Top 10 des générateurs de descriptions de poste basés sur l'IA pour 2025

Rédiger une description de poste qui attire les meilleurs talents peut prendre beaucoup de temps. Entre la recherche de candidats et la gestion des entretiens, les recruteurs ont toujours beaucoup à faire.

C'est là que les générateurs de descriptions de poste basés sur l'IA entrent en jeu. Ces outils aident les responsables du recrutement à rédiger rapidement des descriptions de poste claires, détaillées et adaptées au rôle.

Que vous ayez besoin de lister les responsabilités clés ou de mettre en avant les compétences techniques, l'IA peut vous aider. Elle permet également de créer en quelques clics un aperçu convaincant de l'entreprise.

Le rapport sur l'avenir du travail du Economic Graph de LinkedIn montre que 72 % des recruteurs considèrent l'IA comme un outil précieux pour la recherche de candidats. Pourquoi ne pas l'utiliser également pour créer des descriptions de poste ?

Nous avons sélectionné les 10 meilleurs générateurs de descriptions de poste basés sur l'IA pour vous aider à gagner du temps et à trouver plus rapidement le candidat idéal.

Que rechercher dans un générateur de descriptions de poste basé sur l'IA ?

Un bon générateur de descriptions de poste automatise et transforme la façon dont vous vous connectez avec les meilleurs talents. Pour tirer le meilleur parti de ces outils, les responsables du recrutement doivent se concentrer sur les fonctionnalités qui résolvent les véritables défis RH de leur processus de recrutement.

Un générateur de descriptions de poste de premier plan basé sur l'IA doit offrir les fonctionnalités suivantes :

Contexte spécifique au rôle : l'outil doit comprendre les nuances des différents rôles, comme l'adaptation des compétences Java pour les tests par rapport au développement, garantissant ainsi précision et pertinence ✅

Détection et réduction des préjugés : recherchez des outils qui identifient et éliminent activement les préjugés inconscients dans une description de poste, favorisant ainsi l'inclusivité et l'équité ✅

optimisation SEO* : assurez-vous que l'outil peut optimiser vos exigences professionnelles pour les moteurs de recherche, augmentant ainsi la visibilité auprès du bon public ✅

Fonctionnalités de collaboration : les équipes créent souvent des descriptions de poste ensemble. Choisissez des outils qui permettent une collaboration facile, des boucles de rétroaction et un suivi des versions ✅

Intégrations : La possibilité de synchroniser votre ATS (Applicant Tracking System) ou votre HRMS peut vous faire gagner un temps considérable dans la recherche d'un candidat idéal et garantir des flux de travail fluides ✅

Facilité d'utilisation : Recherchez des interfaces intuitives et des flux de travail fluides. Un outil facile à utiliser peut faire gagner du temps et améliorer l'adoption par les équipes ✅

Périodes d'essai : Les essais gratuits ou les versions de démonstration peuvent vous aider à évaluer si l'outil répond à vos besoins sans validation financière immédiate. Faites toujours un essai avant de vous décider ✅

👀 Le saviez-vous ? 74 % des cadres américains anticipent les impacts positifs de l'IA générative sur leur main-d'œuvre.

Les 10 meilleurs générateurs de descriptions de poste basés sur l'IA

Examinons ces 10 meilleurs générateurs de descriptions de poste basés sur l'IA qui peuvent vous aider à gagner du temps lors de la sélection du bon candidat pour des rôles spécifiques :

1. ClickUp (Idéal pour générer des descriptions de poste et la gestion de projet RH)

clickUp, l'application Tout pour le travail*, est un outil puissant pour la gestion des processus RH, y compris la rédaction d'une description de poste efficace

ClickUp Brain

Avec ClickUp Brain, l'assistant IA interne de ClickUp, vous pouvez générer une description de poste unique adaptée à un poste ou un rôle spécifique. Vous pouvez également centraliser et organiser toutes les descriptions de poste en un seul endroit pour y accéder facilement.

Créez des descriptions de poste uniques avec ClickUp Brain

Cet outil permet à vos équipes RH de stocker, d'accéder et de réutiliser les descriptions de poste par rôle, département ou emplacement. Il garantit la cohérence et permet de gagner du temps lors du recrutement pour des positions similaires.

Découvrez comment utiliser ClickUp Brain pour créer n'importe quel contenu, y compris des descriptions de poste parfaites :

ClickUp Documents

Associez la puissance de l'IA à ClickUp Docs, le logiciel de modification de documents en interne. Vous pourrez ainsi créer des documents dynamiques qui s'intègrent directement à vos flux de travail.

