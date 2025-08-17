Top 10 des applications de prise de notes IA pour Google Meet en 2025

Au milieu de votre appel Google Meet, vous entendez : « Attendez, c'était quoi déjà, l'élément d'action ? ». Vous faites défiler rapidement le chat, mais cela ne vous aide pas, et personne ne semble avoir pris de notes correctes. Vous êtes maintenant obligé de reconstituer le puzzle au lieu d'avancer.

Les preneurs de notes IA pour Google Meet peuvent vous éviter le chaos et vous aider à rester sur la bonne voie lors de vos réunions. Ils capturent tout (points clés, décisions, éléments d'action) pour que vous n'ayez pas à le faire.

Voyons les meilleurs pour que vos réunions restent productives et vos notes faciles à prendre. 🧑‍💻

Que rechercher dans un outil de prise de notes IA pour Google Meet ?

Un bon outil de prise de notes doit rendre les réunions plus productives, et non créer du travail supplémentaire. Le choix du bon outil dépend de la manière dont vous menez vos réunions et du type de notes dont vous avez besoin.

Voici quelques fonctionnalités clés à rechercher dans un outil d'IA pour prendre des notes lors de réunions:

Précision de la transcription : Capture clairement les discussions et minimise les erreurs

Identification des intervenants : différencie les participants à la réunion pour des notes organisées

Fonctionnalités de résumé : met en évidence les points clés et les éléments d'action pour une consultation rapide lors de prochaines réunions

Paramètres de personnalisation : permet de personnaliser la mise en forme, les résumés et l'étiquetage par mots-clés

Fonctionnalités d'exportation et de partage : enregistre les notes et les résumés de réunion dans différents formats pour faciliter la collaboration

Sécurité et confidentialité : protège les données sensibles des réunions grâce à des mesures de cryptage et de conformité

🔍 Le saviez-vous ? Google Meet était autrefois accessible uniquement sur invitation. En 2017, il s'appelait « Google Meet » et n'était disponible que pour les utilisateurs de G Suite. Ce n'est qu'en 2020 que Google l'a rendu gratuit pour tous, juste à temps pour l'essor du télétravail.

En bref : les 10 meilleurs outils de prise de notes IA pour Google Meet

Vous ne savez pas quel outil correspond le mieux à votre flux de travail ? Voici un aperçu des meilleurs outils de prise de notes IA pour Google Meet, leurs points forts et les utilisateurs auxquels ils sont destinés :

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp – Prise de notes IA avec intégration des tâches et des documents – Extraction des éléments d'action – Flux de travail automatiques pour passer de la réunion à l'action Équipes de projet nécessitant des flux de travail complets, de la réunion à l'action Gratuit pour toujours ; personnalisation disponible pour les entreprises Gemini – Intégration native à Google Workspace – Synchronisation directe avec Google Docs – Assistance multilingue pour les équipes internationales Équipes intégrées à Google Workspace nécessitant une prise de notes et une intégration transparentes Exclusivité Google Workspace Enterprise ; tarification personnalisée Tactiq – Assistance multi-plateforme (Meet, Zoom, Teams) – Étiquettes de transcription en temps réel – Assistance multi-plateforme pour les équipes Suivi des discussions par des équipes multiplateformes sur plusieurs plateformes de réunion vidéo Gratuit ; Pro : 12 $/mois par utilisateur ; Équipe : 20 $/mois par utilisateur tl;dv – Points forts horodatés – Suivi alimenté par l'IA – Points forts vidéo pour les équipes commerciales Équipes commerciales et de réussite client qui ont besoin de résumés vidéo rapides et d'un suivi des éléments d'action Gratuit ; Pro : 29 $/mois par utilisateur ; Business : 98 $/mois par utilisateur Scribbl – Notes prêtes à étudier – Générateur de quiz/questions – Transcriptions horodatées pour l'éducation Enseignants et équipes de formation ayant besoin de notes de réunion pouvant être converties en supports pédagogiques Gratuit ; Pro : 20 $/mois par utilisateur ; Équipe : tarification personnalisée (facturée annuellement) Bluedot – Extraction de fragments de code – Étiquetage des décisions techniques – Intégrations de gestion de projet Équipes techniques et d'ingénierie devant assurer le suivi des discussions sur le code et l'architecture Gratuit ; Basic : 18 $/mois par utilisateur ; Pro : 25 $/mois par utilisateur Lire l'IA – Résumés rapides des réunions – Sélection des moments forts – Catégorisation des éléments à traiter Équipes ayant besoin de résumés de réunion rapides et digestes et d'un suivi des éléments d'action Gratuit ; Pro : 19,75 $/mois par utilisateur ; Enterprise : 29,75 $/mois par utilisateur Otter. ai – Transcription multilingue – Collaboration en temps réel – Identification des locuteurs Équipes hybrides et internationales ayant besoin d'une assistance multilingue pour leurs réunions avec collaboration en temps réel Gratuit ; Pro : 16,99 $/mois par utilisateur ; Business : 30 $/mois par utilisateur MeetGeek – Analyse de l'efficacité des réunions – Suivi des sentiments – Résumés spécifiques à chaque rôle Des équipes axées sur les données qui optimisent la culture des réunions et le suivi des interactions avec les clients Gratuit ; Pro : 19 $/mois par utilisateur ; Business : 39 $/mois par utilisateur ; Enterprise : 59 $/mois par utilisateur Fathom – Suivi des relations clients – Mappage automatique des livrables – Suivi de l'historique des interactions Équipes en contact avec la clientèle (sociétés de conseil, agences) ayant besoin d'un historique détaillé des interactions avec les clients Gratuit ; Premium : 19 $/mois par utilisateur ; Édition Équipe : 29 $/mois par utilisateur ; Édition Équipe Pro : 39 $/mois par utilisateur

