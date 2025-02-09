Comment partager un enregistrement d'écran

Les employés passent un temps surprenant à répéter les mêmes tâches. Cette redondance coûte à l'économie américaine la somme astronomique de 1,8 billion de dollars par an. Oui, vous avez bien lu, « billion » avec un « B »

C'est exactement pour cela que les enregistrements d'écran sont une bénédiction. Pour la personne qui enregistre, cela lui évite de répéter la même démonstration une douzaine de fois. Pour le spectateur, cela signifie pouvoir rejouer la vidéo un million de fois sans avoir à envoyer un autre message du type « Pouvez-vous m'expliquer à nouveau cette étape ? »

Le partage des enregistrements d'écran est le seul moyen de garantir qu'ils remplissent leur fonction et parviennent à leurs destinataires sans se perdre dans le vide numérique. Si votre première réaction est « Je vais simplement les envoyer par e-mail », réfléchissez-y à deux fois. Les fichiers vidéo volumineux ne sont pas compatibles avec les pièces jointes des e-mails.

Heureusement, il existe de nombreuses façons de partager efficacement des enregistrements d'écran, des outils basés sur un navigateur aux plateformes de stockage cloud.

Dans cet article, nous examinerons les meilleurs outils pour cette tâche et quelques bonnes pratiques à suivre pour obtenir les meilleurs enregistrements d'écran.

⏰ Résumé en 60 secondes ❓ Pourquoi les enregistrements d'écran sont-ils importants ? : Gagnez du temps et réduisez les démonstrations répétitives grâce à des solutions visuelles claires 💯 Bonnes pratiques : utilisez le format MP4 pour plus de compatibilité, optimisez la qualité, floutez les détails sensibles et veillez à ce que vos enregistrements soient concis ✅ Les meilleurs outils de partage : Dropbox, YouTube, Google Drive, Slack et ClickUp offrent des options de partage uniques 🟢 Dropbox : idéal pour le partage simple, mais manque de fonctionnalités de gestion des tâches 🟢 YouTube : parfait pour le partage public, mais limité pour la collaboration 🟢 Google Drive : flexible en matière de permissions, mais peut sembler dispersé pour les projets 🟢 Slack : idéal pour un partage interne rapide, mais limité à des clips de 5 minutes 🟢 Avantage ClickUp: enregistrez, transcrivez et intégrez des vidéos dans des tâches grâce à une intégration transparente des projets

Comment créer un enregistrement d'écran

La plupart des appareils modernes sont équipés d'un outil d'enregistrement d'écran préinstallé (bien que ceux-ci soient souvent assez basiques). Mais si votre appareil n'en dispose pas ou si vous recherchez quelque chose de plus efficace, passons en revue les bases.

À quoi doit servir un bon outil d'enregistrement d'écran ? Enregistrez l'intégralité de votre écran, une fenêtre spécifique ou simplement une zone sélectionnée

Autorisez la superposition de la webcam pour une expérience image dans l'image

Capturez simultanément le son du microphone et celui du système

Proposez des options intégrées de partage de vidéos ou d'exportation rapide

Soyez convivial (personne n'a le temps de se perdre dans des menus compliqués)

Proposez des tarifs abordables qui correspondent à la valeur de votre produit

Si vous êtes à la recherche d'une solution, vous pouvez opter pour des options populaires telles que Loom (gratuit pour un maximum de 25 vidéos de moins de 5 minutes), Camtasia (réputé pour ses modifications en cours) et OBS Studio (parfait pour le streaming en direct). Vous souhaitez obtenir des transcriptions avec vos enregistrements ? Découvrez Descript, qui propose une transcription automatique.

Mais que faire si vous souhaitez bénéficier de toutes ces fonctionnalités en plus de la gestion des tâches ? C'est là que ClickUp entre en jeu.

📌 Exemple : Imaginons que vous dirigiez un projet avec des membres de votre équipe répartis dans différents fuseaux horaires. Tout le monde a besoin de clarté sur les processus, mais il n'est pas pratique de planifier des appels en direct. C'est là qu'interviennent les Clips ClickUp, un enregistreur d'écran intégré à la plateforme de gestion de projet ClickUp.

Avec ClickUp Clips, vous pouvez :

Enregistrez votre écran entier ou une fenêtre/onglet spécifique avec une voix off

Joignez des enregistrements directement à des tâches, des commentaires ou des documents ClickUp pour plus de contexte

Capturez des explications ou des procédures pas à pas tout en restant organisé au sein de vos projets

Mais ce n'est pas tout. Découvrez ClickUp Brain, un outil de transcription alimenté par l'IA.

