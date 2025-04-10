Modèles gratuits de tableaux de bord d'entretien pour rationaliser l'évaluation des candidats

Imaginez passer des heures à interviewer des candidats, pour finalement vous baser sur des impressions vagues et des intuitions.

C'est là que le modèle de carte de pointage d'entretien vient à la rescousse. Il permet de normaliser les évaluations des candidats, de minimiser les préjugés et de rendre les décisions d'embauche claires, équitables et fondées sur des données.

Que vous soyez recruteur, responsable du recrutement ou propriétaire d'une entreprise, l'utilisation d'une fiche d'évaluation des entretiens garantit que chaque candidat est jugé selon les mêmes critères, sans plus de doutes !

Prêt à améliorer votre processus de recrutement ? C'est parti !

Que sont les modèles de fiches d'évaluation d'entretien ?

Un modèle de tableau de bord d'entretien est un outil structuré que les équipes de recrutement utilisent pour évaluer les candidats en fonction de critères prédéfinis.

Au lieu de se fier à leur intuition, les recruteurs attribuent des notes aux compétences clés, aux qualifications et aux compétences du candidat, garantissant ainsi un processus de recrutement juste et objectif. Ces modèles comprennent généralement :

Détails du candidat (nom, rôle, date de l'entretien)

Critères d'évaluation (par exemple, communication, résolution de problèmes, compétences techniques)

Recommandation globale (embaucher, peut-être, non)

L'utilisation de fiches d'évaluation des candidats permet aux recruteurs et aux responsables du recrutement de comparer objectivement les candidats les uns par rapport aux autres, de réduire les préjugés et de prendre des décisions d'embauche fondées sur des données. 📊

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tableau de bord d'entretien ?

Une grille d'évaluation des entretiens avec les candidats bien conçue fonctionne comme un logiciel de ressources humaines, aidant les responsables du recrutement à rationaliser les processus de recrutement et à garantir des évaluations justes et objectives.

Ils offrent également un format d'entretien structuré, ce qui permet d'évaluer plus facilement les candidats en fonction de leurs capacités de communication, de résolution de problèmes et de leurs compétences techniques.

Voici ce qui rend un modèle de fiche d'évaluation d'entretien d'embauche vraiment efficace :

Critères d'évaluation clairs : une fiche d'évaluation des candidats doit inclure des catégories bien définies telles que la résolution de problèmes, le travail d'équipe, une fiche d'évaluation des candidats doit inclure des catégories bien définies telles que la résolution de problèmes, le travail d'équipe, l'adéquation à la culture d'entreprise et les compétences spécifiques au secteur d'activité, afin de garantir une évaluation cohérente des candidats

Échelle d'évaluation standardisée : l'utilisation d'une feuille de notation numérique (par exemple, de 1 à 5) permet à l'équipe de recrutement de prendre des décisions fondées sur des données tout en préservant l'équité

Espace pour commentaires et notes : Une excellente fiche de notation d'entretien permettra aux recruteurs de fournir un retour d'information qualitatif et Une excellente fiche de notation d'entretien permettra aux recruteurs de fournir un retour d'information qualitatif et des critiques constructives en plus des notes, ajoutant ainsi du contexte aux évaluations

Mise en forme personnalisable : Que vous utilisiez un modèle de carte de pointage d'entretien dans Word ou dans Excel, la flexibilité est la clé pour l'adapter à différents rôles et questions d'entretien

*questions d'entretien et tableau de bord prédéfinis : l'intégration d'un modèle gratuit de tableau de bord d'entretien à un modèle de questions d'entretien permet aux recruteurs de rester sur la bonne voie et de se concentrer sur les compétences pertinentes

En utilisant un processus d'évaluation bien défini, les responsables du recrutement peuvent évaluer les candidats plus efficacement, ce qui améliore la prise de décision et permet de mieux recruter.

11 modèles de tableaux de bord pour les entretiens

Prêt à révolutionner la façon dont vous menez vos entretiens ? Voici les meilleurs modèles gratuits de fiches d'évaluation d'entretien :

1. Modèle de processus d'entretien ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Rationalisez vos entretiens grâce au modèle de processus d'entretien de ClickUp

L'embauche est souvent un processus stressant. Mais avec le modèle de processus d'entretien ClickUp, ce n'est plus forcément le cas ! Le modèle permet de tout organiser, de la planification des entretiens aux décisions finales d'embauche.