Les 10 meilleurs outils de prise de notes IA pour Google Meet

Les applications de prise de notes IA pour Google Meet ne manquent pas, mais toutes ne font pas correctement leur travail. Certaines peinent à être précises, tandis que d'autres compliquent inutilement le partage ou l'organisation des notes.

Voici dix options qui vous éviteront d'avoir à toutes les tester. 🙌🏼

1. ClickUp (Idéal pour les notes de réunion IA et la gestion des flux de travail)

Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui est obsolète.

Les projets, les connaissances et les discussions sont dispersés dans des outils déconnectés, ce qui ralentit les équipes. ClickUp résout ce problème grâce à son application « tout-en-un » pour le travail, qui combine la gestion de projet, la documentation et la communication en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA pour aider les équipes à aller plus vite.

Les réunions ne doivent pas nécessairement être synonymes de notes perdues, d'éléments d'action manqués et de suivis interminables. ClickUp relie les points et transforme les discussions en résultats sans effort supplémentaire.

ClickUp AI Notetaker

Laissez ClickUp AI Notetaker gérer les notes de réunion pendant que vous vous concentrez sur la discussion

ClickUp AI Notetaker transcrit automatiquement les discussions, génère des résumés structurés et extrait les éléments d'action tout en liant tout aux tâches et aux documents.

Une équipe marketing qui discute de sa prochaine campagne lors d'un appel Google Meet n'a pas besoin de lister manuellement tous les livrables. L'IA met automatiquement en évidence les points clés, tels que les dates limites pour les créations publicitaires, une nouvelle idée de slogan et une stratégie concurrente qui mérite d'être réexaminée, tout en attribuant les suivis aux bonnes personnes.

Convertissez les discussions de réunion en tâches sans étapes supplémentaires à l'aide de ClickUp AI Notetaker

Mais ClickUp AI Notetaker ne se limite pas aux transcriptions.

Les éléments d'action deviennent des tâches ClickUp, afin que les suivis ne soient pas perdus. Une équipe commerciale qui négocie un contrat peut demander à ClickUp d'extraire automatiquement les demandes clés des clients, telles que l'ajustement des conditions de paiement ou l'ajout d'une clause spécifique, et de les attribuer à l'équipe juridique. Cela permet d'organiser le travail sans avoir besoin d'une liste de tâches séparée.

ClickUp Brain

Commencez à utiliser ClickUp Brain Obtenez des réponses instantanées à partir des transcriptions de réunions, des tâches et des notes avec ClickUp Brain

ClickUp Brain facilite la recherche d'informations. Au lieu de passer au crible des notes, les équipes peuvent poser des questions directes à l'IA, telles que « Qu'a demandé le client lors de la réunion du mois dernier ? » ou « Quelles étaient les principales préoccupations concernant le lancement du produit ? » et obtenir des réponses instantanées.

Un chef de produit qui prépare un appel de suivi peut instantanément retrouver toutes les mentions d'une demande de fonctionnalité spécifique.

📮ClickUp Insight : 30 % des travailleurs estiment que l'automatisation pourrait leur faire gagner 1 à 2 heures par semaine, tandis que 19 % estiment qu'elle pourrait débloquer 3 à 5 heures pour un travail approfondi et concentré. Même ces petits gains de temps s'additionnent : deux heures récupérées par semaine équivalent à plus de 100 heures par an, un temps qui pourrait être consacré à la créativité, à la réflexion stratégique ou au développement personnel. 💯Avec les agents IA de ClickUp et ClickUp Brain, vous pouvez automatiser les flux de travail, générer des mises à jour de projets et transformer vos notes de réunion en étapes concrètes, le tout au sein de la même plateforme. Pas besoin d'outils ou d'intégrations supplémentaires : ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour automatiser et optimiser votre journée de travail en un seul endroit. 💫 Résultats réels : RevPartners a réduit de 50 % ses coûts SaaS en consolidant trois outils dans ClickUp, obtenant ainsi une plateforme unifiée avec plus de fonctionnalités, une collaboration plus étroite et une source unique d'informations plus facile à gérer et à faire évoluer.

