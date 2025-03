les 10 meilleurs outils CRM de médias sociaux pour stimuler l'engagement

Les réseaux sociaux peuvent donner l'impression d'un flux constant d'instants éphémères, mais chaque interaction est une chance de se connecter. Qu'il s'agisse d'un commentaire, d'une mention ou d'un message direct, vos clients parlent, partagent et attendent des réponses rapides.

Mais soyons honnêtes, il peut être difficile de suivre tout cela sur plusieurs plateformes. C'est là que les outils de CRM des médias sociaux entrent en jeu. Ils vous aident à aller au-delà de la simple réponse pour établir des relations significatives et fidéliser votre clientèle.

10. Pipedrive (Idéal pour les solutions de CRM social destinées à l'équipe commerciale) permettent aux entreprises de suivre les discussions sur les réseaux sociaux, de répondre aux demandes des clients et d'analyser les indicateurs d'engagement. Ils conservent également un enregistrement unifié des interactions avec les clients sur différents canaux. Cette intégration facilite la communication, améliore le service client et renforce les relations grâce aux informations tirées de l'activité sur les réseaux sociaux. 🧠 Fait amusant : *Suivi des analyses : Il suit les indicateurs de performance tels que les conversions, le trafic et les discussions entre utilisateurs. *Analyse du sentiment des clients : L'outil surveille en temps réel les mentions de la marque et les commentaires pour évaluer la perception du public. *Personnalisation des campagnes : Un outil de CRM pour les réseaux sociaux permet de classer les clients en fonction de données démographiques ou de comportements passés pour un marketing personnalisé et permet de réaliser des tests A/B pour identifier ce qui fonctionne le mieux. 🔍 Le saviez-vous ? /href/ sont abonnés aux pages d'entreprises sur Facebook et 64 % peuvent citer des entreprises actives sur la plateforme. Cela prouve à quel point la gestion de la relation client sur les réseaux sociaux renforce la visibilité de la marque. ## Que rechercher dans un CRM pour réseaux sociaux ? Le choix du bon outil de CRM pour réseaux sociaux est déterminant pour votre stratégie. Parmi les nombreux outils disponibles, vous devez vous concentrer sur les fonctionnalités spécifiques qui correspondent à vos objectifs et à vos flux de travail. Des capacités d'intégration des médias sociaux à l'analyse et à l'automatisation, il est essentiel de savoir ce à quoi donner la priorité pour trouver une solution qui donne des résultats. Examinons ce que vous devez rechercher lorsque vous choisissez votre outil de CRM pour les médias sociaux. 💁 *Profils clients complets : optez pour un CRM qui consolide les données issues des interactions sociales, de l'historique des achats, etc. afin de créer des profils clients détaillés pour une approche personnalisée Outils de génération de leads : Recherchez des fonctionnalités qui capturent les leads issus des interactions sur les réseaux sociaux pour aider vos équipes commerciales et marketing à mieux entretenir les relations avec les prospects. *Assistance omnicanale : Assurez-vous que le CRM unifie la communication sur les réseaux sociaux, par e-mail et en discutant pour obtenir une vue cohérente des interactions avec les clients. *Outils de feedback et de réponse rapides : Donnez la priorité aux outils capables de répondre aux demandes et aux commentaires en temps réel. ## Les 10 meilleurs CRM pour les réseaux sociaux

Dans cet article de blog, nous allons explorer les 10 meilleurs outils de gestion de la relation client sur les réseaux sociaux pour stimuler l'engagement et communiquer avec votre public comme vous le souhaitez. 🎯 ##Commencez à stimuler l'engagement de votre public avec ces outils de CRM pour réseaux sociaux les mieux évalués :

Les réseaux sociaux peuvent devenir assez chaotiques avec tous les messages et mentions qui y circulent. Un CRM de réseaux sociaux peut aider à mettre de l'ordre dans cette folie pour améliorer les relations avec les clients. Pour vous aider à prendre une décision éclairée, voici un tour d'horizon des 10 meilleurs outils. 👀 ### 1. ClickUp (Idéal pour la gestion des réseaux sociaux basée sur l'IA) /%href/ /href/ https://clickup.com/ ClickUp /%href/, l'application tout-en-un pour le travail, figure en tête de notre liste des meilleurs outils de gestion de la relation client sur les réseaux sociaux. Avec des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, les calendriers de contenu et les outils de collaboration, /href/ https://clickup.com/teams/marketing La solution marketing de ClickUp /%href/ vous permet de planifier, d'exécuter et de suivre efficacement vos campagnes. #### ClickUp Brain

Générez et affinez facilement du contenu pour les réseaux sociaux avec ClickUp Brain

9. Buffer (Idéal pour un calendrier de publication simple et efficace) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Buffer-1400x929.png Buffer : social media crm /%img/ via undefined Buffer est une application de gestion des réseaux sociaux qui aide les particuliers et les entreprises à affiner leurs efforts de marketing. Elle vous permet de programmer des publications, d'analyser les performances et de gérer plusieurs comptes de réseaux sociaux à partir d'un tableau de bord central. La plateforme est principalement connue pour son interface conviviale et ses analyses robustes. #### Les meilleures fonctionnalités de Buffer * Utilisez Buffer Publish pour créer et programmer des publications sur différentes plateformes et gérer plusieurs comptes de réseaux sociaux

Visualisez votre calendrier de publication et apportez des ajustements grâce à son calendrier personnalisable Obtenez des indicateurs de performance détaillés sur les publications pour comprendre les niveaux d'engagement et optimiser les stratégies grâce à Buffer Analytics #### *Limitations de Buffer Il ne fournit pas d'analyses pour toutes les plateformes de réseaux sociaux, ce qui limite la capacité des utilisateurs à suivre les performances de manière exhaustive Le forfait gratuit ne vous permet pas de créer des tweets en fil de discussion et limite les comptes de réseaux sociaux connectés #### *Tarifs de Buffer Gratuit

Essentiels : 6 $/mois par utilisateur *Équipe : 12 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur Buffer * G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis) * Capterra : 4,5/5 (plus de 1 400 avis) 🤝 Rappel amical : Une bonne undefined Pipedrive aide les spécialistes du marketing numérique et les stratèges d'entreprise à améliorer l'engagement et à gérer les relations avec les clients. Sa présentation visuelle en pipeline facilite le suivi des discussions, la surveillance de la progression des prospects et l'identification des opportunités d'engagement. Les automatisations telles que la génération d'e-mails de suivi et les rappels simplifient les flux de travail, libérant du temps pour la stratégie et la créativité. Sa fonctionnalité Insights optimise les efforts de CRM sur les réseaux sociaux et met en évidence les modèles d'engagement qui génèrent des résultats. #### Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Restez au fait des suivis grâce à des outils tels que LeadBooster, Live Chat, Chatbot et des invites, instructions basées sur l'IA Obtenez une meilleure compréhension de votre public sur les plateformes de réseaux sociaux grâce à des rapports en temps réel, des informations basées sur l'IA, le suivi des objectifs et des analyses avancées Intégrez-le de manière transparente à votre pile technologique, y compris Google Drive, Zapier, HubSpot, etc. #### Limites de Pipedrive

Aucune option pour créer des listes de produits adaptées à des prospects spécifiques, ce qui entraîne une désorganisation potentielle des données L'obtention de chiffres de haut niveau, tels que le nombre de nouveaux clients, nécessite souvent des installations de filtres complexes et peut donner des résultats peu fiables #### *Tarification de Pipedrive Essential : 24 $/mois par utilisateur *Advanced : 44 $/mois par utilisateur *Professional : 64 $/mois par utilisateur

Power : 79 $/mois par utilisateur *Enterprise : 129 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur Pipedrive G2 : 4,3/5 (plus de 2 000 avis) *Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Pipedrive ? > J'apprécie l'interface utilisateur simple de Pipedrive, sa flexibilité pour les personnalisations et son vaste intervalle d'intégrations, qui est inégalé dans sa catégorie. Je le décrirais même comme modulaire, car vous pouvez facilement ajouter presque toutes les fonctionnalités que vous désirez grâce aux intégrations tierces. Cela vous garantit de ne jamais être limité par les limites de ce dans quoi Pipedrive n'excelle pas. D'un autre côté, si vous préférez une solution tout-en-un, Pipedrive surpasse toujours ses concurrents à cet égard. /href/ https://arc.net/l/quote/celdnwyd Avis Capterra /%href/ ## Mieux socialiser avec ClickUp

Et l'assistant IA natif de ClickUp, undefined , se charge de la génération de contenu créatif. Saisissez les détails de votre campagne, vos préférences, le guide de style de votre marque et d'autres détails pertinents, et laissez Brain créer instantanément du contenu personnalisé pour vos réseaux sociaux. Vous pouvez ensuite le modifier et l'affiner à l'aide des fonctionnalités d'amélioration intégrées. ####undefined offrent un outil puissant qui aide à rationaliser vos flux de travail sur les réseaux sociaux et à stimuler la productivité. Vous pouvez l'utiliser pour attribuer automatiquement des tâches, mettre à jour des statuts, envoyer des réponses par e-mail et suivre la progression des campagnes.Automatisez les tâches répétitives telles que le suivi des mentions avec ClickUp Automatisations Cette fonctionnalité est pratique pour les entreprises qui cherchent à réduire les tâches manuelles, à minimiser les erreurs et à améliorer l'efficacité. ####Obtenez des informations sur les médias sociaux grâce aux tableaux de bord ClickUp pour une prise de décision basée sur les données undefined undefined , les tableaux de bord permettent de visualiser facilement les indicateurs clés en temps réel. Par exemple, lorsque vous lancez une nouvelle campagne marketing, vous pouvez utiliser votre tableau de bord personnalisé pour suivre les performances de chaque publication, la plateforme qui suscite le plus d'engagement et la croissance de votre base d'abonnés.Communiquez avec les parties prenantes internes et externes en utilisant ClickUp Chat interrogés par nos soins envoient plus de 50 messages instantanés par jour. Ce volume élevé pourrait indiquer une équipe constamment en effervescence avec des échanges rapides, ce qui est excellent pour la rapidité, mais également propice à une surcharge de communication. Grâce aux outils de collaboration intégrés de ClickUp, comme ClickUp pour discuter, vos discussions sont toujours liées aux bonnes tâches, ce qui améliore la visibilité et réduit le besoin de suivis inutiles.Le /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/12-Best-Cloud-CRM-Tools-for-Streamlined-Business-Management-blog-feature.png Modèle CRM de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm&_gl=1*jivqdf*_gcl_aw*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwUU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvbmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 L'un des points forts est son tableau de bord Today Page, qui vous donne un aperçu clair de vos priorités quotidiennes, y compris les pipelines de vente, les évènements du calendrier et les indicateurs de performance des e-mails. Grâce à des fonctionnalités telles que le suivi du taux d'ouverture et l'analyse des commentaires en temps réel, vous pouvez adapter votre communication pour mieux communiquer avec votre public. ####* Synchronisation des contacts Google et Microsoft 365, des calendriers et des intégrations d'e-mails

Après avoir examiné les meilleurs outils de CRM social, il est clair qu'il existe des options solides, chacune ayant ses propres points forts. Mais lorsqu'il s'agit de combiner efficacité et fonctionnalités intelligentes, ClickUp se démarque nettement. 👑

Il combine des fonctionnalités de gestion de projet et de CRM pour rationaliser les interactions avec les clients et renforcer leur engagement. Avec ClickUp Automatisations, vous pouvez facilement gérer les suivis et les tâches répétitives, tandis que ClickUp Brain utilise l'IA pour centraliser vos données et affiner votre stratégie de contenu. Et avec ClickUp Discuter, la collaboration avec votre équipe est fluide.

Toutes ces fonctionnalités font de ClickUp le meilleur choix pour gérer le CRM des médias sociaux, vous permettant ainsi de garder une longueur d'avance dans votre stratégie. /href/ https://clickup.com/signup /%href/ /href/ https://clickup.com/signup Inscription à ClickUp /%href/ gratuite dès aujourd'hui ! ✅