plus de 10 modèles de plans stratégiques PowerPoint pour atteindre vos objectifs d'entreprise

Votre session de planification stratégique est-elle un enchevêtrement de mots à la mode, de feuilles de calcul désordonnées et de discussions sans direction ? Vous n'êtes pas seul. Transformer des idées générales en étapes réalisables peut sembler insurmontable, à moins de disposer des bons outils. Découvrez les modèles de plans stratégiques PowerPoint.

Ces modèles simplifient les stratégies complexes en feuilles de route visuelles et soignées que tout le monde peut suivre. Des priorités trimestrielles aux plans ambitieux à long terme, ils sont la clé pour faire abstraction du bruit et obtenir des résultats. 🎯 Prêt à rationaliser votre processus de mise en œuvre de la stratégie ? Poursuivez votre lecture pour découvrir dix modèles de plans stratégiques PowerPoint gratuits qui vous aideront à démarrer. ✨

##Un modèle de plan stratégique PowerPoint réussi comprend desqui garantissent que votre présentation est soignée et percutante.

Assurez-vous de rechercher les facteurs suivants lors du choix ou de la conception de votre modèle de planification stratégique *Intégration dynamique des données : utilisez des modèles qui connectent les données Excel en direct directement dans les diagrammes et les graphiques pour obtenir des indicateurs de performance à jour *Iconographie et imagerie : accédez à des bibliothèques d'icônes, d'illustrations et d'espaces réservés aux images pour ajouter un attrait visuel *Options d'exportation et de partage : enregistrez votre présentation d'entreprise dans des formats tels que PDF et partagez-la facilement par e-mail ou via des plateformes cloud pour une collaboration fluide 💡 Conseil de pro : lorsque vous utilisez le logiciel de planification stratégique aide les équipes à définir la mission d'une entreprise, son état actuel, ses objectifs futurs et les étapes à suivre pour les atteindre. Sa structure prédéfinie, ses champs personnalisés et ses multiples statuts facilitent son adaptation à divers secteurs. Conçu pour la collaboration, il garantit l'alignement et la clarté de l'équipe tout au long du processus de planification. #### Voici pourquoi vous l'aimerez : Définir et suivre les objectifs stratégiques à long terme dans tous les services Visualiser les jalons temporels pour suivre la progression

Optimiser la collaboration en permettant des mises à jour et des modifications en temps réel Idéal pour : Les professionnels des entreprises qui coordonnent des équipes interfonctionnelles et élaborent des feuilles de route détaillées et exploitables pour les objectifs à long terme. undefined

2. Modèle de feuille de route stratégique ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-405.png Modèle de feuille de route stratégique par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182171550&department=pmo

Télécharger ce modèle /%cta/ Le /href/ https://clickup.com/templates/strategic-roadmap-t-182171550 Le modèle de feuille de route stratégique de ClickUp /%href/ est un outil convivial conçu pour aider les entreprises à planifier et à visualiser efficacement leurs stratégies à long terme.

Il propose des vues prédéfinies telles que des diagrammes de Gantt et des échéanciers, des champs personnalisables pour le suivi des ressources et de la progression, ainsi que des statuts de tâche organisés. Grâce à sa conception intuitive, ce modèle améliore la collaboration au sein de l'équipe et permet à chacun de rester aligné. #### Voici pourquoi vous l'aimerez : Planifiez des objectifs à long terme à l'aide de jalons et d'échéanciers pour suivre la progression Attribuez des ressources et suivez les charges de travail des membres de l'équipe à l'aide de la vue Charge de travail

Surveillez les dépendances entre les tâches et ajustez les plans de projet en temps réel grâce à la vue Gantt. Idéal pour : les équipes qui ont besoin d'une approche structurée pour planifier à long terme et hiérarchiser les tâches dans des environnements collaboratifs. undefined 3. Modèle de plan d'action ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-406.png Modèles de plan stratégique PowerPoint : modèle de plan d'action par ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-10171&department=pmo Télécharger ce modèle /%cta/ Un résumé donne le ton à tout projet, et ce modèle vous aide à traduire ces objectifs de haut niveau en étapes concrètes. Le modèle de plan d'action ClickUp /%href/

https://clickup.com/templates/action-plan-kkmvq-6236110 Le modèle de plan d'action ClickUp /%href/ vous aide à mapper les tâches, à fixer des délais et à attribuer des responsabilités grâce à sa disposition intuitive de Tableau blanc. Que vous forfaitiez un projet d'équipe ou des objectifs personnels, cet outil vous aide à rester organisé et concentré du début à la fin.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier : Décomposez les objectifs de grande envergure en étapes spécifiques et réalisables grâce à la disposition Tableau blanc Suivez la progression et assurez une exécution dans les délais grâce aux outils de gestion des tâches intégrés Collaborez avec les membres de l'équipe en temps réel pour que tout le monde reste aligné et productif *Idéal pour : Les chefs de projet à la recherche d'un moyen simple et visuel de créer, gérer et exécuter efficacement des plans d'action.

4. Modèle de plan stratégique d'évènement ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-407.png

Modèle de plan stratégique d'évènement par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182113761&department=creative-design Télécharger ce modèle /%cta/ Le undefined simplifie la planification d'évènements en fournissant un cadre structuré, de la conception à l'exécution. Il dispose de champs personnalisables, d'un suivi des statuts et de vues détaillées pour gérer les tâches et suivre la progression. Qu'il s'agisse de conférences d'entreprise, de galas de charité ou de retraites d'équipe, ce modèle garantit que tous les aspects sont organisés et suivis efficacement. #### Voici pourquoi vous l'aimerez :

Planifier et hiérarchiser les tâches liées à un évènement à l'aide de statuts et de champs personnalisés Créer et ajuster les échéanciers des évènements à l'aide de la vue Gantt Surveiller l'avancement des tâches et s'assurer que les délais sont respectés grâce aux mises à jour en temps réel Idéal pour : Les organisateurs d'évènements qui gèrent des projets complexes et s'assurent que chaque détail est conforme aux objectifs de l'organisation. undefined 5. Modèle de plan marketing stratégique ClickUp /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-408.png Modèles de plan stratégique PowerPoint : modèle de plan marketing stratégique par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-140158140&department=marketing Télécharger ce modèle /%cta/

Une stratégie marketing efficace commence par un forfait solide, et le modèle de plan marketing stratégique ClickUp https://clickup.com/templates/strategic-marketing-plan-t-140158140 /%href/ permet de définir facilement des objectifs clairs, d'analyser les opportunités et de suivre la progression.

Grâce à des champs personnalisables pour les OKR, les budgets et les échéanciers, il garantit que votre stratégie est alignée sur les objectifs de votre entreprise. Les vues intégrées et les outils collaboratifs permettent à votre équipe de rester concentrée et sur la bonne voie tout au long de l'année. #### Voici pourquoi vous l'aimerez : Définir les objectifs marketing et les aligner sur les indicateurs clés de performance (KPI) Suivre les budgets des campagnes et s'assurer que les ressources sont allouées efficacement * Surveiller les progrès et ajuster les stratégies de manière dynamique grâce aux mises à jour de statut

Idéal pour : les équipes marketing qui souhaitent forfaitiser, exécuter et mesurer des campagnes stratégiques tout en restant organisées et alignées sur les objectifs de l'entreprise.

Mapper visuellement votre stratégie pour que tout le monde comprenne le plan Hiérarchiser vos objectifs et organiser les tâches pour faciliter leur exécution Collaborer en direct avec votre équipe, en veillant à ce qu'aucune bonne idée ne soit laissée de côté Idéal pour : Teams qui planifient des stratégies et organisent des tâches dans un format collaboratif et visuel. undefined 7. Modèle de tableau blanc pour matrice de stratégie globale ClickUp

Vous vous demandez https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-14551&department=operations Télécharger ce modèle /%cta/ Le /href/ https://clickup.com/templates/strategic-plan-whiteboard-kkmvq-6319470 Le modèle de tableau blanc pour plan stratégique ClickUp /%href/ vous aide à transformer vos sessions stratégiques en expériences de brainstorming visuelles et productives. Planification avec les tableaux blancs ClickUp Ce modèle permet de décomposer des objectifs complexes en tâches gérables, de hiérarchiser efficacement les priorités et de suivre visuellement les contributions. Son interface glisser-déposer et sa collaboration en temps réel vous aident à simplifier la planification et à maintenir l'alignement de votre équipe à chaque étape. ####

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-410.png Modèles de plan stratégique PowerPoint : Tableau blanc de la matrice de la stratégie globale par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205392843&department=operations Télécharger ce modèle /%cta/

Lorsque vous évaluez plusieurs stratégies pour votre entreprise, le modèle Tableau blanc de la matrice de la grande stratégie de ClickUp undefined en quatre quadrants : pénétration du marché, développement du marché, développement de produits et diversification. Vous pouvez ainsi évaluer visuellement les forces, les risques et les avantages de chaque option.

Il est fourni avec des statuts, des champs et des vues personnalisés, ce qui vous permet de suivre et de gérer la progression de chaque stratégie, d'évaluer les résultats potentiels et d'aligner efficacement les efforts de votre équipe. Cette configuration vous permet de prendre des décisions éclairées, étayées par des données et un cadre structuré. #### Voici pourquoi vous l'aimerez : Réfléchissez et planifiez des options stratégiques à l'aide d'une matrice visuelle Évaluez et comparez les stratégies grâce à une analyse coûts-avantages et risques

Réviser et affiner continuellement votre stratégie grâce à des outils de collaboration intégrés. Idéal pour : Les équipes qui priorisent et évaluent des stratégies afin de prendre des décisions éclairées pour leur entreprise. undefined

💡 Conseil de pro : Pour tirer le meilleur parti de vos modèles de gestion de stratégie ### 8. Modèle de stratégie de projet ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/unnamed-1.jpg Modèle de stratégie de projet par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200699726&department=pmo vous offre les fonctionnalités adéquates pour élaborer une stratégie à chaque étape.

De la définition des objectifs au suivi des tâches et des jalons, ce modèle convivial vous aide à structurer votre projet pour en assurer le succès. Ses vues et champs personnalisables, qui conviennent aux projets de toute taille ou complexité, permettent de tenir les parties prenantes informées et d'aligner votre équipe. #### Voici pourquoi vous l'aimerez : Définir les objectifs et attribuer les responsabilités avec clarté Visualiser les échéanciers et les dépendances à l'aide de diagrammes de Gantt et de tableaux de projet

Suivre la progression et les jalons du projet pour s'assurer que tout reste dans les délais Idéal pour : Les équipes qui gèrent des projets de toute taille et complexité et qui ont besoin d'un moyen structuré et efficace pour planifier et suivre la progression. undefined

💡 Conseil de pro : Vous prévoyez de développer et /href/ https://clickup.com/blog/strategic-initiatives// d'exécuter des initiatives stratégiques /%href/ ? Suivez ces stratégies pour optimiser le processus : Fixez des objectifs clairs et mesurables pour guider vos initiatives et garantir la concentration 📊 Collaborez avec les parties prenantes clés pour vous aligner sur les priorités et les ressources 🗣

Suivi continu de la progression et ajustement des stratégies en fonction des données en temps réel 📈 Décomposition des projets de grande envergure en tâches gérables pour maintenir la dynamique 🚀 ### *9. Modèle de stratégie de mise sur le marché de ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-411.png

Modèles de plan stratégique PowerPoint : modèle de stratégie de mise sur le marché par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216135225&department=marketing Télécharger ce modèle /%cta/ La mise sur le marché d'un produit exige de la précision, et le modèle undefined garantit que chaque étape est claire et réalisable.

Cet outil vous aide à coordonner tous les aspects de votre stratégie de lancement de produit, de l'analyse de votre public cible à l'élaboration de plans marketing, en passant par le suivi des indicateurs clés de performance. Ses fonctionnalités personnalisables et sa conception collaborative permettent d'aligner votre équipe, rendant ainsi gérables même les lancements les plus complexes. #### Voici pourquoi vous l'aimerez : Identifiez votre public cible et définissez une proposition de valeur claire Planifiez votre échéancier de lancement et suivez les jalons clés à l'aide de diagrammes de Gantt

Surveiller les indicateurs clés de performance pour mesurer la réussite et affiner les stratégies si nécessaire Idéal pour : les entreprises qui lancent de nouveaux produits ou services et qui ont besoin d'un plan structuré et collaboratif pour réussir. undefined

➡️ En savoir plus : /href/ https://clickup.com/blog/how-to-create-a-go-to-market-strategy// Comment créer une stratégie de mise sur le marché (GTM) /%href/ ### 10. Modèle de guide de stratégie commerciale de ClickUp /cta/

modèle de guide de stratégie commerciale https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-14.jpeg par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6081228&department=sales-crm Télécharger ce modèle

/%cta/ Une stratégie commerciale claire est la clé pour atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires, et le modèle /href/ https://clickup.com/templates/sales-strategy-guide-kkmvq-6081228 Guide de stratégie commerciale ClickUp /%href/ simplifie le processus.

Le modèle vous aide à définir votre marché cible, à définir un processus de vente reproductible et à fixer des objectifs réalisables. Grâce aux fonctionnalités de suivi et de collaboration en temps réel, vous pouvez surveiller la progression et ajuster votre stratégie si nécessaire, afin de garantir que votre équipe commerciale reste sur la bonne voie. #### Voici pourquoi vous allez l'apprécier : Identifier et documenter les caractéristiques et préférences clés de votre public cible Développer un processus de vente structuré, facile à suivre et à reproduire

Suivi des objectifs de vente et mesure des performances de l'équipe à l'aide de tableaux de bord et d'indicateurs de performance clés Idéal pour : les équipes commerciales à la recherche d'un cadre détaillé et collaboratif pour améliorer leurs stratégies et leurs résultats de vente. undefined À lire également : /href/ https://clickup.com/blog/strategy-management-models// Modèles et cadres de planification stratégique pour votre entreprise /%href/ ## Optimisez vos processus de planification stratégique avec ClickUp

Les modèles de planification stratégique sont des outils puissants pour optimiser votre processus, mais ils ne sont qu'une pièce du puzzle. Pour optimiser véritablement votre planification, il est essentiel de prendre en compte les besoins plus larges de votre équipe et de votre organisation. Des facteurs clés tels que la collaboration en temps réel, l'évolutivité pour des projets de différentes tailles et l'intégration transparente des logiciels peuvent faire toute la différence pour réussir. Si les modèles PowerPoint sont efficaces pour les présentations, ClickUp offre bien plus.

Nos modèles dynamiques et interactifs combinent gestion stratégique, suivi et collaboration sur une seule et même plateforme. Avec ClickUp, vous ne vous contentez pas de visualiser votre forfait, vous le gérez et l'optimisez activement. Prêt à faire passer votre planification stratégique au niveau supérieur ? /href/ https://clickup.com/signup Inscription à ClickUp /%href/ et transformez votre façon de travailler dès aujourd'hui ! 🚀