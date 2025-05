les 10 meilleurs logiciels CRM pour les agences de voyages en 2025

Vous vous souvenez de vos débuts dans une agence de voyages ?

Tout semblait passionnant : aider les clients à planifier leurs vacances de rêve, découvrir de nouvelles destinations et faire de leurs voyages une expérience magique. Puis la réalité a frappé : les données clients éparpillées dans les e-mails, les suivis interminables et une liste croissante de tâches administratives vous laissaient moins de temps pour vous concentrer sur vos clients.

C'est là qu'intervient un logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour les agences de voyages.

Le bon logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour le secteur du voyage organise les relations avec les clients, vous aide à créer des expériences personnalisées et facilite la gestion des réservations. Que vous soyez un agent de voyages indépendant ou que vous dirigiez toute une équipe, un système CRM solide permet à votre équipe commerciale de rester active et de réduire votre niveau de stress.

Pour vous faciliter la vie, nous avons sélectionné les 10 meilleurs logiciels CRM pour agences de voyages. En effet, la réussite d'une entreprise de voyages repose sur la qualité des voyages, pas sur des feuilles de calcul désordonnées.

Vous avez des réservations à suivre, des requêtes de clients, des paiements à traiter et des dossiers clients à mémoriser, et d'une manière ou d'une autre, tout cela doit se dérouler sans heurts. Il est facile de perdre la trace d'une demande d'un client ou d'oublier un suivi crucial lorsque l'on jongle avec autant de détails. Rester au fait des interactions avec les clients peut sembler être un défi sans fin sans les bons outils.

Avec le bon CRM pour les opérations d'une agence de voyages, vous pouvez automatiser les tâches de routine et gérer les réservations plus efficacement. La fonctionnalité de flux de travail du CRM vous permet de mieux organiser votre journée afin de ne pas constamment vous démener pour vous souvenir des détails. Vous avez ainsi plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment : offrir une expérience personnalisée à chaque client.

L'un des principaux avantages d'une solution CRM pour le secteur du voyage est qu'elle fournit des informations précieuses sur la satisfaction des clients et les indicateurs clés de performance (KPI) de l'expérience, ce qui vous aide à suivre la qualité de votre service client. Il est ainsi plus facile de voir ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré.

De plus, grâce à des intégrations telles que les planificateurs de voyage IA, vous pouvez proposer des recommandations plus personnalisées, ce qui permet d'améliorer l'engagement des clients envers votre service.

👀 Le saviez-vous ? De nombreux CRM pour le secteur du voyage et du tourisme s'intègrent aux systèmes mondiaux de distribution (GDS) tels qu'Amadeus, Sabre et Galileo. Cette connexion permet aux agences d'extraire directement les données de vol et d'hôtel en temps réel dans le logiciel CRM de voyage, ce qui simplifie les réservations.

Que rechercher dans un logiciel CRM pour agence de voyages ?

Les outils CRM vous permettent de saisir et de stocker des informations essentielles sur les clients, leurs préférences et l'historique de leurs communications, créant ainsi un profil complet qui vous aide à fournir des services sur mesure et une attention personnalisée.

Compte tenu des nombreuses options disponibles, choisir le bon CRM pour une entreprise de voyage peut être une tâche ardue.

Voici ce que vous devez rechercher lors de la sélection d'une plateforme de gestion des voyages pour offrir des expériences personnalisées :

Réservation sans effort : Le système CRM de voyage doit fournir un accès transparent aux meilleurs hébergements, vols, etc

Communication automatisée : Recherchez des outils CRM qui automatisent la communication avec les clients, comme l'envoi d'e-mails, de rappels ou de mises à jour. L'automatisation permet de gagner du temps et garantit un suivi cohérent

Outils de rapports avancés : Votre CRM doit offrir des capacités de rapports approfondis. Suivi des équipes commerciales, des interactions avec les clients, de la gestion des comptes et des indicateurs de performance pour afficher une vue complète de votre entreprise

Intégrations avec d'autres outils : Le CRM doit s'intégrer à d'autres plateformes, telles que les moteurs de réservation ou les systèmes de paiement. Cela permet de synchroniser tous vos outils et de rationaliser les opérations

