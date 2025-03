15 meilleurs logiciels de gestion des absences pour 2025

Saviez-vous que le coût de l'absentéisme non planifié est estimé à plus de 600 milliards de dollars par an ? Le coût moyen de l'absentéisme aux États-Unis est estimé à 4 080 $ par employé à temps plein et à 2 040 $ par travailleur à temps partiel. C'est un prix élevé à payer pour les quarts de travail manqués, les demandes de congé de dernière minute et la confusion dans les horaires ! Timestatic est idéal pour les petites et moyennes entreprises qui recherchent un moyen simple mais efficace de gérer les absences. Son intégration transparente avec les outils les plus utilisés par les entreprises, tels que Google Workspace et Slack, le distingue des autres. Les employés peuvent ainsi demander des congés sans jamais quitter leur environnement de travail.

Son interface facile à naviguer permet aux responsables d'approuver ou de refuser les demandes de congés en un seul clic, et le système calcule automatiquement les régularisations ou les déductions. #### Les meilleures fonctionnalités de Timestatic Automatisation de l'entrée des temps avec suivi en temps réel pour une facturation et une gestion de projet précises Génération de relevés de temps spécifiques aux tâches pour l'enregistrement des demandes de congés

et les approbations qui se synchronisent avec les projets en cours pour une meilleure allocation des ressources Détecter automatiquement les retards des projets et envoyer des notifications aux chefs de projet pour qu'ils interviennent Fournir des indicateurs de productivité de l'équipe en temps réel et générer des rapports sur l'efficacité du temps des projets #### Limitations de Timestatic Manque de fonctionnalités avancées de rapports pour les grandes organisations Personnalisation limitée pour les politiques de congés complexes * Ne convient pas aux entreprises ayant des exigences complexes en matière de ressources humaines #### Tarifs de Timestatic

Timestatic : 1,50 $/utilisateur par mois *Timestatic Pro : 2,50 $/utilisateur par mois #### Évaluations et avis sur Timestatic *G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis) *Capterra : 4,7/5 (plus de 550 avis)

Pour 1 à 3 utilisateurs : Gratuit *Pour 1 à 40 utilisateurs : 1,9 $/utilisateur par mois *Pour 41 à 200 utilisateurs : 1,5 $/utilisateur par mois *Pour plus de 200 utilisateurs : Coût fixe pour un nombre illimité d'utilisateurs (facturé mensuellement) #### Évaluations et avis sur actiPLANS *G2 : Aucune évaluation disponible

absences et optimiser les décisions de dotation en personnel en fonction des données en temps réel. #### Les meilleures fonctionnalités de Buddy Punch Automatiser les entrées de pointage et les intégrer aux systèmes de paie pour un traitement précis Envoyer des alertes aux employés approchant des heures supplémentaires pour garantir le respect de la réglementation du travail S'intégrer aux logiciels de planification pour s'assurer que les employés pointent à l'arrivée et au départ en fonction de leurs quarts de travail Générer des rapports de paie automatisés pour simplifier les tâches fiscales et de conformité

Limitations de Buddy Punch Personnalisation limitée pour les politiques de congés non horaires Fonctionnalités de rapports de base pour l'analyse des absences Évolutivité limitée pour les grandes entreprises #### Tarifs de Buddy Punch Starter : 5,49 $/utilisateur par mois *Pro : 6,99 $/utilisateur par mois *Enterprise : 11,99 $/utilisateur par mois #### Évaluations et avis sur Buddy Punch

G2 : 4,8/5 (plus de 250 avis) *Capterra : 4,8/5 (plus de 1 000 avis) ### 15. When I Work (meilleur outil de partage et de suivi des horaires de travail) via undefined Conçu à la fois pour les managers et les employés, When I Work offre une interface intuitive qui simplifie des tâches telles que la création d'horaires, le suivi des présences et la gestion des changements d'équipe. Pour les managers, cela élimine les allers-retours souvent associés aux échanges de postes et aux demandes de congés. Au lieu de cela, l'application gère ces tâches, en veillant à ce que les membres de l'équipe restent informés et impliqués.

Les employés bénéficient de la possibilité de gérer leur disponibilité, de demander des congés et d'échanger des quarts de travail, le tout depuis leurs appareils mobiles. #### Fonctionnalités de When I Work Créez l'intégralité de votre horaire de travail en un seul clic grâce à la planification automatique, ce qui vous fait gagner un temps précieux Informez instantanément le personnel de tout changement et discutez en tête-à-tête ou en groupe * Importez les relevés de temps pour un traitement rapide et précis de la paie #### Limites de When I Work

Les outils de rapports peuvent ne pas répondre aux besoins des entreprises nécessitant des analyses avancées ou des rapports hautement personnalisés. #### Tarifs de Mon travail *Essentiels : 2,50 $/utilisateur par mois *Pro : 5 $/utilisateur par mois *Premium : 8 $/utilisateur par mois. #### Évaluations et avis sur Mon travail *G2 : 4,3/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,5 (plus de 1 000 avis) ## Gérez efficacement les absences des employés avec ClickUp Un quart de travail manqué ou un congé non approuvé peut rapidement devenir un cauchemar logistique, vous obligeant à vous démener pour combler les lacunes, mettre à jour les horaires et gérer les corrections de paie. Par conséquent, la gestion des absences doit être plus intelligente, plus rapide et plus connectée, et c'est exactement ce que ClickUp offre.

Alors que d'autres outils peuvent gérer les bases, ClickUp va au-delà grâce à ses intégrations transparentes, ses flux de travail personnalisables et ses puissantes analyses. Pour les entreprises qui exigent plus qu'un simple suivi du temps, ClickUp est clairement le gagnant. Il est temps d'abandonner les systèmes obsolètes et d'adopter l'outil qui permet à votre équipe de rester agile, productive et toujours informée. undefined dès aujourd'hui pour commencer !