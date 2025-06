les 10 meilleurs outils CRM pour les réseaux sociaux afin de stimuler l'engagement

Les réseaux sociaux peuvent donner l'impression d'être un flux constant de moments éphémères, mais chaque interaction est une occasion d'établir un lien. Qu'il s'agisse d'un commentaire, d'une mention ou d'un message privé, vos clients communiquent, partagent et attendent des réponses rapides.

Mais soyons honnêtes, rester à jour sur toutes ces plateformes peut sembler fastidieux.

C'est là que les outils CRM pour réseaux sociaux entrent en jeu. Ils vous aident à aller au-delà de la simple réponse pour établir des relations significatives et fidéliser vos clients.

Dans cet article, nous allons explorer les 10 meilleurs outils de gestion de la relation client sur les réseaux sociaux pour stimuler l'engagement et connecter avec votre audience comme vous le souhaitez. 🎯

Qu'est-ce que le CRM pour les réseaux sociaux ?

Le CRM pour réseaux sociaux est un système qui intègre les plateformes de réseaux sociaux à des outils de gestion de la relation client (CRM) afin de surveiller, d'engager et de gérer les interactions avec les clients.

Ces outils d'IA pour les réseaux sociaux permettent aux entreprises de suivre les discussions sur les réseaux sociaux, de répondre aux demandes des clients et d'analyser les indicateurs d'engagement. Ils conservent également un enregistrement unifié des interactions avec les clients sur différents canaux.

Cette intégration facilite la communication, améliore le service client et renforce les relations grâce aux informations issues des activités sur les réseaux sociaux.

🧠 Fait intéressant : 96 % des chefs d'entreprise prévoient d'intégrer les données sociales dans le CRM de leur entreprise au cours des trois prochaines années, soulignant ainsi l'importance croissante du CRM social.

Pourquoi le CRM sur les réseaux sociaux est-il important pour les spécialistes du marketing numérique ?

Le CRM pour réseaux sociaux comble le fossé entre les plateformes sociales et les systèmes CRM. Il offre aux spécialistes du marketing numérique un moyen puissant d'interagir avec leur audience, d'analyser son comportement et d'établir des connexions durables.

Voici pourquoi vous devez commencer à utiliser un outil CRM pour les réseaux sociaux. 📃

Centralise les données : Il combine les informations issues des réseaux sociaux et du CRM dans une vue centralisée

Rationalise la communication : Cet outil vous permet de gérer les interactions sur différentes plateformes telles que Facebook, Instagram et X à partir d'une seule interface

Suivi analytique : Il suit les indicateurs de performance tels que les conversions, le trafic et les interactions des utilisateurs

Analyse le sentiment des clients : L'outil surveille en temps réel les mentions et les commentaires relatifs à la marque afin d'évaluer la perception du public

Personnalise les campagnes : Un outil de CRM pour les réseaux sociaux permet de classer les clients en fonction de leurs données démographiques ou de leur comportement passé afin de leur proposer un marketing sur mesure. Il permet également de réaliser des tests A/B pour identifier ce qui fonctionne le mieux

🔍 Le saviez-vous ? 31 % des personnes suivent activement les pages d'entreprises sur Facebook, et 64 % peuvent citer des entreprises actives sur la plateforme. Cela prouve à quel point la gestion de la relation client sur les réseaux sociaux améliore la visibilité d'une marque.

Que rechercher dans un CRM pour réseaux sociaux ?

Le choix du bon outil CRM social peut faire ou défaire votre stratégie. Avec les nombreux outils disponibles, vous devez vous concentrer sur les fonctionnalités spécifiques qui correspondent à vos objectifs et à vos flux de travail. Des capacités d'intégration des réseaux sociaux à l'analyse et à l'automatisation, savoir quelles sont vos priorités est la clé pour trouver une solution qui donne des résultats.

