Les meilleurs modèles esthétiques gratuits de Google Sheets pour organiser avec style en 2025

Vous voulez être au maximum de votre productivité cette année, mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous n'êtes pas seul !

La clé pour rester organisé est d'avoir un système à la fois fonctionnel et visuellement attrayant, car, soyons honnêtes, vous êtes plus susceptible d'utiliser un outil qui a l'air bien et qui facilite la planification.

C'est pourquoi les modèles esthétiques de Google Sheets gagnent en popularité. Grâce à leurs dispositions structurées, leurs designs inspirants et leurs fonctionnalités intégrées, ils vous permettent de rester facilement à jour dans vos tâches, tout en transformant vos données de ternes en fabuleuses.

Le meilleur ? Chaque modèle est conçu dans un but précis, alliant fonction et style.

🔎 Le saviez-vous ? Google Sheets dispose de plus de 400 fonctions intégrées, mais la plupart des utilisateurs n'en utilisent qu'une poignée.

Vous ne savez pas quel modèle correspond à vos besoins ? Dans cet article de blog, nous explorerons les meilleurs modèles esthétiques gratuits de Google Sheets, des planificateurs hebdomadaires aux outils de suivi des stocks, et bien plus encore

De plus, nous vous présenterons une alternative plus intelligente et plus personnalisable qui pourrait bien vous faire abandonner Google Sheets pour de bon. 😌

*qu'est-ce qui fait un bon modèle esthétique pour Google Sheets ?

Un bon modèle esthétique de Google Sheets ne se contente pas d'être joli sur votre écran. Voici ce qui rend un modèle vraiment efficace :

Hiérarchie visuelle claire : Choisissez un modèle qui utilise des éléments clairs tels que la taille de la police de caractère, la couleur et l'espace pour guider l'œil de l'utilisateur et mettre en évidence les informations importantes

Design cohérent : une palette de couleurs, une sélection de polices de caractères et un style général cohérents travaillent en tandem pour créer un look soigné et professionnel

Fonctionnel et convivial : privilégiez un modèle Google Sheets qui offre des libellés clairs, une organisation logique, des formules Google Sheets intégrées et une entrée de données facile

Personnalisable : le modèle fournit un point de départ et doit être suffisamment flexible pour s'adapter aux besoins individuels. Il faut donc en sélectionner un où il est facile d'ajouter, de supprimer ou d'ajuster des éléments

Adapté aux mobiles : si vous travaillez sur plusieurs appareils, assurez-vous que le modèle s'adapte à tous, y compris aux smartphones et aux tablettes

Conception imprimable : si le modèle est destiné à être imprimé plutôt qu'à être téléchargé, tenez également compte de facteurs tels que les marges, la taille de la police de caractères, la clarté et le contraste des couleurs

💡 Conseil de pro : pour protéger vos formules et vos données importantes, un bon truc consiste à verrouiller des cellules spécifiques dans Google Sheets!

6 modèles esthétiques Google Sheets

Voici les modèles les plus attrayants qui rendront l'utilisation de Google Sheets pour divers projets amusante :

1. Modèle de planning horaire hebdomadaire par GooDocs

via GooDocs

Ce modèle de planning horaire hebdomadaire magnifiquement conçu par GooDocs est parfait pour ceux qui aiment planifier leur temps méticuleusement. La disposition épurée et les couleurs pastel créent une atmosphère apaisante et organisée, ce qui permet de voir facilement l'ensemble de votre planning hebdomadaire en un coup d'œil.

Ce que vous allez adorer : Obtenez des sections pour la planification de chaque jour de la semaine, ventilées par heure

Mettez en évidence et concentrez-vous sur la planification détaillée de toute votre semaine pour éviter les conflits et les doubles réservations

Utilisez l'espace supplémentaire pour noter vos notes et vos priorités, ce qui vous aidera à rester concentré et productif

🌟 Idéal pour : les professionnels, les étudiants et tous ceux qui ont besoin d'un moyen structuré de planifier leur journée

2. Modèle de feuille de calcul et de planification budgétaire annuelle par GooDocs

via GooDocs

La gestion efficace de vos finances nécessite un forfait budgétaire bien structuré.

