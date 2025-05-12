les 10 meilleurs logiciels d'enregistrement d'écran Windows en 2025

Capturer votre écran devrait être simple.

Peut-être enregistrez-vous un tutoriel, sauvegardez-vous une réunion pour plus tard ou souhaitez-vous montrer un moment fort d'un jeu vidéo. Quoi qu'il en soit, la dernière chose dont vous avez besoin, c'est d'images saccadées, d'un temps d'enregistrement limité ou d'un logiciel encombrant qui vous ralentit.

Certains outils sont basiques, tandis que d'autres sont riches en fonctionnalités de modification, superpositions et options de diffusion en direct. Le choix du logiciel adapté dépend de vos besoins.

Pour vous faciliter la tâche, voici un aperçu des meilleurs logiciels d'enregistrement d'écran pour Windows : leurs points forts, leurs points faibles et celui qui correspond le mieux à vos besoins. 🏆

Les meilleurs logiciels d'enregistrement d'écran Windows en un coup d'œil

Voici une comparaison directe des meilleurs enregistreurs d'écran pour Windows :

Que rechercher dans un logiciel d'enregistrement d'écran Windows ?

Lorsque vous sélectionnez un logiciel d'enregistrement d'écran Windows, assurez-vous qu'il dispose des fonctionnalités essentielles suivantes :

Qualité d'enregistrement : recherchez des options de résolution allant jusqu'à 4K, des fréquences d'images fluides d'au moins 30 FPS et une capture audio claire et sans distorsion pour des résultats de haute qualité

Interface utilisateur : Choisissez une disposition simple, des commandes clairement identifiées et des paramètres d'enregistrement facilement accessibles afin que la plupart des utilisateurs puissent l'utiliser sans difficulté

Fonctionnalités d'enregistrement : intégration transparente de la webcam, capture de plusieurs sources audio, enregistrement audio du système et du microphone, et sélection flexible de l'écran pour un meilleur contrôle des enregistrements

Optimisation des performances : assurez l'accélération matérielle pour un enregistrement plus fluide, une utilisation minimale du processeur pour éviter les ralentissements et un ajustement de la fréquence d'images en temps réel pour la compatibilité avec le système

Fonctionnalités de modification : optez pour des outils de découpe et de recadrage intégrés, des options d'annotation faciles, des superpositions de texte, des effets visuels de base, des transitions pour des coupes fluides et la réduction du bruit

Options d'exportation et de partage : sélectionnez un logiciel qui prend en charge plusieurs formats de fichiers, notamment MP4 et AVI, le téléchargement direct vers des plateformes telles que YouTube, la personnalisation des paramètres de résolution et de fréquence d'images, ainsi que l'intégration du stockage cloud

🔍 Le saviez-vous ? Le marché mondial des logiciels d'enregistrement d'écran était évalué à 1,2 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre 2,1 milliards de dollars d'ici 2031, avec un TCAC de 6,5 %. Cette croissance rapide est alimentée par la demande croissante en matière d'apprentissage en ligne, de télétravail et de contenu de jeux vidéo.

Les meilleurs logiciels d'enregistrement d'écran Windows

Voici notre liste des meilleurs logiciels d'enregistrement d'écran pour Windows. ✅

1. ClickUp (idéal pour la gestion de projet avec enregistrement d'écran intégré)

Commencez à enregistrer avec ClickUp Clips Capturez instantanément des enregistrements d'écran et joignez-les à des tâches avec ClickUp Clips

L'enregistrement de votre écran n'est qu'une partie du processus. Vous avez également besoin d'un moyen de stocker, partager et collaborer sur ces enregistrements sans jongler entre plusieurs applications. C'est là que ClickUp se démarque.

ClickUp est l'application indispensable pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Elle comprend également une fonction d'enregistrement d'écran intégrée, afin que vous puissiez capturer et partager des vidéos sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Clips ClickUp

ClickUp Clips vous permet d'enregistrer à la fois votre écran et votre caméra pour créer des explications claires et détaillées sans tout taper. Vous pouvez également ajouter une narration en voix off. Chaque Clip se connecte à votre travail, afin que vos idées ne se perdent pas dans des messages ou des e-mails interminables.