Connectez vos flux de travail avec ClickUp Documents

Depuis l'adoption de ClickUp, nos équipes ont progressivement délaissé Google Docs pour la documentation et, en fait, la documentation s'est considérablement améliorée.

Dans les documents, vous pouvez commencer rapidement à utiliser des modèles de description de poste que vos équipes peuvent créer en collaboration.

Logiciel de gestion de projet ClickUp HR

Rationalisez votre processus de recrutement grâce à la gestion de projet RH sur ClickUp

Au-delà de la simple création de descriptions de poste, le logiciel de gestion de projet RH de ClickUp fait passer le recrutement et le développement des employés au niveau supérieur. Ses affichages personnalisables vous permettent de suivre les pipelines de candidats, de gérer les tâches d'intégration et de superviser les évaluations de performance.

Que vous rédigiez une description de poste, que vous gériez des pipelines de recrutement ou que vous intégriez de nouveaux employés, ClickUp simplifie chaque étape. Il aide les équipes RH à gagner du temps tout en améliorant leurs compétences en matière de recrutement.

ClickUp Automatisations

Ensuite, déployez les automatisations ClickUp pour réduire l'effort manuel de déplacement des candidats tout au long du processus d'embauche ou planifier automatiquement les suivis.

Créez vos propres processus avec ClickUp Automatisations

Vous pouvez même définir des dépendances pour vous assurer que chaque tâche, qu'il s'agisse de planifier un entretien ou d'attribuer du matériel de formation, se déroule dans le bon ordre.

💡Conseil de pro : Créez une liste ou un dossier de modèles avec des structures prédéfinies pour différents types d'emplois (par exemple, ingénierie, marketing, équipe commerciale). Cela garantit la cohérence et permet de gagner du temps.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Définissez les dépendances des tâches pour vous assurer qu'aucune étape n'est omise dans le recrutement, l'intégration et le développement des employés

Créez des flux de travail sur mesure avec des statuts personnalisés pour le suivi des candidats, les étapes d'intégration ou les évaluations de performance

Programmez des rappels pour les entretiens, les suivis ou les évaluations des employés afin de rester au fait des tâches des RH

Utilisez des checklists pour créer des processus sans erreur pour la révision des descriptions de poste, l'évaluation des candidats et les étapes d'intégration

Gagnez du temps grâce à des modèles RH réutilisables pour les processus de recrutement, les forfaits d'intégration et les flux de travail de développement des talents

Bénéficiez d'une visibilité sur la progression du recrutement, les performances de l'équipe et les indicateurs RH dans une vue centralisée grâce aux tableaux de bord ClickUp

Limites de ClickUp

Les utilisateurs ne peuvent pas exporter les tableaux de bord, ce qui limite le partage des rapports ou des analyses avec les parties prenantes externes

Peut nécessiter une légère courbe d'apprentissage au début

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 500 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes disséminées dans les discussions, les e-mails et les feuilles de calcul. Les informations essentielles à l'entreprise se perdent dans le bruit numérique sans un système unifié de capture et de suivi des décisions. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec le gestionnaire de connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, la génération de descriptions de poste devient facile. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

2. Grammarly (Idéal pour rédiger des descriptions de poste professionnelles et sans erreur)

via Grammarly

La vie d'un recruteur est déjà suffisamment difficile sans avoir à rédiger des descriptions de poste détaillées. Le générateur gratuit de descriptions de poste de Grammarly permet d'éliminer l'effort de création régulière de plusieurs d'entre elles. En saisissant un titre de poste et des détails clés, l'outil génère une ébauche achevée adaptée au rôle, ce qui permet de gagner du temps tout en maintenant la qualité.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Obtenez un retour instantané sur la grammaire, l'orthographe et la ponctuation pour améliorer votre écriture

Tirez parti des ajustements de ton et de formalité pour assurer la cohérence de la marque

Intégration avec Google Docs et Microsoft Word pour une modification en cours facile dans les flux de travail

Limites de Grammarly

Conçu pour la rédaction générale, il ne dispose pas de fonctionnalités spécifiques aux RH ou au recrutement

Peut nécessiter des informations supplémentaires pour les positions spécialisées ou de niche

Tarification de Grammarly

Gratuit : suggestions de rédaction de base

Premium : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Grammarly

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 200 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 7 100 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Grammarly

L'extension de bureau est un outil EXCELLENT ! Elle est utile dans les programmes où la vérification orthographique n'est pas automatiquement activée (comme Excel) ou dans d'autres programmes comme notre système de suivi des candidats, iCIMS. Je peux ouvrir une description de poste et l'extension de bureau détecte automatiquement les erreurs ou suggère des réécritures.