Documents ClickUp

Conservez toutes vos discussions documentées et accessibles à l'aide de ClickUp Docs

ClickUp Docs centralise et organise toutes les archives de réunion en un seul endroit. Les transcriptions et les résumés sont enregistrés automatiquement, ce qui garantit que les équipes ne perdent jamais les discussions importantes.

Une équipe juridique qui finalise un contrat peut rapidement se référer aux négociations passées et étiqueter des sections spécifiques, ce qui facilite le suivi des modifications et des décisions au fil du temps.

De même, ClickUp Notepad offre un espace personnel pour noter rapidement des idées avant de les transformer en tâches structurées. Par exemple, un designer qui réfléchit à des améliorations pour un site web peut noter les commentaires d'un client lors d'un appel et affiner ces idées pour en faire un plan d'action plus tard.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Synchronisez-vous en toute transparence avec Google Meet et Zoom : Enregistrez, transcrivez et Enregistrez, transcrivez et gérez vos réunions dans ClickUp pour accéder à des informations utiles sans changer de plateforme

Trouvez instantanément les informations clés : recherchez des transcriptions par mot-clé, filtrez les intervenants et revisitez les discussions sans réécouter les enregistrements

Standardisez vos notes de réunion sans effort : utilisez utilisez des modèles de prise de notes personnalisables pour structurer les résumés de réunion, les éléments d'action et les points clés à retenir pour plus de cohérence

Générez des résumés instantanés : Condensez les longues réunions en points clés pour aider les équipes à se mettre rapidement au courant

Intégrez vos notes à la discussion : Publiez des résumés et des éléments d'action générés par l'IA directement dans Publiez des résumés et des éléments d'action générés par l'IA directement dans ClickUp Chat pour conserver les discussions et les suivis au même endroit

Restez connecté à vos réunions et à vos plannings : Synchronisez les notes de réunion avec Synchronisez les notes de réunion avec ClickUp Calendar View et l'intégration Google Agenda de ClickUp pour aligner les discussions sur les échéances et les priorités

Limitations de ClickUp

Le preneur de notes prend actuellement en charge l'anglais, avec des options linguistiques limitées pour la transcription et les résumés

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 040 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

Un utilisateur de G2 a partagé son expérience avec ClickUp :

ClickUp est un logiciel incroyablement polyvalent qui a multiplié ma productivité par dix au moins. J'adore le mélange entre la gestion des tâches personnelles et la gestion des connaissances de l'entreprise, les notes rapides et l'IA ClickUP Brain est FANTASTIQUE. Il est incroyablement sensible au contexte et c'est littéralement un assistant hors pair. Documents imbriqués, hiérarchie des tâches, champs personnalisés, filtrage avancé... cette application a tout pour plaire, et elle n'est pas trop compliquée à prendre en main. Elle s'intègre également très bien aux plateformes professionnelles standard, ce qui est très appréciable.

ClickUp est un logiciel incroyablement polyvalent qui a multiplié ma productivité par dix au moins. J'adore le mélange entre la gestion des tâches personnelles et la gestion des connaissances de l'entreprise, les notes rapides et l'IA ClickUP Brain est FANTASTIQUE. Il est incroyablement sensible au contexte et c'est littéralement un assistant hors pair. Documents imbriqués, hiérarchie des tâches, champs personnalisés, filtrage avancé... cette application a tout pour plaire, et elle n'est pas trop compliquée à prendre en main. Elle s'intègre également très bien aux plateformes professionnelles standard, ce qui est très appréciable.

🧠 Anecdote : Les arrière-plans Meet ont déjà eu... des dinosaures ? Lorsque Google a introduit les arrière-plans virtuels, l'une des premières options était une scène de jungle préhistorique avec des dinosaures se promenant tranquillement. Malheureusement, ils ne sont pas restés longtemps.

2. Gemini (idéal pour les utilisateurs natifs de l'environnement de travail Google)

via les mises à jour de Google Workspace

Google a ajouté son outil de prise de notes basé sur l'IA, optimisé par Gemini, directement dans Meet. Cet outil intégré capture vos discussions sans nécessiter d'applications ou d'extensions supplémentaires.

Les notes sont directement enregistrées dans Google Docs, ce qui est pratique si votre équipe utilise quotidiennement les outils Google Workspace.

Vous pouvez saisir les éléments à traiter, obtenir des résumés de réunion et collaborer sur des notes sans quitter la fenêtre Meet. L'outil de prise de notes prend également en charge plusieurs langues, ce qui permet aux équipes internationales d'obtenir des résumés dans leur langue préférée.

