20 raccourcis OneNote essentiels pour booster votre productivité

Vous ouvrez OneNote pour noter des idées, organiser des tâches ou prendre des notes de réunion. Mais au lieu de vous sentir efficace, vous vous noyez dans les clics, les menus et les difficultés de mise en forme. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Avec les bons raccourcis, vous pouvez naviguer dans OneNote comme un pro : organiser instantanément des notes, mettre en forme du texte et trouver ce dont vous avez besoin en quelques secondes.

Que vous capturiez des idées à la volée, structuriez des notes de réunion ou passiez d'un projet à l'autre, ces 20 raccourcis OneNote essentiels vous aideront à travailler plus intelligemment. Continuez à lire pour les découvrir tous ! En prime, nous vous présenterons deux alternatives parfaites à OneNote : ClickUp Documents et ClickUp AI Notetaker.

## Avantages de l'utilisation des raccourcis dans OneNote

de prise de notes vous demande de diviser votre page en trois sections : Une colonne étroite à gauche pour les mots-clés ou les questions Une colonne plus large à droite pour les notes détaillées Une section de résumé en bas Utilisez cette méthode pour favoriser un engagement actif avec le matériel et faciliter la prévisualisation. 💡*Conseil de pro : Une excellente pour prendre des notes, organiser vos blocs-notes et gérer vos tâches. Voici quelques raccourcis clavier que vous pouvez utiliser pour la navigation générale, les modifications en cours et la mise en forme :

| Description | Raccourci | | ------------------------------------------------------------------------- | ------------ | | Créer une nouvelle page dans la section actuelle | Ctrl+N | | Créer une nouvelle section | Ctrl+T | | Ouvrir le volet « Aller à » pour naviguer vers une autre page, section ou carnet de notes | Ctrl+G |

| Activer la zone de recherche pour rechercher dans vos notes | Ctrl+E | | Annuler la dernière action | Ctrl+Z | | Rétablir la dernière action | Ctrl+Y | | Insérer un saut de ligne sans commencer un nouveau paragraphe | Shift+Entrée | | Mettre le texte sélectionné en gras | Ctrl+B |

| Mettre le texte sélectionné en italique | Ctrl+I | 💡Conseil de pro : Vous pouvez également utiliser la méthode undefined

### Étape n° 2 : Utilisez régulièrement les raccourcis Voici quelques conseils pour utiliser régulièrement les raccourcis : *Entraînez-vous régulièrement : Utilisez les raccourcis et *Combiner les raccourcis avec les actions de la souris : Utiliser les actions de la souris pour les tâches complexes qui pourraient ne pas avoir de raccourcis directs

Aide-mémoire des raccourcis : raccourcis OneNote pour vous aider à documenter facilement les réunions. 🔍Le saviez-vous ? Prendre des notes ne consiste pas seulement à écrire des choses ; c'est un entraînement cérébral actif. Lorsque vous écoutez, filtrez les informations et décidez de ce que vous devez noter, vous vous engagez dans un processus appelé « encodage ».

Cet effort mental vous aide à retenir les idées clés, à hiérarchiser ce qui compte et à améliorer votre compréhension globale. Alors, la prochaine fois que vous prendrez des notes, n'oubliez pas que vous ne faites pas que consigner des informations, vous les mémorisez !

Cet effort mental vous aide à retenir les idées clés, à hiérarchiser ce qui compte et à améliorer votre compréhension globale. Alors, la prochaine fois que vous prendrez des notes, n'oubliez pas que vous ne faites pas que consigner des informations, vous les mémorisez ! ## Les 20 meilleurs raccourcis OneNote pour booster votre productivité Les raccourcis clavier peuvent faire une énorme différence dans la façon dont vous utilisez OneNote et devenir plus productif. Voici quelques raccourcis OneNote avancés pour rationaliser votre flux de travail.

Une note rapide pour vous faciliter la tâche : Un signe plus (+) dans un raccourci signifie que vous devez appuyer sur plusieurs clés en même temps Un signe virgule (,) dans un raccourci implique que vous devez appuyer sur plusieurs clés dans la commande spécifiée | Description | Raccourci | | ----------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |

| Créer une note rapide | Ctrl+Maj+M | | Vérifier l'orthographe | F7 | | Ouvrir le dictionnaire des synonymes pour le mot actuellement sélectionné | Maj+F7 | | Afficher le menu contextuel de l'objet actuellement sélectionné | Maj+F10 ou touche Menu Windows | | Insérer un lien hypertexte | Ctrl+K |

| Afficher ou masquer les règles sur la page en cours | Ctrl+Maj+R | | Insérer la date du jour | Alt+Maj+D | | Insérer l'heure du jour | Alt+Maj+T | | Lire l'enregistrement audio sélectionné | Ctrl+Alt+P | | Arrêter la lecture de l'enregistrement audio | Ctrl+Alt+S |

| Avancer de 10 secondes dans l'enregistrement audio en cours | Ctrl+Alt+U | | Reculer de 10 secondes dans l'enregistrement audio en cours | Ctrl+Alt+Y | | Insérer un document ou un fichier sur la page en cours | Alt+N, F | | Insérer une image à partir d'un fichier | Alt+N, P |

| Démarrer une équation mathématique ou convertir le texte sélectionné en équation mathématique | Alt+signe égal | | Créer un tableau | Touche de tabulation après avoir tapé une nouvelle ligne de texte | | Aller au titre de la page et le sélectionner | Ctrl+Maj+T | | Sélectionner le paragraphe actuel et ses paragraphes subordonnés | Ctrl+Maj+Tiret |

| Développer tous les niveaux d'un plan | Alt+Maj+0 | | Activer ou désactiver l'affichage pleine page | F11 | | Mettre l'accent sur l'onglet de la page en cours | Ctrl+Alt+G | | Aller à la page précédente ou suivante dans la section | Ctrl+Page précédente, Ctrl+Page suivante | ## Limites de l'utilisation de OneNote

OneNote regorge de fonctionnalités précieuses, mais il peut être limitant. Voici quelques obstacles courants que vous pouvez rencontrer : *🔄 Difficultés de synchronisation : comme OneNote s'appuie sur OneDrive, la synchronisation peut être lente ou présenter des dysfonctionnements, ce qui peut entraîner des notes manquantes ou des versions obsolètes (surtout si vous passez souvent d'un appareil à l'autre) * 🔌 Compatibilité limitée : OneNote ne s'intègre pas toujours bien avec d'autres outils

* Pour passer à un autre bloc-notes dans la barre de navigation, appuyez sur Ctrl+G. Utilisez ensuite la flèche vers le bas ou vers le haut pour naviguer dans les sections ou la touche Onglet pour choisir un autre bloc-notes, puis appuyez sur Entrée * Pour aller à la page précédente, appuyez sur Alt+flèche gauche 

⚙️Bonus : Démarrer avec ClickUp. 👀 

### Rationaliser la documentation avec ClickUp Docs Avez-vous déjà pris des notes dans une application, géré des tâches dans une autre, puis passé un temps infini à passer de l'une à l'autre ? ClickUp Docs vous aide à éliminer les pertes de productivité dues aux changements de contexte en regroupant vos idées, notes et éléments d'action au même endroit.

Utilisez les nombreuses possibilités de mise en forme de ClickUp Doc pour prendre des notes de manière attrayante Vous avez eu une idée géniale pendant une réunion ? Mettez-la en surbrillance, convertissez-la en tâche et attribuez-la à un collègue sans quitter le document. Contrairement à OneNote, où vos notes sont isolées, ClickUp Docs est directement lié à vos projets et tâches. Vous avez besoin de consulter les notes de réunion pendant votre travail ? Tout est là (pas besoin de passer d'un onglet à l'autre). Avec les commandes slash /href/ https://clickup.com/blog/slash-commands// /%href/, vous pouvez ajouter des tableurs, des bannières, des colonnes ou même des blocs de code avec la syntaxe mise en évidence pour la documentation technique. Vous voulez rendre vos notes plus attrayantes ? Intégrez des vidéos, des images et des liens pour une expérience plus riche et plus interactive

📌 Astuce productivité : Boostez votre efficacité dans ClickUp en activant les raccourcis clavier ! Allez dans le coin supérieur droit, cliquez sur votre avatar personnel et sélectionnez Paramètres. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Préférences et activez Raccourcis clavier pour accélérer instantanément la navigation. Voici une feuille de triche des raccourcis pour ClickUp Docs ! 🤩

| Action | Raccourci Mac | Raccourci Windows | | ------------------------------------------- | ----------------------- | -------------------- | | Créer un commentaire à partir de votre texte sélectionné. | Cmd+Maj+M | Ctrl+Maj+M | | Créer une tâche à partir de votre texte sélectionné. | Cmd+Option+T | Ctrl+Alt+T |

| Mettre en surbrillance un bloc de texte sélectionné. | Cmd+Maj+H | Ctrl+Maj+H | | Dupliquer un bloc de texte. | Cmd+D | Ctrl+D | | Aligner le texte à droite ou à gauche | Cmd+Maj+R | Ctrl+Maj+R |

| Aligner le texte au centre | Cmd+Maj+E | Ctrl+Maj+E | | Utiliser du code en ligne | Cmd+Maj+C | Ctrl+Maj+C | | Créer une liste à puces | Cmd+Maj+9 | Ctrl+Maj+9 |

| Créer une checklist | Cmd+Maj+8 | Ctrl+Maj+8 | | Créer une liste numérotée | Cmd+Maj+7 | Ctrl+ Maj+7 | | Déplacer un ou plusieurs blocs de contenu | Option+Flèche haut ou bas | Alt+Flèche haut ou bas | ### Gérer les notes et les checklists dans le bloc-notes ClickUp

Vous est-il déjà arrivé de griffonner une idée pour ensuite oublier où vous l'avez mise ? /href/ https://clickup.com/features/notepad Le bloc-notes ClickUp /%href/ vous garantit que cela ne se reproduira plus. Prenez des notes et transformez les entrées en tâches traçables avec ClickUp Notepad Que vous fassiez un brainstorming, que vous notiez des rappels ou que vous mappiez un projet, cet outil permet de tout organiser. Voici comment : 📝 *Notes rapides, pas d'encombrement : Bénéficiez de la simplicité d'un bloc-notes avec la puissance d'un gestionnaire de tâches. Utilisez des en-têtes, des puces et des codes de couleur pour structurer vos notes et les rendre faciles à parcourir ✅ *Transformez instantanément vos notes en tâches : Vous prenez des notes lors d'une réunion ? À mesure que les éléments d'action apparaissent, convertissez-les en tâches sur-le-champ, attribuez-les à vos coéquipiers et fixez des délais. Plus besoin de copier-coller dans un autre outil par la suite

🔄 Glisser-déposer et organiser en toute simplicité : Créez des checklists interactives, réorganisez les tâches et imbriquez les sous-tâches pour une meilleure structure. Qu'il s'agisse d'une liste de courses ou d'une décomposition complète d'un projet, cette application de prise de notes /href/ https://clickup.com/blog/note-taking-apps/ /%href/ vous permet de garder le contrôle

Voici quelques raccourcis clavier que vous pouvez utiliser dans le Bloc-notes et dans les documents ! | Action | Raccourci clavier pour Mac | Raccourci clavier pour Windows | | --------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------------------- | | @mentionner une personne | @ | @ | | @mentionner une tâche | @@ | @@ |

| @mentionner un document | @@@ | @@@ | | Flèches Insérer des flèches gauche, droite et bidirectionnelles dans le texte | -><-<-> | -><-<-> | | Bloc de code Sélectionner tous les caractères d'un bloc de code | Cmd+A | Ctrl+A |

| Commentaire Modifier votre dernier commentaire | Flèche vers le haut | Flèche vers le haut | | Emoji | :nomDeL'emoji | :nomDeL'emoji | | Lien hypertexte Lien hypertexte tout en surlignant le texte | Cmd+K | Ctrl+K |

💡Conseil de pro : Vous voulez voir tous les raccourcis disponibles en un seul endroit ? Cliquez sur votre avatar personnel et sélectionnez Raccourcis clavier. De là, vous pouvez explorer différentes catégories sur la gauche pour trouver les raccourcis les plus utiles pour votre flux de travail. Maîtriser ces raccourcis vous aidera à gagner du temps et à rester concentré. ### Obtenez un assistant d'écriture alimenté par l'IA avec ClickUp AI Notetaker et ClickUp Brain

✅ S'assurer que chaque décision prise est enregistrée et peut être facilement partagée avec n'importe qui, que les personnes concernées aient été présentes ou non 📝 Enregistrer les éléments d'action et les attribuer aux bonnes personnes 🔗 Connecter chaque discussion aux tâches et fichiers pertinents tout en fournissant un contexte complet, afin que votre équipe puisse avancer sans avoir à ressasser le passé undefined

📌 Quelques invites, instructions à essayer : Transformez la transcription de cette réunion en un résumé structuré avec des tâches et des délais Extrayez les idées les plus importantes de cette séance de brainstorming Organisez ces notes éparses en catégories pour faciliter la consultation Créez une checklist basée sur ces notes pour faciliter l'exécution * Identifiez les tâches de ce forfait projet et attribuez-les aux bonnes personnes Automatisez les tâches telles que l'écriture, la génération d'idées, le résumé et la modification en cours grâce à ClickUp Brain Plus. Ses capacités de transcription vous permettent de convertir les discussions en texte consultable, ce qui le rend parfait pour les réunions en ligne et les sessions de brainstorming.

Il propose également des suggestions de modification en temps réel pour corriger la grammaire, améliorer la clarté et affiner votre écriture à la volée. Que vous rédigiez des rapports, des articles de blog ou des documents internes, ClickUp Brain garantit la fluidité de vos mots.

/href/ https://scholarly.so/blog/introduction-to-note-taking La Renaissance /%href/ a marqué un changement significatif dans les pratiques de prise de notes. Avec l'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg au XVe siècle, il est devenu possible de produire des livres en masse. À mesure que les livres devenaient plus accessibles, les individus ont commencé à annoter et à marquer les marges des textes pour capturer leurs pensées et leurs idées. Ces notes manuscrites, appelées « notes marginales », sont devenues un formulaire de prise de notes. ## Choisissez l'application qui mérite d'être notée : ClickUp Maintenant que vous avez débloqué ces raccourcis OneNote, vous êtes sur la bonne voie pour maîtriser vos notes. Cependant, si vous avez besoin de quelque chose de plus robuste pour gérer des projets, suivre des tâches et collaborer avec des équipes tout en documentant tout, ClickUp est la solution.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, offre une suite d'outils pour maintenir l'efficacité. Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer des documents et collaborer tout en les gardant connectés à votre travail. ClickUp Brain aide à organiser des idées éparses en un forfait clair, et ClickUp Notepad garantit que vos pensées rapides ne se perdent pas dans le désordre.

Avec ClickUp, vous passez moins de temps à jongler entre les outils et plus de temps à faire ce qui est à faire. /href/ https://clickup.com/signup Inscription à ClickUp /%href/ gratuite dès aujourd'hui ! ✅