les 10 meilleurs outils de tri de cartes pour la recherche UX

La beauté du tri de cartes réside dans le fait qu'il donne le contrôle aux utilisateurs réels : ils organisent votre contenu en catégories qui ont du sens pour eux, et pas seulement pour votre équipe interne. Cela vous donne des informations incroyables sur l'organisation de votre site web.

Au lieu de réunions interminables pour débattre de l'emplacement du contenu ou de multiples cycles de révision de la navigation, les outils de tri de cartes fournissent des données concrètes pour guider vos décisions et créer une expérience de navigation plus intuitive.

Vous cherchez à rationaliser votre processus de conception grâce au tri de cartes ? Voici 10 outils de tri de cartes qui valent le détour. 👥

Un outil de conception maladroit peut transformer une simple étude en casse-tête, et personne ne souhaite cela. Les meilleurs outils facilitent la recherche, ils ne la compliquent pas.

Alors, comment choisir le bon ? Voici ce qu'il faut rechercher. 👀

Installation facile : créez et personnalisez des exercices de tri sans apprentissage fastidieux

Expérience fluide pour les participants : permettez aux utilisateurs de trier facilement les cartes dans des formats ouverts ou fermés

Modèles prédéfinis : démarrez plus rapidement grâce à démarrez plus rapidement grâce à des modèles de wireframes prêts à l'emploi adaptés aux différents besoins en matière de recherche utilisateur

Analyse automatisée des données : identifiez les modèles et les tendances sans avoir à traiter manuellement de grands nombres

Rapports visuels clairs : transformez les données brutes en informations exploitables grâce à des diagrammes et des cartes thermiques

Fonctionnalités favorisant la collaboration : Partagez facilement les résultats de différentes Partagez facilement les résultats de différentes méthodes de recherche utilisateur avec vos équipes et les parties prenantes

Options d'exportation flexibles : téléchargez les résultats dans plusieurs formats, tels que PDF, pour une analyse plus approfondie

🧠 Anecdote : Steve Krug a popularisé le tri de cartes pour l'UX. Dans son livre Don't Make Me Think, Krug souligne à quel point le tri de cartes aide les concepteurs à comprendre comment les utilisateurs s'attendent à ce que les informations soient structurées.

Trop d'options, pas assez de temps ? Pour vous faciliter la tâche, voici les meilleurs outils qui rendent la recherche plus fluide, les informations plus claires et votre travail beaucoup plus facile. 📝

1. ClickUp (idéal pour structurer et gérer les flux de travail liés à la recherche UX)

Rationalisez vos recherches UX grâce aux fonctionnalités de ClickUp, idéales pour organiser et visualiser les informations

Lorsque vous menez une étude de tri de cartes, il peut rapidement devenir difficile de suivre les plans de recherche, les données des participants et les analyses. Grâce à l'automatisation des tâches, à la collaboration en temps réel et aux flux de travail personnalisables, ClickUp rationalise la recherche UX et la planification de l'architecture de l'information.

ClickUp rassemble tout en un seul endroit, aidant les équipes UX à mener des recherches sur les utilisateurs, à visualiser les informations et à documenter efficacement leurs conclusions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Tableaux blancs ClickUp

Planifiez et structurez vos flux de travail de recherche UX à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Les chercheurs réfléchissent souvent aux catégories potentielles et planifient le flux de recherche avant de mettre en place une étude de tri de cartes. Les tableaux blancs ClickUp facilitent ce processus en fournissant un espace interactif pour mapper les idées. Supposons qu'un chercheur UX prépare une étude pour affiner la navigation d'un site de commerce électronique. Il peut utiliser le tableau blanc numérique avec des notes autocollantes pour représenter différentes catégories de produits et ajouter des connecteurs pour visualiser les relations entre elles.

Au fur et à mesure que l'équipe discute et affine les regroupements, elle peut effectuer des mises à jour en temps réel, garantissant ainsi que l'étude est structurée efficacement avant son lancement.

Cartes mentales ClickUp

Visualisez les résultats du tri de cartes et affinez l'architecture de l'information à l'aide des cartes mentales ClickUp

Une fois l'étude terminée, le prochain défi consiste à organiser et analyser les résultats. Les cartes mentales ClickUp aident les équipes à donner un sens aux catégories générées par les utilisateurs en transformant les données brutes en une structure visuelle claire.

Une équipe UX organisant une session de tri de cartes fermée pour un site Web de services financiers pourrait découvrir que les participants ont regroupé les options d'investissement, les produits de prêt et les services bancaires dans des catégories inattendues. Le tri manuel des commentaires dispersés peut prendre beaucoup de temps, mais une carte mentale leur permet d'organiser les libellés créés par les utilisateurs, de connecter des groupes connexes et d'explorer d'autres structures.

Après avoir organisé les résultats, l'étape suivante consiste à documenter les points clés et à partager les informations avec les parties prenantes.

Documents ClickUp

Documentez les résultats de vos recherches sur le tri de cartes dans ClickUp Docs

ClickUp Docs offre un espace collaboratif pour compiler des résumés de recherche, des directives d'étude et des rapports d'analyse. Par exemple, une équipe UX travaillant sur une application de santé peut créer un document pour enregistrer les commentaires des participants, souligner les problèmes d'utilisabilité et rédiger des recommandations pour améliorer la navigation.

Les membres de l'équipe peuvent commenter des informations spécifiques, suggérer des modifications et suivre les révisions sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Modèle de tri de cartes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Le modèle de tri de cartes ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et hiérarchiser les tâches d'un projet.

Pour vous faciliter encore plus la tâche, essayez le modèle de tri de cartes ClickUp spécialement conçu pour les équipes UX.

Il aide les équipes à définir des objectifs de recherche, à créer des cartes représentant des sujets clés et à guider les participants à travers des exercices de tri. Les méthodes de tri ouvert, fermé et hybride sont toutes prises en charge, ce qui permet de l'adapter à différents besoins de recherche.

Au-delà des données qualitatives, le modèle rationalise également l'analyse quantitative. Les chercheurs peuvent repérer les tendances, mesurer les niveaux d'accord et identifier les relations statistiquement significatives.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transformez les discussions en actions : Convertissez les sessions de brainstorming sur Tableau blanc en projets de recherche UX entièrement structurés en un seul clic avec Convertissez les sessions de brainstorming sur Tableau blanc en projets de recherche UX entièrement structurés en un seul clic avec ClickUp Brain , l'assistant IA intégré

Organisez vos recherches : Réorganisez les diagrammes d'affinités dans les cartes mentales à l'aide de la fonction Re-Layout pour affiner les catégories générées par les utilisateurs

Passez de l'idée à l'exécution : ajoutez les résultats de vos recherches directement dans des cartes mentales et transformez-les en tâches afin que rien ne se perde en cours de route

Restez organisé grâce à la méthode PARA : créez des dossiers pour structurer vos recherches UX, suivez les études en cours sous forme de projets, stockez les directives dans des zones, enregistrez les résultats dans des ressources et archivez les travaux antérieurs pour référence future créez des dossiers pour structurer vos recherches UX, suivez les études en cours sous forme de projets, stockez les directives dans des zones, enregistrez les résultats dans des ressources et archivez les travaux antérieurs pour référence future

Automatisez les tâches répétitives : configurez configurez l'automatisation ClickUp pour attribuer des suivis, déplacer des tâches en fonction de la progression des recherches ou envoyer des rappels pour les analyses en attente

Maintenez la communication fluide : Discutez des résultats, posez des questions complémentaires et collaborez avec l'équipe en temps réel à l'aide de Discutez des résultats, posez des questions complémentaires et collaborez avec l'équipe en temps réel à l'aide de ClickUp Chat

Limites de ClickUp

La flexibilité des flux de travail et des modèles peut nécessiter une installation initiale afin de répondre à vos besoins spécifiques en matière de recherche UX

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur G2 déclare :

La flexibilité de ClickUp est son plus grand atout : la possibilité de personnaliser les vues, les statuts et les flux de travail lui permet de s'adapter à presque tous les processus d'équipe. Le nombre impressionnant de fonctionnalités nous permet de tout gérer en un seul endroit, des tâches quotidiennes aux feuilles de route à long terme. C'est formidable d'avoir tout notre travail centralisé, et les tableaux de bord personnalisables rendent les rapports clairs et adaptés à nos besoins.

La flexibilité de ClickUp est son plus grand atout : la possibilité de personnaliser les vues, les statuts et les flux de travail lui permet de s'adapter à presque tous les processus d'équipe. Le nombre impressionnant de fonctionnalités nous permet de tout gérer, des tâches quotidiennes aux feuilles de route à long terme, en un seul endroit. C'est formidable d'avoir tout notre travail centralisé, et les tableaux de bord personnalisables rendent les rapports clairs et adaptés à nos besoins.

🔍 Le saviez-vous ? Une mauvaise architecture de l'information (IA) = des utilisateurs perdus. Une architecture de l'information (IA) médiocre frustre les utilisateurs qui ne trouvent pas ce dont ils ont besoin. Le tri de cartes permet d'éviter cela en alignant la navigation sur les attentes des utilisateurs.

2. Miro (Idéal pour le mappage visuel collaboratif)

via Miro

Miro transforme le tri de cartes en une activité d'équipe dynamique grâce à son canevas infini. Cet outil de tableau blanc numérique va au-delà du simple tri de cartes pour prendre en charge l'ensemble du flux de travail UX, de la recherche à la création de maquettes. Les équipes ajoutent des notes, des commentaires et des réactions directement sur les cartes numériques, capturant ainsi les idées en temps réel.

Vous passerez des méthodes de test synchrones à asynchrones, en vous adaptant aux besoins de votre équipe. Miro vous permet également de visualiser les connexions qui pourraient autrement se perdre dans des feuilles de calcul.

📮ClickUp Insight : Un travailleur du savoir doit en moyenne entrer en contact avec 6 personnes pour accomplir son travail. Cela signifie qu'il doit contacter quotidiennement 6 connexions essentielles pour recueillir des informations contextuelles indispensables, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. La lutte est réelle : les suivis constants, la confusion entre les versions et le manque de visibilité nuisent à la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec sa recherche connectée et sa gestion des connaissances par l'IA, résout ce problème en mettant instantanément le contexte à portée de main.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Créez des modèles personnalisés avec des cartes de couleurs différentes pour représenter différents types de contenu, aidant ainsi les participants à distinguer les catégories

Invitez les membres de l'équipe et les participants à rejoindre des sessions de tri avec des permissions d'affichage ou de modification en cours uniques

Exportez vos résultats sous forme de feuilles de calcul ou d'images pour les analyser plus en détail dans d'autres outils, tout en garantissant l'accessibilité de vos données sur l'ensemble de votre infrastructure technologique

Suivez le comportement des participants grâce à des cartes thermiques qui montrent les modèles d'engagement et révèlent les cartes qui ont généré le plus de discussions ou de confusion

Convertissez les résultats du tri directement en plans de site ou en flux d'utilisateurs , comblant ainsi le fossé entre les résultats de la recherche et la mise en œuvre de la conception

Limites de Miro

Les fonctionnalités de tri de cartes doivent être créées manuellement plutôt que d'avoir une solution dédiée

Ses outils d'analyse intégrés ne sont pas aussi sophistiqués que ceux des outils de tri de cartes spécialisés

Le forfait Free limite le nombre de tableaux et les options de collaboration

Tarifs Miro

Free

Débutant : 8 $/mois par utilisateur

Business : 16 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Miro

G2 : 4,7/5 (plus de 7 685 avis)

Capterra : 4,7/5 (1 620 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Miro ?

Un utilisateur G2 déclare :

Miro est fantastique pour la collaboration en temps réel. Je l'utilise pour le brainstorming, les rétrospectives et l'élaboration de feuilles de route pour les produits. Sa capacité à permettre une collaboration asynchrone est vraiment utile.

Miro est fantastique pour la collaboration en temps réel. Je l'utilise pour le brainstorming, les rétrospectives et l'élaboration de feuilles de route pour les produits. Sa capacité à permettre une collaboration asynchrone est vraiment utile.

🧠 Anecdote : Don Norman, spécialiste en sciences cognitives et cofondateur du Nielsen Norman Group, a inventé le terme « expérience utilisateur » dans les années 1990 alors qu'il travaillait chez Apple. Il a souligné l'importance de concevoir des produits en pensant à l'utilisateur, en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et sur ce que ressentent les utilisateurs lorsqu'ils interagissent avec un produit.

3. UXtweak (le meilleur pour une suite complète de tests UX)

via UXtweak

UXtweak intègre le tri de cartes dans un écosystème de test UX plus large. La plateforme gère les études de tri de cartes ouvertes et fermées et propose des suggestions de catégorisation automatiques basées sur le comportement des participants. Vous pouvez personnaliser l'apparence des cartes, ajouter des descriptions ou des images, et même définir des limites de temps pour les sessions de test.

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe avant qu'un participant ne prenne sa décision finale ? UXtweak suit les hésitations, les changements et les choix finaux, vous fournissant ainsi des données quantitatives pour étayer vos décisions en matière d'architecture de l'information.

Les meilleures fonctionnalités d'UXtweak

Réalisez des études de tri de cartes illimitées avec des formats ouverts et fermés, ce qui vous permet de valider les premiers résultats grâce à plusieurs cycles de tests d'utilisabilité

Analysez les scores d'accord des participants pour mettre en évidence les catégorisations qui ont fait l'objet d'un consensus et celles qui nécessitent une exploration plus approfondie

Générez des dendrogrammes qui mappent visuellement les relations entre les cartes, rendant immédiatement apparents les modèles de regroupement complexes

Recrutez des participants directement via la plateforme à l'aide de questions de présélection afin de vous assurer d'obtenir les commentaires de votre public cible

Limites d'UXtweak

L'interface semble plus clinique que les alternatives plus visuelles

Options de personnalisation limitées pour l'interface de tri de cartes destinée aux participants

Les fonctionnalités de collaboration en temps réel sont à la traîne par rapport aux outils de type tableau blanc

Les fonctionnalités de rapports nécessitent l'interprétation d'un expert pour extraire des informations exploitables

Tarifs UXtweak

Free

Basique : 125 € / mois (environ 135,42 $)

Personnalisé : Tarification individuelle

Évaluations et avis UXtweak

G2 : 4,7/5 (plus de 35 avis)

Capterra : 4/8/5 (plus de 25 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de UXtweak ?

Un utilisateur G2 déclare :

L'outil de test arborescent d'UX Tweak est extrêmement utile. Il vous suffit de créer votre navigation, puis de définir un certain nombre de questions. Vous transmettez ensuite le test à plusieurs personnes par e-mail. La page de résultats d'UX Tweak vous permet de suivre précisément la manière dont vos utilisateurs ont compris votre navigation.

L'outil de test arborescent d'UX Tweak est extrêmement utile. Il vous suffit de créer votre navigation, puis de définir un certain nombre de questions. Vous transmettez ensuite le test à plusieurs personnes par e-mail. La page de résultats d'UX Tweak vous permet de suivre précisément la manière dont vos utilisateurs ont compris votre navigation.

🔍 Le saviez-vous ? Le tout premier site web (créé par Tim Berners-Lee en 1991) ne comportait qu'une seule page avec du texte noir sur fond blanc, sans images, sans style et sans navigation. La fonction primait sur la forme !

4. Maze (idéal pour tester rapidement des prototypes)

via Maze

Maze aborde le tri de cartes comme un élément de la validation rapide de la conception. La plateforme s'intègre à des outils de conception tels que Figma et Sketch, créant ainsi un flux de travail fluide, de la conception à la mise à l'essai.

Vous apprécierez la manière dont les études de tri de cartes s'intègrent aux tests d'utilisabilité et aux sondages, en donnant un contexte aux décisions de catégorisation. Maze met l'accent sur la rapidité et l'accessibilité : les participants se lancent dans les études sans compte, et les chercheurs obtiennent des résultats préliminaires pendant que les tests se poursuivent.

Et si vous avez besoin de justifier votre IA, les rapports détaillés de Maze traduisent le comportement des participants en recommandations concrètes.

Les meilleures fonctionnalités de Maze

Créez une logique de branchement dans les tests de tri de cartes qui s'adapte à la manière dont les participants classent des éléments spécifiques

Générez des cartes thermiques indiquant les cartes avec lesquelles les participants ont eu le plus de difficultés, en identifiant les problèmes potentiels de libellé ou de catégorisation

Partagez des rapports interactifs avec les parties prenantes afin qu'elles puissent explorer les données plutôt que de simplement afficher des résultats statiques

Segmentez les données des participants en fonction de leurs caractéristiques démographiques ou de leurs comportements afin d'identifier comment différents groupes d'utilisateurs organisent les informations

Limites de Maze

Les fonctionnalités de tri de cartes offrent moins d'options spécialisées que les plateformes dédiées

Les outils d'analyse se concentrent davantage sur la visualisation que sur la signification statistique

Options limitées pour modérer les sessions des participants par rapport aux outils de recherche spécialisés

Les flux de travail dépendants de l'intégration créent des frictions lorsque vous travaillez en dehors des outils de conception pris en charge

Tarification Maze

Free

Starter : 99 $/mois

Organisation : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Maze

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Maze ?

Un utilisateur G2 déclare :

Maze offre non seulement la possibilité de tester un produit développé, mais aussi de tester les prototypes figma en cours de progression. Cela permet d'obtenir des informations sur l'expérience utilisateur dès les premières étapes du cycle de développement du produit.

Maze offre non seulement la possibilité de tester un produit développé, mais aussi de tester des prototypes figma en cours de progression. Cela permet d'obtenir des informations sur l'expérience utilisateur dès les premières étapes du cycle de développement du produit.

🧠 Anecdote : Le bouton « Annuler » a révolutionné l'expérience utilisateur. La première version largement utilisée est apparue en 1980 sur l'ordinateur Lisa d'Apple, sauvant ainsi les utilisateurs de leurs propres erreurs.

5. Optimal Workshop (idéal pour les analyses de niveau recherche)

via Optimal Workshop

Optimal Workshop considère le tri de cartes comme une science et propose une analyse statistique robuste du comportement des participants. La plateforme est spécialisée dans la recherche en architecture de l'information et dispose d'outils spécialement conçus pour les tests exploratoires et de validation. Vous pouvez effectuer des tris de cartes ouverts, fermés et hybrides, puis analyser les résultats à l'aide de plusieurs méthodes de visualisation.

Les chercheurs apprécient particulièrement les fonctionnalités standardisées de recrutement et de sélection des participants, qui garantissent la cohérence de la qualité des données d'une étude à l'autre.

Meilleures fonctionnalités d'Optimal Workshop

Comparez les résultats entre différents segments démographiques afin d'identifier les variations des modèles mentaux entre les groupes d'utilisateurs

Générez des rapports standardisés qui mettent en évidence la signification statistique de vos conclusions, renforçant ainsi la crédibilité de vos recommandations

Combinez le tri de cartes avec des tests d'arborescence intégrés et des tests du premier clic pour évaluer votre architecture d'information sous plusieurs angles

Conservez un référentiel des études et résultats précédents afin de suivre l'évolution des modèles mentaux des utilisateurs à mesure que votre produit change

Limites d'Optimal Workshop

La structure tarifaire devient coûteuse pour les équipes qui ont besoin de plusieurs études simultanées

Courbe d'apprentissage plus raide pour tirer le maximum de valeur des fonctionnalités d'analyse avancées

Interface moins intuitive que les outils de tri de cartes plus récents et plus visuels

Options d'intégration limitées avec d'autres outils de conception et de prototypage

Tarifs Optimal Workshop

Individuel : 199 $/mois

Teams : Tarification personnalisée

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Optimal Workshop

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? La fonctionnalité de lecture automatique de Netflix a été conçue pour maintenir l'intérêt des utilisateurs, mais elle a suscité tellement de réactions négatives que la société a dû introduire une option permettant de la désactiver. Un exemple parfait d'UX qui avait besoin d'être peaufinée !

6. xSort (idéal pour la recherche sur bureau)

via xSort

xSort adopte une approche différente en tant qu'application téléchargeable plutôt que service web. Cette application macOS se concentre exclusivement sur le tri de cartes sans frais d'abonnement ni limite de participants. Les chercheurs apprécient son interface simplifiée qui élimine les distractions pour les participants tout en fournissant une collecte de données robuste.

La fonctionnalité hors ligne garantit la continuité des tests indépendamment de la connexion Internet, ce qui rend xSort pratique pour la recherche sur le terrain. Il offre une assistance pour les sessions de tri individuelles et en groupe, avec des options permettant de fusionner les résultats pour une analyse complète.

Les meilleures fonctionnalités de xSort

Organisez des sessions hors ligne sur le terrain, puis synchronisez vos données une fois que vous êtes de nouveau en ligne. Idéal pour tester dans des emplacements où la connexion Internet n'est pas fiable

Exportez vos données brutes dans plusieurs formats, notamment des fichiers PDF ou CSV, ce qui vous permet d'effectuer des analyses personnalisées dans vos outils statistiques préférés

Passez du mode de tri individuel au mode de tri groupé pour vous adapter à différents contextes de recherche sans changer de plateforme

Créez des jeux de cartes réutilisables qui maintiennent une terminologie cohérente entre plusieurs études, garantissant ainsi que vos recherches s'appuient sur les conclusions précédentes

Limites de xSort

Disponible uniquement pour les utilisateurs macOS, ce qui limite l'accessibilité pour les équipes de recherche utilisant Windows

Ne dispose pas des fonctionnalités de synchronisation cloud présentes dans les alternatives basées sur le Web

Mises à jour minimales ces dernières années, car les développeurs se sont concentrés sur d'autres aspects

Fonctionnalités collaboratives manquantes pour les équipes de recherche distribuées

Tarifs xSort

Free

Évaluations et avis sur xSort

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Le menu hamburger (trois lignes horizontales) a été inventé en 1981 pour une interface informatique primitive. Il s'est largement répandu dans les applications mobiles dans les années 2010, mais a été critiqué pour masquer des options de navigation importantes.

7. kardSort (idéal pour les études nécessitant une installation rapide)

via kardSort

kardSort réduit le tri de cartes à l'essentiel. Vous ne trouverez ici aucune fonctionnalité sophistiquée, juste un tri de cartes simple et efficace. Cet outil en ligne réduit le temps entre la décision de mener une étude et l'obtention des premiers résultats.

De plus, l'interface épurée de kardSort ne nécessite pratiquement aucune explication. La plateforme met l'accent sur la simplicité d'installation et d'analyse, ce qui la rend parfaite pour les équipes qui ont besoin d'informations rapides sans avoir de connaissances en recherche.

Les meilleures fonctionnalités de kardSort

Partagez vos études via des liens simples auxquels les participants peuvent accéder sans créer de compte ni suivre des instructions complexes

Affichez les résultats en temps réel à mesure que les participants achèvent leur tri, ce qui vous permet de repérer les tendances dès le début du processus de recherche

Clonez des études existantes pour créer rapidement des variantes, ce qui vous permettra de gagner du temps lorsque vous testerez des modifications mineures de votre architecture d'information

Limites de kardSort

Options de visualisation limitées pour l'analyse par rapport aux alternatives axées sur la recherche

Fonctionnalités minimales pour la sélection ou la qualification des participants

Une interface simplifiée sacrifie parfois des options de personnalisation utiles

Tarifs kardSort

Free

Évaluations et avis sur kardSort

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

8. UserZoom (idéal pour les programmes UX d'entreprise)

via UserZoom

UserZoom intègre le tri de cartes dans une plateforme complète de recherche UX pour les entreprises. L'outil relie les résultats du tri de cartes à des initiatives de recherche plus larges, créant ainsi une boucle de rétroaction continue entre l'architecture de l'information et d'autres indicateurs UX. Vous bénéficierez d'une gestion robuste des participants avec un filtrage démographique détaillé et une distribution automatisée des incitations.

Vous avez des parties prenantes à convaincre ? Les fonctionnalités de rapports professionnels de UserZoom traduisent les données de recherche en présentations prêtes à être utilisées par les dirigeants. Les équipes apprécient particulièrement l'accent mis par la plateforme sur la gouvernance de la recherche et la conformité pour les secteurs sensibles.

Meilleures fonctionnalités de UserZoom

Reliez les résultats du tri de cartes à d'autres indicateurs UX tels que la réussite des tâches et les scores de l'échelle d'utilisabilité du système, afin de fournir un contexte à vos décisions en matière d'architecture de l'information

Recrutez des participants à partir de leur panel ou importez votre propre base d'utilisateurs, avec des questionnaires de sélection et un traitement automatisé des incitations

Planifiez des études longitudinales automatisées qui suivent l'évolution des modèles mentaux des utilisateurs à mesure que votre produit mûrit

Appliquez des fonctionnalités de sécurité et de conformité de niveau entreprise lorsque vous effectuez des tests avec des groupes d'utilisateurs sensibles ou dans des secteurs réglementés

Limites de UserZoom

Investissement important requis pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de la plateforme

Processus d'installation complexe par rapport aux outils de tri de cartes spécialisés

Une solution excessive pour les équipes qui n'ont besoin que d'études occasionnelles de tri de cartes

Nécessite une expertise en recherche dédiée pour utiliser efficacement les fonctionnalités avancées

Tarifs UserZoom

Tarification personnalisée

Évaluations et avis UserZoom

G2 : 4,2/5 (140 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? La première interface utilisateur graphique (GUI) a été créée chez Xerox PARC dans les années 1970. Apple et Microsoft ont ensuite adapté ce concept, révolutionnant ainsi la manière dont les gens interagissent avec les ordinateurs.

9. FigJam (idéal pour les flux de travail intégrés à la conception)

via Figma

FigJam intègre le tri de cartes directement dans l'écosystème de conception. Ce tableau blanc collaboratif coexiste avec vos conceptions Figma, créant ainsi un pont naturel entre la recherche et la mise en œuvre.

Tout reste connecté. Les concepteurs apprécient la manière dont les exercices de tri de cartes permettent d'informer immédiatement les structures de navigation et les hiérarchies d'informations sans changement de contexte. L'interface décontractée, de type post-it, donne à la participation davantage l'impression d'un atelier que d'une étude formelle.

Meilleures fonctionnalités de FigJam

Passez directement des exercices de tri de cartes aux wireframes et aux conceptions, en conservant le contexte entre les différentes phases

Générez des idées en temps réel avec les parties prenantes et les membres de l'équipe pendant l'analyse du tri de cartes, en discutant des résultats pendant que la session est encore fraîche

Créez des connexions visuelles entre les cartes triées et les composants réels de la conception, montrant ainsi comment la recherche influence directement les décisions relatives à l'interface

Conservez une trace visuelle permanente des résultats de vos recherches, qui reste connectée aux fichiers de conception qu'ils ont influencés

Limites de FigJam

Manque d'outils d'analyse spécialement conçus pour le tri de données de cartes

Absence de fonctionnalités formelles de recrutement et de gestion des participants

L'analyse repose davantage sur l'observation qualitative que sur des indicateurs quantitatifs

Nécessite l'adoption de l'écosystème Figma pour une efficacité maximale

Tarifs FigJam

Free

Professionnel : 5 $/mois par utilisateur

Organisation : 5 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : 5 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis FigJam

G2 : 4,5/5 (plus de 440 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de FigJam ?

Un utilisateur G2 déclare :

Il offre des fonctionnalités très intéressantes, telles que des sections pour les notes autocollantes, de nombreux modèles pour les tâches courantes sur tableau blanc, des résumés IA des notes autocollantes, ainsi que de nombreuses fonctionnalités ludiques, comme le widget Polaroid et d'autres jeux et widgets interactifs.

Il offre des fonctionnalités très intéressantes, telles que des sections pour les notes autocollantes, de nombreux modèles pour les tâches courantes sur tableau blanc, des résumés IA des notes autocollantes, ainsi que de nombreuses fonctionnalités ludiques, comme le widget Polaroid et d'autres jeux et widgets interactifs.

🧠 Anecdote : Selon la loi de Jakob, les utilisateurs passent la plupart de leur temps sur d'autres sites et s'attendent donc à ce que le vôtre fonctionne de la même manière. S'écarter trop des modèles UX courants peut frustrer les utilisateurs au lieu de les satisfaire.

10. UserZoom GO (le meilleur pour la création de recherches guidées)

via UserZoom GO

UserZoom GO simplifie la complexité de la recherche UX grâce à une approche rationalisée du tri de cartes. Contrairement à sa sœur pour les entreprises, cette plateforme se concentre sur la mise en place et le bon déroulement des études sans sacrifier la rigueur méthodologique. L'interface vous guide à travers chaque décision avec une aide contextuelle et des suggestions.

Il intègre des modèles éprouvés issus de milliers d'études précédentes dans des modèles prêts à l'emploi. Considérez-le comme une recherche avec des roulettes : suffisamment complet pour fournir des informations utiles, mais suffisamment simplifié pour les équipes qui ne disposent pas de chercheurs dédiés.

Meilleures fonctionnalités de UserZoom GO

Suivez des modèles guidés qui vous accompagnent tout au long de la création de votre étude, garantissant ainsi la rigueur méthodologique

Affichez des informations automatisées qui mettent en évidence les conclusions clés sans nécessiter de connaissances statistiques approfondies, rendant ainsi la recherche accessible à tous les membres de l'équipe

Distribuez les études aux participants via plusieurs canaux, notamment par e-mail, partage de liens et leur panel de participants intégré

Faites évoluer votre approche, passant d'une recherche rapide et expéditive à des études plus formelles à mesure que votre recherche mûrit

Limitations de UserZoom GO

Moins de flexibilité pour une expérience client personnalisée de bout en bout par rapport à la plateforme complète UserZoom

Intégration limitée avec les outils de conception par rapport aux plateformes natives de conception

Les fonctionnalités de rapports mettent l'accent sur l'accessibilité plutôt que sur des détails statistiques exhaustifs

Tarifs UserZoom GO

Tarification personnalisée

Évaluations et avis UserZoom GO

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Le « Uncanny Valley » s'applique également à l'UX. Si un chatbot ou un assistant virtuel IA semble presque humain, mais pas tout à fait, les utilisateurs le trouvent effrayant plutôt qu'utile. C'est pourquoi des entreprises comme Apple et Google veillent à trouver le juste équilibre avec Siri et Google Assistant.

Clickup : la manière intelligente de trier

Le tri de cartes est idéal pour comprendre les utilisateurs, mais traiter toutes ces données n'est pas une mince affaire. Le bon outil vous aide à collecter des informations, à analyser des tendances et à exploiter concrètement les résultats.

ClickUp fait le gros du travail avec des tableaux blancs pour mapper les idées, des documents pour structurer les recherches et des automatisations pour gérer les tâches répétitives. Glissez, déposez et réorganisez les cartes en temps réel, stockez toutes vos notes au même endroit et laissez ClickUp trier, étiqueter et notifier automatiquement votre équipe. Moins de tâches fastidieuses, plus de moments « eurêka ! ».

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