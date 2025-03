Certains jours, vous avez l'impression que vos collègues et vous êtes coincés dans une version professionnelle des charades. Vos coéquipiers esquivent vos questions avec des réponses vagues ou vous assènent des réponses cryptiques qui vous laissent vous demander si vous avez manqué un mémo ou si c'est juste leur humeur. Bienvenue dans le monde des difficultés de communication passive ! En fait, un récent sondage a révélé que 83 % des Américains reçoivent des e-mails passifs-agressifs de la part de leurs propres collègues

En fait, un récent sondage a révélé que 83 % des Américains reçoivent des e-mails passifs-agressifs de la part de leurs propres collègues. C'est l'une des nombreuses caractéristiques des styles de communication passive qui peuvent rendre Mais n'ayez crainte ! Comprendre ces signaux subtils et adopter des techniques de communication assertives peut clarifier les choses et favoriser un lieu de travail plus ouvert et plus honnête. Voyons comment gérer la communication passive au travail et transformer ces interactions troubles en dialogues clairs et efficaces. aurait pu sauver la situation. Lorsque les membres d'une équipe ne sont pas clairs sur leurs besoins ou leurs préoccupations, il est facile pour l'ensemble du groupe de s'égarer, ce qui entraîne une baisse de confiance et de moral.

Définissez des attentes claires Lorsque les rôles et les responsabilités sont clairement définis, il est facile d'éviter les malentendus et de favoriser une communication ouverte.

, l'assistant IA intégré de ClickUp, peut facilement vous aider à le faire avec les bonnes invites, instructions. Voici un exemple.Gagnez en confiance dans vos communications en révisant, raccourcissant ou rédigeant des e-mails avec ClickUp Brain

Définir les attentes dès le départ peut minimiser la confusion au sein de l'équipe et réduire les comportements passifs-agressifs. Les personnes qui ne sont pas sûres de leur rôle peuvent éviter de prendre des responsabilités, mais des directives claires permettent à chacun de rester aligné. L'utilisation d'outils tels que le undefined permet de définir qui, dans l'équipe, est responsable, comptable, consulté et informé pour chaque tâche. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-209.png Matrice RACI de ClickUp

Ce modèle permet de garantir l'alignement de l'équipe sur les objectifs du projet, de renforcer la responsabilisation et d'identifier les risques potentiels. > La gestion de projet s'est nettement améliorée, et nous intégrons également progressivement le brainstorming dans l'outil. La communication entre les services et les équipes peut être améliorée, et ClickUp nous y aide certainement. Il est plus facile pour notre équipe de poser des questions sur les projets et de communiquer lorsque chaque tâche est achevée et prête pour la prochaine étape.

Yessica Klein, rédactrice et éditrice de contenu, MTC | The Content Agency ### Promouvoir le feedback et la reconnaissance Promouvoir le feedback et la reconnaissance sur le lieu de travail peut améliorer la communication. Un feedback régulier aide les membres de l'équipe à comprendre leur progression et les domaines à améliorer, tandis que la reconnaissance stimule le moral et renforce les comportements positifs.

Lorsqu'un communicant passif s'exprime, reconnaissez ses contributions par un renforcement positif. Des déclarations simples telles que « Merci pour le partage, c'est un excellent point » peuvent aider à renforcer la confiance au fil du temps. La communication passive diminue avec un meilleur retour d'information, créant ainsi un environnement plus ouvert et plus favorable. ## Outils d'assistance à la communication en équipe Gérer la communication passive au travail peut être difficile. Naviguer dans des dynamiques et des personnalités complexes nécessite de la conscience, une communication claire et les bons outils. Si la technologie ne peut pas tout résoudre, elle peut aider à rationaliser la communication et à gérer efficacement le feedback. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-17.gif Affichages ClickUp /%img/ Collaborez mieux et rationalisez votre flux de travail grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp. Une plateforme puissante pour vous aider à gérer ces problèmes est https://clickup.com/features/tasks ClickUp Tasks, /%href/ permettant aux responsables et aux membres de l'équipe d'offrir une contribution constructive en temps réel et de s'assurer que tout le monde reste sur la bonne voie. La fonctionnalité d'historique des tâches de ClickUp garantit également la responsabilité en assurant le suivi de tous les changements et en favorisant la confiance entre les membres de l'équipe. L'une des façons dont la plateforme y parvient est la fonctionnalité /href/ sont une autre fonctionnalité qui favorise la communication au sein de l'équipe. Elles vous permettent, à vous et aux membres de votre équipe, de visualiser les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux, avec plus de 15 options parmi lesquelles choisir.

Par exemple, la fonctionnalité intuitive de glisser-déposer de la vue Tableau peut vous aider à organiser et à maintenir les tâches en place. La vue Échéancier de ClickUp est une autre vue idéale pour assurer une répartition équitable de la charge de travail. Elle vous aide à évaluer les tâches individuelles, à prévenir l'épuisement professionnel et à équilibrer les responsabilités. Ces tâches sont également organisées de manière ordonnée dans un système hiérarchique d'Espaces, de Dossiers et de Listes, qui vous aident à ne jamais perdre de vue vos progrès et vos priorités de travail !

Enfin, ClickUp propose également une variété de modèles prêts à l'emploi, notamment des formulaires de feedback /href/ https://clickup.com/blog/feedback-form-templates// et des modèles de communication /href/ https://clickup.com/blog/communication-plan-templates// /%href/, pour faciliter la communication entre les équipes.

Pour les équipes qui ont du mal à communiquer de manière passive, /href/ https://clickup.com/templates/communication-plan-kkmvq-4000840 Le modèle de plan de communication de ClickUp /%href/ contribue à favoriser une collaboration proactive. Ce modèle facilite la création d'un plan de communication complet pour un projet en vous aidant à définir et à mettre en œuvre des stratégies de messagerie claires. /cta/

Améliorer la communication au sein de l'équipe et avec les partenaires externes Structurer les objectifs de communication, les objectifs, les échéanciers et les parties prenantes clés Assurer une communication cohérente entre tous les services et toutes les équipes Le modèle rationalise les communications internes et externes, permettant aux équipes de rester responsables et d'éviter les habitudes de communication passive. undefined 💡Conseil de pro : Utiliser /href/ https://clickup.com/templates/internal-communications-t-211215717 Le modèle de communication interne de ClickUp /%href/ pour centraliser les discussions, les annonces et les documents en un seul endroit. ## Améliorer la communication au sein de l'équipe et renforcer la collaboration avec ClickUp

Lorsque vous travaillez avec des communicants passifs, il est essentiel de se rappeler que leur comportement est souvent motivé par la peur ; il ne reflète pas votre valeur. Bien que vous ne puissiez pas changer leur approche, vous pouvez contrôler votre réponse. Des outils tels que ClickUp contribuent à la transparence et clarifient les rôles et les responsabilités sans conflit. Des fonctionnalités telles que le suivi des tâches et la collaboration en temps réel favorisent une participation active, contribuant ainsi à réduire les comportements passifs.

Mais n'oubliez pas : un manager qui favorise un canal de communication ouvert peut surmonter efficacement les problèmes de communication passive. Prêt à franchir la première étape vers une meilleure communication ? /href/ https://clickup.com/signup Inscription à ClickUp /%href/ gratuite dès aujourd'hui pour stimuler l'engagement de votre équipe !