En quelques minutes, vos enregistrements sont transcrits, horodatés et consultables. Vous avez besoin d'annoter ou de surligner des points clés ? Pas de problème, vous pouvez le faire facilement grâce aux fonctionnalités IA de ClickUp Brain.

Avec ClickUp Brain, vos enregistrements sont transcrits automatiquement, avec horodatage

💡 Conseil de pro : Vous recherchez des enregistreurs d'écran basés sur l'IA ? Consultez notre liste des 10 meilleurs enregistreurs d'écran IA.

Comme nous l'avons déjà convenu, l'e-mail n'est pas idéal pour le partage de fichiers vidéo volumineux.

Alors, comment partager des vidéos d'enregistrement d'écran ? Heureusement, de nombreuses options vous éviteront de mettre votre patience à rude épreuve. Voici quelques choix populaires et efficaces :

1. Dropbox : processus et fonctionnalités pour le partage d'écran

via Dropbox

Dropbox facilite le partage d'enregistrements d'écran et de fichiers, même pour ceux qui ne sont pas férus de technologie. Grâce à Dropbox Capture intégré, vous pouvez enregistrer votre écran, votre webcam ou simplement l'audio et le partager facilement.

📌 Comment partager :

Ouvrez Dropbox Capture (téléchargez-le si vous ne l'avez pas déjà)

Enregistrez votre écran, votre webcam ou votre audio à l'aide de l'interface intuitive de l'outil

Enregistrez l'enregistrement directement dans votre dossier Dropbox

Générez un lien partageable en un seul clic

Copiez et collez le lien où vous le souhaitez : e-mail, applications de messagerie ou outils de gestion de projet

Votre destinataire peut afficher, commenter ou télécharger l'enregistrement en toute simplicité

✅ Avantages de Dropbox

Facile à utiliser, même pour les utilisateurs peu familiarisés avec la technologie

Générez rapidement des liens partageables pour un partage de fichiers fluide

Des paramètres de confidentialité solides permettent de contrôler l'accès aux fichiers

⚠️ Inconvénients de Dropbox

Manque de fonctionnalités de gestion des tâches ou de collaboration contextuelle

Le partage de fichiers est limité à la simple génération de liens, ce qui rend l'organisation des projets difficile

✨ Idéal pour : les équipes qui ont besoin d'un moyen simple de partager des enregistrements d'écran, des démonstrations de projets ou des tutoriels sans avoir à gérer les restrictions liées aux fichiers volumineux ou les fils d'e-mails interminables.

À lire également : Les meilleurs exemples et idées de vidéos d'entreprise pour inspirer les vôtres

2. YouTube : Téléchargement et partage d'enregistrements d'écran

via YouTube

YouTube peut sembler un peu dépassé, mais c'est une option fiable pour partager des enregistrements d'écran, en particulier lorsque vous avez besoin de contrôler les permissions et de partager facilement avec un large public.

🧠 Le saviez-vous ? Les premières captures d'écran remontent aux années 1960 sur des ordinateurs interactifs, tandis que le screencasting a pris de l'ampleur dans les années 1990 avec des outils tels que ScreenCam. Dans les années 2000, des plateformes telles que YouTube ont contribué à la popularité de l'enregistrement d'écran, Camtasia occupant le devant de la scène en 2004.

📌 Comment partager :

Ouvrez l'application YouTube ou YouTube Studio

Appuyez sur Créer et sélectionnez votre fichier vidéo

Ajoutez un titre accrocheur et choisissez les paramètres de confidentialité (Public, Non répertorié ou Privé)

Si votre vidéo est courte et verticale, elle peut être téléchargée sous forme de YouTube Short

Définissez le public (par exemple, « Conçu pour les enfants » ou non) et cliquez sur « Télécharger »

Copiez le lien vers votre vidéo et partagez-le avec votre équipe par e-mail, via des applications de messagerie ou des outils de gestion des tâches

✅ Avantages de YouTube

Idéal pour stocker et partager des fichiers vidéo volumineux sans restriction de taille

Offre des paramètres de confidentialité flexibles pour le partage public, non répertorié ou privé

⚠️ Inconvénients de YouTube

Les fonctionnalités de collaboration sont minimales : les commentaires de l'équipe ne sont pas bien pris en charge

La gestion des liens vidéo et des permissions peut prendre beaucoup de temps pour les grandes équipes

✨ Idéal pour : les équipes ou les particuliers qui ont besoin d'une plateforme gratuite pour stocker et partager des fichiers vidéo volumineux avec des permissions d'affichage flexibles.

