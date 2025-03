Comment utiliser NotebookLM pour les étudiants

Les étudiants ne retiennent que 10 % de ce qu'ils lisent, 20 % de ce qu'ils entendent et jusqu'à 90 % de ce à quoi ils participent activement. Edgar Dale, éducateur américain Combien de fois avez-vous quitté un cours ou une salle de classe pour oublier complètement ce qui a été discuté lorsque vous en êtes sorti ?

La mémorisation des informations apprises en classe dépend fortement des notes que vous prenez sur ce que vous apprenez. Étant donné que vos notes sont si importantes, vous souhaitez certainement vous assurer que celles que vous prenez sont de la meilleure qualité possible ? NotebookLM partage cette idée. Il s'agit d'un puissant outil de prise de notes undefined qui redéfinit la manière dont les étudiants utilisent les supports d'apprentissage. Contrairement aux outils classiques, il ne se contente pas de stocker des notes. NotebookLM est votre assistant de recherche IA personnalisé qui stimule la productivité grâce à une approche collaborative et interactive des stratégies de prise de notes NotebookLM comprend un « tableau d'affichage » pour enregistrer les citations, les extraits ou les textes importants de vos recherches. Vous pouvez facilement y coller des informations clés ou ajouter vos propres notes. Cela vous aide à suivre les détails importants et à voir les connexions entre les différentes parties de vos recherches. C'est comme avoir votre tableau de référence personnel et organisé pour un accès rapide. À lire également : — peuvent vous apporter une assistance pour la prise de notes et la recherche. 📌 Par exemple, Bear est une application minimaliste de prise de notes qui vous aide à capturer des idées rapides ou à rédiger des essais détaillés. Elle ne repose pas autant sur l'IA que NotebookLM, mais elle est connue pour sa structure simple et organisée. Bear est un choix judicieux pour les étudiants qui ont besoin d'un moyen facile de classer leurs notes, de gérer leurs listes de choses à faire et de créer des plans.

📌 De même, Mendeley est un choix judicieux pour les étudiants qui ont besoin d'un outil axé sur la gestion des références. Bien qu'il n'offre pas le même niveau d'informations basées sur l'IA que NotebookLM, il est excellent pour la gestion des documents de recherche et le suivi des références académiques. Cependant, si vous recherchez un outil tout-en-un organisez vos notes, vos tâches et vos documents d'étude en un seul endroit. Vous pouvez facilement tout lier à l'aide de la fonction Vous pouvez également activer le mode Focus dans les documents pour vous aider à vous concentrer sur un bloc de texte à la fois, ce qui est idéal pour les sessions d'étude approfondie. Si vous aimez personnaliser votre matériel d'étude, vous pouvez facilement ajouter une image de couverture personnalisée à partir de votre bureau, d'Unsplash ou de la galerie. Les réponses en fil de discussion vous permettent d'attribuer des éléments d'action directement dans vos notes, garantissant ainsi qu'aucune tâche ne se perde. Utilisez les modèles ClickUp prêts à l'emploi pour créer une bibliothèque numérique structurée permettant d'organiser les informations. ClickUp facilite également l'affichage des relations et des liens de retour dans l'ensemble de votre document, ce qui vous aide à suivre plus efficacement les idées et les concepts. Enfin, vous pouvez accéder aux modèles de prise de notes de ClickUp /href/ est là pour vous. En tant qu'outil de recherche et de prise de notes alimenté par l'IA, il simplifie votre flux de travail, organise les informations et assiste les tâches créatives et académiques, le tout sur une seule plateforme.

Considérez-le comme votre assistant numérique adapté aux exigences de la vie étudiante. Voici ce qui distingue ClickUp Brain : *Web Clipper sur le Enregistrez les sites Web directement dans les tâches ou les documents dans ClickUp à l'aide de l'extension Chrome afin de pouvoir les consulter rapidement plus tard *Résumés pour une recherche simplifiée : Vous avez du mal à vous y retrouver dans vos innombrables notes ? Utilisez ClickUp Brain pour générer automatiquement des résumés de recherche concis. Accédez instantanément à ces résumés grâce à des fonctionnalités telles que la gestion des connaissances par l'IA et /href/ et débloquez tout le potentiel de vos notes !