Comment hiérarchiser le backlog produit pour accélérer la livraison des produits

Dans un projet Agile, s'attaquer à toutes les tâches de votre liste peut sembler insurmontable, à moins que vous et votre équipe ne disposiez de capacités surhumaines.

C'est comme si l'on vous remettait une carte au trésor sans « X » pour indiquer l'emplacement. Chaque endroit semble prometteur, mais vous ne savez pas par où commencer à creuser.

Alors, quel est le secret pour rester productif et s'attaquer en premier lieu aux tâches les plus critiques ? C'est simple : la hiérarchisation du backlog.

Cette stratégie intelligente aide votre équipe à gérer toutes les demandes concurrentes, en veillant à ce que les tâches les plus importantes soient mises en avant.

Dans cet article, nous examinerons les méthodes clés pour hiérarchiser votre backlog de produit et atteindre vos objectifs commerciaux.

Qu'est-ce qu'un backlog de produit ?

Un backlog de produit est un artefact Scrum essentiel : il s'agit d'une liste des tâches, fonctionnalités et améliorations que l'équipe doit réaliser pour développer un produit. La feuille de route permet à l'équipe de rester organisée et alignée, en veillant à ce que chacun sache ce qu'il doit faire.

Voici pourquoi un backlog de produit est essentiel : Offre une grande flexibilité d'adaptation : Peut s'adapter aux changements des tendances du marché, des besoins des clients et des objectifs organisationnels, tout en garantissant l'agilité et la réactivité de l'équipe

Élaborez une feuille de route vers la réussite : Assurez-vous de toujours travailler sur ce qui compte le plus et d'aligner vos efforts sur les objectifs de l'entreprise

Sert de référence pour l'équipe : Sert de point de référence central pour l'équipe de développement et permet à tout le monde d'être sur la même page

Décompose les idées : Transforme les concepts généraux en tâches claires, réalisables et faciles à travailler

Se concentre sur l'essentiel : Permet à l'équipe de rester concentrée sur les priorités qui apportent le plus de valeur, avec un minimum de distractions

Améliore la collaboration : offre une visibilité sur les tâches et la progression, améliorant ainsi le travail d'équipe et la communication à tous les niveaux

Aide à hiérarchiser le travail : Aide l'équipe à se concentrer sur les tâches en fonction de leur importance, en donnant la priorité aux tâches les plus importantes

Le backlog de produit Agile Scrum est une liste dynamique des fonctionnalités ou des forfaits souhaités. Le backlog de sprint se concentre sur les tâches que l'équipe va accomplir au cours d'un sprint donné.

Chaque sprint extrait du backlog de produit les tâches qui correspondent à la feuille de route du produit, garantissant ainsi une progression régulière et une valeur commerciale continue.

Comprendre la priorisation du backlog produit

Le backlog produit est essentiel à la gestion du développement d'un produit dans Agile. Mais toutes les tâches du backlog ne se valent pas.

Imaginez que vous êtes chef dans un restaurant très fréquenté, avec un garde-manger rempli d'ingrédients (tâches). Vous ne pouvez pas tout cuisiner en même temps, vous établissez donc des priorités en fonction des commandes : certaines nécessitent plus de temps, d'autres sont plus rapides à préparer.

Voici comment fonctionne la priorisation du backlog. Il s'agit de décider quelles tâches doivent être traitées en premier, lesquelles peuvent attendre et lesquelles ne sont peut-être plus nécessaires. Il s'agit de trouver un équilibre entre les corrections à court terme et les améliorations à long terme, en veillant à ce que les fonctionnalités les plus critiques soient traitées en premier sans perdre de vue la situation dans son ensemble.

Mais avant de commencer, vous devez connaître les facteurs qui contribuent au processus de hiérarchisation.