Avec le modèle de feuille de calcul et de planification budgétaire annuelle de GooDocs, suivez vos revenus, vos dépenses et votre épargne tout au long de l'année. Ce modèle simplifie la planification financière grâce à des catégories claires et des calculs automatisés, vous permettant ainsi de rester au fait de vos objectifs budgétaires.

Ce que vous allez adorer : Visualisez votre santé financière grâce à un tableau de bord annuel fonctionnel, qui comprend huit diagrammes à barres et circulaires comparant les revenus et les dépenses de toutes sortes

Surveillez facilement les habitudes de dépenses, ajustez les allocations et prenez des décisions éclairées

Utilisez-les pour vos feuilles de calcul de budget mensuel ou même pour la planification de votre budget annuel

🌟 Idéal pour : les particuliers, les familles et les petites entreprises qui souhaitent assurer un suivi efficace de leurs finances

3. Modèle de calendrier mensuel automatisé par GooDocs

via GooDocs

Besoin d'un modèle pour planifier vos évènements et validations pour le mois entier ? Le modèle de Calendrier mensuel automatisé via GooDocs est un excellent point de départ. Il vous aide à planifier et gérer efficacement votre emploi du temps mensuel grâce à l'automatisation intégrée.

Avec son design épuré et sa mise en forme facile à utiliser, ce modèle de calendrier vous permet de personnaliser les dates, les évènements et les rappels sans effort. Les fonctions automatisées réduisent la saisie manuelle, vous font gagner du temps et vous aident à organiser votre emploi du temps.

Ce que vous allez adorer : Programmez des évènements récurrents (comme des réunions ou des anniversaires) et faites-les apparaître automatiquement sur le calendrier chaque mois

Attribuez des catégories aux évènements et codez-les par couleur pour une identification et une organisation visuelles rapides

Synchronisez le modèle avec Google Agenda pour un accès facile et des rappels sur tous vos appareils

🌟 Idéal pour : les professionnels, les étudiants et les équipes qui ont besoin d'un aperçu mensuel clair de leurs tâches et de leurs rendez-vous

4. Modèle d'itinéraire mignon par Template. net

Si vous planifiez un voyage, le modèle Cute Itinerary de Template. net rend l'organisation de vos forfaits de voyage à la fois amusante et efficace. Conçu avec une esthétique accrocheuse, ce modèle vous aide à mapper votre itinéraire, des vols et de l'hébergement aux activités quotidiennes.

Avec sa disposition structurée et son design visuellement attrayant, ce modèle gratuit de Google Sheets vous permet de ne jamais manquer une réservation, une étape touristique importante ou un évènement programmé. Il est parfait pour les voyageurs en solo ou en groupe, car il permet de tout organiser de manière ordonnée en un seul endroit.

Ce que vous allez adorer : Utilisez des sections dédiées pour chaque jour du voyage, parfaites pour planifier en détail les activités, les repas et les transports

Suivi des dépenses liées à l'hébergement, au transport, aux activités et à la nourriture, pour respecter le budget

Obtenez une liste de colisage préétablie ou une section dédiée pour en créer une, en vous assurant de ne pas oublier les éléments essentiels

🌟 Idéal pour : Les voyageurs qui souhaitent un itinéraire de voyage bien organisé et visuellement attrayant

5. Modèle de relevé de temps de tâche par Template.net

Le suivi des heures de travail et des tâches n'a jamais été aussi facile qu'avec le modèle Relevé de temps des tâches. Ce modèle gratuit de Google Sheets aide les employés, les indépendants et les managers à tenir un journal détaillé des tâches quotidiennes, des heures travaillées et des indicateurs de productivité.

Grâce à sa disposition conviviale, ce modèle simplifie le suivi du temps, garantissant des calculs de paie précis et une meilleure gestion des flux de travail. C'est un excellent outil pour améliorer la responsabilité et l'efficacité dans n'importe quel paramètre professionnel.

Ce que vous allez adorer : Obtenez des fonctionnalités intégrées de rapports ou de résumés qui génèrent des rapports sur le nombre total d'heures travaillées, la répartition des tâches et d'autres indicateurs clés

Calculez automatiquement le nombre total d'heures de travail en fonction des heures de début et de fin saisies pour chaque tâche

Enregistrez les noms des clients ou des projets associés à chaque tâche, ce qui facilite la facturation et le suivi de la progression

🌟 Idéal pour : les indépendants, les télétravailleurs et les managers qui souhaitent contrôler efficacement les heures de travail et la productivité

6. Modèle de checklist de travail par Template.net

Rester organisé et maîtriser ses tâches est crucial dans tout environnement de travail. Le modèle de checklist de travail offre un moyen structuré de suivre les tâches quotidiennes, hebdomadaires ou liées à un projet.

Conçue pour être efficace, cette checklist aide les individus et les équipes à gérer efficacement leurs charges de travail en paramétrant les priorités et les délais.

Ce que vous allez adorer : Attribuez des niveaux de priorité (par exemple, élevé, moyen, faible) à chaque tâche, ce qui aidera les utilisateurs à se concentrer sur les éléments les plus critiques

Définissez des dates d'échéance ou des délais pour chaque tâche, en veillant à ce qu'elles soient achevées dans les temps et en évitant de manquer les jalons

Marquez les tâches comme achevées, en cours ou bloquées, ce qui permet de suivre facilement la progression globale

🌟 Idéal pour : Les individus et les équipes qui suivent l'achèvement des projets et identifient les obstacles potentiels

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour les modèles esthétiques

Bien que Google Sheets soit un outil puissant pour organiser vos notes, vos évènements et vos priorités, il présente certaines limites lorsqu'il s'agit de créer des modèles visuellement attrayants. Voici quelques inconvénients clés :

Personnalisation limitée du design : Google Sheets se concentre principalement sur les fonctionnalités des feuilles de calcul plutôt que sur l'esthétique. La personnalisation des polices de caractères, des couleurs et des dispositions est possible mais limitée par rapport aux outils de design dédiés

Aucune option de mise en forme avancée : contrairement aux logiciels de conception appropriés, Google Sheets ne dispose pas de fonctionnalités de style avancées telles que les dégradés, les éléments vectoriels et les options de conception par couches

Défi pour les non-designers : la création de modèles visuellement attrayants nécessite un effort manuel, car il n'existe pas d'outils intégrés d'automatisation de la conception

Problèmes de réactivité : une mise en forme qui convient à un appareil peut ne pas s'afficher correctement sur un autre, en particulier pour les modèles complexes

10 modèles esthétiques alternatifs de Google Sheets

Bien que les applications de tableur de type Google Sheets ou Microsoft Excel offrent un excellent point de départ pour la gestion et le suivi de la productivité, vous avez parfois besoin d'une solution plus complète.

Ces modèles esthétiques alternatifs, tels que ceux fournis par l'application tout-en-un pour le travail ClickUp, offrent des fonctionnalités améliorées et une plus grande flexibilité, similaires à une application de planification esthétique.

Que vous les utilisiez pour votre entreprise ou à titre personnel, les modèles de feuilles de calcul esthétiques de ClickUp sont aussi faciles à personnaliser qu'à utiliser tels quels.

Leur plus grand avantage ? Leur utilisation apporte non seulement de la rapidité, mais aussi de la cohérence à vos flux de travail. Voici une vidéo qui explique comment :

Nous avons compilé ci-dessous une liste de 10 excellents modèles de feuilles de calcul dans ClickUp qui sont esthétiques et fonctionnels pour la plupart des cas d'utilisation en entreprise.

1. Modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez les tâches, suivez la progression et gérez les flux de travail de l'équipe en toute transparence grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

Vous avez du mal à gérer plusieurs projets à la fois ? Nous sommes passés par là aussi !

Heureusement, le modèle de gestion de projet ClickUp simplifie tout.

Ce modèle de feuille de calcul est conçu pour aider les équipes à suivre efficacement les tâches, les délais et la progression, le tout dans une interface claire et intuitive. Il sert de source unique de référence pour les livrables clés du projet, aidant ainsi les chefs de projet à décloisonner les informations, en particulier lorsqu'ils travaillent avec des équipes interfonctionnelles.