👀 Le saviez-vous ? Selon une étude de la Harvard Business Review, les entreprises qui utilisent l'IA dans leur processus de recrutement ont 46 % de chances supplémentaires de réussir leurs embauches.

3. GoHire (Idéal pour les descriptions de poste personnalisées multiplateformes)

via GoHire

Le recrutement implique de nombreuses étapes, mais une description de poste parfaite est la clé de la réussite. Le générateur gratuit de descriptions de poste de GoHire simplifie ce processus. Il suffit de saisir le titre du poste et les coordonnées de l'entreprise pour créer en quelques clics des descriptions de poste complètes et personnalisées.

Les meilleures fonctionnalités de GoHire

Créez des messages de prospection personnalisés sur LinkedIn pour entrer en contact avec les meilleurs talents

Produisez des questions d'entretien personnalisées pour évaluer les compétences, les connaissances et l'adéquation culturelle des candidats potentiels

Développer des checklists pour une intégration fluide et réussie des nouveaux employés

Tirez parti des outils d'IA tels que le générateur de contenu de page Carrières et le générateur de modèles d'entretien pour gagner en efficacité

Limites de GoHire

GoHire est idéal pour les petites et moyennes entreprises, mais peut ne pas convenir aux grandes organisations ayant des flux de travail d'embauche complexes

Certains utilisateurs peuvent trouver la personnalisation des descriptions de poste limitée par rapport à d'autres plateformes

Tarifs GoHire

Débutant : 99 $/mois

Croissance : 199 $/mois

Pro : 299 $/mois

Évaluations et avis GoHire

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

4. Recooty (Idéal pour les petites entreprises qui cherchent à rationaliser leur processus de recrutement)

via Recooty

La description d'un poste est le premier aperçu qu'un candidat a du rôle et de votre entreprise. Une offre d'emploi bien rédigée et claire peut faire toute la différence dans la qualité des candidats potentiels que vous attirez.

Recooty's est conçu pour gagner du temps et réduire les efforts tout en créant plusieurs descriptions de poste. L'outil permet aux utilisateurs de générer une description de poste personnalisée et optimisée pour le référencement en quelques secondes.

Les meilleures fonctionnalités de Recooty

Découvrez comment vos offres d'emploi sont perçues sur différentes plateformes, ce qui vous aidera à affiner votre stratégie RH

Créez et gérez des descriptions de poste où que vous soyez grâce à sa plateforme mobile

Tirez parti de la protection des données, Recooty adhérant aux normes RGPD et ISO 27001

Assistance multilingue, y compris en anglais, espagnol, allemand et français

Limites de Recooty

Bien que rapide et efficace, l'outil peut nécessiter des modifications en cours pour des rôles hautement spécialisés ou de niche

L'accent mis sur les offres d'emploi sur les sites d'emploi peut ne pas convenir aux organisations ayant des stratégies de recrutement ciblées ou internes

Tarification Recooty

Free

Débutant : 99 $/mois

Standard : 199 $/mois

Premier : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Recooty

G2 : 4. 7/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4. 9/5 (plus de 70 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Recooty

Recooty est le meilleur logiciel de recrutement que j'ai utilisé jusqu'à présent. Il est très facile à utiliser, l'interface utilisateur est très claire et propose des fonctionnalités telles que l'appariement des talents par IA, l'analyse de CV, des outils RH comme le générateur de CV et des modèles gratuits à un prix très abordable.

👀 Le saviez-vous ? Des études montrent que plus de la moitié des demandeurs d'emploi considèrent la qualité de la description d'un poste comme un facteur décisif dans leur décision de postuler ou non.

5. Workable (le meilleur pour générer des descriptions de poste spécifiques à un secteur)

via Workable

Workables facilite la création de descriptions de poste professionnelles et spécifiques à un rôle. Il est conçu pour répondre aux besoins de divers secteurs et vous permet de faire une sélection parmi plus de 100 catégories de secteurs.

En saisissant simplement un titre de poste et en choisissant un secteur d'activité, Workable génère en quelques secondes des descriptions de poste précises et soignées, aidant ainsi les recruteurs à attirer rapidement les bons candidats.