Supposons qu'un chef de produit doive expliquer à l'équipe de développement un bug dans la dernière version d'un logiciel. Il enregistre un Clip, reproduisant l'erreur étape par étape sur son écran et expliquant le problème à l'aide d'une voix off. Cette présentation visuelle permet à l'équipe de voir exactement ce qui ne va pas, ce qui réduit les malentendus et accélère la correction.

Partagez instantanément vos clips ClickUp grâce à plusieurs options de téléchargement et de partage

Enregistrer le problème n'est que la première étape, la résoudre vient ensuite. Avec ClickUp Tasks, le chef de produit peut joindre le Clip directement à une tâche et l'attribuer à l'équipe d'ingénierie. Cela garantit qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires dès le départ, ce qui réduit les allers-retours et garantit que le bug est résolu dans les plus brefs délais.

Les développeurs peuvent commenter la tâche pour plus de contexte, étiqueter leurs coéquipiers et mettre à jour l'état d'avancement en temps réel, garantissant ainsi une collaboration fluide.

Mais la valeur de la communication vidéo asynchrone avec Clips ne s'arrête pas là. Elle s'étend à la documentation, à la formation et au partage des connaissances.

Supposons qu'un coordinateur de formation crée un guide d'intégration pour les nouveaux employés. Il intègre des enregistrements d'écran directement dans ClickUp Docs, fournissant ainsi des instructions visuelles étape par étape. Les nouveaux employés peuvent regarder des démonstrations en temps réel sur la navigation dans les systèmes internes, la soumission des notes de frais ou l'accès aux fichiers partagés, ce qui rend le processus d'apprentissage plus rapide et plus intuitif.

ClickUp Brain

Essayez ClickUp Brain gratuitement Transcrivez et convertissez des clips avec ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, rend les enregistrements d'écran encore plus puissants en les transcribant automatiquement et en transformant les informations en actions.

Par exemple, un chef de projet enregistre un Clip expliquant un changement dans les délais et les priorités pour le lancement d'un produit. L'enregistreur d'écran IA transcrit les points clés, met en évidence les mises à jour critiques et aide à les convertir en tâches si nécessaire. L'équipe marketing peut instantanément obtenir une liste de tâches à faire mise à jour sans avoir à revoir les vidéos ou à prendre des notes manuellement.

Voici comment cela fonctionne :

ClickUp AI Notetaker

Obtenez des résumés générés par IA avec ClickUp AI Notetaker

Alors que Brain extrait les éléments d'action, ClickUp AI Notetaker garantit qu'aucune information issue de discussions importantes ne soit perdue, qu'il s'agisse d'une session de brainstorming, d'une revue de stratégie de jeu ou d'un cours en ligne.

Il enregistre l'intégralité des discussions, transcrit chaque mot et met en évidence les points clés, le tout sans que personne n'ait à lever le petit doigt. Après une réunion du corps enseignant ou une session de planification des cours, la transcription est jointe à une tâche ClickUp, fournissant une ventilation claire des actions à mener, telles que la mise à jour du programme, la révision des politiques de notation ou la planification des réunions parents-enseignants.

Si vous souhaitez découvrir comment ClickUp AI Notetaker transforme vos réunions en éléments d'action instantanés, regardez cette vidéo !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Lecture automatique des clips dans le chat : Déposez un lien vers un clip dans Déposez un lien vers un clip dans le chat ClickUp , et il s'intègre instantanément pour un affichage fluide, sans avoir à ouvrir un autre onglet ou une autre application

Enregistrez des clips dans vos discussions : Appuyez sur l'icône vidéo dans n'importe quelle discussion, commentaire ou tâche dans ClickUp pour capturer votre écran et partager des mises à jour sans quitter ClickUp

Ajoutez des commentaires horodatés : Cliquez n'importe où dans un Clip pour laisser des commentaires précis, poser des questions ou mettre en évidence des moments clés pour votre équipe

Tout est centralisé dans un hub : Accédez à tous vos enregistrements dans le Accédez à tous vos enregistrements dans le Hub Clips de ClickUp , où tout est organisé et facile à trouver

Transcrivez vos réunions depuis n'importe quelle plateforme : Capturez chaque mot depuis Teams, Meet ou Zoom, puis stockez et recherchez les transcriptions directement dans ClickUp

Appliquez des modèles pour plus de cohérence : essayez essayez les modèles de forfait de communication pour créer une stratégie complète pour les communications asynchrones dans toute l'organisation

