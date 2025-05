les 10 meilleures applications de brain dump pour organiser vos pensées et vos idées

Vous avez déjà eu l'impression que votre cerveau avait mille onglets ouverts en même temps ? Moi aussi.

Et ce n'est pas seulement nous, la science le confirme : une étude de l'université Queen's a révélé que la personne moyenne a un cycle de plus de 6 000 pensées par jour.

C'est beaucoup de désordre mental, et soyons honnêtes, au moins la moitié de ces derniers ne sont qu'un mélange chaotique de listes de choses à faire, d'échéances et de notes aléatoires dont nous avons du mal à assurer le suivi.

Comme tout autre professionnel, mon cerveau ne peut pas se permettre de gérer les tâches et de résoudre les problèmes en même temps. Il a besoin d'un système.

C'est pourquoi les applications de brain dump sont mes outils de prédilection tout au long de la journée. Qu'il s'agisse de prendre des notes, de faire des listes de choses à faire ou d'organiser des éléments de travail, ces outils me permettent de tout garder sous contrôle et m'évitent de me sentir dépassé.

Sur la base de mon expérience et après avoir utilisé certains des outils en ligne les plus populaires, j'ai dressé une liste des 10 meilleurs outils de brain-dumping pour vous aider à gérer plus efficacement vos projets.

Que rechercher dans les applications de brain dump ?

L'intérêt des applications de brain dump est de créer un espace de réflexion numérique où vous pouvez faire le vide dans votre esprit et vous concentrer, car des recherches ont prouvé que le stress a un impact négatif sur les réseaux du cerveau responsables de la pensée créative.

Personnellement, je les utilise pour organiser les informations qui correspondent à mes horaires de travail, afin que mon cerveau n'ait à se souvenir que de ce qui est pertinent à un moment donné.

La meilleure application de brain dump pour vous est celle qui s'intègre parfaitement à votre flux de travail, en permettant la flexibilité et les idées spontanées.

📌 Voici ce qu'il faut rechercher : Facilité d'utilisation : enregistrez vos pensées et retrouvez rapidement les idées stockées à l'aide de la dictée vocale, des raccourcis ou d'une fonctionnalité de saisie rapide

Organisation transparente : Prenez des notes illimitées et classez-les par catégories à l'aide d'étiquettes et de codes de couleur pour une identification rapide

Gestion des tâches : Créez des listes de tâches à faire, définissez des rappels et liez des entrées à des échéances

Visualisation : Utilisez des outils de cartes mentales et des listes structurées pour mapper vos idées

Pièces jointes et enrichissement : ajoutez des images, des croquis et des fichiers Markdown pour fournir du contexte

Capacités d'intégration : Accédez à vos brain dumps sur tous vos appareils et connectez-les à vos calendriers, listes À faire et applications de prise de notes

Exportation et partage : convertissez vos notes en PDF, fichiers Markdown ou documents texte et partagez-les facilement

Sécurité et accessibilité : Protégez les informations sensibles grâce au cryptage et utilisez l'application sans Internet

Collaboration et partage efficaces : partagez vos idées avec des équipes ou des co-créateurs pour des sessions de brainstorming

Les meilleures applications de brain dump

Voici une liste des meilleures applications de brain dump pour vous aider à rester organisé et productif :

1. ClickUp (Idéal pour prendre des notes, résumer et collaborer grâce à l'IA)

Notre liste commence par ClickUp. J'utilise ClickUp depuis des années et c'est de loin mon outil préféré pour faire le vide, prendre des notes et gérer des projets.

Et à juste titre, car ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projets et de tâches, le partage des connaissances et la collaboration avec l'automatisation basée sur l'IA.

J'utilise ClickUp Docs pour noter mes idées au fur et à mesure sans me soucier de les mettre en forme ou de les structurer. Grâce à la hiérarchie de gestion des documents, je retrouve facilement les informations spécifiques dont j'ai besoin.

Organisez des informations, des idées et des pensées éparses dans un espace ouvert prêt à l'emploi et riche en fonctionnalités avec ClickUp Docs

ClickUp Docs fournit également une assistance pour la liaison bidirectionnelle avec les tâches ClickUp, ce qui me permet de connecter facilement des tâches connexes et de conserver une vue claire et structurée de mon flux de travail.

