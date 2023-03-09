105 citations inspirantes sur le travail d'équipe pour motiver votre équipe

Demandez à n'importe qui ce qu'il aime dans son travail et il vous répondra probablement que ce sont les gens.

Les personnes qui rendent les soirées tardives et les vagues d'épuisement moins pénibles. Les personnes qui les font se sentir mieux instantanément après une petite discussion. Les personnes qui n'ont pas peur de les interpeller lorsqu'elles sentent que quelque chose ne va pas.

Nous avons dressé une liste de nos citations favorites sur le travail d'équipe et quelques conseils pour un travail d'équipe efficace.

À côté de votre boisson matinale favorite, vous obtiendrez l'énergie dont vous avez besoin pour diriger et motiver votre équipe ! ☕️⚡️

Mon travail citations sur le travail en équipe

Pourquoi est-il important de travailler en équipe ? Pour commencer, la collaboration sur le lieu de travail a augmenté de d'au moins 50 % au cours des 20 dernières années et c'est ce qui prévaut dans l'état du monde d'aujourd'hui.

Je suppose que la réussite de votre équipe ne dépend pas de quelques personnes très performantes, mais que chaque membre de l'équipe doit s'approprier une partie du processus et faire en sorte que les choses se terminent ! Que l'on préfère être dans les coulisses ou prendre des décisions, chacun possède un ensemble unique de compétences et d'expériences qui s'avéreront utiles dans différentes situations.

Ces citations motivantes résument ce que signifie pour une équipe de contribuer de manière désintéressée à une vision unique. 🧑‍💼✨

1. "Dire que mon destin n'est pas lié au vôtre, c'est comme dire : "Votre partie du bateau est en train de couler"

-Hugh Downs radiodiffuseur et télédiffuseur américain

2. "L'engagement individuel dans un effort de groupe - c'est ce qui fait le travail d'une équipe, le travail d'une entreprise, le travail d'une société, le travail d'une civilisation."

-Vince Lombardi entraîneur de football américain et dirigeant de la National Football League (NFL)

3. "Le travail d'équipe est le secret qui permet aux gens ordinaires d'obtenir des résultats hors du commun"

Ifeanyi Enoch Onuoha auteur et éducateur nigérian

4. "Aucun d'entre nous n'est aussi intelligent que nous tous"

-Ken Blanchard Auteur américain, conférencier et consultant en entreprise

5. "Le talent permet de gagner des matchs, mais le travail d'équipe et l'intelligence permettent de gagner des championnats

-Michael Jordan Président américain de l'équipe de basket-ball des Charlotte Hornets et ancien joueur de basket-ball

6. "Un groupe devient coéquipier lorsque chaque membre est suffisamment sûr de lui et de sa contribution pour louer les compétences des autres."

-Norman Shidle auteur américain

7. "Dans le travail d'équipe, le silence n'est pas d'or. Il est mortel."

-Mark Sanborn Auteur, conférencier et entrepreneur américain

8. "J'aime le défi qui consiste à amener les joueurs à atteindre certains niveaux, mais c'est la partie la plus facile. Le plus grand défi est de les amener à croire en ce que nous faisons. Ils doivent comprendre qu'il n'y a pas de mal à avoir des bons et des mauvais jours

Dawn Staley joueuse, entraîneur et médaillée d'or olympique de basket-ball américaine inscrite au Panthéon

"Chaque fois que nous interagissons avec une autre personne au travail, nous avons un choix à faire : essayons-nous de réclamer autant de valeur que possible, ou apportons-nous de la valeur sans nous soucier de ce que nous recevons en retour ?"

Adam Grant psychologue organisationnel et auteur

/%href/

Crédit photo : womenshistory.org 76. "Pour réussir dans la vie, vous avez besoin de trois choses : une colonne vertébrale, une colonne vertébrale et un os drôle"

Reba McEntire chanteuse, actrice et femme d'affaires américaine

77. "Vous êtes peut-être la seule personne qui croit en vous, mais cela suffit. Il suffit d'une étoile pour percer un univers de ténèbres. N'abandonnez jamais."

Richelle E. Goodrich auteur américain

Citations sur le travail d'équipe et le recommencement

Passer par la croissance personnelle n'est pas seulement pour les personnes individuelles, mais aussi pour les équipes !

Dans les situations qui produisent des résultats décevants ou embarrassants, nous devons faire un effort conscient pour changer d'humeur et trouver la suite. Inversement, lorsque les managers se concentrent sur les solutions avec un ton positif, l'équipe peut commencer à faire des changements pour une meilleure performance à l'avenir.

Que pouvons-nous donc dire pour nous aider mutuellement à rebondir après un échec et à repartir de l'avant ?

78. "Il vaut mieux échouer dans l'originalité que réussir dans l'imitation

-Herman Melville romancier américain

79. "Si vous vivez dans le passé, c'est la dépression, et si vous vivez dans le futur, c'est l'anxiété. Vous n'avez donc pas d'autre choix que de vivre dans le présent."

-**Sarah Silverman comédienne, actrice et écrivain américaine

"Je veux être dans l'arène. Je veux être courageuse dans ma vie. Et lorsque nous faisons le choix d'oser grandement, nous nous engageons à nous faire botter les fesses. Nous pouvons choisir le courage ou le confort, mais nous ne pouvons pas avoir les deux. Pas en même temps."

**Brené Brown chercheuse et auteure

Crédit photo : brenebrown.com 81. "Une personne qui ne sait pas gérer les revers ne saura jamais gérer les victoires non plus"

-Orrin Woodward auteur américain

82. "Chaque erreur vous apprend quelque chose de nouveau sur vous-même. Il n'y a pas d'échec, rappelez-vous, si ce n'est de ne plus essayer.

-**Chris Bradford auteur et pratiquant d'arts martiaux britannique

83. "J'ai toujours abordé les choses avec faim et juste assez de peur. Beaucoup de confiance, vous savez, mais juste assez de peur pour travailler encore plus dur. La peur paralysante ne fait rien, mais le genre de peur qui vous rend suffisamment nerveux pour être vraiment conscient et concentré ? J'aime ce genre de peur"

-Queen Latifah rappeuse, actrice et chanteuse américaine

"Qu'aimez-vous faire à tel point que les mots échec et réussite deviennent essentiellement hors de propos ?"

Elizabeth Gilbert auteur de Big Magic : Creative Living Beyond Fear (La grande magie : une vie créative au-delà de la peur)

Crédit photo : Timothy Greenfield-Sanders via Cosmopolite 85. "Nos similitudes nous amènent à un terrain d'entente ; nos différences nous permettent d'être fascinés les uns par les autres"

-**Tom Robbins romancier américain

86. "Dans le monde réel, les personnes les plus intelligentes sont celles qui font des erreurs et apprennent. À l'école, les personnes les plus intelligentes ne font pas d'erreurs."

Robert Kiyosaki homme d'affaires et auteur américain

87. "L'échec est un élément crucial de la réussite. Chaque fois que vous échouez et que vous vous relevez, vous pratiquez la persévérance, qui est la clé de la vie. Votre force réside dans votre capacité à vous relever."

-Michelle Obama Avocate américaine, auteur et ancienne première dame des États-Unis

88. "Nos vies sont des histoires dont nous sommes les auteurs, les metteurs en scène et les acteurs principaux. Certains chapitres sont heureux tandis que d'autres apportent des leçons à apprendre, mais nous avons toujours le pouvoir d'être les héros de nos propres aventures."

-Joelle Speranza auteur américain

Travail d'équipe citations sur la confiance

"Es-tu sûr de savoir de quoi tu parles ?" C'est la voix intérieure critique dans nos titres qui essaie d'ébranler notre confiance dans les moments les plus inopportuns - un projet important.. une discussion ou une réunion en tête-à-tête avec notre supérieur hiérarchique. Si nous laissons notre voix intérieure critique nous dire que nous ne sommes pas assez intelligents ou capables, nous ne ferons pas confiance à notre jugement et ne prendrons pas de bonnes décisions.

L'écoute d'un podcast (comme le Podcast "Quand ça a cliqué ), en suivant quelques cours de formation ou en discutant avec un membre positif de l'équipe. En attendant, voici des citations inspirantes sur la confiance en équipe pour s'en imprégner :

89. "À faire quand même. Ce qui est important, c'est l'action. Il n'est pas nécessaire d'attendre pour avoir confiance en soi. À faire, et finalement, la confiance suivra."

Carrie Fisher actrice et écrivain américaine

"Avoir l'opportunité d'apprendre des autres est un privilège pour lequel je suis vraiment reconnaissante. J'adore m'imprégner de tout ce que me disent mes entraîneurs/mentors. Si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est d'être capable d'être coaché."

Bethany Hamilton surfeuse professionnelle et auteure

Crédit photo : bethanyhamilton.com 91. "Le cœur de l'excellence humaine commence souvent à battre lorsque vous découvrez une quête qui vous absorbe, vous libère, vous met au défi ou vous donne un sentiment de sens, de joie ou de passion."

-Terry Orlick, Ph. D. Auteur américain et conférencier spécialiste de la motivation

92. "N'attendez pas que tout soit parfait. Ce ne sera jamais parfait. Il y aura toujours des défis, des obstacles et des conditions moins que parfaites. Et alors ? Commencez dès maintenant. À chaque étape franchie, vous deviendrez de plus en plus fort, de plus en plus compétent, de plus en plus sûr de vous et de plus en plus performant."

-**Mark Victor Hansen conférencier, formateur et auteur américain spécialisé dans la motivation

93. "Ce que vous faites fait une différence, et vous devez décider quelle sorte de différence vous voulez faire"

-Mme Jane Goodall DBE primatologue et anthropologue anglaise

94. "L'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie ; l'auto-éducation vous permettra de faire fortune"

-Jim Rohn entrepreneur américain, auteur et conférencier motivateur

"Gagner, c'est bien, bien sûr, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose dans la vie, le secret est d'apprendre à perdre. Personne n'est invaincu tout le temps. Si vous êtes capable de vous relever après une défaite cuisante, et de repartir vers la victoire, vous serez un jour un champion."

**Wilma Rudolph championne olympique d'athlétisme, détentrice du record du monde_

Crédit photo : visitclarksvilletn.com 96. "Trop peu de confiance, et vous êtes incapable d'agir. Trop de confiance, et vous êtes incapable d'entendre"

-John Maeda cadre, concepteur et technologue américain

Citations sur le travail d'équipe et les moments de fête

Vous connaissez ce sentiment de triomphe après que votre équipe a terminé la dernière tâche d'un projet ? Tout le monde est réuni dans la salle de réunion pour fêter l'événement, et vous avez les yeux écarquillés devant le talent, l'humour et le travail d'équipe qu'il a fallu pour franchir la ligne d'arrivée ? Vous vous dites fièrement : "Nous l'avons encore fait" 🤩

La réalité pour la plupart des équipes est qu'il n'y a pas assez de temps pour faire une pause, se réunir et célébrer en tant que groupe. il y a toujours un autre projet à lancer. Mais si nous ne prenons pas le temps de reconnaître les efforts de notre équipe et de sortir de la routine banale, nous manquons des occasions de remonter le moral et de laisser l'équipe se ressourcer. Voici donc des citations motivantes de penseurs plus brillants les uns que les autres sur les moments qui méritent d'être célébrés :

97. "J'ai découvert que les petites victoires, les petits projets, les petites différences font souvent d'énormes différences"

Rosabeth Moss Kanter, Ph.D. professeur d'entreprise à la Harvard Business School

98. "Célébrez vos réussites. Trouvez de l'humour dans vos échecs."

-**Sam Walton fondateur américain de Walmart et de Sam's Club

99. "N'essayez pas de précipiter la progression. Souvenez-vous qu'un pas en avant, aussi petit soit-il, est un pas dans la bonne direction. Continuez à y croire

-Kara Goucher coureuse de fond américaine

100. "La grande victoire, qui paraît si simple aujourd'hui, est le résultat d'une série de petites victoires passées inaperçues"

-Paulo Coelho parolier et romancier brésilien

101. "J'ai besoin de célébrer la vie parce que je suis dans une bonne situation, je travaille dur, et je suis heureux avec qui je suis et heureux avec ce que je fais pour vivre, et parfois je me concentre et me submerge tellement avec les combats et l'amélioration, que j'ai juste besoin de ralentir et de profiter de la vie et d'apprécier l'entraînement."

-Dustin Poirier artiste professionnel américain de sports martiaux mixtes et philanthrope

"De petites choses qui semblent insignifiantes à faire, mais qui, cumulées au fil du temps, donnent de très grands résultats. On pourrait les appeler "petites vertus" ou "habitudes de réussite" Moi, je les appelle des disciplines quotidiennes simples. Des actions productives simples, répétées de manière cohérente au fil du temps. Voilà, en quelques mots, ce qu'est l'avantage léger"

Jeff Olson Auteur de The Slight Edge (L'avantage léger)

Crédit photo : Entrepreneur

Travail d'équipe citations sur la productivité

103. " Seul, on peut faire si peu ; ensemble, on peut faire beaucoup "

-**Helen Keller auteur et activiste

104. "Le travail d'équipe fait travailler le rêve"

-Bang Gae Musicien

105. "Vous ne serez jamais la personne que vous pouvez être si la pression, la tension et la discipline ne sont pas présentes dans votre vie

-James G. Bilkey Auteur

Si vous êtes à la recherche de la prochaine lecture pour votre club de lecture sur le lieu de travail, courez tout de suite chez Barnes & Noble et procurez-vous The Slight Edge de Jeff Olson ! de notre PDG c'est un livre que l'on place dans les favoris pour en discuter pendant les premiers mois d'un nouvel employé de ClickUp.

Je me sens généralement mal à l'aise lorsque j'entre trop tôt dans les salles de réunion Zoom. À tel point que je me fais un devoir d'entrer une minute avant l'heure prévue de la réunion. À ce matin-là, c'était différent, car j'en étais à ma septième semaine de carrière chez ClickUp, et je ne voulais pas que tous les regards se tournent vers mon petit carré de honte. Quatre des huit personnes de ma cohorte d'intégration pensaient la même chose, et nous avons donc discuté avant la réunion de The Slight Edge. Ce qui m'a le plus frappé dans cette discussion, c'est la joie avec laquelle tout le monde parlait de The Slight Edge Les valeurs fondamentales, les objectifs et les personnes de ClickUp . Nous avons partagé l'importance des petites étapes quotidiennes pour notre croissance et celle de ClickUp.

Nos affichages sur la culture du lieu de travail ne sont pas très éloignés de ce que d'autres demandeurs d'emploi et employés actuels recherchent dans une organisation. Si vous êtes à la recherche de conseils qui vont au-delà des citations motivantes pour construire une équipe, ceci est pour vous ! 🤝

Bonus:_ *Films pour le travail d'équipe*

Top 5 des conseils pour construire un travail d'équipe efficace

Proposer un système de reconnaissance entre pairs

C'est une expérience d'apprentissage pour toutes les personnes impliquées lorsque des voix se mêlent pour résoudre des problèmes de manière créative. Vous tirez parti des forces et des faiblesses de chacun pour vous aider à progresser et à apprendre plus rapidement. Qu'il s'agisse d'aider lors d'un appel commercial ou d'être un partenaire de réflexion pour une nouvelle initiative, toute circonstance où quelqu'un se met en quatre est un exemple de travail d'équipe et doit être appréciée !

Si vous êtes à la recherche d'un excellent système de reconnaissance entre pairs, nous utilisons un logiciel appelé Karma qui s'intègre à nos comptes Slack. Lorsqu'un membre de l'équipe démontre l'une de nos valeurs fondamentales, nous lui envoyons des points Karma qui se convertissent en récompenses sous forme de swag ou d'abonnements pour favoriser notre productivité au travail et personnelle !

J'apprécie Karma parce qu'il n'y a pas de processus d'examen en 10 étapes pour donner un coup de chapeau rapide et significatif à un membre de l'équipe. Au lieu de cela, je peux envoyer des points Karma immédiatement après que quelqu'un m'a aidé dans une tâche ou m'a appris quelque chose de nouveau comme le cache. (C'est comme l'endroit où le navigateur Web conserve les éléments téléchargés sur le disque dur, ce qui ralentit la visite des sites et augmente la quantité de thé à la camomille chaud dont j'ai besoin pour rester calme)

En prime, c'est aussi un regain d'énergie quand je lis que d'autres membres de l'équipe de ClickUp ont été récompensés par le Karma pour leur travail acharné. ⭐️

Partager le savoir collectif

Avez-vous déjà hésité à partager ce que vous savez avec les membres de votre équipe ? En hésitant à partager les faits et les opinions que vous avez acquis au cours de votre carrière, vous pourriez avoir l'impression de vous paramétrer pour être trompé ou remplacé. Mais saviez-vous que la rétention d'informations dans le cadre du travail nuit en réalité à la productivité de l'équipe et coûte de l'argent aux entreprises ? Les membres de notre équipe doivent passer par nous pour utiliser notre expertise, ce qui est inefficace et fait perdre du temps. Sans mentionner que lorsque quelqu'un part en vacances ou quitte l'entreprise, ces connaissances partent avec lui. 📭

Les employés ne sont pas accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais les documents ClickUp le sont ! En formalisant les informations en un seul endroit, votre équipe est moins susceptible de perdre une expertise et des connaissances utiles.

Toute personne occupant une position de leadership devrait jouer son rôle en participant activement à la mise en place d'un système de gestion de l'information partage des connaissances et encourager le reste de l'organisation à co-créer. Quel que soit l'endroit où une personne travaille (au bureau ou télétravail), elle doit pouvoir accéder à l'information sans contrainte d'emplacement ou de permission. Nous ne voulons pas demander à Jamie, alors qu'elle fait de la tyrolienne au Costa Rica avec un magnifique instructeur, où se trouve le PDF sur les politiques de l'entreprise.

👉 Prenez de l'avance sur vos documents grâce à l'application Modèle de manuel de l'employé et faites-le vôtre !

Lift spirits with Zoom pets, 90s music playlists, and good news (en anglais)

Il est courant de se sentir déconnecté de son lieu de travail, en particulier pour les membres d'équipes distantes ou hybrides. Nous avons besoin d'une assistance sociale avec les animaux de compagnie Zoom, de musiques recommandées pour donner le paramètre de notre environnement de travail, et de nouvelles positives pour améliorer notre santé mentale. Les équipes efficaces ne se contentent pas de travailler ensemble, elles s'intéressent aussi à la vie de chacun en dehors du bureau. Croyez-moi, nous voulons toujours partager le drame qui s'est produit au parc à chiens.

Ouvrez des lignes de communication amusantes avec un outil comme Slack et créez des canaux basés sur les intérêts pour que tout le monde puisse y passer en toute décontraction. Voici quelques idées pour commencer :

#whats-on-netflix

#furry-friends

#parents-lounge

#wfh-life

#comedy-club

👉 Lire ce guide sur les meilleures intégrations Slack !

Investir dans un logiciel de gestion de projet performant et dans une formation

Quels que soient leur emplacement, leur taille ou leur secteur d'activité, toutes les entreprises exécutent des projets. On ne saurait trop insister sur le fait qu'un logiciel de gestion de projet performant permet aux équipes de se concentrer davantage sur leur produits livrables et moins sur le travail administratif. Un travail d'équipe efficace repose en grande partie sur la communication et la collaboration au bon moment et au bon endroit.

Un autre élément à prendre en compte lors du choix d'un logiciel de gestion de projet est la formation et l'activation du nouveau système. Si vous voulez un onboarding réussi pour l'outil de gestion de projet, voici ce dont vous aurez besoin :

Créer une checklist "Adoption du logiciel " avec les pensées et les commentaires honnêtes de l'équipe sur les principaux points de douleur que le nouveau logiciel devrait résoudre

avec les pensées et les commentaires honnêtes de l'équipe sur les principaux points de douleur que le nouveau logiciel devrait résoudre Trouver des ambassadeurs de l'équipe qui se joindront au Tableau dès le début de la phase d'approvisionnement pour tester, former et motiver le reste de l'équipe après le déploiement du logiciel

qui se joindront au Tableau dès le début de la phase d'approvisionnement pour tester, former et motiver le reste de l'équipe après le déploiement du logiciel Se connecter avec l'éditeur du logiciel pour discuter des cas d'utilisation qui pourraient faciliter la transition

À tous les coordinateurs officiels et officieux de l'intégration et à tous les membres de l'équipe d'intégration qui se surpassent pour les nouveaux embauchés , vous méritez l'Oscar du "meilleur humour et de la meilleure assistance approuvés par les RH" 🏆

S'amuser, trouver la joie, être soi-même

"Have fun, find joy, be you" est l'un des plus grands succès de l'année Valeurs fondamentales de ClickUp qui résume parfaitement les fondements du travail d'équipe.

Lorsque nos cerveaux sont surchargés de tâches et de délais, il peut être facile de ne pas s'amuser sur le lieu de travail. Pourtant, le fait de s'amuser et de trouver de la joie dans ce que l'on fait et dans les personnes avec lesquelles on travaille contribue grandement à l'efficacité du travail d'équipe ! C'est un effort conscient pour construire une culture de confiance et d'enthousiasme. 🤗

Eh bien, mon ami, ce fut un privilège de partager avec vous les meilleures citations et conseils pour un travail d'équipe efficace ! Pour plus de conseils et de tendances en matière de travail, de vie privée et de gestion de projet, inscrivez-vous à La lettre d'information WriteClick de ClickUp ! À la meilleure saison de votre équipe ! 🥂