Il propose un processus d'évaluation clair et suggère des questions d'entretien, ce qui permet à l'équipe de recrutement de rester sur la même longueur d'onde lors de l'évaluation des candidats.

Grâce aux fonctionnalités intégrées d'automatisation et de collaboration, les responsables du recrutement suivent la progression sans effort. Fini les notes éparpillées ou les commentaires perdus : chaque détail est stocké au même endroit !

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Concevez et organisez l'ensemble du forfait de recrutement dans un hub centralisé

Suivez facilement la progression des candidats grâce aux notifications et à l'organisation des tâches

Collaborez en temps réel avec l'équipe de recrutement et les parties prenantes

Personnalisez le modèle pour l'adapter aux différents formats , styles et rôles d'entretien

📌 Idéal pour : les recruteurs, les équipes RH et les responsables du recrutement qui cherchent à simplifier le processus d'entretien grâce à une série de questions structurées pour les candidats

2. Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Garantissez des évaluations équitables grâce au modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Vous cherchez un moyen simple d'évaluer les candidats ? Le modèle de formulaire d'évaluation ClickUp élimine les approximations de l'évaluation des candidats, rendant les décisions d'embauche plus rapides et plus objectives.

Au lieu de jongler avec des commentaires épars, ce modèle structuré vous aide à suivre les commentaires de chacun, les évaluations objectives et les critères d'évaluation en un seul endroit.

Le processus devient plus efficace et impartial grâce à une notation facile, des flux de travail automatisés et une échelle d'évaluation claire. De plus, il est entièrement personnalisable pour s'adapter au processus d'évaluation de votre entreprise !

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Évaluez les candidats facilement et rapidement grâce à une fiche de notation claire

Échelles d'évaluation personnalisées avec notation cohérente pour différents rôles

Ajoutez des champs personnalisés tels que les récompenses et les jalons obtenus, le nombre total d'heures travaillées, le titre du poste et les domaines à améliorer pour assurer le suivi des performances des employés

📌 Idéal pour : Les professionnels des ressources humaines et les managers d'équipe qui souhaitent effectuer des évaluations standardisées et équitables

3. Modèle de formulaire de feedback ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Obtenez un retour d'information complet grâce au modèle de formulaire de commentaires de ClickUp

Le modèle de formulaire de commentaires ClickUp permet de recueillir et d'organiser les commentaires sans effort !

Il rationalise les commentaires des clients et des employés grâce à une mise en forme simple, des sections claires et une collaboration facile.

Concevez des sondages personnalisés, collectez des données pertinentes et analysez les résultats pour élaborer des stratégies utiles. Ce modèle de formulaire de commentaires fournit aux clients une plateforme pour partager leurs préoccupations et recueillir des informations précieuses.

🧠 Fait amusant : 77 % des consommateurs ont une perception plus positive des marques qui recherchent activement les commentaires des clients et les mettent en œuvre.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Assurez une collecte de feedback claire et structurée grâce à des sections prédéfinies

Utilisez des attributs personnalisés, tels que le fournisseur de services, l'évaluation globale et les suggestions d'amélioration, pour enregistrer les commentaires des clients

Ouvrez-les dans différentes vues, telles que la vue Recommandation globale, la vue Tableau de commentaires, la vue Tableau d'évaluation des fournisseurs, et la vue Tableau de commentaires, pour visualiser facilement les données

📌 Idéal pour : Les équipes produit qui cherchent à recueillir des commentaires et des informations détaillés sur les clients

💡 Conseil de pro : Utilisez les différentes vues de feedback de manière stratégique ! La vue Service permet d'identifier les services à améliorer, la vue Évaluation du fournisseur, les performances de l'équipe, et le Tableau Recommandation globale vous permet de hiérarchiser les actions.

4. Gestion des entretiens et modèle de rapports ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez tous vos candidats grâce à ClickUp Gestion des entretiens et modèle de rapports

Vous avez du mal à organiser les données d'entretien ? Le modèle de gestion et de rapport d'entretien ClickUp est votre solution tout-en-un pour le suivi des entretiens, l'enregistrement des informations et la génération de rapports.

