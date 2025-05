Les 11 meilleurs générateurs de sondages IA pour une collecte intelligente des commentaires

Vous organisez un grand évènement et avez besoin des retours de tout le monde, mais vous redoutez de créer des sondages.

C'est là que les générateurs de sondages basés sur l'IA entrent en jeu. Ces outils intelligents simplifient le processus de création de sondages, vous permettant de formuler des questions engageantes et d'analyser facilement les réponses !

Mais avec autant de créateurs de sondages IA, comment choisir le bon ?

Pour vous aider, nous avons rassemblé les 11 meilleurs outils de sondage basés sur l'IA qui faciliteront la collecte de données tout en maintenant l'engagement de votre public

👀 Le saviez-vous ? Le secteur des études de marché a connu une croissance significative, avec un chiffre d'affaires mondial dépassant les 84 milliards de dollars, soit le double de ses premières étapes.

⏰ Résumé en 60 secondes Des interfaces conviviales aux modèles personnalisables, ces outils d'IA sont conçus pour rendre votre collecte de commentaires plus intelligente et plus efficace. clickUp : * le meilleur outil de gestion des commentaires et de collaboration Jotform : Idéal pour créer des sondages hautement personnalisés et complexes Typeform : Idéal pour évaluer les prospects à partir de sondages SurveyMonkey Genius : Idéal pour l'analyse prédictive et la recherche en IA Formulaires. application : Idéal pour les petites entreprises et les entrepreneurs individuels Tally : Idéal pour les équipes disposant d'un budget serré SurveySparrow : Idéal pour l'analyse des sentiments et la reconnaissance des émotions questionPro : *Idéal pour les sondages universitaires et les études de marché Formshare : Idéal pour créer des sondages multilingues Remplissage : Idéal pour les développeurs qui ont besoin d'une intégration API Formstack : Idéal pour les sondages conformes à la loi HIPAA et dans le domaine de la santé

Que rechercher dans un générateur de sondages basé sur l'IA ?

Choisir le bon générateur de sondages IA n'est pas une question de chance, mais de trouver l'outil qui correspond à vos besoins. Voici les fonctionnalités clés à privilégier :

Logique conditionnelle et branchement conditionnel : optez pour un générateur de sondages basé sur l'IA qui permet d'adapter les sondages en fonction des réponses précédentes, ce qui permet de maintenir l'engagement des répondants et de recueillir des données plus riches

Données automatisées et analyses prédictives : recherchez une plateforme capable de détecter des modèles, de prévoir des tendances et de suggérer des ajustements en temps réel pendant que votre sondage est en cours

Analyse des sentiments et reconnaissance des émotions : choisissez un outil capable d'analyser les émotions qui se cachent derrière les réponses ouvertes, d'identifier les réactions négatives et même de suggérer de meilleurs choix de mots pour les questions de suivi

Traitement du langage naturel : Vos sondages doivent donner l'impression d'une discussion, alors choisissez un générateur de sondages basé sur l'IA qui comprend et s'adapte au langage parlé

options de personnalisation* : Assurez-vous que le créateur de sondages IA vous permet d'ajuster l'apparence, le ton et la structure pour les aligner sur la personnalité de votre marque et votre public

intégrations* : Recherchez une plateforme qui se connecte de manière transparente à vos outils d'entreprise existants, facilitant ainsi le flux de données

Coût : Trouvez une solution à la fois abordable et offrant un retour sur investissement solide sans grever votre budget

Faites le bon choix et découvrez comment un générateur de sondages intelligent basé sur l'IA peut améliorer votre processus de feedback !

Les 11 meilleurs générateurs de sondages IA

Il est temps de trouver l'outil idéal ! Voici le top 11 des générateurs de sondages IA :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion des commentaires et la collaboration)

Recueillez les commentaires de vos clients et de vos employés en créant des sondages attrayants à l'aide du générateur de sondages ClickUp. Afficher

ClickUp, l'application « Tout pour le travail », vous permet non seulement de créer des sondages intelligents, comme si vous discutiez avec vos collaborateurs, mais aussi de les lier à vos outils de productivité et de collaboration, pour que tout reste au même endroit.

