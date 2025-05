Discord : Tarifs, forfaits, fonctionnalités et alternatives

Discord est devenu un hub pour les joueurs, les créateurs et les professionnels, offrant un moyen transparent de se connecter, de collaborer et de créer des communautés. Mais il est essentiel de comprendre ses niveaux de prix pour débloquer tout son potentiel.

Les forfaits de Discord répondent à des besoins variés, que vous soyez un joueur cherchant à améliorer son expérience avec des émoticônes personnalisées, un créateur de contenu cherchant à monétiser son serveur ou un professionnel à la recherche d'outils de collaboration avancés.

Dans cet article de blog, nous allons discuter des forfaits et des fonctionnalités de Discord, du forfait gratuit à Nitro, et explorer les alternatives qui pourraient mieux convenir à vos objectifs.

Trouvons la solution idéale pour votre parcours de développement communautaire !

⏰ Résumé en 60 secondes Si vous évaluez des outils et leurs prix, voici une comparaison rapide de Discord et ClickUp Discord ClickUp Principalement une plateforme de communication avec voix, vidéo et discussion par texte Une application « tout-en-un » pour le travail, combinant communication et gestion de projet Conçu à l'origine pour les joueurs, il est désormais utilisé par diverses communautés Pour tous les professionnels en activité : il intègre des outils pour discuter, gérer les tâches et collaborer La version gratuite offre des fonctionnalités de base ; les forfaits Nitro offrent des fonctionnalités améliorées telles que le téléchargement de fichiers plus volumineux et le streaming HD Les fonctionnalités incluent ClickUp Docs, Tableaux blancs et Brain pour une productivité améliorée Manque d'outils de gestion de projet robustes Permet de créer des tâches directement à partir de commentaires, garantissant l'action Les limites de la version gratuite incluent des limites de taille de fichier et une modération de base Propose un modèle de tarification flexible, y compris un forfait Free complet Peut présenter des problèmes d'interface utilisateur et de sécurité pour l'entreprise Fournit un environnement de travail unifié, réduisant le besoin de multiples applications

Qu'est-ce que Discord ?

Discord est une plateforme de communication polyvalente qui combine les canaux vocaux, les visioconférences et les discussions par texte, ce qui en fait l'une des plateformes de discussion les plus populaires pour la collaboration en temps réel.

Initialement conçu pour les joueurs, Discord est devenu un hub pour diverses communautés, notamment des entreprises, des éducateurs et des groupes sociaux, en offrant des serveurs personnalisables où les utilisateurs peuvent créer plusieurs canaux de discussion, de partage et de téléchargement de fichiers plus volumineux.

Les fonctionnalités clés comprennent :

Canaux voix et texte : Profitez de canaux voix à faible latence et de discussions par texte pour discuter, partager des fichiers et envoyer des messages plus longs

Partage d'écran : Utilisez ce logiciel de partage d'écran pour présenter des démos lors de visioconférences de groupe ou de jeux en streaming

Serveurs personnalisables : Créez votre serveur avec des canaux, des sujets et des espaces de discussion, avec des permissions de rôle et des outils de modération

Bots et intégrations : Automatisation de tâches telles que l'accueil des nouveaux utilisateurs de Discord et le filtrage des spams grâce aux intégrations de Discord pour des outils tels que Twitch et YouTube

Accessibilité multiplateforme : Accédez à Discord sur votre bureau, sur le Web ou sur votre mobile pour rester connecté où que vous soyez

👀 Le saviez-vous ? Discord assiste plus de 200 millions d'utilisateurs actifs par mois, permettant aux entreprises et aux créateurs d'impliquer leurs communautés grâce aux intégrations Discord, aux visioconférences de groupe et à leurs propres arrière-plans vidéo.

Discord Tarifs Forfaits

Le choix du forfait Discord adapté peut avoir un impact significatif sur la communication de votre entreprise, de votre équipe ou de votre communauté. Analysons les fonctionnalités et les limites de chaque forfait pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.

Forfait Free

✅ Le forfait de base de Discord est très avantageux sans coûter un centime. Vous bénéficiez de fonctionnalités essentielles telles que :

Appels vocaux et visioconférences avec les membres de l'équipe

Messagerie texte sur tous les canaux

Partage de fichiers jusqu'à 8 Mo par fichier

Accès pour rejoindre jusqu'à 100 serveurs

❌ Bien que ce forfait fonctionne très bien pour les petites équipes ou les utilisateurs occasionnels, les groupes plus importants peuvent rencontrer certaines limites. Par exemple, si vous avez besoin de partager des fichiers plus volumineux ou si vous souhaitez des autocollants ou des émoticônes personnalisés pour votre marque, vous devrez vous tourner vers les options payantes.