💡 Conseil de pro : vous ne souhaitez pas télécharger une autre application pour enregistrer votre écran ? Nous comprenons. Voici notre guide des 10 meilleures extensions Chrome pour enregistrer votre écran.

3. Google Drive : fonctionnalités de partage

via Google Drive

Google Drive est une autre plateforme très pratique pour le partage de fichiers, en particulier les enregistrements vidéo volumineux qui ne peuvent pas être joints à un e-mail.

📌 Comment partager :

Téléchargez votre enregistrement d'écran sur Google Drive en le glissant-déposant dans l'interface Drive

Localisez votre fichier, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Partager

Saisissez les adresses e-mail de vos collaborateurs ou générez un lien partageable

Ajustez les permissions : autorisez d'autres personnes à afficher, commenter ou modifier le fichier

Cliquez sur Envoyer ou copiez le lien et partagez-le par e-mail, en discutant ou via la plateforme de communication de votre équipe

Utilisez des options avancées telles que les dates d'expiration pour l'accès aux liens ou limitez les téléchargements si nécessaire

✅ Avantages de Google Drive

Convivialité et permissions de partage flexibles pour les fichiers

Assistance pour la collaboration en temps réel sur des documents et fichiers partagés

⚠️ Inconvénients de Google Drive

Les outils de collaboration peuvent sembler désorganisés pour la gestion de projets complexes

La gestion des permissions devient fastidieuse pour les grandes équipes

✨ Idéal pour : les équipes ou les particuliers qui recherchent un moyen simple de partager et de collaborer sur des fichiers sans se soucier des limites de taille.

4. Slack : intégrer les enregistrements d'écran dans les communications

via Slack

Slack ne sert pas seulement à envoyer des GIF à l'infini et à échanger des messages rapides du type « Tu peux m'appeler ? ». C'est aussi un moyen simple d'intégrer des enregistrements d'écran directement dans les discussions de votre équipe.

Avec Slack Clips, vous pouvez enregistrer et partager des vidéos, des fichiers audio ou des enregistrements d'écran dans des canaux et des messages privés. Cela signifie que les mises à jour, les démonstrations et les vidéos peuvent être communiquées de manière asynchrone, ce qui réduit le nombre de réunions inutiles et permet à tout le monde de rester synchronisé.

📌 Comment partager :

Ouvrez un canal ou envoyez un message privé dans Slack

Cliquez sur l'icône de l'appareil photo dans le champ du message pour démarrer l'enregistrement

Choisissez d'enregistrer votre écran, une fenêtre spécifique ou même vous-même avec la caméra activée

Ajoutez des personnalisations facultatives telles que le floutage de l'arrière-plan ou le changement de microphone

Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur Arrêter l'enregistrement et ajoutez une miniature ou un message d'accompagnement

Cliquez sur l'icône en forme d'avion en papier pour partager instantanément votre enregistrement

✅ Avantages de Slack

Idéal pour la communication asynchrone grâce à la fonctionnalité intégrée Clips pour des mises à jour rapides

Idéal pour les équipes qui jonglent entre différents fuseaux horaires

⚠️ Inconvénients de Slack

La limite de cinq minutes imposée aux clips peut s'avérer insuffisante pour les mises à jour ou les démonstrations plus longues

Le partage en dehors de Slack nécessite des étapes supplémentaires, telles que le téléchargement et le rechargement

✨ Idéal pour : les équipes qui jonglent entre différents fuseaux horaires et horaires et qui ont besoin d'une communication asynchrone avec un contexte riche.

À lire également : Nous avons testé les 10 meilleurs logiciels de tutoriels vidéo

5. Envoi d'enregistrements d'écran par e-mail avec Microsoft Outlook et Gmail

via Outlook

Oui, nous avons donné du fil à retordre à l'e-mail, mais pour les clips plus courts, il reste une option simple et directe pour partager des fichiers.

De plus, les e-mails vous permettent de conserver une trace pratique des messages pour référence future et facilitent le transfert de fichiers à plusieurs personnes sans avoir à expliquer le contexte.