Les meilleures fonctionnalités de Workable

Adaptez le ton à la culture de votre marque et à l'aperçu de votre entreprise

Affinez les domaines d'une description de poste pour plus de clarté, de professionnalisme et d'alignement avec les formats de CV standard

Intégrez-les aux outils de recrutement et de questions d'entretien basés sur l'IA pour un flux de travail de recrutement simplifié

Limites réalisables

La plateforme nécessite une connexion Internet stable pour les mises à jour en temps réel et les fonctionnalités d'IA

Les rôles de niche peuvent nécessiter une personnalisation manuelle supplémentaire pour répondre à des exigences spécifiques

Prix abordables

Essai gratuit

Débutant : 249 $/mois

Standard : 420 $/mois

Premier : 679 $/mois

Évaluations et commentaires exploitables

G2 : 4. 6/5 (plus de 440 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 450 avis)

6. Dweet (Idéal pour les descriptions de poste dans le commerce de détail, la mode et le luxe)

via Dweet

Rédiger des descriptions de poste convaincantes ne se résume pas à gagner du temps ; il s'agit de bien faire les choses du premier coup.

Si vous travaillez dans le secteur de la mode et du luxe, le générateur de descriptions de poste alimenté par l'IA de Dweet vous aide à éviter cet écueil en créant en quelques secondes des descriptions de poste sur mesure, attrayantes et spécifiques à chaque rôle.

Au lieu de partir de zéro, saisissez le titre du poste et laissez l'IA rédiger une description soignée qui attirera les bons talents.

Dweet meilleures fonctionnalités

Rédigez des descriptions de poste pour des rôles de freelance, permanents, à temps plein ou à temps partiel, en les adaptant à vos besoins en matière de recrutement

Connectez les descriptions de poste au marché de talents pré-évalués de Dweet, qui fonctionne avec plus de 50 000 professionnels pour n'importe quel rôle

Combinez la technologie de l'IA avec une présélection experte pour établir une liste restreinte de candidats hautement pertinents, gagner du temps et améliorer la qualité

Dweet limitations

Principalement conçus pour les secteurs de la mode et du luxe, ils peuvent ne pas convenir aux entreprises en dehors de ces niches

L'outil linguistique sans préjugés n'est pas encore disponible, ce qui limite ses efforts d'inclusivité

Tarification de Dweet

Free

Évaluations et commentaires sur Dweet

G2 : Aucune évaluation disponible

Capterra : Aucune évaluation disponible

🧠 Fait amusant : Près de 42 % des employeurs rapportent avoir révisé une description de poste après l'avoir publiée car elle avait attiré trop de candidats non qualifiés.

7. Jobdescription. ai (Idéal pour les modèles de description de poste rapides et personnalisables)

Que vous ayez besoin de créer des descriptions à partir de zéro ou de réécrire celles qui existent déjà, Jobdescription. ai est là pour vous aider. Il propose également des outils permettant de se concentrer sur des éléments spécifiques tels que les compétences, les responsabilités ou les qualifications. La description de poste générée est optimisée à la fois pour les lecteurs humains et les moteurs de recherche, ce qui vous permet d'attirer davantage de candidats tout en respectant les règles de Google en matière de contenu des offres d'emploi.

Jobdescription.ai : les meilleures fonctionnalités

Restez informé des dernières tendances du marché de l'emploi pour rédiger des descriptions qui attirent les talents les plus recherchés

Modifiez ou affinez rapidement les descriptions de poste grâce à la modification en cours et à la réécriture automatisée pour une meilleure précision

Utilisez des générateurs spécialisés pour les compétences, et listez les responsabilités et les qualifications pour créer des descriptions de poste détaillées et spécifiques au rôle

Jobdescription. Limites de l'IA

Certaines fonctionnalités avancées, telles que l'historique illimité et les options Pro supplémentaires, nécessitent un abonnement

Les compétences de niche ou hautement techniques peuvent nécessiter un affinement supplémentaire pour s'aligner sur des exigences spécifiques

Tarification de Jobdescription. ai

Free

Pro : 10 $/mois

Jobdescription. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Aucune évaluation disponible

8. Textio (Idéal pour générer des descriptions de poste qui correspondent à la voix de la marque de l'employeur)

via Textio

Les employeurs évaluent l'adéquation culturelle lors des entretiens, mais la description de poste peut donner le ton bien plus tôt. Des compétences non techniques à l'expertise technique, les descriptions de poste peuvent être utilisées comme publicité pour trouver la personne idéale pour votre position.

Le générateur de descriptions de poste de Textio, alimenté par l'IA, vous aide à créer des descriptions qui correspondent à la voix de votre marque tout en garantissant l'inclusivité et un large attrait.

Textio est lié aux ATS, aux SIRH et à LinkedIn, ce qui facilite son intégration à vos flux de travail de recrutement et rationalise le processus de recrutement.

