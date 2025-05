Guide étape par étape pour exporter des données ClickUp vers Excel

Avez-vous déjà ressenti le besoin de transférer toutes vos données ClickUp vers une feuille Excel ?

Savoir comment exporter des données de votre compte ClickUp vers Excel peut être utile lorsque vous souhaitez sauvegarder les données de votre projet, partager des informations avec des parties prenantes externes ou calculer des indicateurs personnalisés à l'aide de formules Excel.

Dans ce guide étape par étape, nous aborderons le processus d'exportation des données de ClickUp vers Excel.

⏰ Résumé en 60 secondes Vous pouvez exporter les données ClickUp sous forme de listes ou de tableaux vers Excel pour les sauvegarder, effectuer des analyses personnalisées ou les partager avec des parties prenantes externes

Voici les étapes à suivre pour exporter les données ClickUp vers Excel : Étape 1 : Accédez à la vue Liste ou Tableau que vous souhaitez exporter Étape 2 : Cliquez sur « Personnaliser » dans le coin supérieur droit de la vue Liste ou Tableau sélectionnée Étape 3 : Cliquez sur Exporter la vue Étape 4 : Choisissez ce que vous souhaitez exporter Étape 5 : Choisissez votre format de fichier : CSV ou Excel Étape 6 : Selon les étapes 4 et 5, vous pouvez avoir le temps total dans les options de statut et de format de date et d'heure pour l'exportation Étape 7 : Cliquez sur Télécharger

Étape 1 : Accédez à la vue Liste ou Tableau que vous souhaitez exporter

*Étape 2 : Cliquez sur « Personnalisé » dans le coin supérieur droit de la vue sélectionnée Liste ou Tableur

Étape 3 : cliquer sur Exporter Afficher

Étape 4 : Choisir ce qu'il faut exporter

Étape 5 : Choisissez votre format de fichier : CSV ou Excel

Étape 6 : En fonction des étapes 4 et 5, vous pouvez avoir le temps total dans le statut et les options de mise en forme de la date et de l'heure pour l'exportation

Étape 7 : Cliquer sur Télécharger

Selon vos besoins, l'exportation des données n'est parfois pas nécessaire

Vous pouvez combiner les tableaux de bord intégrés de ClickUp et ses puissantes fonctionnalités d'IA pour visualiser et analyser les données de votre projet comme vous le souhaitez

ClickUp rassemble vos projets, vos connaissances, vos discussions et bien plus encore sur une seule plateforme, optimisée par une IA native pour vous aider à travailler plus intelligemment et plus rapidement Étape 1 : Accédez à la vue Liste ou Tableau que vous souhaitez exporter

*Étape 2 : Cliquez sur « Personnalisé » dans le coin supérieur droit de la vue sélectionnée Liste ou Tableur

Étape 3 : cliquer sur Exporter Afficher

Étape 4 : Choisir ce qu'il faut exporter

Étape 5 : Choisissez votre format de fichier : CSV ou Excel

Étape 6 : En fonction des étapes 4 et 5, vous pouvez avoir le temps total dans les options de statut et de date et heure pour l'exportation

Étape 7 : Cliquer sur Télécharger

Pourquoi l'exportation des données ClickUp est-elle importante ?

Chaque projet a ses enseignements, mais il est essentiel de les transformer en informations exploitables pour améliorer la gestion de projet. Grâce aux exportations ClickUp, vous pouvez créer votre propre aide-mémoire Excel avec des informations essentielles sur les projets et les bonnes pratiques. Cela peut vous aider à mieux gérer les projets et à prendre des décisions basées sur les données à l'avenir.

Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez en savoir plus sur les exportations de données ClickUp.

Gestion des données

Vous pouvez exporter les données de ClickUp et les combiner avec les ensembles de données d'autres outils pour afficher une vue complète des opérations de l'entreprise.

📌 Par exemple, si votre équipe marketing utilise ClickUp pour gérer les campagnes et Salesforce CRM, elle peut transférer des données telles que les tâches ClickUp, y compris les noms des campagnes, les délais, les membres assignés et le statut, dans Excel et les combiner avec les données de vente de Salesforce pour obtenir des informations sur les performances.