Le véritable duo gagnant de ce processus est constitué par ClickUp Form View et ClickUp Brain, deux fonctionnalités qui lient la collecte de données de sondage à l'automatisation des tâches et transforment les commentaires des utilisateurs en actions.

Gagnez du temps en automatisant l'ensemble du processus de sondage, de la collecte des réponses à l'attribution des tâches, grâce aux automatisations ClickUp

L'affichage des formulaires vous permet de recueillir rapidement les commentaires des employés, des clients, des prospects et des autres parties prenantes. Contrairement aux outils de sondage rigides et universels, il utilise des réponses conditionnelles pour ajuster les questions du sondage en temps réel en fonction des réponses de l'utilisateur.

Vos sondages paraîtront ainsi plus naturels et plus attrayants, comme une discussion plutôt qu'un simple formulaire à remplir.

Une fois les réponses reçues, vous pouvez configurer l'une des plus de 1 000 automatisations de ClickUp avec des applications telles que Zapier et Slack, pour les transformer en tâches traçables et les ajouter directement à votre flux de travail.

Demandez à ClickUp Brain de créer des plans et des modèles de sondage prêts à l'emploi en quelques secondes

ClickUp Brain, l'assistant IA de confiance de ClickUp, peut créer des sondages personnalisés à partir d'invites, d'instructions, d'attribuer automatiquement des tâches directement à partir des réponses, et d'analyser les données collectées pour produire des rapports et des diagrammes personnalisés.

Générez des banques de questions pour différents types de sondages à l'aide de ClickUp Brain et adaptez-les pour obtenir les informations dont vous avez besoin

💡 Conseil de pro : Vous pouvez demander à ClickUp Brain de générer une banque de questions de sondage en quelques secondes, en fonction de projets, campagnes et évènements à venir ou passés !

L'assistant IA fournit également des rapports en temps réel sur les données du sondage, que vous pouvez facilement visualiser à l'aide de diagrammes et de graphiques. Si vous manquez de temps ou d'énergie, la bibliothèque de modèles personnalisables et faciles à utiliser de ClickUp peut vous aider.

Besoin de réaliser un sondage sur l'engagement des employés ? Le modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp simplifie la vie grâce à des champs personnalisés, des statuts personnalisés et des questions pertinentes. Conçu pour recueillir en temps réel des informations sur la satisfaction et l'engagement de votre équipe, il offre des données précieuses pour favoriser une culture de travail transparente.

Si vous avez besoin d'un modèle de feedback plus polyvalent, le modèle de formulaire de feedback ClickUp est parfait pour recueillir les commentaires des clients, des utilisateurs ou des partenaires. Il vous permet de créer des sondages personnalisés pour des besoins spécifiques. Grâce aux champs modifiables et aux différents types de questions, il est facile de recueillir des commentaires exploitables.

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application Tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte, tandis que l'IA s'occupe du reste.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Rendez les sondages dynamiques grâce à une logique conditionnelle qui s'adapte en fonction des réponses précédentes

Stockez et organisez toutes les données de sondage en un seul endroit, y compris les réponses et les détails des participants

Automatisez la distribution des sondages en fonction des caractéristiques de l'audience et des interactions passées pour une meilleure portée

Personnalisez les sondages en fonction des préférences des participants ou de l'historique des commentaires

Générez des rapports détaillés sur les résultats des sondages, les tendances et les indicateurs clés tels que les taux d'engagement et de réponse

Limites de ClickUp

Trop de fonctionnalités peuvent submerger les nouveaux utilisateurs

Il a une légère courbe d'apprentissage

Tarifs ClickUp

Free Forever r

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

*clickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 300 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

ClickUp m'a permis de regrouper la gestion de mes tâches, projets, clients et équipes dans un seul outil ! Les capacités d'automatisation sont incroyables, la fonctionnalité de formulaires a changé la donne et la possibilité de personnaliser mon utilisation grâce aux champs personnalisés (qui peuvent même correspondre aux couleurs de ma marque si je le souhaite) en font le meilleur outil que j'ai trouvé à ce jour.

ClickUp m'a permis de regrouper la gestion de mes tâches, projets, clients et équipes dans un seul outil ! Les capacités d'automatisation sont incroyables, la fonctionnalité de formulaires a changé la donne et la possibilité de personnaliser mon utilisation avec des champs personnalisés (qui peuvent même correspondre aux couleurs de ma marque si je le souhaite) en font le meilleur outil que j'ai trouvé à ce jour.

2. Jotform (Idéal pour créer des sondages hautement personnalisés et complexes)

via Jotform

Ce qui fait de Jotform un bon outil de sondage basé sur l'IA, c'est la façon dont il utilise l'IA tout au long du processus de création du sondage.

Il suggère des questions pertinentes en fonction de votre sujet, ajuste automatiquement la conception pour qu'elle corresponde à votre marque et prédit même les moments où les gens pourraient perdre leur intérêt. Il est ainsi facile de créer des sondages personnalisés, détaillés et visuellement attrayants qui suscitent l'intérêt des gens et améliorent les taux de réponse, sans aucune compétence technique.

Des fonctionnalités telles que le générateur de formulaires IA et l'éditeur de PDF sont pratiques pour générer des sondages à partir de simples descriptions textuelles et convertir automatiquement les réponses aux sondages en PDF professionnels.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Création automatique de sondages personnalisés (avec des questions, des champs et des dispositions) à partir de texte d'invite, d'instructions

Personnalisez votre site à l'aide de plus de 100 thèmes, de styles CSS et bien plus encore pour l'adapter à votre marque

Acceptez les paiements sécurisés de plus de 30 passerelles

Envoyez des e-mails de confirmation et des notifications automatiques

Faites votre choix parmi plus de 10 000 modèles pour différents usages

Intégration avec plus de 150 outils tiers tels que HubSpot et Zapier

Limites de Jotform

La version gratuite a des fonctionnalités limitées

Certains utilisateurs trouvent la version mobile moins intuitive

Tarification Jotform

Starter : Gratuit

Bronze : 39 $/mois

Argent : 49 $/mois

Or : 129 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires Jotform

G2 : 4. 7/5 (plus de 3 400 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 2 300 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Jotform

Jotform me donne toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin, et même plus, ainsi que la possibilité de signer électroniquement. Il est si facile à utiliser et répond parfaitement à mes besoins, me permettant de créer rapidement n'importe quel formulaire dont j'ai besoin.

Jotform me donne toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin, et même plus, ainsi que la possibilité de signer électroniquement. Il est si facile à utiliser et répond parfaitement à mes besoins, me permettant de créer rapidement n'importe quel formulaire dont j'ai besoin.

Lire aussi : Les meilleures alternatives à Jotform à essayer

3. Typeform (Idéal pour évaluer les prospects à partir de sondages)

via Typeform

Les sondages IA de Typeform analysent les réponses pour identifier les prospects engagés, ce qui les rend idéaux pour la qualification des leads et la recherche sur les utilisateurs.

Il suit des indicateurs tels que la vitesse de réponse, les modifications apportées aux réponses et l'engagement. L'IA attribue des scores de prospects plus élevés aux prospects réellement intéressés en fonction de ces signaux.

Typeform personnalise les chemins de questions et détecte les incohérences, telles que les réponses contradictoires concernant le budget ou les échéanciers, en ajustant les scores des prospects pour obtenir des informations plus précises.

Les meilleures fonctionnalités de Typeform

Créez automatiquement des sondages de marque en analysant le site Web de l'entreprise

Personnalisez les questions à l'aide d'une logique de saut et de branchement basée sur les réponses précédentes

Utiliser l'IA pour analyser les émotions dans les réponses ouvertes et ajuster la formulation des questions

Ajoutez des animations et du contenu multimédia pour rendre les sondages plus interactifs

Faites votre choix parmi plus de 3 000 modèles personnalisables tels que la satisfaction client (CSAT), le score d'effort client (CES) et le net promoter score (NPS)

Connexion avec plus de 120 applications tierces telles que Calendly et Slack

Limites de Typeform

Personnalisation limitée

Coûteux pour les petites entreprises

Tarification de Typeform

Forfaits Core :

Free Forever

De base : 29 $/mois

Plus : 59 $/mois

Entreprise : 99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Forfaits Croissance :

Growth Essentials : 199 $/mois

Growth Pro : 349 $/mois

Growth Custom : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Typeform

G2 : 4. 5/5 (plus de 750 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 850 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Typeform

Utilisez Typeform si vous souhaitez que votre sondage reflète l'image de votre marque ! Si vous souhaitez plutôt réaliser rapidement un sondage interne, utilisez les formulaires Google.

Utilisez Typeform si vous souhaitez que votre sondage reflète l'image de votre marque ! Si vous souhaitez plutôt réaliser rapidement un sondage interne, utilisez les formulaires Google.

🧠 Anecdote : La méthode NPS existe depuis 2003, date à laquelle Frederick F. Reichheld l'a présentée dans son article de la Harvard Business Review, The One Number You Need to Grow.

4. SurveyMonkey Genius (Idéal pour l'analyse prédictive et la recherche en IA)

via SurveyMonkey Genius

De nombreux spécialistes des études de marché font confiance à SurveyMonkey Genius pour ses analyses approfondies, sa capacité à prévoir les tendances et à signaler les modèles inhabituels.

La plateforme analyse les modèles de réponse et la taille de l'échantillon, et recommande le nombre de réponses supplémentaires nécessaires pour obtenir des résultats précis.

SurveyMonkey suggère des questions inspirées du monde réel et découvre les connexions cachées dans vos données, détectant les biais statistiques subtils pour des résultats précis.

Les meilleures fonctionnalités de SurveyMonkey Genius

Choisissez parmi plus de 25 types de questions et plus de 400 modèles pour personnaliser vos sondages

Suivi des scores de satisfaction client avec un calculateur NPS

Afficher des questions spécifiques au bon public à l'aide de la logique de saut et de branchement

Touchez un public mondial grâce à des sondages disponibles dans plus de 70 langues

Intégration avec plus de 200 outils tels que Microsoft Power BI, Salesforce et Marketo

Limites de SurveyMonkey Genius

L'interface utilisateur peut être difficile à naviguer

Les analyses avancées sont disponibles uniquement dans les forfaits payants

Tarification de SurveyMonkey Genius

Basic : Gratuit

Premier Annual : 1 428 $/an

Avantage annuel : 468 $/an

Standard Mensuel : 99 $/mois

Avantage équipe : 25 $/mois (facturé annuellement)

Équipe Premier : 75 $/mois (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SurveyMonkey Genius

G2 : 4. 4/5 (plus de 22 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 10 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de SurveyMonkey Genius

Super impressionné par l'utilisation de l'IA qui est suffisamment intelligente pour choisir le type de réponse pour vous (bouton radio, case à cocher, curseur, etc.) en fonction de la formulation de la question. Un modèle solide dans l'ensemble, qui couvre les bases avec beaucoup d'innovation également.

Super impressionné par l'utilisation de l'IA qui est suffisamment intelligente pour choisir le type de réponse pour vous (bouton radio, case à cocher, curseur, etc.) en fonction de la formulation de la question. Un modèle solide dans l'ensemble, qui couvre les bases avec beaucoup d'innovation également.

Lire également : Alternatives et concurrents de SurveyMonkey

5. Formulaires. application (Idéal pour les petites entreprises et les entrepreneurs individuels)

La plupart des petites entreprises et des entrepreneurs indépendants préfèrent la simplicité et l'accessibilité avant tout. Par conséquent, ils choisissent un outil tel que l'application Formulaires pour créer des sondages sans avoir à passer par une longue période d'apprentissage.

Son IA est suffisamment puissante pour générer un sondage personnalisé achevé à partir d'une simple commande vocale ou d'une invite de texte en moins de 30 secondes. Elle peut également créer des questions de sondage à partir d'un contenu existant.

Par exemple, si vous téléchargez un e-mail de commentaires d'un client, l'IA de l'application forms. peut identifier les sujets essentiels et les transformer en questions pertinentes.

Formulaires. Les meilleures fonctionnalités de l'application

Générer automatiquement des questions de sondage et des options de réponse en saisissant un sujet

Utilisez la logique conditionnelle pour créer automatiquement des questions de suivi en fonction des réponses précédentes

Transformez les réponses aux sondages en rapports détaillés et identifiez les tendances et les modèles

Accédez à plus de 2 000 formulaires et modèles de sondages pour différents besoins

Intégration avec plus de 500 outils tels que HubSpot, Slack et Stripe

Formulaires. Limites de l'application

Des problèmes techniques peuvent rendre l'application boguée

Personnalisation limitée

La version gratuite ne dispose pas de fonctionnalités avancées

Formulaires. Tarification de l'application

Free

De base : 5 $/mois

Pro : 10 $/mois

Premium : 25 $/mois

Formulaires. Évaluations et commentaires sur les applications

G2 : 4. 5/5 (plus de 470 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 240 avis)

💡Conseil de pro : Optimisez vos sondages pour les appareils mobiles en utilisant de gros boutons, des questions courtes et une disposition intuitive. Testez vos sondages sur les appareils de bureau et mobiles avant de les lancer.

6. Tally (Idéal pour les équipes disposant d'un budget serré)

via Tally

L'un des principaux avantages de Tally est qu'il ne cache pas ses meilleures fonctionnalités derrière un paywall, ce qui en fait une solution incontournable pour les équipes soucieuses de leur budget.

Vous pouvez utiliser gratuitement des fonctionnalités avancées d'IA telles que les branches conditionnelles, le routage des réponses et le pré-remplissage des champs pour créer un nombre illimité de formulaires interactifs et personnalisés. Tally permet également à vos sondages de collecter des paiements et des signatures, d'afficher des calculs et de télécharger des fichiers pour une expérience efficace.

Compte les meilleures fonctionnalités

Créez des sondages en ligne à partir de zéro ou choisissez-en un parmi la vaste bibliothèque de modèles préétablis

Personnalisez les formulaires pour qu'ils correspondent à votre marque à l'aide de CSS et de contenu intégré

Traduisez les sondages dans plus de 50 langues pour un public international

Partagez en utilisant des intégrations, des fenêtres contextuelles, des liens et des domaines personnalisés

Connectez-vous à des milliers d'outils tiers avec Zapier, Make et Pipedream

Limites du décompte

Personnalisation limitée

Les domaines personnalisés et CSS sont disponibles dans les forfaits payants

Tarification Tally

Free

Pro : 29 $/mois

Entreprise : 89 $/mois

Compte les évaluations et les commentaires

G2 : 4. 7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Aucune évaluation disponible

Ce que les utilisateurs réels disent de Tally

J'adore Tally, je trouve que les champs et la logique des formulaires sont très flexibles et qu'il s'intègre facilement dans un site web (même si je reçois des avertissements TypeScript, ce qui est ennuyeux...). Les formulaires et les envois sont également illimités !

J'adore Tally, je trouve que les champs et la logique des formulaires sont très flexibles et qu'il s'intègre facilement dans un site web (même si je reçois des avertissements TypeScript, ce qui est ennuyeux...). Les formulaires et les envois sont également illimités !

7. SurveySparrow (le meilleur pour l'analyse des sentiments et la reconnaissance des émotions)

via SurveySparrow

Les équipes RH choisissent souvent SurveySparrow pour les sondages de feedback et d'engagement des employés, car son IA fournit une analyse détaillée des réponses.

Sa fonctionnalité CogniVue peut séparer le texte écrit et transcrit des réponses vidéo et audio pour rechercher les émotions cachées. Elle évalue le ton général des commentaires d'un répondant et les classe comme positifs, négatifs, mitigés ou neutres.

Les meilleures fonctionnalités de SurveySparrow

Suscitez l'intérêt des répondants avec des sondages interactifs sous forme de discussion

Programmez l'envoi automatique de sondages récurrents à intervalles réguliers

Gérez les sondages sur plusieurs canaux à partir d'un seul tableau de bord

Mesurez l'expérience client avec les sondages NPS, CSAT et CES pour le suivi de la fidélité, de la satisfaction et de l'effort

Choisissez parmi plus de 1 000 modèles préconçus pour créer des sondages professionnels

Limites de SurveySparrow

La plateforme peut parfois contenir des bogues

Fonctionnalités de base des rapports

Tarification de SurveySparrow

Basique : 39 $/mois (facturation trimestrielle)

Starter : 59 $/mois (facturation trimestrielle)

Entreprise : 149 $/mois (facturation trimestrielle)

Professionnel : 399 $/mois (facturation trimestrielle)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur SurveySparrow

G2 : 4. 4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 100 avis)

8. QuestionPro (Idéal pour les sondages universitaires et les études de marché)

via QuestionPro

QuestionPro, avec son assistant IA QxBot, crée des sondages d'études de marché détaillés et effectue des tests statistiques avancés tels que l'analyse de données de régression. InsightsHub identifie les tendances, génère des rapports de recherche avec des citations et garantit des méthodes de recherche appropriées.

L'IA signale les problèmes, suggère des questions de contrôle pour éviter les biais et calcule les réponses requises pour obtenir des résultats fiables.

Les meilleures fonctionnalités de QuestionPro

Personnalisez le flux de votre sondage grâce à plus de 10 options logiques, dont la logique de branchement, la logique différée et l'extraction de données

Choisissez parmi plus de 50 types de questions, telles que les questions ouvertes, les questions à choix multiples, les échelles d'évaluation et les tableaux à matrice

Générer automatiquement des sondages de discussion basés sur des sujets de recherche à l'aide de l'IA

Explorez plus de 350 modèles pour la création rapide de sondages

Intégration avec des outils tiers via Zapier et l'API

Limites de QuestionPro

Les diagrammes et graphiques personnalisables sont limités

L'interface utilisateur est défectueuse et peu conviviale

Tarification QuestionPro

Essentials : Free

Avancé : 99 $/utilisateur par mois

Team Edition : 83 $/utilisateur par mois

Research Suite : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur QuestionPro

G2 : 4. 5/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 450 avis)

Lire également : La puissance des formulaires ClickUp : rationaliser le travail des équipes logicielles

9. Formshare (le meilleur pour créer des sondages multilingues)

via Formshare

Formshare est le seul outil de notre liste qui vous permet de créer gratuitement un nombre illimité de formulaires.

Mais ce qui le distingue, c'est sa capacité à créer des sondages de discussion dans plus de 120 langues, ce qui vous permet d'atteindre une cible mondiale. Il vous suffit de demander à son IA de créer ces sondages en saisissant des invites, des instructions, puis de les partager via des liens ou de les intégrer directement sur votre site web.

Les meilleures fonctionnalités de Formshare

Personnalisez les formulaires en utilisant différentes couleurs et différents styles pour les adapter à votre marque

Intégration avec des applications de prise de rendez-vous telles que Calendly et Cal.com

Garantir la sécurité du processus de collecte des données grâce aux fonctionnalités de chiffrement intégrées

Limites de Formshare

Plusieurs fonctionnalités avancées sont encore en cours de développement

Tarification de Formshare

Free Forever

Évaluations et commentaires Formshare

G2 : Aucune évaluation disponible

Capterra : Aucune évaluation disponible

🧠Fait amusant : Des études montrent que près de 80 % des personnes préfèrent les marques qui collectent et utilisent activement les commentaires des clients.

10. Fillout (Idéal pour les développeurs qui ont besoin d'une intégration API)

via Fillout

De nombreux développeurs et équipes produits veulent des formulaires qui semblent faire naturellement partie de leur logiciel, et non un outil externe. Et Fillout excelle dans la création de ces formulaires.

Ses sondages basés sur des invites, instructions, paramètres de webhooks et extraits de code vous aident à les intégrer facilement à votre site Web ou à votre application. La plateforme s'intègre à plus de 2 000 applications tierces via des outils tels que Zapier et Make.

L'IA de Fillout est également efficace pour générer des questions impartiales et concevoir automatiquement des sondages adaptés à votre marque.

Remplir les meilleures fonctionnalités

Génération automatique de questions et d'introductions de sondages à l'aide d'invites, d'instructions simples

Choisissez parmi plus de 50 types de questions, y compris les cases à cocher, les images et les classements

Afficher les résultats du sondage sur une page de résumé avec des données visuelles et des diagrammes personnalisables

Suivi des analyses en temps réel, telles que les envois achevés et les taux de réponse

Acceptez les paiements directement en vous intégrant à des applications telles que Stripe et Paypal

Limites de remplissage

Les calculs sont moins intuitifs et lents

Les fonctionnalités sont trop basiques et nécessitent des mises à jour

Remplir le formulaire de tarification

Free

Démarrage : 19 $/mois

Pro : 49 $/mois

Entreprise : 89 $/mois

Remplir les évaluations et les commentaires

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

11. Formstack (Idéal pour les sondages conformes à la loi HIPAA et dans le domaine de la santé)

via Formstack

Avec Formstack, la conformité aux normes HIPAA et SOC2 est une priorité absolue. La plateforme ajoute automatiquement un cryptage pour les données de santé sensibles. Elle scanne les réponses en temps réel, détecte les informations de santé mal placées et alerte les administrateurs.

Cela garantit des formulaires sûrs et conviviaux tout en aidant les entreprises de santé à préserver la confidentialité et à respecter les lois strictes en la matière.

Les meilleures fonctionnalités de Formstack

Générateur de formulaires par glisser-déposer qui détecte automatiquement les données de santé sensibles

Protégez les données et bloquez les spams grâce au cryptage SSL et à reCAPTCHA

Créer des questions de suivi intelligentes basées sur les conditions de santé ou les traitements

Automatisation des flux de travail et paramétrage ou attribution de permissions personnalisées

Connexion à plus de 260 outils, y compris les systèmes de DME, via une API ouverte

Limites de Formstack

Des fonctionnalités avancées sont disponibles dans les forfaits les plus élevés

Peut contenir des bogues de temps en temps

Tarification Formstack

Formulaires : 99 $/mois

Suite : 299 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires Formstack

G2 : 4. 4/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 100 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Formstack

Formstack a joué un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité de notre équipe. Nous l'utilisons à des fins très variées, mais les deux plus utiles sont la collecte de données (inscription à un évènement ou envoi d'un formulaire d'intérêt) et les sondages post-évènement (collecte de commentaires et suivi avec les clients).

Formstack a joué un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité de notre équipe. Nous l'utilisons à des fins très variées, mais les deux plus utiles sont la collecte de données (inscription à un évènement ou envoi d'un formulaire d'intérêt) et les sondages post-évènement (collecte de commentaires et suivi avec les clients).

Transformez les sondages en discussions grâce au générateur de sondages n° 1 en IA

La collecte de commentaires est cruciale, mais les méthodes traditionnelles de sondage ne sont plus adaptées. Les générateurs de sondages basés sur l'IA rationalisent le processus en personnalisant les questions, en analysant les réponses en temps réel et en automatisant les suivis. Cela signifie que vous obtenez de meilleures informations avec moins d'efforts, en collectant des données qui permettent de prendre des décisions éclairées.

Aucun des outils que nous avons examinés n'intègre les sondages dans les flux de travail des projets comme le fait ClickUp.

La plateforme transforme les commentaires en tâches, organise les réponses et fournit des informations exploitables pour les études de marché, les clients et les employés. Ce n'est pas seulement un outil de sondage, c'est une solution complète de gestion des données et du travail.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et découvrez comment les bons sondages peuvent vous aider à mieux comprendre votre public !