Voyons ce que vous devez rechercher lorsque vous choisissez votre outil CRM pour les réseaux sociaux. 💁

Profils clients complets : Optez pour un CRM qui consolide les données issues des interactions sociales, de l'historique des achats et plus encore afin de créer des profils clients détaillés pour une communication personnalisée

Outils de génération de prospects : Recherchez des fonctionnalités qui capturent les prospects issus des interactions sur les réseaux sociaux afin d'aider vos équipes commerciales et marketing à nourrir plus efficacement les prospects

Assistance omnicanale : Assurez-vous que le CRM unifie la communication sur les réseaux sociaux, par e-mail et via le chat pour afficher les interactions avec les clients de manière cohérente

Outils de feedback et de réponse rapides : Donnez la priorité aux outils permettant de répondre aux demandes et aux commentaires en temps réel

Les 10 meilleurs CRM pour les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux peuvent devenir assez chaotiques avec tous les messages et mentions qui s'y affolent. Un CRM pour réseaux sociaux peut vous aider à mettre de l'ordre dans ce chaos pour améliorer vos relations clients.

Pour vous aider à prendre une décision éclairée, voici un tour d'horizon des 10 meilleurs outils. 👀

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion des réseaux sociaux basée sur l'IA)

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, figure en tête de notre liste des meilleurs outils CRM pour les réseaux sociaux. Avec des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, les calendriers de contenu et les outils de collaboration, la solution marketing de ClickUp vous permet de planifier, d'exécuter et de suivre efficacement vos campagnes.

ClickUp Brain

Générez et affinez sans effort votre contenu pour les réseaux sociaux avec ClickUp Brain

Et l'assistant IA natif de ClickUp, ClickUp Brain, se charge de la génération de contenu créatif. Saisissez les détails de votre campagne, vos préférences, le guide de style de votre marque et d'autres informations pertinentes, et laissez Brain créer instantanément du contenu personnalisé pour vos réseaux sociaux. Vous pouvez ensuite le modifier et l'affiner grâce à des fonctionnalités d'amélioration intégrées.

Automatisations ClickUp

Les automatisations ClickUp constituent un outil puissant qui vous aide à rationaliser vos flux de travail sur les réseaux sociaux et à booster votre productivité. Vous pouvez les utiliser pour attribuer automatiquement des tâches, mettre à jour les statuts, envoyer des réponses par e-mail et suivre la progression des campagnes.

Automatisez les tâches répétitives telles que le suivi des mentions grâce aux automatisations ClickUp

Cette fonctionnalité est pratique pour les entreprises qui cherchent à réduire les tâches manuelles, minimiser les erreurs et améliorer leur efficacité.

Tableaux de bord ClickUp

Obtenez des informations sur les réseaux sociaux grâce aux tableaux de bord ClickUp pour une prise de décision basée sur les données

Les tableaux de bord ClickUp sont excellents pour suivre les indicateurs des réseaux sociaux à partir d'un emplacement central. Que vous surveilliez l'engagement, suiviez la croissance du nombre d'abonnés ou auditiez vos réseaux sociaux, les tableaux de bord vous permettent de visualiser facilement les indicateurs clés en temps réel.

Par exemple, lorsque vous lancez une nouvelle campagne marketing, vous pouvez utiliser votre tableau de bord personnalisé pour suivre les performances de chaque publication, déterminer quelle plateforme génère le plus d'engagement et évaluer la croissance de votre base d'abonnés.

Communiquez avec les parties prenantes internes et externes à l'aide de ClickUp Chat

ClickUp Chat intègre la communication directement dans les tâches et la gestion de projet, ce qui le rend idéal pour gérer efficacement et à grande échelle les campagnes sur les réseaux sociaux et les interactions avec les clients.

Oubliez les changements de contexte ; ClickUp Chat centralise tout dans un seul espace, permettant aux équipes de rester organisées et productives. Vos discussions peuvent être liées à des Espaces, Dossiers ou Listes spécifiques dans ClickUp, fournissant ainsi un contexte pour les campagnes sur les réseaux sociaux ou les fils d'interaction avec les clients.

📮ClickUp Insight : Près de 20 % des professionnels que nous avons interrogés envoient plus de 50 messages instantanés par jour. Ce volume élevé pourrait indiquer qu'une équipe est constamment en effervescence avec des échanges rapides, ce qui est excellent pour la rapidité, mais peut également entraîner une surcharge de communication. Grâce aux outils de collaboration intégrés de ClickUp, tels que ClickUp Chat, vos discussions sont toujours liées aux tâches appropriées, ce qui améliore la visibilité et réduit le besoin de suivis inutiles.

Le modèle CRM ClickUp est un outil puissant qui simplifie la gestion de la relation client pour les entreprises de toutes tailles. Il offre une plateforme centralisée pour le suivi des équipes commerciales, la gestion des interactions avec les clients et la maturation des prospects.

Télécharger ce modèle Le modèle CRM de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre vos clients et vos prospects.

Le modèle vous permet de suivre les prospects et les opportunités à l'aide de pipelines, d'organiser les coordonnées et de hiérarchiser les tâches en fonction de l'étape à laquelle se trouve l'équipe commerciale.

💡 Conseil de pro : vous pouvez également utiliser le modèle ClickUp pour les réseaux sociaux afin de créer un forfait unifié pour tous vos canaux sociaux, faciliter la collaboration de votre équipe d'assistance et organiser vos idées de contenu pour un engagement maximal.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Intégrations : Synchronisez les données et les analyses de plus de 1 000 outils, dont Hootsuite et Buffer, avec Synchronisez les données et les analyses de plus de 1 000 outils, dont Hootsuite et Buffer, avec ClickUp Integrations

Gestion de contenu : Utilisez la Utilisez la vue Calendrier de ClickUp pour planifier, visualiser et ajuster les échéanciers de contenu des réseaux sociaux par simple glisser-déposer

Fonctionnalités de collaboration : Transformez les commentaires en tâches exploitables en les attribuant directement aux membres de l'équipe avec Transformez les commentaires en tâches exploitables en les attribuant directement aux membres de l'équipe avec ClickUp Assign Comments

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte

L'application mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités avancées disponibles sur le navigateur et la version bureau

Tarifs ClickUp

Gratuit pour toujours

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Je considère ClickUp comme un outil qui peut être enrichi pour répondre à presque tous les besoins et qui peut être mis en œuvre sans difficulté. Vous pouvez l'utiliser comme un CRM avec des formulaires, un système de gestion des tâches, un calendrier de contenu avec fonction d'approbation, un wiki ou même les fonctionnalités Docs comme journal avec des étapes concrètes. Les fonctionnalités qui garantissent la confidentialité, la création de plusieurs environnements de travail et dossiers, permettent de s'assurer que seules les informations que je souhaite partager parviennent à la bonne personne.

Je considère ClickUp comme un outil qui peut être enrichi pour répondre à presque tous les besoins et qui peut être mis en œuvre sans difficulté. Vous pouvez l'utiliser comme un CRM avec des formulaires, un système de gestion des tâches, un calendrier de contenu avec fonction d'approbation, un wiki ou même les fonctionnalités Docs comme journal avec des étapes concrètes. Les fonctionnalités qui permettent de préserver la confidentialité, de créer plusieurs environnements de travail et dossiers garantissent que seules les informations que je souhaite partager parviennent à la bonne personne.

2. Plus tard

Later est une plateforme de gestion des réseaux sociaux conçue pour rationaliser la planification de contenu et améliorer la présence en ligne de votre marque. Son interface conviviale de type glisser-déposer vous permet de planifier et de programmer des publications sur plusieurs plateformes, notamment Instagram, Facebook, Twitter et Pinterest. Le calendrier de contenu visuel offre un aperçu clair des publications programmées, facilitant ainsi une planification efficace du contenu.

Sa médiathèque est particulièrement intéressante, car elle permet aux utilisateurs de stocker, d'organiser et de classer des images et des vidéos pour une utilisation future. Grâce à ses notes, ses libellés et ses options de médias favoris, cette fonctionnalité garantit que tous les actifs multimédias sont facilement accessibles et gérables.

Meilleures fonctionnalités à venir

Planifiez et programmez vos publications dans un calendrier de contenu visuel grâce à une interface simple par glisser-déposer

Obtenez des informations sur les indicateurs de portée, d'impressions et d'engagement afin d'affiner vos stratégies sociales

Créez une page d'accueil Linkin. bio personnalisée pour Instagram avec des images cliquables afin de générer du trafic à partir des publications Instagram

Limitations ultérieures

Certaines fonctionnalités avancées peuvent nécessiter des forfaits plus élevés, ce qui limite les fonctionnalités pour les utilisateurs de base

La plateforme peut ne pas prendre en charge tous les réseaux sociaux de la même manière, ce qui pourrait limiter les besoins de certains utilisateurs

Tarification ultérieure

Starter : 25 $/mois

Croissance : 45 $/mois

Avancé : 80 $/mois

Agence : 200 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis ultérieurs

G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 390 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Later ?

Later facilite l'organisation de notre contenu et sa publication à l'avance sur nos plateformes de réseaux sociaux. J'aime regrouper cette tâche et j'utilise Later depuis plusieurs années maintenant. Il est suffisamment simple pour ne pas compliquer le travail et dispose de suffisamment d'outils et d'options pour le rendre rapide et facile.

Later facilite l'organisation de notre contenu et sa publication à l'avance sur nos plateformes de réseaux sociaux. J'aime regrouper cette tâche et j'utilise Later depuis plusieurs années maintenant. Il est suffisamment simple pour ne pas compliquer le travail et dispose de suffisamment d'outils et d'options pour le rendre rapide et facile.

🔍 Le saviez-vous ? Le CRM social peut améliorer considérablement les performances des petites et moyennes entreprises (PME) en renforçant les relations avec les clients et en favorisant des pratiques commerciales durables et axées sur la valeur.

3. HubSpot CRM (le meilleur pour l'automatisation intégrée du marketing et des équipes commerciales)

via Hubspot

HubSpot CRM aide les entreprises à gérer les interactions avec leurs clients sur différentes plateformes. Des outils marketing intégrés permettent aux utilisateurs d'interagir avec les prospects et les clients via les réseaux sociaux tout en suivant les performances grâce à des analyses en temps réel.

La boîte de réception universelle de la plateforme centralise les messages provenant de plusieurs plateformes de réseaux sociaux, ce qui permet aux équipes de répondre rapidement aux demandes des clients. De plus, HubSpot CRM comprend des outils d'automatisation, tels que des chatbots, pour améliorer les efforts de communication lors des premiers points de contact.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Envoyez, suivez et recevez des notifications pour les e-mails directement depuis le CRM

Bénéficiez de fonctionnalités telles que le marketing par e-mail, la planification des réseaux sociaux et la création de pages de destination pour vous aider à générer des prospects de manière exhaustive

Limitations de HubSpot CRM

Vous devez acheter un module complémentaire de marketing coûteux pour envoyer des e-mails automatisés à vos clients

Il n'y a pas d'autre option pour les entrepreneurs ou les commerçants indépendants

Tarifs HubSpot CRM

Free

Sales Hub Starter : 15 $/mois par utilisateur

Sales Hub Professional : 90 $/mois par utilisateur

Sales Hub Enterprise : 150 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur HubSpot CRM

G2 : 4,4/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 000 avis)

📖 À lire également : Modèles gratuits de calendriers pour les réseaux sociaux

4. Zoho CRM (le meilleur pour une gestion abordable et polyvalente des réseaux sociaux)

via Zoho CRM

Zoho CRM améliore l'engagement client et optimise les opérations commerciales. En tant que logiciel CRM marketing d', il offre une vue à 360 degrés des interactions clients sur tous les canaux, y compris les réseaux sociaux, pour un engagement personnalisé et significatif.

De plus, il aide les entreprises à mettre en œuvre des stratégies CRM en se connectant directement avec les clients sur les plateformes de réseaux sociaux, favorisant ainsi des discussions opportunes et percutantes.

Meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Connectez-vous à plus de 1 000 applications, y compris les principales plateformes de réseaux sociaux, pour améliorer la polyvalence

Utilisez des outils basés sur l'IA tels que Zia et ChatGPT pour rédiger des e-mails et identifier les goulots d'étranglement

Obtenez des informations précieuses grâce à des outils avancés de rapports et de prévisions pour analyser les indicateurs des réseaux sociaux et affiner vos stratégies

Limites de Zoho CRM

L'application mobile est lente et ne charge pas les modifications apportées dans la version bureau

Il manque une option de messagerie bidirectionnelle

Tarifs Zoho CRM

Standard : 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : 35 $/mois par utilisateur

Enterprise : 50 $/mois par utilisateur

Ultimate : 65 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (plus de 2 500 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 6 500 avis)

💡 Conseil de pro : utilisez des chatbots sur des plateformes telles que Facebook Messenger ou Instagram pour répondre aux questions fréquentes et guider les clients, ce qui vous permettra de gagner du temps tout en offrant une assistance 24h/24 et 7j/7.

5. Sprout Social (le meilleur pour ses fonctionnalités robustes de marketing sur les réseaux sociaux)

via Sprout Social

Sprout Social, connu pour son interface conviviale, combine la gestion des réseaux sociaux, l'engagement client et l'analyse pour permettre des décisions basées sur les données.

Sa boîte de réception unifiée rationalise la communication avec les clients, automatise les réponses, hiérarchise les messages et garantit des résolutions plus rapides. De plus, il s'intègre parfaitement à des outils tels que Salesforce, ce qui améliore son adaptabilité à diverses piles technologiques et stratégies CRM d'.

Meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Améliorez l'efficacité de votre équipe de soins grâce à des résumés basés sur l'IA et à la détection des besoins

Utilisez l'assistance IA pour communiquer avec vos clients grâce à des réponses alternatives

Bénéficiez d'une plateforme centralisée pour la collaboration interne et des informations détaillées sur vos clients

Limitations de Sprout Social

Vous ne pouvez pas répéter des publications ni ajouter le premier commentaire à une publication lors de la planification. Il n'est pas non plus possible de planifier des fils

Il ne dispose pas d'une fonctionnalité de filtrage géographique sur tous les canaux

Tarifs Sprout Social

Standard : 249 $/mois par utilisateur

Professionnel : 399 $/mois par utilisateur

Avancé : 499 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Sprout Social

G2 : 4,4/5 (plus de 3 500 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sprout Social ?

Une plateforme de planification sociale très facile à utiliser et à comprendre, parfaite pour les débutants et les gourous expérimentés des réseaux sociaux. Fournit d'excellentes informations et analyses pour aider à améliorer la croissance sociale et la compréhension des performances de certaines publications. Très simple pour gérer plusieurs profils sociaux à la fois, ce qui est essentiel pour toute entreprise de gestion des réseaux sociaux.

Une plateforme de planification sociale très facile à utiliser et à comprendre, parfaite pour les débutants et les gourous expérimentés des réseaux sociaux. Fournit d'excellentes informations et analyses pour aider à améliorer la croissance sociale et la compréhension des performances de certaines publications. Très simple pour gérer plusieurs profils sociaux à la fois, ce qui est essentiel pour toute entreprise de gestion des réseaux sociaux.

🧠 Anecdote : Le premier site de réseau social était Six Degrees, créé en 1997. Il permettait aux utilisateurs de créer des profils, de se connecter avec leurs amis et d'envoyer des messages, jetant ainsi les bases des plateformes futures.

6. Nimble (Idéal pour la gestion des relations et l'écoute sociale)

via Nimble

Nimble est une plateforme CRM collaborative d' qui simplifie l'engagement et améliore la communication au sein de l'entreprise. Sa conception intuitive permet aux équipes de suivre les discussions, de définir des rappels de suivi et d'examiner les indicateurs d'engagement.

Son tableau de bord « Page Aujourd'hui » est particulièrement intéressant, car il vous offre un aperçu clair de vos priorités quotidiennes, notamment les pipelines commerciaux, les évènements du calendrier et les indicateurs de performance des e-mails. Grâce à des fonctionnalités telles que le suivi du taux d'ouverture et l'analyse des commentaires en temps réel, vous pouvez adapter votre communication afin de mieux connecter avec votre audience.

Les meilleures fonctionnalités de Nimble

Synchronisez vos contacts, calendriers et e-mails Google et Microsoft 365

Personnalisez les fiches de contact et le tableau de bord « Page Aujourd'hui » selon vos préférences

Appliquez des modèles de flux de travail, des messages groupés, des séquences de messages et des automatisations pour gagner en efficacité

Prospectez des clients potentiels grâce à des fonctionnalités de correspondance de profils sociaux qui trouvent des informations sociales, des e-mails, des numéros de téléphone et des adresses

Limitations de Nimble

Nimble propose des forfaits allant jusqu'à 1 000 messages par mois, mais la limite quotidienne dépend de votre fournisseur, prestataire ou opérateur e-mail

Le compte Nimble de base comprend jusqu'à 2 Go de stockage par place

Tarification Nimble

Standard : 29,90 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Nimble

G2 : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 500 avis)

🧠 Anecdote : le premier emoji a été créé en 1999 par Shigetaka Kurita, qui a conçu 176 caractères pour rendre la communication numérique plus expressive. Aujourd'hui, plus de 3 000 emojis sont utilisés sur toutes les plateformes !

7. Agorapulse (le meilleur pour la planification et l'analyse conviviales des réseaux sociaux)

via Agorapulse

Agorapulse vous aide à publier directement sur des réseaux tels que TikTok et Instagram Reels, vous permettant ainsi d'intégrer du contenu vidéo court dans votre stratégie. Il offre des fonctionnalités avancées d'écoute sociale, vous aidant à surveiller facilement les mots-clés de votre secteur et les activités de vos concurrents

Il s'intègre directement à des outils CRM tels que Salesforce et HubSpot afin d'améliorer la transparence et la coordination entre les interactions sur les réseaux sociaux et les efforts de gestion de la relation client.

Les meilleures fonctionnalités d'Agorapulse

Amplifiez vos messages sur les réseaux sociaux et acquérez des prospects qualifiés avec Advocacy by Agorapulse

Améliorez votre présence sur les réseaux sociaux grâce à un contenu de meilleure qualité grâce à l'assistant de rédaction alimenté par l'IA de l'outil

Suivez les mentions, les volumes de sentiments et les tendances d'engagement grâce à la fonctionnalité d'écoute sociale

Limitations d'Agorapulse

Les publications doivent être personnalisées en fonction des différentes applications

Si elles sont publiées directement sur des applications telles qu'Instagram et Facebook, la plateforme n'affiche pas les indicateurs post-engagement

Tarifs Agorapulse

Free

Standard : 99 $/mois par utilisateur

Professionnel : 149 $/mois par utilisateur

Avancé : 199 $/mois par utilisateur

Personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Agorapulse

G2 : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

💡 Conseil de pro : encouragez vos clients à partager leurs avis, témoignages ou photos de vos produits sur les réseaux sociaux. Partagez leurs publications pour favoriser l'engagement de la communauté.

8. Hootsuite (Idéal pour la gestion multi-plateforme des réseaux sociaux)

via Hootsuite

Hootsuite est une plateforme de gestion de projet pour les réseaux sociaux ( ) dotée de solides fonctionnalités CRM. Elle vous permet de surveiller les discussions sur les réseaux sociaux, d'interagir avec les clients et d'analyser les données grâce à des rapports clairs et efficaces.

Ses outils d'écoute sociale suivent les mentions de la marque, les mots-clés du secteur et l'activité des concurrents afin de vous aider à comprendre le sentiment des clients et les tendances du marché. Hootsuite offre également des fonctionnalités d'automatisation telles que les réponses automatiques, les réponses enregistrées, l'étiquetage et les attributions automatisés.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Gérez tous vos comptes sociaux à partir d'une seule interface, qui vous permet de planifier, publier et analyser facilement

Surveillez les mots-clés, les mentions et les hashtags pour rester informé des sentiments à l'égard de votre marque et des tendances du secteur grâce à sa fonction d'écoute sociale

Utilisez Hootsuite Amplify pour tirer parti des réseaux sociaux des employés de votre entreprise afin de promouvoir votre marque

Limitations de Hootsuite

Il ne vous permet de télécharger que 10 images maximum sur Instagram, bien que l'application vous permette d'en publier davantage

La fonctionnalité de rapports ne permet pas d'accéder en un clic à plus de détails à partir des diagrammes et des graphiques directement

Tarifs Hootsuite

Professionnel : 99 $/mois par utilisateur

Équipe : 249 $/mois pour 3 utilisateurs

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Hootsuite

G2 : 4,2/5 (plus de 5 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hootsuite ?

Hootsuite est fantastique pour gérer les réseaux sociaux. L'interface est facile à utiliser, et la mise en œuvre et la planification des publications sur différentes plateformes sont très pratiques. C'est un outil indispensable au quotidien, qui sert de point central pour tous nos réseaux sociaux. La gestion de plusieurs comptes et l'interaction avec les abonnés en un seul endroit permettent de gagner un temps considérable

Hootsuite est fantastique pour gérer les réseaux sociaux. L'interface est facile à utiliser, et la mise en œuvre et la planification des publications sur différentes plateformes sont très pratiques. C'est un outil indispensable au quotidien, qui sert de point central pour tous nos réseaux sociaux. La gestion de plusieurs comptes et l'interaction avec les abonnés en un seul endroit permettent de gagner un temps considérable

9. Buffer (Idéal pour une planification simple et efficace des publications)

via Buffer

Buffer est une application de gestion des réseaux sociaux qui aide les particuliers et les entreprises à affiner leurs efforts marketing. Elle vous permet de programmer des publications, d'analyser les performances et de gérer plusieurs comptes de réseaux sociaux à partir d'un tableau de bord centralisé.

La plateforme est principalement connue pour son interface conviviale et ses analyses robustes.

Les meilleures fonctionnalités de Buffer

Utilisez Buffer Publish pour créer et programmer des publications sur différentes plateformes et gérer plusieurs comptes de réseaux sociaux

Visualisez votre calendrier de publication et apportez des modifications grâce à son calendrier personnalisable

Obtenez des indicateurs de performance détaillés sur les publications afin de comprendre les niveaux d'engagement et d'optimiser vos stratégies avec Buffer Analytics

Limites de Buffer

Il ne fournit pas d'analyses pour toutes les plateformes de réseaux sociaux, ce qui limite la capacité des utilisateurs à suivre les performances de manière exhaustive

Le forfait Free ne vous permet pas de créer des fils de tweets et limite le nombre de comptes de réseaux sociaux connectés

Tarifs Buffer

Free

Essentiels : 6 $/mois par utilisateur

Équipe : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Buffer

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 400 avis)

🤝 Rappel amical : Une astuce CRM utile consiste à faire preuve de transparence. S'il y a un problème, reconnaissez-le publiquement sur les réseaux sociaux. Les clients apprécient l'honnêteté et la responsabilité.

10. Pipedrive (Idéal pour les solutions CRM sociales axées sur les équipes commerciales)

via Pipedrive

Pipedrive aide les spécialistes du marketing numérique et les stratèges d'entreprise à améliorer l'engagement et à gérer les relations clients. Sa disposition visuelle du pipeline facilite le suivi des discussions, la surveillance de la progression des prospects et l'identification des opportunités d'engagement.

Les automatisations telles que la génération d'e-mails de suivi et les rappels simplifient les flux de travail, libérant ainsi du temps pour la stratégie et la créativité. Sa fonctionnalité « Insights » optimise les efforts de CRM sur les réseaux sociaux et met en évidence les modèles d'engagement qui génèrent des résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Restez à jour dans vos suivis grâce à des outils tels que LeadBooster, Live Chat, Chatbot et des invites, instructions et recommandations basées sur l'IA

Apprenez à mieux connaître votre audience sur les plateformes de réseaux sociaux grâce à des rapports en temps réel, des informations basées sur l'IA, le suivi des objectifs et des analyses avancées

Intégrez-les facilement à votre infrastructure technologique, notamment Google Drive, Zapier, HubSpot et bien d'autres encore

Limitations de Pipedrive

Aucune option pour créer des listes de produits adaptées à des prospects spécifiques, ce qui peut entraîner une désorganisation des données

L'obtention de chiffres de haut niveau, tels que le nombre de nouveaux clients, nécessite souvent des installations de filtres complexes et peut donner des résultats peu fiables

Tarifs Pipedrive

Essentiel : 24 $/mois par utilisateur

Avancé : 44 $/mois par utilisateur

Professionnel : 64 $/mois par utilisateur

Puissance : 79 $/mois par utilisateur

Enterprise : 129 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pipedrive ?

J'apprécie l'interface utilisateur simple de Pipedrive, sa flexibilité de personnalisation et son large intervalle d'intégrations, qui est inégalé dans sa catégorie. Je le qualifierais même de modulaire, car vous pouvez facilement ajouter presque toutes les fonctionnalités que vous souhaitez grâce à des intégrations tierces. Cela vous garantit de ne jamais être limité par les restrictions de Pipedrive. D'autre part, si vous préférez une solution tout-en-un, Pipedrive reste supérieur à ses concurrents dans ce domaine.

J'apprécie l'interface utilisateur simple de Pipedrive, sa flexibilité de personnalisation et son large intervalle d'intégrations, qui est inégalé dans sa catégorie. Je le qualifierais même de modulaire, car vous pouvez facilement ajouter presque toutes les fonctionnalités que vous souhaitez grâce à des intégrations tierces. Cela vous garantit de ne jamais être limité par les restrictions de Pipedrive. D'autre part, si vous préférez une solution tout-en-un, Pipedrive surpasse toujours ses concurrents dans ce domaine.

Socialisez mieux avec ClickUp

Après avoir passé en revue les meilleurs outils CRM pour les réseaux sociaux, il apparaît clairement qu'il existe plusieurs options solides, chacune avec ses propres atouts.

Mais lorsqu'il s'agit d'allier efficacité et fonctionnalités intelligentes, ClickUp se démarque clairement. 👑

Il fusionne les fonctionnalités de gestion de projet et de CRM pour rationaliser les interactions avec les clients et renforcer l'engagement. Avec ClickUp Automations, vous pouvez facilement gérer les suivis et les tâches répétitives, tandis que ClickUp Brain utilise l'IA pour centraliser vos données et affiner votre stratégie de contenu. Et avec ClickUp Chat, la collaboration avec votre équipe est fluide.

Toutes ces fonctionnalités font de ClickUp le meilleur choix pour gérer le CRM des réseaux sociaux et vous permettre de garder une longueur d'avance dans votre stratégie.