📌 Comment partager :

Enregistrez votre enregistrement d'écran sous forme de fichier vidéo

Ouvrez Microsoft Outlook ou Gmail et rédigez un nouvel e-mail

Cliquez sur l'icône en forme de trombone pour joindre votre fichier vidéo

Sélectionnez le fichier sur votre ordinateur et cliquez sur Envoyer

via Google

✅ Avantages de l'envoi d'enregistrements d'écran par e-mail :

Pratique pour partager rapidement des enregistrements d'écran de petite taille

Conservez une trace des e-mails pour faciliter la consultation et le transfert

Simple et familier pour la plupart des utilisateurs

⚠️ Inconvénients de l'envoi d'enregistrements d'écran par e-mail :

Les limites de taille des fichiers (20 Mo pour Outlook, 25 Mo pour Gmail) restreignent le partage de vidéos volumineuses

Aucune fonctionnalité de collaboration intégrée, nécessitant des outils supplémentaires pour les commentaires et les mises à jour

✨ Idéal pour : Les particuliers ou les équipes qui partagent des enregistrements d'écran de petite taille (moins de 25 Mo) et qui ont besoin d'une méthode rapide et simple pour communiquer des fichiers tout en conservant une trace claire des e-mails pour référence ultérieure.

À lire également : Comment enregistrer une vidéo de vous-même en train de présenter un PowerPoint ?

6. ClickUp : partage direct d'enregistrements d'écran pour une collaboration facile

Considérez ClickUp comme la combinaison ultime entre la gestion des tâches et l'enregistrement d'écran. Nous avons déjà parlé de ClickUp Clips, vous savez donc qu'il s'agit de l'outil ultime pour partager des vidéos. Oubliez les guides étape par étape exhaustifs, enregistrez, partagez et laissez votre équipe se mettre à jour à son rythme.

🧠 Le saviez-vous ? Selon un sondage mené auprès de plus de 2 000 entreprises, 74 % des formateurs intègrent l'apprentissage par vidéo dans leurs formations, ce qui démontre la dépendance croissante à l'égard du contenu visuel pour une formation efficace.

Cependant, le véritable atout réside dans la capacité de ClickUp à partager des enregistrements d'écran directement dans les tâches ClickUp. Cela permet aux équipes de disposer d'un maximum d'informations et de collaborer sans effort.

En bref, en intégrant des enregistrements dans des tâches, les équipes peuvent accéder à tout le contexte dont elles ont besoin sans avoir à passer d'un outil à l'autre ou à rechercher des liens.

Partagez instantanément vos enregistrements d'écran avec votre équipe pour une collaboration en temps réel avec ClickUp Clips

💡 Conseil de pro : Vous avez besoin de donner votre avis ? Les commentaires sur les vidéos sont liés aux échéanciers, ce qui permet à tout le monde d'être sur la même page. Avec le Hub Clips, vous pouvez organiser, rechercher et trier toutes vos vidéos en un seul endroit, éliminant ainsi les chaînes d'e-mails interminables.

La cerise sur le gâteau, c'est ClickUp Chat. Il ajoute une couche supplémentaire de flexibilité lors du partage d'enregistrements d'écran :

Utilisez les discussions pour partager des enregistrements d'écran dans des listes, des dossiers ou des espaces spécifiques, en les associant aux projets pertinents

Discutez des enregistrements directement dans le chat, parallèlement aux tâches, ce qui réduit le besoin d'e-mails de suivi

Passez facilement des discussions à la gestion des tâches, en veillant à ce que rien ne se perde dans la traduction

Ajustez les permissions de partage pour contrôler qui peut accéder aux enregistrements d'écran, en gardant tout sécurisé au lieu d'utiliser différentes plateformes

Partagez des images et des vidéos en un seul clic et connectez-les à des tâches pour une meilleure gestion avec ClickUp Chat

✅ Avantages de ClickUp :

Combine l'enregistrement d'écran, le partage et la gestion des tâches sur une seule plateforme

Permet une collaboration fluide grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires horodatés, les transcriptions et l'intégration de vidéos dans les tâches

⚠️ Inconvénients de ClickUp :

Les fonctionnalités étendues peuvent dérouter les nouveaux utilisateurs, qui auront besoin d'un certain temps pour se familiariser avec le système

✨ Idéal pour : les équipes à la recherche d'une solution tout-en-un pour simplifier l'enregistrement d'écran, la gestion des tâches et la collaboration sans avoir besoin de plusieurs outils.

