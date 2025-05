les 10 meilleurs outils d'extension de phrases basés sur l'IA pour une écriture plus claire

Le brouillon se présentait parfaitement, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vos phrases étaient courtes et sèches, manquant de la profondeur nécessaire.

Vous pouvez résoudre ce problème d'écriture typique avec les bons outils.

Un expanseur de phrases basé sur l'IA vous aide à transformer des idées de base en énoncés clairs et percutants. Alors que beaucoup s'appuient sur des aides à la rédaction traditionnelles, ces outils vont au-delà de la grammaire, donnant à votre écriture plus de clarté et d'impact en quelques ajustements seulement.

Dans ce blog, nous allons explorer les 10 meilleurs outils d'extension de phrases basés sur l'IA pour vous aider à améliorer vos phrases sans effort. 📝

⏰ Résumé en 60 secondes Voici nos 10 recommandations pour votre prochain outil d'extension IA : ClickUp (Idéal pour les équipes gérant des projets et la création de contenu) ContentDetector.ai (Idéal pour les rédacteurs qui souhaitent créer du contenu sûr grâce à la détection de l'IA) Originality. ai (Idéal pour les créateurs de contenu qui veulent garantir l'originalité et le référencement naturel) Humanize AI Text Sentence Expander (Idéal pour les spécialistes du marketing qui souhaitent affiner le contenu généré par l'IA) Junia AI Text Expander (Idéal pour les professionnels ayant besoin d'extensions rapides et précises) WriterBuddy. Expandeur de phrases IA (Idéal pour les blogueurs et les étudiants qui ont besoin d'améliorations simples) Musely. Expandeur de phrases IA (Idéal pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les influenceurs) Edit Pad AI Sentence Expander (Idéal pour les utilisateurs généraux à la recherche d'un outil d'extension de contenu facile à utiliser) HyperWrite Sentence Expander (Idéal pour les professionnels à la recherche d'une aide personnalisée à la rédaction) Typli. Expandeur de phrases en IA (Idéal pour les indépendants et les entrepreneurs ayant besoin de contenus variés)

Choisir le bon outil d'expansion de phrases par IA peut rationaliser votre processus de rédaction. Pour vous assurer qu'il vous convient, concentrez-vous sur les fonctionnalités clés qui améliorent la précision, la vitesse et la lisibilité.

Voyons ce que vous devez rechercher pour tirer le meilleur parti de votre outil⚒️

Développement basé sur l'IA : Utilise des algorithmes avancés pour développer des phrases tout en préservant le sens et le contexte d'origine

Vérificateur de plagiat : Comprend un vérificateur de plagiat intégré pour garantir que votre contenu reste original et exempt de duplication

Précision : développe les phrases sans altérer le contexte original, garantissant la précision de votre écriture

Rapidité : permet d'obtenir des expansions rapides en quelques clics, ce qui vous fait gagner du temps par rapport à la réécriture manuelle

lisibilité : *Se concentre sur la transformation de phrases complexes en contenu clair et facile à comprendre

Polyvalence : Convient à un large intervalle de contenus, y compris les écrits académiques, la création littéraire, les rapports professionnels, les billets de blog, etc

Tonalité personnalisable : Vous permet d'adapter la tonalité de votre contenu développé en fonction de votre public cible

Assistance multilingue : Assistance en plusieurs langues, ce qui la rend utile pour des publics internationaux et divers

📖 À lire également : Les 10 meilleurs outils de relecture par IA pour une meilleure modification en cours

Vous ne savez pas quel outil d'extension de phrases par IA améliore votre contenu ?