En tant qu'apprenant visuel, j'apprécie particulièrement les nombreuses options de mise en forme de ClickUp Docs, telles que les puces, les titres, les checklists, les bannières, les surlignages et les codes couleur. Elles m'aident à parcourir rapidement mes notes et à me souvenir instantanément des points clés (ce qui est particulièrement utile lors de la préparation des réunions). 📈

De plus, je peux intégrer des images, des fichiers Markdown et des pièces jointes pour tout conserver au même endroit.

Mais ce n'est pas tout. ClickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp, peut résumer des notes, générer automatiquement des listes de tâches et même faire un brainstorming de nouvelles idées !

Créez des grandes lignes de projets, résumez de longs documents et générez des idées efficacement avec ClickUp Brain

Voici tout ce que ClickUp Brain m'aide à faire :

Transforme les brain dumps en tâches avec des affectations et des délais pertinents en quelques secondes. ✅

Capture mes pensées sous forme de saisie gratuite sans nécessiter de modification ou de mise en forme, que je tape ou que je parle. ✅

Analyse mes notes et fournit des suggestions contextuelles pour les relations entre les tâches, les sous-tâches et les connexions entre les projets ✅

Aide à générer des plans, à structurer des projets et à décomposer des idées complexes en étapes réalisables. ✅

S'intègre parfaitement aux autres fonctionnalités de ClickUp, ce qui me permet de regrouper tout mon travail dans un seul environnement de travail, pour une organisation et une accessibilité optimales. ✅

🗒 Le bloc-notes de ClickUp est un autre de mes favoris. Je l'utilise comme bloc-notes de référence pour prendre rapidement des notes tout au long de la journée. Qu'il s'agisse de capturer des idées aléatoires ou des rappels de travail, je peux instantanément convertir mes notes en tâches !

Transformez les idées et les informations éparses en éléments d'action et en tâches prêtes à être exécutées grâce à la fonctionnalité Bloc-notes de ClickUp

Par exemple, si je note « Envoyer un e-mail de suivi au client », je peux le transformer en tâche avec une date d'échéance et un assigné en quelques secondes. ⏱

Le modèle de notes de réunion de ClickUp joue le rôle d'un logiciel de compte rendu de réunion et vous aide à saisir l'ordre du jour de la réunion, les points de discussion, les décisions et les éléments d'action, le tout en un seul endroit, ce qui augmente la productivité et fait gagner du temps !

Les autres utilisateurs sont enthousiasmés par les outils de collaboration de ClickUp.

Nous avons récemment apprécié ClickUp lors de notre travail sur un forfait de contenu pour le lancement d'un produit. L'outil de gestion des documents nous a permis de créer et de maintenir un référentiel de contenu structuré avec une organisation hiérarchique, une collaboration en temps réel et des fonctionnalités d'intégration transparentes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Prenez des notes n'importe où : Téléchargez ClickUp sur votre mobile, votre bureau et sous forme Téléchargez ClickUp sur votre mobile, votre bureau et sous forme d'extension Chrome pour accéder à vos notes où que vous soyez

Clip et enregistrez instantanément : Utilisez l'extension Chrome pour capturer des sites Web, faire des captures d'écran et stocker rapidement les informations pertinentes

Améliorez la prise de notes grâce aux modèles : Essayez les modèles ClickUp, qui rendent le brain-dumping et la prise de notes structurés et efficaces

Utilisez le bloc-notes pour noter rapidement vos idées : Notez vos idées et convertissez-les en tâches réalisables sans quitter l'application

Automatisation des flux de travail grâce à l'IA : Transformation de données non structurées en tâches organisées grâce à la génération de tâches et aux affectations automatiques basées sur l'IA

Limites de ClickUp

La plateforme ClickUp, avec ses nombreuses fonctionnalités, peut sembler intimidante pour les débutants

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

ClickUp AI Notetaker : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour seulement 6 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et commentaires sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Voici ce qu'un utilisateur de Trustradius a partagé :

C'est l'avantage particulier de ClickUp : offrir la plupart des outils nécessaires à l'organisation des projets en un seul endroit. Il permet non seulement la gestion et l'attribution, mais offre également d'autres outils dans le même environnement, tels que Documents, où l'on peut prendre des notes et faire des rapports, et l'intégration avec le Calendrier et les e-mails, le tout en un seul endroit. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des programmes externes ou des applications différentes pour chaque fonction.

