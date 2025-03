Qu'est-ce qu'une réunion asynchrone et comment en organiser une ?

Vous pouvez organiser diverses activités de team building, mais la seule chose que votre équipe appréciera vraiment, c'est la flexibilité du travail. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'avantage ultime sur le lieu de travail. Dans un sondage Deloitte, undefined ont déclaré que la flexibilité du travail améliore la santé mentale et les aide à mieux concilier travail et vie personnelle. Alors, comment les entreprises peuvent-elles suivre cette évolution tout en s'assurant que le travail est toujours fait (et bien fait) ? Voici le protagoniste de notre histoire : les réunions asynchrones.

Contrairement aux réunions traditionnelles qui prennent du temps, les réunions asynchrones permettent aux membres de l'équipe de collaborer à leur propre rythme. Réduire le nombre de réunions inutiles pourrait également permettre d'économiser plus de pour partager, rendant la communication plus claire et plus attrayante.Au lieu de répéter les informations, ClickUp Clips offre un moyen simple et rapide de communiquer les connaissances

✅ Voici comment ClickUp Clips peut vous aider : Une communication claire grâce aux enregistrements d'écran, aux commentaires vocaux et aux procédures pas à pas Des mises à jour rapides et réutilisables qui éliminent le besoin de répéter les informations

ClickUp a rendu l'alignement asynchrone beaucoup plus simple et efficace. En créant un cadre dans lequel les objectifs et les résultats peuvent être définis et structurés, les équipes à distance sont en mesure de comprendre les attentes et de fournir des mises à jour de statut de manière fluide. Le brainstorming avec des tableaux blancs est facile, la réorganisation des priorités est facile, et l'ajout d'images de référence, etc., est très fluide. . Son équipe l'utilise pour mapper des stratégies et connecter visuellement des idées. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-428.png Tableaux blancs ClickUp : réunion asynchrone /%img/ Faites le suivi des discussions importantes en transformant les textes et les notes en tâches avec les tableaux blancs ClickUp

💡 Conseil de pro : Avec ClickUp Whiteboards, transformez les notes autocollantes et les formes en tâches avec des propriétaires et des dates d'échéance attribuées. Qu'il s'agisse de forfait Sprints ou de traiter une proposition de client, le canevas virtuel infini permet d'organiser la session et de la rendre exploitable. Grâce à sa fonctionnalité de collaboration en temps réel, il est particulièrement adapté aux sessions de brainstorming. Et ce n'est pas tout. Comme pour tout le reste, la révision devient plus facile avec ClickUp.

Voici comment cela fonctionne : ouvrez la pièce jointe dans une tâche, cliquez sur « Ajouter des commentaires » en haut à droite, marquez l'endroit spécifique et laissez un commentaire. Vous pouvez même l'attribuer à un membre de l'équipe afin qu'il puisse agir immédiatement. Des PNG aux PDF, il prend en charge différents types de fichiers, ce qui permet de marquer facilement les modifications directement sur le fichier. 📮 ClickUp Insight : , Miya synchronise sans effort les plannings et les documents de son équipe, en s'assurant que chaque outil travaille de concert pour l'assistance de la communication asynchrone. ### Méthodes de formation et d'éducation pour une mise en œuvre en douceur Il n'est pas réaliste de simplement remettre de nouveaux outils et de s'attendre à ce que les membres de votre équipe les maîtrisent. Au lieu de cela, préparez-les à la réussite grâce à ces conseils de formation : * Partagez des guides étape par étape, des vidéos ou des FAQ adaptées aux processus de votre équipe pour faciliter l'apprentissage

Proposez des sessions interactives pour familiariser l'équipe avec des outils tels que ClickUp Docs, les Tableaux blancs et les Clips, et enregistrez-les pour référence ultérieure. Jumelez les employés férus de technologie avec ceux qui ont besoin d'une aide supplémentaire pour développer leurs compétences et leur collaboration. Créez des cours d'intégration asynchrones avec des outils tels que ClickUp Docs qui incluent des vidéos, des quiz et un espace pour les commentaires. 🔗 À lire également : undefined ## Les défis des réunions asynchrones et comment les surmonter Pour les équipes qui découvrent le travail asynchrone, le manque de réponses immédiates et le besoin d'une documentation claire en libre-service peuvent sembler être un obstacle. Cependant, avec les bonnes stratégies et les bons outils, ces défis sont tout à fait gérables.

Pour vous donner une longueur d'avance, voici quelques-uns des défis les plus courants liés aux réunions asynchrones et quelques solutions simples pour rendre votre travail sans stress. ### 1. Gestion du temps personnel ⚠️ Défi : Le travail asynchrone repose en grande partie sur la gestion efficace de son temps par les individus, ce qui peut être délicat pour ceux qui s'épanouissent dans des horaires structurés.

✅ Solution : Encouragez le blocage du temps, fixez des délais clairs pour les livrables et identifiez les heures de pointe de productivité pour les différentes tâches. Utilisez /href/ https://clickup.com/features/calendar-view Afficher le calendrier de ClickUp /%href/ pour définir des temps de concentration, visualiser votre emploi du temps en un coup d'œil et mieux gérer les délais. Restez au fait de vos validations, bloquez du temps pour vos tâches et organisez votre emploi du temps avec l'affichage du calendrier ClickUp ### 2. Surcharge de notifications

⚠️ Défi : Sans réunions en direct, le volume de messages et de mises à jour peut sembler écrasant. ✅ Solution : Utilisez des outils dédiés tels que ClickUp Chat pour regrouper les messages, désactiver les notifications pendant le travail intensif et définir des directives de communication claires. Vous pouvez personnaliser en profondeur vos notifications dans ClickUp Chat, en désactivant les bips intrusifs et distrayants pour vous concentrer uniquement sur ce qui compte.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-428.png Personnalisez les notifications pour vous concentrer sur ce qui compte avec ClickUp Chat /%img/ Personnalisez les notifications pour vous concentrer sur ce qui compte avec ClickUp Chat ### 3. Établir la confiance avec moins d'interactions en direct

⚠️ Défi : Le manque de ton, de langage corporel et de moments spontanés peut rendre plus difficile l'établissement de relations. ✅ Solution : Intégrez des notes vocales, des messages vidéo ou des rituels légers comme le partage des moments forts du week-end ou l'utilisation de réactions emoji pour favoriser la connexion. 💡 Conseil de pro : Les réunions vidéo sont idéales pour les équipes à distance, mais elles doivent être structurées pour éviter de perdre du temps. Voici ✅ Solution : Utilisez des outils tels que ClickUp Clips pour enregistrer votre écran, ajoutez des liens hypertextes pour le contexte et structurez les mises à jour afin de minimiser les discussions. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-428.png Enregistrez votre écran avec des voix off et partagez facilement vos Clips dans ClickUp /%img/

/href/ https://www.trustradius.com/reviews/clickup-2022-08-25-10-03-35 Ahmad Abu Sharea /%href/, ingénieur de projet, Primeland Real Estate Development C'est là toute la beauté de ClickUp : il évolue en fonction de vos besoins, en se synchronisant parfaitement avec vos réunions asynchrones et vos flux de travail.

Lorsque vous commencez à utiliser ClickUp, il simplifie votre journée de travail, une fonctionnalité à la fois. Par exemple, les tâches ClickUp attribuent des responsabilités avec des échéanciers, les documents simplifient la collaboration et la discussion permet de regrouper les discussions pour faciliter la consultation. /href/ https://clickup.com/signup Créez un compte gratuit sur ClickUp /%href/ et laissez ClickUp faire le gros du travail pendant que vous vous concentrez sur les choses terminées !