Qu'il s'agisse d'améliorer la lisibilité ou la créativité, ces outils offrent des fonctionnalités uniques pour répondre à vos besoins. Voici un bref aperçu pour vous aider à choisir le meilleur. 💁

Outil Idéal pour Fonctionnalité remarquable ClickUp Teams gérant la création de contenu et les tâches et projets associés S'intègre aux outils de gestion des tâches et des projets pour une gestion fluide des flux de travail et une création de contenu efficace ContentDetector. ia Les rédacteurs qui se concentrent sur la détection par IA de contenu sûr Garantit que le texte développé reste humain et sûr pour l'IA Originalité. IA Les créateurs de contenu qui privilégient l'originalité et le référencement naturel Détection du plagiat et expansion de texte Humaniser l'IA Expandeur de phrases de texte Les spécialistes du marketing peaufinent le contenu généré par l'IA Améliore le texte généré par l'IA pour le rendre plus naturel et plus attrayant Junia, l'outil d'expansion de texte par IA Professionnels ayant besoin d'extensions rapides et précises Offre des expansions contextuelles avec une flexibilité de ton et de style WriterBuddy. Expandeur de phrases IA Blogueurs et étudiants ayant besoin de simples améliorations Interface conviviale avec suggestions rapides d'amélioration du texte Musely. IA Expandeur de phrases Responsables des réseaux sociaux et influenceurs Optimise le contenu développé pour l'engagement sur les réseaux sociaux Éditeur de phrases avec IA de Editpad Utilisateurs généraux à la recherche d'un outil d'expansion de contenu facile à utiliser Développement simple avec des fonctionnalités de réécriture de base HyperWrite Sentence Expander Professionnels à la recherche d'une aide personnalisée à la rédaction Suggestions basées sur l'IA pour des styles d'écriture individuels Typli. Expandeur de phrases IA Aux indépendants et aux entrepreneurs qui ont besoin de contenus variés Options de personnalisation de l'IA pour différents besoins de contenu

Avec autant d'outils d'expansion de phrases basés sur l'IA, il peut être difficile de trouver le bon. Certains se concentrent sur la clarté, d'autres sur la créativité, et quelques-uns offrent un mélange parfait des deux. Nous avons rassemblé les 10 meilleurs outils pour faciliter votre décision, en mettant en évidence leurs principales fonctionnalités et leurs inconvénients.

Trouvons la solution idéale pour vos besoins en matière de rédaction. 👀

1. ClickUp (Idéal pour les équipes gérant des projets et la création de contenu)

Vous en avez assez de passer d'une application à l'autre ? Découvrez ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail ! 🤩

Que vous gériez des missions, rédigiez votre prochain article de blog ou planifiiez l'utilisation de l'IA pour vos campagnes de marketing numérique ( ), ClickUp centralise tout.

Avec ClickUp Brain intégré à l', vous travaillez plus intelligemment et plus rapidement que jamais. Vous avez besoin d'affiner une phrase ou d'ajouter des détails ? L'IA de Brain suggère des améliorations en fonction du contexte de votre contenu. En tant que premier réseau neuronal au monde à connecter les tâches, les documents, les personnes et les connaissances de l'entreprise, il vous permet d'affiner le contenu directement dans votre flux de travail en fonction du contexte de votre tâche ou de votre document

Affinez et optimisez votre contenu avec ClickUp Brain

De plus, ClickUp Docs facilite la rédaction et la modification en collaboration en rassemblant tous vos documents, wikis et idées dans un environnement de travail centralisé. Utilisez les commandes barre oblique « / » ou le bouton « Écrire avec l'IA » dans ClickUp Docs pour générer ou modifier du contenu. Il vous suffit de saisir votre phrase et l'IA l'étend en ajustant la clarté et le ton.

Générez plus rapidement un contenu de haute qualité avec AI Writer for Work de ClickUp Brain

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez les automatisations ClickUp pour gérer les tâches routinières telles que l'attribution des révisions de contenu ou le suivi des délais.

Ajoutez des champs personnalisés avec IA aux tâches pour créer automatiquement du contenu pour les descriptions de tâches

Résumez des tâches, des documents, des fils de commentaires et des discussions en ligne grâce à la fonctionnalité Ask IA

Obtenez des images générées par IA en utilisant les fonctionnalités d'IA de ClickUp Whiteboards

Saisissez les notes de réunion, transcrivez-les et extrayez facilement les éléments d'action avec ClickUp AI Notetaker

Limites de ClickUp

Il peut y avoir une courbe d'apprentissage pour les débutants

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vraie vie ?

