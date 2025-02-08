20 idées de contenu intranet pour stimuler l'engagement des employés

Avez-vous consacré beaucoup de temps et de ressources à la création de contenu intranet, pour finalement constater que l'engagement de vos employés laisse à désirer ? Vous vous êtes peut-être dit : « Si nous partageons les bonnes informations, ils s'impliqueront. »

Comme la plupart des professionnels des ressources humaines, vous avez compris que pour capter l'attention, il ne suffit pas de publier des mises à jour mises en forme de manière amusante. Il faut un contenu frais, créatif et qui trouve un écho.

Explorons quelques idées de contenu intranet susceptibles de motiver vos employés à s'engager. 📑

⏰ Résumé en 60 secondes Stimulez l'engagement sur l'intranet grâce à un contenu qui connecte, motive et s'aligne sur les objectifs de l'entreprise. Voici comment rendre cela efficace : Concentrez-vous sur la création d'un contenu intranet varié et attrayant qui trouve un écho auprès des employés et s'aligne sur les objectifs de l'entreprise Intégrez du contenu multimédia, des éléments interactifs, des fonctionnalités de reconnaissance et des possibilités de feedback pour maintenir la connexion et la motivation des équipes Utilisez des outils intranet avancés tels que les tableaux de bord, les documents et Brain de tels que les tableaux de bord, les documents et Brain de ClickUp pour organiser les informations, suivre les performances et personnaliser les recommandations de ressources Privilégiez un contenu clair et concis, une organisation claire et une mise en forme adaptée aux appareils mobiles pour faciliter la navigation et l'accessibilité Encouragez les commentaires continus des employés afin d'affiner et d'améliorer le contenu de l'intranet de l'entreprise au fil du temps

Le rôle du contenu intranet dans l'engagement des employés

Le contenu intranet est essentiel pour façonner la manière dont les employés interagissent avec leur lieu de travail. Son objectif principal est d'informer, d'impliquer et de connecter les employés.

Un contenu soigneusement sélectionné favorise la satisfaction et renforce l'appartenance à l'équipe.

Encourager la communication et la collaboration

L'un des principaux avantages d'un contenu intranet efficace est l'amélioration de la communication. Il comble les lacunes et garantit que les informations importantes parviennent à tous sans confusion. Il sert également de plateforme pour encourager la collaboration.

L'intranet rassemble les employés pour travailler plus efficacement grâce à des mises à jour sur les projets de l'équipe, des ressources partagées ou des espaces de brainstorming.

🔍 Le saviez-vous ? Selon le rapport de recherche State of the Intranet de Simpplr, les entreprises qui utilisent des solutions intranet modernes ont constaté une augmentation de 50 % ou plus de leur chiffre d'affaires, de leur rentabilité, de la fidélisation de leurs clients, de leur productivité, de la satisfaction de leurs clients et de leurs performances par rapport aux quotas. En outre, 97 % des organisations ont signalé un effet positif sur le bien-être de leurs employés.

Favoriser une culture d'entreprise positive

Un intranet social d' bien entretenu contribue à une culture d'entreprise positive. Reconnaître les réalisations des employés, partager les réussites et célébrer les jalons importants créent un environnement où les gens se sentent valorisés et motivés.

Un contenu qui reflète ces éléments favorise une connexion plus profonde entre les employés et l'organisation.

Répondre aux besoins diversifiés des employés

La variété est la clé d'un contenu intranet engageant.

Certains employés sont attirés par les actualités, tandis que d'autres préfèrent les ressources de formation ou aiment lire des articles mettant en avant les réussites de l'équipe. En proposant un contenu qui répond à ces différentes préférences, vous faites de l'intranet un espace riche en ressources qui assiste tous les membres de l'équipe.

🧠 Anecdote : Le mot « intranet » est dérivé du préfixe « intra- » (qui signifie « à l'intérieur ») et du mot « net », reflétant ainsi sa fonction de réseau privé et interne au sein des organisations.

Voici comment ClickUp Brain peut générer une mise à jour rapide pour l'intranet de votre entreprise.

20 idées de contenu intranet engageant

Vous cherchez des moyens de rendre votre intranet plus vivant et plus attrayant ? Un contenu frais et créatif peut faire toute la différence dans la création d'une plateforme que votre équipe aura vraiment envie d'utiliser.

