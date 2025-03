Comment hiérarchiser le carnet de commandes pour accélérer la livraison des produits

Dans un projet Agile, s'attaquer à toutes les tâches de votre liste À faire peut sembler insurmontable, à moins que vous et votre équipe n'ayez des capacités surhumaines. C'est comme si on vous remettait une carte au trésor sans « X » pour marquer l'endroit. Chaque endroit semble prometteur, mais vous n'avez aucune idée par où commencer à creuser. Alors, quel est le secret pour rester productif et s'attaquer d'abord au travail le plus critique ? C'est simple : la priorisation des arriérés.

Établir des priorités efficacement, expédier rapidement. Télécharger le modèle de backlog ClickUp /%ctaBtn/ Cette stratégie intelligente aide votre équipe à gérer toutes les demandes concurrentes, en veillant à ce que les tâches les plus importantes reçoivent l'attention qu'elles méritent. Dans cet article, nous examinerons les moyens clés d'établir les priorités de votre backlog de produits et d'atteindre vos objectifs commerciaux. ## ⏰ Résumé en 60 secondes

La hiérarchisation du carnet de commandes des produits aide les équipes agiles à rester concentrées sur les tâches à forte valeur ajoutée Le carnet de commandes est une liste dynamique de tâches, de fonctionnalités et de corrections de bugs pour le développement de produits Les facteurs clés de hiérarchisation comprennent les commentaires des clients, les objectifs de l'entreprise, la demande du marché, la faisabilité technique, les dépendances, les risques et la capacité de l'équipe * Les membres clés de l'équipe dans ce processus sont le propriétaire du produit, le Scrum Master, l'équipe de développement et les parties prenantes

Les techniques courantes de hiérarchisation des priorités comprennent le classement par pile, la méthode MoSCoW, la matrice valeur/effort, le modèle Kano, la notation RICE et les récits d'utilisateurs. Pour hiérarchiser efficacement les priorités, il faut comprendre la vision du produit, appliquer des techniques agiles, décomposer les tâches importantes, suivre la progression, communiquer avec l'équipe et réévaluer régulièrement. Des outils tels que se concentre sur les tâches que l'équipe va aborder dans un sprint donné. Chaque sprint tire des tâches du backlog produit qui s'alignent sur la feuille de route du produit, assurant une progression régulière et une valeur continue pour l'entreprise. ## Comprendre la priorisation du backlog produit Le backlog produit est crucial dans la gestion du développement d'un produit en Agile. Mais toutes les tâches du backlog ne sont pas créées égales.

Imaginez que vous êtes un chef dans un restaurant très fréquenté avec un garde-manger rempli d'ingrédients (tâches). Vous ne pouvez pas tout cuisiner en même temps, vous devez donc établir des priorités en fonction des commandes : certaines nécessitent plus de temps, d'autres sont plus rapides à préparer. C'est ainsi que fonctionne la priorisation du backlog. Il s'agit de décider quelles tâches doivent être abordées en premier, lesquelles peuvent attendre et lesquelles ne sont peut-être plus nécessaires. Il s'agit de trouver un équilibre entre les solutions à court terme et les améliorations à long terme, en veillant à ce que les fonctionnalités les plus importantes soient traitées en priorité sans perdre de vue la situation dans son ensemble. Mais avant de commencer, vous devez connaître les facteurs qui contribuent au processus de priorisation. ### Facteurs clés à prendre en compte pour prioriser le backlog produit La priorisation se concentre sur les tâches qui auront l'impact le plus significatif sur les utilisateurs et l'entreprise. Tenez compte de ces facteurs :

Commentaires des clients : Que veulent le plus vos clients ? Priorisez les tâches qui feront la différence la plus significative pour eux en fonction des demandes des clients 2. Objectifs de l'entreprise : La tâche est-elle conforme aux objectifs de votre entreprise ? Assurez-vous que le travail que vous priorisez assiste les objectifs à long terme 3. Demande du marché : Avez-vous besoin de répondre à des tendances pressantes ou aux mouvements des concurrents ? Les demandes du marché peuvent influencer ce sur quoi il faut travailler en premier Faisabilité technique : La tâche est-elle techniquement possible dès maintenant ? Certains éléments peuvent être plus difficiles à réaliser en raison de contraintes de ressources ou de limites techniques 5. Dépendances : Certaines tâches ne peuvent être effectuées tant que d'autres ne sont pas terminées. Assurez le suivi des dépendances et abordez les tâches qui doivent être achevées en premier 6. Risque et complexité : Si une tâche est risquée ou particulièrement compliquée, il peut être préférable de la traiter plus tôt afin qu'elle ne devienne pas un problème plus important par la suite Disponibilité des ressources : De quelle capacité dispose votre équipe ? Soyez réaliste quant à ce qui peut être fait en fonction de la disponibilité et des compétences de votre équipe 👀 Le saviez-vous : Les entreprises qui se concentrent sur l'expérience client voient leurs revenus augmenter de 80 % /%href/, et celles qui en font une priorité sont 60 % plus rentables que les autres /%href/ https://www.zippia.com/advice/customer-experience-statistics/

, et celles qui en font une priorité sont 60 % plus rentables que les autres. ### Le rôle des différents membres de l'équipe dans la priorisation du backlog produit La priorisation du backlog produit n'est pas un effort solitaire. Elle implique la contribution de divers membres de l'équipe produit, qui apportent chacun un point de vue unique. Voici comment les différents membres de l'équipe contribuent :

Propriétaire du produit : Le propriétaire du produit dirige le processus de priorisation du backlog en tenant compte de la valeur commerciale, des besoins des clients et des contributions des parties prenantes. *Scrum Master : Le Scrum Master facilite le processus, en s'assurant que l'équipe suit les principes Agile, supprime les obstacles et assiste le propriétaire du produit dans la priorisation des tâches. *Équipe de développement : L'équipe de développement fournit des informations techniques sur la faisabilité et la complexité des tâches, en influençant la priorité en fonction de l'effort, des dépendances et des exigences techniques

Voici quelques techniques pratiques de hiérarchisation des priorités : ### 1. Classement par pile Le classement par pile est une méthode simple mais efficace pour classer vos éléments en attente du plus important au moins important. Divisez vos tâches en : *Éléments hautement prioritaires : Ceux-ci se trouvent en haut de votre liste d'attente et reçoivent la priorité

Éléments de faible priorité : Ils sont placés en bas de la liste et peuvent être réexaminés une fois les tâches plus urgentes achevées. Cela permet de garder les choses simples, d'aider votre équipe à se concentrer sur ce qui compte vraiment et de créer rapidement de la valeur. 📍Exemple :

Imaginez que vous êtes le chef de produit d'une application bancaire mobile. Votre équipe jongle avec plusieurs demandes de fonctionnalités, notamment : *Améliorations de la connexion biométrique (priorité élevée - améliore la sécurité et l'expérience de l'utilisateur) *Mise à jour de l'interface utilisateur en mode sombre (priorité moyenne - améliore l'esthétique mais n'a pas d'impact sur la fonctionnalité) *Thèmes d'application personnalisables (faible priorité - une fonctionnalité intéressante, mais pas essentielle)

En utilisant le classement par pile, vous vous assurez que la mise à jour de sécurité est traitée en premier, suivie des améliorations de la convivialité, tandis que les mises à jour esthétiques attendent que les fonctionnalités de base soient en place. De cette façon, votre équipe reste concentrée sur la création d'une valeur maximale sans être distraite par des tâches moins critiques. ### 2. Méthode MoSCoW La méthode MoSCoW est un moyen simple de classer vos éléments en attente. Ajoutez-les dans quatre catégories :

Must have (doit avoir) : fonctionnalités essentielles au bon fonctionnement du produit Should have (devrait avoir) : fonctionnalités importantes mais non essentielles qui peuvent améliorer le produit Could have (pourrait avoir) : fonctionnalités intéressantes mais non urgentes * Won't have (n'aura pas) : fonctionnalités non nécessaires pour l'itération en cours. Grâce à cette méthode, votre équipe se concentre davantage sur les fonctionnalités urgentes.

💡Conseil de pro : MoSCoW est souvent associé au timeboxing, où une date limite fixe oblige à se concentrer sur les exigences les plus critiques. ### 3. Matrice valeur/effort Cette méthode évalue chaque élément en fonction de la valeur qu'il apporte et de l'effort nécessaire à sa mise en œuvre. Répartissez vos tâches en quatre quadrants :

Valeur élevée, faible effort : Donnez la priorité à ces éléments ; ils ont le meilleur retour sur investissement. *Valeur élevée, effort élevé : Important mais peut nécessiter plus de ressources. *Faible valeur, faible effort : Considéré pour des gains rapides ou une faible priorité. *Faible valeur, effort élevé : Priorité la plus faible en raison du coût élevé et du faible rendement

💡Conseil de pro : Pour obtenir une vision plus visuelle de vos quadrants, procurez-vous le modèle de matrice de priorité ClickUp de , vous pouvez visualiser les tâches regroupées par priorité dans des tableaux ou des listes Kanban, utiliser des diagrammes de Gantt pour analyser les dépendances et les échéanciers, et surveiller la charge de travail et la planification des capacités avec la vue Équipe. 💡Conseil de pro : Vous ne savez pas par où commencer ? Laissez les modèles de priorisation de ClickUp /href/ https://clickup.com/blog/prioritization-templates// /%href/ à faire le gros du travail pour vous ! ### Étape 3 : Décomposer les tâches importantes en éléments plus petits et plus faciles à gérer Une fois que vous aurez établi les priorités de votre arriéré, vous découvrirez probablement que certaines tâches sont trop importantes ou trop complexes pour être considérées comme une seule unité de travail. Pour undefined , il est essentiel de décomposer ces tâches extrêmement volumineuses en sous-tâches plus petites et plus faciles à gérer. Créez des ensembles de fonctionnalités complexes et déployez les corrections de bugs les plus importantes en créant des tâches /href/ https://clickup.com/features/tasks ClickUp /%href/ et des sous-tâches qui peuvent être achevées en un seul sprint.

Par exemple, au lieu de poursuivre une tâche vague comme « Créer une passerelle de paiement », divisez-la en étapes réalisables telles que « Configurer l'API de paiement », « Concevoir la page de paiement » et « Tester la fonctionnalité de paiement ». Les tâches plus petites sont plus simples à attribuer, à suivre et à achever, ce qui permet de maintenir un élan élevé. Transformez des projets complexes en tâches réalisables grâce aux tableaux Kanban de ClickUp Et une fois que vous avez mis en place vos sous-tâches, tirez parti de la magie de

/href/ https://clickup.com/features/automations Automatisations ClickUp /%href/. Configurez des alertes et des notifications automatiques pour avertir votre équipe lorsque des tâches et des sous-tâches essentielles ont progressé. Les automatisations peuvent également rappeler aux membres de l'équipe les dates d'échéance à venir afin que rien ne soit oublié. 💡Conseil de pro : vous avez besoin d'un modèle de backlog robuste pour suivre les tâches qui demandent beaucoup d'efforts et les objectifs en constante évolution ? Le

/href/ https://clickup.com/templates/backlogs-and-sprints-t-48349793 Le modèle de backlog de sprint ClickUp /%href/ vous permettra d'être opérationnel en un rien de temps. ### Étape 4 : Suivre la progression Le suivi de la progression est la clé de la gestion de votre backlog et de la progression de votre équipe comme prévu. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui a été achevé, mais aussi de repérer les obstacles potentiels à un stade précoce et de procéder aux ajustements nécessaires. Suivez les progrès de votre équipe grâce au tableau de bord ClickUp

Pour ce faire efficacement, vous pouvez utiliser les tableaux de bord ClickUp ( https://clickup.com/features/dashboards ClickUp Dashboards /%href/) qui vous donnent un aperçu en temps réel des progrès de votre équipe. Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés pour suivre l'état de chaque tâche, fonctionnalité ou sprint. Cela vous permet de mesurer la vitesse du sprint, d'identifier les obstacles et d'ajuster le cap si nécessaire.

Étape 5 : Communiquez et collaborez avec votre équipe Une communication et une collaboration efficaces sont au cœur de la réussite de tout projet agile. Une fois que vous avez hiérarchisé et décomposé les tâches, il est essentiel de poursuivre la discussion. Des points réguliers, des boucles de rétroaction et des canaux de communication ouverts permettent de s'assurer que tout le monde reste aligné et concentré sur les mêmes objectifs. 📮ClickUp Insight : À propos undefined préfèrent la messagerie instantanée pour communiquer avec leur équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent répartis sur plusieurs canaux, fils ou messages directs, ce qui rend plus difficile la récupération ultérieure des informations. Avec une solution intégrée telle que undefined , vos fils de discussion sont mappés à des projets et des tâches spécifiques, ce qui permet de garder vos discussions dans leur contexte et de les rendre facilement accessibles.

Chaque dossier ou projet dans ClickUp reçoit automatiquement son propre canal de discussion. Cette organisation permet des discussions ciblées liées à des projets spécifiques sans encombrer les discussions générales. Tirez parti de ClickUp Chat, optimisé par l'IA, pour une communication plus efficace ClickUp Chat exploite l'IA pour améliorer la productivité. Des fonctionnalités telles que AI CatchUp permettent de résumer les discussions manquées, tandis que la création de tâches par IA peut générer automatiquement des tâches à partir des messages de discussion, ce qui rationalise les flux de travail.

Vous pouvez épingler les messages importants aux tâches pour faciliter la consultation, et les suivis permettent de suivre les éléments d'action des discussions, garantissant que les discussions critiques mènent à des tâches réalisables. ### Étape 6 : Évaluer et ajuster les backlogs de manière cohérente Les équipes agiles savent que la flexibilité est la clé. Le backlog de produits n'est pas une tâche ponctuelle : il nécessite des révisions et des ajustements réguliers pour rester aligné sur l'évolution des priorités, des demandes du marché ou des nouvelles perspectives. La mise à jour régulière du backlog

/href/ https://clickup.com/blog/backlog-grooming// La gestion du backlog /%href/ permet également d'aligner vos priorités sur votre vision du produit et votre objectif. Paramétrer les points de sprint dans les tâches ClickUp Des évaluations cohérentes vous permettent de redéfinir les priorités des éléments, d'ajouter de nouvelles tâches ou de supprimer celles qui sont obsolètes. Grâce à la gestion des tâches de ClickUp, vous pouvez facilement ajuster votre backlog, déplacer des tâches et ajouter de nouveaux éléments.

Configurez des révisions récurrentes ou synchronisez-les avec votre calendrier de sprints pour vous assurer que votre backlog reste pertinent et à jour. Les mises à jour et les notifications en temps réel informent votre équipe de tout changement, ce qui permet à chacun de rester concentré sur les tâches les plus critiques. Une fois que tout est terminé, la configuration des sprints peut s'avérer tout aussi difficile que leur exécution. Avec le modèle undefined , votre chef de projet peut dormir tranquille en sachant que toutes les tâches clés sont couvertes. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-16.png

Si vous êtes un Scrum Master à la recherche d'un modèle qui vous permet de gérer votre backlog et de gérer les sprints et les rétrospectives de sprint en un seul endroit, ce modèle est fait pour vous. Son approche en trois volets vous aide à établir des priorités claires, à créer des backlogs organisés et à partager les mises à jour avec vos coéquipiers et les développeurs, le tout dans un seul document.

Nous utilisons ClickUp pour le suivi interne de nos projets de développement logiciel ; la gestion de plusieurs projets et équipes me facilite la tâche, c'est l'un des meilleurs outils que j'ai utilisés jusqu'à présent pour gérer mes projets scrum et agiles modernes. undefined , manager d'équipe de livraison chez Pattern ## Hiérarchiser sans effort votre backlog avec ClickUp Dans une équipe Agile, votre backlog de produits devrait être un atout puissant. Mais, sans mises à jour constantes et sans hiérarchisation appropriée, il peut freiner votre équipe. C'est là que ClickUp intervient pour faire toute la différence !

ClickUp élimine le stress de la gestion des backlogs en offrant des outils intuitifs pour organiser, hiérarchiser et mettre à jour les tâches. Avec des fonctionnalités telles que la hiérarchisation par glisser-déposer et des champs personnalisables pour mettre en évidence les priorités, ClickUp facilite l'organisation. Les espaces collaboratifs permettent également à l'équipe de contribuer de manière transparente, transformant ainsi votre backlog en un puissant moteur de réussite, et non en un obstacle. Prêt à améliorer la gestion de votre backlog et à stimuler la productivité de votre équipe ?

Prêt à améliorer la gestion de votre backlog et à stimuler la productivité de votre équipe ?