À lire également : Comment prendre des notes à partir d'une vidéo comme un pro

Choisir le bon outil de partage d'écran

Nous avons évoqué un certain nombre d'outils, mais pour sélectionner l'outil de partage d'écran idéal, penchons-nous sur les facteurs fondamentaux : facilité d'utilisation, accessibilité, confidentialité, fonctionnalités de collaboration et intégration avec des outils de gestion de projet. Voici un aperçu de chacun d'entre eux :

Outil Facilité d'utilisation Accessibilité Confidentialité Collaboration Intégration Avantages ✅ Inconvénients ❌ Dropbox Simple à utiliser mais limité pour la collaboration Liens publics pour les fichiers volumineux Permissions ajustables Les commentaires sont basiques Intégration de base avec d'autres applications Simple à utiliser, crée facilement des liens partageables, paramètres de confidentialité solides Fonctionnalités de collaboration limitées, absence d'intégration de la gestion des tâches/projets YouTube Facile à télécharger, mais moins intuitif en matière de confidentialité Options publiques et privées Idéal pour un accès public ou privé Pas de discussion en équipe, pas de commentaires Aucune intégration de gestion de projet Idéal pour le stockage de fichiers volumineux, parfait pour le partage public ou privé Pas d'outils de collaboration d'équipe, la gestion des liens peut être fastidieuse, pas de flux de travail pour les projets Google Drive Convivial pour le partage de base Partagez facilement grâce à des liens Contrôles précis Fonctionnalités de collaboration de base Intégrations de projets limitées Permissions flexibles, convivialité, assistance pour la collaboration sur des fichiers partagés Sans liens entre les tâches, l'installation des permissions peut être fastidieuse Slack Simple, mais idéal pour un usage interne Nécessite la présence de l'équipe dans Slack Options de confidentialité externes limitées Efficace pour les discussions internes Manque d'intégration avec les systèmes de tâches Idéal pour la communication interne et les mises à jour asynchrones avec Clips Les clips sont limités à 5 minutes et ne disposent pas d'options de partage externe ClickUp Intuitive, combine l'enregistrement et la gestion des tâches Liens partageables + intégration directe dans les tâches Confidentialité et permissions entièrement intégrées Boucles de rétroaction fluides avec tâches, commentaires et annotations horodatées Centralisation des tâches et des flux de travail des projets Combine de manière transparente l'enregistrement d'écran, le partage et la gestion des tâches Nécessite un certain temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités, mais offre une collaboration inégalée

🏆 C'est clair : ClickUp se démarque. Sa magie réside dans le partage des enregistrements d'écran directement dans les tâches, ce qui permet à votre équipe de rester organisée et d'accéder facilement à toutes les informations.

Grâce à des fonctionnalités telles que l'intégration de vidéos, l'ajout de commentaires horodatés et la transcription avec ClickUp Brain, la collaboration devient un jeu d'enfant et les flux de travail restent fluides sans que vous vous en rendiez compte.

📌 Exemple : imaginez que vous intégrez un nouveau membre de votre équipe qui travaille à distance dans un fuseau horaire différent. Au lieu de planifier plusieurs appels, vous enregistrez une présentation détaillée du produit à l'aide de ClickUp Clips. ClickUp Brain transcrit automatiquement l'enregistrement et les points clés sont horodatés pour faciliter la consultation. Vous intégrez la vidéo dans la tâche d'intégration, où le nouvel employé peut poser des questions directement dans les commentaires. La boucle de rétroaction est centralisée : pas d'e-mails éparpillés, pas de messages privés sur Slack, pas de confusion. Les nouveaux membres de l'équipe se mettent à niveau à leur rythme tandis que les autres se concentrent sur leurs tâches sans être interrompus.

À lire également : Quels sont les meilleurs enregistreurs d'écran gratuits sans filigrane ?

Bonnes pratiques pour le partage d'enregistrements d'écran

Le partage efficace d'enregistrements d'écran nécessite un peu de planification, surtout si vous voulez que vos vidéos soient de bonne qualité, sécurisées et qu'elles communiquent votre message sans confusion.