Facteurs clés à prendre en compte pour hiérarchiser le backlog de produit

La priorisation se concentre sur les tâches qui auront le plus d'impact sur les utilisateurs et l'entreprise. Tenez compte des facteurs suivants :

Commentaires des clients : Que veulent vos clients avant tout ? Hiérarchisez les tâches qui feront la plus grande différence pour eux en fonction de leurs demandes Objectifs commerciaux : La tâche est-elle en adéquation avec les objectifs de votre entreprise ? Assurez-vous que le travail que vous priorisez contribue à la réalisation des objectifs à long terme Demande du marché : devez-vous répondre à des tendances urgentes ou aux actions de vos concurrents ? Les demandes du marché peuvent influencer les tâches à traiter en priorité Faisabilité technique : la tâche est-elle techniquement possible à l'heure actuelle ? Certains éléments peuvent être plus difficiles à réaliser en raison de contraintes en matière de ressources ou de limitations techniques Dépendances : certaines tâches ne peuvent être effectuées tant que d'autres ne sont pas terminées. Suivez les dépendances et traitez les tâches qui doivent être achevées en priorité Risque et complexité : si quelque chose est risqué ou particulièrement compliqué, il peut être préférable de s'en occuper rapidement afin d'éviter que cela ne devienne un problème plus important par la suite Disponibilité des ressources : De quelle capacité dispose votre équipe ? Assurez-vous d'être réaliste quant à ce qui peut être fait en fonction de la disponibilité et des compétences de votre équipe

👀 Le saviez-vous ? Les entreprises qui se concentrent sur l'expérience client enregistrent une augmentation de 80 % de leur chiffre d'affaires, et celles qui en font une priorité sont 60 % plus rentables que celles qui ne le font pas.

Le rôle des différents membres de l'équipe dans la hiérarchisation du backlog produit

La priorisation du backlog produit n'est pas un effort individuel. Elle nécessite la contribution de différents membres de l'équipe produit, qui apportent chacun leur point de vue unique. Voici comment les différents membres de l'équipe contribuent :

Propriétaire du produit : Le PO dirige le processus de hiérarchisation du backlog en tenant compte de la valeur commerciale, des besoins des clients et des commentaires des parties prenantes

Scrum Master : Le Scrum Master facilite le processus, veille à ce que l'équipe respecte les principes Agile, élimine les obstacles et aide le PO à hiérarchiser les tâches

Équipe de développement : l'équipe de développement fournit des informations techniques sur la faisabilité et la complexité des tâches, influençant ainsi les priorités en fonction des efforts, des dépendances et des exigences techniques

Parties prenantes : Leurs commentaires et leurs contributions, tant du point de vue de l'entreprise que des clients, garantissent que le backlog reflète ce qui est le plus important pour les utilisateurs finaux et les objectifs organisationnels

Stratégies efficaces pour hiérarchiser un backlog de produit

La hiérarchisation du backlog de produit est essentielle pour garantir que votre équipe se concentre sur les tâches les plus critiques au moment opportun. Elle permet de fournir plus rapidement de la valeur aux clients tout en garantissant une utilisation efficace des ressources.

Voici quelques techniques pratiques pour hiérarchiser votre backlog :

1. Classement par pile

Le classement par pile est une méthode simple mais efficace pour classer les éléments de votre backlog du plus important au moins important.

Divisez vos tâches en :

Éléments hautement prioritaires : ils se trouvent en haut de votre backlog et sont traités en priorité

Éléments à faible priorité : ils sont placés en bas et peuvent être réexaminés une fois les tâches plus urgentes achevées

Cela permet de simplifier les choses et aide votre équipe à se concentrer sur ce qui compte vraiment et à créer rapidement de la valeur.

📍Exemple : Imaginez que vous êtes le chef de produit d'une application bancaire mobile. Votre équipe jongle avec plusieurs demandes de fonctionnalités, notamment : Améliorations de la connexion biométrique (priorité élevée – améliore la sécurité et l'expérience utilisateur)

Mise à jour de l'interface utilisateur en mode sombre (priorité moyenne – améliore l'esthétique sans affecter les fonctionnalités)

Thèmes d'application personnalisables (priorité faible – fonctionnalité intéressante, mais pas indispensable) En utilisant le classement par pile, vous vous assurez que la mise à jour de sécurité est traitée en premier, suivie des améliorations de l'ergonomie, tandis que les mises à jour esthétiques attendent que les fonctionnalités essentielles soient en place. De cette façon, votre équipe reste concentrée sur la fourniture d'une valeur maximale sans se laisser distraire par des tâches moins critiques.