Options de personnalisation : Un CRM doit offrir des fonctionnalités personnalisables, telles que des modèles CRM, pour adapter le système aux besoins de votre entreprise et accroître la satisfaction des clients. Cela vous permet de l'adapter à vos flux de travail spécifiques

Accessibilité mobile : Les voyages ne s'arrêtent pas lorsque vous êtes loin de votre bureau. Un CRM adapté aux mobiles vous permet de tout gérer lors de vos déplacements sur vos appareils mobiles

Recommandations basées sur l'IA : Avec les planificateurs de voyage basés sur l'IA, votre CRM devrait être en mesure de fournir des services personnalisés en fonction des préférences des clients, de leur historique de voyage et de leur comportement

Fonctionnalités de sécurité des données : Votre CRM doit fournir une sécurité robuste, telle que le cryptage et la conformité aux réglementations mondiales en matière de protection des données, afin de garantir la sécurité des données des clients

Interface conviviale : Une conception intuitive permet à votre équipe de naviguer facilement dans l'outil, ce qui permet de gagner un temps précieux

🧠 Fait amusant : L'hôtel Henn-na à Nagasaki est le premier hôtel au monde à être entièrement géré par des robots multilingues, qui s'occupent principalement des procédures d'enregistrement et de départ.

Les 10 meilleurs logiciels CRM pour agences de voyages

Voici les meilleurs choix pour les 10 meilleurs systèmes CRM d'agences de voyages :

1. ClickUp (Idéal pour la relation client et la gestion de projet)

Créez et gérez vos relations avec vos clients, suivez vos tâches personnelles, boostez la croissance de votre entreprise et bien plus encore avec ClickUp CRM

En tête de notre liste se trouve ClickUp, l'application « Tout pour le travail » qui se double d'un puissant logiciel CRM pour les agences de voyages.

ClickUp CRM combine la gestion de projet et la gestion de la relation client, vous permettant de gérer les relations clients et les projets de voyage à partir d'une interface unique et facile à utiliser. ClickUp peut être votre outil de référence pour la gestion des données clients, des offres et des contacts.

📮ClickUp Insight : Près de 42 % des travailleurs du savoir préfèrent les e-mails pour communiquer avec leur équipe. Mais cela a un coût. Comme la plupart des e-mails ne parviennent qu'à une sélection de membres de l'équipe, les connaissances restent fragmentées, ce qui entrave la collaboration et la prise de décisions rapides. Pour améliorer la visibilité et accélérer la collaboration, utilisez une application Tout pour le travail comme ClickUp, qui transforme vos e-mails en tâches exploitables en quelques secondes !

L'une des fonctionnalités les plus remarquables est la manière dont ClickUp centralise la communication avec les clients. L'intégration des e-mails est transparente et encourage la collaboration entre les équipes. Vous pouvez partager les mises à jour des projets avec les clients, intégrer les clients et tout conserver dans un seul hub d'e-mails.

Plongez au cœur de vos tâches et gérez facilement votre pipeline de vente et vos clients potentiels en un seul endroit grâce aux tableaux de bord ClickUp

Il y a ensuite le tableau de bord ClickUp, qui peut fournir des informations détaillées sur votre pipeline de vente pour contribuer à la réussite de votre agence de voyages. Utilisez plus de 50 widgets pour visualiser les données clients dans un emplacement central. C'est un excellent moyen de garder le contrôle de vos prospects et de votre progression.

Autre avantage : ClickUp propose un large éventail de modèles CRM, y compris des modèles d'itinéraires, qui vous font gagner du temps et peuvent vous aider à créer des itinéraires personnalisés. Vous n'avez pas à partir de zéro !

Obtenez un modèle gratuit Suivez toutes vos décisions de voyage, des destinations aux demandes de renseignements, grâce au modèle d'agence de voyages ClickUp

Par exemple, le modèle d'agence de voyages ClickUp peut aider les agents de voyages à organiser et à gérer les réservations, les itinéraires et les coordonnées des clients. Il permet également de planifier les services avec les hôtels, les compagnies aériennes et d'autres partenaires, de suivre la progression des clients à chaque étape de leur voyage et de leur offrir une expérience personnalisée.

Ce modèle vous permet de rester organisé et concentré sur la fourniture d'un service de premier ordre, qu'il s'agisse d'un forfait multi-destinations ou d'une simple escapade d'un week-end.

💈 Bonus : Le modèle de planificateur de voyage de ClickUp est un excellent moyen de rester organisé lors de voyages personnels. Il vous permet de lister des options de voyage rentables, de suivre les dossiers liés aux voyages et de créer des listes de choses à faire pour chaque étape du voyage. Ou, si vous souhaitez gérer votre pipeline de ventes et améliorer la gestion de la clientèle, le modèle CRM de ClickUp vous aide à assurer le suivi des prospects et des relations avec les clients, ce qui facilite la supervision de chaque étape du processus.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez les détails de vos voyages et collaborez sans effort avec ClickUp Docs, en gardant toutes les informations accessibles et en toute sécurité

Créez instantanément des forfaits et des itinéraires de voyage et attirez des clients potentiels avec ClickUp Brain , pour gagner du temps et gagner en efficacité

Tirez parti des automatisations ClickUp pour la prospection et le suivi

Forfait d'activités quotidiennes, rappels et création de tâches ClickUp, transformant ClickUp en assistant de voyage personnel

Intégrez ClickUp à plus de 1 000 applications, dont Slack, Google Agenda, Zoom, YouTube et Google Sheets, pour une connexion transparente entre les plateformes

Limites de ClickUp

Les utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage abrupte en raison de son large intervalle de fonctionnalités

Tarification ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 300 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet et de CRM que j'ai rencontré. Sa polyvalence vous permet de vraiment gérer toutes vos tâches en un seul endroit sans avoir à souscrire à de nombreux autres services.

📖 À lire également : Modèles de formulaires de commentaires gratuits

2. Pipedrive (Idéal pour gérer le pipeline et les transactions de l'équipe commerciale)

via Pipedrive

La gestion d'une agence de voyages comporte des défis uniques, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer simultanément les réservations de plusieurs clients, les fournisseurs et les offres. L'utilisation de Pipedrive peut transformer complètement la façon dont vous suivez les prospects, gérez les réservations et vous assurez d'avoir toujours une longueur d'avance.

Pipedrive regroupe les interactions avec les clients, les forfaits de voyage et les suivis en un seul endroit. Ses tableaux de bord intuitifs vous permettent de voir en temps réel où en est chaque client dans le processus, qu'il soit à l'étape de la prise de décision ou en train de finaliser son itinéraire.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Automatisez vos processus de vente pour libérer du temps afin de personnaliser les forfaits de voyage de vos clients

Mesurez la réussite des réservations grâce à des rapports et des analyses en temps réel et ajustez les stratégies pour obtenir de meilleurs résultats

Utilisez des tableaux Kanban pour gérer les prospects, les réservations et la progression dans l'entonnoir de vente

Limites de Pipedrive

Il manque une détection automatique des entrées en double, ce qui nécessite un nettoyage manuel de temps en temps

Tarification de Pipedrive

Essentiel : 19 $/mois par place

Avancé : 34 $/mois par place

Professionnel : 64 $/mois par place

Puissance : 74 $/mois par place

Enterprise : 99 $/mois par place

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4. 3/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

👀 Le saviez-vous ? 77 % des entreprises ont prévu d'augmenter leurs investissements dans les outils d'intelligence commerciale, y compris les CRM, afin de réduire les tâches administratives et non commerciales, qui accaparent actuellement 30 % de leur temps.

3. HubSpot CRM (Idéal pour la gestion des transactions)

via HubSpot CRM

HubSpot CRM vous permet de créer et de suivre des campagnes marketing multicanal au sein d'une seule et même plateforme, ce qui facilite la communication avec les clients.

Il est facile à utiliser et, malgré ses nombreuses fonctionnalités, son interface est incroyablement intuitive.