🍪 Bonus : Que vous structuriez des idées, planifiiez des projets ou connectiez des pensées connexes, utilisez les cartes mentales de ClickUp pour organiser visuellement vos brain dumps afin de créer une feuille de route claire et intuitive pour votre flux de travail.

2. Evernote (Idéal pour la prise de notes et l'organisation)

Via Evernote

Evernote est une application de brain dump qui vous permet de capturer des idées, des notes, des captures Web et même des PDF en un seul endroit. Grâce aux carnets de notes, aux étiquettes et à une puissante fonctionnalité de recherche, je peux noter mes pensées sans me soucier de la structure et les organiser plus tard.

L'une des fonctionnalités que je place dans mes favoris est le Web Clipper d'Evernote, un outil utile pour enregistrer des articles, des recherches et des extraits de sites Web directement dans mes notes.

Mon équipe et moi-même nous en servons beaucoup pour rassembler des idées, des informations et des références pour nos projets. La synchronisation entre les appareils nous permet d'accéder à nos notes à tout moment, tandis que les piles de carnets de notes permettent de structurer les projets connexes.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Classez les notes dans des carnets dédiés à différents sujets et projets

Capturez et enregistrez du texte, des notes manuscrites, des images, des enregistrements audio et des PDF

Organisez vos notes grâce à un système d'étiquettes puissant pour les retrouver facilement

Structurez vos notes avec des carnets et des piles pour une meilleure organisation

Définissez des rappels pour les notes importantes afin de pouvoir vous y référer ultérieurement

Limites d'Evernote

Les notes sont organisées de manière linéaire, ce qui rend plus difficile le mappage visuel des relations complexes entre les idées

Tarification d'Evernote

Personnel : 14,99 $/mois par utilisateur

Professionnel : 17,99 €/mois par utilisateur

Teams : 24,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Evernote

G2 : 4. 4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 200 avis)

Que disent les utilisateurs d'Evernote ?

Je peux enregistrer presque tout sur mon compte Evernote : notes tapées, captures de sites web, PDF, images. Les fonctionnalités Web Clipper et « e-mail vers la boîte de réception » sont particulièrement utiles pour moi.

Je peux enregistrer presque tout sur mon compte Evernote : notes tapées, captures de sites Web, PDF, images. Les fonctionnalités Web Clipper et « e-mail vers la boîte de réception » sont particulièrement utiles pour moi.

Lire également : Comment partager des notes

3. OneNote (Idéal pour la prise de notes et l'organisation sous forme de formulaire libre)

Via OneNote

Lorsque j'ai besoin d'un espace illimité pour noter des idées sans me soucier de les mettre en forme, la première chose qui me vient à l'esprit est Microsoft OneNote. OneNote, en tant que logiciel de gestion de documents, me donne un espace de travail gratuit où je peux cliquer n'importe où et commencer à écrire, dessiner ou même enregistrer des fichiers audio et des vidéos.

Tout reste organisé dans des carnets, des sections et des pages, ce qui permet de classer facilement les idées et de les revoir plus tard.

Grâce à la synchronisation entre les appareils, je peux accéder à mes notes à tout moment sur mon bureau, mon mobile ou le web. La fonctionnalité d'écriture manuscrite est l'une de mes préférées, car elle me permet d'écrire, de dessiner ou d'annoter des notes comme dans un vrai cahier.

Les meilleures fonctionnalités de OneNote

Synchronisez vos notes sur votre bureau, votre mobile et le Web pour un accès transparent

Capturez rapidement vos idées et affinez-les plus tard sans changer d'outil

Liez les pages entre elles pour faciliter la navigation

Utilisez des étiquettes pour classer et rechercher efficacement des notes

Dessinez, esquissez et annotez à l'aide d'un stylet ou d'un écran tactile

Limites de OneNote

Les fonctionnalités de collaboration sont limitées par rapport à d'autres applications de brain dump

Tarification OneNote

*microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/mois par utilisateur

*microsoft 365 Business Standard : 15 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium : 26,40 $/mois par utilisateur

Applications Microsoft 365 pour les entreprises : 9,90 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires sur OneNote

G2 : 4,5/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs de OneNote dans la vraie vie ?