📖 En savoir plus : Vous recherchez un outil qui combine gestion de projet et CRM ? Découvrez comment créer un CRM dans ClickUp.

Sauvegarde et sécurité des données

L'exportation des données d'un projet vous permet de disposer d'une sauvegarde en cas de défaillance du système. Cela permet d'éviter toute perte potentielle de données et toute interruption des opérations. De plus, disposer d'une sauvegarde sécurisée facilite les audits et la conformité dans les secteurs réglementés tels que la santé, la finance et l'industrie.

Analyse des données et rapports

L'exportation des données de ClickUp vers des outils tels qu'Excel permet une analyse plus flexible des indicateurs de performance des projets. Grâce aux exportations de données, vous pouvez créer des rapports Excel détaillés qui peuvent être partagés avec les parties prenantes qui n'ont pas accès à ClickUp.

💡 Conseil de pro : pour une analyse puissante des données dans ClickUp, configurez des tableaux de bord personnalisés. Visualisez d'un coup d'œil votre taux de productivité et vos indicateurs de performance grâce à plus de 50 cartes, telles que des cartes d'aperçu, des cartes de tableau, des cartes de priorité, des cartes de temps, des cartes d'état, etc. Associez-les à la puissante IA de ClickUp Brain pour obtenir des informations en quelques secondes à l'aide du langage naturel.

Regardez cette vidéo pour paramétrer votre premier tableau de bord dans ClickUp :

Affichages disponibles pour l'exportation dans ClickUp

Les affichages ClickUp vous permettent de personnaliser la gestion des tâches, la visualisation des flux de travail et le suivi des projets comme vous le souhaitez.

Parmi ses plus de 15 vues, ClickUp vous permet d'exporter des données dans des vues Liste et Tableau. Cela signifie que vous pouvez exporter des tâches ClickUp et d'autres données à partir de ces vues et les télécharger sous forme de fichiers CSV ou Excel pour créer des sauvegardes, effectuer des analyses de données ou partager des informations sur les projets avec les parties prenantes.

L'exportation des données dans la vue Liste de ClickUp vous permet d'afficher en un coup d'œil l'état d'avancement de votre travail. Vous pouvez organiser les tâches grâce à des options flexibles de filtrage, de tri et de regroupement.

Utilisez la vue Liste classique de ClickUp pour afficher toutes vos tâches en même temps

La vue Tableur de ClickUp vous permet de créer des feuilles de calcul avec des champs personnalisés et des colonnes visibles en un rien de temps. Lorsque vous extrayez des données dans cette vue, elle vous aide à les traduire de manière transparente dans une base de données Excel robuste, ce qui facilite la gestion des informations sur les clients/fournisseurs, des budgets et des stocks.

En utilisant la vue Tableur de ClickUp pour exporter les données, vous pouvez :

Assurez la capture structurée des données, des noms des tâches aux assignés et aux dates d'échéance

Mapper les informations avec les champs personnalisés et les colonnes de statut personnalisées dans une base de données relationnelle pour obtenir une vue globale des données du projet

Obtenez des données prêtes à l'emploi sans problèmes de mise en forme

Gérez les informations sur les clients, le budget et les stocks à l'aide de la vue Tableur de ClickUp

📖 En savoir plus : Comment exporter Airtable vers Excel

Comment exporter ClickUp vers Excel ?

Que vous soyez chef de projet ou analyste d'entreprise, il est essentiel d'obtenir des informations détaillées sur la progression de votre projet. Bien que l'exportation des données ClickUp vers Microsoft Excel puisse sembler intimidante, une fois que vous maîtrisez le processus, vous pouvez rationaliser les flux de travail et approfondir vos données.

Voici la procédure étape par étape pour exporter manuellement les données de ClickUp depuis les vues Liste et Tableur vers Excel.

Étape 1 : Accédez à la vue Liste ou Tableur que vous souhaitez exporter.

*Étape 2 : Dans le coin supérieur droit de votre vue Liste ou Tableur, cliquez sur Personnaliser.

Choisissez Personnalisé dans la vue Liste ou Tableur sélectionnée pour exporter les données

Étape 3 : Cliquez sur Exporter.

Étape 4 : Choisissez Ce qu'il faut exporter :

Colonnes visibles : Exportez uniquement les informations des colonnes visibles dans votre affichage. Si cette option est sélectionnée, les tâches fermées seront également affichées dans votre exportation

Noms des tâches uniquement : exporter une simple liste des noms des tâches à partir de la liste

Toutes les colonnes : exporter toutes les données des tâches affichées, quelles que soient les colonnes affichées

Choisissez ce que vous souhaitez exporter et le format de fichier Excel

Étape 5 : Choisissez votre format de fichier : CSV ou Excel

📝 Note : Si CSV est sélectionné, vous verrez une option d'exportation Date Format :

Normal : jour, date, heure, décalage du fuseau horaire

ISO (norme internationale) : année, mois, jour, heure (T)

POSIX : Le nombre de millisecondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970

Si CSV est sélectionné, vous verrez également une option d'exportation Time Format :

Normal : Affiche l'heure en utilisant h pour les heures et m pour les minutes. Par exemple, 10 heures et cinq minutes apparaîtraient comme 10h 5m

hh:mm: Affiche les heures suivies des minutes, séparées par deux points. Par exemple, 10 heures et cinq minutes apparaîtraient comme 10:05

Sélectionnez si vous souhaitez exporter les données ClickUp au format CSV ou Excel et choisissez la date, l'heure et le format de fichier requis

Étape 6 : Sélectionnez les préférences Temps dans le statut, le cas échéant.

Cette option vous permet de suivre le temps total nécessaire pour achever une tâche. Ces données de temps total dans le statut sont visibles dans votre environnement de travail dans la vue Liste, les cartes, les tâches individuelles et les tableaux de bord ClickUp.

Activez/désactivez le temps total dans le statut pour afficher le temps nécessaire pour achever chaque tâche

Étape 7 : Cliquez sur « Télécharger »

Cliquez sur télécharger pour exporter les données ClickUp vers Excel ou CSV

📖 En savoir plus : Comment exporter SharePoint vers Excel

Optimisation des données ClickUp dans Excel

Les données ne sont pas que des lettres et des nombres : elles racontent une histoire lorsqu'elles sont correctement transformées et optimisées. Lorsque vous exportez des données ClickUp vers Excel, vous devez les optimiser pour favoriser la prise de décisions stratégiques et améliorer les performances de l'équipe.

Voici quelques moyens d'optimiser les données ClickUp dans Excel.

Redondance des données : éliminez les entrées de données en double grâce à la fonctionnalité « Supprimer les doublons » d'Excel pour nettoyer les données et éviter toute confusion

Mise en forme standard : mettez en forme vos dates, heures et valeurs de manière cohérente dans l'ensemble des données et utilisez des conventions de dénomination cohérentes pour une meilleure analyse

*visualisation des données : Filtrez et triez vos données en fonction du projet, de l'assigné, du statut, de la date et d'autres paramètres. De plus, utilisez les tableaux croisés dynamiques et les diagrammes de votre compte Microsoft pour créer des résumés dynamiques pour l'analyse des données

Mise en forme conditionnelle : Utilisez la mise en forme conditionnelle d'Excel pour coder par couleur les informations clés telles que les indicateurs de performance ou l'état des tâches. Par exemple, utilisez le rouge pour les tâches en attente, le vert pour celles achevées et le jaune pour les tâches en cours

Vérifications de l'intégrité des données : Mettez en œuvre des règles de validation des données pour valider les intervalles, rechercher les informations manquantes et activer des formules de vérification des erreurs pour contrôler les calculs

💡 Conseil de pro : Considérez votre fichier Excel comme un document vivant et tenez les données à jour. Cela garantit une analyse précise, une prise de décision éclairée et des rapports fiables.

Dépannage des problèmes d'exportation courants

Lorsque vous exportez des données ClickUp vers Excel, vous pouvez rencontrer certains problèmes. Voici comment les résoudre.

Données manquantes

Il peut arriver que certaines informations ou tâches soient manquantes dans vos données ClickUp exportées.

✅ Solution :

Sélectionnez toutes les informations pertinentes que vous souhaitez exporter vers Excel. Veillez à choisir la bonne option sous « Ce qu'il faut exporter » dans les paramètres d'exportation de ClickUp

Utilisez des outils tiers pour exporter automatiquement les données ClickUp vers Excel à intervalles réguliers afin d'éviter de manquer des informations

Contactez l'équipe d'assistance ClickUp si vous trouvez des bugs potentiels ou si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes

Données mal mises en forme

Vos données exportées peuvent avoir un format incorrect. Par exemple, les formats de date et d'heure peuvent ne pas correspondre au style ou au format standard choisi par votre organisation.

✅ Solution :

Ajustez les données en utilisant les formats de date et d'heure d'Excel après l'exportation

Si vous choisissez d'exporter les données au format CSV, sélectionnez le format de date et d'heure souhaité avant de cliquer sur télécharger dans ClickUp

Utilisez les modèles de tableaux de ClickUp pour éviter les problèmes de mise en forme dans Excel

Limites liées aux grands volumes de données

L'exportation de grands ensembles de données vers Excel peut ralentir le processus ou entraîner des échecs en raison des limites de taille des lignes et des fichiers d'Excel.

✅ Solution :

Exportez les données par petits lots pour éviter les ralentissements, les transferts de données incomplets et les plantages

Envisagez le format de fichier CSV pour les exportations de données volumineuses

🧠 Le saviez-vous ? Les entreprises étant confrontées à des quantités d'informations toujours plus importantes, les volumes de données importants ont été l'un des principaux défis auxquels les organisations ont été confrontées en 2024.

Champs personnalisés incorrects

Certains champs personnalisés peuvent ne pas être transférés correctement. Par exemple, les menus déroulants peuvent être manquants ou les données des champs personnalisés peuvent être incomplètes.

✅ Solution :

Vérifiez les configurations des champs personnalisés dans ClickUp avant l'exportation

Exportez d'abord un petit ensemble de données et examinez attentivement les modifications apportées aux champs personnalisés

Recréez manuellement des champs personnalisés complexes dans Excel

Obtenez des informations exploitables grâce à l'exportation des données de ClickUp vers Excel

Les données sont une source de pouvoir, et l'exportation des données ClickUp vers Excel en fait votre super pouvoir. Une fois vos données affinées, mises à jour et organisées dans Excel, vous pouvez obtenir un aperçu des performances de votre projet.

Votre feuille Excel fournit des informations sur les performances de votre projet et de votre équipe et sert de référentiel pour toutes les données, tâches, leçons apprises, bonnes pratiques et bien plus encore relatives au projet. Vous pouvez la mettre à jour régulièrement, visualiser les données à l'aide de diagrammes et de tableaux croisés dynamiques, et suivre les performances de votre équipe et de votre projet afin de prendre des décisions stratégiques pour l'avenir.

Mais, parfois, l'exportation des données n'est pas nécessaire. Avec les tableaux de bord de ClickUp, vous pouvez visualiser en temps réel les informations relatives à vos projets, suivre la charge de travail de vos équipes et personnaliser vos rapports sans jamais quitter la plateforme. Et, grâce à l'assistance de l'IA de ClickUp Brain, vous pouvez analyser instantanément les données du projet, identifier les goulots d'étranglement et générer des informations exploitables, le tout sans mise à jour manuelle des feuilles de calcul. Au lieu de jongler avec des données statiques, vous obtenez des rapports dynamiques alimentés par l'IA qui évoluent avec vos projets.

Pourquoi se fier à des outils dispersés alors que vous pouvez tout faire avec ClickUp ? Inscrivez-vous f à ClickUp gratuitement si vous n'avez pas déjà terminé !