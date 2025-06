Comment connecter Slack à Google Agenda pour une planification plus intelligente

La plupart d'entre nous adorons Slack pour toutes les choses incroyables qu'il permet de faire.

Seulement, il ne dispose pas de fonctionnalités de calendrier intégrées.

Si vous souhaitez que les mises à jour de votre équipe se synchronisent facilement avec votre agenda, vous devez intégrer Google Agenda à Slack.

Comment ? Découvrez-le étape par étape.

⏰ Résumé en 60 secondes Slack, bien que très populaire, ne dispose pas de fonctionnalités de calendrier natives et nécessite une intégration avec des outils tels que Google Agenda

Pour connecter Google Agenda à Slack, vous devez installer l'application et lier votre compte, ce qui permet la synchronisation de base du calendrier

Cependant, l'intégration souffre de limitations telles que des mises à jour de statut incohérentes, une assistance limitée pour le calendrier partagé et une gestion basique des évènements

ClickUp se présente comme une alternative complète, unifiant la gestion de projet, la communication et les connaissances sur une seule plateforme

Les fonctionnalités de ClickUp comprennent un affichage dynamique du calendrier, une planification basée sur l'IA et une gestion intégrée des tâches

Comment connecter Slack à Google Agenda ?

Étape 1 : installez l'application Google Agenda pour votre environnement de travail

Vous devez ajouter l'application Google Agenda à votre environnement de travail Slack. C'est très simple, il suffit de suivre ces instructions.

À partir d'un navigateur :

Rendez-vous dans le répertoire des applications Slack et recherchez « Google Agenda »

Sélectionnez votre environnement de travail et cliquez sur « Ajouter à Slack »

Cliquez sur Autoriser pour accorder l'accès à Google Agenda et sélectionnez le compte Google que vous souhaitez utiliser

Vous serez redirigé vers l'application de bureau Slack pour confirmer la réussite de l'installation

💡 Conseil de pro : Vous recherchez d'autres intégrations Slack géniales ? Voici notre guide des 17 meilleures intégrations d'applications Slack

À partir du client de bureau Slack :

Cliquez sur l'icône « + » (Ajouter des applications) sous l'onglet Applications dans la barre latérale gauche. Vous ne voyez pas l'onglet Applications ? Cliquez sur Plus, puis sélectionnez Automatisation > Applications

Tapez « Google Agenda » dans la barre de recherche, trouvez l'application et cliquez sur Ajouter

Vous serez redirigé vers votre navigateur pour cliquer sur Ajouter à Slack

Accordez l'accès en cliquant sur Autoriser et en sélectionnant votre compte Google

L'application est installée et prête à l'emploi

➡️ À lire également : Comment utiliser Slack pour la gestion de projet

📮ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments d'action, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

Étape 2 : connectez votre compte Google Agenda à Slack

Maintenant que l'application est installée, il est temps de connecter votre compte Google Agenda. Voici comment procéder :

À partir du client de bureau :

Accédez à Applications > Google Agenda > Accueil, puis cliquez sur Connecter un compte Vous serez redirigé vers votre navigateur. Cliquez sur Autoriser et connectez-vous à votre compte Google Une fois connecté, vous serez redirigé vers Slack

🧠 Le saviez-vous ? Slack est l'abréviation de « Searchable Log of All Communication and Knowledge » (journal consultable de toutes les communications et connaissances). Sa fonction de recherche est spécialement conçue pour vous aider à trouver exactement ce dont vous avez besoin ou à vous mettre rapidement au courant sur n'importe quel sujet.

Depuis l'application mobile Slack :

Ouvrez l'onglet Accueil dans Slack Pour trouver Google Agenda, cliquez dessus dans l'onglet Accueil ou utilisez la barre de recherche « Aller à... » en haut de l'écran En cliquant dessus dans l'onglet Accueil, ou À l'aide de la barre de recherche « Aller à... » en haut de l'écran Sélectionnez Google Agenda, puis cliquez sur Connecter un compte Dans le navigateur de l'application, connectez-vous à votre compte Google et cliquez sur Autoriser

En cliquant dessus dans l'onglet Accueil, ou

À l'aide de la barre de recherche « Aller à... » en haut de l'écran

➡️À lire également : Astuces Google Agenda révolutionnaires à connaître absolument

Étape 3 : commencez à synchroniser vos calendriers

Une fois votre compte connecté, vos évènements Google Agenda apparaîtront automatiquement dans Slack. Les notifications, rappels et mises à jour relatifs aux évènements seront à portée de main, vous permettant ainsi de rester au courant de votre emploi du temps quotidien sans avoir à basculer entre les applications.

💡 Conseil de pro : utilisez l'intégration pour mettre à jour automatiquement votre statut Slack en fonction des événements de votre Google Agenda, car « en réunion » vaut mieux que « Pourquoi ignorez-vous mes messages ? »

Limites de la connexion de Slack à Google Agenda

Si les intégrations Google Agenda promettent des flux de travail plus fluides et une meilleure coordination des équipes dans Slack, certaines fonctionnalités ne sont pas aussi abouties que vous pourriez le souhaiter.

Voici quelques avantages et inconvénients de Slack lorsqu'il est utilisé avec Google Agenda :

⚠️ Problème : l'intégration ne met à jour que les statuts Slack des évènements que l'utilisateur accepte ou marque comme occupé. Les évènements qui se chevauchent ou ceux marqués comme provisoires ne mettent pas à jour les statuts, ce qui laisse les coéquipiers dans l'incertitude quant à la disponibilité.

👎 Impact : cela peut entraîner des malentendus, en particulier dans les équipes qui s'appuient sur la synchronisation des statuts pour collaborer en temps réel.

2. Impossibilité de synchroniser entièrement les calendriers partagés de l'équipe

⚠️ Problème : l'intégration est principalement conçue pour les calendriers personnels, ce qui limite la possibilité d'afficher et de gérer les calendriers partagés de l'équipe directement dans Slack.

👎 Impact : les utilisateurs peuvent être amenés à basculer entre Slack et Google Agenda pour vérifier les plannings de l'équipe, ce qui ralentit leur flux de travail et va à l'encontre de l'objectif de l'intégration.

➡️ À lire également : Comment fusionner deux ou plusieurs calendriers Google

3. Fonctionnalités de gestion des évènements de base

⚠️ Problème : bien que les utilisateurs puissent recevoir des notifications d'évènements et créer de nouveaux évènements, Slack ne prend pas entièrement en charge les fonctionnalités avancées du calendrier telles que la gestion des évènements récurrents ou la configuration de rappels complexes.

👎 Impact : cela empêche les utilisateurs de gérer leur calendrier de manière complète sans revenir à Google Agenda, ce qui réduit la commodité.

4. Notifications retardées ou incohérentes

⚠️ Problème : les utilisateurs peuvent rencontrer des retards ou des incohérences dans la réception des rappels ou des notifications d'évènements en raison de problèmes de synchronisation ou de dépendances réseau.

👎 Impact : le fait de manquer des alertes en temps opportun peut entraîner des réunions oubliées ou une mauvaise gestion du temps, ce qui frustre les utilisateurs qui dépendent fortement des notifications et des invites.

➡️ À lire également : Comment organiser les canaux Slack au travail

5. Personnalisation limitée des préférences de notification

⚠️ Problème : les paramètres de notification pour les évènements du calendrier dans Slack offrent une flexibilité limitée par rapport aux options natives de Google Agenda. Les utilisateurs peuvent avoir des difficultés à personnaliser les notifications en fonction de leurs besoins spécifiques.

👎 Impact : une notification excessive peut être source de distraction, tandis qu'une notification insuffisante peut faire manquer des évènements importants aux utilisateurs, ce qui affecte la productivité.

Le problème lorsque l'on s'appuie sur l'intégration de Slack et Google Agenda, c'est le va-et-vient constant. Le calendrier a-t-il synchronisé votre dernière réunion ? Slack a-t-il informé votre équipe de votre indisponibilité ? C'est comme jouer au chat et à la souris.

➡️ À lire également : Comment utiliser Slack efficacement : le guide ultime pour les utilisateurs de Slack

Créez des flux de travail de planification fluides avec ClickUp

Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui est inefficace. Nos projets, la communication au sein de nos équipes et nos connaissances sont dispersés dans différents outils déconnectés, ce qui nous ralentit et réduit notre productivité.

Le but d'une intégration est d'éviter de passer sans cesse de Slack à Google Agenda. Si c'est encore votre cas, ClickUp est la solution qu'il vous faut.

ClickUp résout ce problème en étant l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, les connaissances et le chat unifié sur une seule plateforme, le tout alimenté par une IA qui vous aide à travailler plus intelligemment.

✨ Imaginez ceci : votre lundi commence par une avalanche de notifications de réunions, de rappels de tâches et votre statut Slack reste bloqué sur « Disponible » alors que vous avez trois rendez-vous en parallèle. Vous passez d'une application à l'autre, essayant de comprendre ce qui se passe. Frustrant, n'est-ce pas ? C'est là que le calendrier ClickUp entre en jeu et vous dit : « Détendez-vous, je m'en occupe. »

Dans ClickUp, votre calendrier n'est pas simplement synchronisé, il est vivant.

Utilisez le calendrier ClickUp pour planifier votre temps et vos réunions

Glissez-déposez des réunions, modifiez les échéances et observez vos tâches se réorganiser en temps réel. Pour garantir le bon déroulement de vos réunions, tout ce dont vous avez besoin se trouve au même endroit. Vous passez ainsi moins de temps à gérer les outils et plus de temps à travailler.

💡 Conseil de pro : l'intégration de Slack et ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes. Dans ClickUp, vous pouvez transformer les discussions Slack en tâches exploitables et faciles à suivre. Voici comment configurer cette intégration.

➡️ À lire également : Les meilleures extensions et modules complémentaires pour Google Agenda

Les tâches sont structurées

Si votre équipe travaille sur une présentation importante pour un client, les tâches s'accumulent, les priorités changent et la boîte de réception de chacun est en désordre. Dans Slack, vous essayez de suivre les mises à jour dans des fils fragmentés.

Avec ClickUp, vos tâches sont organisées et mises à jour en fonction des priorités et des échéanciers. Ses capacités de planification alimentées par l'IA éliminent les conjectures de la gestion des tâches. Il peut analyser vos tâches et fournir des suggestions intelligentes pour établir les priorités, vous permettant ainsi de vous concentrer sur les éléments les plus importants.

De plus, l'IA peut vous aider à planifier en tenant compte des estimations de durée des tâches, ce qui vous permet de bloquer efficacement du temps dans votre calendrier et d'éviter les surcharges. Cette fonctionnalité de planification intelligente vous garantit d'allouer suffisamment de temps à chaque tâche et d'optimiser votre planning pour une productivité maximale.

Organisez vos tâches et libellez leur priorité pour respecter vos délais grâce au calendrier tout-en-un de ClickUp

Une collaboration sans effort

Pensez à la dernière session de brainstorming de votre équipe. La moitié de la discussion s'est déroulée sur Slack, l'autre moitié dans des e-mails, et le temps que les notes soient consolidées, quelqu'un avait déjà mis en œuvre la mauvaise idée.

Avec ClickUp, la collaboration s'effectue dans son contexte. Pour commencer, vous pouvez transformer n'importe quel commentaire en tâche en un seul clic dans les tâches, les tableaux blancs, les documents, etc.

ClickUp Chat, la plateforme de messagerie intégrée à la plateforme, vous permet d'approfondir les discussions tout en les reliant aux tâches/projets dont vous parlez.

Voici pourquoi ClickUp Chat est si performant :

Conservez toutes vos communications au même endroit, réduisez les distractions et gagnez du temps

Liez les discussions aux tâches pour une référence immédiate et des actions de suivi

Utilisez les discussions en fil pour organiser vos discussions

Transformez les discussions ClickUp Chat en tâches sans rien manquer

ClickUp Assign Comments vous permet d'attribuer des commentaires exploitables à des personnes spécifiques afin que « Excellente idée ! » ne devienne pas « C'était quoi déjà, cette idée ? ». Vous devez changer de cap en cours de projet ? Discutez, mettez à jour et réorganisez sans quitter la vue des tâches.

Réduisez le processus de feedback en étiquetant simplement les membres de l'équipe à l'aide de ClickUp Assign Comments

➡️ À lire également : La gestion du temps simplifiée : créez votre planning hebdomadaire idéal

Une meilleure intégration avec Google Agenda

Si vous devez intégrer Google Agenda à votre flux de travail, faites-le avec ClickUp, et vous pourrez enfin dormir tranquille, sachant que votre synchronisation est parfaite.

Toutes les mises à jour effectuées dans Google Agenda sont automatiquement répercutées dans ClickUp, et vice versa. Finies les mises à jour manuelles, les échéances manquées ou les changements incessants d'application.

Cette synchronisation bidirectionnelle transparente garantit :

Aucune mise à jour manuelle : gagnez du temps et éliminez les erreurs humaines

Précision en temps réel : les tâches et les évènements sont toujours à jour, ce qui réduit la confusion

Flux de travail efficaces : concentrez-vous sur l'exécution, pas sur la jonglerie entre les outils

Voici comment procéder :

Il n'y a aucune fonctionnalité ClickUp qui n'ait pas d'impact direct sur la vie de ses utilisateurs. Demandez à Gustavo Seabra, professeur associé de recherche à l'université de Floride.

« C'est l'avantage particulier de ClickUp : offrir la plupart des outils nécessaires à l'organisation des projets en un seul endroit. Il permet de gérer et d'attribuer des tâches et offre d'autres outils dans le même environnement, tels que des documents, où l'on peut prendre des notes et rédiger des rapports, ainsi que l'intégration avec des calendriers et des e-mails, le tout en un seul endroit. Pas besoin d'utiliser des programmes externes ou différentes applications pour chaque fonction. »

« C'est l'avantage particulier de ClickUp : offrir la plupart des outils nécessaires à l'organisation des projets en un seul endroit. Il permet de gérer et d'attribuer des tâches et offre d'autres outils dans le même environnement, tels que des documents, où l'on peut prendre des notes et rédiger des rapports, ainsi que l'intégration avec des calendriers et des e-mails, le tout en un seul endroit. Pas besoin d'utiliser des programmes externes ou différentes applications pour chaque fonction. »

Et il a tout à fait raison. Pourquoi passer d'un outil à l'autre alors que ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit ?

Arrêtez de perdre votre temps avec ClickUp

La plupart d'entre nous jouons à l'étiquette avec nos coéquipiers sur cinq outils à tout moment : e-mail, discussion, outil de gestion de projet, outil de données, etc.

Mais pourquoi se lancer dans cette course-poursuite alors qu'un seul outil peut tout faire ?

De la gestion de projets et la synchronisation des calendriers à la création de documents collaboratifs et l'automatisation des flux de travail, ClickUp prend en charge votre productivité.

Prêt à ne plus jongler entre Slack, Google Agenda et une douzaine d'autres applications ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et découvrez une façon plus intelligente de travailler !