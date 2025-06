les 11 meilleurs outils de prise de notes automatisés en 2025

Les notes vous aident à rester organisé, mais la prise de notes manuelle est lente et fastidieuse. Avec 52 % des employés qui se sentent épuisés, il est inévitable de passer à côté de certains détails.

La solution ? Des outils de prise de notes basés sur l'IA.

Ils s'occupent des tâches fastidieuses pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel. Des outils tels que ClickUp offrent de puissantes fonctionnalités de prise de notes, combinant la gestion des tâches et la collaboration en temps réel pour un flux de travail fluide.

Voici les meilleurs outils pour vous lancer. 🚀

⏰ Résumé en 60 secondes Vous souhaitez afficher rapidement les meilleurs outils de prise de notes automatisés ? Les voici : ClickUp : idéal pour la prise de notes, le résumé et la collaboration basés sur l'IA : idéal pour la prise de notes, le résumé et la collaboration basés sur l'IA

Krisp : idéal pour la suppression du bruit pendant les réunions

Granola : idéal pour prendre des notes contextuelles lors de réunions sur Mac

Fireflies. ai : idéal pour les discussions vocales avec transcription et résumés IA

Otter. ai : idéal pour la transcription en temps réel et les résumés de réunion

tl;dv : Idéal pour l'assistance multilingue et l'analyse détaillée des réunions

Notion IA : idéal pour la productivité et la résumé dans un environnement de travail unifié

Mem IA : idéal pour une organisation sans effort grâce à des liens dynamiques

Evernote : idéal pour la gestion des tâches et la prise de notes

Avoma : idéal pour les réunions axées sur les ventes

Reflect : Idéal pour créer un « deuxième cerveau » connecté

Qu'est-ce que la prise de notes automatisée ?

Les notes de réunion automatisées utilisent l'IA et le traitement du langage naturel (NLP) pour créer des comptes rendus détaillés et structurés pendant les appels ou les réunions virtuelles.

Vous n'aurez plus à vous soucier de noter chaque mot ; ces outils font le travail à votre place, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la discussion. Qu'il s'agisse d'une discussion d'équipe ou d'une réunion commerciale au rythme soutenu, les outils automatisés capturent chaque point clé avec précision.

Quels sont les avantages de la prise de notes automatisée ?

Vous hésitez encore ? Voici ce que vous offre la prise de notes automatisée :

Concentrez-vous pleinement sur la réunion et contribuez activement aux discussions

Dites adieu à la prise de notes manuelle et à la transcription fastidieuse après les réunions

Bénéficiez d'enregistrements précis et fiables de toutes vos discussions, sans vous demander « Je crois qu'il a dit ça »

Obtenez des plans bien structurés, classés par thème et prêts à être partagés avec votre équipe

🌟 Fait amusant : les décisions prises avec la contribution d'un groupe plus large d'employés ont tendance à être plus équilibrées et mieux informées. Et lorsque des équipes diversifiées prennent des décisions, elles obtiennent des résultats 60 % meilleurs. Les notes de réunion automatisées sont essentielles pour garantir que tout le monde puisse participer activement aux discussions plutôt que de rester bloqué à prendre des notes.

Trouver le bon outil de prise de notes IA, c'est résoudre des problèmes réels, pas en créer de nouveaux. Il doit vous faire gagner du temps, simplifier votre flux de travail et vous aider à vous concentrer sur l'essentiel. Voici les éléments à prendre en compte :

Précision : l'outil doit capturer de manière fiable chaque mot, y compris les termes techniques et le jargon

Résumé : générez automatiquement des résumés clairs et concis des points clés et des décisions prises

Transcription en temps réel : accédez instantanément aux notes pendant la réunion pour les modifier ou les réviser rapidement

Intégration avec d'autres outils : synchronisez-vous en toute transparence avec votre calendrier, vos applications de gestion de projet et vos plateformes de communication

Fonctionnalités de collaboration : permettez à votre équipe de modifier, commenter et partager facilement des notes

Sécurité des données : protégez les informations sensibles grâce à des mesures de sécurité de pointe

Suivi des éléments d'action : mettez en évidence les tâches réalisables pour ne rien oublier

Fonctionnalités personnalisables : adaptez l'outil à vos besoins grâce à des options telles que l'étiquetage ou la mise en surbrillance

Assistance audio et vidéo : transcrivez sans difficulté vos enregistrements ou vos réunions vidéo

Interface utilisateur : choisissez un outil intuitif et facile à utiliser, même lors des journées chargées

Si vous en avez assez de perdre du temps à prendre des notes manuellement, ces résumeurs de notes IA vont changer la donne. De la transcription en temps réel à l'intégration transparente des tâches, ils vous aident à rester organisé et à vous concentrer sur l'essentiel, sans manquer le moindre détail.