Ce que vous allez adorer : Maintenez la cohésion des équipes grâce à la possibilité de programmer des automatisations et des rappels

Utilisez 11 champs personnalisés tels que les équipes de livraison requises, les indicateurs de réussite et les OKR de l'entreprise pour définir les objectifs du projet

Visualisez les échéanciers et les dépendances des projets grâce aux vues Gantt des diagrammes

Sachez exactement à quelle étape se trouve chaque projet, grâce aux 25 statuts personnalisés

Attribuez des tâches et suivez leur progression grâce aux fonctionnalités de collaboration intégrées

🌟 Idéal pour : les chefs de projet, les managers d'équipe et les professionnels gérant plusieurs projets à la fois

ClickUp excelle dans la gestion de projets et de tâches, avec Philip Storry, administrateur système senior chez SYZYGY, partageant :

Nos équipes ont utilisé des formulaires et des modèles pour normaliser certains flux de travail. Nous avons également utilisé l'automatisation intégrée pour faciliter certains flux de travail, en particulier lorsque les champs personnalisés capturent des informations qui peuvent aider à déterminer qui doit être affecté à une tâche. Enfin, nous avons également utilisé l'intégration des e-mails et les fonctionnalités de l'API pour générer automatiquement des tâches lorsque certaines plateformes alertent ou signalent d'éventuels problèmes de performance.

Nos équipes ont utilisé des formulaires et des modèles pour normaliser certains flux de travail. Nous avons également utilisé l'automatisation intégrée pour faciliter certains flux de travail, en particulier lorsque les champs personnalisés capturent des informations qui peuvent aider à déterminer qui doit être affecté à une tâche. Enfin, nous avons également utilisé l'intégration des e-mails et les fonctionnalités de l'API pour générer automatiquement des tâches lorsque certaines plateformes alertent ou montrent d'éventuels problèmes de performance.

2. Modèle de calendrier hebdomadaire de contenu ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Forfait, planification et collaboration sur le contenu en toute simplicité grâce au modèle structuré de calendrier hebdomadaire de contenu ClickUp

Gérer la création de contenu sans forfait structuré conduit à des flux de travail désorganisés et à des délais de publication non respectés. Le modèle de calendrier hebdomadaire de contenu de ClickUp aide les équipes de contenu, les spécialistes du marketing et les indépendants à rester organisés grâce à une disposition visuellement attrayante et facile à utiliser. Il rationalise l'ensemble du flux de travail du contenu, du brainstorming et de la rédaction à la publication et au suivi des performances.

Ce modèle vous permet de planifier des publications, de suivre les délais et de collaborer de manière transparente avec votre équipe, le tout au même endroit. La conception épurée et esthétique garantit la clarté, ce qui facilite la planification du contenu.

Ce que vous allez adorer : Accédez facilement aux outils de collaboration pour attribuer des tâches, ajouter des notes et partager des fichiers avec les membres de l'équipe

Organisez et planifiez efficacement votre contenu hebdomadaire grâce à un calendrier de contenu préformaté

Code couleur des catégories de tâches pour une meilleure organisation visuelle et une meilleure hiérarchisation

Suivez la progression du contenu, de la conception à la publication, grâce au suivi intégré du statut

Utilisez la fonction glisser-déposer pour reprogrammer les messages sur le calendrier si nécessaire

🌟 Idéal pour : les créateurs de contenu, les blogueurs et les équipes marketing qui ont besoin d'un moyen visuellement structuré et efficace de gérer les forfaits de contenu hebdomadaires

3. Modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Donnez vie à vos projets créatifs grâce au modèle Échéancier de projet créatif de ClickUp

Les projets créatifs impliquent souvent de multiples éléments en mouvement, ce qui rend essentiel un forfait bien structuré. Le modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp offre un moyen esthétique et organisé de suivre la progression de votre projet du début à la fin. Utilisez-le pour décomposer des tâches complexes en phases gérables tout en vous assurant que les délais sont respectés. Visualisez les jalons, les dépendances et les livrables du projet dans une feuille de route claire, ce qui rend la collaboration plus efficace.

Ce que vous allez adorer : Outils de collaboration pour attribuer des tâches, définir des priorités et suivre les mises à jour en temps réel

Échéancier préétabli du projet pour visualiser les tâches, les échéances et les jalons

Fonction glisser-déposer pour des ajustements de planning faciles

Les dépendances entre les tâches pour assurer des transitions fluides dans le flux de travail

Affichages personnalisables, y compris les mises en forme Liste, Tableau et Calendrier

🌟 Idéal pour : les designers, les agences et les équipes créatives qui ont besoin d'un échéancier structuré et visuellement attrayant pour leurs projets

🔎 Le saviez-vous ? Les feuilles de calcul codées par couleur améliorent la rétention des données jusqu'à 55 %. Les modèles esthétiques ne sont pas seulement une question d'apparence, ils améliorent la convivialité !

4. Modèle de gestion d'agence ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez facilement vos clients, vos projets et vos livrables à l'aide du modèle de gestion d'agence ClickUp

Gérer une agence ou une entreprise de création signifie gérer simultanément plusieurs clients, projets et délais. Le modèle de gestion d'agence ClickUp optimise les flux de travail, améliore la collaboration et permet à chaque membre de l'équipe de rester aligné.

Il fournit un cadre structuré pour le suivi des projets des clients, la surveillance de la progression et la gestion efficace des ressources. La disposition intuitive et esthétique simplifie également les complexités des opérations de l'agence. Ainsi, les équipes restent organisées, respectent les délais et fournissent un travail de haute qualité sans sacrifier l'efficacité.

Ce que vous allez adorer : Gérez facilement plusieurs comptes grâce au suivi des projets spécifiques à chaque client

Mettez en place l'automatisation des tâches pour les flux de travail répétitifs et améliorez l'efficacité

Liez les documents des clients aux tâches et laissez des commentaires filaires pour améliorer le contexte pour les membres de votre équipe

Obtenez des tableaux de bord personnalisés pour surveiller les indicateurs de performance clés (KPI) en un coup d'œil

Utilisez plusieurs affichages, notamment les mises en forme Tableau de bord, Calendrier et Liste, pour mieux gérer vos tâches

🌟 Idéal pour : Les agences de marketing, de design et de création à la recherche d'un système centralisé pour gérer efficacement les projets de leurs clients

📮 ClickUp Insight : Environ 35 % des personnes ayant répondu à notre sondage évaluent Monday comme le jour le moins productif de la semaine. Des priorités peu claires en début de semaine de travail pourraient y contribuer. La solution de gestion des tâches de ClickUp élimine les approximations en vous permettant, à vous et à votre équipe, de définir des niveaux de priorité clairs pour toutes les tâches assignées. Avec ClickUp, vous savez toujours exactement ce qui doit être fait et quand.

5. Modèle de conception architecturale ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez les plans et gérez toutes les activités des projets architecturaux dans un flux de travail fluide grâce au modèle ClickUp Architectural Design

La conception et la gestion de projets architecturaux exigent précision, organisation et une collaboration sans faille. Le modèle ClickUp pour la conception architecturale vous aide à structurer efficacement les flux de travail de vos projets d'architecture et de construction.

Ce modèle permet de tenir compte de chaque détail, des premières esquisses du concept aux approbations finales du projet. Il permet également aux équipes de rationaliser les échéanciers des projets, de documenter les itérations de conception et de suivre la progression de la construction en temps réel.

Ce que vous allez adorer : Passez du concept à la construction sans effort grâce à la fonctionnalité de suivi des phases du projet

Partagez vos idées et vos mises à jour grâce à un environnement de travail collaboratif destiné aux architectes, aux designers et aux parties prenantes

Choisissez des échéanciers visuels et des diagrammes de Gantt pour forfaitiser les jalons et les échéances de vos projets

Utilisez l'automatisation des tâches pour les approbations, les révisions et la gestion des documents

Utilisez un hub de stockage de fichiers centralisé pour conserver les plans, les fichiers CAO et les documents de projet en un seul endroit

🌟 Idéal pour : les architectes, les ingénieurs et les équipes de conception qui gèrent des projets de construction et de rénovation complexes

De nombreux cabinets d'architecture et de construction ont utilisé ClickUp pour leurs besoins en gestion de projet. Voici ce que Kira Kieffer, responsable marketing chez Renewal by Anderson, avait à dire :

Click up aide mon équipe à assurer le suivi des tâches, des sous-tâches et des dates d'échéance, et à obtenir la visibilité nécessaire pour établir des rapports sur la progression et la charge de travail.