HubSpot adaptera le CRM à vos besoins spécifiques. De l'ajustement de la manière dont vous suivez les réservations à la personnalisation des champs dans le CRM, vous pouvez créer un système qui s'intègre naturellement à votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités du CRM HubSpot

Automatisation des tâches répétitives telles que les suivis et les rappels pour gagner du temps et gagner en efficacité

Surveillez les interactions par e-mail, telles que les ouvertures et les clics, pour évaluer l'engagement des prospects

Obtenez des informations sur les performances de l'équipe commerciale grâce à des outils de rapports performants qui vous aideront à prendre des décisions basées sur des données concrètes

Limites du CRM HubSpot

La personnalisation des tableaux de bord peut sembler un peu fastidieuse, ce qui peut ralentir l'expérience de l'utilisateur

Tarification HubSpot CRM

Free

Démarrage : 20 $ par place et par mois

Professionnel : 1 300 $/mois (pour 5 places)

Enterprise : 4 300 $/mois (pour 7 places)

Évaluations et avis sur HubSpot CRM

G2 : 4. 4/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de HubSpot CRM

HubSpot CRM a fourni des services impeccables qui ont contribué à rationaliser nos admissions. Il facilite la communication avec nos étudiants potentiels. HubSpot CRM fournit également des informations très importantes qui nous permettent d'améliorer nos relations avec nos étudiants potentiels.

📖 Lire aussi : ClickUp vs. HubSpot : quel outil CRM est le meilleur

4. Zoho CRM (Idéal pour les rapports et analyses de l'équipe commerciale)

via Zoho CRM

Malgré une courbe d'apprentissage un peu raide, Zoho CRM est rapidement devenu un outil populaire pour la gestion des clients du secteur du voyage. Sa flexibilité est remarquable. Vous pouvez personnaliser les modules, les flux de travail et les processus en fonction de vos besoins, ce qui est fantastique pour tout gérer, des prospects aux réservations des clients.

Vous pouvez créer des rapports personnalisés qui fournissent des informations détaillées sur les performances de votre équipe commerciale. Diverses options de diagrammes sont disponibles, notamment des diagrammes à barres, à lignes, circulaires, des cartes thermiques, et même des diagrammes en entonnoir et en anneau.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Automatisez les processus de vente pour gagner en efficacité grâce à de puissants outils d'automatisation des flux de travail

Obtenez des informations sur les interactions avec les clients et les connexions entre les équipes pour améliorer la collaboration

Utilisez des outils d'IA tels que Zia et ChatGPT pour des tâches telles que la rédaction d'e-mails et la détection d'anomalies

Limites de Zoho CRM

La plateforme peut parfois ralentir lors de tâches critiques

Tarification de Zoho CRM

Standard : 20 $/utilisateur par mois

Professionnel : 35 $/utilisateur par mois

Enterprise : 50 $/utilisateur par mois

Ultimate : 65 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Zoho CRM

G2 : 4. 1/5 (plus de 2 700 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 6 500 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Zoho CRM

Il possède la meilleure fonctionnalité de personnalisation. Les utilisateurs peuvent personnaliser les champs en fonction des besoins de l'entreprise. Dans le cadre de mes responsabilités quotidiennes, je travaille sur la personnalisation des modules. Avis recueillis par et hébergés sur G2.com.

📖 Lire aussi : Modèles gratuits de campagnes marketing

5. Agile CRM (Meilleure solution tout-en-un de gestion d'entreprise)

via Agile CRM

L'USP d'Agile CRM est sa capacité de suivi des équipes commerciales. Les fonctionnalités d'automatisation sont utiles, en particulier pour gérer les campagnes d'e-mails et les publications sur les réseaux sociaux.

Une autre fonctionnalité est son système de téléphonie intégré, qui vous permet de passer des appels à vos clients directement depuis la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités d'Agile CRM

Gérez les prospects et les pipelines de vente grâce à des outils tels que la notation des prospects et le classement par étoiles

Simplifiez la gestion de la relation client grâce à une interface intuitive et conviviale

Bénéficiez d'un service client efficace grâce à une équipe réactive qui vous aide à tirer le meilleur parti du logiciel

Limites du CRM Agile

Certaines fonctionnalités telles que les fenêtres contextuelles de sortie et les notifications push sont incomplètes ou sous-développées

Tarification Agile CRM

Gratuit : pour 10 utilisateurs

Offre de lancement : 14,99 $/utilisateur par mois

Régulier : 49,99 $/utilisateur par mois

Enterprise : 79,99 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Agile CRM

G2 : 4/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4. 1/5 (plus de 500 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent d'Agile CRM

Combine l'automatisation des équipes commerciales, marketing et de service sur une seule plateforme, réduisant ainsi le besoin d'outils multiples. Interface conviviale avec fonctionnalité glisser-déposer, facilitant la configuration et la navigation. Fonctions d'automatisation puissantes pour des tâches telles que le marketing par e-mail et l'automatisation des flux de travail.

💡Conseil de pro : Un système de gestion de la communication client (CCM) fiable permet de centraliser les e-mails, les messages et les suivis. Le bon CRM pour agence de voyages garantit qu'aucune demande client n'est oubliée, ce qui renforce l'engagement et les réservations répétées !

6. Salesforce (le meilleur pour les personnalisations et intégrations CRM)

via Salesforce

Un choix puissant pour le CRM basé sur le cloud, Salesforce offre de nombreuses fonctionnalités qui peuvent aider à tout gérer, des données clients aux processus de vente.

Il intègre la gestion du pipeline des ventes, la gestion des contacts, l'automatisation du marketing, la gestion des prospects et le service client, ce qui en fait un guichet unique pour la gestion des relations clients.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Capturez automatiquement les e-mails, les évènements et les données d'engagement sans effort supplémentaire

Générez des prévisions précises en temps réel pour prendre des décisions éclairées

Enregistrez automatiquement les interactions importantes avec les clients, pour améliorer la communication au sein de l'équipe

Limites de Salesforce

Certains utilisateurs trouvent que les fonctionnalités de prévision et de notation des opportunités sont imprécises, ce qui peut affecter les décisions

Tarifs Salesforce

Starter : 25 $/utilisateur par mois (facturation mensuelle ou annuelle)

Pro : 100 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Enterprise : 165 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Illimité : 330 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Einstein 1 équipe commerciale : 500 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Salesforce

G2 : 4. 5/5 (plus de 2 500 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 18 500 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Salesforce

Très facile à utiliser, avec beaucoup d'informations et de possibilités de rapports. La possibilité de voir tous les cas sur lesquels tout le monde travaille est formidable.

7. NetHunt CRM (meilleur CRM de bout en bout pour les équipes commerciales)

via NetHunt CRM

Grâce à une intégration parfaite avec Gmail, NetHunt CRM apporte des fonctionnalités CRM directement dans votre expérience e-mail sans que vous ayez à changer de plateforme.

Le service client est grandement facilité par la création et l'attribution automatiques des demandes d'assistance, ce qui permet à l'équipe de rester à jour sur les demandes des clients sans jongler avec différents outils.

Les meilleures fonctionnalités de NetHunt CRM

Créez des prospects à partir d'e-mails, de messages instantanés et de profils sociaux en un seul clic

Lancez des campagnes d'e-mails ciblées et mettez automatiquement à jour les données CRM à partir des résultats de la campagne

Gérez et suivez les tâches et les activités, attribuez des dates d'échéance et intégrez des calendriers

Limites de NetHunt CRM

Les rapports visuels sont basiques et n'offrent pas la même profondeur que les autres solutions CRM pour les agences de voyages

Tarification de NetHunt CRM

De base : 30 $/utilisateur par mois

Basic Plus : 42 $/utilisateur par mois

Entreprise : 60 $/utilisateur par mois

Business Plus : 84 $/utilisateur par mois

Avancé : 120 $/utilisateur par mois

Évaluations et commentaires sur NetHunt CRM

G2 : 4. 6/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 150 avis)

📖 Lire aussi : Comment créer un tableau de bord CRM (avec des modèles)

8. EngageBay (logiciel CRM tout-en-un abordable avec marketing omnicanal)

via EngageBay

EngageBay est abordable et dispose de fonctionnalités qui simplifient la gestion des clients, le marketing et les équipes commerciales.

Les options de communication multicanal avec les clients constituent un énorme avantage. Les clients peuvent entrer en contact par le biais de discussions en direct, de SMS, des réseaux sociaux, d'appels téléphoniques et de formulaires en ligne.

