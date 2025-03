Comment partager un enregistrement d'écran

Les employés passent un temps surprenant à répéter les mêmes tâches. Cette redondance coûte à l'économie américaine la somme ahurissante de 1,8 billion de dollars par an. Oui, billion avec un « T »

C'est exactement pour cela que les enregistrements d'écran sont une bénédiction. Pour la personne qui enregistre, cela lui évite de répéter la même démonstration une douzaine de fois. Pour le spectateur, cela signifie qu'il faut appuyer sur rejouer un million de fois sans envoyer un autre « Pouvez-vous expliquer cette étape à nouveau ? » Le partage des enregistrements d'écran est le seul moyen de s'assurer qu'ils remplissent leur objectif et qu'ils atterrissent entre de bonnes mains sans se perdre dans le vide numérique. Si votre première pensée est : « Je vais juste leur envoyer un e-mail », faisons une pause. Les fichiers vidéo volumineux ne se comportent pas bien avec les pièces jointes des e-mails. Heureusement, il existe de nombreuses façons de partager efficacement les enregistrements d'écran, des outils basés sur un navigateur aux plateformes de stockage cloud.

Dans cet article, nous examinerons les meilleurs outils pour ce travail et quelques bonnes pratiques que vous pouvez suivre pour obtenir les meilleurs enregistrements d'écran. ## ⏰ Résumé en 60 secondes ❓: Gagnez du temps et réduisez les démonstrations répétitives grâce à des solutions visuelles claires

💯 Bonnes pratiques : Utilisez MP4 pour la compatibilité, optimisez la qualité, floutez les détails sensibles et gardez des enregistrements concis ✅ Meilleurs outils de partage : Dropbox, YouTube, Google Drive, Slack et ClickUp offrent des options de partage uniques 🟢 Dropbox : Idéal pour un partage simple mais manque de gestion des tâches 🟢 YouTube : Parfait pour le partage public mais limité pour la collaboration

🟢 Google Drive : Flexible avec les permissions mais peut sembler dispersé pour les projets 🟢 Slack : Idéal pour un partage interne rapide mais limité aux Clips de 5 minutes 🟢 intervient : un enregistreur d'écran intégré à la plateforme de gestion de projet ClickUp. Avec , un outil de transcription basé sur l'IA. En quelques minutes, vos enregistrements sont transcrits, horodatés et consultables. Besoin d'annoter ou de mettre en évidence des points clés ? Aucun problème, vous pouvez facilement le faire grâce aux fonctionnalités d'IA de ClickUp Brain. Avec ClickUp Brain, vos enregistrements sont transcrits automatiquement, avec horodatage

Vous cherchez des enregistreurs d'écran basés sur l'IA ? Consultez notre liste des

Slack n'est pas seulement réservé aux guerres de GIF sans fin et aux messages rapides du type « Tu peux participer à un appel ? ». C'est aussi un moyen simple d'intégrer des enregistrements d'écran directement dans les discussions de votre équipe. Avec Slack Clips, vous pouvez enregistrer et partager des vidéos, des fichiers audio ou des enregistrements d'écran dans les canaux et les messages directs. Cela signifie que les mises à jour, les démos et les vidéos de Slack https://clickup.com/blog/async-video-communication///

https://clickup.com/blog/async-video-communication/ les vidéos peuvent être communiquées de manière asynchrone /%href/, ce qui permet de réduire le nombre de réunions inutiles et de garder tout le monde synchronisé. 📌 Comment partager : Ouvrez une chaîne ou un message direct dans Slack Cliquez sur l'icône de la caméra dans le champ du message pour commencer l'enregistrement * Choisissez d'enregistrer votre écran, une fenêtre spécifique ou même vous-même avec la caméra allumée

Ajoutez des personnalisations facultatives comme le floutage de votre arrière-plan ou le changement de microphone Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur Arrêter l'enregistrement et ajoutez une miniature ou un message d'accompagnement Appuyez sur l'icône de l'avion en papier pour partager instantanément votre enregistrement ✅ Avantages de Slack Idéal pour la communication asynchrone avec les Clips intégrés pour des mises à jour rapides Parfait pour les équipes jonglant avec différents fuseaux horaires *⚠️ Inconvénients de Slack

La limite de cinq minutes sur les Clips peut ne pas suffire pour les mises à jour ou les démos plus longues Le partage en dehors de Slack nécessite des étapes supplémentaires, telles que le téléchargement et le re-téléchargement ✨ *Idéal pour : les équipes jonglant avec différents fuseaux horaires et horaires qui ont besoin d'une communication asynchrone avec un contexte riche. À lire également : [De plus, les e-mails vous permettent de conserver une trace pratique des messages pour un contexte futur et de transférer facilement des fichiers à plusieurs personnes sans avoir à expliquer le contexte. 📌 Comment partager : Enregistrez votre capture d'écran sous forme de fichier vidéo Ouvrez Microsoft Outlook ou Gmail et rédigez un nouvel e-mail Cliquez sur l'icône du trombone pour joindre votre fichier vidéo Sélectionnez le fichier sur votre ordinateur et cliquez sur Envoyer via /href/ https://blog.google/products/g-suite/new-security-and-intelligent-features-new-gmail-means-business/ Google /%href/]() , 74 % des formateurs intègrent l'apprentissage par vidéo dans leur formation, ce qui montre la dépendance croissante à l'égard du contenu visuel pour une formation efficace. Cependant, le véritable atout réside dans la capacité de ClickUp à partager des enregistrements d'écran directement dans En bref, en intégrant les enregistrements dans les tâches, les équipes peuvent accéder à tout le contexte dont elles ont besoin sans avoir à passer d'un outil à l'autre ou à rechercher des liens. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Clips.gif ClickUp Clips : Comment partager un enregistrement d'écran /%img/ ## Bonnes pratiques pour le partage d'enregistrements d'écran Le partage efficace d'enregistrements d'écran nécessite un peu de planification, surtout si vous voulez que vos vidéos soient de bonne qualité, restent sécurisées et communiquent votre message sans confusion. Voici quelques conseils pour faciliter le processus : À lire également : undefined ### 1. Assurer la qualité et la compatibilité des vidéos Vous ne voulez pas que votre équipe plisse les yeux sur un texte flou ou ait du mal à ouvrir un fichier qui ne fonctionne pas sur son appareil. Pour que vos enregistrements d'écran soient nets et accessibles : *Utilisez le format MP4 : c'est la référence en matière de compatibilité entre les plateformes

: optez pour 1080p pour une qualité optimale ou 720p si la taille réduite du fichier est importante *Équilibrez le débit binaire et la taille du fichier Vérifiez la fréquence d'images : 30 ips fonctionne dans la plupart des cas, sauf si vous enregistrez quelque chose de rapide Optimiser la compression : Utilisez des outils qui réduisent la taille des fichiers sans donner à votre vidéo l'air d'avoir été filmée en 1995 💡 Conseil de pro : Testez toujours le fichier sur différents appareils et plateformes avant de le partager. Rien n'est plus néfaste pour la productivité que de se faire dire « Ça ne s'ouvre pas pour moi ». 2. Considérations relatives à la confidentialité et à la sécurité

Un excellent enregistrement d'écran peut rapidement tourner au vinaigre s'il expose des données sensibles. Voici comment vous protéger, vous et votre équipe : *Floutage ou pixellisation : utilisez les outils de modification en cours pour masquer les informations sensibles telles que les mots de passe ou les données personnelles *Fermeture des onglets inutiles du navigateur : évitez de révéler accidentellement votre panier rempli d'éléments douteux *Masquage de l'écran : utilisez les fonctionnalités du logiciel pour masquer de manière sélective certaines parties de votre écran pendant l'enregistrement

Obtenir le consentement : si des personnes apparaissent dans votre enregistrement, informez-les et obtenez leur accord avant le partage À lire également : /href/ https://clickup.com/blog/screen-recording-software-windows// Les 10 meilleurs logiciels d'enregistrement d'écran pour PC Windows /%href/ ### 3. Conseils pour une communication efficace

Une bonne communication passe par un bon enregistrement d'écran. Voici comment rendre le vôtre percutant : *Soyez bref et clair : personne ne veut d'une explication de 20 minutes pour quelque chose qui pourrait prendre 2 minutes *Mettez en évidence les points clés : utilisez des annotations ou des repères verbaux pour attirer l'attention sur ce qui compte *Diversifiez la communication : utilisez les enregistrements d'écran en plus de discuter, d'envoyer des e-mails et de passer des appels pour vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde

En matière de communication, ClickUp passe à la vitesse supérieure en intégrant directement les enregistrements d'écran dans les tâches. Vous pouvez étiqueter les membres de l'équipe pour vous assurer qu'ils sont informés des mises à jour ou attribuer des commentaires en tant que tâches à accomplir. Facilitez la communication grâce aux commentaires et aux modifications instantanés en utilisant ClickUp Assign Comments Par exemple, supposons que vous ayez enregistré une démonstration de produit pour votre équipe commerciale. Vous la téléchargez dans une tâche, horodatez les points clés pour plus de clarté et utilisez la section de commentaires de ClickUp pour recueillir les réactions. Avec tout au même endroit, undefined À lire également : /href/ https://clickup.com/blog/screen-recorder-mac// Les 10 meilleurs logiciels d'enregistrement d'écran pour Mac /%href/ ## Le partage est une preuve d'attention et réduit le stress avec ClickUp

Comme l'a dit un jour Carl Sandburg, « Tout le monde est plus intelligent que quiconque ». Le transfert de connaissances est l'arme secrète de toute organisation, il s'agit simplement de savoir qui la manie le mieux. Enregistrer, documenter et partager des solutions, des flux de travail ou un savoir-faire opérationnel permet à votre équipe d'éviter les tâches redondantes et de se concentrer sur la réalisation de ses objectifs plus rapidement. Voici la vérité : il est impossible de travailler dur sans travailler intelligemment, et les enregistrements d'écran sont la quintessence d'un travail plus intelligent. Ils fournissent une preuve visuelle des solutions, simplifient le partage des connaissances et stimulent la productivité. Mais seulement si vous disposez du bon outil. C'est pourquoi vous devriez choisir ClickUp. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Clips, vous pouvez enregistrer, partager et intégrer des vidéos directement dans les tâches, tandis que ClickUp Brain transcrit vos enregistrements, ajoute des horodatages et les rend consultables. Tout est centralisé, de sorte que votre équipe peut collaborer efficacement sans changer d'outil ni perdre le contexte.

Résultat : les informations sont omniprésentes et facilement accessibles, quels que soient les membres de l'équipe. /href/ https://clickup.com/signup Créez un compte gratuit sur ClickUp /%href/ et découvrez pourquoi le partage est plus intelligent, plus rapide et moins stressant.