J'utilise cet outil quotidiennement pour rédiger des notes rapides pendant les réunions et rédiger des documents avant leur diffusion. C'est comme mon classeur virtuel, avec des avantages supplémentaires comme la recherche et la dictée !

J'utilise cet outil quotidiennement pour rédiger des notes rapides pendant les réunions et rédiger des documents avant leur diffusion. C'est comme mon classeur virtuel, avec des avantages supplémentaires comme la recherche et la dictée !

À lire également : Les 10 meilleures applications de prise de notes par IA pour les réunions

4. Notion (Idéal pour les environnements de travail personnalisables et le brain-dumping structuré)

Via Notion

Notion est un environnement de travail flexible et tout-en-un où je peux capturer des idées, créer des listes de choses à faire et organiser mes pensées sans aucune structure rigide. Il fonctionne comme une application de notes, un gestionnaire de tâches et une base de données, ce qui en fait un outil incroyablement puissant pour le brain-dumping et l'organisation de l'information.

Le système de blocs de Notion permet de déplacer chaque élément. Les blocs personnalisables transforment facilement les brain dumps en documents structurés. Les nombreuses options de mise en forme telles que les titres, les puces et les blocs de code permettent de garder les notes visuellement organisées.

J'apprécie particulièrement la fonctionnalité de base de données de Notion. Elle me permet de transformer des idées brutes en listes structurées, en tableaux Kanban ou en tableaux, ce qui facilite le suivi des projets et des éléments d'action.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Accédez à chaque texte, image, vidéo ou lien sous forme de bloc pouvant être déplacé et réorganisé

Capturez librement vos pensées sur une toile vierge sans disposition prédéfinie

Utilisez la modification en cours de texte enrichi, y compris les titres, le gras, l'italique, les puces et les blocs de code

Intégrez des images, des vidéos et des liens directement dans les notes pour plus de contexte

Transformez vos brain dumps en listes, tableaux ou tableaux Kanban structurés avec la fonctionnalité de base de données

Limites de Notion

Notion ne dispose pas d'un mode hors ligne dédié, ce qui peut être gênant si vous avez besoin d'y accéder sans connexion Internet

Tarification de Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 2 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Notion ?

Notion est un excellent outil pour organiser le travail et les tâches personnelles

Notion est un excellent outil pour organiser le travail et les tâches personnelles

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à saisir les points clés lorsque vous regardez des vidéos ? Maîtrisez l'art de prendre des notes à partir d'une vidéo grâce à ces stratégies d'experts, et ne manquez plus jamais un détail important !

5. Obsidian (Idéal pour relier et visualiser des pensées liées)

Via Obsidian

Je préfère le brain-dumping à flux libre pendant mes processus d'idéation, mais j'ai aussi besoin de contenu structuré par la suite. C'est là qu'Obsidian peut être utile. Cette application vous permet de capturer des pensées et des idées brutes de manière non structurée, tandis que son puissant système de liens vous aide à connecter sans effort des concepts apparentés.

L'affichage graphique d'Obsidian est très populaire parmi ses utilisateurs. Cette fonctionnalité fournit une représentation visuelle de la connexion entre les différentes notes et idées, ce qui donne l'impression d'une carte mentale pour les brain dumps.

Obsidian est également basé sur Markdown, ce qui signifie que je peux mettre en forme du texte rapidement sans être distrait. Le système de coffre-fort permet de classer toutes mes notes de manière ordonnée, et grâce à sa fonctionnalité de notes quotidiennes, je peux vider mon cerveau de tout ce qui me passe par la tête et l'organiser plus tard.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Mettez en forme vos notes à l'aide de Markdown, ce qui vous permet de prendre des notes rapidement et sans distraction

Utilisez des notes quotidiennes pour capturer des pensées, des idées et des réflexions éphémères

Visualisez les connexions entre les notes à l'aide de graphiques pour voir les relations entre les idées

Apprenez à organiser vos notes avec le système de coffre-fort, en les structurant en dossiers et sous-dossiers

Notes personnalisées avec des modèles prédéfinis pour les notes de réunion, les projets et le brainstorming

Développez les fonctionnalités avec des plug-ins pour la gestion des tâches, les cartes mentales, et plus encore

Limites d'Obsidian

Certains utilisateurs rencontrent des problèmes avec la version mobile, en particulier sur les appareils Android

Tarification d'Obsidian

Synchroniser : 5 $/mois par utilisateur

Publier : 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires sur Obsidian

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs d'Obsidian ?

