Comment utiliser l'IA pour les organisations à but non lucratif

Les technologies modernes et puissantes sont souvent hors de portée des organisations à but non lucratif pour une raison simple : elles sont chères. Les dernières technologies peuvent être coûteuses à acquérir, mais aussi à former les gens, à entretenir, à mettre à niveau et à maintenir dans le temps. Ainsi, les organisations à but non lucratif ont tendance à utiliser des outils simples, éprouvés et familiers à tous. L'intelligence artificielle change cela !

Les principaux produits d'IA tels que ChatGPT et Google Gemini, ainsi que les outils intégrant l'IA tels que /href/ https://clickup.com/ ClickUp /%href/, permettent aux organisations à but non lucratif de bénéficier d'avantages extraordinaires. Cet article de blog est une introduction à l'utilisation de l'IA pour les organisations à but non lucratif afin que vous puissiez profiter de la meilleure technologie disponible aujourd'hui.

## ⏰L'intelligence artificielle (IA) est l'un des outils les plus puissants dont disposent les entreprises aujourd'hui. Les organisations à but non lucratif, comme toute autre entreprise, peuvent en tirer un grand profit.

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les outils d'IA pour accroître leur efficacité, recueillir des informations sur les donateurs, renforcer leur rayonnement et développer leurs communications. Pour tirer le meilleur parti des outils et des technologies d'IA, elles ont besoin d'une approche stratégique et de cas d'utilisation. En voici dix exemples. 1. Détection des fraudes et protection de l'intégrité organisationnelle 2. Analyse, engagement et fidélisation des donateurs 3. Recherche et demande de subventions 4. Gestion des programmes et mesure de l'impact 5. Automatisation des médias sociaux 6. Contenu génératif pour créer des messages et des campagnes personnalisés

Chatbots pour une meilleure communication avec les donateurs et les bénévoles 8. Rationalisation des tâches administratives 9. Planification et gestion d'évènements 10. Gestion des bénévoles Pour plus de détails sur la manière d'utiliser l'IA pour les tâches ci-dessus et sur la manière de ne pas utiliser l'IA dans votre organisation, poursuivez votre lecture ! ## Comprendre le potentiel de l'IA dans le secteur à but non lucratif Si vous utilisez un ordinateur, vous avez très probablement vu undefined . ChatGPT est en train de devenir extrêmement populaire en tant qu'alternative à la recherche Google. La suite d'outils Microsoft 365 dispose de CoPilot. Canva, un outil de conception populaire à but non lucratif, a intégré l'IA dans sa plateforme. À des coûts raisonnables, ces puissantes fonctionnalités offrent plusieurs avantages, tels que :

Efficacité accrue : /href/ https://clickup.com/blog/ai-tools-for-nonprofits// Outils d'IA pour les organisations à but non lucratif /%href/ aident les équipes à en faire plus avec moins. Les résumés de rapports instantanés, l'automatisation des flux de travail, les notifications déclenchées, etc. augmentent considérablement la productivité et l'efficacité organisationnelle. 📖 Lecture bonus : undefined Des informations plus approfondies sur les donateurs : Les organisations à but non lucratif n'ont pas le savoir-faire technologique ni les budgets nécessaires pour mettre en œuvre des outils d'analyse avancés. L'IA permet de traiter les données, d'obtenir des informations et de créer des rapports personnalisés sans investissements importants.

Portée efficace : l'IA peut être extrêmement puissante pour parcourir de grandes bases de données afin d'identifier des cohortes de personnes similaires. Sur cette base, vous pouvez envoyer des e-mails, des SMS, des notifications et bien d'autres choses encore, mieux ciblés. Échelle : grâce à l'automatisation intelligente, les organisations à but non lucratif peuvent effectuer une multitude de tâches sans être limitées par les ressources. Vous pouvez augmenter la création de contenu, de publications sur les réseaux sociaux, de rapports aux donateurs, etc. sans ajouter de personnes à l'équipe.

Si cela vous semble intéressant, voici dix façons de vous lancer immédiatement. ## 10 façons d'utiliser l'IA pour les organisations à but non lucratif La clé pour tirer le meilleur parti d'un outil d'IA est de l'appliquer de manière stratégique et réfléchie. Ainsi, au lieu d'essayer de manière aléatoire différents outils en fonction de leur taille, il est utile d'appliquer les bons produits aux bons cas d'utilisation. Voici quelques idées et exemples d'utilisation de ClickUp pour les organisations à but non lucratif /%href/

https://clickup.com/teams/non-profit ClickUp pour les organisations à but non lucratif /%href/ pour les paramétrer. ### 1. Analyse des donateurs : renforcer l'engagement et la fidélisation des donateurs Dans toute organisation à but non lucratif, les donateurs sont les parties prenantes les plus importantes. Ils assurent le bon fonctionnement des opérations. Ils tiennent l'organisation à but non lucratif pour responsable de la transformation qu'elle promet. Il est essentiel de les impliquer et de conserver leur soutien. L'IA peut y contribuer.