Limites de ClickUp

Les clips sont limités à 45 minutes, les sessions plus longues doivent donc être divisées en plusieurs enregistrements

Vous pouvez enregistrer et partager des clips instantanément, mais il n'est pas possible de surligner, dessiner ou annoter l'écran pendant l'enregistrement

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 090 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

J'utilise ClickUp Clips presque tous les jours maintenant : il est plus facile de montrer à quelqu'un ce que je veux dire avec un enregistrement rapide de l'écran qu'en essayant de l'expliquer dans un texte. Et comme tout est transcrit, je peux retrouver ce dont j'ai besoin plus tard sans avoir à fouiller dans des dossiers. […] Au début, j'étais sceptique à propos de ClickUp Brain, qui me semblait être un gadget IA de plus. Mais il m'a évité des tâches d'écriture fastidieuses, en particulier lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou rédiger un brouillon. Ce n'est pas parfait, mais c'est utile lorsque je suis débordé. La fonctionnalité de prise de notes par IA a été une véritable surprise. Nous perdions beaucoup d'éléments d'action après les réunions, mais maintenant, tout est enregistré et les tâches sont attribuées automatiquement. Le suivi s'est nettement amélioré...

📖 À lire également : Annonce de Clips 3.0 : le moyen le plus simple de communiquer

2. OBS Studio (idéal pour une personnalisation avancée et le streaming)

via OBS Studio

OBS Studio offre des fonctionnalités puissantes grâce à sa plateforme open source, conçue pour l'enregistrement et la diffusion en direct de vidéos. Ce logiciel séduit les créateurs de contenu qui ont besoin d'un contrôle total sur leur environnement d'enregistrement.

Vous pouvez configurer plusieurs scènes, intégrer diverses sources d'entrée et appliquer des transitions en temps réel. L'interface modulaire permet une personnalisation poussée grâce à des plugins et des modules complémentaires.

Malgré ses capacités robustes, OBS Studio reste léger et fonctionne parfaitement, même sur du matériel modeste.

Les meilleures fonctionnalités d'OBS Studio

Combinez plusieurs captures d'écran, flux webcam et sources audio dans des scènes personnalisées qui s'enchaînent de manière fluide pendant les sessions d'enregistrement

Configurez des options avancées de mixage audio avec des commandes de volume individuelles, des gateways et des filtres de suppression pour chaque source

Enregistrez sans perte de qualité grâce à des paramètres d'encodage personnalisés afin de préserver les détails visuels pour des productions professionnelles

Planifiez des sessions d'enregistrement automatisées avec des heures de début et de fin précises pour capturer des évènements sans intervention manuelle

Limitations d'OBS Studio

Les utilisateurs ont signalé des ralentissements, des pertes d'images et des plantages pendant l'enregistrement ou la diffusion en continu

Il ne dispose pas de fonctionnalités de modification avancées ; vous aurez besoin d'un logiciel de montage vidéo séparé pour celles-ci

Tarifs OBS Studio

Gratuit (open source)

Évaluations et avis sur OBS Studio

G2 : 4,6/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 060 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'OBS Studio ?

OBS Studio est génial ! Je l'utilise depuis que j'ai commencé à diffuser en streaming. Je n'ai aucune raison de m'en passer aujourd'hui ! Je le recommande vivement !

🧠 Anecdote : Les enregistrements d'écran peuvent améliorer la transparence et la reproductibilité des expériences psychologiques en fournissant une démonstration visuelle claire des procédures. Bien qu'ils ne constituent pas une solution parfaite, ils aident les chercheurs à comprendre et à reproduire les études avec plus de précision !

3. Loom (idéal pour une communication et un retour d'information rapides au sein d'une équipe)

via Loom

Loom simplifie la communication vidéo asynchrone grâce à son approche rationalisée de l'enregistrement d'écran. La plateforme télécharge automatiquement chaque enregistrement dans le cloud, générant instantanément un lien partageable.