Voici un tour d'horizon des 10 meilleurs outils de prise de notes automatisés :

1. ClickUp (Meilleur outil de prise de notes, de résumé et de collaboration basé sur l'IA)

Ce n'est un secret pour personne : nos projets, nos connaissances et nos communications sont souvent dispersés dans différents outils. En moyenne, un employé passe jusqu'à 9 % de son temps de travail à passer d'une application à l'autre.

C'est pourquoi le travail est perturbé, et nous y remédions avec ClickUp, dans ce cas précis, en utilisant ses outils de prise de notes.

ClickUp AI Note-Taker : capturez chaque détail, sans effort

Le ClickUp AI Note-Taker participe à vos réunions virtuelles, enregistre les discussions et génère automatiquement des notes de réunion détaillées et structurées. Il met en évidence les points clés, suit les décisions et identifie les éléments d'action, vous évitant ainsi de prendre des notes manuellement tout en assurant la cohérence de votre équipe.

Fonctionnalités clés de ClickUp AI Note-Taker : Transcription et résumés automatiques des réunions

Détection et suivi en temps réel des éléments d'action

Intégration transparente avec les tâches et les documents ClickUp pour les suivis

💡 Conseil de pro : l'outil de prise de notes IA synchronise les notes avec ClickUp Docs and Tasks, ce qui vous permet de convertir instantanément les points importants d'une réunion en tâches exploitables.

ClickUp Brain : votre deuxième cerveau pour un travail organisé

ClickUp Brain est votre deuxième cerveau, qui vous aide à organiser les notes de réunion, les idées et les tâches en informations pertinentes. Il vous permet également de résumer de longues discussions, de mettre en forme des documents et d'assurer le suivi des actions, le tout sans lever le petit doigt.

Essayez ClickUp Brain gratuitement ! Résumeur de réunion IA

Cet assistant IA simplifie la prise de notes en résumant les longues discussions, en mettant en forme les documents et en identifiant les suivis ou les éléments d'action.

📌 Exemple : si votre réunion génère un fil de 200 commentaires (nous sommes tous passés par là), ClickUp Brain condense le bruit

Documents et bloc-notes ClickUp : organisez et prenez des notes en toute simplicité

ClickUp utilise des outils tels que ClickUp Docs pour aider les utilisateurs à créer des notes de réunion détaillées, à réfléchir à des idées et à mettre en forme des documents grâce à des options de texte enrichi telles que des puces, des titres et des éléments multimédias intégrés.

Collaborez en direct avec votre équipe à l'aide de ClickUp Docs

La cerise sur le gâteau ? Une connexion bidirectionnelle entre les documents ClickUp et les tâches ClickUp. Cela signifie que vos tâches et vos documents sont tous connectés pour un contexte optimal.

Si vous avez du mal à capturer vos idées, vos tâches ou vos rappels tout au long de la journée, utilisez le bloc-notes ClickUp.

Accédez au bloc-notes ClickUp sur votre téléphone ou votre ordinateur portable et prenez des notes efficacement

Voici la magie : vous pouvez instantanément convertir vos notes en tâches exploitables avec des échéances et des assignés. Par exemple, si vous notez « Faire le suivi avec Alex au sujet de la proposition commerciale », vous pouvez la transformer en tâche directement à partir du bloc-notes.

Télécharger ce modèle Organisez vos notes en un seul endroit grâce au modèle de notes de réunion de ClickUp

Ce modèle est également idéal si vous êtes soucieux de créer des notes structurées et d'assurer le suivi des points clés.

J'ai des réunions bihebdomadaires avec ma superviseure et nous utilisons ClickUp pour créer notre agenda. Je me sens plus à l'aise dans mon travail, car toutes mes demandes d'évènements et de présentations sont regroupées ici, avec un indicateur de statut à jour qu'elle peut consulter.