💰Prix

Free Forever

Discord Nitro Basic

✅ Nitro Basic offre :

Téléchargements de fichiers plus volumineux (limite de 50 Mo)

Utilisation d'émojis personnalisés sur tous les serveurs

Plus de 300 autocollants exclusifs Nitro

Arrière-plans vidéo personnalisés

Icônes d'applications personnalisées

❌ Cependant, il n'offre pas de streaming HD ni de slots de serveur supplémentaires. La limite de 100 serveurs reste en place, et vous ne pouvez pas envoyer ces messages plus longs de 4 000 caractères dont bénéficient les utilisateurs de Nitro.

💰Prix

2,99 $ par utilisateur et par mois

Discord Nitro

✅ Nitro met tout en œuvre avec celui-ci :

Partage de fichiers volumineux de 500 Mo

Diffusion de vidéo HD à 4K 60 FPS

Doublez la limite de serveurs (200 serveurs)

messages de 4 000 caractères

Deux serveurs boostés gratuits

Images de profil et bannières animées

Profils de serveur personnalisés

Vous bénéficiez d'un accès anticipé à la boutique Discord et de tarifs spéciaux pour les membres sur les achats.

Considérez Nitro comme votre laissez-passer. Ces limites de fichiers plus importantes permettent de partager des présentations ou des fichiers de conception sans compression. Le streaming HD est pratique pour des réunions d'équipe ou des démonstrations de produits d'une grande clarté.

💰 Tarifs

9,99 $ par utilisateur et par mois

Avantages et inconvénients de la tarification de Discord

Vous voulez savoir si le modèle de tarification de Discord convient à votre équipe ? Découvrons ce que vous obtenez (et ce que vous n'obtenez pas) à chaque niveau de prix.

Dans la version gratuite de Discord, vous bénéficierez de canaux de texte, de la possibilité de discuter par voix et d'outils de base pour le serveur sans dépenser un centime. Pour les petites équipes qui souhaitent tester, Discord est difficile à battre.

La plateforme gratuite gère bien les bases. Vous pouvez : Partage de fichiers (jusqu'à 25 Mo chacun)

Ajouter des bots pour automatiser les tâches

Configurer les règles et les rôles de base du serveur

Organisez des réunions d'équipe par le biais de canaux vocaux

Lorsque vous serez prêt à passer à l'étape supérieure, les forfaits payants de Discord ne vous ruineront pas.

Nitro Basic est proposé à partir de 2,99 $ par mois, tandis que le prix total de Nitro est de 9,99 $ par mois. Comparez cela à d'autres applications de discussion pour les entreprises, et vous constaterez que la version payante de Discord est étonnamment abordable.

Nitro est bénéfique pour les équipes en pleine croissance car vous obtenez : Fichiers plus volumineux (50 Mo avec la formule Basic, encore plus avec la formule Nitro complète)

Une aide prioritaire quand vous en avez besoin

Des visioconférences et un partage d'écran de meilleure qualité

Émoticônes et autocollants personnalisés pour la personnalité de l'équipe

En parlant de booster les serveurs, les abonnés Nitro peuvent donner un coup de fouet supplémentaire à leur environnement de travail.

Ces boosts débloquent des avantages tels que : Visibilité améliorée des serveurs

Canaux vocaux de meilleure qualité

Plus d'emojis

Les inconvénients de la tarification de Discord

Discord propose des forfaits flexibles, mais il y a quelques inconvénients à prendre en compte avant de choisir le bon :

La version gratuite a ses limites. Cette limite de 25 Mo par fichier peut être pénible si vous partagez beaucoup de documents ou de médias. Et si les outils de modération de base fonctionnent pour les petits groupes, ils pourraient ne pas convenir aux équipes plus importantes ❌

Vous devrez payer pour Nitro afin de profiter de l'expérience complète. Les fonctionnalités telles que la discussion vidéo HD, les arrière-plans vidéo personnalisés et les avatars animés sont bloquées derrière le paywall. Certaines équipes pourraient trouver cela frustrant, surtout si elles sont habituées à des plateformes avec ces fonctionnalités dans leur niveau de base ❌

Le prix d'achat de Nitro varie selon les régions. Bien que cela puisse rendre Nitro plus abordable dans certains endroits, les équipes de différents pays pourraient être confrontées à des discussions délicates sur le partage des coûts ❌

Pourquoi chercher des alternatives à Discord ?

Discord est une plateforme de discussion populaire connue pour ses canaux vocaux robustes, ses visioconférences et sa communauté active, mais ses fonctionnalités peuvent ne pas répondre entièrement aux besoins des entreprises qui recherchent une collaboration avancée en temps réel.

Voici quelques limites clés qui nécessitent des alternatives à Discord :

Gestion de projet limitée : La plateforme ne dispose pas d'outils intégrés de gestion de projet, ce qui rend difficile la gestion transparente des tâches et des flux de travail

Collaboration de base entre les équipes : Bien que la version gratuite et la version payante (avec Discord Nitro, comme Nitro Basic ou Nitro Classic) offrent des fonctionnalités telles que les visioconférences de groupe, le partage d'écran et le partage de fichiers, elles ne fournissent pas les fonctionnalités de collaboration avancées que l'on trouve dans les applications dédiées

Interface utilisateur et problèmes de sécurité : conçue pour les joueurs, l'interface de Discord peut sembler moins professionnelle. Les problèmes de confidentialité et les attaques de serveurs continuent de poser problème

Intégrations limitées : Malgré les intégrations offertes par Discord, l'absence d'assistance native pour les outils de gestion de projet limite l'efficacité

👀 Le saviez-vous ? Le rapport sur l'état des communications internes d'AxiosHQ, basé sur un sondage réalisé auprès de plus de 1 000 employés, note qu'une communication inefficace sur le lieu de travail coûte aux entreprises entre 10 000 et 55 000 dollars par employé et par an, selon le salaire.

ClickUp : une alternative collaborative à Discord

*clickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine communication et gestion de projet en un seul endroit. Elle offre une messagerie instantanée, des canaux vocaux, des visioconférences, le partage de fichiers et le partage d'écran pour une collaboration en temps réel.

Teams permet de gérer les tâches, de définir des objectifs et de visualiser les projets à l'aide de tableaux blancs et de cartes mentales. Cette approche unifiée élimine la nécessité de jongler avec des applications distinctes ou de se soucier des tarifs de Discord ou des mises à niveau de Nitro.

Pourquoi ClickUp est un concurrent sérieux

ClickUp intègre de manière transparente la discussion et la gestion de projet.

Contrairement à Discord, les fonctionnalités telles que les avatars animés, les arrière-plans vidéo personnalisés et les visioconférences de groupe nécessitent souvent l'achat de Discord Nitro (Nitro Basic ou Nitro Classic).

Les affichages personnalisables, le tri avancé et les plus de 1 000 intégrations de ClickUp permettent de simplifier le flux de travail, le tout au sein d'une interface unifiée. La conception intuitive de la plateforme permet un partage rapide des fichiers, une messagerie instantanée et une collaboration sécurisée, ce qui en fait une alternative puissante à Discord pour les entreprises modernes.

Connectez n'importe quel outil ou intégrez des applications externes dans votre environnement de travail grâce aux intégrations de ClickUp

Idéal pour les équipes qui ont besoin d'un suivi des tâches et de la définition d'objectifs, ClickUp assure une communication efficace sans coûts supplémentaires. Il propose également des modèles de forfait de communication pour vous aider à créer des stratégies concrètes afin d'améliorer la coordination de votre équipe.

Fonctionnalités clés

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés de ClickUp qui en font une alternative idéale à Discord :

💜 Discuter, collaborer en temps réel et partager des fichiers, tout cela est intégré

Discutez, collaborez et partagez des fichiers multimédias sans effort avec ClickUp. Discuter

Avez-vous besoin d'un hub central où votre équipe peut partager des fichiers, discuter et travailler ensemble sans aller-retour interminable ?

Le chat de ClickUp permet à votre équipe de discuter de manière simple et organisée. Vos collaborateurs peuvent s'envoyer des messages directement dans les tâches, ce qui permet de garder toutes les discussions pertinentes liées au travail en question. Plus besoin de fouiller dans les chaînes d'e-mails ou de jongler entre plusieurs applications de chat.

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir utilisent principalement les e-mails et les discussions en ligne pour communiquer avec leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, la gestion de vos projets, la messagerie, les e-mails et les discussions convergent en un seul endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

Enregistrez, partagez et collaborez sur des réunions avec ClickUp Clips

ClickUp Clips vous permet d'enregistrer de courtes vidéos pour expliquer des idées complexes ou donner votre avis, ajoutant ainsi une touche personnelle à la collaboration à distance.

Les outils de collaboration en temps réel de la plateforme sont particulièrement utiles lorsque vous travaillez sur des documents partagés. Plusieurs membres d'une même équipe peuvent effectuer des modifications en même temps sur ClickUp Docs tout en voyant qui d'autre affiche ou apporte des modifications. Cette transparence permet d'éviter toute confusion et tout travail en double.

Collaborez sur des documents avec ClickUp Docs

💜 Tableaux blancs pour le brainstorming et la collaboration visuelle

Collaborez et visualisez vos idées sur les Tableaux blancs ClickUp

Intégrés à la plateforme de gestion de projet ClickUp, les Tableaux blancs ClickUp fournissent une connexion transparente entre les tâches, les documents, la discussion et d'autres outils, vous permettant de transformer des concepts en projets réalisables sans changer d'application.

ClickUp a réduit le besoin de communication par e-mail et a rationalisé la collaboration pour notre équipe de création de contenu. Nous sommes désormais capables de passer de l'idéation/brainstorming à la première ébauche jusqu'à 2 à 3 fois plus rapidement.

ClickUp a réduit le besoin de communication par e-mail et a rationalisé la collaboration pour notre équipe de création de contenu. Nous sommes désormais en mesure de passer de l'idéation/du brainstorming à la première ébauche jusqu'à 2 à 3 fois plus rapidement.

Faites un brainstorming efficace et résumez les tâches avec ClickUp Brain

ClickUp Brain ajoute une nouvelle dimension au brainstorming collaboratif. Il s'agit d'un assistant virtuel qui améliore la productivité en analysant les données de l'environnement de travail et en générant des informations exploitables.

L'IA peut résumer des documents volumineux, en mettant en évidence les points clés, les décisions prises et les éléments d'action. Cette fonctionnalité permet aux équipes de se concentrer sur l'affinement des idées sans avoir à passer manuellement au crible les détails.

💜 Gestion des tâches pour relier directement les discussions aux étapes concrètes

Transformez les commentaires en tâches traçables avec ClickUp Comments

Avec la fonction Assign Comments de ClickUp, vous pouvez transformer n'importe quel point de discussion en tâche à suivre. Cela permet de s'assurer que les éléments d'action essentiels ne se perdent pas dans de longs fils de discussion.

Par exemple, votre équipe marketing planifie une campagne. Quelqu'un suggère une excellente idée en discutant. Au lieu d'espérer que quelqu'un se souvienne d'agir en conséquence, vous pouvez instantanément créer et attribuer une tâche avec des dates d'échéance et des niveaux de priorité.

Le système de notification de ClickUp permet à chacun d'être informé des mises à jour et des changements, ce qui permet de maintenir la dynamique à mesure que les tâches progressent. La gestion des tâches de la plateforme se connecte naturellement à ses fonctionnalités de discussion et de collaboration, ce qui permet aux équipes de transformer les discussions en résultats sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

💡 Conseil de pro : Découvrez comment l'IA peut vous aider à gérer votre équipe plus efficacement en automatisant la création de tâches et en organisant les discussions.

Aperçu des tarifs

ClickUp propose un modèle de tarification flexible pour les particuliers, les petites équipes et les entreprises. La plateforme combine la gestion de projet avec la communication en temps réel, un ensemble tout-en-un abordable.

Voici une ventilation des forfaits :

Collaborez efficacement avec ClickUp

Discord reste un choix populaire pour la communication communautaire, offrant des fonctionnalités fiables de texte, de voix et de vidéo pour discuter. Cependant, ses limites en matière de gestion de projet et de collaboration intégrée limitent la productivité des équipes qui ont besoin d'une solution complète.

ClickUp apparaît comme une alternative puissante à Discord qui combine des fonctionnalités de communication essentielles avec des capacités avancées de gestion de projet. Il offre des fonctions intégrées de discussion, de canaux vocaux, d'appels vidéo, de partage de fichiers, de vues personnalisables, d'automatisation des flux de travail et d'outils de collaboration visuelle tels que des tableaux blancs et des cartes mentales.

Si votre équipe a besoin d'une solution qui intègre de manière transparente la communication et la gestion de projet, il est temps de changer.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et découvrez une plateforme conçue pour stimuler la productivité et obtenir de réels résultats pour votre entreprise.