Il s'intègre directement à des outils de productivité tels que Slack, Gmail et des systèmes de gestion de projet de production vidéo. Loom excelle dans les environnements professionnels où les équipes ont besoin de communiquer visuellement sans planifier de réunions ni utiliser de logiciels complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Suivez l'engagement des spectateurs grâce à des analyses indiquant le temps de visionnage, le nombre de spectateurs et les données relatives à leurs réactions pour chaque enregistrement

Insérez des commentaires à des moments précis dans les vidéos pour fournir du contexte ou mettre en évidence des informations importantes

Modifiez vos enregistrements à l'aide d'outils de découpe de base et de miniatures personnalisées pour affiner le contenu sans logiciel supplémentaire

Limitations de Loom

Le forfait Free limite la qualité d'enregistrement à la HD standard et offre un stockage cloud limité

Le curseur de la souris apparaît petit dans les enregistrements, ce qui rend difficile pour les spectateurs de suivre les actions à l'écran

Tarifs Loom

Starter : Gratuit

Business : 18 $/mois par utilisateur

Business + IA : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Loom

G2 : 4,7/5 (plus de 2 090 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 475 avis)

4. Camtasia (idéal pour créer des contenus pédagogiques soignés)

via Camtasia

Camtasia est une suite logicielle complète développée par TechSmith, conçue pour créer et modifier des tutoriels vidéo et des présentations par screencasting. Elle combine l'enregistrement d'écran avec de solides capacités de modification en cours dans un seul package intégré.

Les modèles intégrés garantissent une image de marque cohérente pour toutes les vidéos d'entreprise. L'interface de Camtasia allie fonctionnalités avancées et facilité d'utilisation, permettant aux utilisateurs de produire des vidéos de qualité professionnelle sans expérience approfondie en matière de modification en cours. Il est idéal pour les enseignants, les formateurs et les professionnels du marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Camtasia

Insérez des éléments interactifs tels que des quiz, des zones cliquables et des marqueurs de table des matières pour améliorer l'engagement des spectateurs

Accédez à une bibliothèque de musique, d'effets sonores, d'icônes et d'animations graphiques libres de droits pour améliorer la valeur de votre production

Appliquez des effets visuels, notamment le zoom et le panoramique, la mise en évidence du curseur et le texte animé, pour mettre en valeur les éléments importants de l'écran

Exportez vos projets finis dans plusieurs formats, optimisés pour différentes plateformes, avec des configurations de rendu prédéfinies

Limitations de Camtasia

Coût d'investissement important par rapport aux alternatives gratuites

Nécessite plus de ressources système que les outils d'enregistrement plus simples

Tarifs Camtasia

Camtasia Essentials : 179,88 $/an (facturé annuellement)

Camtasia Create : 249 $/an (facturé annuellement)

Camtasia Pro : 599 $/an (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Camtasia

G2 : 4,6/5 (plus de 1 535 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 430 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Camtasia ?

En ce qui concerne les conseils généraux, Camtasia est vraiment une plateforme facile à utiliser. Pour le prix, elle offre beaucoup. Je pense que l'inconvénient vient du fait qu'elle dispose de ressources limitées (vous devez disposer du pack Techsmith Assets pour ajouter toutes les fonctionnalités amusantes présentées dans le programme, ce qui représente un coût supplémentaire). […]

💡 Conseil de pro : l'enregistrement en résolution 4K pendant de longues périodes peut ralentir même les ordinateurs haut de gamme. Utilisez des cartes de capture séparées pour réduire la charge sur vos PC.

5. ScreenPal (idéal pour les enregistrements simples avec modifications en cours)

via Screen Pal

ScreenPal offre une expérience d'enregistrement d'écran accessible, axée sur la simplicité et la rapidité. Le logiciel met l'accent sur une installation rapide et une configuration minimale avant le début de l'enregistrement.

Vous pouvez capturer votre écran entier, des fenêtres spécifiques ou des zones personnalisées avec détection automatique des applications actives. ScreenPal comprend également des outils d'édition de base accessibles immédiatement après la fin de l'enregistrement.

En tant qu'extension d'enregistrement d'écran Chrome, il prend en charge le téléchargement direct vers divers services d'hébergement, notamment YouTube et Google Drive. Il offre même des fonctionnalités de synthèse vocale et de sous-titrage automatique pour faciliter l'accessibilité.

