de remise en forme, avec la flexibilité d'un document Word personnalisable.

🧠 Le saviez-vous ? Le suivi de votre sommeil en parallèle de vos entraînements peut améliorer vos performances. Des études montrent que 7 à 9 heures de sommeil améliorent la récupération musculaire et les résultats globaux en matière de forme physique.

14. Modèle d'entraînement de musculation Google Sheets par Google

via Google

Le modèle d'entraînement de musculation Google Sheets de Google fournit une feuille de calcul polyvalente pour le suivi des entraînements de musculation. Il vous permet d'enregistrer les progressions individuellement ou en groupe, ce qui le rend adapté aux sessions d'entraînement en solo et guidées.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez les séries, les répétitions et les poids pour suivre votre progression

Utilisez l'onglet individuel pour le suivi personnel ou l'onglet groupe pour les entraînements en équipe

Restez cohérent grâce à une routine d'entraînement hebdomadaire structurée

Accessible depuis n'importe quel appareil pour des mises à jour faciles en déplacement

🌟 Idéal pour : les haltérophiles, les groupes de fitness ou les personnes travaillant avec des entraîneurs qui souhaitent un journal d'entraînement numérique collaboratif.

📖 Lire la suite : Optimisez votre vie grâce à l'empilement d'habitudes

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi d'entraînement ?

Un bon modèle de suivi d'entraînement doit être structuré, facile à utiliser et adaptable à différents objectifs de remise en forme. Voici les fonctionnalités clés :

Des sections de suivi complètes : Un bon modèle de suivi d'entraînement comprend des champs pour les noms des exercices, les paramètres, les répétitions, la durée, le temps de repos et les notes de progression pour surveiller efficacement les performances. Par exemple, un coureur peut suivre la distance et l'allure, tandis qu'un haltérophile surveille la progression de son développé couché

Personnalisable pour différents entraînements : S'adapte à différents programmes de fitness : HIIT, yoga, musculation ou entraînement complet du corps

Simple et facile à utiliser : Une disposition bien organisée garantit des mises à jour rapides et une lisibilité aisée. Les athlètes professionnels suivent des indicateurs de performance tels que l'endurance et la fréquence cardiaque, tandis que les sportifs occasionnels se concentrent sur la régularité et les gains de force

*définition des objectifs et suivi des progrès : Un bon modèle aide les utilisateurs à définir des objectifs de remise en forme et à suivre les améliorations. Par exemple, il peut inclure des éléments visuels tels que des diagrammes ou des graphiques pour montrer les améliorations au fil du temps. Il vous permet de définir et de suivre des objectifs spécifiques, comme courir 5 km ou soulever un certain poids

Fonctionnalités de responsabilisation : Rappels ou contrôles pour vous aider à rester cohérent

Options de compatibilité : Un bon modèle est disponible en version numérique ou imprimable, avec des options pour synchroniser les mises à jour entre les appareils

✨Fait amusant : Le concept de suivi des entraînements remonte à la Grèce antique, où les athlètes utilisaient des tablettes de pierre pour enregistrer leurs routines d'entraînement. Heureusement, nous sommes passés aux outils numériques depuis lors.

En bref, un bon modèle de suivi d'entraînement est pratique, motivant et conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme.

💡Conseil de pro : Intégrez votre outil de suivi d'entraînement à d'autres applications, telles que des trackers d'activité ou des compteurs de calories, pour afficher un aperçu complet de votre santé et de votre forme physique.

Votre parcours de remise en forme commence avec ClickUp !

Rester cohérent avec vos objectifs de remise en forme n'a pas à être une tâche insurmontable. Avec les bons outils, vous pouvez transformer vos aspirations en plans réalisables et célébrer chaque jalon. De l'enregistrement des séances d'entraînement et de la planification des repas au suivi des habitudes et à la gestion des soins personnels, ces modèles gratuits de suivi d'entraînement simplifient votre parcours de remise en forme.

Grâce aux puissants modèles de ClickUp, vous pouvez facilement planifier vos séances d'entraînement, suivre vos progrès et prendre des habitudes qui mèneront à une réussite à long terme.

Prêt à simplifier le suivi de votre condition physique ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et réalisez vos objectifs de remise en forme !