Midjourney vs. DALL·E : quel générateur d'art par IA est le meilleur ?

À mesure que l'art numérique devient plus accessible grâce à l'IA, les créateurs sont confrontés à un nouveau dilemme. Quel générateur d'art par IA devraient-ils utiliser pour donner vie à leur vision ?

Des plateformes telles que Midjourney et DALL·E offrent des fonctionnalités uniques, mais le choix n'est pas toujours évident.

Pour les artistes numériques et les créateurs de contenu qui cherchent à améliorer leurs projets, il est essentiel de comprendre les différences entre Midjourney et DALL·E afin de choisir l'outil adapté à la tâche.

Alors, qu'attendons-nous ? Commençons ! 🖼️

⏰ Résumé en 60 secondes Midjourney vs. DALL·E, deux des générateurs d'art par IA les plus populaires, offrent des atouts uniques aux artistes numériques, aux designers et aux créateurs de contenu. Voici les comparaisons clés : DALL·E : Idéal pour la génération rapide et conviviale d'images par IA, l'intégration transparente de ChatGPT et les modifications en cours Midjourney : Idéal pour les visuels stylisés très détaillés avec une personnalisation avancée via Discord

ClickUp vous aide à organiser, collaborer et rationaliser des projets créatifs avec :

ClickUp Brain pour la gestion des tâches et la génération d'images par IA

Tableaux blancs ClickUp pour le brainstorming en temps réel, la génération d'images par IA et la planification visuelle

ClickUp for Design Teams pour suivre les commentaires, les délais et les flux de travail créatifs

Qu'est-ce que DALL·E ?

DALL·E est une technologie d'intelligence artificielle (IA) générative développée par OpenAI qui permet aux utilisateurs de créer des images à partir d'invites, d'instructions textuelles. Elle utilise des technologies avancées de conversion de texte en graphique pour transformer des descriptions textuelles en représentations visuelles.

Accédez à l'interface DALL·E via ChatGPT

Le générateur d'images IA utilise des modèles d'apprentissage approfondi et un modèle de langage large (LLM) pour comprendre les invites, instructions et instructions en langage naturel et générer des images.

🧠 Anecdote : OpenAI a combiné l'artiste surréaliste Salvador Dalí et le robot WALL ·E de Pixar pour créer le nom « DALL·E », qui reflète sa capacité à générer des images oniriques à partir de simples invites de text e.

Fonctionnalités de DALL·E

De la transformation d'invites de texte en visuels détaillés à la production d'images de haute qualité, DALL ·E offre de nombreuses fonctionnalités. La plateforme vous permet de créer des designs personnalisés, de modifier des images existantes, d'expérimenter des combinaisons de concepts uniques et d'explorer les tendances en matière de design graphique.

Voyons en détail ses fonctionnalités exceptionnelles. 💁

Fonctionnalité n° 1 : génération d'images de haute qualité

DALL·E s'est considérablement amélioré en termes de résolution d'image. La dernière version, DALL·E 3, peut créer des images de 1024 x 1024 pixels, un bond en avant significatif par rapport à la version précédente. Le résultat est des visuels plus nets et plus détaillés, ce qui est crucial pour les applications professionnelles telles que les supports marketing, les ressources de jeu ou les illustrations de haute qualité.

Demandez au modèle d'IA de créer des images selon vos spécifications

De plus, les utilisateurs peuvent choisir entre la qualité « standard » et « HD », cette dernière offrant des détails encore plus précis à un coût légèrement plus élevé.

Fonctionnalité n° 2 : modification en cours, retouche et personnalisation

Personnalisez les images déjà générées par DALL·E

DALL·E vous permet de modifier des images existantes.

Connue sous le nom de Inpainting, cette fonctionnalité vous permet de télécharger une image, puis de spécifier les modifications à apporter par le biais d'une invite, d'instructions sous forme de texte. Par exemple, vous pouvez télécharger une photo d'une pièce et demander à l'IA d'ajouter un vase de fleurs au tableau. Cela rend la modification en cours d'image plus rapide et plus intuitive.

De plus, il crée des images hautement personnalisées. Vous pouvez spécifier des attributs tels que la couleur, le style, la texture et l'éclairage. Ce niveau de contrôle le rend parfait pour créer des visuels qui correspondent exactement aux spécifications de la marque, de la conception des caractères et des prototypes de produits. Il prend également en charge plusieurs orientations d'image, y compris le paysage et le portrait.

🔍 Le saviez-vous ? La taille du marché mondial des générateurs d'images par IA devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,7 % entre 2024 et 2030. Cela témoigne de la rapide progression des algorithmes d'apprentissage profond et d'IA.

Fonctionnalité n° 3 : fusion conceptuelle, contrôle précis et fonctions d'extension d'image

DALL·E est excellent pour mélanger plusieurs concepts, styles et attributs dans une seule image.

Vous voulez un robot jouant du saxophone dans une jungle, peint dans le style de Van Gogh ? DALL·E peut le faire. Cette flexibilité permet aux créateurs d'expérimenter des compositions complexes et des idées imaginatives.

Modifiez davantage l'image existante grâce à des invites, instructions détaillées

De plus, sa fonctionnalité Outpainting vous permet d'étendre une image au-delà de ses limites d'origine. L'IA génère de manière transparente un nouveau contenu qui s'adapte au visuel existant, ce qui est parfait pour créer des versions plus grandes d'images ou agrandir naturellement des scènes.

Tarifs DALL·E

Tarification personnalisée

🔍 Le saviez-vous ? En 2023, une image générée par IA d'une fausse explosion près du Pentagone est devenue virale, provoquant brièvement la confusion sur le marché boursier avant d'être démentie.

Qu'est-ce que Midjourney ?

Midjourney est un service d'intelligence artificielle de conversion de texte en image développé par un laboratoire de recherche indépendant. Il génère des images à partir de descriptions textuelles, ce qui vous permet de créer diverses formes d'art, des styles réalistes aux styles abstraits. Il est connu pour produire des photos de haute qualité, bien structurées et détaillées.

via Midjourney

Le modèle d'IA utilise l'apprentissage automatique pour créer des images basées sur des exemples de texte sous forme d'invite, et s'appuie sur de grands modèles de langage et de diffusion.

Pour utiliser Midjourney, vous avez besoin d'un compte Discord. L'IA traite la demande et génère des images en tapant la commande « /imagine » avec une description de l'image souhaitée dans un canal.

🧠 Fait amusant : Étant donné que les modèles d'IA apprennent à partir d'œuvres d'art existantes, des débats juridiques sont en cours pour déterminer si les images générées par l'IA peuvent être protégées par des droits d'auteur et qui en est réellement le propriétaire : le développeur de l'IA, l'utilisateur, le créateur dont l'idée originale a pu être empruntée, ou personne du tout.

Fonctionnalités de Midjourney

Midjourney dispose de fonctionnalités robustes conçues pour donner vie à des visions créatives avec précision et facilité. Examinons quelques fonctionnalités remarquables. 👇

Fonctionnalité n° 1 : interface conviviale et options de personnalisation

Fonctionnant principalement via Discord, les utilisateurs peuvent facilement interagir avec l'IA en tapant de simples commandes pour discuter. Cette approche simple ne nécessite aucune expertise technique ni aucune connaissance en code, ce qui permet à tout le monde de commencer facilement à générer des œuvres d'art par IA.

Interface de Midjourney dans Discord

Les utilisateurs peuvent partager leurs créations, poser des questions et collaborer avec d'autres personnes. De plus, Midjourney offre de nombreuses options de personnalisation avec diverses commandes et paramètres. Vous pouvez affiner chaque aspect de votre création en ajustant le rapport d'aspect et la stylisation pour des styles artistiques spécifiques.

Pour les utilisateurs qui cherchent à pousser leur créativité plus loin, Midjourney fournit de puissants outils de composition. Cela inclut :

Techniques de superposition pour créer des images avec profondeur et complexité et ajouter un sens de hiérarchie visuelle

Ajustements de perspective pour ajuster la perspective des images pour des compositions dynamiques et attrayantes

Raisonnement spatial pour créer des images logiquement cohérentes avec les positions et les tailles relatives des différents objets

Personnalisez facilement l'image générée

🧠 Anecdote : En 2018, Portrait d'Edmond de Belamy, une peinture générée par IA à l'aide d'un modèle d'apprentissage automatique appelé GAN (Generative Adversarial Networks), s'est vendue chez Christie's pour la somme faramineuse de 432 500 $, dépassant de loin son prix estimé entre 7 000 et 10 000 $.

Fonctionnalité n° 3 : Fonctionnalités de collaboration et capacités de génération intermodale

Le serveur Discord de Midjourney favorise une communauté florissante qui améliore le processus de création. Grâce à des environnements de travail partagés, les utilisateurs peuvent collaborer sur des projets en temps réel, échanger des commentaires et même intégrer des outils de gestion de projet tels que Trello et Asana pour rationaliser leurs flux de travail.

Envoyez directement un message au bot Midjourney dans Discord

De plus, il offre des capacités intermodales pour synthétiser des éléments de différents modes tels que le texte, les images et les croquis. Il s'agit notamment de :

Prix de Midjourney

Basique : 10 $/mois par utilisateur

Standard : 30 $/mois par utilisateur

Pro : 60 $/mois par utilisateur

Méga : 120 $/mois par utilisateur

🧠 Fait amusant : Un modèle d'IA a créé une collection de mode entièrement numérique appelée « DeepWear », générant des modèles de vêtements uniques qui pourraient être imprimés en 3D ou portés dans des espaces virtuels comme le métaverse.

DALL·E vs. Midjourney : Comparaison des fonctionnalités

Maintenant que nous avons examiné DALL·E et Midjourney individuellement, il est temps de voir comment ils se comportent côte à côte.

Nous allons comparer ici les différences clés entre les deux outils pour vous aider à décider lequel convient le mieux à votre vision artistique. ⚒️

Aspect DALL·E Midjourney Facilité d'utilisation Convivial pour les débutants avec une interface simple Courbe d'apprentissage plus raide en raison de son interface basée sur Discord Qualité de l'image Produit des images photoréalistes avec des détails fins et des couleurs vives Produit des images artistiques et stylisées avec des textures remarquables et une créativité audacieuse Style d'image Polyvalent, il s'adapte à tous les styles artistiques Assistance pour tous les styles artistiques et excellence dans la création d'art unique Taille de l'image Carré, haut et large Dimensions entièrement personnalisables Images IA copyright Propriété complète de toutes les images que vous avez créées Propriété complète des images créées Options de personnalisation Options de personnalisation limitées Plus d'options de personnalisation avec contrôle des paramètres d'entrée Interface Interface Web simple Fonctionne entièrement dans Discord Développement itératif Permet une création itérative avec un affinement de l'entrée d'image Fournit des variations basées sur des invites, instructions initiales

Fonctionnalité n° 1 : propriété et modération du contenu

Lors de la création avec l'IA, il est essentiel de comprendre à qui appartient le produit final et comment la plateforme gère les contenus inappropriés. Voyons comment ces outils d'IA génératifs traitent la propriété et la modération.

DALL·E

DALL·E excelle en matière de propriété et de modération du contenu grâce à ses politiques et à son indemnisation approfondies. OpenAI a établi des conditions d'utilisation, des politiques de confidentialité et des directives détaillées pour les services, le traitement des données et les plugins.

Midjourney

Midjourney applique une politique stricte de modération du contenu et offre des fonctionnalités de confidentialité des images. Cependant, les images générées sur la plateforme sont visibles par les autres abonnés par défaut, à moins que les utilisateurs ne passent à des forfaits plus élevés pour bénéficier de la fonctionnalité Mode furtif.

🏆 Gagnant : DALL·E pour ses politiques de confidentialité et d'indemnisation strictes.

Fonctionnalité n° 2 : Qualité de l'image

La qualité des images générées par l'IA peut faire ou défaire vos projets créatifs. Voyons comment ces outils se comportent en termes de détail, de clarté et de style.

DALL·E

Il génère des images captivantes et éclatantes, avec des détails fins, dans une qualité standard de 1024 x 1024 pixels. DALL·E est également capable de générer des photos photoréalistes et détaillées qui mettent l'accent sur le réalisme. Cependant, bien que ses images soient très détaillées, elles peuvent sembler plus stylisées et animées.

Midjourney

L'outil produit souvent des images de haute qualité, réalistes et nettes, capturant les nuances délicates avec une grande précision. Il excelle dans le photoréalisme et fournit des images de qualité professionnelle avec des visuels ornés. La résolution d'image maximale de Midjourney est de 1664 x 1664 pixels, que vous pouvez augmenter avec des outils d'IA.

🏆 Gagnant : Midjourney pour son degré plus élevé de réalisme et de précision.

🧠 Fait amusant : En 2022, une œuvre d'art générée par l'IA intitulée Théâtre D'opéra Spatial a remporté la première place dans la catégorie art numérique à la Foire de l'État du Colorado, suscitant des débats sur la question de savoir si les œuvres générées par l'IA devraient être en concurrence avec l'art créé par l'homme.

Fonctionnalité n° 3 : facilité d'utilisation

La convivialité d'un outil peut avoir un impact considérable sur votre flux de travail. Voyons comment chaque plate-forme répond aux différentes préférences des utilisateurs en matière d'expérience.

DALL·E

DALL ·E dispose d'une interface minimaliste avec ChatGPT, ce qui le rend conversationnel et facile à utiliser sur plusieurs plateformes. Vous pouvez interagir avec le système dans un langage simple, et ChatGPT générera des invites personnalisées ou fournira des modèles d'invites d'IA pour DAL L·E 3, favorisant ainsi la création intuitive d'images.

Midjourney

D'un autre côté, Midjourney nécessite une bonne compréhension des techniques d'invite, instructions, pour obtenir les résultats souhaités. Bien qu'il offre une interface web qui simplifie la génération d'images, vous devez toujours savoir comment utiliser correctement les invites et instructions de Discord.

🏆 Gagnant : DALL·E pour son interface simple basée sur ChatGPT.

DALL·E vs. Midjourney sur Reddit

Nous avons exploré le débat DALL·E vs. Midjourney sur Reddit, en plongeant dans divers fils remplis d'expériences et d'idées d'utilisateurs.

Certains utilisateurs préfèrent DALL·E pour son interface conviviale.

Les lacunes de DALL·E3 valent bien le casse-tête de Midjourney et son intégration exclusive à Discord. Il n'y a même pas d'API avec laquelle travailler, c'est vraiment dommage. Pour créer n'importe quelle application, je devrais créer un « auto-bot » Discord qui enfreindrait les règles, ce qui, bien que peu probable, pourrait entraîner une interdiction. Ahhh, eh bien, ce sera DALL-E.

Les lacunes de DALL·E3 valent bien le casse-tête de Midjourney et son intégration exclusive à Discord. Il n'y a même pas d'API avec laquelle travailler, c'est vraiment dommage. Pour créer n'importe quelle application, je devrais créer un « auto-bot » Discord qui enfreindrait les règles, ce qui, bien que peu probable, pourrait entraîner un bannissement. Ahhh, eh bien, ce sera DALL-E.

Certains utilisateurs de Reddit pensent que DALL·E a moins de problèmes de censure que Midjourney :

Midjourney semble certainement moins censuré pour le moment, mais avant 6, j'ai vu des gens se plaindre de nombreux problèmes de censure (même l'expression Treasure Chest posait problème car Chest est un mot à connotation sexuelle).

Midjourney semble certainement moins censuré pour le moment, mais avant 6, j'ai vu des gens se plaindre de nombreux problèmes de censure (même l'expression Treasure Chest posait problème car Chest est un mot à connotation sexuelle).

Cependant, d'un autre côté, quelques utilisateurs de Reddit contredisent cela :

J'ai essayé de demander à DALL·E de créer une photo d'archives de personnes en surpoids et il a refusé. Il n'a même pas pris ces personnes dans cette image et les a rendues en surpoids, mais a généré un nouveau groupe de personnes en surpoids. C'est en fait plus choquant qu'il considère la création d'une photo de personnes en surpoids comme choquante en premier lieu que la photo potentielle.

J'ai essayé de demander à DALL·E de créer une photo d'archives de personnes en surpoids et il a refusé. Il n'a même pas pris ces personnes dans cette image et les a rendues en surpoids, mais a généré un nouveau groupe de personnes en surpoids. C'est en fait plus choquant qu'il considère la création d'une photo de personnes en surpoids comme choquante en premier lieu que la photo potentielle.

De nombreux utilisateurs pensent également que les deux outils ont des capacités différentes.

DALL·E 3 est affilié à ChatGPT, ce qui signifie que vous pouvez l'inviter à participer à une discussion, comme si vous parliez à un humain. Midjourney n'a pas de modèle linguistique volumineux, vous devez donc utiliser une syntaxe très basique et être très explicite lorsque vous l'invitez. Mais d'un autre côté, il dispose de nombreuses capacités très spécifiques fournies par des paramètres que vous pouvez ajouter aux invites, y compris les fonctions de référence de style et de caractère les plus récentes,

DALL·E 3 est affilié à ChatGPT, ce qui signifie que vous pouvez lui donner des invites de manière conversationnelle, comme si vous parliez à un humain. Midjourney n'a pas de modèle de langage volumineux, vous devez donc utiliser une syntaxe très basique et être très explicite lorsque vous lui donnez des instructions. Mais d'un autre côté, il dispose de nombreuses capacités très spécifiques fournies par des paramètres que vous pouvez ajouter aux invites, y compris les fonctions de référence de style et de caractère les plus récentes,

🔍 Le saviez-vous ? Une équipe de chercheurs a entraîné une IA à analyser 346 tableaux de Rembrandt, puis à générer une œuvre d'art entièrement nouvelle dans le style du maître hollandais. Le résultat final, The Next Rembrandt, était une peinture imprimée en 3D qui imitait les coups de pinceau de Rembrandt.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à DALL·E vs. Midjourney

Les images générées par l'IA sont géniales, mais qu'en est-il de la vue d'ensemble ? Si des outils tels que DALL·E et Midjourney excellent dans la création de visuels époustouflants, ils ne sont pas à la hauteur lorsqu'il s'agit d'intégrer ces visuels dans un flux de travail rationalisé.

Eh bien, ClickUp, l'application Tout-en-un pour le travail, est là pour vous aider. 🤩

Il vous aide à planifier, collaborer et exécuter vos idées en toute simplicité. Que vous gériez des ressources de conception, suiviez les commentaires ou même génériez des images IA, ClickUp conserve tout en un seul endroit.

Examinons quelques fonctionnalités qui pourraient être parfaites pour utiliser l'IA dans la conception graphique ou au-delà. 🎨

Le n° 1 de ClickUp : ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Brain pour créer des résumés de tâches organisés avec des éléments d'action clairs

Avez-vous déjà eu l'impression de passer la moitié de votre journée à rechercher des mises à jour, des fichiers ou à essayer de rassembler des commentaires éparpillés ? ClickUp Brain entre en scène, agissant comme votre chef de projet virtuel, votre hub de connaissances et votre optimiseur de flux de travail.

L'outil d'IA pour les designers connecte les tâches, les documents et les discussions pour rendre les informations instantanément accessibles, afin que vous puissiez passer plus de temps à créer.

Exemple : Supposons que vous conceviez un projet artistique généré par IA et que vous ayez besoin de l'approbation de plusieurs parties prenantes. Au lieu d'envoyer des relances à répétition, demandez à Brain de générer un résumé des tâches avec les éléments d'action et de hiérarchiser automatiquement les affectations en fonction des délais.

Il extrait également les documents et notes pertinents de ClickUp Docs pour faciliter la consultation et rédige des e-mails de suivi avec son IA Writer.

🔍 Le saviez-vous ? Les outils basés sur l'IA peuvent restaurer d'anciennes photographies endommagées en supprimant les rayures et en améliorant les détails. Ils peuvent également coloriser avec précision des images en noir et blanc en se basant sur des références historiques.

ClickUp One Up n° 2 : ClickUp Tableaux blancs

Le brainstorming, la planification et l'exécution des idées doivent être fluides et non dispersés sur plusieurs outils.

Les tableaux blancs ClickUp fournissent un espace numérique interactif permettant aux équipes de visualiser, de discuter et d'agir sur des idées en temps réel. Contrairement aux outils de tableau blanc traditionnels, les tableaux blancs se connectent directement aux tâches, aux documents et aux flux de travail, garantissant ainsi que les bonnes idées se transforment en actions.

Ce qui distingue les Tableaux blancs, c'est leur génération d'images basée sur l'IA. Vous pouvez créer instantanément des visuels basés sur des invites de texte tout en travaillant sur une campagne marketing, la conception d'un produit ou une stratégie créative, le tout dans le Tableau blanc.

Générez des images avec ClickUp Brain dans ClickUp Tableaux blancs

📌 Exemple d'invite, instructions : Créez une ligne d'horizon futuriste d'une ville au coucher du soleil avec des néons et des voitures volantes dans un style cyberpunk.

ClickUp Brain génère instantanément une image, aidant l'équipe à visualiser son concept sans interrompre le flux créatif. Une fois finalisé, ils peuvent étiqueter les membres de l'équipe concernés, joindre des tâches et suivre la progression du projet.

Ajoutez des notes autocollantes avec des images générées par ClickUp Brain dans Tableau blanc

⚙️ Bonus : Vous débutez avec ClickUp Whiteboards ? Utilisez le modèle de Tableau blanc ClickUp pour lancer la planification visuelle de votre projet.

ClickUp One Up n° 3 : Gestion de projet de conception

Les équipes de conception se nourrissent de créativité, mais la gestion des projets, des retours d'information et des délais ? C'est là que les choses peuvent se compliquer.

Collaborez avec votre équipe en utilisant ClickUp for Design Teams

ClickUp for Design Teams est un logiciel de collaboration en matière de conception qui met fin au chaos, en offrant aux créatifs un lieu unique pour collaborer, suivre la progression et assurer la fluidité du travail, sans plus de retours éparpillés ni de demandes de conception mal placées.

Votre équipe peut se concentrer sur ce qu'elle fait le mieux : créer. Mieux encore, vous pouvez associer cette solution à ClickUp for Marketing Teams pour concevoir des campagnes marketing efficaces.

ClickUp permet de voir facilement qui travaille sur quoi, de sorte que vous ne surchargez jamais un designer alors qu'un autre a du temps libre. De plus, grâce à des outils intégrés tels que les Tableaux blancs, les Documents et la fonctionnalité de discussion de ClickUp, vous pouvez esquisser des idées, trouver l'inspiration et affiner les designs, le tout en temps réel.

Supposons que vous conceviez un nouveau site Web. Vous pouvez créer des tâches ClickUp pour décomposer le projet en étapes gérables, attribuer des responsabilités aux membres de l'équipe et suivre facilement la progression. Besoin de l'avis des parties prenantes ? Ajoutez des maquettes à un Tableau blanc, rassemblez les commentaires en un seul endroit et faites évoluer les révisions au fur et à mesure de votre collaboration interne en discutant.

📮 ClickUp Insight : l'adoption de l'IA est différente pour chacun. Alors que 28 % l'utilisent régulièrement pour rationaliser les flux de travail, 27 % estiment avoir besoin de plus de formation pour exploiter pleinement son potentiel. 23 % ne savent pas par où commencer et 11 % des utilisateurs sont freinés par des préoccupations en matière de confidentialité et de confiance. ClickUp aide les équipes de conception à intégrer l'IA de manière transparente. Que vous cherchiez à affiner vos processus créatifs, à générer des idées plus rapidement ou à collaborer plus efficacement, les outils ClickUp basés sur l'IA fournissent l'assistance, l'automatisation et la sécurité nécessaires pour améliorer la créativité sans avoir à faire de suppositions.

La voie vers une réussite parfaite — ClickUp

Le choix entre Midjourney et DALL·E dépend de ce qui correspond à vos besoins créatifs. Les deux outils offrent des fonctionnalités uniques pour vous aider à tout générer, des visuels simples aux compositions artistiques.

Mais pourquoi s'arrêter à la génération d'images ? ClickUp, l'application Tout-en-un pour le travail, vous aide à gérer sans effort vos idées et projets de conception. Elle vous permet de suivre les tâches, les délais et les processus créatifs en un seul endroit.

Son assistant IA intégré, ClickUp Brain, génère des images, organise les idées, fait du brainstorming à votre place et stocke des références. Parallèlement, les Tableaux blancs améliorent la collaboration et rendent la planification visuelle plus intuitive et plus efficace.

Laissez libre cours à votre créativité et inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp, c'est gratuit ! 🧑‍🎨