Les meilleures fonctionnalités de ScreenPal

Enregistrez l'activité de l'écran avec détection automatique des fenêtres d'application pour une sélection rapide sans définition manuelle de la zone

Générez automatiquement des légendes et des sous-titres à l'aide de la technologie de reconnaissance vocale pour améliorer l'accessibilité du contenu

Convertissez des scripts texte en voix off à l'aide du moteur de synthèse vocale intégré avec plusieurs options vocales

Découpez vos enregistrements, ajoutez des transitions basiques et insérez des superpositions de texte avec l'éditeur intégré immédiatement après la capture

Limites de ScreenPal

Il offre moins de formats d'exportation d'images que certains concurrents, ce qui peut limiter les utilisateurs qui ont besoin de formats spécifiques

Des problèmes de synchronisation audio peuvent parfois survenir lors de sessions d'enregistrement longues

Tarifs ScreenPal

Solo Deluxe : 3 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Solo Max : 7,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Team Business : 8 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur ScreenPal

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 95 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ScreenPal ?

Il y a un petit temps d'apprentissage, mais une fois que vous avez compris les bases, la plupart des fonctionnalités fonctionnent de la même manière. Il est parfois difficile d'obtenir une coupe exacte, car cela ne permet que de « zoomer » sur la piste jusqu'à un certain point, mais pour mon utilisation, ce n'est pas très grave.

📖 À lire également : Comment enregistrer une vidéo de vous-même en train de présenter un PowerPoint

6. ShareX (le meilleur pour ses options de capture polyvalentes et ses flux de travail)

via ShareX

ShareX offre une flexibilité exceptionnelle grâce à son système de capture complet et ses flux de travail personnalisables. Cet outil open source va au-delà de l'enregistrement d'écran de base pour inclure l'automatisation des captures d'écran, la modification en cours des images et la conversion de fichiers.

Vous pouvez définir des actions automatisées qui se déclenchent après la capture du contenu, notamment le renommage des fichiers, la conversion de format et le téléchargement direct. ShareX prend en charge plus de 80 services de destination pour le partage de contenu.

L'application séduit les utilisateurs techniques qui privilégient l'automatisation et l'intégration plutôt que les interfaces simplifiées.

Les meilleures fonctionnalités de ShareX

Créez des flux de travail de capture personnalisés avec des séquences d'actions automatisées qui s'exécutent une fois l'enregistrement terminé

Configurez des conventions de nommage de fichiers automatisées avec des variables pour la date, l'heure et le type de contenu afin de conserver des enregistrements organisés

Accédez à des outils d'édition d'images intégrés pour ajouter des annotations, flouter les informations sensibles et ajouter des filigranes sans logiciel supplémentaire

Capturez automatiquement des éléments spécifiques de l'interface utilisateur à l'aide du système de détection de région qui identifie les boutons, les fenêtres et les zones de défilement

Limitations de ShareX

L'interface semble plutôt technique que conviviale

Il manque de fonctionnalités dédiées à la capture ou à l'enregistrement de gameplay

Tarifs ShareX

Free

Évaluations et avis ShareX

G2 : 4,8/5 (plus de 75 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : avant d'enregistrer votre écran, désactivez les notifications, fermez les applications inutiles et masquez les fichiers personnels de votre bureau. Sous Windows, utilisez Focus Assist pour désactiver automatiquement les fenêtres contextuelles pendant les enregistrements.

7. Snagit (idéal pour les captures d'écran annotées et les tutoriels rapides)

via Snagit

Snagit est spécialisé dans la création de captures d'écran visuellement améliorées grâce à ses outils d'annotation et d'annotation robustes. Le logiciel de tutoriel vidéo excelle dans la production de contenu pédagogique grâce à sa combinaison de capacités d'enregistrement et de modification en cours.

Il comprend des modèles pour les formats de documentation courants, tels que les guides pratiques et les spécifications techniques. De plus, le logiciel offre des fonctionnalités d'extraction de texte qui permettent d'extraire directement le texte des images capturées.