Voici quelques conseils pour faciliter le processus :

À lire également : Gestion de projet pour la production vidéo

1. Garantir la qualité et la compatibilité des vidéos

Vous ne voulez pas que votre équipe plisse les yeux pour lire un texte flou ou ait du mal à ouvrir un fichier qui ne fonctionne pas sur son appareil. Pour que vos enregistrements d'écran restent nets et accessibles :

Utilisez le format MP4 : c'est la norme de référence en matière de compatibilité entre les différentes plateformes

Définissez la résolution : optez pour 1080p pour une qualité optimale ou 720p si vous souhaitez réduire la taille des fichiers

Équilibre entre le débit binaire et la taille du fichier : trop élevé, le fichier est énorme ; trop faible, la qualité est médiocre

Vérifiez la fréquence d'images : 30 images par seconde conviennent à la plupart des situations, sauf si vous enregistrez quelque chose qui bouge très vite

Optimisez la compression : utilisez des outils qui réduisent la taille des fichiers sans donner à votre vidéo l'air d'avoir été filmée en 1995

💡 Conseil de pro : testez toujours le fichier sur différents appareils et plateformes avant de le partager, car rien ne nuit autant à la productivité que le message « Ça ne s'ouvre pas chez moi »

2. Considérations relatives à la confidentialité et à la sécurité

Un excellent enregistrement d'écran peut rapidement tourner au cauchemar s'il expose des données sensibles. Voici comment vous protéger et protéger votre équipe :

Flou ou pixellisation : utilisez les outils de modification en cours pour masquer les informations sensibles telles que les mots de passe ou les données personnelles

Fermez les onglets inutiles de votre navigateur : évitez de révéler accidentellement votre panier rempli d'éléments douteux

Masquage d'écran : utilisez les fonctionnalités du logiciel pour masquer certaines parties de votre écran de manière sélective pendant l'enregistrement

Obtenez le consentement : si des personnes apparaissent dans votre enregistrement, informez-les et obtenez leur accord avant le partage

À lire également : Les 10 meilleurs logiciels d'enregistrement d'écran pour PC Windows

3. Conseils pour une communication efficace

Une bonne capture d'écran consiste en partie à raconter la bonne histoire. Voici comment rendre la vôtre percutante :

Soyez bref et clair : personne ne veut d'une explication de 20 minutes pour quelque chose qui pourrait prendre 2 minutes

Mettez en évidence les points clés : utilisez des annotations ou des indications verbales pour attirer l'attention sur ce qui importe

Diversifiez la communication : utilisez les enregistrements d'écran en plus des discussions, des e-mails et des appels pour vous assurer que tout le monde est sur la même page

En matière de communication, ClickUp passe au niveau supérieur en intégrant des enregistrements d'écran directement dans les tâches. Vous pouvez étiqueter les membres de l'équipe pour vous assurer qu'ils sont informés des mises à jour ou attribuer des commentaires sous forme de tâches à accomplir.

Facilitez la communication grâce aux commentaires et modifications instantanés à l'aide de ClickUp Assign Comments

Par exemple, supposons que vous ayez enregistré une démonstration de produit pour votre équipe commerciale. Vous la téléchargez dans une tâche, ajoutez des repères temporels aux points clés pour plus de clarté et utilisez la section commentaires de ClickUp pour recueillir des commentaires. Tout étant regroupé au même endroit, la collaboration s'améliore sur le lieu de travail.

À lire également : Les 10 meilleurs logiciels d'enregistrement d'écran pour Mac

Le partage est synonyme d'attention et de moins de stress avec ClickUp

Comme l'a dit Carl Sandburg, « Tout le monde est plus intelligent que n'importe qui »

Le transfert de connaissances est l'arme secrète de toute organisation. Il s'agit simplement de savoir qui l'utilise le mieux. Enregistrer, documenter et partager des solutions, des flux de travail ou un savoir-faire opérationnel permet à votre équipe d'éviter les tâches redondantes et de se concentrer sur la réalisation plus rapide de ses objectifs.

Voici la vérité : il est impossible de travailler dur sans travailler intelligemment, et les enregistrements d'écran sont la quintessence du travail intelligent. Ils fournissent une preuve visuelle des solutions, simplifient le partage des connaissances et stimulent la productivité. Mais seulement si vous disposez du bon outil.

C'est pourquoi vous devriez choisir ClickUp. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Clips, vous pouvez enregistrer, partager et intégrer des vidéos directement dans des tâches, tandis que ClickUp Brain transcrit vos enregistrements, ajoute des horodatages et les rend consultables.

Tout est centralisé, ce qui permet à votre équipe de collaborer efficacement sans changer d'outil ni perdre le fil.

En résultat, les informations deviennent omniprésentes et facilement accessibles, peu importe qui se connecte ou se déconnecte.

Créez un compte gratuit sur ClickUp et découvrez pourquoi le partage avec cet outil est plus intelligent, plus rapide et moins stressant.