C'est pratique pour les entreprises comme pour les clients. La baie de services est tout aussi impressionnante, offrant un système de billetterie, un service d'assistance, la possibilité de discuter en direct et des répondeurs automatiques, le tout en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités d'EngageBay

Capturez et fidélisez les prospects directement à partir de formulaires Web ou d'autres points d'engagement

Suivi des opportunités de vente et prise de rendez-vous grâce aux outils d'automatisation des ventes

Concevez des pages réactives sans avoir besoin d'une formation en développement web

Limites d'EngageBay

Les utilisateurs ont rapporté des pépins occasionnels qui interrompent les flux de travail

Tarification d'EngageBay

Free

De base : 14,99 $/utilisateur par mois

Croissance : 64,99 $/utilisateur par mois

Pro : 119,99 $/utilisateur par mois

Évaluations et commentaires sur EngageBay

G2 : 4. 7/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 850 avis)

9. WeTravel (meilleur logiciel CRM dédié aux agences de voyages)

via WeTravel

Si vous recherchez un CRM dédié conçu pour les agences de voyages, WeTravel mérite d'être pris en considération. Il permet de créer des pages de réservation qui contribuent à convertir les visiteurs en clients payants et à rendre le processus de réservation fluide et intuitif.

Autre avantage de taille : les frais de transaction peu élevés du système intelligent de traitement des paiements, qui le rendent idéal pour les petites entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de WeTravel

Gérez les réservations, les documents et les rapports à partir d'une plateforme unique

Utilisez la carte WeTravel pour payer vos fournisseurs dans le monde entier

Offrez une expérience utilisateur fluide, à la fois pour vous et vos clients

Limites de WeTravel

Certains utilisateurs rapportent qu'il manque d'options de personnalisation avancées pour des besoins spécifiques

Tarification de WeTravel

Basic : Gratuit

Pro : 79 $/utilisateur par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur WeTravel

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 450 avis)

10. Freshworks CRM (Idéal pour les entreprises de taille moyenne)

via Freshworks CRM

Anciennement appelé Freshsales, Freshworks CRM est un logiciel de CRM spécialement conçu pour les voyagistes. Il est simple à utiliser, mais regorge de fonctionnalités puissantes qui permettent d'associer de manière transparente l'automatisation des équipes commerciales et marketing.

Ce qui est génial, c'est la façon dont Freshworks CRM s'intègre aux autres produits Freshworks. Si vous utilisez déjà leur suite, ce CRM s'y intègre parfaitement.

Les meilleures fonctionnalités de Freshworks CRM

Gérez facilement les pipelines de vente grâce à des outils visuels et des fonctionnalités d'automatisation

Utilisez des analyses en temps réel pour mieux comprendre le comportement des clients et optimiser les stratégies

Mener des campagnes de marketing ciblées par e-mail pour gérer les prospects et augmenter les conversions

Limites de Freshworks CRM

Certaines intégrations tierces peuvent être déroutantes et moins fluides que prévu

Tarification de Freshworks CRM

Free

Croissance : 18 $/utilisateur par mois

Pro : 47 $/utilisateur par mois

Enterprise : 83 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Freshworks CRM

G2 : 4. 5/5 (plus de 7 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 600 avis)

Améliorez la gestion de vos relations clients avec ClickUp

Gérer une entreprise de voyage peut souvent signifier travailler avec un budget serré, il peut donc sembler impossible de se permettre un logiciel CRM coûteux. Cependant, il existe d'excellentes options qui ne vous ruineront pas.

Les CRM de cette liste offrent une variété de fonctionnalités adaptées spécifiquement aux besoins du secteur tout en restant abordables.

Mais si vous recherchez quelque chose qui va au-delà des fonctionnalités CRM, ClickUp pourrait être la solution. Grâce à ses capacités CRM, ses prouesses en matière de gestion de projet, ses intégrations et son assistance, ClickUp peut tout gérer, des tâches administratives simples aux projets complexes.

Créez dès aujourd'hui un compte ClickUp gratuit: organisez les données de vos clients et gérez vos listes À faire en un seul endroit !