Meilleures fonctionnalités de Snagit

Extrayez du texte directement à partir de captures d'écran à l'aide de la technologie OCR pour créer du contenu modifiable à partir d'éléments visuels

Générez automatiquement des guides étape par étape en capturant des captures d'écran séquentielles avec des annotations numérotées

Créez des GIF animés à partir de courtes vidéos pour illustrer des processus sans avoir à enregistrer des fichiers vidéo complets

Personnalisez les tampons, les légendes et les flèches à partir de la vaste bibliothèque d'éléments prédéfinis pour une documentation cohérente

Limitations de Snagit

La fonctionnalité de capture de fenêtre déroulante ne fonctionne pas toujours correctement, certains utilisateurs rencontrant des difficultés pour capturer l'intégralité du contenu déroulant

Snagit ne fournit pas de vue Liste latérale de tous les calques d'une vidéo, ce qui peut rendre la gestion des modifications complexes plus difficile

Tarifs Snagit

Snagit Individual : 39 $/an par utilisateur (facturé annuellement)

Snagit (abonnement Business) : 48 $/an par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Snagit

G2 : 4,7/5 (plus de 5 430 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 485 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Le concept des tutoriels d'apprentissage en ligne utilisant l'enregistrement d'écran a vu le jour avec Lynda.com à la fin des années 1990. Il est ensuite devenu LinkedIn Learning.

8. Movavi Screen Recorder (le meilleur pour son équilibre entre simplicité et fonctionnalités)

via Movavi Screen Recorder

Movavi Screen Recorder offre un équilibre entre des commandes accessibles et des fonctionnalités pratiques pour les besoins d'enregistrement quotidiens. Il privilégie la simplicité d'utilisation tout en conservant les fonctionnalités essentielles pour des captures de qualité.

Vous pouvez programmer le début et la fin des enregistrements à des heures précises sans intervention manuelle. Movavi comprend une interface de modification simple pour couper les sections indésirables et améliorer le contenu enregistré.

De plus, ils offrent des options d'accélération matérielle pour maintenir les performances lors d'enregistrements gourmands en ressources.

Meilleures fonctionnalités de Movavi Screen Recorder

Programmez vos enregistrements pour qu'ils démarrent et s'arrêtent automatiquement à des heures précises afin de capturer des évènements sans surveillance manuelle

Dessinez directement sur l'écran pendant les sessions d'enregistrement pour mettre en évidence des éléments importants ou démontrer des interactions

Enregistrez simultanément les sons de l'ordinateur et l'entrée du microphone avec des commandes de volume distinctes pour chaque canal audio

Exportez vos enregistrements dans plusieurs formats avec des configurations prédéfinies optimisées pour différentes plateformes et différents cas d'utilisation

Limites de Movavi Screen Recorder

Les filigranes appliqués aux vidéos dans la version d'essai limitent les capacités d'évaluation

Il ne prend pas en charge la diffusion en direct, ce qui limite ses fonctionnalités pour les utilisateurs qui ont besoin de diffuser du contenu en temps réel

Tarifs de Movavi Screen Recorder

Screen Recorder : 19,95 $/mois par utilisateur

Screen Recorder + Video Editor : 133,95 $/an (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Movavi Screen Recorder

G2 : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Windows 10 et 11 disposent d'un enregistreur d'écran caché. Il s'appelle Xbox Game Bar et vous pouvez l'activer en appuyant sur Win + G.

9. Icecream Screen Recorder (idéal pour les enregistrements occasionnels avec une installation minimale)

via Icecream Apps

Icecream Screen Recorder met l'accent sur l'accessibilité pour les utilisateurs qui ont besoin de fonctionnalités d'enregistrement simples. Il dispose d'une interface minimaliste qui met en avant les commandes essentielles tout en masquant les options avancées dans des menus secondaires.

Cet outil cible les utilisateurs occasionnels qui ont besoin de réaliser des captures d'écran sans investir de temps dans l'apprentissage d'un logiciel complexe ou la configuration de paramètres détaillés.

Les meilleures fonctionnalités d'Icecream Screen Recorder

Définissez des zones d'enregistrement personnalisées avec des dimensions précises en pixels à l'aide de l'outil de sélection ajustable avec fonctionnalité d'alignement sur la fenêtre

Configurez les paramètres de durée maximale d'enregistrement pour arrêter automatiquement les captures après avoir atteint les limites de temps spécifiées

Enregistrez les configurations d'enregistrement fréquemment utilisées sous forme de profils pour bénéficier de paramètres cohérents d'une session à l'autre

Limites d'Icecream Screen Recorder

La version gratuite limite les enregistrements à 5 minutes maximum et inclut un filigrane, ce qui peut nuire à la facilité d'utilisation pour les projets de longue durée

Il ne s'adapte pas bien aux écrans 4K, ce qui pose des problèmes d'utilisation sur les écrans haute résolution

Tarifs d'Icecream Screen Recorder

Licence d'un an : 29,95 $ (facturée annuellement)

Licence à vie : 59,95 $ (paiement unique)

Pack Video PRO : 78 $ (paiement unique)

Évaluations et avis sur Icecream Screen Recorder

G2 : 4,1/5 (plus de 25 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Icecream Screen Recorder ?

Il n'y a pas beaucoup d'outils collaboratifs que vous pouvez utiliser sur le logiciel. Je ne peux pas changer mon arrière-plan lors de la diffusion en direct, ce qui rend mes paramètres ennuyeux, ce qui est dommage. Enfin, je trouve que la qualité vidéo lors de l'enregistrement d'écran est bonne, mais pourrait être bien meilleure.

📖 À lire également : Les meilleures applications d'enregistrement d'écran pour Mac

10. Bandicam (Idéal pour les jeux haute performance et l'enregistrement multimédia)

via Bandicam

Bandicam est spécialisé dans l'enregistrement haute performance pour les jeux et les applications multimédia avec un impact minimal sur les ressources du système. Il utilise des technologies d'accélération matérielle pour maintenir des fréquences d'images fluides pendant les sessions d'enregistrement intensives.

Mieux encore ? Il offre des fonctionnalités d'enregistrement programmé avec division automatique des fichiers pour les longues sessions. Bandicam s'adresse aux créateurs de contenu axés sur les jeux, les démonstrations de logiciels et les tutoriels multimédias nécessitant des vidéos de haute qualité avec des tailles de fichiers efficaces.

Meilleures fonctionnalités de Bandicam

Enregistrez vos parties et les applications gourmandes en ressources graphiques avec des performances optimisées grâce à la technologie d'accélération matérielle

Capturez des zones rectangulaires spécifiques ou l'intégralité du contenu à une fréquence d'images pouvant atteindre 480 FPS pour une analyse détaillée au ralenti

Compressez les vidéos pendant l'enregistrement grâce à des paramètres de compression personnalisables afin de préserver la qualité tout en réduisant la taille des fichiers

Configurez les paramètres de la clé chromatique pour la superposition de la webcam afin de créer des enregistrements d'aspect professionnel avec des arrière-plans transparents

Limitations de Bandicam

Certains utilisateurs ont signalé des incohérences dans la synchronisation audio pendant les enregistrements

Vous devez acheter le logiciel de modification en cours Bandicut pour bénéficier de fonctionnalités de modification plus avancées

Tarifs Bandicam

Licence personnelle : 2,78 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Licence personnelle : 44,96 $ (à vie)

Licence Business et Éducation : 49,46 $/mois par utilisateur (facturée annuellement)

Évaluations et avis sur Bandicam

G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 115 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bandicam ?

Le plus remarquable est qu'il est facile à installer par rapport à d'autres programmes qui installent des pilotes supplémentaires. Par exemple, il est rapide précisément parce qu'il est léger et consomme peu de ressources, ce qui permet, par exemple, de capturer des jeux ou des combinaisons de programmes ouverts à l'écran.

💡 Conseil de pro : si vous enregistrez un gameplay ou un contenu en mouvement rapide, réglez votre enregistreur d'écran sur au moins 60 FPS pour éviter les vidéos saccadées. Pour les tutoriels et les présentations, 30 FPS suffisent pour économiser de l'espace de stockage.

Dites « Action ! » — ClickUp rend vos enregistrements parfaits

Trouver le bon logiciel d'enregistrement d'écran pour Windows n'est pas nécessairement une tâche complexe.

L'outil idéal dépend de vos besoins spécifiques, que vous créiez des tutoriels, enregistriez des parties de jeux vidéo, organisiez des réunions virtuelles ou documentiez des processus. Chaque option que nous avons présentée offre des fonctionnalités uniques pour améliorer votre expérience d'enregistrement.

ClickUp se démarque en intégrant de manière transparente l'enregistrement d'écran dans votre flux de travail de gestion de projet.

ClickUp Clips vous permet de capturer, partager et collaborer sur des enregistrements sans changer d'application. De plus, AI Notetaker transcrit et transforme les enregistrements en tâches, ce qui permet à votre équipe de rester alignée sans effort.