2. Méthode MoSCoW

La méthode MoSCoW est un moyen simple de classer les éléments de votre backlog. Répartissez-les en quatre catégories :

Indispensable : fonctionnalités essentielles au bon fonctionnement du produit

S hould have : fonctionnalités importantes mais non essentielles qui peuvent améliorer le produit

C ould have : fonctionnalités intéressantes mais non urgentes

Wn'aura pas : les fonctionnalités qui ne sont pas nécessaires pour l'itération actuelle

Votre équipe peut ainsi mieux se concentrer sur les fonctionnalités opportunes.

💡Conseil de pro : MoSCoW est souvent associé au timeboxing, où une échéance fixe oblige à rester concentré sur les exigences les plus critiques.

3. Matrice valeur/effort

Cette méthode évalue chaque élément en fonction de la valeur qu'il apporte et de l'effort nécessaire à sa mise en œuvre. Ajoutez vos tâches dans quatre quadrants :

Valeur élevée, effort réduit : donnez la priorité à ces éléments, car ils offrent le meilleur retour sur investissement

Valeur élevée, effort important : important, mais peut nécessiter davantage de ressources.

Faible valeur, faible effort : à envisager pour des gains rapides ou des priorités faibles

Faible valeur, effort important : priorité la plus faible en raison du coût élevé et du faible rendement

💡Conseil de pro : pour obtenir une vue plus visuelle de vos quadrants, procurez-vous le modèle de matrice des priorités ClickUp.

4. Modèle Kano

Selon PwC, un client sur trois (32 %) cesserait de faire affaire avec une marque qu'il apprécie après une seule mauvaise expérience.

Pas étonnant que la satisfaction des clients soit l'une des commandements pour la réussite d'une entreprise.

Le modèle Kano est une méthode de classification des fonctionnalités d'un produit en fonction de leur impact sur la satisfaction client.

Il divise les fonctionnalités en cinq catégories :

Besoins fondamentaux : les éléments indispensables. S'ils manquent, les clients seront déçus, mais leur présence ne suffit pas nécessairement à impressionner qui que ce soit. Dans une application de suivi de la condition physique, les utilisateurs s'attendent à ce que le nombre de pas soit compté. Si cette fonctionnalité n'est pas disponible, ils ne l'achèteront pas

Besoins en matière de performances : plus vous en fournissez, plus la satisfaction client s'améliore, comme une synchronisation plus rapide de l'application avec les appareils portables. Les utilisateurs apprécient la rapidité, et plus elle est rapide, plus ils sont satisfaits

Besoins d'enthousiasme : les surprises agréables qui dépassent les attentes des clients. Dans notre exemple, il s'agirait de recommandations d'entraînement personnalisées basées sur l'IA : les clients ne s'y attendent pas, mais lorsqu'ils les découvrent, ils sont ravis

Besoins indifférents : fonctionnalités qui n'ont pas beaucoup d'importance pour les utilisateurs. Les couleurs personnalisables des icônes d'application en sont un exemple : certains utilisateurs peuvent les modifier une fois, mais cela n'a pas d'impact significatif sur leur expérience

Besoins inversés : fonctionnalités que certains clients pourraient adorer, mais que d'autres trouvent gênantes, par exemple le partage social permanent pour chaque entraînement

Le modèle Kano vous aide à hiérarchiser les tâches à accomplir !

👀 Le saviez-vous ? Un sondage réalisé par le Scrum Institute a révélé que les équipes qui organisent régulièrement des réunions de grooming constatent 50 % moins de défauts dans leurs versions logicielles que celles qui négligent cette pratique essentielle.

5. Modèle de notation RICE

Le modèle de notation RICE peut vous aider à hiérarchiser votre backlog en fonction de quatre facteurs clés. Voici comment cela fonctionne :

Portée : combien de personnes cette fonctionnalité affectera-t-elle ? Plus la portée est élevée, plus l'impact sera important

Impact : dans quelle mesure cette fonctionnalité améliorera-t-elle l'expérience utilisateur ou fera-t-elle évoluer l'entreprise ? Un impact élevé signifie des récompenses importantes

Confiance : Dans quelle mesure avez-vous confiance en vos estimations en matière de portée, d'impact et d'efforts ? Plus vous avez confiance, plus vos décisions sont solides

Effort : combien de temps ou de ressources cette fonctionnalité nécessitera-t-elle ? Moins l'effort est important, meilleur est le retour sur investissement

En attribuant des notes à chaque facteur et en calculant le total, vous pouvez rapidement déterminer les initiatives qui méritent d'être financées.

6. Récits d'utilisateurs

Les récits d'utilisateurs décrivent une fonctionnalité ou une fonction du point de vue de la personne qui l'utilise. Ils aident les équipes à se concentrer sur ce qui doit être construit et pourquoi c'est important.

📌 Par exemple : En tant qu'acheteur, je souhaite enregistrer les informations de ma carte de crédit afin de pouvoir passer plus rapidement à la caisse la prochaine fois.

Les récits d'utilisateurs sont essentiels, car ils se concentrent sur les besoins de l'utilisateur, garantissant ainsi que chaque fonctionnalité contribue à résoudre un problème réel.

Comment hiérarchiser un backlog de produit

Bien que les détails puissent varier d'une équipe à l'autre, les étapes suivantes s'appliquent généralement pour hiérarchiser efficacement un backlog de produit :

Étape 1 : Comprendre la vision et les objectifs de votre produit

Avant de vous plonger dans votre backlog, il est essentiel de comprendre la vision et les objectifs de votre produit. En tant qu'artefact Scrum, votre backlog doit s'aligner sur ces objectifs afin de se concentrer sur les fonctionnalités les plus impactantes.

Votre vision doit rester le fil conducteur qui guide chacune de vos décisions. Posez-vous la question suivante : comment chaque fonctionnalité contribue-t-elle à la vision globale ? Une hiérarchisation rigoureuse garantit que seules les tâches les plus importantes sont prioritaires.

La configuration de votre projet sur un outil de gestion du backlog de produit tel que ClickUp simplifie ce processus. Ajoutez vos feuilles de route et vos sprints à cette application tout-en-un pour le travail pour démarrer rapidement.

Configurez votre flux de travail Agile sur ClickUp

ClickUp pour les équipes produit offre des fonctionnalités robustes de gestion de produit qui aident votre équipe à mieux définir ses objectifs, suivre la progression et synchroniser les éléments du backlog avec votre vision.

Besoin d'aide pour démarrer ? Commencez à travailler avec le modèle de backlog ClickUp. Parfait pour les débutants et les utilisateurs expérimentés, il rationalise le processus de création et de catégorisation du backlog du PO.

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de backlog ClickUp pour un processus simple et efficace de création de backlog

Votre équipe peut utiliser le formulaire d'envoi de ticket du modèle pour ajouter ses éléments prioritaires en quelques secondes. Le responsable des demandes, ainsi que le reste de l'équipe, peuvent ensuite utiliser six vues prédéfinies pour lire les éléments et les hiérarchiser.

💡Conseil de pro : Si vous débutez dans la gestion du backlog, les modèles de backlog de produit peuvent être un point de départ utile. Ils vous fournissent des cadres prêts à l'emploi et des bonnes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement, ce qui vous permet de gagner du temps et d'éliminer les obstacles.

Étape 2 : hiérarchiser à l'aide de techniques agiles

Maintenant que vous connaissez les techniques de priorisation Agile les plus efficaces, choisissez-en une, telle que le mode MoSCoW ou Kano, pour commencer à classer les éléments de votre backlog.

Veillez à inclure la priorisation des fonctionnalités dans votre projet. Cela permettra à votre équipe d'analyser les besoins et les demandes des clients, les objectifs commerciaux et la faisabilité technique.

Ces méthodes vous aident à identifier les fonctionnalités les plus impactantes et celles qui peuvent être reportées, afin de garantir que les fonctionnalités les plus utiles sont livrées en premier.

Définissez des priorités dans ClickUp pour mieux distinguer ce qui doit être fait immédiatement et ce qui peut attendre

ClickUp propose divers outils pour simplifier la hiérarchisation des priorités. Avec les priorités de tâches ClickUp, vous pouvez facilement attribuer des niveaux de priorité Élevé, Moyen ou Faible aux tâches, puis les trier ou les filtrer en conséquence, afin que rien d'important ne passe entre les mailles du filet.

Avec les vues personnalisées de ClickUp, vous pouvez visualiser les tâches regroupées par priorité dans des tableaux Kanban ou des listes, utiliser des diagrammes de Gantt pour analyser les dépendances et les échéanciers, et surveiller la charge de travail et la planification des capacités avec la vue Équipe.

💡Conseil de pro : vous ne savez pas par où commencer ? Laissez les modèles de hiérarchisation de ClickUp faire le gros du travail à votre place !

Étape 3 : Divisez les tâches volumineuses en tâches plus petites et plus faciles à gérer

Une fois que vous aurez hiérarchisé votre backlog, vous vous rendrez probablement compte que certaines tâches sont trop volumineuses ou trop complexes pour être considérées comme une seule unité de travail.

Pour la gestion de projet Scrum, il est essentiel de décomposer ces tâches extrêmement volumineuses en sous-tâches plus petites et plus faciles à gérer. Créez des ensembles de fonctionnalités complexes et déployez des corrections de bugs plus importantes en créant des tâches et des sous-tâches ClickUp qui peuvent être achevées en un seul sprint.

Par exemple, au lieu de vous lancer dans une tâche vague telle que « Créer une passerelle de paiement », divisez-la en étapes concrètes telles que « Configurer l'API de paiement », « Concevoir la page de paiement » et « Tester la fonctionnalité de paiement »

Les tâches plus petites sont plus faciles à attribuer, à suivre et à achever, ce qui permet de maintenir une dynamique élevée.

Transformez des projets complexes en tâches réalisables grâce aux tableaux Kanban de ClickUp

Et une fois vos sous-tâches définies, tirez parti de la magie des automatisations ClickUp.

Configurez des alertes et des notifications automatiques pour avertir votre équipe lorsque des tâches et sous-tâches essentielles ont progressé. Les automatisations peuvent également rappeler aux membres de l'équipe les dates d'échéance à venir afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

💡Conseil de pro : Vous avez besoin d'un modèle de backlog robuste pour suivre les tâches qui demandent beaucoup d'efforts et les cibles mobiles ? Le modèle de backlog Sprint de ClickUp vous permettra d'être opérationnel en un rien de temps.

Étape 4 : Suivez la progression

Le suivi de la progression est essentiel pour gérer votre backlog et garantir que votre équipe avance comme prévu. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui a été achevé, mais aussi d'identifier rapidement les obstacles potentiels et d'apporter les ajustements nécessaires.

Suivez la progression de votre équipe grâce au tableau de bord ClickUp

Pour y parvenir efficacement, vous pouvez notamment utiliser les tableaux de bord ClickUp, qui vous offrent un aperçu en temps réel des progrès réalisés par votre équipe. Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés pour suivre l'état d'avancement de chaque tâche, fonctionnalité ou sprint. Cela vous permet de mesurer la vitesse des sprints, d'identifier les obstacles et d'ajuster le cap si nécessaire.

Étape 5 : Communiquez et collaborez avec votre équipe

Une communication et une collaboration efficaces sont au cœur de tout projet agile réussi. Une fois que vous avez hiérarchisé et décomposé les tâches, il est essentiel de maintenir la discussion. Des vérifications régulières, des boucles de rétroaction et des canaux de communication ouverts permettent de s'assurer que tout le monde reste aligné et concentré sur les mêmes objectifs.

📮ClickUp Insight : Environ 41 % des professionnels préfèrent la messagerie instantanée pour communiquer au sein de leur équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent dispersés sur plusieurs canaux, fils ou messages directs, ce qui rend plus difficile la récupération des informations par la suite. Avec une solution intégrée telle que ClickUp Chat, vos fils de discussion sont mappés à des projets et des tâches spécifiques, ce qui permet de garder vos discussions dans leur contexte et facilement accessibles.

Chaque dossier ou projet dans ClickUp reçoit automatiquement son propre canal de discussion. Cette organisation permet des discussions ciblées sur des projets spécifiques sans encombrer les discussions générales.

Tirez parti du chat ClickUp alimenté par l'IA pour une communication plus efficace

ClickUp Chat exploite l'IA pour améliorer la productivité. Des fonctionnalités telles que AI CatchUp résument les discussions manquées, tandis que AI Task Creation peut générer automatiquement des tâches à partir des messages de discussion, rationalisant ainsi les flux de travail.

Vous pouvez épingler des messages importants aux tâches pour vous y référer facilement, et les suivis vous aident à suivre les éléments d'action issus des discussions, garantissant ainsi que les discussions critiques débouchent sur des tâches exploitables.

Étape 6 : Évaluer et ajuster les backlogs de manière cohérente

Les équipes agiles savent que la flexibilité est la clé. Le backlog de produit n'est pas une tâche ponctuelle : il doit être régulièrement revu et ajusté pour rester en phase avec l'évolution des priorités, les demandes du marché ou les nouvelles informations.

Un tri régulier du backlog permet également d'aligner vos priorités sur votre vision et vos objectifs pour le produit.

Configurez des points de sprint dans les tâches ClickUp

Des évaluations cohérentes vous permettent de redéfinir la priorité des éléments, d'ajouter de nouvelles tâches ou de supprimer celles qui sont obsolètes. Grâce à la gestion des tâches de ClickUp, vous pouvez facilement ajuster votre backlog, déplacer des tâches et ajouter de nouveaux éléments.

Configurez des révisions récurrentes ou synchronisez-les avec votre calendrier de sprints pour vous assurer que votre backlog reste pertinent et à jour. Les mises à jour et notifications en temps réel informent votre équipe de tout changement, permettant à chacun de rester concentré sur les tâches les plus critiques.

En fin de compte, la configuration des sprints peut s'avérer tout aussi difficile que leur exécution. Grâce au modèle Backlogs et sprints de ClickUp, votre PO peut avoir l'esprit tranquille, sachant que toutes les tâches clés sont prises en charge.

Télécharger ce modèle Exécutez vos sprints à l'aide du modèle Backlog et Sprints de ClickUp

Si vous êtes un Scrum Master à la recherche d'un modèle qui vous permette de garder votre backlog aligné et d'exécuter des sprints et des rétrospectives de sprint en un seul endroit, ce modèle est fait pour vous.

Son approche en trois volets vous aide à établir des priorités claires, à créer des backlogs organisés et à partager les mises à jour avec vos coéquipiers et développeurs, le tout dans un seul document.

Nous utilisons ClickUp pour suivre nos projets de développement logiciel en interne ; la gestion de plusieurs projets et équipes me facilite la tâche, c'est l'un des meilleurs outils que j'ai utilisés jusqu'à présent pour gérer mes projets scrum et agiles modernes.

Hiérarchisez sans effort votre backlog avec ClickUp

Dans une équipe Agile, votre backlog de produit doit être un atout puissant. Mais sans mises à jour constantes et sans hiérarchisation adéquate, il peut freiner votre équipe. C'est là que ClickUp entre en jeu pour faire toute la différence !

ClickUp simplifie la gestion du backlog en proposant des outils intuitifs pour organiser, hiérarchiser et mettre à jour les tâches.

Grâce à des fonctionnalités telles que la hiérarchisation par glisser-déposer et les champs personnalisables pour mettre en évidence les priorités, ClickUp vous aide à rester organisé. Les espaces collaboratifs permettent également à l'équipe de contribuer de manière fluide, transformant ainsi votre backlog en un puissant moteur de réussite, et non en un obstacle.

Prêt à améliorer la gestion de votre backlog et à booster la productivité de votre équipe ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et commencez à hiérarchiser vos tâches comme un pro !