ClickUp remplace vraiment plusieurs outils par un seul. Nous gérons la création de notre contenu, le marketing, le développement de produits, les documents de l'entreprise et bien plus encore en un seul endroit, grâce à ClickUp. Les services de notre entreprise sont en mesure de comprendre et de se tenir au courant des travaux des autres équipes beaucoup plus facilement puisque nous pouvons tout conserver au même endroit.

ClickUp remplace véritablement plusieurs outils par un seul. Nous gérons la création de notre contenu, le marketing, le développement de produits, les documents de l'entreprise et bien plus encore en un seul endroit, grâce à ClickUp. Les services de notre entreprise sont en mesure de comprendre et de se tenir au courant des travaux des autres équipes beaucoup plus facilement puisque nous pouvons tout conserver au même endroit.

🔍 Le saviez-vous ? 41 % des spécialistes du marketing rapportent que l'utilisation de l'IA a généré des revenus plus élevés grâce à leurs campagnes d'e-mailing.

2. ContentDetector. ai (Idéal pour les rédacteurs qui souhaitent détecter les contenus sûrs par IA)

ContentDetector.ai est une plateforme polyvalente qui identifie les textes générés par l'IA, y compris les résultats de modèles tels que ChatGPT, Claude, Gemini et autres, grâce à son détecteur de contenu IA. En outre, son expanseur de phrases vous aide à améliorer votre écriture et la création de contenu.

La plateforme exploite des algorithmes avancés de traitement du langage pour garantir que le contenu développé reste informatif, convaincant et soigné sans compromettre la clarté ou l'intention.

ContentDetector. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Décomposez des idées complexes en explications claires et détaillées pour une meilleure compréhension

Améliorez vos articles en y ajoutant des informations complètes et des détails intéressants pour captiver vos lecteurs

Passez votre contenu par plusieurs outils de détection IA tels que Originality.ai et Turnitin pour agréger les résultats et obtenir une plus grande précision

ContentDetector. Limites de l'IA

Manque d'applications de bureau, Android et iOS autonomes, ce qui limite l'accessibilité entre les appareils

Options limitées pour l'analyse et la personnalisation des commentaires

Prix de ContentDetector. ai

Free

ContentDetector. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs de ContentDetector. ai ?

Ce n'est pas vraiment unique ici, mais les résultats doivent être validés. La production créative se distingue facilement, mais le contenu technique est en fait un pile ou face.

Ce n'est pas vraiment unique ici, mais les résultats doivent être validés. La production créative se distingue facilement, mais le contenu technique est en fait un pile ou face.

🔍 Le saviez-vous ? Derrière la magie de l'expansion de phrases se cache le traitement du langage naturel (TLN). Les algorithmes de TLN aident l'IA à analyser les structures de phrases, les règles de grammaire et le sens contextuel, garantissant ainsi que les expansions ont un sens et restent cohérentes.

3. Originalité. IA (Idéal pour les créateurs de contenu qui veulent garantir l'originalité et le référencement naturel)

Originalité. L'expandeur de phrases de l'IA transforme les pensées éparses en un contenu bien structuré et attrayant. Il vous aide à transformer vos idées en paragraphes soignés sans difficulté.

Cet outil de rédaction d' s offre de nombreuses options pour vous aider à personnaliser, affiner et améliorer le contenu afin qu'il corresponde à votre style d'écriture et à vos besoins. Il peut extraire du contenu à partir de fichiers téléchargés ou en analysant des URL, offrant ainsi flexibilité et précision.

Les meilleures fonctionnalités de Orginality. ai

Téléchargez des fichiers ou extrayez du texte directement à partir d'URL pour générer rapidement du contenu développé sans saisie manuelle

Sélectionnez la manière dont vous souhaitez que l'outil développe vos phrases, que ce soit en poursuivant vos pensées ou en les rendant plus détaillées et complètes

Suivez les expansions passées grâce à l'historique des résultats pour comparer les versions et affiner votre écriture au fil du temps

Originalité. Limites de l'IA

Il signale souvent le contenu écrit par des humains comme étant généré par l'IA

Les utilisateurs sont limités à 20 extensions gratuites par jour, ce qui peut entraver une utilisation intensive

Originalité. Tarification de l'IA

Free

Paiement à l'utilisation : 30 $ par utilisateur (tarification unique à la demande)

Pro : 14,95 $/mois

Enterprise : 179 $/mois

Originalité. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : 4. 3/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Originality. ai ?

L'interface conviviale et les rapports détaillés le rendent facile à utiliser et à comprendre, ce qui en fait un outil essentiel pour les créateurs de contenu et les éducateurs. Ce que je n'aime pas dans Originality. AI, ce sont ses faux positifs occasionnels, où le contenu écrit par l'homme est signalé à tort comme étant généré par l'IA. Cela peut créer des inquiétudes inutiles et nécessite une vérification supplémentaire...

L'interface conviviale et les rapports détaillés le rendent facile à utiliser et à comprendre, ce qui en fait un outil essentiel pour les créateurs de contenu et les éducateurs. Ce que je n'aime pas dans Originality. IA, ce sont ses faux positifs occasionnels, où du contenu écrit par des humains est signalé à tort comme étant généré par l'IA. Cela peut créer des inquiétudes inutiles et nécessite une vérification supplémentaire...

🔍 Le saviez-vous ? La capacité de l'IA à développer des phrases reflète souvent la façon dont les humains ajoutent des couches à leurs pensées. Elle prend des éléments de base et les amplifie ou les développe, un peu comme nous le faisons naturellement dans nos discussions.

4. Humanize AI Text Sentence Expander (Idéal pour les spécialistes du marketing qui souhaitent affiner le contenu généré par l'IA)

via Humanize IA Expandeur de phrases de texte

Humanize AI Sentence Expander transforme des phrases courtes et simples en un contenu riche et bien structuré qui capte l'attention. Il vous aide à distinguer le contenu généré par l'IA du contenu humain, en offrant un intervalle d'options de personnalisation qui s'adaptent à vos objectifs spécifiques en matière de contenu.

Intégré à ChatGPT en tant qu'outil supplémentaire, Humanize IA améliore votre écriture, qu'il s'agisse de courts passages ou de documents volumineux. Au-delà de l'extension de texte, il inclut Humanize File, où vous pouvez télécharger des documents pour les développer et les affiner.

Humaniser les textes IA : les meilleures fonctionnalités

Développez et affinez votre texte dans plus de 26 langues, pour une portée mondiale

Téléchargez votre contenu étendu dans différents formats pour le modifier ou le publier ultérieurement

Décomposez des concepts complexes en textes facilement compréhensibles, avec un contexte et des explications supplémentaires

Humaniser l'IA Limites du texte

Les données mal structurées ou peu claires peuvent nécessiter des modifications en cours de traitement

L'outil se concentre principalement sur l'humanisation des textes générés par l'IA et peut manquer de fonctionnalités avancées telles que la rédaction contextuelle et la vérification des faits

Humaniser l'IA Tarification des textes

Free

Grow : 18,40 $/mois par utilisateur

Échelle : 32,80 $/mois par utilisateur

Humaniser l'IA Évaluations et commentaires sur les textes

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : 3 invites, instructions pour générer des styles de contenu spécifiques : Adoptez un ton convivial et conversationnel pour cet article de blog Créez une version plus professionnelle et plus soignée de cet e-mail Transformez ce paragraphe en un argument persuasif avec un appel à l'action clair

5. Junia AI Text Expander (Idéal pour les professionnels ayant besoin d'extensions rapides et précises)

Le générateur de texte de Junia IA transforme vos premières idées en un texte détaillé et attrayant.

Tout ce que vous avez à faire est de saisir votre texte initial et de fournir des informations générales pour définir le contexte. Cela aide l'IA à générer des suggestions plus précises et pertinentes, garantissant que le contenu développé correspond à votre message et à votre ton.

Construit avec un modèle d'IA personnalisé, ce générateur de texte IA d'.com vous aide à adapter votre contenu à des publics internationaux dans plus de 40 langues. De plus, il peut générer des articles d'une longueur maximale de 6 000 mots, ce qui le rend idéal pour les discussions approfondies et les contenus SEO de haut niveau.