Profil des donateurs : l'IA peut aider à rechercher en profondeur chaque donateur, à comprendre ses priorités et à créer des rapports appropriés. Analyse des donateurs : l'IA aide les équipes à analyser les données des donateurs à partir des enregistrements historiques pour comprendre les relations avec l'organisation à but non lucratif. Elle aide également à comprendre les modèles de comportement des donateurs. Communication avec les donateurs : grâce à l'IA, vous pouvez automatiser la communication ciblée en fonction de déclencheurs spécifiques qui sont pertinents pour chaque donateur

Configurer des portails de donateurs sur ClickUp pour des rapports en temps réel ### 2. Recherche de subventions et demande Les équipes de financement des organisations à but non lucratif suivent, évaluent et demandent diverses subventions tout au long de l'année. Souvent, cela se fait manuellement à l'aide de feuilles de calcul ou de signets dans les navigateurs. L'IA peut rendre cela plus efficace. Suivi des subventions : Créez un tableau de bord consolidé de toutes les subventions disponibles avec ClickUp. Vous pouvez utiliser /href/ https://clickup.com/features/docs ClickUp Docs /%href/ pour les lister toutes. Vous pouvez également les configurer en tant que undefined avec leur propre description, les dates limites de candidature, les éléments de checklist, etc. Personnaliser les propositions : En général, les organisations à but non lucratif ont une proposition qu'elles souhaitent joindre à chaque demande de subvention. Bien que cela soit efficace, ce n'est pas optimal. L'IA permet de créer des propositions personnalisées, basées sur votre proposition initiale, pour répondre aux besoins de chaque organisme subventionnaire.

Rédaction des demandes : Les équipes des organisations à but non lucratif n'ont pas la capacité de saisir les demandes à chaque fois. Par conséquent, elles sont obligées de présélectionner les quelques subventions pour lesquelles elles ont le temps. L'IA change la donne en automatisant la rédaction des demandes sur la base de paramètres prédéfinis.

Opérationnaliser les processus : Une fois que vous avez créé ces processus, vous pouvez également les opérationnaliser grâce à l'apprentissage automatique et à l'IA. En vous basant sur les demandes de subvention passées, vous pouvez créer des procédures opératoires normalisées (PON) afin que l'ensemble de votre organisation puisse rendre ses processus plus efficaces.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Screen-Shot-2022-09-26-at-10.02.54-PM.png Modèle de procédures opératoires normalisées à but non lucratif par ClickUp

Télécharger ce modèle

3. Gestion de programme et mesure d'impact Les organisations à but non lucratif gèrent plusieurs projets à la fois et ont besoin d'un moyen complet pour les gérer tous. Un outil basé sur l'IA comme ClickUp peut les aider à : Planifier des projets avec les tâches ClickUp Créer des calendriers avec la vue Calendrier de ClickUp Cartographier le processus de don Notifier les bonnes parties prenantes pour les activités liées au projet * Rapporter les métriques du projet en temps réel Afficher l'échéancier de ClickUp pour gérer les projets et les tâches qui se chevauchent ### 4. Automatisation des médias sociaux : élargir la portée et optimiser le contenu

Bien que les organisations à but non lucratif utilisent déjà des outils gratuits pour publier du contenu sur les réseaux sociaux, l'IA peut vous donner un coup de pouce. Un outil comme /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/ peut : Rédiger des messages pour les réseaux sociaux sur différentes plateformes Créer des résumés de documents plus longs à publier sur le blog ou LinkedIn * Réutiliser sans effort le contenu créé pour un format dans un autre

Programmer automatiquement les mises à jour pour une portée et une distribution maximales /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-430.png/%img/ undefined Lecture bonus : undefined ### 5. Contenu génératif : créer des messages et des campagnes personnalisés Quiconque a déjà essayé l'IA l'a très probablement utilisée pour générer du contenu. « Écrire un article de blog sur ce sujet » est l'une des demandes les plus populaires

/href/ https://clickup.com/blog/ai-writing-prompts// Invites, instructions de rédaction de l'IA /%href/ parmi les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu. Bien que vous puissiez effectivement le faire, il existe également une pléthore d'autres contenus que vous pouvez créer avec des outils d'IA génératifs. Voici undefined dans la gestion de votre pipeline de contenu. *Messages personnalisés : Créez des notes de remerciement aux donateurs ou aux bénévoles en mentionnant leur nom ou leur projet *Optimisation des moteurs de recherche : Les technologies d'IA peuvent créer des méta descriptions, des titres, des mots-clés, etc. pour vous permettre d'achever le résultat convoité de la première page

Campagnes d'e-mails : l'IA peut également personnaliser les e-mails en fonction des informations de votre outil de gestion de projet, de votre plateforme de gestion de la relation client (CRM), etc. *Mises à jour de projet : en fonction des mises à jour que vous apportez à l'outil de gestion de projet, ClickUp Brain peut créer automatiquement des rapports pour chaque partie prenante Mises à jour automatisées du projet avec ClickUp Brain ### 6. Chatbots : améliorer la communication avec les donateurs et les bénévoles Les chatbots IA sont un peu comme votre nouveau stagiaire. Ils peuvent surveiller le service client, trouver des réponses aux questions, faire des tâches simples et les transmettre à un responsable si nécessaire. Dans une organisation à but non lucratif, les chatbots IA peuvent être utiles de multiples façons. Leurs capacités de traitement du langage naturel leur permettent de comprendre les contributions des utilisateurs en anglais simple et de répondre de la même manière. *S'occuper des donateurs/bénévoles : Être le premier point de contact pour les parties prenantes externes, telles que les donateurs potentiels, les bénévoles, les partenaires, etc.

: En fonction de votre base de connaissances /href/ https://clickup.com/blog/ai-knowledge-base// IA /%href/, les chatbots peuvent répondre aux requêtes *Assistance aux employés : Aidez les membres de votre équipe à trouver des informations, à effectuer des calculs rapides, à réfléchir à des idées, etc. Soutenir la gestion de projet : un chatbot bien intégré peut également créer/mettre à jour des tâches en fonction des requêtes des donateurs/bénévoles/partenaires ### 7. Rationaliser les tâches administratives : augmenter la productivité grâce aux fonctionnalités d'automatisation de ClickUp L'IA peut mieux automatiser. Avec un outil comme ClickUp Automations, vous pouvez rationaliser tous vos flux de travail pour soutenir efficacement vos collaborateurs. * Informer l'éditeur lorsque le rédacteur peut terminer l'écriture ✅

Adaptez-vous aux demandes changeantes de vos parties prenantes avec les automatisations ClickUp Si vous êtes une organisation à but non lucratif de sauvetage d'animaux de compagnie, nous avons un cadre prédéfini pour rationaliser vos tâches administratives.

8. Planification et gestion d'événements : Automatisation de la logistique et de la communication grâce aux capacités de gestion de projet de ClickUp. Événement d'engagement des bénévoles, rencontre entre donateurs, collecte de fonds ou programme de sensibilisation, les organisations à but non lucratif organisent de nombreux événements au cours d'une année. La gestion de ces événements peut devenir un énorme fardeau logistique pour les équipes en charge. Les capacités d'IA d'un outil de gestion d'événements peuvent y remédier. * ClickUp peut vous aider à gérer les événements sous forme de projets, avec des types de tâches et des statuts personnalisés

La vue Calendrier de ClickUp vous permet de ne pas programmer trop d'événements le même jour La vue Diagramme de Gantt de ClickUp vous garantit une visibilité claire des dépendances et des chevauchements Les champs personnalisés peuvent séparer les événements internes et externes pour planifier efficacement la participation Vous êtes submergé par tout ce que vous devez faire pour votre prochain événement ? Pas de panique !

Évitez cela grâce aux fonctionnalités de gestion de la charge de travail de ClickUp. Créez des profils d'utilisateurs pour les bénévoles. Attribuez-leur des tâches afin qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire et dans quel délai Désignez des superviseurs comme « Observateurs », afin qu'ils puissent surveiller leur cohorte de bénévoles Étiquetez les utilisateurs dans les documents, les tableaux blancs et les commentaires Vérifiez les tâches des bénévoles avec la vue Charge de travail de ClickUp pour vous assurer que chacun est utilisé correctement

Obtenir l'aide de l'IA pour trouver une planification optimale de la charge de travail * Permettre aux bénévoles d'accéder aux informations de l'organisation avec ClickUp Brain

Des informations à portée de main pour vos bénévoles avec ClickUp Brain En fait, un outil de gestion de projet comme ClickUp peut également servir à gérer les employés, les sous-traitants et les bénévoles.

Soyez donc toujours conscient des biais qui pourraient exister. Remettez en question les recommandations et les idées de l'IA en matière de diversité et d'inclusion. ### Ne pas oublier les données Faire confiance aux idées et aux tableaux de bord de l'IA sans comprendre les données sous-jacentes est une énorme erreur. Supposons que votre tableau de bord indique que vos bénévoles consacrent en moyenne une heure par semaine à des tâches. Ne vous fiez pas complètement à cette information. Examinez les données plus en détail pour voir si tout le monde a suivi son temps sans erreur.

Donc, creusez toujours plus profondément dans les sources de données lorsque vous prenez des décisions. ### Ne vous attendez pas à ce que tout le monde sache utiliser l'IA Les organisations à but non lucratif ont des équipes diverses. Toutes sortes de personnes interagissent avec elles, quels que soient leur génération, leur sexe, leur maîtrise de la langue et leur culture technologique. Toutes ne savent pas intuitivement comment utiliser l'IA.

Donc, formez vos utilisateurs. Créez des programmes de formation personnalisés pour les utilisateurs de l'IA en fonction de leurs besoins. Proposez des sessions de rappel pour les tenir informés. Dans cette optique, voyons quels sont les défis auxquels vous êtes susceptible d'être confronté et comment les surmonter. ## Les défis de l'utilisation de l'IA pour les organisations à but non lucratif

Soyons justes. Les organisations à but non lucratif ne sont pas les pionnières en matière d'adoption des technologies. C'est le résultat des différents défis auxquels elles sont confrontées dans la mise en œuvre de la technologie dans leurs processus. Voyons-en quelques-uns. ### Manque de budgets Les organisations à but non lucratif n'ont souvent pas les budgets nécessaires pour des initiatives de transformation technologique à grande échelle. Elles sont obligées de se contenter de versions gratuites de divers logiciels ou d'utiliser des logiciels moins chers.

Solution possible : Essayez des outils tels que ClickUp, qui intègre l'IA dans un environnement de travail virtuel complet. Cela évite d'avoir à utiliser plusieurs outils, qui coûtent collectivement beaucoup plus cher. ### Manque de ressources Tout logiciel qui nécessite une mise en œuvre complexe est à proscrire pour les organisations à but non lucratif. Elles ne disposent pas des équipes informatiques nécessaires pour gérer ce projet.

Solution possible : choisissez un outil SaaS qui minimise les frais généraux de mise en œuvre. Par exemple, avec ClickUp, il vous suffit de saisir votre identifiant e-mail pour commencer instantanément votre gestion de projet. ### Incapacité à établir des contrôles La gouvernance et les contrôles de sécurité, de confidentialité, d'authentification, d'autorisation, etc. peuvent être complexes à mettre en place. Par exemple, vous pouvez vouloir configurer un tableau de bord pour un donateur, mais ne pas vouloir partager les données sous-jacentes.

*solution possible : essayez une solution comme les tableaux de bord ClickUp, qui permettent d'automatiser cette opération. D'un simple clic sur un bouton, vous pouvez protéger vos données et ne présenter que les informations dont le donateur a besoin. ### Incapacité à gérer le trafic en mouvement

Les organisations à but non lucratif ont besoin de différents types de bénévoles. Certains peuvent être des bénévoles à long terme pour des missions spécifiques. D'autres peuvent simplement se joindre à vous pour un évènement ou un projet. Pour gérer ce flux, vous disposez généralement d'une base de données de milliers de bénévoles que vous exploitez en fonction du contexte. La gestion de ces relations, comme l'octroi d'un accès uniquement pour la durée du projet ou l'intégration de nouveaux bénévoles, peut rapidement se transformer en un bourbier de confusion. Évitez cela grâce à un outil de gestion de projet robuste alimenté par l'IA.

*solution possible : Utilisez ClickUp comme CRM pour les associations à but non lucratif, en répertoriant les bénévoles plutôt que les clients. Configurez des champs personnalisés pour saisir toutes les informations nécessaires. Utilisez l'IA pour identifier la bonne cohorte pour la sensibilisation basée sur des projets. Automatisez la gestion des accès en fonction de règles prédéfinies.

Accomplissez vos missions à but non lucratif avec ClickUp > Je crois que l'[IA] va changer le monde plus que tout autre chose dans l'histoire de l'humanité. Plus que l'électricité Kai-Fu Lee, informaticien et auteur de « AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order »

Que vous soyez entièrement d'accord ou non avec Lee, vous admettrez que l'IA est transformatrice. Elle aide les organisations à faire plus de choses, plus rapidement et mieux. C'est une superpuissance pour les organisations à but non lucratif qui manquent déjà de budgets et de ressources malgré leur lutte contre les plus importants problèmes du monde. Une plate-forme technologique robuste pour la gestion de projet, intégrée à de puissantes fonctionnalités d'IA et undefined , permet de rationaliser les processus, d'automatiser les flux de travail et de gérer les personnes et les projets, le tout en un seul endroit. ClickUp est conçu pour cela. Ne vous laissez pas impressionner par les outils d'IA coûteux et compliqués. /href/ https://clickup.com/signup Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui /%href/.