Meilleures fonctionnalités de Gemini

Transformez les discussions de réunion en éléments d'action qui se synchronisent automatiquement avec Google Tasks, ce qui vous aide à suivre les suivis dans votre environnement de travail

Générez des résumés de réunion personnalisés en plusieurs langues tout en préservant le contexte original et les nuances des discussions

Divisez les discussions complexes en sections organisées par thèmes, avec des horodatages pour faciliter la consultation et la navigation

Collaborez en temps réel sur les notes de réunion via Google Docs, ce qui permet aux membres de l'équipe d'ajouter des commentaires et des suggestions pendant la réunion

Limitations de Gemini

Options de personnalisation limitées pour la mise en forme et l'organisation des notes

Uniquement disponible pour les utilisateurs de Google Workspace Enterprise

Nécessite une connexion Internet stable pour un traitement en temps réel

Pas d'analyses avancées ni d'informations sur les réunions

Tarifs Gemini

Disponible exclusivement avec les forfaits Google Workspace Enterprise ; tarification personnalisée

Évaluations et avis Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 160 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Gemini

Un avis G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez Gemini, c'est sa facilité d'utilisation combinée à une interface intuitive. Il permet d'exécuter rapidement des tâches complexes et convient aussi bien aux utilisateurs débutants qu'aux experts. Je l'ai trouvé particulièrement utile pour automatiser les flux de travail et organiser les informations. L'intégration avec d'autres plateformes est simple et le service client est très réactif.

Ce que j'apprécie le plus chez Gemini, c'est sa facilité d'utilisation combinée à une interface intuitive. Il permet d'exécuter rapidement des tâches complexes et convient aussi bien aux utilisateurs débutants qu'aux experts. Je l'ai trouvé particulièrement utile pour automatiser les flux de travail et organiser les informations. L'intégration avec d'autres plateformes est simple et le service client est très réactif.

⚙️ Bonus : essayez les modèles d'agenda de réunion Google Docs pour structurer les discussions, définir les sujets clés et garantir des réunions ciblées et productives.

3. Tactiq (idéal pour les équipes utilisant plusieurs plateformes de réunion)

via Tactiq

Tactiq va au-delà de Google Meet et fonctionne avec Zoom, Microsoft Teams et d'autres plateformes vidéo. L'outil reste discret dans votre navigateur, prêt à intervenir dès que vous démarrez une réunion.

Vous pouvez mettre en évidence les moments importants pendant les appels en cliquant sur un bouton ou en utilisant des raccourcis clavier, sans avoir à taper frénétiquement. Les équipes peuvent rechercher dans les réunions passées à l'aide d'étiquettes de sujet, ce qui facilite la recherche d'une discussion du mois dernier.

La transcription en temps réel s'affiche juste à côté de la fenêtre de réunion, ce qui vous permet de parcourir rapidement ce qui a été dit sans interrompre le flux.

Meilleures fonctionnalités de Tactiq

Recherchez dans les transcriptions de réunions à l'aide d'étiquettes thématiques et marquez les moments clés pendant les appels en direct sans interrompre ni perturber les discussions

Convertissez les extraits de réunion en tâches directement dans des outils de gestion de projet tels que Jira, Trello et Asana pour une action immédiate

Accédez aux fonctionnalités de mémoire des réunions pour retrouver les discussions et les décisions passées sur différentes plateformes vidéo à l'aide d'une recherche par sujet

Extrayez automatiquement les commentaires des clients et les demandes de fonctionnalités dans des sections distinctes pour les équipes produit et commerciale

Limitations de Tactiq

Le forfait Free limite l'accès à l'historique des transcriptions

La qualité audio a un impact significatif sur la précision de la transcription

Certaines intégrations nécessitent des forfaits supérieurs

Tarifs Tactiq

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 20 $/mois par utilisateur

Business : 40 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Tactiq

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Tactiq

Voici ce qu'en dit un utilisateur G2:

Tactiq vous aide à enregistrer et transcrire vos réunions, appels, entretiens et bien plus encore. Je l'ai utilisé pour toutes les tâches mentionnées ci-dessus. Il est parfait pour enregistrer vos appels avec vos clients, prospects et partenaires. Il vous aide également à rédiger des e-mails de suivi et des listes de tâches. Il vous aide à rédiger de meilleurs e-mails grâce aux suggestions automatiques de Tactiq.

Tactiq vous aide à enregistrer et transcrire vos réunions, appels, entretiens et bien plus encore. Je l'ai utilisé pour toutes les tâches mentionnées ci-dessus. Il est parfait pour enregistrer vos appels avec vos clients, prospects et partenaires. Il vous aide également à rédiger des e-mails de suivi et des listes de tâches. Il vous aide à rédiger de meilleurs e-mails grâce aux suggestions automatiques de Tactiq.

📖 À lire également : Comment utiliser la méthode de prise de notes par phrases (avec modèles)

4. tl;dv (Idéal pour les équipes commerciales et de réussite client)

tl;dv vise à rendre les discussions avec les clients plus fructueuses. L'outil horodate les moments importants lorsque vous ajoutez des notes ou des réactions pendant les appels.

Les équipes commerciales peuvent extraire les parties clés des réunions pour les partager avec leurs collègues ou les consulter ultérieurement. La transcription s'affiche à côté de votre visioconférence et vous pouvez ajouter des étiquettes rapides pour marquer différentes parties de la discussion. Le partage d'extraits ne prend que quelques secondes, ce qui est très utile lorsque vous devez informer d'autres membres de l'équipe qui ont manqué la réunion.

tl;dv meilleures fonctionnalités

Créez instantanément des résumés vidéo en marquant des moments clés pendant les appels et en les partageant directement avec vos équipes internes ou les parties prenantes

Suivez le sentiment des clients et les points clés des discussions à l'aide d'outils d'intelligence conversationnelle basés sur l'IA

Créez une bibliothèque consultable des moments forts de vos réunions, classés par thèmes, comptes ou étapes du processus commercial pour la formation de votre équipe commerciale

Générez des e-mails de suivi automatisés basés sur les discussions de la réunion et les éléments d'action à l'aide de modèles personnalisables

Extrayez automatiquement les mentions de vos concurrents et les discussions sur les prix dans votre système CRM

Limitations tl;dv

Le traitement vidéo peut prendre du temps pour les réunions plus longues

Les forfaits les moins chers imposent des limites de stockage pour l'enregistrement des réunions

tl;dv pricing

Free

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Business : 98 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis tl;dv

G2 : 4,7/5 (plus de 330 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de tl;dv

Comme le dit un utilisateur de G2:

TLDV a considérablement changé ma façon de gérer les réunions. Les transcriptions et résumés automatiques me font gagner un temps considérable, en particulier lorsque je dois revenir sur des points spécifiques ou partager des notes avec mon équipe. J'apprécie également la possibilité d'étiqueter les moments clés et de naviguer rapidement dans les longs enregistrements. L'interface est claire et facile à utiliser, et s'intègre bien avec mes outils existants.

TLDV a considérablement changé ma façon de gérer les réunions. Les transcriptions et les résumés automatiques me font gagner un temps considérable, en particulier lorsque je dois revenir sur des points spécifiques ou partager des notes avec mon équipe. J'apprécie également la possibilité d'étiqueter les moments clés et de naviguer rapidement dans les longs enregistrements. L'interface est claire et facile à utiliser, et s'intègre bien avec mes outils existants.

5. Scribbl (Idéal pour la formation et l'enseignement à distance)

via Scribbl

Scribbl révolutionne la prise de notes lors des réunions en se concentrant sur les environnements d'apprentissage. Cet outil organise automatiquement les notes dans des formats adaptés à l'étude.

Les enseignants et les formateurs peuvent marquer les points clés de l'apprentissage pendant les sessions, et les étudiants peuvent ajouter des notes sans perturber le flux. Les notes sont synchronisées avec les horodatages de l'enregistrement, ce qui vous permet de revenir exactement au moment où quelque chose a été expliqué.

De plus, tous ceux qui ont manqué la session en direct peuvent rattraper leur retard grâce à la combinaison de notes structurées et d'enregistrements.

Meilleures fonctionnalités de Scribbl

Créez automatiquement des guides d'étude à partir des enregistrements de réunions en marquant les concepts et explications importants pendant les sessions en direct

Passez d'une partie à l'autre des réunions à l'aide d'une transcription interactive qui renvoie directement aux timecodes de la vidéo

Générez rapidement des tests de connaissances et des questions de quiz basés sur les sujets abordés pour une compréhension immédiate par les élèves

Organisez le contenu de vos réunions en chapitres et sous-sections qui correspondent à la structure de votre cours ou à vos modules de formation

Exportez vos notes dans différents formats, notamment sous forme de cartes d'étude et de fiches récapitulatives adaptées à différents styles d'apprentissage

Limitations de Scribbl

Il y a une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Les utilisateurs estiment que les fonctionnalités de collaboration en groupe doivent être améliorées

Son extension Chrome peut entrer en conflit avec d'autres outils

Tarifs Scribbl

Free

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Équipe : Tarification personnalisée (facturée annuellement)

Évaluations et avis Scribbl

G2 : 4,9/5 (plus de 320 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Scribbl

Un avis G2 indique :

Scribbl est tout simplement incroyable. Il automatise des tâches qui me prenaient auparavant des heures, et les fonctionnalités de planification et d'organisation du contenu sont excellentes. J'adore la facilité avec laquelle je peux connecter tous mes comptes sociaux et tout faire fonctionner de manière fluide. Les suggestions de l'IA pour améliorer mes publications sont également très utiles, c'est comme avoir un assistant numérique. Une application géniale, tout simplement !

Scribbl est tout simplement incroyable. Il automatise des tâches qui me prenaient auparavant des heures, et les fonctionnalités de planification et de planification du contenu sont excellentes. J'adore la facilité avec laquelle je peux connecter tous mes comptes sociaux et tout faire fonctionner de manière transparente. Les suggestions de l'IA pour améliorer mes publications sont également très utiles, c'est comme avoir un assistant numérique. Une application géniale, tout simplement !

🔍 Le saviez-vous ? Un sondage Dialpad a révélé que la plupart des gens passent jusqu'à un tiers de leur semaine de travail en réunion. Environ 46 % passent moins de quatre heures en réunion, tandis que 37 % y passent entre 4 et 12 heures. 12 % passent entre 12 et 20 heures en réunion, et 5 % y consacrent au moins 20 heures. Cela représente beaucoup de temps consacré aux discussions !

6. Bluedot (idéal pour les réunions techniques et les équipes de développeurs)

via Bluedot

Bluedot se distingue par sa manière différente de traiter les discussions techniques. L'outil reconnaît les extraits de code, les termes techniques et les discussions sur l'architecture dans vos réunions.

Les développeurs peuvent signaler les décisions techniques importantes sans perdre leur concentration. L'IA aide à organiser la documentation technique directement à partir de vos discussions, ce qui vous fait gagner du temps lors de la rédaction ultérieure.

Les notes de réunion peuvent également être automatiquement liées à votre documentation technique et à vos outils de gestion de projet.

Meilleures fonctionnalités de Bluedot

Extrayez des extraits de code et des décisions techniques des réunions directement dans votre documentation de développement

Étiquetez les décisions architecturales et liez-les automatiquement à la documentation technique existante dans votre base de connaissances

Créez des tickets Jira ou des problèmes GitHub directement à partir des discussions de réunion avec le contexte pertinent en pièce jointe

Suivez les discussions sur la dette technique et les priorités de développement lors de plusieurs réunions d'équipe

Limitations de Bluedot

Principalement destiné aux équipes techniques

Prix plus élevé que les applications de prise de notes générales pour Google Meet

Nécessite un temps d'installation pour les intégrations personnalisées

Tarifs Bluedot

Free

Basique : 18 $/mois par utilisateur

Pro : 25 $/mois par utilisateur

Business : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Bluedot

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Bluedot

Un avis G2 indique :

Le principal atout de Bluedot réside dans sa facilité d'utilisation et son interface très conviviale. La possibilité de l'utiliser partout est un autre avantage appréciable de Bluedot. L'engagement qu'il suscite est exceptionnel.

Le principal atout de Bluedot réside dans sa facilité d'utilisation et son interface très conviviale. La possibilité de l'utiliser partout est un autre avantage appréciable de Bluedot. L'engagement qu'il suscite est exceptionnel.

🧠 Anecdote : Avez-vous déjà reçu un lien Google Meet qui ne s'est jamais expiré ? Techniquement, les liens Google Meet n'expirent jamais, certains sont actifs depuis des années ! Ainsi, si vous cliquez de manière aléatoire sur une ancienne invitation, vous risquez de vous retrouver dans une réunion fantôme.

7. Read AI (idéal pour les résumés rapides de réunions)

via Read AI

Read AI apporte une touche différente aux notes de réunion en se concentrant sur des résumés concis. L'outil décompose les réunions d'une heure en points forts faciles à parcourir et qui ont du sens.

Contrairement aux autres applications de prise de notes qui transposent tout dans de longues transcriptions, Read vous aide à saisir les points clés en quelques minutes. Les équipes apprécient la façon dont il organise clairement les éléments d'action et les décisions dans des résumés faciles à consulter.

Le vrai plus, c'est sa capacité à saisir les discussions parallèles importantes qui sont souvent perdues dans les notes classiques.

Découvrez les meilleures fonctionnalités de l'IA

Décomposez les longues réunions en résumés rapides et faciles à assimiler tout en conservant le contexte et les nuances importantes de la discussion originale

Signalez et classez les éléments d'action pendant les réunions en fonction de leur niveau de priorité

Parcourez les enregistrements de réunions à l'aide d'un plan généré par IA qui vous aide à accéder directement aux points de discussion pertinents

Créez des résumés personnalisés de vos réunions en sélectionnant les moments clés, parfaits pour partager les dernières informations avec les parties prenantes qui ont manqué l'appel

Lire les limites de l'IA

La qualité du résumé varie en fonction de la clarté audio

Il offre des options limitées pour l'organisation des notes

Les utilisateurs indiquent que l'outil offre des capacités d'intégration très basiques

Personnalisation minimale des formats de résumé

Consultez les tarifs de l'IA

Free

Pro : 19,75 $/mois par utilisateur

Enterprise : 29,75 $/mois par utilisateur

Enterprise+ : 39,75 $/mois par utilisateur

Lire les évaluations et avis sur l'IA

G2 : 3,9/5 (plus de 25 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Read AI

Un avis G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez Read, c'est sa capacité à automatiser la transcription des réunions Zoom. Les transcriptions en temps réel et ses fonctionnalités de planification intelligente sont inestimables pour rationaliser la communication et garantir l'efficacité des réunions.

Ce que j'apprécie le plus chez Read, c'est sa capacité à automatiser la transcription des réunions Zoom. Les transcriptions en temps réel et ses fonctionnalités de planification intelligente sont inestimables pour rationaliser la communication et garantir l'efficacité des réunions.

📖 À lire également : Les meilleurs outils de communication IA

8. Otter. ai (Idéal pour les équipes multilingues et interfonctionnelles)

Otter. ai apporte une approche unique aux notes de réunion en mettant l'accent sur la collaboration en temps réel et le traitement du langage. Il est particulièrement adapté aux réunions où les participants passent d'une langue à l'autre ou ont besoin de traductions instantanées.

Les équipes hybrides bénéficient particulièrement de la capacité de ce logiciel de compte rendu de réunion à distinguer les intervenants et à capturer avec précision les discussions parallèles. Le générateur de résumés automatisé s'adapte à différents types de réunions, des comptes rendus rapides aux longues sessions stratégiques.

Au-delà de la transcription de base, Otter.ai aide les équipes à repérer les schémas de discussion et les sujets récurrents dans les réunions, ce qui facilite le suivi de l'évolution des projets au fil du temps.

Meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Capturez des discussions simultanées dans plusieurs langues tout en conservant l'attribution des intervenants et le contexte de chaque fil de discussion

Générez des informations détaillées sur les réunions, notamment la distribution du temps de parole, la fréquence des sujets abordés et les modèles d'engagement

Créez des listes de vocabulaire personnalisées pour la terminologie spécifique à votre secteur d'activité et signalez automatiquement ces termes dans les transcriptions pour une documentation cohérente

Transformez les discussions de réunion en documents structurés grâce à la génération intelligente de plans

Reliez les discussions liées à plusieurs réunions afin de créer une base de connaissances complète sur les décisions de l'équipe et l'évolution des projets

Limitations d'Otter.ai

Cela implique une utilisation intensive du processeur pendant la transcription en temps réel

Le stockage est limité pour les réunions plus longues

L'apprentissage personnalisé du vocabulaire prend du temps

Tarifs Otter.ai

Free

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos d'Otter.ai

Un avis G2 indique :

J'adore les résumés, le fait qu'ils soient modifiables et que je puisse utiliser la barre latérale pour créer un e-mail de suivi à partir du résumé des détails. Cela me fait gagner BEAUCOUP DE TEMPS. J'apprécie que toutes les notes soient consultables sur le site web et faciles à rechercher. Il est facile de programmer Otter pour qu'il se joigne à mes réunions en début de semaine. Il est facile de partager les notes avec mon équipe.

J'adore les résumés, le fait qu'ils soient modifiables et que je puisse utiliser la barre latérale pour créer un e-mail de suivi basé sur le résumé des détails. Cela me fait gagner BEAUCOUP DE TEMPS. J'apprécie que toutes les notes soient consultables sur le site web et faciles à rechercher. Il est facile de programmer Otter pour qu'il se joigne à mes réunions en début de semaine. Il est facile de partager les notes avec mon équipe.

🧠 Anecdote : Le logo original de Google Meet ressemblait à une caméra, mais les gens le confondaient avec YouTube ! Google a finalement redessiné son logo pour lui donner l'apparence verte et jaune que nous connaissons aujourd'hui afin de mieux le distinguer.

9. MeetGeek (Idéal pour l'analyse des réunions basée sur les données)

via MeetGeek

MeetGeek aborde la documentation des réunions sous l'angle de l'analyse des données. Cet outil va plus loin que la transcription de base en analysant la dynamique des réunions, l'engagement des participants et les schémas de discussion.

Les équipes peuvent suivre l'évolution de leur culture de réunion grâce à des analyses détaillées. La plateforme classe automatiquement les différents types de réunions et adapte son style de prise de notes en conséquence. MeetGeek aide également les équipes à optimiser leur calendrier de réunions en identifiant les schémas récurrents dans les discussions productives par rapport aux digressions chronophages.

Les meilleures fonctionnalités de MeetGeek

Contrôlez l'efficacité des réunions grâce à des analyses complètes qui suivent l'engagement des participants, le flux des discussions et les schémas décisionnels

Générez des résumés de réunion spécifiques à chaque rôle qui mettent en évidence les informations pertinentes pour les différents membres de l'équipe

Suivez les tendances d'interaction des clients lors des réunions à l'aide de l'analyse des sentiments et de la modélisation des sujets afin d'identifier les points faibles communs et les demandes de fonctionnalités

Automatisez la distribution des informations issues des réunions aux parties prenantes concernées en fonction des sujets de discussion et des projets mentionnés

Limitations de MeetGeek

Ses fonctionnalités d'analyse nécessitent une utilisation régulière sur le long terme

Installation complexe pour des rapports personnalisés

Options d'analyse rétrospective limitées

Tarifs MeetGeek

Free

Pro : 19 $/mois par utilisateur

Business : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : À partir de 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis MeetGeek

G2 : 4,6/5 (plus de 430 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de MeetGeek

Un avis G2 indique :

J'apprécie particulièrement de pouvoir me concentrer sur ce que dit le client sans avoir à prendre de notes et à capturer autant d'informations que possible, car cela est déjà fait pour moi. Il est également très utile d'avoir un résumé succinct des points à suivre afin de pouvoir s'y référer pour s'assurer que tous les points importants ont été abordés après la réunion.

J'apprécie beaucoup de pouvoir me concentrer sur l'écoute attentive du client, sans avoir à me soucier de prendre des notes et de capturer autant d'informations que possible, car cela est déjà fait pour moi. Il est également très utile de disposer d'un résumé succinct des points à suivre, auquel vous pouvez vous référer pour vous assurer que vous avez bien coché les points nécessaires lorsque vous reprenez contact après la réunion.

🔍 Le saviez-vous ? Google Meet cache des easter eggs ! Tapez « /pitchforks » dans la discussion et l'écran de tout le monde sera envahi de petits emojis en forme de fourches. C'est une façon amusante d'exprimer (faussement) votre indignation.

10. Fathom (idéal pour les équipes en contact avec les clients)

via Fathom

Fathom adopte une approche centrée sur les relations pour la documentation des réunions. Cet outil de réunion basé sur l'IA capture et organise les interactions avec les clients, ce qui le rend très utile pour les cabinets de conseil, les agences et les équipes chargées de la réussite des clients.

Il permet de suivre l'évolution des relations au fil du temps en conservant un historique détaillé des interactions. Les équipes peuvent rapidement accéder aux discussions et décisions passées sans avoir à fouiller dans d'innombrables enregistrements de réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Fathom

Créez des échéanciers complets des interactions avec les clients qui combinent les notes de réunion, les éléments d'action et les jalons des relations pour une meilleure gestion des comptes

Extrayez automatiquement les exigences et les commentaires des clients à partir des discussions tout en conservant le contexte et les niveaux de priorité pour les équipes produit

Créez des tableaux de bord sur la santé des relations en fonction des interactions lors des réunions, afin d'aider les équipes à identifier les comptes qui nécessitent une attention particulière

Suivez la validation des engagements pris lors de plusieurs réunions avec vos clients en liant automatiquement les promesses faites aux livrables réels

Comprendre les limites

Les fonctionnalités principales de l'outil sont principalement axées sur les interactions avec les clients

Il offre des fonctionnalités limitées pour les réunions internes

Il faut du temps pour établir des données relationnelles significatives

L'installation de l'intégration nécessite une expertise technique

Tarification Fathom

Free

Premium : 19 $/mois par utilisateur

Édition Teams : 29 $/mois par utilisateur

Team Edition Pro : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Fathom

G2 : 5/5 (plus de 4 508 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 630 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Fathom

Un avis G2 indique :

Fathom est extrêmement facile à utiliser, très convivial et dispose d'une plateforme très intuitive. C'est notre outil de prédilection pour prendre des notes lors de réunions, en anglais comme en espagnol, et même après avoir relu les notes, il n'y a jamais d'erreurs. Les listes de tâches, la prise de notes organisée et la plateforme très simple ont rendu notre expérience avec Fathom très agréable. Je le recommande à tous ceux qui, selon moi, pourraient en bénéficier.

Fathom est extrêmement facile à utiliser, très convivial et dispose d'une plateforme très intuitive. C'est notre outil de prédilection pour prendre des notes lors de réunions, en anglais comme en espagnol, et même après avoir relu les notes, il n'y a jamais d'erreurs. Les listes de tâches, la prise de notes organisée et la plateforme très simple ont rendu notre expérience avec Fathom très agréable. Je le recommande à tous ceux qui, selon moi, pourraient en bénéficier.

🧠 Anecdote : Léonard de Vinci a rempli plus de 7 000 pages de carnets de croquis, d'idées et d'observations scientifiques. Il écrivait même en miroir pour garder ses notes privées.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Fathom AI pour la prise de notes IA

Arrêtez de griffonner, passez à ClickUp

Les réunions fructueuses ne s'arrêtent pas à la fin de l'appel. Le bon outil de prise de notes IA organise tout, assure le suivi des éléments à traiter et veille à ce que rien ne soit oublié. Fini le temps où vous deviez fouiller dans des notes éparpillées : grâce à des résumés clairs et des transcriptions consultables, le suivi est désormais un jeu d'enfant.

ClickUp va encore plus loin. Au-delà des notes de réunion alimentées par l'IA, il connecte les discussions aux tâches, aux documents et aux discussions d'équipe, le tout en un seul endroit. Chaque réunion devient une étape productive, et non plus une simple entrée dans votre calendrier.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