Dites adieu aux feuilles de calcul désordonnées et aux fils d'e-mails interminables ! Ce modèle vous permet de suivre efficacement les candidats et de documenter les questions d'entretien, les réponses des candidats et les notes d'évaluation dans un format structuré.

De plus, les fonctionnalités intégrées de rapports facilitent la comparaison des candidats et la présentation des résultats aux parties prenantes.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Gérez facilement les détails de plusieurs entretiens en un seul endroit

Générez des rapports d'entretien détaillés pour une prise de décision fondée sur des données

Suivi de la progression de chaque candidat grâce à des statuts personnalisés tels que « En cours d'examen », « En cours », « Offre acceptée », « Offre envoyée » et « Rejeté »

Ajoutez des champs tels que l'adéquation culturelle, les compétences en communication, l'expérience, le dossier d'entretien et les compétences techniques pour évaluer chaque candidat

Ouvert en 4 affichages différents, y compris le statut du rapport, le formulaire de rapport d'entretien et les rapports d'entretien

📌 Idéal pour : Les recruteurs, les équipes RH et les responsables du recrutement qui ont besoin d'un système centralisé pour gérer les entretiens et compiler des rapports

5. Modèle de notes de réunion d'entretien ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Saisissez toutes les notes importantes de la réunion à l'aide du modèle de notes de réunion d'entretien ClickUp

Les discussions lors des entretiens vont souvent très vite et il ne faut pas perdre de vue les détails importants. Le modèle de style de note de réunion ClickUp permet à chaque équipe de recrutement d'avoir une approche structurée pour capturer les points clés, les commentaires et les prochaines étapes.

Conçu pour la clarté, il organise les tâches dans des référentiels consultables, capture les points clés des réunions et stocke toutes les informations pertinentes en les mettant en forme pour faciliter leur consultation.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Saisissez les détails importants en temps réel sans manquer les points clés

Maintenez l'alignement des équipes de recrutement grâce à une documentation claire et partagée

Ajoutez des éléments d'action et des suivis pour rationaliser les prochaines étapes

Améliorez la collaboration en partageant votre modèle avec les membres de votre équipe à l'aide de liens publics et privés

📌 Idéal pour : Les recruteurs et les professionnels des ressources humaines qui souhaitent conserver une documentation claire pour guider les décisions d'embauche

💡 Conseil de pro : Utilisez les commentaires attribués pour assigner différents éléments d'action aux membres de votre équipe. Mettez le texte en surbrillance, cliquez sur commentaire, puis sur l'icône d'attribution pour choisir à qui l'attribuer.

Obtenir le modèle gratuit Centralisez votre processus de recrutement grâce au modèle ClickUp Hiring Candidates

Recruter les meilleurs candidats est une tâche ardue lorsque vous recevez des milliers de candidatures intéressantes.

Le modèle ClickUp pour le recrutement de candidats élimine le stress lié au recrutement. Il offre aux responsables du recrutement un moyen organisé de suivre les candidats, d'évaluer les candidats et de prendre des décisions d'embauche éclairées.

Centralisez votre processus de recrutement, le suivi des candidats et la communication afin que l'équipe de recrutement reste alignée. Ajoutez des rappels, utilisez des checklists pour suivre les tâches et comparez les candidats grâce à des tableaux de suivi en utilisant ce modèle RH.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Utilisez les cinq vues différentes : la vue Suivi du candidat RH, la vue Discuter, la vue Galerie complète, la vue Liste complète et la vue Liste pour obtenir les meilleurs résultats

Créer des tâches avec des statuts personnalisés tels que Soumis, En cours, Entretien téléphonique, Offre et Rejeté pour le suivi du statut

Élimination des goulets d'étranglement grâce à l'automatisation des suivis et des rappels

📌 Idéal pour : Les professionnels des ressources humaines, les recruteurs et les responsables du recrutement à la recherche d'un moyen simple d'évaluer les candidats et de prendre des décisions d'embauche en toute confiance

💡 Conseil bonus : Vous avez du mal à organiser les flux de travail des RH ? Laissez ClickUp vous simplifier la tâche ! ClickUp for Human Resources vous aide à gérer l'embauche, l'intégration et l'engagement des employés, le tout en un seul endroit. Grâce à l'automatisation, aux flux de travail intelligents et à la collaboration en temps réel, consacrez moins de temps aux tâches d'administrateur et plus de temps à la constitution d'une équipe performante. Voici comment cela vous aide : ✅ Automatisation des tâches répétitives telles que la planification des entretiens, les checklists d'intégration et les rappels d'évaluation des performances

📊 Obtenez des informations grâce à des tableaux de bord personnalisables pour le suivi des tendances en matière de recrutement, des performances des employés et des indicateurs de rétention

🤝 Améliorez la collaboration grâce au partage des calendriers, à l'attribution des tâches et aux mises à jour en temps réel pour que votre équipe RH reste sur la même longueur d'onde Écoutez ce que Ewa Lale, chef de projet et partenaire de recrutement chez Red Sky, a à dire sur ClickUp : ClickUp nous aide à mieux gérer nos projets et rend l'ensemble du processus plus facile et plus rapide. Il assure également la transparence des informations, ce qui est crucial pour que nos équipes restent sur la même longueur d'onde. ClickUp nous aide à mieux gérer nos projets et rend l'ensemble du processus plus facile et plus rapide. Il assure également la transparence des informations, ce qui est crucial pour que nos équipes restent sur la même longueur d'onde.

7. Modèle de matrice de sélection pour le recrutement ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de ClickUp pour le recrutement de candidats afin de prendre des décisions de recrutement fondées sur des données

La gestion de plusieurs candidats sans système approprié entraîne souvent confusion et retards. Le modèle ClickUp Hiring Candidates simplifie les processus de recrutement, du suivi des candidats à la prise de décision finale.

Il évalue les données des candidats à l'aide de paramètres tels que l'expérience, les compétences, les qualifications, etc. pour prendre des décisions objectives. Avec une disposition intuitive, des champs personnalisables et des fonctionnalités d'automatisation, ce modèle permet de tout organiser.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Utilisez différents statuts personnalisés, tels que Compétences en communication, CV, Nombre de contacts, Présélection et Étape d'embauche, pour visualiser facilement les profils

Gérez votre processus de sélection en affichant le modèle sous différents formats, tels que Calendrier des entretiens, Affectation des appels et Base de données des candidats

Vérifiez le calendrier des entretiens à l'aide du Calendrier des entretiens

Obtenez des informations détaillées sur les candidats, y compris leur statut, les résultats de la présélection, etc., à partir de la base de données des candidats

📌 Idéal pour : Les équipes RH qui cherchent à centraliser leurs processus de sélection et d'entretien

8. Modèle ClickUp pour mapper les compétences

Obtenir le modèle gratuit Identifiez et mappez les compétences actuelles à l'aide du modèle de mappage des compétences ClickUp

Le modèle de mappage des compétences de ClickUp est parfait pour visualiser et évaluer les compétences techniques, les aptitudes à la communication et les compétences de vos employés.

Identifiez les lacunes en matière de compétences, analysez les forces et les faiblesses des employés et créez des objectifs d'apprentissage ciblés pour une croissance continue.

Ouvrez le modèle dans 6 affichages différents, y compris les compétences techniques, les compétences générales, les compétences spécifiques à l'emploi et le formulaire d'évaluation des compétences pour répondre à vos besoins.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Visualisez les points forts et les lacunes des employés en un coup d'œil

Développez des forfaits de formation individualisés pour améliorer les compétences de vos employés

Garantissez des évaluations impartiales en utilisant le formulaire d'évaluation des compétences pour permettre aux employés d'évaluer leurs compétences

Identifier les lacunes en matière de ressources et élaborer des stratégies pour les combler

📌 Idéal pour : Les managers d'équipe et les entreprises qui cherchent à identifier les lacunes en matière de compétences et à former leurs employés

9. Modèle de recrutement et d'embauche ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez votre processus de recrutement grâce au modèle de recrutement et d'embauche ClickUp

Considérez le modèle de recrutement et d'embauche ClickUp comme votre assistant personnel en matière d'embauche, qui vous permet de tout organiser, de manière efficace et sans stress !

Ce modèle permet de rationaliser le processus de recrutement, du suivi des candidats à la coordination des entretiens structurés, afin qu'aucun détail ne soit perdu.

Les responsables du recrutement peuvent facilement suivre les offres d'emploi et la progression des candidats, planifier les entretiens et stocker les commentaires en un seul endroit.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Gérez chaque étape du recrutement à partir d'un tableau de bord unique

Suivi et évaluation des candidats grâce à un processus d'évaluation structuré

Collaborez en toute transparence avec l'équipe de recrutement pour partager des informations

📌 Idéal pour : Les recruteurs, les équipes RH et les responsables du recrutement à la recherche d'une approche organisée pour trouver et embaucher les meilleurs talents

Obtenir le modèle gratuit Réalisez des évaluations approfondies grâce au modèle de rapport d'évaluation ClickUp

Prendre les bonnes décisions en matière de recrutement ne se fait pas uniquement sur la base de l'intuition ; il s'agit d'analyser des données réelles. Le modèle de rapport d'évaluation ClickUp aide les managers d'équipe et les recruteurs à compiler des commentaires constructifs structurés et à générer des rapports qui assistent la prise de décision éclairée.

Il organise les évaluations, les forces et les faiblesses dans un format clair et facile à consulter. Définissez des indicateurs clés de performance, donnez des évaluations globales et ajoutez des commentaires pour fournir plus de contexte.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Définissez le type d'évaluation, tel que la régularisation, la promotion, l'évaluation annuelle et l'avertissement/la séparation

Identifiez les meilleurs éléments en fonction de leurs compétences et aptitudes clés

Partagez le rapport d'évaluation à l'aide d'un lien public ou privé

Utilisez ou personnalisez une échelle à quatre points pour définir vos évaluations de performance : dépasse les attentes, répond aux attentes, en deçà des attentes et doit être amélioré.

📌 Idéal pour : Les équipes RH qui ont besoin d'un système d'évaluation structuré pour les employés et les candidats

💡 Conseil de pro : En tant que recruteur, vos compétences vont au-delà de la simple lecture des CV. Mais il n'est pas facile de garder une trace de toutes les compétences nécessaires à votre réussite. Consultez notre guide pour améliorer vos compétences en matière de recrutement et obtenir des conseils !

11. Modèle ClickUp d'intégration des nouveaux employés

Obtenir le modèle gratuit Fidélisez vos nouvelles recrues grâce au modèle d'intégration des nouveaux employés de ClickUp

Vous voulez offrir aux nouvelles recrues le meilleur départ possible ? Ne cherchez pas plus loin que le modèle d'intégration des nouvelles recrues de ClickUp! Il garantit à chaque nouveau membre de l'équipe une introduction fluide et bien structurée à son rôle.

Il aide les responsables du recrutement et les équipes RH à créer un processus d'intégration transparent. De l'attribution des tâches au suivi des progrès, assurez-vous que les nouveaux employés se sentent assistés, impliqués et prêts à contribuer dès le premier jour !

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Rationalisez le processus d'intégration grâce à un flux de travail structuré

Suivi de la formation, des formalités administratives et des jalons clés

Assurer la cohérence de l'intégration de chaque nouvel employé

Attribuez des tâches et des délais pour faciliter l'intégration

Améliorez l'engagement des employés en leur communiquant clairement vos attentes

📌 Idéal pour : Les équipes RH qui cherchent à créer une expérience d'intégration efficace et engageante pour les nouveaux employés

Créez une fiche de notation d'entretien efficace avec ClickUp

Trouver le bon candidat ne doit pas être une tâche insurmontable. Grâce à un modèle de fiche d'évaluation d'entretien, à des critères d'évaluation clairs et à une collaboration fluide, votre équipe peut prendre des décisions en toute confiance, fondées sur des données.

La clé d'un recrutement réussi est de rester organisé, de garantir des processus d'évaluation équitables et de tout conserver au même endroit.

ClickUp vous aide à faire exactement cela. Ses fonctionnalités RH avancées vous aident à suivre les candidats, à rationaliser les entretiens et à collaborer sans effort. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !