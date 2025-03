Comment ajouter de l'audio à Google Slides pour des présentations attrayantes

Les textes et les vidéos élèvent vos présentations au niveau supérieur, mais l'intégration de l'audio rend le tout un peu plus intime. Qu'il s'agisse de morceaux instrumentaux, de narration ou d'effets sonores, l'audio peut faire ressortir votre présentation Google Slides et la rendre personnelle. Le plus difficile ? Trouver comment le faire. Google Slides ne le rend pas très évident, et avouons-le, se battre avec la technologie n'est pas le passe-temps favori de tout le monde.

Dans cet article de blog, nous vous montrerons exactement comment ajouter de l'audio à vos Google Slides dans un guide étape par étape et partagerons quelques astuces pour rendre le processus plus fluide. C'est parti !

Téléchargez le fichier audio sur Google Drive, puis cliquez sur Insérer dans la barre de menu de Google Slides pour télécharger l'audio Copiez le lien du fichier audio à partir de plateformes musicales telles que Spotify ou SoundCloud et ajoutez le fichier en cliquant sur *Insérer puis sur Lien Cliquez sur Insérer puis choisissez Vidéo pour insérer des vidéos YouTube dans la présentation Google Slides

Enregistrez votre propre narration de contenu original à l'aide d'enregistreurs vocaux en ligne et incluez-la dans Google Slides en cliquant sur Insérer puis Audio Enregistrez facilement des voix off avec des plateformes d'enregistrement en ligne pour un son professionnel Les éléments audio dans les présentations aident à attirer l'attention et à maintenir l'intérêt des lecteurs. De plus, ils sont susceptibles de mieux retenir le texte avec les sons de la narration

Créer des présentations Google Slides avec audio peut sembler simple au premier abord. Pourtant, cela peut devenir incontrôlable lorsque vous mélangez brainstorming, partage de commentaires, gestion des tâches et boucles de fils de discussion sans fin. C'est là que ClickUp entre en scène.

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour le brainstorming, les Documents ClickUp pour la mise en forme et la collaboration, les Clips ClickUp pour les commentaires rapides et ClickUp Brain pour continuer à générer du contenu en déplacement. Impressionnant, non ? /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui /%href/ et créez des présentations époustouflantes.