Facile à utiliser pour la prise et la modification de notes. Il a été utile pour importer et lire les notes Markdown que j'avais exportées depuis Mac Notes.

Facile à utiliser pour la prise et la modification en cours de notes. Il a été utile pour importer et lire les notes Markdown que j'avais exportées depuis Mac Notes.

🧠 Le saviez-vous ? La façon dont vous prenez des notes peut avoir un impact sur la façon dont vous retenez et vous souvenez des informations ! Que vous soyez un cartographe mental, un preneur de notes Cornell ou un scribouillard numérique, ces cinq méthodes efficaces de prise de notes peuvent booster votre productivité et vous aider à capturer des idées plus efficacement.

📮ClickUp Insight : Le désordre mental est un grand tueur de créativité qui nécessite la centralisation des informations éparpillées. Selon les recherches de ClickUp, 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions cruciales enfouies dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans système centralisé pour les saisir et en assurer le suivi, des informations précieuses sur l'entreprise peuvent facilement passer entre les mailles du filet. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous pouvez tout organiser sans effort : créez des tâches directement à partir de discussions, de commentaires, de documents et d'e-mails en un seul clic !

6. Google Keep (Idéal pour prendre des notes rapidement et de manière minimaliste)

Via Google Keep

Google Keep est une application de prise de notes légère qui permet aux utilisateurs de noter rapidement des idées, de créer des checklists, de définir des rappels et même d'enregistrer des notes vocales, le tout étant synchronisé de manière transparente sur tous les appareils.

Mon équipe et moi-même apprécions le système de code couleur et de libellé de Google Keep, qui permet d'organiser facilement les notes en un coup d'œil.

Que je « épingle » des notes importantes, que j'archive des notes plus anciennes ou que j'extrais du texte à partir d'images, tout reste parfaitement structuré. De plus, grâce à l'intégration de Google Keep avec Google Docs, je peux instantanément convertir des notes importantes en documents complets, ce qui est parfait pour transformer des idées rapides en contenu structuré.

Les meilleures fonctionnalités de Google Keep

Extraction de texte à partir d'images à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR)

Définissez des rappels basés sur le temps ou l'emplacement intégrés à Google Now

Organisez vos notes en les libellant, en les codant par couleur, en les épinglant et en les archivant

Synchronisez vos notes sur tous vos appareils pour y accéder instantanément où que vous soyez

Convertissez vos notes en Google Docs pour une modification en cours structurée

Limites de Google Keep

Les notes sont limitées à 20 000 caractères, soit environ 20 à 30 pages, ce qui n'est peut-être pas idéal pour la prise de notes de longue durée

La limite de stockage est commune aux autres applications Google

Tarification de Google Keep

Business Starter : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise Standard : 14 $/mois par utilisateur

Business Plus : 22 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Tarification de l'environnement de travail Google

Business Starter : 6 $/mois

Business Standard : 12 $/mois

Business Plus : 18 $/mois

Évaluations et commentaires sur Google Keep

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 210 avis)

Que disent les utilisateurs de Google Keep ?

Dans l'ensemble, j'adore la facilité d'utilisation de Google Keep pour prendre des notes rapidement et efficacement. La fonctionnalité de synthèse vocale est géniale et facilite la création de rappels personnels. Google Keep fonctionne sur tous mes appareils et se synchronise parfaitement, ce qui le rend idéal pour rester organisé et être productif.

Dans l'ensemble, j'adore la facilité d'utilisation de Google Keep pour prendre des notes rapidement et efficacement. La fonctionnalité de synthèse vocale est géniale et facilite la création de rappels personnels. Google Keep fonctionne sur tous mes appareils et se synchronise parfaitement, ce qui le rend idéal pour rester organisé et être productif.

À lire également : Comment mettre en œuvre des stratégies de prise de notes collaborative

7. Roam Research (Idéal pour la pensée en réseau et la liaison bidirectionnelle)

via Roam Research

Roam Research est conçu pour la pensée en réseau : il connecte les idées d'une manière qui imite le travail naturel de notre cerveau.

Au lieu de stocker des notes dans des dossiers rigides, Roam relie sans effort les concepts, transformant les décharges de cerveau aléatoires en un réseau dynamique de connaissances.

J'ai particulièrement apprécié la liaison bidirectionnelle de Roam, qui permet de voir facilement comment différentes pensées sont liées les unes aux autres, même si elles ont été écrites à des semaines d'intervalle.

L'affichage graphique est une autre fonctionnalité remarquable, qui permet de mapper visuellement ces connexions comme une carte mentale pour mes brain dumps.

Les meilleures fonctionnalités de Roam Research

Liez facilement vos notes grâce à la liaison bidirectionnelle pour créer un réseau d'idées

Capturez des notes quotidiennes pour vider votre cerveau de vos pensées spontanées et les revoir plus tard

Organisez le contenu de manière dynamique sans dossiers ni hiérarchies rigides

Recherchez et récupérez rapidement des notes grâce à de puissantes fonctionnalités de requête

Utilisez Roam sur Windows, macOS et Linux, avec une assistance mobile disponible

Limites de Roam Research

Pas de mode hors ligne dédié, ce qui signifie qu'une connexion Internet est nécessaire pour bénéficier de toutes les fonctionnalités

Tarifs de Roam Research

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Believer : 500 $ pour 5 ans par utilisateur

Évaluations et commentaires de Roam Research

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,3/5 (plus de 10 avis)

Que disent les utilisateurs de Roam Research ?

Roam m'a fait découvrir la mise en réseau et cette façon incroyable de prendre des notes. Tout est pertinent et vous ne perdez pas de temps avec des fonctionnalités aléatoires. Prise de notes simple et claire.

Roam m'a fait découvrir la mise en réseau et cette façon étonnante de prendre des notes. Tout est pertinent et vous ne perdez pas de temps avec des fonctionnalités aléatoires. Prise de notes simple et claire.

À lire également : Les 15 meilleures applications et outils de prise de notes basés sur l'IA

8. Bear (Idéal pour prendre des notes de manière minimaliste et sans distraction)

via Bear

Si vous êtes comme moi et que vous appréciez une expérience de prise de notes propre et élégante, Bear est l'application de brain dump qui allie simplicité et puissance.

Ce que j'apprécie le plus, c'est la belle interface de Bear, sans distraction, ce qui la rend parfaite pour les brain dumps à flux libre, les notes structurées et l'écriture créative. Bear fournit également une assistance pour le texte, les images, les croquis et les listes À faire, tout en conservant un environnement de travail élégant et épuré.

Les meilleures fonctionnalités

Écrivez et mettez en forme des notes sans effort grâce à Markdown

Organisez vos notes avec un système d'étiquettes flexible au lieu de dossiers rigides

Synchronisez vos données sur Mac, iPhone et iPad via iCloud

Exportez vos notes dans plusieurs formats, y compris PDF, HTML, DOCX et ePub

Recherchez dans les images et les PDF grâce à la technologie OCR

Supporter les limites

Disponible uniquement sur les appareils Apple, sans application officielle pour Windows ou le Web

Prix de Bear

Abonnement mensuel : 2,99 $/mois par utilisateur

Abonnement annuel : 29,99 $/an par utilisateur

Évaluations et commentaires des utilisateurs

G2 : 4. 6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez organiser vos idées sans interrompre votre flux de travail ? Utilisez les outils d'IA pour prendre des notes lors de vos réunions afin de capturer instantanément vos idées depuis n'importe quel écran, que vous naviguiez sur un site web, lisiez un article ou examiniez des documents, et notez efficacement vos pensées.

9. Apple Notes (Idéal pour prendre des notes de manière fluide au sein de l'écosystème Apple)

via Apple Notes

Pour les utilisateurs Apple, Apple Notes est une application gratuite de brain dump qui est toujours là quand vous en avez besoin : pas besoin de télécharger ou de s'inscrire, juste une prise de notes rapide et intuitive qui se synchronise sans effort sur Mac, iPhone et iPad.

J'ai également apprécié le système de dossiers intelligents d'Apple Notes qui a automatiquement organisé mes notes en fonction de hashtags et de filtres. De plus, pour assurer la sécurité des informations sensibles, Apple Notes a également permis le cryptage de bout en bout des notes verrouillées.

