Comment exporter des tâches depuis JIRA et les importer dans ClickUp

Il s'agit sans aucun doute de l'un des outils logiciels de gestion de projet les plus populaires, mais ce n'est certainement pas le seul.

Avec plus de 40 000 organisations qui utilisent JIRA, cet outil est devenu l'équivalent de Microsoft Project pour les développeurs. C'est la solution incontournable pour le suivi des bugs et des problèmes, mais il est clairement insuffisant pour des projets plus complets. Il est efficace pour corriger des problèmes, mais pas pour planifier. Quiconque se retrouve pris au milieu et déteste être submergé par les tickets est désespérément perdu.

Pourquoi passer de JIRA à un logiciel de gestion de projet que toute votre équipe peut utiliser ?

JIRA est compliqué et seules les équipes d'ingénieurs peuvent l'utiliser de manière optimale. L'une des frustrations liées à JIRA est lorsque votre équipe non technique doit interagir avec vos développeurs et propriétaires de produits pour terminer son travail. Si son utilisation par l'ensemble de votre équipe devient trop lourde et que le reste de votre équipe doit trouver un autre outil, cela crée encore plus de déconnexion. C'est cher. L'intégration de toute une équipe peut vous coûter des milliers de dollars chaque mois. Mais en raison du prix, vous vous sentez obligé de rester sur JIRA. Pourquoi vouloir faire passer toute votre équipe à un outil complexe simplement parce qu'il offre d'excellentes fonctionnalités de suivi des bugs ? Cela n'a aucun sens. Il existe des alternatives plus simples. Sortez des sentiers battus et trouvez une Sortez des sentiers battus et trouvez une alternative à JIRA plus facile à utiliser , comme ClickUp, qui offre un taux d'adoption beaucoup plus élevé, en particulier pour ceux qui ne sont pas spécialisés dans l'ingénierie.

La faction anti-JIRA prend de l'ampleur, même chez les développeurs et les informaticiens. Si vous souhaitez passer de Jira à ClickUp, vous devrez exporter vos informations JIRA et les importer dans ClickUp pour bénéficier d'une plateforme beaucoup plus fluide et productive.

Comment importer vos fichiers JIRA dans ClickUp

Nous ne pouvons pas contrôler la manière dont JIRA gère ses exportations, mais avec ClickUp, nous pouvons vous faciliter la tâche autant que possible.

Dans votre compte ClickUp, accédez à votre profil, puis aux paramètres, et sélectionnez Importer/Exporter. Une fois là-bas, sélectionnez le gros bouton JIRA pour lancer votre exportation.

Avec ClickUp, vous n'avez pas besoin d'un fichier XML ou Excel, il vous suffit de donner accès à l'API ClickUp et nous nous occupons du reste.

Vous devrez créer un lien vers l'application, configurer ce lien, faire correspondre l'URL de votre application JIRA à celle de ClickUp, puis continuer à partir de là. Découvrez les étapes exactes pour réussir l'importation de JIRA.

Pourquoi exporter depuis JIRA et importer dans ClickUp ?

Il y a de nombreux avantages à utiliser ClickUp plutôt que JIRA. ClickUp offre la plupart des fonctionnalités et intégrations de JIRA, et propose même un forfait Free Forever.

De nombreux utilisateurs qui passent de JIRA à ClickUp sont immédiatement impressionnés par la convivialité de l'interface. C'est un grand changement que de passer de l'interface clinique et ennuyeuse de JIRA à la beauté vibrante de ClickUp.

Mais ClickUp ne se résume pas à une interface épurée ; ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités puissantes auxquelles vous aurez accès gratuitement. Vous pourrez désormais obtenir plusieurs vues de vos projets, attribuer des commentaires, bénéficier d'une modification en cours très riche, d'une barre d'outils multitâche, de statuts simples et personnalisés, ainsi que de fonctionnalités innovantes telles qu'un bloc-notes intégré à l'application et une barre des tâches pour minimiser vos travaux les plus importants et y revenir plus tard.

Toutes vos équipes et tous vos services peuvent travailler ensemble, sur une seule plateforme.

En général, seules les équipes d'ingénierie utilisent JIRA, ce qui signifie que les équipes marketing, créative, opérationnelle et RH utilisent toutes une autre plateforme. C'est là tout l'intérêt de ClickUp.

Les organisations qui utilisent ClickUp bénéficient d'une connectivité et d'une efficacité sans précédent lorsque TOUTES leurs équipes peuvent utiliser la même plateforme intuitive et élégante, et même disposer de vues de tableau.

Utilisez Scrum et Sprints dans ClickUp

L'un des principaux arguments de vente de JIRA est son système de gestion de projet agile et scrum . La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez également le faire directement dans ClickUp, sans la complexité de cette interface.

Une fois que vous avez défini une hiérarchie qui correspond aux Espaces, Projets et Listes de votre équipe, vous pouvez configurer des sprints dans ClickUp et suivre vos projets du début à la fin. Vous utiliserez les listes dans ClickUp pour configurer chacun de vos sprints.

Chaque liste doit représenter un sprint individuel avec une liste supplémentaire intitulée « Backlog ». Les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux aspects d'un produit seront développés dans ces listes et archivés une fois achevés. Les listes fonctionnent parfaitement comme des sprints, car chaque liste peut contenir plusieurs tâches qui s'y rapportent. De plus, les listes peuvent avoir des dates de début/d'échéance, des détails, un fil d'activité complet et bien plus encore ! Nous vous permettons même de coder vos sprints par couleur et les étiquettes permettent de tout regrouper.

Pour en savoir plus, ce document d'aide vous expliquera exactement comment configurer ClickUp pour les sprints et vous pourrez commencer immédiatement à utiliser votre flux de travail agile.

Conclusion

Si ceux qui utilisent JIRA sont honnêtes, ils admettront que le logiciel est peu pratique. Ils vous diront à quel point il est frustrant. Comment il ralentit les utilisateurs dans leur travail, au lieu d'améliorer leur productivité. Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour comprendre comment utiliser JIRA, alors pourquoi s'embêter ? Importez vos tâches JIRA dans ClickUp !