Click up aide mon équipe à assurer le suivi des tâches, des sous-tâches et des dates d'échéance, et à obtenir la visibilité nécessaire pour établir des rapports sur la progression et la charge de travail.

6. Modèle de forfait de campagne marketing ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Menez des campagnes marketing à fort impact grâce à un forfait structuré dans le modèle de plan de campagne marketing ClickUp

Toute campagne marketing nécessite une planification détaillée, une coordination de l'équipe et un suivi des performances. Le modèle de plan de campagne marketing ClickUp simplifie la gestion des campagnes en fournissant un cadre structuré pour la planification, l'exécution et l'analyse des initiatives marketing.

Avec ce modèle, les équipes peuvent décomposer les campagnes en tâches réalisables, fixer des délais, attribuer des responsabilités et suivre la progression en temps réel, que vous vous prépariez au lancement d'un produit, à un évènement d'entreprise, à une campagne sur les réseaux sociaux ou à une campagne de marketing par e-mail.

Ce que vous allez adorer : Intégration avec les outils marketing pour synchroniser les données et mesurer la réussite des campagnes

Simplifiez les flux de travail marketing grâce à une structure de planification de campagne prédéfinie

Utilisez l'automatisation intégrée des tâches pour attribuer et mettre à jour efficacement les activités de campagne

Accédez à des tableaux de bord personnalisables pour le suivi des indicateurs clés de performance, des budgets et des échéanciers

Communiquez avec des outils de collaboration intégrés pour les équipes marketing, les concepteurs et les créateurs de contenu

🌟 Idéal pour : Les équipes marketing, les agences et les entreprises qui planifient des campagnes multicanaux

7. Modèle ClickUp pour la planification d'évènements importants

Obtenir un modèle gratuit Forfait évènementiel : planifiez des évènements comme un pro avec le modèle ClickUp Large Event Planning Template

L'organisation d'un événement de grande envergure nécessite une planification et une coordination méticuleuses entre plusieurs équipes. Le modèle de planification d'événements de grande envergure ClickUp offre un moyen structuré et esthétique de gérer tous les aspects de votre événement, du budget et de la logistique au marketing et à la coordination des invités.

Ce modèle d'inventaire vous aide à décomposer les forfaits complexes d'évènements en tâches gérables, tout en garantissant des délais et des responsabilités clairs. Les outils de collaboration intégrés vous permettent, à vous et à toute votre équipe de gestion d'évènements, de rester alignés et de suivre la progression en temps réel.

Ce que vous allez adorer : Assurez une exécution sans heurts grâce à un échéancier des évènements et au suivi des jalons

Utilisez le suivi des tâches et l'automatisation pour éviter les surprises le jour de l'évènement

Évitez les dépenses excessives grâce aux fonctionnalités de budgétisation et de gestion des dépenses

Obtenez des affichages personnalisables tels que des calendriers, des listes et des tableaux Kanban pour une organisation plus facile

Gérez sans effort les fournisseurs, les échéanciers, les budgets, la communication et la logistique en un seul endroit

🌟 Idéal pour : les organisateurs d'évènements, les équipes d'entreprise et les organisations qui gèrent des conférences, des salons professionnels et des évènements sociaux de grande envergure

8. Modèle d'analyse des médias sociaux ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Transformez les données en actions pour mesurer l'engagement, la croissance et les performances des campagnes grâce au modèle d'analyse des réseaux sociaux ClickUp

Le suivi des performances des médias sociaux est essentiel pour affiner votre stratégie marketing et maximiser l'engagement. Le modèle d'analyse des médias sociaux ClickUp offre un moyen simple de surveiller les indicateurs clés sur plusieurs plateformes, vous aidant ainsi à mesurer la réussite et à prendre des décisions fondées sur des données.

Suivez les taux d'engagement, la croissance du nombre d'abonnés, les performances des publications, et bien plus encore, le tout à partir d'un seul emplacement central. Grâce aux tableaux de bord personnalisables et aux rapports automatisés, vous pouvez facilement partager des informations avec votre équipe et les parties prenantes.

Ce que vous allez adorer : Utilisez des outils de comparaison des performances pour analyser différentes campagnes et différents types de contenus

Suivi des indicateurs spécifiques à la plateforme grâce à des tableaux de bord personnalisables

Accédez au suivi de l'engagement et des abonnés pour surveiller la croissance au fil du temps

Automatisation des fonctionnalités de rapports pour des informations et une visualisation des données rapides

🌟 Idéal pour : les gestionnaires de réseaux sociaux, les équipes de marketing numérique et les créateurs de contenu qui souhaitent suivre les performances et optimiser leurs stratégies sur les réseaux sociaux

🎥 En savoir plus sur l'utilisation de ClickUp pour la planification des médias sociaux grâce à cette vidéo :

9. Modèle de forfait de projet créatif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les objectifs, attribuez les tâches et suivez efficacement la progression des projets créatifs grâce au modèle de forfait projet créatif ClickUp

Le modèle de forfait ClickUp Creative Project aide les designers, les spécialistes du marketing et les équipes créatives de l'entreprise à rester organisés tout en laissant de la place à l'innovation.

Du brainstorming à l'exécution finale, ce modèle de feuille de calcul optimise les flux de travail, attribue les responsabilités et permet aux équipes de rester alignées sur les objectifs du projet.

Ce que vous allez adorer : Automatisation des mises à jour de progression et correction facile des anomalies pour respecter le calendrier des projets

Gérez la progression de projets innovants à l'aide d'échéanciers et de dépendances

Collaborez dans un environnement de travail connecté pour le brainstorming et le feedback

Personnalisez le suivi de vos projets pour l'adapter à différents flux de travail créatifs

Intégration avec les outils de conception et de marketing pour un flux de travail transparent

🌟 Idéal pour : les designers, les équipes marketing, les créateurs de contenu et les agences qui gèrent des projets créatifs, de la conception à l'achèvement

10. Modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Maîtrisez votre productivité quotidienne avec le modèle de liste À faire du Calendrier ClickUp

La gestion des tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles peut rapidement devenir accablante sans forfait structuré. Le modèle de liste des tâches du calendrier de ClickUp simplifie la gestion des tâches en offrant une vue de calendrier visuellement organisée pour le suivi des échéances, des priorités et de la progression.

Le modèle vous permet d'attribuer des dates d'échéance, de définir les priorités des tâches et de visualiser votre charge de travail, ce qui facilite la gestion des responsabilités. Que vous gériez des tâches personnelles ou professionnelles, ce modèle de feuille de calcul vous permet de ne jamais manquer une échéance.

Ce que vous allez adorer : Attribuez des tâches et suivez la progression au sein d'une équipe grâce à des outils de collaboration tels que les commentaires

Intégrez les délais, les priorités et les rappels dans un seul affichage facile à utiliser

Utilisez la gestion des tâches basée sur un calendrier pour obtenir un échéancier visuel clair de vos tâches à accomplir

Reprogrammez facilement les tâches grâce à la fonction glisser-déposer

Utilisez des catégories personnalisables pour hiérarchiser et organiser efficacement les tâches

Recevez des rappels de délais et des notifications pour rester sur la bonne voie

🌟 Idéal pour : les professionnels, les étudiants et les équipes à la recherche d'un moyen intuitif et structuré de gérer les tâches quotidiennes ou à long terme

*travaillez plus intelligemment avec les modèles esthétiques et fonctionnels de ClickUp

Les modèles esthétiques de Google Sheets peuvent transformer votre flux de travail, en rendant la gestion des données plus efficace, plus attrayante visuellement et plus facile à naviguer. Que vous soyez en train de forfait des projets, de gérer des campagnes marketing ou de suivre des calendriers de contenu, le bon modèle peut faire toute la différence.

Alors que Google Sheets offre une base solide, les puissants modèles de ClickUp apportent des fonctionnalités avancées, une collaboration transparente et une conception plus intuitive. De la gestion de projet à la planification d'évènements, les modèles ClickUp offrent la flexibilité et l'automatisation nécessaires pour améliorer votre flux de travail.

Prêt à changer ? Inscrivez-vous sur ClickUp dès aujourd'hui et commencez à travailler plus intelligemment ! 🚀