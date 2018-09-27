12 conseils pour planifier une réunion avec ClickUp

Utiliser un logiciel de gestion de projet pour créer un agenda peut sembler intimidant, mais nous sommes là pour vous aider ! Cela peut sembler inutile au premier abord, mais quelle est l'alternative ? Utiliser un stylo et du papier pour noter vos plans ? Nous ne sommes plus en 1990 !

Ce n'est pas sans raison que tant d'équipes de haut niveau ont adopté ClickUp pour leurs réunions et leurs agendas. ClickUp dispose d'un vaste tableau de fonctionnalités qui vous aideront dans toutes vos tâches, des calendriers les plus simples aux itinéraires avancés pour les réunions d'équipe. C'est parti !

les 12 meilleures fonctionnalités de ClickUp pour planifier une réunion

Voici les meilleures fonctionnalités pour planifier une réunion ou créer un agenda pour cette réunion à l'aide de ClickUp :

La première étape de tout projet consiste à créer un plan, ou du moins cela devrait être le cas. Beaucoup d'entre nous hésitent à créer un plan, car cela semble être un processus long et inutile, mais nous le simplifions grâce à ClickUp ! Le bloc-notes vous permet de noter rapidement vos idées au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit. Que faire si vous faites partie de l'équipe ClickUp de votre travail et que vous ne voulez pas que vos collègues voient vos projets pour le dîner de ce soir ? C'est l'avantage du bloc-notes : il est entièrement privé. Vous pouvez également l'ajouter comme extension Chrome et l'utiliser chaque fois que vous naviguez sur le Web. Il se connecte à votre compte ClickUp principal ! C'est un excellent point de départ pour créer votre agenda et noter vos idées au fur et à mesure qu'elles vous viennent.

Vous pouvez définir des dates d'échéance pour une liste entière ou pour une tâche en particulier. Cette fonctionnalité est indispensable si vous avez certaines tâches à accomplir avant le début de votre réunion. Assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde et sait ce qui doit être fait et quand grâce aux dates d'échéance ! Vous pouvez par exemple ajouter l'agenda de votre réunion à la description de la tâche, comme illustré ci-dessous !

Une fois que vous connaissez la date de votre réunion et que vous avez quelques idées de base, il est temps d'établir un agenda et de demander à votre équipe d'y contribuer. Chez ClickUp, nous inscrivons l'agenda dans la description de la tâche et vous pouvez même le modifier à votre guise grâce à la modification en cours. Les participants peuvent ensuite utiliser les commentaires pour ajouter leurs idées et compléter l'agenda.

Une fois que tout le monde a ajouté ses idées, vous pouvez utiliser les commentaires pour créer des éléments d'action ou des tâches pour chaque personne à qui des commentaires ont été attribués. Les autres fonctionnalités sont idéales pour garantir la responsabilité et s'assurer que tout ce qui est nécessaire pour la réunion est fait à temps !

Imaginons que vous naviguez sur le Web et que vous réalisez que vous devez créer une tâche à partir d'un site Web que vous consultez afin de vous assurer de la passer en revue lors de votre prochaine réunion... ClickUp a la solution ! Notre extension Chrome vous permet de créer rapidement une tâche à partir du site Web que vous consultez. Vous pouvez même définir une liste par défaut afin de pouvoir facilement ajouter des tâches à la liste de votre réunion.

Nos tout nouveaux modèles de tâches vous permettent d'enregistrer facilement les tâches que vous utilisez régulièrement. C'est parfait pour les réunions. Chez ClickUp, nous commençons chaque réunion par un compte rendu hebdomadaire, les modèles de tâches sont donc parfaits pour nous assurer de suivre le même processus général à chaque fois. Cela garantit également la cohérence, quelle que soit la personne qui est de service ou qui gère. N'hésitez pas à profiter de cette fonctionnalité puissante lorsque vous planifierez votre prochaine réunion.

Presque tous les bureaux ont certaines tâches qui doivent être effectuées de manière régulière. Les tâches récurrentes sont idéales pour cela et constituent un excellent moyen de s'assurer que les mêmes tâches sont effectuées selon un calendrier défini ou qu'elles sont réouvertes une fois qu'elles sont fermées. Nos tâches récurrentes sont extrêmement robustes et permettent un nombre apparemment illimité de combinaisons. Cette fonctionnalité distingue véritablement ClickUp de ses concurrents et vous permettra de planifier facilement les tâches que vous effectuez chaque semaine.

Beaucoup d'entre nous ont des tâches qui ne peuvent être effectuées avant la fin d'une réunion ou l'établissement d'un agenda... C'est là que les dépendances entrent en jeu ! Elles vous permettent de mettre des tâches en attente ou de bloquer d'autres tâches, afin qu'il n'y ait aucune confusion quant au moment où vous pouvez commencer.

Les étiquettes sont un excellent moyen de suivre toutes les tâches liées à votre réunion, même si elles se trouvent dans différentes listes. Vous pouvez facilement étiqueter toutes vos tâches de compte rendu avec « compte rendu » et y accéder dans toutes les listes en filtrant.

Vous pouvez facilement voir toutes vos tâches avec leurs dates d'échéance dans votre calendrier. En prime, nous proposons une synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda, ce qui vous permet également de voir vos tâches ClickUp dans votre agenda Google, que ce soit en ligne ou dans l'application mobile.

Vous pouvez utiliser des checklists dans les tâches ou dans le bloc-notes, selon vos besoins. Souvent, chez ClickUp, si une seule personne dirige une réunion pour l'équipe, elle utilisera une checklist dans son bloc-notes, car c'est un moyen facile de prendre des notes efficaces pendant la réunion. Les checklists sont « intelligentes », vous pouvez donc les cocher physiquement et les imbriquer si deux tâches sont liées.

Si la réunion est collaborative, il est souvent judicieux d'utiliser une checklist dans une tâche afin que chaque collègue puisse cocher les éléments de sa checklist.

Votre équipe utilise-t-elle Slack pour communiquer et éliminer les e-mails inutiles ? Ou peut-être que votre équipe à distance est connectée sur plusieurs fuseaux horaires et que Slack est un outil essentiel pour partager des notes et faire le point sur la progression ? Dans ce cas, ClickUp peut également vous aider. Si une idée ou une tâche intéressante émerge lors d'une discussion Slack, vous pouvez automatiquement transformer ce message Slack en tâche ou en commentaire. Découvrez comment Slack fonctionne avec ClickUp.

Conclusion

Cette liste s'allonge, et ce n'est pas sans raison ! Nous proposons une multitude de fonctionnalités destinées à la création d'agendas et à la planification de réunions. Ces fonctionnalités sont toutes extrêmement personnalisables, donc quels que soient vos besoins, nous avons ce qu'il vous faut !