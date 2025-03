les 10 meilleurs outils de feedback visuel pour simplifier le feedback en 2025

Imaginez la situation suivante : votre designer vous envoie une ébauche d'une nouvelle page d'accueil. Vous repérez quelques éléments à modifier : la couleur du bouton ne convient pas, l'espace semble maladroit et l'image de la bannière n'est pas assez accrocheuse. Vous êtes maintenant obligé de rédiger un long e-mail pour décrire exactement ce qui doit être corrigé.

C'est là que les outils de feedback visuel peuvent vous venir en aide. Des outils de suivi des bugs aux meilleurs outils de feedback de sites web, ces logiciels aident les concepteurs, les développeurs ou les chefs de projet à fournir un feedback clair et exploitable en quelques clics, ce qui fait gagner du temps à tout le monde. Dans cet article de blog, nous aborderons les fonctionnalités clés et les prix des meilleurs outils de feedback visuel pour vous aider à prendre votre décision.

Son interface peut être déroutante au début #### Prix de Pastel *Free Solo : 35 $/mois *Studio : 119 $/mois *Enterprise : 450 $/mois #### Évaluations et avis sur Pastel : *G2 : Pas assez d'avis *Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)



Que disent les utilisateurs de Pastel dans la vraie vie ? > Pastel est un excellent outil, il est bien conçu et possède une belle interface utilisateur minimaliste. Le prix était élevé pour ce que c'était et nous ne l'utilisions pas beaucoup au final. undefined

## ⏰ Résumé en 60 secondes Voici un rapide tour d'horizon des 10 meilleurs outils de feedback visuel : 1.convertir n'importe quel site web en toile en ligne et laisser des commentaires directement sur les ressources numériques. Pastel vous permet également d'épingler chaque annotation à un élément spécifique, qui peut enregistrer des informations telles que la résolution d'écran et le type de navigateur pour achever les révisions du site web. Avec Pastel, vous pouvez même mettre en pause les commentaires et contrôler quand vous souhaitez recevoir des commentaires.

💡Conseil de pro : Utilisez une approche de feedback « par couches » où les différents membres de l'équipe ajoutent leurs commentaires par couches ou par étapes, plutôt que tous en même temps. Cette méthode permet de mieux se concentrer sur des aspects spécifiques d'un design ou d'un projet, avec pour résultat des informations plus ciblées et exploitables ### 4. Filestage (Idéal pour les processus de révision et d'approbation simplifiés) /%img/) via undefined Filestage est une plateforme de révision en ligne qui vous permet d'ajouter des commentaires à des documents, des images, des vidéos, des sites Web et des fichiers audio, d'un simple clic. Vous pouvez étiqueter des coéquipiers pour plus de clarté et joindre des fichiers aux commentaires pour partager des références

Filestage intègre également un contrôle de version robuste, permettant aux utilisateurs de comparer plusieurs versions d'un fichier côte à côte. Il met automatiquement en évidence les modifications apportées à la nouvelle version. Une fois que les propriétaires du projet ont fait part de leurs commentaires, vous pouvez changer le statut en vert pour approuver les modifications ou en orange pour demander des modifications supplémentaires.

Envoi de notifications en temps réel sur les commentaires, les mises à jour et les changements de statut d'approbation, garantissant que les équipes restent alignées et qu'aucun délai crucial n'est manqué Prise en charge d'un large intervalle de types de fichiers, y compris les vidéos, les images, les documents, les sites Web, le HTML interactif et les fichiers audio, ce qui le rend polyvalent pour les différents besoins des projets #### Limites de Filestage Filestage ne prend pas en charge la modification en cours de fichier #### Tarification de Filestage *Free

Basic : 129 $/mois *Professional : 369 $/mois *Enterprise : prix personnalisé #### Évaluations et avis sur Filestage *G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis) *Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis) #### Que disent les utilisateurs de Filestage dans la vraie vie ?

Ce que j'aime particulièrement dans Filestage.io, c'est la possibilité de laisser des commentaires directement à des endroits précis dans les vidéos. Cela simplifie considérablement le processus de révision, car je peux travailler étape par étape d'un point à l'autre en tant qu'éditeur sans perdre le fil. La mise en évidence visuelle des endroits marqués garantit qu'aucun commentaire n'est négligé. Nos clients, qui n'ont jamais travaillé avec la plateforme auparavant, la trouvent déroutante au début et ont du mal à naviguer dans les fonctionnalités. L'outil vous permet également de partager des commentaires audio ou vidéo enregistrés que tout le monde peut lire sur le tableau Miro. Vous souhaitez obtenir un retour d'information instantané ? Lancez un appel en direct sur le canevas. De plus, vous pouvez créer des notes visuelles et glisser-déposer le contenu du tableau dans les notes pour partager des commentaires détaillés sur la conception. #### Les meilleures fonctionnalités de Miro Transformez vos idées en documents de texte structurés Obtenez des commentaires clairs grâce aux votes par points, aux sondages et aux outils d'estimation Ajouter des notes autocollantes sur le tableau blanc pour partager des idées ou des commentaires S'intégrer à Jira ou à d'autres outils de gestion de projet pour convertir les commentaires en tâches #### Limites de Miro L'utilisation a soulevé des problèmes de performances et des temps de chargement lents Le système de gestion des versions de la plateforme peut ne pas toujours refléter les modifications les plus récentes, ce qui peut entraîner une confusion et des erreurs potentielles dans le processus de conception #### Tarification de Miro Free

Starter : 8 $/mois *Business : 16 $/mois *Enterprise : prix personnalisé #### Évaluations et avis sur Miro *G2 : 4,7/5 (plus de 5 700 avis) *Capterra : 4,7/5 (plus de 1 600 avis) #### Que disent les utilisateurs de Miro ?

J'utilise Miro pour organiser les informations relatives à un projet. Captures d'écran, liens, diagrammes de flux, détails sur la concurrence, échéanciers - tout est regroupé dans un tableau GÉANT Miro où je peux facilement trouver ce dont j'ai besoin et le partager efficacement avec les autres. undefined 📮ClickUp Insight : Un travailleur de la connaissance typique doit se connecter avec 6 personnes en moyenne pour faire son travail. Cela signifie qu'il doit établir 6 connexions principales au quotidien pour rassembler le contexte essentiel, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. La difficulté est réelle : les suivis constants, la confusion des versions et les trous noirs de visibilité érodent la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée comme undefined , avec Connected Search et la gestion des connaissances par l'IA, s'attaque à ce problème en mettant instantanément le contexte à portée de main. undefined

Certains utilisateurs trouvent l'installation initiale et la personnalisation des boutons de feedback et des widgets un peu compliquées. Les tarifs de Usersnap peuvent être élevés pour les petites équipes ou les start-ups, les fonctionnalités plus avancées n'étant disponibles que dans les forfaits supérieurs. #### Tarifs de Usersnap *Starter : 51,19 $/mois (49 €/mois) *Growth : 113,87 $/mois (109 €/mois)

Professionnel : 207,89 $/mois (199 €/mois) *Premium : 406,38 $/mois (389 €/mois) #### Évaluations et avis sur Usersnap *G2 : 4,5/5 (plus de 80 avis) *Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Ziflow propose un mode « côte à côte » pour les comparaisons manuelles ou un mode « pixel par pixel » pour mettre en évidence les différences entre les versions avec des options de couleur personnalisables. Vous pouvez également utiliser un intervalle de formes d'annotation, y compris carré, cercle, flèche, ligne, dessin à main levée et sélection de texte, pour fournir des commentaires détaillés. #### Les meilleures fonctionnalités de Ziflow * Annotez des vidéos avec des commentaires précis et codés par heure pour faciliter la collaboration et la révision du contenu vidéo Hotjar vous aide à visualiser l'activité des utilisateurs en temps réel sur votre site web grâce à des cartes de chaleur. Il montre où les utilisateurs cliquent, font défiler ou se déplacent sur votre site web afin que vous puissiez améliorer l'expérience utilisateur. Contrairement aux plateformes d'analyse traditionnelles qui ne font que suivre des données quantitatives, Hotjar va plus loin en capturant le « pourquoi » des actions des utilisateurs grâce à des cartes de clics de rage.

Grâce à sa combinaison de cartes de chaleur, d'enregistrements de sessions, de sondages et de commentaires des utilisateurs, Hotjar vous aide à analyser les modèles d'engagement des utilisateurs. #### Les meilleures fonctionnalités de Hotjar Recueillez les opinions des utilisateurs en temps réel grâce à un widget de commentaires facile à intégrer, et obtenez des informations lorsque les utilisateurs interagissent avec des éléments spécifiques de votre site Regardez les enregistrements de sessions en temps réel pour découvrir les modèles de comportement, identifier les points de friction qui causent la frustration des utilisateurs et résoudre les problèmes

Lancez rapidement des sondages pour recueillir les commentaires des clients, afin de comprendre les raisons de leurs actions. #### Limites de Hotjar L'enregistrement des sessions peut être lent Il peut être difficile de personnaliser l'affichage du tableau de bord. #### Tarifs de Hotjar *Basic : gratuit *Plus : 39 $/mois *Business : 99 $/mois *Scale : 213 $/mois #### Évaluations et avis sur Hotjar

G2 : 4,3/5 (plus de 300 avis) *Capterra : 4,7/5 (plus de 530 avis) #### Que disent les utilisateurs en temps réel de Hotjar ? > Hotjar est incroyablement intuitif et offre de précieux outils de cartographie thermique, d'enregistrement de sessions et de feedback qui nous aident à mieux comprendre le comportement des utilisateurs et à améliorer les performances de notre site web. Parfois, les enregistrements de sessions sont lents à charger. undefined BugHerd est spécialisé dans le feedback visuel et le suivi des bugs pour le développement de sites web. Il est populaire auprès des développeurs et concepteurs de sites web qui recherchent des moyens efficaces de recueillir des commentaires, en particulier des commentaires contextuels sur les sites web de personnes non techniques.

Les clients peuvent facilement ajouter des commentaires en déposant une épingle sur le lien du projet, sans avoir à se connecter ou à créer un compte. L'écran est automatiquement capturé pour ajouter des détails techniques et obtenir un retour plus précis. De plus, les commentaires sont automatiquement créés sous forme de tâches sur un tableau Kanban pour faciliter le suivi. #### Les meilleures fonctionnalités de BugHerd Intégration avec LambdaTest pour des rapports de bugs transparents Collecte et organisation des commentaires sur divers actifs créatifs grâce à son Acquis par Adobe, Frame.io est un outil populaire de gestion des flux de travail de conception, qui facilite l'ajout de commentaires aux images vidéo. Les membres de l'équipe peuvent ajouter des commentaires, télécharger des images et des vidéos de référence et utiliser des émojis pour rationaliser le processus de production vidéo. Frame.io permet également d'afficher en plein écran, de zoomer et de contrôler la lecture pour un processus de révision immersif. Vous pouvez regrouper des ressources, affecter des réviseurs spécifiques et avertir les personnes pour obtenir rapidement des commentaires.

Avec ClickUp, vous pouvez annoter des images, des PDF et des vidéos, et partager des commentaires en temps réel sans aucun problème. De plus, son interface conviviale permet à tous, des clients aux membres de l'équipe, de fournir des commentaires clairs et exploitables, ce qui est parfait pour les équipes modernes.

Et le meilleur dans tout ça ? ClickUp ne se contente pas de rationaliser le feedback ; il dynamise l'ensemble de votre flux de travail en combinant la gestion des tâches, les outils de feedback et les fonctionnalités de collaboration au sein d'une seule et même plateforme. Prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de feedback ? /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous à ClickUp /%href/ dès aujourd'hui et faites l'expérience de la différence !