Les meilleures fonctionnalités de Textio

Détectez et éliminez les préjugés inconscients pour créer des descriptions de poste inclusives et non sexistes

Adaptez le langage pour refléter la voix et les valeurs de votre marque afin d'assurer la cohérence du contenu de recrutement

Visualisez comment votre contenu résonne auprès des différentes générations et des différents sexes pour un recrutement plus ciblé

Organisez les descriptions de poste à l'aide de modèles, de statuts groupés et d'une bibliothèque consultable pour faciliter la collaboration

Limites de Textio

Textio peut nécessiter un effort supplémentaire pour les descriptions de poste techniques ou de niche

Les entreprises dont la marque n'est pas clairement définie peuvent avoir du mal à utiliser les fonctionnalités de Textio en matière de stratégie de marque

Tarification de Textio

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Textio

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

9. Jobvite (le meilleur pour des descriptions de poste sans préjugés)

via Jobvite

Jobvite est un outil de recrutement tout-en-un conçu pour simplifier les processus d'embauche grâce à son automatisation avancée, ses analyses intelligentes et ses fonctionnalités conviviales.

Combinant l'IA, la science des données et les bonnes pratiques en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, son Job Description Grader aide les recruteurs à rédiger des offres d'emploi qui attirent un vivier diversifié de candidats qualifiés tout en réduisant les préjugés.

Les meilleures fonctionnalités de Jobvite

Éliminer les préjugés inconscients des offres d'emploi pour renforcer la diversité et l'équité

Simplifiez la planification des candidats en suggérant des horaires d'entretien optimaux pour une meilleure efficacité

Obtenez des informations grâce à des indicateurs tels que le temps de pourvoi et les taux de conversion des candidats à partir du tableau de bord

Faites passer les candidats embauchés en employés productifs en douceur grâce à des flux de travail d'intégration optimisés

Limites de Jobvite

L'ensemble complet de fonctionnalités peut submerger les petites équipes dont les besoins en matière de recrutement sont limités

Bien que personnalisable, la plateforme nécessite du temps et de l'expertise pour paramétrer des flux de travail et des tableaux de bord sur mesure

Tarification Jobvite

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jobvite

G2 : 4,0/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4. 1/5 (plus de 550 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Jobvite

J'apprécie le fait que tout ce dont j'ai besoin soit là : la description du poste, les candidats suivis, les approbations, l'historique des candidatures, etc. Cela rend le processus de recrutement beaucoup plus facile et plus organisé.

10. Simplifié (idéal pour les descriptions de poste multilingues)

via Simplified

Cet outil optimise le recrutement en générant des offres d'emploi qui mettent en avant les responsabilités clés et trouvent un écho auprès des candidats.

Ce qui distingue Simplified, c'est sa flexibilité. Avec ses modèles personnalisables, ses paramètres avancés pour le ton et la créativité, et son assistance multilingue, cet outil peut être adapté pour répondre à divers besoins de recrutement.

Les meilleures fonctionnalités simplifiées

Affinez les descriptions de poste grâce à des outils de modification en cours pour répondre à vos besoins spécifiques

Utilisez l'apprentissage automatique pour intégrer les dernières normes du secteur et attirer les candidats pertinents

Collaborez avec les membres de l'équipe en temps réel pour aligner les offres d'emploi sur les objectifs de l'organisation

Limites simplifiées

Simplified excelle dans les descriptions de poste générales, mais les rôles spécialisés peuvent nécessiter des ajustements manuels

L'efficacité de l'outil dépend de la qualité des données saisies, ce qui peut poser problème aux utilisateurs moins expérimentés

Tarification simplifiée

Free

Simplified One : 29,99 $/mois

Croissance simplifiée : 119,99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires simplifiés

G2 : 4. 6/5 (plus de 4 900 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 250 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Simplified

Il a été très facile de se lancer dans les invites, instructions et naviguer sur le site pour obtenir le résultat final : une description de poste magnifiquement rédigée, très concise et descriptive, que mon agent RH a été très heureux de lire et d'implémenter dans son modèle de description de poste standard pour notre groupe informatique.

Les paramètres de la réussite du recrutement avec ClickUp

Choisir le bon générateur de descriptions de poste basé sur l'IA peut complètement transformer la façon dont vous attirez les talents. Ces outils permettent de gagner du temps et aident à rédiger des descriptions de poste inclusives, précises et percutantes qui attirent les bons candidats.

Que vous ayez besoin d'informations spécifiques à un secteur ou de fonctionnalités pour éliminer les préjugés, il existe une solution pour vous. Dans le monde du recrutement actuel, en constante évolution, l'IA n'est pas facultative, elle est essentielle pour rester compétitif.

ClickUp Brain se distingue par sa polyvalence et sa facilité d'utilisation. Des descriptions de poste soignées aux flux de travail collaboratifs fluides, ClickUp s'aligne sur vos objectifs de recrutement.