Les meilleures fonctionnalités d'Apple Notes

Créez des notes de texte, des checklists, des tableaux et des croquis manuscrits

Recherchez des notes avec la reconnaissance optique de caractères (OCR) intégrée pour le texte à l'intérieur des images et des PDF

Collaborez grâce au partage en temps réel de notes et de dossiers

Sécurisez vos notes grâce au chiffrement de bout en bout pour une confidentialité accrue

Synchronisez facilement vos données entre Mac, iPhone, iPad et iCloud. com

Limites d'Apple Notes

Uniquement disponible dans l'écosystème Apple, sans assistance officielle pour Windows ou Android

Tarification d'Apple Notes

Free

Évaluations et commentaires sur Apple Notes

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔮 Idée clé : Notre cerveau est comme un tableau blanc parsemé d'informations et d'idées. Faites le vide avec ces modèles de prise de notes qui vous aideront à capturer, organiser et développer vos idées, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'excellence, et non sur le chaos !

10. Trello (Idéal pour la gestion visuelle des tâches et l'organisation de projets)

via Trello

Trello est une application de brain dump qui capture, catégorise et organise les idées sans effort.

Il est livré avec des tableaux, des listes et des cartes de style Kanban, qui permettent de structurer les tâches, les notes et les idées sans submerger les utilisateurs d'une complexité inutile.

J'ai particulièrement apprécié le flux de travail visuel de Trello, qui me permet de glisser-déposer des notes, de créer des listes dynamiques de choses à faire et d'ajouter des échéances et des pièces jointes sans perdre le suivi des idées importantes.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Organisez vos notes, tâches et idées avec des tableaux Kanban, des listes et des cartes

Synchronisez facilement vos données sur votre bureau, votre mobile et le Web pour y accéder facilement où que vous soyez

Automatisez les flux de travail à l'aide de l'automatisation Butler pour rationaliser les tâches répétitives

Améliorez votre productivité grâce aux champs personnalisés, aux libellés et aux dates d'échéance

Utilisez les Power-Ups de Trello pour des fonctionnalités telles que les cartes mentales, les vues Calendrier, et bien plus encore

Limites de Trello

Pas de mode hors ligne, ce qui signifie que vous avez besoin d'une connexion Internet pour accéder aux notes

Options de mise en forme limitées pour les notes longues par rapport aux applications traditionnelles de prise de notes

Tarifs de Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et commentaires sur Trello

G2 : 4. 4/5 (plus de 13 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Trello ?

C'est simple. J'ai essayé de nombreux outils au fil des ans pour gérer mes tâches et assurer le suivi des notes/informations clés, mais je reviens toujours à la simplicité de Trello.

C'est simple. J'ai essayé de nombreux outils au fil des ans pour gérer mes tâches et assurer le suivi des notes/informations clés, mais je reviens toujours à la simplicité de Trello.

Voici quelques mentions honorables pour les applications et outils de brain dump qui ne figurent pas dans notre top 10 mais qui m'ont beaucoup aidé :

Joplin : J'adore la façon dont cet outil open source me donne un contrôle total sur mes notes, avec un stockage local, une assistance Markdown et la possibilité de synchroniser via OneDrive ou Dropbox, sans frais d'abonnement

UpNote : Parfois, je veux juste un espace propre et agréable pour noter mes pensées, et UpNote répond à mes attentes avec son interface utilisateur sans distraction, ses thèmes personnalisables et son accès hors ligne

Milanote : Lorsque je réfléchis ou que j'organise des projets créatifs, l'interface glisser-déposer, les tableaux visuels et les fonctionnalités de collaboration en temps réel de Milanote m'aident à gérer efficacement mon environnement de travail numérique

Ne vous contentez pas de tout déverser, faites-le avec ClickUp !

Je vais être honnête : de toutes les applications de brain dump que j'ai essayées, ClickUp est mon choix numéro un. Et pour cause :

J'aime les environnements de travail propres et visuellement attrayants

J'apprécie une interface simple mais intuitive

Je crois au travail intelligent, et l'IA joue un rôle majeur à cet égard

Avec ClickUp Docs, vous pouvez noter des idées à la volée, structurer vos pensées sans effort et lier directement des notes à des tâches. De plus, ClickUp Brain automatise les résumés, organise les brain dumps et transforme les pensées éparses en forfaits exploitables, vous faisant gagner des heures de travail manuel.

Essayez-le par vous-même. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp.