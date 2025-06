Comment utiliser ChatGPT pour planifier vos cours

Un enseignant et un élève ne sont pas toujours d'accord sur les devoirs ou les règles d'évaluation, mais tous deux reconnaissent la valeur de l'IA.

Selon Quizlet, 47 % des élèves et 48 % des enseignants estiment que les outils d'IA améliorent la progression des élèves.

Lex Bayer, PDG de Quizlet, a également souligné que 65 % des enseignants utilisaient l'IA (contre 61 % des élèves) :

Il est encourageant de voir le nombre d'enseignants qui défendent l'IA dans l'éducation. Bon nombre des enseignants avec lesquels nous discutons soulignent qu'ils essaient de préparer au mieux leurs élèves au monde dans lequel ils vivront demain et considèrent l'IA comme une partie inévitable de notre avenir à tous.

Le rapport met en évidence les utilisations populaires de l'IA générative dans l'enseignement : recherche (44 %), plans de cours (38 %), résumés (38 %) et préparation de supports pédagogiques (37 %).

De nombreux enseignants utilisent l'IA pour alléger leur charge de travail et adopter les dernières technologies grâce à des outils pédagogiques en ligne.

Quelle que soit votre raison, ce guide détaillé vous aide à créer efficacement un forfait ChatGPT.

⏰Résumé en 60 secondes Créez un forfait ChatGPT pour gagner du temps et créer des exercices intéressants qui captiveront vos élèves

Vérifiez et demandez à ChatGPT de modifier le contenu en fonction du niveau scolaire ou universitaire

Intégrez ChatGPT pour optimiser le contenu en fonction des besoins d'apprentissage spécifiques ou diversifiés des élèves, afin que chacun tire profit de la leçon

ChatGPT peut vous proposer un plan de cours de base, mais vous pouvez renforcer l'impact de votre cours en y ajoutant votre style d'enseignement unique ou vos idées créatives

Soyez conscient des limites telles que les connaissances contextuelles minimales, l'absence de mesures de confidentialité strictes, la capacité à halluciner des informations, etc. , qui rendent les réponses de ChatGPT sujettes à des erreurs. Vérifiez toujours l'exactitude des informations

En utilisant une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp , vous pouvez facilement planifier, suivre et rationaliser votre programme d'études en un seul endroit

ClickUp Brain, l'assistant IA natif de ClickUp, peut extraire le contexte des plans de cours, des documents et des outils de suivi de progression existants dans ClickUp afin de créer sans effort des forfaits optimisés et des ressources d'étude

Utilisation de ChatGPT pour créer des plans de cours

Un professeur d'anglais a partagé avec enthousiasme son avis sur la création d'un plan de cours ChatGPT pour des élèves ESL (anglais langue seconde).

via Reddit

Voici quelques conseils et idées qui ressortent de ce récit :

Définissez vos besoins spécifiques à ChatGPT à l'aide d'invitations, et l'outil suivra ces instructions

Gagnez un temps et des efforts considérables en générant rapidement des plans de cours et des activités structurés

Reproduisez la qualité des plans de cours gratuits ou payants existants avec ChatGPT (cela fournit aux enseignants des supports comparables à ceux disponibles en ligne)

Répondez à différentes exigences en matière de planification de cours avec ChatGPT, comme la génération de textes, la création d'exercices de vocabulaire et la préparation de questions de discussion (utilisez sa flexibilité)

Si ChatGPT améliore la productivité, le rôle de l'enseignant reste essentiel pour la mise en œuvre, la contextualisation et l'interaction. L'IA ne peut pas encore reproduire entièrement ces aspects.

Pourtant, l'intelligence artificielle peut faire des merveilles lorsqu'elle est utilisée à bon escient.

Passons en revue ces cinq cas d'utilisation de l'IA générative (ChatGPT) dans la planification de cours à l'aide des questions échantillons que nous avons posées à ChatGPT.

À lire également : Comment utiliser l'IA pour planifier vos cours (cas d'utilisation et outils)

1. Générez des idées

Les outils d'IA pour enseignants offrent une multitude d'idées nouvelles. Ils permettent de créer des plans de cours pour enseigner des sujets complexes de manière plus simple, de développer des devoirs intéressants et d'accomplir bien plus encore en quelques minutes.

Invite, instructions :

« Générez des idées pour une classe [niveau scolaire] étudiant [sujet]. »

Réponse :

via ChatGPT

2. Développez des ressources inclusives

Planifiez des leçons adaptées à divers besoins d'apprentissage, tels que ceux des apprenants avancés ou des élèves nécessitant une assistance supplémentaire, sans confusion ni omission de détails.

Invite, instructions :

« Suggérez un forfait personnalisé pour un élève [niveau scolaire/universitaire] ayant [ses besoins] et étudiant [le sujet]. Incluez des stratégies et des ressources spécifiques pour développer ses compétences en communication et renforcer son intérêt pour l'apprentissage. »

Réponse :

3. Demandez des suggestions multimédias

Vous pouvez demander à ChatGPT de vous recommander des vidéos, des jeux et des outils interactifs pour présenter vos cours de manière créative à vos élèves.

Invite, instructions :

« Quels éléments multimédias, tels que vidéos/images/films/jeux, etc., peuvent aider les élèves à apprendre [sujet] ? Suggérez-en pour [niveau scolaire/universitaire]. »

Réponse :

🧠 Anecdote : En 2022, l'œuvre d'art générée par IA de Jason Allen, « Théâtre d'Opéra Spatial », a remporté la première place dans la catégorie art numérique à la Foire d'État du Colorado, après quoi il a demandé la protection des droits d'auteur pour son œuvre. Cependant, le Bureau américain des droits d'auteur a rejeté sa demande, affirmant que les œuvres produites par des non-humains ne peuvent pas bénéficier de la protection des droits d'auteur.

4. Alliez créativité et questions d'évaluation

Élaborez des quiz, des questions ouvertes ou des idées de projets pour compléter votre processus d'enseignement et aider les élèves à acquérir de nouvelles idées et compétences.

Invite, instructions :

« Créez un devoir de vacances d'été pour les élèves de [niveau scolaire/universitaire] sur [sujet]. Incluez des instructions et des objectifs. »

Réponse :

👀 Le saviez-vous ? 70 % des enseignants considèrent que les élèves qui utilisent ChatGPT ou l'intelligence artificielle pour réaliser leurs évaluations ou leurs devoirs commettent un plagiat.

5. Aidez les parents à soutenir les élèves à la maison

Lorsque vous créez un forfait pour les élèves dans les salles de classe, vous pouvez également fournir des instructions appropriées aux parents afin de créer un environnement favorable à l'apprentissage à la maison.

Invite, instructions :

« Comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants [niveau scolaire] à la maison ? Proposez des moyens de développer des activités spécifiques, des ressources ou des sujets de discussion et facilitez l'apprentissage sur [sujet]. »

Réponse :

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour la planification des cours

L'utilisation d'outils d'IA pour planifier des cours semble amusante et pourrait permettre de gagner beaucoup de temps. Cependant, un plan de cours ChatGPT peut échouer comme n'importe quel autre outil d'intelligence artificielle.

Gardez à l'esprit ces six inconvénients avant de faire confiance à ChatGPT pour planifier vos cours :

ChatGPT ne peut pas accéder à un contexte spécifique à la classe, tel que les styles d'apprentissage, les origines culturelles ou les besoins individuels des élèves, sans vos invites détaillées et contextuelles

La qualité du forfait généré est directement proportionnelle à la clarté et à la spécificité de vos invites, instructions et consignes

L'outil d'IA peut parfois fournir des informations inexactes ou trop simplifiées, en particulier pour les sujets avancés ou techniques

Il ne permet pas toujours de produire des approches très originales pour la planification des cours, devenant ainsi un simple point de départ pour la gestion des programmes et non un outil ultime pour l'accomplissement des tâches

Il ne peut pas ajuster les forfaits en temps réel en fonction de la dynamique de la classe ou des changements imprévus

La formation de ChatGPT étant principalement basée sur les contributions des utilisateurs, le partage d'informations sensibles sur les élèves ou les classes dans les invites, les instructions ou les questions peut poser des problèmes de confidentialité

💡Conseil de pro : Connectez-vous à ChatGPT et accédez à votre icône de profil dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Paramètres et sélectionnez Contrôle des données dans le panneau de gauche. Désactivez l'option Améliorer le modèle pour tout le monde afin d'éviter le partage de vos données.

Utilisation de ClickUp Brain pour la planification des cours

En plus de ChatGPT, vous pouvez également tester ClickUp lorsque vous choisissez un outil adapté à la planification de vos cours.

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et les discussions pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos discussions sont regroupés au même endroit, le tout alimenté par l'IA de travail la plus cohérente au monde, ClickUp Brain.

L'accès à ClickUp Brain pour la planification des cours offre plusieurs avantages.

Contrairement à ChatGPT, ClickUp Brain s'intègre à votre environnement de travail et vous aide à organiser les tâches, les documents et autres connaissances. Il absorbe des données spécifiques en temps réel issues des discussions en classe (par exemple, les besoins actuels des élèves ou la disponibilité des ressources) afin de créer des plans de cours personnalisés.

Voici comment poser des questions à Brain en anglais courant et obtenir les bonnes réponses, du bout des doigts.

Même si vous devez encore le guider avec les bonnes informations, son intégration dans votre flux de travail existant le rend plus susceptible de répondre à vos besoins.

Utilisez ClickUp Brain pour modifier le contenu de votre matériel pédagogique

Cette intégration poussée permet également à ClickUp Brain de s'appuyer sur les discussions précédentes. Par exemple, il peut extraire les derniers plans de cours, documents et suivis de progression discutés, éliminant ainsi toute ambiguïté dans les résultats.

En résultat, ses réponses correspondent mieux aux programmes scolaires requis et permettent de maintenir plus facilement la cohérence dans la planification des cours entre les différentes matières ou niveaux scolaires.

Plus vous l'utilisez, plus les forfaits deviennent personnalisés et affinés, améliorant ainsi la qualité globale au fil du temps.

Voici quelques invites et réponses pour vous inspirer :

1. Générer des forfaits

Les enseignants peuvent utiliser ClickUp Brain pour générer des plans de cours complets et personnalisés en fournissant des détails tels que la matière, le niveau scolaire et les objectifs d'apprentissage.

L'IA analyse les ressources pédagogiques, les stratégies pédagogiques et les cadres curriculaires afin de suggérer des approches pédagogiques innovantes, des activités d'apprentissage variées et des méthodes d'évaluation.

Créez des plans de cours complets à partir de zéro grâce à ClickUp Brain

2. Personnalisation des forfaits

Les forfaits peuvent être personnalisés pour s'adapter au rythme d'apprentissage, aux intérêts et aux objectifs éducatifs de chaque élève.

Personnalisez les plans de cours en fonction de l'âge, du niveau, du rythme et du style d'apprentissage de vos élèves grâce à ClickUp Brain

3. Créer des ressources supplémentaires

Complétez vos plans de cours avec des ressources supplémentaires. Demandez à ClickUp Brain de vous suggérer des idées et des supports intéressants pour mieux impliquer vos élèves.

Rendez l'apprentissage plus ludique grâce à des supports et des ressources originaux. Demandez des idées à ClickUp Brain !

4. Enseignement à domicile

Pour l'enseignement à domicile, Brain peut aider les parents à concevoir un programme scolaire diversifié qui couvre non seulement les matières fondamentales, mais comprend également des activités extrascolaires et l'apprentissage de compétences pratiques.

Personnalisez vos plans de cours à domicile avec ClickUp Brain

Un enseignant expérimenté peut également utiliser des modèles de forfait pour les cadres existants tout en conservant une marge de manœuvre pour façonner le produit final.

Par exemple, le modèle de plan de gestion de classe ClickUp intègre la gestion du comportement à la planification des cours, créant ainsi un environnement d'enseignement plus holistique.

Ce modèle combine la gestion de classe et la planification pédagogique grâce à ses quatre vues spécialisées : Liste de classe, Guide de démarrage, Calendrier de classe et Gantt. Les enseignants peuvent utiliser ces vues pour suivre le comportement des élèves, définir des attentes claires et respecter leurs plans de cours avec des objectifs comportementaux.

Un autre avantage remarquable de ClickUp Brain est sa capacité à suivre la progression des plans de cours, à ajuster les délais et à suggérer des modifications en fonction des tâches en cours ou des changements de priorités.

Si une leçon doit être adaptée à la volée, les enseignants peuvent mettre à jour la liste des tâches ou le flux de la leçon en temps réel, ce qui offre plus de flexibilité que ChatGPT.

Convertissez les commentaires en tâches ClickUp ou attribuez-les à l'équipe

ClickUp Brain ne produit peut-être pas d'idées novatrices de manière indépendante. Cependant, sa capacité à gérer et à suivre les flux de travail peut lui permettre de prendre deux formes : il peut devenir votre application de planification quotidienne tout en servant de logiciel de planification des tâches.

🧠 Bon à savoir : ClickUp Brain traite également les données sensibles, mais offre un meilleur contrôle de la confidentialité des données. Dans le cadre de la plateforme sécurisée de ClickUp, les enseignants peuvent gérer les permissions, limiter l'accès et s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent afficher les plans de cours ou les informations relatives aux élèves. Comme il s'intègre dans un écosystème fermé (ClickUp), il offre des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité renforcées, réduisant ainsi le risque de fuites accidentelles de données.

Vous pouvez également associer Brain à la suite d'outils proposée par le logiciel de gestion de projet éducatif ClickUp. Cet écosystème permet de gagner du temps et d'améliorer la collaboration et le respect des objectifs pédagogiques.

Développez et gérez vos cours :

Utilisez ClickUp Docs pour rédiger, modifier et organiser des plans de cours, des programmes et des notes de cours

Associez les leçons à des tâches concrètes, en joignant des dates d'échéance, des objectifs et des ressources pour une exécution plus fluide

Centralisez le contenu éducatif afin que vos collègues et vos élèves puissent facilement accéder aux ressources

Exemple d'utilisation : un enseignant peut créer un programme dans ClickUp Docs, le lier à des tâches hebdomadaires et attribuer des échéances spécifiques, garantissant ainsi un échéancier clair pour la prestation des cours.

Installez des tâches récurrentes avec des échéances à l'aide de ClickUp

À lire également : Modèles de plans de cours dans Google Docs

Gérez et visualisez les emplois du temps :

Planifiez vos leçons sur plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'aide de diagrammes de Gantt et de calendriers pour visualiser les échéanciers

Automatisez les activités répétitives telles que les quiz hebdomadaires ou les rappels de devoirs

Basculez entre les vues Liste, Calendrier ou Tableau selon vos préférences de planification

Exemple d'utilisation : un enseignant à domicile peut planifier un semestre en configurant des leçons dans un diagramme de Gantt et en clarifiant les échéanciers.

Visualisez les jalons d'un projet grâce à la vue Gantt dans ClickUp

Collaborez et communiquez avec l'équipe :

Collaborez avec d'autres enseignants ou administrateurs pour affiner vos forfaits

Créez des espaces de discussion dédiés à l'aide de ClickUp Chat pour que les équipes puissent discuter des mises à jour du programme ou des stratégies à adopter en classe

Ajoutez des commentaires aux tâches ou aux documents à titre de feedback et suivez les approbations des modifications apportées au programme

Exemple d'utilisation : un groupe d'enseignants travaillant sur un projet interdisciplinaire peut réfléchir ensemble sur Chat et recevoir des commentaires instantanés sur les tâches dans la plateforme ClickUp.

Collaborez en toute transparence grâce aux commentaires et aux retours dans les tâches ClickUp correspondantes

Utilisez les modèles ClickUp pré-conçus pour l'éducation :

Le modèle de plan de cours ClickUp College est conçu pour simplifier le processus de planification des enseignants, en garantissant que tous les éléments essentiels d'un cours sont couverts.

Télécharger ce modèle Organisez vos plans d'enseignement et collaborez à l'aide du modèle de plan de cours ClickUp College

Les enseignants et autres personnes impliquées dans le secteur de l'éducation peuvent utiliser le modèle ClickUp pour :

Divisez les leçons en tâches gérables avec des dates d'échéance et des priorités

Ajoutez des informations spécifiques telles que les objectifs de la leçon, le matériel requis et les stratégies d'engagement des élèves

Travaillez avec d'autres enseignants sur le même plan de cours, en partageant vos idées et vos ressources en temps réel

Suivez la progression de chaque leçon et apportez les ajustements nécessaires

Rédigez des programmes détaillés avec des échéanciers intégrés

Gérez les activités parascolaires ou les réunions parents-enseignants

Bien qu'il ait été initialement conçu pour les étudiants, les enseignants peuvent habilement réutiliser la structure du modèle ClickUp Student Education pour créer un environnement de planification dynamique.

Marquez des statuts personnalisés pour suivre la progression des leçons : planification, prêt à enseigner, enseigné, à réviser

Organisez le système à trois affichages (programme, prérequis, mise en route) pour une planification complète

Adaptez les champs « Nombre de cours » et « Unités de crédit » pour suivre les normes du programme et les objectifs d'apprentissage

Utilisez la vue Prérequis pour mapper les dépendances entre les concepts et garantir une progression logique des sujets

À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion universitaire pour l'enseignement supérieur

Il y a quelques années, nous avons mis en place ClickUp dans l'établissement d'enseignement où je travaille, car nous devions améliorer les processus au sein de l'organisation. C'était très compliqué dans une entreprise comptant environ 150 employés, de savoir ce que chacun faisait et de mesurer les progrès, ce qui a été rendu possible grâce à l'utilisation de ClickUp.

Planifiez et organisez vos cours plus rapidement avec ClickUp

Malgré ses atouts, ChatGPT ne comprend pas le contexte propre à votre classe, comme les styles d'apprentissage des élèves ou les exigences du programme scolaire.

Les enseignants doivent fournir des invites détaillées et spécifiques pour obtenir des résultats pertinents, car ChatGPT n'est pas intrinsèquement adapté aux normes scolaires ou universitaires.

D'autre part, ClickUp offre une polyvalence et une profondeur inégalées. Sa capacité à combiner la gestion des tâches, les informations basées sur l'IA et la collaboration en temps réel au sein d'une plateforme cohérente permet aux enseignants de se concentrer sur ce qui compte vraiment : dispenser des cours percutants.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et essayez-le !