Voici 20 idées pour stimuler votre inspiration et transformer votre intranet en un hub de collaboration et de connexion. 📝

Tenez vos collaborateurs informés des dernières actualités de l'entreprise grâce à des mises à jour en temps réel. Partagez des informations détaillées sur les nouvelles initiatives, les lancements de produits, les partenariats ou les expansions commerciales. En incluant des commentaires de la direction ou des informations sur les coulisses de l'entreprise, vous rendez ces mises à jour plus accessibles.

via Oak Engage

💡 Conseil de pro : utilisez des infographies ou de courtes vidéos pour que vos mises à jour soient concises et visuellement attrayantes, afin d'attirer rapidement l'attention et de susciter l'intérêt des employés.

2. Pleins feux sur les employés

Consacrez une section à la présentation des membres de l'équipe. Mettez en avant leurs contributions, leurs loisirs ou leur parcours professionnel. Ajoutez des anecdotes amusantes ou de courtes interviews pour rendre ces présentations plus attrayantes et renforcer les connexions au sein de l'équipe.

via Unily

💡 Conseil de pro : Utilisez un calendrier rotatif pour vous assurer que tous les services sont représentés de manière égale au fil du temps, et consultez l'annuaire des employés pour garder une trace des membres de l'équipe.

3. Sondages et enquêtes

Encouragez la participation à l'aide de sondages rapides. Ceux-ci peuvent porter sur des sujets amusants, comme les collations préférées au bureau, ou recueillir des commentaires sur les politiques en vigueur. Les réponses fournissent également des informations précieuses qui peuvent éclairer la prise de décision.

via Sharepoint Maven

4. Messages d'équipe

Les messages d'équipe sont un puissant formulaire de reconnaissance des employés, qui mettent en avant le travail acharné et les réalisations des équipes au sein de l'organisation. Célébrer les succès tels que l'achèvement d'un projet majeur, la réalisation d'un jalon clé ou la résolution collective de défis favorise un sentiment de fierté et de camaraderie. La reconnaissance des employés par le biais de ces messages salue les efforts de l'équipe et inspire les autres à collaborer et à contribuer à la réalisation d'objectifs communs.

Le fait de reconnaître publiquement leurs contributions aide à maintenir la dynamique et renforce l'esprit d'équipe.

via ThoughtFarmer

5 sessions de questions-réponses sur le leadership

Les employés peuvent entrer directement en contact avec la direction grâce à des sessions de questions-réponses en direct ou préenregistrées. Cela favorise la transparence, encourage une communication ouverte sur le lieu de travail et permet aux employés de partager leurs réflexions ou de poser des questions.

via Oak Engage

💡 Conseil de pro : Permettez aux employés de soumettre leurs questions de manière anonyme pour favoriser des interactions plus ouvertes et plus honnêtes.

6. Défis ludiques

Maintenez une ambiance dynamique sur le lieu de travail grâce à des défis amusants et motivants. Par exemple, organisez des quiz, des concours de légendes de photos ou des défis sportifs. Pour renforcer la motivation, récompensez la participation par de petits prix ou une reconnaissance publique.

7. Ressources de formation

Les stratégies RH mettent souvent l'accent sur la croissance des employés. Le contenu de votre intranet doit donc mettre en avant les opportunités de formation, les programmes de développement de carrière et les ressources d'auto-amélioration. Cela peut inclure des modules d'apprentissage en ligne, des tutoriels vidéo ou des liens vers des cours externes.

via Axero Solutions

💡 Conseil de pro : intégrez des éléments ludiques, tels que des badges ou des certificats de réussite, pour rendre l'apprentissage plus gratifiant.

8. Calendrier des évènements sociaux

Organisez tous les évènements sociaux à venir dans un calendrier facilement accessible. Des sorties d'équipe aux collectes de dons et aux célébrations à l'échelle de l'entreprise, cela permet aux employés de rester informés et enthousiastes à propos de ce qui se passe.

via Connexions intranet

9. Forum de commentaires

Créez un espace sécurisé où les employés peuvent partager leurs commentaires, leurs suggestions ou leurs préoccupations. Utilisez des sondages ou des fils de discussion pour obtenir des contributions plus structurées et démontrez que vous agissez en fonction de leurs idées afin de renforcer la confiance et d'améliorer l'engagement des employés.

💡 Conseil de pro : Mettez régulièrement à jour le forum avec des résumés des mesures prises en fonction des commentaires afin de maintenir votre crédibilité.

via Qualtrics

10. Points forts du projet

Célébrez la progression et la réussite des projets, qu'ils soient achevés ou en cours. Grâce aux fonctionnalités de mise à jour, aux photos d'équipe et aux jalons atteints, tout le monde reste informé et aligné sur les objectifs de l'organisation.

11. Conseils et astuces

Partagez des conseils ou des astuces pratiques pour le lieu de travail. Il peut s'agir d'astuces pour améliorer la productivité, de raccourcis logiciels ou même de conseils de bien-être pour booster l'efficacité et le moral. Encouragez également vos employés à partager leurs conseils.

12. Coin bien-être

Consacrez une section à la santé mentale et au bien-être. Partagez des vidéos de méditation guidée, des conseils pour réduire le stress ou des défis sportifs. Ajoutez de la valeur en incluant des ressources d'assistance, telles que les coordonnées d'une ligne d'aide.

via Unily

13. Mur de reconnaissance

Créez un espace dédié sur l'intranet de l'entreprise pour célébrer les réalisations et les jalons franchis par vos employés. Un mur de reconnaissance peut mettre en avant les anniversaires de travail, les réussites de projets ou les contributions individuelles qui sortent de l'ordinaire.

Encouragez vos collègues et vos responsables à ajouter des messages ou des notes d'appréciation afin de favoriser une culture d'entreprise positive et solidaire. Intégrez des fonctionnalités telles que des photos, des messages personnalisés ou des réactions pour rendre le tout plus interactif et engageant.

via Vantage Circle

14. Collaborations interdépartementales

Utilisez votre intranet pour promouvoir et soutenir la collaboration entre les services en créant un hub dédié aux initiatives inter-équipes. Partagez les dernières informations sur les projets communs, mettez en avant les réussites et fournissez des outils tels que des forums de discussion ou des calendriers partagés pour rationaliser la communication.

🧠 Anecdote : Les universités ont été parmi les premières institutions à adopter les intranets dans les années 1990. Elles les utilisaient pour partager leurs recherches, distribuer des supports de cours et communiquer en interne.

15. Contenu généré par les employés

Invitez les employés à contribuer à des blogs, à partager des photos ou même des vidéos. Ils peuvent ainsi partager leur quotidien, leurs loisirs ou leurs astuces pour concilier vie professionnelle et vie privée. Cela ajoute une touche personnelle à la plateforme et encourage la participation.

via Axero Solutions

💡 Conseil de pro : Créez des thèmes ou des invites de contenu, tels que « Une journée dans mon rôle » ou « Les leçons que j'ai apprises », afin de faciliter la contribution des employés.

Faites de votre site intranet une ressource incontournable en y incluant une section contenant des liens rapides vers les outils, les politiques et les formulaires fréquemment utilisés. Le classement de ces liens par catégorie facilite leur accès et permet de gagner du temps.

via Digital Workplace Group

17. Témoignages d'intégration

Partagez les témoignages d'intégration des employés sur votre intranet pour accueillir les nouveaux membres de l'équipe et inspirer les autres. Mettez en avant leur parcours, leurs premières impressions et ce qui les motive dans leur rôle.

L'ajout de photos ou de courtes vidéos de présentation peut rendre les récits plus attrayants. Cela peut aider les nouveaux employés à se sentir valorisés et à établir des connexions entre les équipes en donnant aux employés existants un aperçu de leur parcours.

18. Hub de célébration

Créez un espace dédié pour célébrer les jalons importants tels que les anniversaires, les anniversaires de travail, les promotions ou les certifications. Personnalisez ces annonces avec des photos ou des citations pour leur donner encore plus de sens.

via Empuls

19. Les valeurs de l'entreprise en action

Les employés jouent un rôle clé dans la démonstration quotidienne des valeurs fondamentales de l'entreprise. Des exemples concrets montrent comment des individus ou des équipes donnent vie à ces valeurs à travers leurs interactions avec les clients, leur résolution innovante des problèmes ou leur implication dans la communauté.

Le partage de ces témoignages met en avant l'importance des valeurs et contribue à créer une culture de responsabilité et de fierté.

Lorsque les employés voient leurs collègues reconnus pour leur adhésion aux valeurs de l'entreprise, ils sont motivés à adopter ces principes dans leur rôle, ce qui renforce l'ensemble de l'organisation.

20. Aperçus du secteur

Sélectionnez des actualités, des blogs et des mises à jour spécifiques à votre secteur d'activité qui apportent une valeur ajoutée aux connaissances de votre équipe. Votre logiciel intranet devient ainsi une source d'informations fiable qui permet à vos employés de rester informés des tendances du marché.

💡 Conseil de pro : associez les actualités du secteur à des commentaires internes de vos dirigeants afin de les relier aux objectifs de votre organisation.

Fonctionnalités avancées de l'intranet pour un engagement accru

Lorsque vous créez un intranet qui favorise l'engagement de votre équipe, le simple partage d'informations ne suffit pas. La véritable valeur réside dans les fonctionnalités qui aident votre équipe à se connecter, à collaborer et à travailler plus efficacement.

C'est là qu' ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, entre en jeu.

La solution RH de ClickUp combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus intelligemment et plus rapidement.

Voyons de plus près comment ces fonctionnalités peuvent vous aider à améliorer l'engagement sur l'intranet de votre entreprise. 👀

Mesurez l'efficacité du contenu avec les tableaux de bord ClickUp

Comprendre comment les employés interagissent avec le contenu de l'intranet vous aide à identifier les facteurs qui favorisent l'engagement.

Suivez les performances du contenu pour améliorer l'engagement sur l'intranet à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp facilitent le suivi des indicateurs d'engagement des employés et l'analyse des performances pour différents types de contenu.

Les tableaux de bord offrent des informations visuelles sur :

La popularité des annonces, des mises à jour ou des évènements

Taux d'interaction avec des sondages, des enquêtes ou des défis

Taux d'utilisation et d'achèvement des supports de formation

Par exemple, si vous remarquez des pics d'engagement lors des défis bien-être mensuels, vous pouvez créer davantage de contenu lié à la santé afin de maintenir l'intérêt.

Créez des wikis organisés avec ClickUp Docs

Créez des wikis centralisés et interactifs avec ClickUp Docs

ClickUp Docs permet aux équipes de créer et de maintenir des wikis centralisés qui font office de hubs de ressources complets. Ces wikis simplifient l'accès aux politiques, directives ou ressources spécifiques à un projet de l'entreprise, favorisant ainsi l'autonomie entre les équipes.

Par exemple, les RH peuvent utiliser Documents pour héberger des ressources d'intégration telles que les manuels des employés, les informations sur les avantages sociaux et les calendriers de formation, et définir clairement les objectifs d'intégration de l' afin que les nouvelles recrues disposent de tout ce dont elles ont besoin pour être opérationnelles rapidement.

De plus, la modification collaborative en direct garantit que le contenu reste à jour et utile pour tous.

💡 Conseil de pro : pour améliorer votre base de connaissances interne dans ClickUp Docs, vérifiez et mettez à jour régulièrement votre contenu afin de vous assurer qu'il reste pertinent. Demandez aux membres de l'équipe de le réviser et d'ajouter de nouvelles informations, afin de transformer la base de connaissances en une ressource collaborative.

Fournissez des informations plus pertinentes avec ClickUp Brain

Générez des informations avec ClickUp Brain, gratuitement ! Fournissez des recommandations de ressources plus intelligentes grâce à ClickUp Brain

ClickUp Brain ajoute une puissante couche d'intelligence à votre intranet. Cette fonctionnalité utilise l'IA pour faire ressortir des informations pertinentes à partir de n'importe quel tableau de bord en quelques secondes, ce qui facilite l'accès aux informations clés sans avoir à fouiller manuellement dans les données.

Il suffit de poser une question à l'IA, et ClickUp Brain analysera les données de tous les tableaux de bord de votre environnement de travail pour vous fournir une réponse instantanée.

Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour créer des modèles wiki personnalisés dans Docs, ce qui rationalise la création de contenu et garantit que vos ressources sont toujours organisées et facilement accessibles.

De plus, si quelqu'un explore des ressources sur la gestion du temps, Brain peut suggérer des techniques de hiérarchisation des tâches ou des modèles pertinents. Ce niveau de personnalisation permet de gagner du temps et garantit aux employés de se sentir assistés dans leurs activités quotidiennes.

Enfin, grâce aux fonctionnalités de gestion des connaissances d' ClickUp, l'organisation et le contrôle des ressources de votre entreprise deviennent un jeu d'enfant.

Suivez chaque modification grâce aux permissions avancées et à l'historique des versions dans ClickUp Docs

Des permissions avancées vous permettent de décider qui peut afficher ou modifier vos documents. Le suivi automatique des versions conserve un historique de chaque modification, ce qui vous permet de revenir en arrière si nécessaire et de toujours garantir l'intégrité des données.

Simplifiez l'accès à l'information avec le Hub Documents de ClickUp

Le Hub Documents rassemble toutes vos connaissances en un seul endroit. Mettez en évidence les wikis clés pour y accéder rapidement, créez facilement de nouvelles ressources à l'aide de modèles et utilisez les fonctionnalités de recherche, de tri et de filtrage de ClickUp pour trouver exactement ce dont vous avez besoin, en un clin d'œil.

🔍 Le saviez-vous ? Une page d'accueil intranet fonctionne comme Internet, mais son accès est limité à une organisation spécifique. Il est intéressant de noter que les premiers systèmes intranet et portails destinés aux employés s'inspiraient des sites Web publics et utilisaient des outils et des technologies similaires.

Bonnes pratiques pour un contenu intranet efficace

Le contenu intranet est la colonne vertébrale de la communication interne, offrant aux employés un lieu centralisé pour les informations, les mises à jour et la collaboration. Voici cinq bonnes pratiques pour créer un contenu intranet percutant et comment ClickUp peut vous aider dans ces efforts. 🤝

1. Structurez votre contenu et facilitez la navigation

L'une des principales frustrations des employés vis-à-vis du contenu intranet est de trouver les informations dont ils ont besoin. Lorsque le contenu est désorganisé ou encombré, les employés perdent du temps à chercher des réponses, ce qui entraîne une perte d'efficacité et de la frustration.

Pour les grandes organisations, il peut être utile de classer le contenu par catégories ou thèmes (par exemple, RH, informatique, marketing). Le regroupement de sujets connexes permet aux employés de trouver plus rapidement ce dont ils ont besoin, ce qui réduit la confusion inutile.

L'ajout d'étiquettes d' dans les documents ClickUp permet de classer le contenu, ce qui facilite la recherche et la localisation des documents pertinents par les employés.

Par exemple, une équipe pourrait créer un guide de dépannage informatique et l'étiqueter avec des mots-clés spécifiques tels que « réseau », « problèmes logiciels » ou « erreurs système », permettant ainsi aux employés de trouver facilement ce dont ils ont besoin en fonction de leurs termes de recherche.

💡 Conseil de pro : utilisez des canaux de communication dédiés à des sujets spécifiques (par exemple, les actualités RH, les nouvelles de l'entreprise, les projets de l'équipe) afin de garder les informations organisées et de permettre aux employés de trouver facilement le contenu pertinent sans avoir à parcourir des messages sans rapport avec leur travail.

2. Soyez clair, concis et allez droit au but

Le contenu intranet doit être facile à lire et à comprendre. Les employés n'ont pas le temps de parcourir de longs paragraphes pour aller à l'essentiel. Une rédaction claire et concise permet aux utilisateurs d'assimiler rapidement les informations sans se sentir submergés.

Utilisez des paragraphes courts, des listes à puces et un langage simple pour mettre l'accent sur la simplicité. Évitez le jargon et les détails inutiles qui pourraient détourner l'attention du message principal.

La concision est la clé dans les politiques, les guides ou les documents pratiques : tenez-vous en à l'essentiel et supprimez tout ce qui est superflu.

3. Rendez le contenu attrayant et interactif

Si votre intranet est statique, vos employés perdront rapidement tout intérêt. Le contenu doit être dynamique et interactif pour maintenir l'engagement des employés. Intégrez des éléments multimédias tels que des vidéos, des infographies et des podcasts afin de diversifier la manière dont les informations sont consommées.

Les éléments interactifs tels que les sondages ou les formulaires de commentaires peuvent également être des outils précieux pour encourager les employés à s'exprimer.

De plus, favoriser la collaboration au sein du contenu peut renforcer l'engagement. Permettre aux employés de laisser des commentaires, poser des questions et suggérer des modifications encourage les discussions et l'implication continues. Cela garantit également que le contenu reste pertinent et à jour, car les employés peuvent y contribuer directement.

Les documents ClickUp prennent en charge l'intégration de médias enrichis, ce qui vous permet d'ajouter des vidéos, des images et des liens pour rendre le contenu plus attrayant.

Par exemple, intégrer un tutoriel vidéo expliquant comment utiliser un outil interne dans un guide de documentation peut fournir des instructions plus claires et plus attrayantes que du texte seul. ClickUp Assign Comments permet aux employés de poser des questions ou de suggérer des améliorations, rendant ainsi le contenu collaboratif et interactif.

4. Donnez la priorité au contenu adapté aux appareils mobiles

Avec la généralisation du télétravail et des environnements de travail flexibles, il est essentiel de veiller à ce que le contenu de l'intranet de votre entreprise soit adapté aux appareils mobiles. Les employés accèdent souvent au site intranet depuis leur téléphone ou leur tablette. L'optimisation du contenu pour les petits écrans contribuera donc à garantir une expérience utilisateur fluide.

Concentrez-vous sur un contenu concis, utilisez des polices de caractères plus grandes pour faciliter la lecture et réfléchissez à la manière dont les éléments visuels s'afficheront sur les appareils mobiles.

ClickUp Docs est optimisé pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, ce qui signifie que les employés peuvent accéder aux documents depuis n'importe quel appareil sans sacrifier l'expérience utilisateur. La mise en forme dans Docs étant simple et épurée, elle s'adapte bien aux différentes tailles d'écran.

5. Encouragez les commentaires des employés

Il est essentiel de recueillir les commentaires des employés pour rendre votre intranet vraiment utile. Ils utilisent le système quotidiennement, leurs commentaires peuvent donc fournir des informations précieuses sur ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré.

Il offre aux employés un moyen simple et organisé de laisser leurs commentaires, garantissant ainsi que votre intranet évolue pour répondre à leurs besoins et préférences.

Encouragez les commentaires sur le contenu, la convivialité et la navigation afin de comprendre les points faibles potentiels et d'apporter des améliorations éclairées. Des boucles de rétroaction régulières permettent de garantir que votre intranet reste pertinent et continue de répondre aux besoins changeants de l'entreprise.

Recueillez les avis de vos employés et améliorez le contenu de votre intranet grâce aux formulaires ClickUp

Les formulaires ClickUp sont des outils puissants pour recueillir les commentaires des employés. Vous pouvez créer des formulaires personnalisés pour recueillir des informations sur le contenu de l'intranet ou sur son ergonomie globale.

Par exemple, après avoir publié une nouvelle politique ou directive d'entreprise, vous pouvez utiliser un formulaire pour poser des questions aux employés telles que « Les informations étaient-elles claires ? » ou « Avez-vous des suggestions d'amélioration ? ». Ces commentaires peuvent être enregistrés et directement organisés dans ClickUp, ce qui facilite leur consultation, leur analyse et leur suivi.

🔍 Le saviez-vous ? Selon un sondage Gartner réalisé en juin 2023 auprès de près de 3 500 employés, moins d'un tiers des travailleurs se sentent vraiment engagés et motivés par leur travail. Mais voici le plus intéressant : ceux qui sont enthousiasmés par leur travail sont 31 % plus susceptibles de rester dans leur entreprise, 31 % plus susceptibles d'aller au-delà de leurs obligations et de contribuer 15 % de plus dans l'ensemble.

Regardez la collaboration s'envoler avec ClickUp

Une approche stratégique et centrée sur les employés transforme le contenu intranet en une ressource dynamique qui stimule l'engagement, le partage des connaissances et le sentiment d'appartenance à une communauté. À mesure que le contenu est affiné et diversifié, n'oubliez pas que l'objectif ultime est de créer un espace où les employés se sentent connectés et inspirés à contribuer.

ClickUp fournit les outils nécessaires pour mesurer l'efficacité, personnaliser le contenu et rationaliser la collaboration, contribuant ainsi à améliorer l'expérience des employés.

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez analyser les performances du contenu de votre intranet. Des fonctionnalités telles que Docs, Brain et Knowledge Management facilitent la création de wikis et de hubs.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !