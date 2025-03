20 idées de contenu intranet pour stimuler l'engagement des employés

Avez-vous consacré beaucoup de réflexion et de ressources à la création de contenu intranet, pour constater que l'engagement des employés est médiocre ? Vous vous êtes peut-être dit : « Si nous partageons les bonnes informations, ils s'engageront »

Comme la plupart des professionnels des ressources humaines, vous avez réalisé que pour capter l'attention, il ne suffit pas de publier des mises à jour en les mettant en forme de manière ludique. Il faut un contenu frais et créatif qui trouve un écho. Examinons quelques idées de contenu intranet qui peuvent motiver les employés à s'engager. 📑

Intégrez des éléments multimédias, interactifs, des fonctionnalités de reconnaissance et des opportunités de feedback pour maintenir la connexion et la motivation des équipes. Utilisez des outils intranet avancés tels que les tableaux de bord, les documents et Brain de 💡 Conseil de pro : Créez des thèmes ou des invites de contenu, comme « Une journée dans mon rôle » ou « Les leçons que j'ai apprises », pour faciliter la contribution des employés. ### 16. Section des liens rapides Faites de votre site intranet une ressource incontournable en incluant une section avec des liens rapides vers les outils, politiques et formulaires fréquemment utilisés. Organiser ces liens par catégorie facilite l'accès et permet de gagner du temps.

## ⏰Stimulez l'engagement sur l'intranet avec un contenu qui connecte, motive et s'aligne sur les objectifs de l'entreprise. Voici comment le rendre efficace : *Concentrez-vous sur la création d'un contenu intranet varié et engageant qui trouve un écho auprès des employés et s'aligne sur les objectifs de l'entreprise

17. Histoires d'intégration Partagez les histoires d'intégration des employés sur votre intranet pour accueillir les nouveaux membres de l'équipe et inspirer les autres. Mettez en avant leur parcours, leurs premières impressions et ce qui les passionne dans leur rôle. L'ajout de photos ou de courtes vidéos de présentation peut rendre les histoires plus attrayantes. Cela peut aider les nouvelles recrues à se sentir valorisées et à établir des connexions entre les équipes en donnant aux employés existants un aperçu de leur parcours. ### 18. Hub de célébration

Créez un espace dédié pour célébrer les jalons tels que les anniversaires, les anniversaires de travail, les promotions ou les certifications. Personnaliser ces annonces avec des photos ou des citations les rend encore plus significatives.

Par exemple, les RH peuvent utiliser Docs pour héberger des ressources d'intégration telles que des manuels d'employés, des informations sur les avantages sociaux et des calendriers de formation, et définir clairement les objectifs d'intégration pour s'assurer que les nouvelles recrues disposent de tout ce dont elles ont besoin pour être rapidement opérationnelles. En outre, l'édition collaborative en direct garantit que le contenu reste à jour et utile pour tous.

aide à catégoriser le contenu, ce qui permet aux employés de rechercher et de localiser plus facilement les documents pertinents. Par exemple, une équipe pourrait créer un guide de dépannage informatique et l'étiqueter avec des mots clés spécifiques tels que « mise en réseau », « problèmes logiciels » ou « erreurs système », ce qui permettrait aux employés de trouver facilement ce dont ils ont besoin en fonction de leurs termes de recherche. 💡 Conseil de pro : Utilisez des canaux de communication permet aux employés de poser des questions ou de suggérer des améliorations, rendant le contenu collaboratif et interactif. ### 4. Donner la priorité au contenu adapté aux appareils mobiles Alors que le télétravail et les environnements de travail flexibles se généralisent, il est essentiel de s'assurer que le contenu de l'intranet de votre entreprise est adapté aux appareils mobiles. Les employés accèdent souvent au site intranet depuis leur téléphone ou leur tablette, donc l'optimisation du contenu pour les petits écrans contribuera à assurer une expérience utilisateur fluide.

Mettez l'accent sur un contenu concis, utilisez des polices de caractères plus grandes pour faciliter la lecture et réfléchissez à la manière dont les éléments visuels apparaîtront sur les appareils mobiles. ClickUp Docs est optimisé pour le bureau et les appareils mobiles, ce qui signifie que les employés peuvent accéder aux documents depuis n'importe quel appareil sans sacrifier l'expérience de l'utilisateur. Comme la mise en forme des documents est simple et claire, elle s'adapte bien aux différentes tailles d'écran. ### 5. Encouragez les employés à donner leur avis

Il est essentiel de recueillir les commentaires des employés pour que votre intranet soit vraiment utile. Ils utilisent le système quotidiennement, de sorte que leurs commentaires peuvent fournir des indications précieuses sur ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. Il offre aux employés un moyen facile et organisé de laisser des commentaires, ce qui permet à votre intranet d'évoluer pour répondre à leurs besoins et à leurs préférences.

Encouragez les commentaires sur le contenu, la convivialité et la navigation pour comprendre les points sensibles potentiels et apporter des améliorations éclairées. Des boucles de rétroaction régulières permettent de garantir que votre intranet reste pertinent et continue de répondre aux besoins changeants de l'entreprise. Recueillez les commentaires des employés et améliorez le contenu de l'intranet avec ClickUp Forms /href/ https://clickup.com/features/form-view ClickUp Forms /%href/ sont des outils puissants pour recueillir les commentaires des employés. Vous pouvez créer des formulaires personnalisés pour recueillir des informations sur le contenu de l'intranet ou sur sa convivialité globale.

Par exemple, après avoir publié une nouvelle politique ou directive d'entreprise, vous pouvez utiliser un formulaire pour poser des questions aux employés telles que « Les informations étaient-elles claires ? » ou « Avez-vous des suggestions d'amélioration ? » Ces commentaires peuvent être saisis et directement organisés dans ClickUp, ce qui facilite leur examen, leur analyse et la prise de mesures. 🔍 Le saviez-vous ? Selon un sondage réalisé en juin 2023 par Gartner auprès de près de 3 500 employés, undefined se sentent vraiment engagés et stimulés par leur travail. Mais voici le plus intéressant : ceux qui sont enthousiasmés par leur travail sont 31 % plus susceptibles de rester dans leur entreprise, 31 % plus susceptibles de se surpasser et de contribuer 15 % de plus dans l'ensemble. ## Regardez la collaboration s'envoler avec ClickUp

Une approche stratégique du contenu intranet, centrée sur les employés, le transforme en une ressource dynamique qui alimente l'engagement, le partage des connaissances et le sentiment d'appartenance à une communauté. À mesure que le contenu est affiné et diversifié, n'oubliez pas que l'objectif ultime est de créer un espace où les employés se sentent connectés et inspirés à contribuer. ClickUp fournit les outils pour mesurer l'efficacité, personnaliser le contenu et rationaliser la collaboration, contribuant ainsi à améliorer l'expérience des employés.

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez analyser les performances du contenu de l'intranet. Des fonctionnalités telles que Docs, Brain et Knowledge Management simplifient la création de wikis et de hubs.