Les meilleures fonctionnalités de l'IA de Junia

Développez le contenu avec des mots-clés pertinents pour améliorer la visibilité et la présence en ligne

Créez des modèles réutilisables pour garantir l'uniformité de tous vos projets de rédaction

Mettez du texte en surbrillance et développez-le en un seul clic. Vous disposez d'un tableau de bord intuitif pour saisir des mots-clés et des idées à développer

Limites de l'IA de Junia

L'interface utilisateur pourrait être améliorée pour une meilleure expérience

Options limitées pour la sélection des différentes émotions et tonalités

Tarification de Junia IA

Free

Créateur : 34 $/mois par utilisateur

Pro : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Junia IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Junia IA dans la vraie vie ?

Cela aurait été formidable s'ils avaient un détecteur de contenu IA intégré. Comme il est facile de trouver de nos jours des articles entiers écrits par IA

Cela aurait été formidable s'ils avaient un détecteur de contenu IA intégré. Comme il est facile de trouver de nos jours des articles entiers écrits par IA

💡 Conseil de pro : l'IA peut être invitée à introduire du langage figuré dans votre écriture, ce qui permet d'élargir et de diversifier la phrase de manière créative. Cela peut être particulièrement utile pour créer des textes descriptifs et attrayants.

6. WriterBuddy. Expandeur de phrases IA (Idéal pour les blogueurs et les étudiants qui ont besoin d'améliorations simples)

WriterBuddy. L'IA est un assistant d'écriture polyvalent qui aide les utilisateurs à améliorer la clarté et la profondeur de leurs phrases. Grâce à ses algorithmes d'IA avancés, il développe les phrases de manière contextuelle.

Ses commandes de personnalisation, sa sélection de ton et son ciblage d'audience vous aident à tout rédiger, des articles universitaires aux billets de blog informels.

Le générateur de contenu IA ( ) propose un rédacteur d'essais, un générateur de paragraphes et un générateur de conclusions pour faciliter la rédaction. Une fois que vous avez inséré votre entrée, WriterBuddy fournit deux à trois versions de la phrase développée, vous permettant de choisir la plus appropriée.

Meilleures fonctionnalités de WriterBuddy. ai

Choisissez parmi plus de 40 modèles pour répondre à différents besoins d'écriture et utilisez sa fonctionnalité Co-Writer pour écrire, modifier en cours, résumer, vérifier la grammaire et les citations

Utilisez le générateur d'acronymes pour obtenir des suggestions d'acronymes pertinentes et créatives

Élaborez une thèse solide pour vos travaux universitaires grâce aux générateurs de thèse, d'énoncé de thèse et de titre

WriterBuddy. Limites de l'IA

Il est efficace pour les textes courts, mais il répète souvent les idées lorsqu'il s'agit de rédiger un contenu long de plus de 2 000 mots

Il utilise souvent des modèles pour générer du contenu, ce qui peut entraîner un manque d'originalité et d'engagement

Tarifs de WriterBuddy. ai

Free

Évaluations et avis sur WriterBuddy. ai

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : 3 invites, instructions pour affiner le contenu : Décomposez cette phrase complexe en un langage plus simple et plus clair Développez cette idée avec un langage plus engageant et plus concret Affinez ce paragraphe pour améliorer son flux et sa lisibilité

7. Musely. Expandeur de phrases IA (Idéal pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les influenceurs)

Musely.ai est un outil d'amélioration de texte basé sur l'IA qui vous aide à rédiger des articles de blog, à générer des rapports et à modifier en cours d' s contenus ou créations basés sur l'IA.

Vous pouvez sélectionner différents types d'expansion, notamment Ajouter des détails, Inclure des exemples, Ajouter des preuves et Assistance statistique. Ajoutez des instructions spéciales pour mettre en évidence des points spécifiques et obtenez plusieurs options parmi lesquelles choisir pour différents objectifs.

Les meilleures fonctionnalités de Musely. ai

Développez et traduisez du texte en toute transparence dans plusieurs langues tout en garantissant la précision contextuelle grâce à ses modes d'expansion polyvalents tels que Rallonger et Continuer à écrire

Inclure des citations correctement mises en forme directement dans le contenu développé à des fins académiques ou de recherche

Choisissez entre les niveaux Basic (élaborations simples), Moderate (explications détaillées) et Advanced (analyses approfondies) pour adapter le niveau d'expansion dont vous avez besoin

Musely. Limites de l'IA

L'IA peut parfois générer des phrases inappropriées sur le plan du contexte ou incorrectes sur le plan factuel

L'outil peut avoir du mal à développer efficacement des phrases liées à des sujets hautement spécialisés

Musely. Tarifs de l'IA

Free

Évaluations et avis sur Musely. ai

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Paramétrez des modèles ClickUp dédiés qui décrivent les invites, instructions de ChatGPT pour des tâches spécifiques, telles que les articles de blog, les campagnes d'e-mailing ou les mises à jour sur les réseaux sociaux.

8. Editpad AI Sentence Expander (Idéal pour les utilisateurs généraux à la recherche d'une extension de contenu facile)

via Editpad IA Expandeur de phrases

L'expandeur de phrases d'EditPad AI est un outil de réécriture d'articles alimenté par l'IA, conçu pour améliorer et élaborer votre écriture sans effort.

Sa suite d'outils, dont IA Rédacteur d'e-mails et IA Générateur de paragraphes, vous permet d'enrichir votre écriture pour différents contextes en quelques clics seulement.

Son interface intuitive et conviviale facilite la collaboration en temps réel et le retour d'information instantané. De plus, avec un accès gratuit et une assistance dans plusieurs langues, l'outil vous aide à écrire clairement.

Les meilleures fonctionnalités d'Editpad

Choisissez entre Rallonger pour approfondir ou Continuer à écrire pour développer des idées existantes

Générez des essais narratifs, persuasifs, argumentatifs et descriptifs en quelques secondes grâce à son IA Essay Writer

Développez et écrivez des histoires fictives et non fictives convaincantes basées sur des invites, instructions en langage naturel grâce à son générateur d'histoires IA

Limites d'Editpad

L'outil limite la saisie à 200 mots par expansion, ce qui peut nécessiter de décomposer des textes plus longs

Les utilisateurs se sont plaints de nombreuses erreurs de grammaire et d'orthographe dans le contenu généré

Tarifs d'Editpad

Free

Évaluations et avis sur Editpad

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs d'Editpad dans la vraie vie ?

La seule chose que je n'aime pas dans Editpad, c'est que parfois, lorsque j'utilise la paraphrase, cela donne un sens complètement différent, donc je suggère, avant de continuer, de vérifier à nouveau si la phrase est sensée ou non, à part ça, j'aime tout dans Editpad.

La seule chose que je n'aime pas dans Editpad, c'est que parfois, lorsque j'utilisais la paraphrase, cela donnait un sens complètement différent, donc je suggère, avant de continuer, de revérifier si la phrase est sensée ou non, à part ça, j'aime tout dans Editpad.

💡 Conseil de pro : l'IA est également un outil puissant pour le brainstorming. Demandez-lui de développer un thème ou un concept sur lequel vous travaillez, et elle pourrait vous donner des angles nouveaux auxquels vous n'aviez pas pensé.

9. HyperWrite Sentence Expander (Idéal pour les professionnels à la recherche d'une aide personnalisée à la rédaction)

via HyperWrite Sentence Expander

L'outil Sentence Expander d'HyperWrite facilite la transformation de phrases simples en contenu détaillé et complet. C'est comme un chatbot interactif qui vous guide tout au long du processus d'expansion. Une fois votre texte développé, il vous explique comment il a obtenu la réponse pour référence future !

L'outil invite également automatiquement en fonction du contexte, en demandant : « Souhaitez-vous que j'élargisse une autre phrase ? »

Les meilleures fonctionnalités d'HyperWrite

Modifiez un document ou un message pour améliorer sa clarté, son ton et son style grâce à son éditeur magique

Transformez des concepts techniques ou abstraits en explications compréhensibles grâce à sa fonctionnalité Explique comme si j'avais 5 ans

Utilisez la fonctionnalité Flexible AutoWrite et l'outil d'extension de paragraphe pour créer du contenu long et court et développer votre écriture

Limites d'HyperWrite

Il manque des fonctionnalités de modification en cours qui permettent aux utilisateurs d'apporter des ajustements plus précis au style, à la mise en forme ou à la structure au sein même de l'outil

Nécessite une connexion à chaque utilisation, contrairement à d'autres outils gratuits qui offrent un accès instantané sans authentification

Tarifs HyperWrite

Premium : 19,99 $/mois par utilisateur

Ultra : 44,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur HyperWrite

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'HyperWrite dans la vraie vie ?

Il ne vous dit pas quand la phrase ou le paragraphe va se terminer. Vous devez attendre quelques secondes pour voir si vous obtenez d'autres suggestions basées sur les phrases précédentes.

Il ne vous dit pas quand la phrase ou le paragraphe va se terminer. Vous devez attendre quelques secondes pour voir si vous obtenez d'autres suggestions basées sur les phrases précédentes.

📮ClickUp Insight : 37 % des personnes ayant répondu à notre enquête sur l'utilisation de l'IA utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une assistance à la rédaction basée sur l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

10. Typli. Expandeur de phrases IA (Idéal pour les indépendants et les entrepreneurs ayant besoin de contenus variés)

Typli. ai offre un puissant outil d'extension de phrases qui transforme des phrases concises en énoncés détaillés. La plateforme propose une suite complète de plus de 184 outils de rédaction basés sur l'IA, dont un rédacteur d'e-mails, un générateur d'articles et des outils de paraphrase pour la création de contenu de haute qualité

Par exemple, son outil de réécriture de phrases vous permet de créer un texte original et unique basé sur votre contenu, tandis que son convertisseur de texte IA en texte humain humanise le texte d'entrée. Il offre également des capacités de référencement pour améliorer la visibilité du contenu et un vérificateur de plagiat gratuit.

Les meilleures fonctionnalités de Typli. ai

Rédigez des phrases et des textes plus longs tels que des essais, des rapports et des documents de recherche jusqu'à 10 000 mots dans la section de saisie

Suivi du nombre de mots de la phrase originale et du texte développé pour respecter les objectifs ou les limites de longueur

Utilisez ses outils de rédaction IA à différentes fins, tels que l'IA Rédacteur de discours, l'IA Générateur de débats, l'IA Résumé, le Convertisseur de voix passive en voix active et le Réécrivain ChatGPT

Limites de Typli. ai

La version gratuite permet d'étendre le contenu jusqu'à 1 000 mots

Flexibilité limitée pour ajuster le ton ou l'intention du contenu développé

Prix de Typli. ai

Free

Basique : 12,99 $/mois par utilisateur

Plus : 19,99 $/mois par utilisateur

Pro : 49,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Typli. ai

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : lorsque vous développez des phrases, utilisez des structures de phrases variées. L'IA peut vous aider à diversifier votre contenu en transformant une simple déclaration en une déclaration complexe ou en introduisant des éléments tels que le parallélisme pour un flux plus engageant.

Restez sur la bonne voie avec ClickUp

Trouver le parfait outil d'extension de phrases par IA peut ressembler à une chasse au trésor, surtout avec autant d'outils disponibles. Les options dont nous avons discuté offrent d'excellentes fonctionnalités, qu'il s'agisse d'améliorer la clarté ou d'ajouter de la profondeur à votre écriture.

Mais pourquoi se contenter d'améliorer les phrases alors que vous pouvez améliorer l'ensemble de votre flux de travail ?

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, va bien au-delà de la simple amélioration de votre écriture. Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer de manière transparente tout ce que vous voulez, des articles de blog aux rapports, tout en collaborant en temps réel. De plus, ClickUp Brain vous aide à transformer vos idées brutes en un contenu clair et concis, donnant ainsi un coup de pouce supplémentaire à votre écriture.

Et ce n'est pas tout : ClickUp vous offre un environnement de travail centralisé pour gérer les tâches, communiquer avec votre équipe par discussion et intégrer plus de 1 000 applications pour rationaliser l'ensemble de votre processus.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp, c'est gratuit ! ✅