J'ai des réunions bihebdomadaires avec ma superviseure et nous utilisons ClickUp pour créer notre agenda. Je me sens plus efficace car toutes mes demandes d'évènements et de présentations sont regroupées ici, avec un indicateur de statut à jour qu'elle peut consulter.

💡 Conseil de pro : ClickUp propose de nombreux modèles prédéfinis qui facilitent la prise de notes. Le modèle de notes de réunion de ClickUp vous mettra sur la bonne voie si vous souhaitez vous lancer.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Plus de 15 vues personnalisées pour la gestion de projet : Que vous préfériez les listes, les tableaux ou les calendriers, ClickUp offre des vues personnalisables qui s'adaptent à votre flux de travail

Une suite d'outils de travail et de collaboration : Comprend des outils tels que des tableaux blancs numériques, ClickUp Docs, une fonctionnalité de discussion intégrée et des cartes mentales pour tout regrouper au même endroit

Assistant de rédaction ClickUp AI : bénéficiez d'invitations personnalisées et de plus de 100 outils pour simplifier la création de contenu et le brainstorming

Système d'organisation et d'étiquetage des notes : organisez vos notes à l'aide de pages imbriquées et d'étiquettes pour faciliter la navigation

Documentation et prise de notes : des notes de réunion aux bases de connaissances, gérez toute votre documentation sur une seule plateforme

Options de mise en forme et de style : personnalisez vos notes avec une variété de styles de police, de surlignages, de bannières, etc

Options d'intégration : ajoutez des signets, des tableaux et des éléments multimédias pour créer des documents polyvalents

Partagez vos notes en toute sécurité avec qui vous voulez : contrôlez les paramètres de confidentialité et partagez des documents via des liens publics ou privés en toute simplicité

Bibliothèque de modèles personnalisés pour chaque équipe : accédez à plus de 1 000 modèles pour démarrer vos projets et rester cohérent

Limites de ClickUp

La multitude de fonctionnalités peut demander un certain temps d'adaptation aux nouveaux utilisateurs

Toutes les vues et fonctionnalités ne sont pas encore entièrement accessibles sur l'application mobile

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par mois/utilisateur

Business : 12 $ par mois/utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis des clients ClickUp

G2 : 4,7 sur 5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

✨ Avis des utilisateurs : les utilisateurs apprécient ClickUp pour gérer leurs tâches et rester organisés tout en bénéficiant d'un service client exceptionnel et d'une fiabilité quotidienne.

J'adore pouvoir rechercher d'anciennes tâches et notes pour obtenir plus de détails que je ne me souviendrais jamais spontanément, et cela me permet de tout conserver au même endroit sans avoir à garder des papiers partout ou à m'inquiéter de ne pas pouvoir lire mon écriture.

J'adore pouvoir rechercher d'anciennes tâches et notes pour obtenir plus de détails que je ne me souviendrais jamais spontanément, et cela me permet de tout conserver au même endroit sans avoir à garder des papiers partout ou à m'inquiéter de ne pas pouvoir lire mon écriture.

À lire également : Les meilleures applications de prise de notes IA pour les réunions

2. Krisp (meilleur assistant de réunion alimenté par l'IA pour la suppression du bruit)

via Krisp

À quelle fréquence êtes-vous submergé par le bruit de fond et la surcharge d'informations lors d'une réunion en ligne ? Krisp est un assistant alimenté par l'IA conçu pour faciliter vos interactions virtuelles.

Il excelle dans la suppression du bruit, la transcription et la prise de notes automatisée lors de réunions, ce qui en fait un outil précieux pour les particuliers et les équipes.

De plus, Krisp s'intègre parfaitement à la plupart des plateformes de réunion, telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, garantissant ainsi la compatibilité sans nécessiter de plugins supplémentaires.

🧠 Le saviez-vous ? : Plus de 11 millions de réunions ont lieu chaque jour aux États-Unis, soit jusqu'à 55 millions par semaine et plus d'un milliard par an !

Les meilleures fonctionnalités de Krisp

Supprime les bruits de fond, les voix et les échos pour des réunions et des appels plus clairs

Génère des transcriptions précises pour une accessibilité et une documentation améliorées

Résume les discussions en informations exploitables et en points clés à retenir

Ajuste la reconnaissance vocale en fonction des accents pour garantir une meilleure précision de transcription

Fonctionne avec des plateformes telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet sans nécessiter de plugins

Limites de Krisp

Le forfait Free limite les résumés quotidiens générés par l'IA et la durée de la suppression du bruit

Certains utilisateurs signalent des difficultés occasionnelles avec les intégrations spécifiques à l'application

Tarifs Krisp

Free

Pro : 8 $ par mois/utilisateur

Business : 15 $ par mois/utilisateur

Évaluations et avis des clients Krisp

G2 : 4,7/5 (plus de 550 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

✨ Avis d'un utilisateur : un utilisateur de G2 a apprécié Krisp pour sa capacité à créer des comptes rendus de réunion détaillés en générant automatiquement des transcriptions précises à des fins de révision et de distribution.

En tant que chef de projet, j'ai toujours eu du mal à rédiger des comptes rendus de réunion détaillés... Mais KRISP a tout changé ! (littéralement) Je reprends désormais l'habitude de rédiger des comptes rendus de réunion pour mes projets.

En tant que chef de projet, j'ai toujours eu du mal à rédiger des comptes rendus de réunion détaillés... Mais KRISP a tout changé ! (littéralement) Je reprends désormais l'habitude de rédiger des comptes rendus de réunion pour mes projets.

À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion documentaire pour vous organiser

3. Granola (le meilleur bloc-notes alimenté par l'IA pour des notes de réunion personnalisables et contextuelles)

via Granola

Vous enchaînez les réunions et avez besoin de notes de réunion soignées et exploitables ? Granola peut vous aider.

Conçu pour simplifier le processus de prise de notes, Granola fonctionne de manière transparente avec des plateformes telles que Zoom, Google Meet, Teams et Slack, capturant l'audio des réunions directement depuis votre Mac sans bots intrusifs.

💡 Conseil de pro : utilisez le chat IA de Granola pour extraire rapidement les points clés de vos notes, tels que « Qu'a-t-on discuté concernant les priorités du prochain trimestre ? »

Les meilleures fonctionnalités de Granola

Combine l'IA et les contributions des utilisateurs pour des résumés de réunion précis et soignés

Créez des formats de notes sur mesure pour les réunions récurrentes ou les flux de travail en équipe grâce à des modèles personnalisables

Enregistrez l'audio de vos réunions directement depuis votre Mac sans bot grâce à la transcription en temps réel

Permet aux utilisateurs de récupérer des informations spécifiques à partir de notes après une réunion grâce à un assistant IA dédié aux questions-réponses

Partagez facilement des notes et des modèles au sein de votre organisation

Limites de Granola

Les utilisateurs Windows doivent s'inscrire sur la liste d'attente, car la plateforme est actuellement réservée aux Mac

Les coûts peuvent s'accumuler pour les grandes équipes

Tarifs Granola

Free

Individuel : 18 $ par mois/utilisateur

Business : 14 $ par mois/utilisateur

À lire également : Les meilleurs modèles gratuits pour prendre des notes dans Google Docs, Word et ClickUp

4. Fireflies. ai (Idéal pour les discussions vocales avec transcription et résumés IA)

Fireflies. ai est un outil alimenté par l'IA qui simplifie la gestion des discussions vocales lors des réunions virtuelles.

En gros, il transcrit, résume et analyse automatiquement les discussions sur des plateformes telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Grâce à des fonctionnalités telles que l'intelligence conversationnelle et des intégrations avec des outils tels que Slack, Asana et Salesforce, Fireflies rationalise la prise de notes et les flux de travail après les réunions.

Fireflies. ai propose également son assistant IA « AskFred », qui facilite la recherche des moments clés d'une réunion ou la génération de suivis.

💡 Conseil de pro : utilisez Fireflies. ai pour filtrer les transcriptions de réunions et identifier les éléments d'action ou les questions en quelques secondes, ce qui est idéal pour rester au top de vos tâches sans avoir à revoir l'intégralité des enregistrements.

Fireflies. ai meilleures fonctionnalités

Convertissez les discussions en résumés exploitables avec une grande précision

Suivez le temps de parole des intervenants, leur sentiment et les sujets clés pour améliorer la collaboration au sein de l'équipe et bénéficiez d'informations exploitables grâce à l'IA

Fonctionne avec des outils tels que Salesforce, Slack et Zapier pour des flux de travail rationalisés

Permet des recherches rapides et des suivis à partir des transcriptions de réunions grâce à l'assistant IA AskFred

Prise en charge des réunions sur Zoom, Teams, Google Meet, etc

Limites de Fireflies.ai

Limité à 800 minutes de stockage et à un nombre réduit de résumés IA

Les performances peuvent diminuer en cas de mauvaise connexion réseau

Tarifs Fireflies.ai

Free

Pro : 10 $ par mois/utilisateur

Business : 19 $ par mois/utilisateur

Évaluations et avis des clients sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 580 avis)

Capterra : pas assez d'avis

✨ Avis d'un utilisateur : un utilisateur a trouvé Fireflies.ai utile pour les réunions, car il offre aux cadres une transcription précise, des résumés alimentés par l'IA et des informations exploitables.

Fireflies. ai, c'est comme avoir un assistant super intelligent, infatigable et toujours au top. Cela a transformé mes réunions, qui sont passées d'un mal nécessaire à un véritable moteur de productivité.

Fireflies. ai, c'est comme avoir un assistant super intelligent, infatigable et toujours au top. Cela a transformé mes réunions, qui sont passées d'un mal nécessaire à un véritable moteur de productivité.

5. Otter. ai (Meilleur assistant de réunion alimenté par l'IA pour la transcription et les résumés en temps réel)

Grâce à des fonctionnalités telles que la transcription automatisée, l'identification des éléments d'action et les résumés alimentés par l'IA, Otter permet aux équipes et aux individus de se concentrer sur les discussions plutôt que sur la documentation.

Il convient aux entreprises, aux enseignants et aux créateurs de contenu, car il s'intègre à des plateformes telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet.

🍪 Bonus : Otter AI Chat permet aux utilisateurs de générer des e-mails de suivi, d'extraire les décisions clés ou de résumer les réunions en quelques secondes. La fonctionnalité de transcription en temps réel garantit que rien n'est manqué pendant la discussion, et la fonctionnalité audio-texte liée facilite plus que jamais la révision et la modification.

Otter. ai meilleures fonctionnalités

Enregistrez automatiquement vos réunions et transcrivez-les avec des résumés des points clés et des éléments d'action

Bénéficiez de réponses instantanées, de suivis et d'informations exploitables à partir des transcriptions de vos réunions

Fonctionne avec des outils tels que Slack, Salesforce et Google Meet pour une productivité accrue

La transcription est disponible en anglais, français et espagnol

Étiquette automatiquement les intervenants pour une meilleure organisation des transcriptions

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez de prendre des notes à partir d'une vidéo ? Apprenez à le faire comme un pro.

Limites d'Otter.ai

Les transcriptions nécessitent souvent un nettoyage manuel pour être lisibles

Limitez la durée des transcriptions et des discussions

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit

Pro : 8,33 $ par mois/utilisateur

Business : 20 $ par mois/utilisateur

Évaluations et avis des clients sur Otter.ai

G2 : 4,4/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 85 avis)

À lire également : Comment prendre des notes lors d'une réunion : guide complet

6. tl;dv (Assistant de réunion efficace basé sur l'IA avec assistance multilingue)

Vous est-il déjà arrivé de terminer une réunion et de vous rendre compte que vous ne vous souvenez plus de la moitié de ce qui a été dit ? Nous sommes tous passés par là.

Pour les professionnels très occupés, en particulier ceux qui occupent des rôles dans l'équipe commerciale ou la direction, le suivi chaotique des réunions et la perte d'informations peuvent rapidement se transformer en opportunités manquées et en inefficacités.

tl;dv, l'assistant de réunion alimenté par l'IA, transcrit automatiquement les réunions, génère des résumés concis et s'intègre de manière transparente à des outils tels que Salesforce, Jira et Slack.

Grâce à des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables et des informations basées sur l'IA, tl;dv vous garantit que vos réunions ne négligent aucun détail.

💡 Conseil de pro : quel que soit votre rôle, explorez différentes méthodes de prise de notes personnalisées en fonction de différents cas d'utilisation et améliorez votre productivité. Consultez le guide complet des méthodes de prise de notes populaires ici!

tl;dv meilleures fonctionnalités

Enregistrez et transcrivez automatiquement vos réunions avec des résumés générés par IA dans plus de 30 langues

Personnalisez la prise de notes grâce à des modèles prédéfinis ou personnalisés adaptés à différents types de réunions

Suivez les indicateurs des intervenants, les mots de remplissage et la dynamique des discussions pour améliorer les performances de votre équipe

Compatible avec plus de 6 000 outils, il permet une automatisation transparente du flux de travail entre les plateformes CRM, de gestion de projet et de collaboration

Organisez vos notes et vos comptes rendus de réunion dans des dossiers pour faciliter leur accès et leur récupération grâce à une interface conviviale

limites de tl;dv

Le forfait Business peut sembler cher par rapport à des outils similaires malgré ses fonctionnalités robustes

Nécessite une connexion Internet active pour la plupart des fonctionnalités

tl;dv tarification

Free

Pro : 18 $ par mois/utilisateur

Business : 59 $ par mois/utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

évaluations et avis clients tl;dv

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

À lire également : Les meilleures applications et outils d'IA pour la prise de notes

7. Notion IA (meilleur assistant de productivité alimenté par l'IA pour rédiger et résumer)

Imaginez ceci : vous êtes submergé par une montagne de notes de réunion, de brouillons à moitié terminés et d'éléments d'action éparpillés sur plusieurs plateformes. C'est là que Notion IA entre en jeu pour transformer vos flux de travail.

Intégré directement dans votre environnement de travail Notion, Notion IA est votre assistant personnel pour automatiser les tâches fastidieuses telles que résumer les notes de réunion IA, générer du contenu et analyser des PDF.

Il comble même le fossé entre les connaissances dispersées et les informations exploitables, vous aidant ainsi à gérer facilement votre travail.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Rédigez des brouillons d'articles de blog, de descriptions de poste et d'e-mails à partir d'invitations et d'instructions fournies par

Condensez rapidement des pages entières ou des sections sélectionnées en points clés ou en éléments d'action

Extrait les informations à partir d'outils intégrés tels que Slack et Google Drive

Traduisez le contenu en plusieurs langues pour les équipes internationales

Fonctionne en natif dans l'environnement de travail Notion pour une productivité unifiée

Limites de Notion IA

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour maîtriser ses fonctionnalités et ses intégrations

Nécessite un abonnement supplémentaire en plus du forfait Notion principal

Les résumés générés par l'IA peuvent parfois manquer de profondeur ou de spécificité

Tarifs de Notion IA

Free

Plus : 8 $ par mois/utilisateur

Business : 15 $ par mois/utilisateur

Évaluations et avis des clients sur Notion IA

G2 : 4,7/5 (plus de 5 930 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 430 avis)

✨ Avis d'un utilisateur : un utilisateur de Notion AI a apprécié la façon dont l'outil simplifie la réécriture et résume le contenu tout en fournissant des réponses fiables à partir de notes personnelles.

Je l'utilise pour réécrire et résumer facilement les articles ou tout autre document que je lis. De plus, lorsque j'ai besoin de réponses, je préfère Notion IA Q&A, car il fournit des réponses à partir de mes notes et je peux m'y fier.

Je l'utilise pour réécrire et résumer facilement les articles ou tout autre document que je lis. De plus, lorsque j'ai besoin de réponses, je préfère Notion IA Q&A, car il fournit des réponses à partir de mes notes et je peux m'y fier.

8. Mem AI (la meilleure application de prise de notes alimentée par l'IA pour une organisation sans effort)

via Mem IA

Conçu pour les professionnels, les étudiants et les créatifs très occupés, Mem utilise l'IA pour rendre la prise de notes et leur récupération intuitives.

Au lieu de structures de dossiers rigides, Mem offre des fonctionnalités basées sur l'IA telles que la recherche intelligente et les notes connexes, garantissant que chaque information est à portée de main lorsque vous en avez besoin.

Mais ce qui distingue Mem, c'est sa capacité à agir comme votre « deuxième cerveau ». En liant dynamiquement les notes, en fournissant des suggestions contextuelles et en proposant des outils d'organisation avancés, Mem vous permet de passer moins de temps à rechercher et plus de temps à créer.

Par exemple, Mem Chat, optimisé par GPT-4, peut extraire des informations de votre base de données, résumer les notes de réunion ou même vous aider à rédiger du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Mem IA

Retrouvez rapidement n'importe quelle note à l'aide de requêtes en langage naturel et de filtres basés sur l'IA

Lie automatiquement les notes ayant un contenu similaire, créant ainsi une base de connaissances dynamique

Simplifiez l'organisation de vos notes sans avoir recours à des structures de dossiers complexes grâce aux « Collections » alimentées par l'IA

Gardez vos notes à jour sur le Web et les applications iOS pour un accès transparent grâce à la synchronisation en temps réel

Téléchargez un nombre illimité de fichiers sans restriction de taille et bénéficiez d'un stockage pouvant atteindre 100 Go

Limites de Mem IA

La maîtrise complète des fonctionnalités avancées peut prendre un certain temps

De nombreuses fonctionnalités basées sur l'IA nécessitent une connexion Internet stable

Tarifs Mem IA

Individuel : 14,99 $ par mois/utilisateur

Teams : tarification personnalisée

Évaluations et avis clients Mem IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

À lire également : Nous avons testé les meilleurs logiciels de prise de notes et de comptes rendus de réunion

9. Evernote (meilleur outil basé sur l'IA pour la gestion des tâches et des notes)

via Evernote

Evernote permet aux utilisateurs de prendre des notes sur différents appareils, de numériser des documents et de rechercher du texte dans des images ou des fichiers PDF.

Cependant, grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA telles que la recherche IA et la modification IA, Evernote passe d'une simple application de prise de notes à un assistant de productivité puissant.

Les nouveaux outils d'IA d'Evernote simplifient les flux de travail en résumant les notes, en organisant le contenu et en générant de nouvelles idées.

💡 Conseil de pro : utilisez le Web Clipper d'Evernote pour enregistrer des articles et des extraits directement dans vos carnets afin de faciliter vos recherches et vos séances de brainstorming.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Trouvez rapidement des informations enfouies à l'aide de requêtes en langage naturel et d'une recherche alimentée par l'IA

Numérisez vos notes manuscrites, vos reçus et bien plus encore grâce au scanner intégré

Continuez à travailler sur vos notes même sans connexion Internet

Ajoutez des rappels, attribuez des tâches et définissez des dates d'échéance directement dans vos notes

Accédez à vos notes en toute transparence sur un nombre illimité d'appareils avec les forfaits payants

Limites d'Evernote

Les fonctionnalités clés telles que l'accès hors ligne et la recherche avancée sont réservées aux forfaits supérieurs

Les forfaits Premium sont plus chers que ceux de la concurrence

Tarifs Evernote

Free

Personnel : 14,99 $ par mois/utilisateur

Professionnel : 17,99 $ par mois/utilisateur

Teams : 24,99 $ par mois/utilisateur

Évaluations et avis des clients Evernote

G2 : 4,4/5 (plus de 2 010 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 260 avis)

✨ Avis d'un utilisateur : un utilisateur G2 préfère Evernote en raison de son utilisation de carnets et d'étiquettes pour récupérer les informations pertinentes.

Avec Evernote, il est facile de garder tout le monde sur la même page et à jour dans la gestion des projets, des réunions et des activités quotidiennes.

Avec Evernote, il est facile de garder tout le monde sur la même page et à jour dans la gestion des projets, des réunions et des activités quotidiennes.

10. Avoma (Idéal pour les réunions axées sur les ventes)

via Avoma

Avoma améliore vos performances commerciales et votre communication grâce à des fonctionnalités qui vont au-delà des bases : automatisation des suivis, notation des appels et analyse des risques liés aux transactions.

Ses autres fonctionnalités comprennent la transcription en temps réel, les notes générées par l'IA et l'intelligence des revenus, qui aident les équipes commerciales, les professionnels en contact avec la clientèle et les managers à améliorer leur productivité et leur prise de décision.

💡 Conseil de pro : les outils de planification intelligente d'Avoma éliminent les échanges d'e-mails en automatisant les réservations de réunions grâce à des options de routage avancées.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Transcrivez, enregistrez et résumez automatiquement les réunions avec des informations exploitables

Synchronisez vos notes, vos éléments d'action et vos résumés de réunion directement dans Salesforce, HubSpot et d'autres CRM

Fournit des alertes sur les risques liés aux transactions, des analyses des gains et des pertes, ainsi que des outils de prévision pour les équipes commerciales grâce à l'intelligence des revenus

Modèles d'agenda partagés, modification collaborative des notes et informations en temps réel sur les intervenants grâce à des outils de collaboration

Suivez des termes spécifiques lors des réunions afin d'identifier les tendances et d'adapter les suivis grâce au suivi des mots-clés

Limites d'Avoma

Son vaste tableau de fonctionnalités peut être intimidant pour les nouveaux utilisateurs

Les fonctionnalités avancées telles que l'intelligence des revenus nécessitent des forfaits coûteux

Tarifs Avoma

Assistant de réunion IA : 19 $ par mois/utilisateur

Intelligence conversationnelle : 59 $ par mois/utilisateur

Revenue Intelligence : 79 $ par mois/utilisateur

Évaluations et avis des clients Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 320 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

✨ Avis d'un utilisateur : un utilisateur a trouvé Avoma utile pour ses commentaires perspicaces sur les appels et sa fonctionnalité de tableau de bord, qui ont transformé la qualité des appels et la satisfaction des clients.

Ce qui m'aide le plus chez avoma, ce sont les commentaires après mes appels. Par exemple, combien j'ai parlé par rapport au client pendant les appels. J'ai tendance à trop parler lors de certains appels, cela me permet donc de les revoir et de voir à quel point j'ai tendance à le faire.

Ce qui m'aide le plus chez avoma, ce sont les commentaires après mes appels. Par exemple, combien j'ai parlé par rapport au client pendant les appels. J'ai tendance à trop parler lors de certains appels, cela me permet donc de les revoir et de voir à quel point j'ai tendance à le faire.

À lire également : Comment partager et collaborer sur des notes

11. Reflect (idéal pour créer un « deuxième cerveau » connecté)

via Reflect

Reflect reflète véritablement le fonctionnement du cerveau humain.

Il applique la prise de notes à un système en réseau, imitant la capacité du cerveau à associer des idées.

Que vous soyez un professionnel de la gestion de projet, un étudiant organisant ses recherches ou un passionné de journalisation, Reflect offre une plateforme intuitive pour capturer, lier et récupérer des informations sans effort.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Créez des notes interconnectées qui fonctionnent comme un « deuxième cerveau » dynamique avec des liens retour et des étiquettes

Combinez réflexions et listes de tâches pour améliorer votre concentration et le suivi des tâches

Améliorez votre écriture, transcrivez des fichiers audio et résumez du contenu avec GPT-4 et Whisper

Visualisez comment vos idées et vos notes sont connectées pour obtenir des informations plus approfondies grâce à une vue graphique dédiée

Gardez vos notes à jour et accessibles sur tous vos appareils en temps réel

Protégez vos idées grâce à des fonctionnalités de sécurité robustes

Réfléchissez aux limites

Pas d'application Android native, ce qui limite l'utilisation mobile pour les utilisateurs non iOS

Les liens retour et l'affichage sous forme de graphique peuvent nécessiter un certain temps pour être compris et pleinement utilisés

Il manque les plugins et les options de personnalisation avancées que l'on trouve dans d'autres outils comme Obsidian

Prix Reflect

Forfait unique : 10 $ par mois

Tenez compte des évaluations et des avis des clients

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

À lire également : Comment mettre en œuvre des stratégies de prise de notes collaborative

ClickUp prend les notes, vous prenez les devants

« Notez vos pensées du moment. Elles sont souvent les plus précieuses. » – Francis Bacon

✨ Traduction : Ne laissez pas les bonnes idées vous échapper, capturez-les dès maintenant.

ClickUp vous donne accès à une plateforme de prise de notes efficace à tout moment.

Vous pouvez le faire à tout moment, n'importe où, grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Docs pour une collaboration fluide et ClickUp Brain pour des informations basées sur l'IA.

Tyler Guthrie, directeur des opérations commerciales chez Home Care Pulse, en témoigne : « Documents est tellement performant que je ne veux plus jamais utiliser Word pour définir des processus ou prendre des notes. » Prêt à améliorer votre prise de notes ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp.