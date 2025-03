les 10 meilleurs générateurs de calendriers de contenu de l'IA pour la planification de 2025

En 2025, nous avons largement dépassé les outils de planification de base.

Vous avez besoin d'une boule de cristal marketing pour prendre de l'avance dans ce paysage commercial concurrentiel. 🔮

Et c'est exactement ce que sont les calendriers de contenu IA. Ils prédisent les tendances, repèrent les lacunes en matière de contenu et vous indiquent même à quel moment vos abonnés Instagram sont les plus susceptibles d'engager ce post parfait sur lequel vous êtes resté assis.

Lorsqu'il s'agit de la gestion du marketing de contenu ces outils sont la matière grise supplémentaire dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin (mais dont vous ne pouvez plus vous passer). Que vous cherchiez à établir une présence cohérente et attrayante ou une stratégie virale sur les médias sociaux, ces outils peuvent faire le travail terminé.

Cette liste présente les 10 meilleurs outils générateurs de calendrier de contenu alimentés par l'IA qui vous feront passer du chaos au calme plus vite que vous ne pouvez le dire : "Programmons-le !".

⏰ Résumé en 60 secondes

Si vous êtes à la recherche des 10 meilleurs générateurs de calendrier de contenu alimentés par l'IA, ne cherchez pas plus loin :

ClickUp : Le meilleur pour la gestion de contenu alimentée par l'IA Easy-Peasy.IA : Le meilleur pour les solutions d'IA tout-en-un Voilà : Meilleur pour la planification collaborative de calendriers de contenu Galaxy.IA : Meilleur pour la génération de contenu SEO par l'IA Musely.IA : Meilleur générateur de calendrier de contenu IA pour les esprits créatifs Taskade : Le meilleur pour la gestion des tâches en temps réel et l'organisation du contenu LogicBalls : Meilleure plateforme visuelle IA Predis.IA : meilleure pour la planification du contenu des médias sociaux IA Perfect Assistant : le meilleur pour la planification et l'organisation personnalisées UNUM : Meilleur pour la narration visuelle et l'esthétique des médias sociaux Alors, c'est parti !

Que devriez-vous rechercher dans les générateurs de calendriers de contenu IA ?

Le bon logiciel de calendrier de contenu va au-delà de la simple programmation de posts. Il vous aide à atteindre vos objectifs de contenu grâce à des outils qui simplifient la planification et rendent l'exécution plus efficace.

Voici quelques fonctionnalités clés à toujours rechercher :

Smart contenu suggestions: Recherchez un prestataire qui fournit des idées pilotées par l'IA en fonction des sujets en vogue, des préférences de l'audience et de la voix de votre marque

Recherchez un prestataire qui fournit des idées pilotées par l'IA en fonction des sujets en vogue, des préférences de l'audience et de la voix de votre marque Automatisation et programmation : Trouvez un excellent outil qui gère les tâches répétitives, comme la programmation des posts sur les différentes plateformes, ce qui vous permet de libérer du temps pour la créativité

Trouvez un excellent outil qui gère les tâches répétitives, comme la programmation des posts sur les différentes plateformes, ce qui vous permet de libérer du temps pour la créativité **Mon travail consiste à trouver un générateur qui travaille avec des outils de gestion de projet et qui facilite l'attribution des tâches, le partage des fichiers et les approbations

**Intégration multiplateforme : utilisez des outils qui se synchronisent avec tout ce que vous utilisez - médias sociaux, CMS et plateformes d'analyse. Un hub unique pour tout votre contenu fait une énorme différence

Analyse et suivi des performances: Comprenez ce qui fonctionne. Les outils dotés d'indicateurs détaillés, tels que l'engagement et le retour sur investissement, vous aident à ajuster votre stratégie pour obtenir de meilleurs résultats

Comprenez ce qui fonctionne. Les outils dotés d'indicateurs détaillés, tels que l'engagement et le retour sur investissement, vous aident à ajuster votre stratégie pour obtenir de meilleurs résultats Interface conviviale:Optez pour un outil facile à utiliser. Vous avez besoin que votre équipe l'adopte rapidement sans courbe d'apprentissage abrupte

Maintenant que vous comprenez les fonctionnalités à rechercher dans les générateurs de calendrier de contenu IA, explorons les 10 outils les plus recommandés !

💡 Conseil pro: Utilisez les outils d'IA pour analyser les indicateurs d'engagement des posts précédents et affiner les heures de publication, le ton ou les éléments de conception de votre futur contenu pour une portée maximale.

Les 10 meilleurs générateurs de calendriers de contenu par l'IA

Ces 10 options de calendrier de contenu IA ont fait notre liste simplement parce qu'elles excellent à maintenir les calendriers de contenu sur la bonne voie. Que vous préfériez les générateurs simples ou avancés, il y en a pour tout le monde dans cette liste ! 📅

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de contenu alimentée par l'IA)

Affichez une vue d'ensemble de vos tâches de création de contenu, des rappels de calendrier de publication, et plus encore en un seul endroit avec ClickUp

En matière de calendriers de contenu IA, ClickUp ne se contente pas de jouer le jeu, il réécrit les règles du jeu. Tout le monde l'a déjà appelée " l'application de tout ", mais voici ce que cela signifie réellement pour votre stratégie de contenu..

La plateforme est dotée d'un assistant IA intégré appelé ClickUp Brain qui peut apprendre la voix de votre marque et transformer de rapides notes vocales en contenu prêt à être publié alors que vous êtes encore en train de penser à votre prochaine réunion.

Là où ClickUp déploie vraiment ses muscles IA, c'est dans le flux de production de contenu transparent. Rédigez un article de blog et l'IA peaufine votre texte en temps réel. Vous avez des difficultés avec les séquences d'e-mails ? L'IA vous proposera des variantes si naturelles que vous oublierez que c'est une machine qui les a écrites. Vous avez besoin d'analyser les performances d'une campagne ? Les tableaux de données intégrés vous aideront à faire des calculs.

Parlons des modèles - il y en a tellement ! Que vous appreniez à utiliser l'IA dans le marketing de contenu qu'il s'agisse de la gestion d'une campagne ou de l'organisation d'un évènement, les modèles de ClickUp facilitent la prise en main et le démarrage.

Les équipes marketing gèrent souvent plusieurs campagnes, lancements de produits et activités de promotion simultanément. Logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp peut constituer un hub central pour le forfait et la visualisation des initiatives marketing sur différents canaux.

Lorsque votre équipe de marketing en l'associant à ClickUp Brain, vous pouvez facilement gérer la création de contenu, les posts sur les médias sociaux, les campagnes d'e-mailing et les publicités, le tout en un seul endroit.

En synchronisant votre calendrier de contenu avec votre stratégie marketing plus large, vous vous assurez que votre message de marque reste cohérent, vous évitez les chevauchements ou les lacunes de communication, et vous chronométrez vos campagnes pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

De plus, vous avez le choix entre plusieurs médias sociaux et modèles de calendrier de contenu pour vous aider à démarrer, comme le super pratique Modèle ClickUp pour les médias sociaux .

Ainsi, si vous recherchez un modèle de logiciel de calendrier marketing qui transforme la façon dont vous établissez des stratégies, créez et gérez votre contenu, c'est ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Choisissez parmi plus de 15 vues Gantt, personnalisables et interactives, telles que Kanban, diagramme de Gantt et autres Affichage du Calendrier ClickUp pour organiser votre contenu

Restez informé en temps réel de la gestion des tâches, de la communication et de la progression des checklists au sein de votre équipe

Accédez à des modèles gratuits adaptés à /%ref/ , pour organiser le contenules calendriers marketingles campagnes sur les médias sociaux et le marketing par e-mail, ce qui facilite la planification du contenu

Automatisez les tâches répétitives pour garder votre calendrier de contenu sur le suivi et réduire le travail manuel en utilisant Automatisations ClickUp S'intégrer à plus de 1 000 outils, notamment Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello et Salesforce, pour centraliser la planification de votre contenu

Travail en toute transparence avec les modes en ligne et hors ligne, plus des applications pour tous les appareils, afin que vous puissiez vérifier votre planning de contenu chaque fois que nécessaire

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage en raison des fonctionnalités étendues de ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Business: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par environnement de travail, par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,900+ reviews)

4.7/5 (9,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,300+ reviews)

_L'utilisation des calendriers pour gagner du temps et achever les tâches avant les échéances est toujours cruciale. Avec ClickUp, c'est très facile car vos échéances sont visibles sur vos calendriers en même temps que les tâches, de sorte que le forfait de votre journée/semaine est super facile et rapide

Kartikeya Thapliyal, chef de produit chez smallcase_

2. Easy-Peasy.IA (Le meilleur pour les solutions d'IA tout-en-un)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-528.png Easy-Peasy.IA /$$$img/

via Easy-Peasy.IA Si vous avez déjà rencontré un obstacle créatif, vous savez à quel point cela peut être frustrant. C'est là que Easy-Peasy.IA vient en.

Il peut créer des textes originaux plus rapidement que jamais. Que vous travailliez sur des publicités Facebook, des réponses à des e-mails, des scripts vidéo, ou quoi que ce soit d'autre, Easy-Peasy IA vous permet de produire du contenu à une vitesse décuplée.

Et puis, il y a MARKY, votre compagnon de discussion IA ultime. Alimenté par les modèles GPT-4, Google 3 Opus, Google Gemini et Mistral, MARKY va au-delà du chatbot habituel.

Il offre une expérience de discussion plus personnalisée et empathique. Avec un accès aux données en temps réel, des téléchargements de fichiers, une énorme bibliothèque d'invites, et plusieurs personas de discussion, MARKY est une mise à niveau massive pour toute interaction avec l'IA.

Il veille également à ce que la confidentialité et la protection des données soient toujours une priorité absolue.

Meilleures fonctionnalités de Easy-Peasy.IA

Générez du contenu dans plus de 40 langues pour une audience mondiale

Accédez à plus de 200 modèles pour une création de contenu et une mise en forme plus rapides

Téléchargez des fichiers PDF pour extraire des informations et créer du contenu directement

Générez des images créées par l'IA pour compléter votre calendrier de contenu

Limites de Easy-Peasy.IA

Manque d'outils de modification en cours pour affiner la créativité dans la création de contenu

Prix d'Easy-Peasy.IA

Free

Débutant: 16$/mois

16$/mois Unlimited 50 : 24$/mois

: 24$/mois Unlimited : 32$/mois

G2: 4.5/5 (20+ reviews)

4.5/5 (20+ reviews) Capterra: Pas d'évaluation disponible

👀 Did You Know? Le premier programme d'IA, appelé Logic Theorist, a été écrit en 1956 par Allen Newell, Herbert A. Simon et Cliff Shaw. Il a été conçu pour prouver des théorèmes mathématiques.

3. Volà (Meilleur pour la planification collaborative du calendrier de contenu)

via Voilà Le fait de forfaiter manuellement un calendrier de contenu donne toujours l'impression d'une tâche monumentale. Mais avec Voilà, l'automatisation vous fait gagner du temps et vous permet de vous concentrer sur la création d'un contenu de qualité.

Utilisez-le pour planifier rapidement votre calendrier de contenu à venir et assurer un calendrier de publication cohérent sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Le générateur de calendrier de contenu de Voilà vous permet de rester sur la bonne voie en créant une feuille de route claire en matière de création et de distribution de contenu.

L'outil suggère également un mélange de types de contenu et de thèmes.

Le générateur de Voilà crée un calendrier qui se rattache directement à votre jeu de marketing de contenu plus large. Il vous suffit d'ajouter vos thèmes clés, vos évènements et votre cible. Cette approche structurée garantit que chaque élément de contenu sert un objectif plus important.

Voilà meilleures fonctionnalités

Une interface conviviale pour une navigation aisée

Proposez des interactions conversationnelles pour une expérience facile à utiliser

Créez des calendriers de contenu mensuels complets pour un message de marque cohérent

Gérez des échéanciers stratégiques avec des dates de publication et des jalons organisés

Voilà les limites

Peine à répondre aux requêtes les plus complexes

Génère parfois des réponses qui manquent de précision

A une compréhension limitée dans certains contextes

Voilà la tarification

Free (gratuit)

(gratuit) Premium : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Ultimate : 24$/mois par utilisateur

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

4. Galaxy.IA (Meilleur pour la génération de contenu IA SEO)

via Galaxy.IA Le générateur de calendrier de contenu de Galaxy.IA est un autre outil permettant de simplifier le processus de planification du contenu. La plateforme regroupe un ensemble robuste d'outils IA dans une interface facile à utiliser, ce qui en fait une fantastique solution tout-en-un pour les besoins de votre entreprise.

Lorsqu'il s'agit de tâches créatives, Galaxy.IA se démarque. Avec des outils tels que Stable Diffusion, Midjourney et Ideogram, vous pouvez créer rapidement des visuels de haute qualité pour vos supports marketing et vos conceptions de produits.

Ces outils vous aident à générer des œuvres d'art, des prototypes et des designs époustouflants sans l'étiquette d'un prix élevé ou de longs échéanciers.

Et n'oubliez pas Flux. Cet outil Automatisation du marketing pilotée par l'IA maintient votre flux de travail sur le suivi et aide à faire évoluer l'entreprise. Elle veille à ce que tout se déroule sans heurts, même lorsque vous prenez en charge des projets plus importants.

Les meilleures fonctionnalités de Galaxy.IA

Accédez à une suite de plusieurs modèles IA sur une seule plateforme

Exposez clairement le problème, la solution et les résultats à l'aide de formes structurées

Incorporez des visuels de données pour améliorer la crédibilité du contenu

Permettre la personnalisation du contenu pour qu'il corresponde au guide de style de votre marque

Limites de Galaxy.IA

Dépend fortement de l'exactitude des données d'entrée pour la qualité de la sortie

Prix de Galaxy.IA

49 $/mois

Évaluations et critiques de Galaxy.IA

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

👀 Did You Know? L'IA peut potentiellement prédire la viralité de votre contenu avant que vous ne le publiez. Certains outils IA comme Streamladder peuvent analyser les mots-clés de votre contenu forfaitaire, le moment choisi et le comportement du public, fournissant ainsi un "score de viralité" Cela vous aide à évaluer l'engagement du public et la portée potentielle des idées de contenu avant de les publier.

5. Musely.IA (Meilleur générateur de calendrier de contenu IA pour les esprits créatifs)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-531.png Musely.IA : Générateur de Calendrier de Contenu IA /$$$img/

via Musely.IA Changez votre façon d'aborder la planification du contenu avec Musely.IA . Il génère automatiquement des calendriers de contenu complets, ce qui vous permet de gagner du temps tout en vous assurant de rester cohérent et pertinent.

Ce logiciel Outil d'IA pour le marketing propose également des suggestions de sujets intelligents basés sur les tendances de votre niche. Une autre fonctionnalité intéressante est le calendrier de publication personnalisable.

Quelle que soit la plateforme, vous pouvez facilement ajuster les fréquences de publication et les types de contenu en fonction de vos objectifs marketing. L'optimisation du mix de contenu est également fantastique.

Vous pouvez équilibrer différents types de contenu sur plusieurs plateformes, en vous assurant de toucher tous vos segments cibles.

En ce qui concerne la gestion de l'échéancier stratégique, Musely.IA s'occupe de tout. Vous pouvez vous concentrer sur la création au lieu de vous inquiéter de savoir quand ou quoi poster ensuite.

Les meilleures fonctionnalités de Musely.IA

Générez des calendriers de contenu achevés en quelques secondes avec seulement un mot-clé ou un sujet

Élaborer des feuilles de route de contenu de blog avec des problèmes structurés, des mots clés et des dates de publication

Planifiez les échéanciers de lancement de campagnes marketing avec des jalons et des échéances clés

Forfaitiser le contenu autour de thèmes tels que les vacances, les saisons et les évènements du secteur

Élaborer des forfaits de distribution de contenu multiplateforme pour maximiser la portée et l'engagement

Limites de Musely.IA

A une courbe d'apprentissage, compte tenu de ses fonctionnalités étendues

Prix de Musely.IA

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Musely.IA

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

6. Taskade (Meilleur pour la gestion des tâches en temps réel et l'organisation du contenu)

via Taskade Si vous cherchez un outil pour garder votre calendrier de contenu organisé et efficace, Taskade est à essayer absolument. C'est une plateforme pilotée par l'IA qui rassemble les calendriers de contenu, les sprints de projet, les diagrammes de flux et les procédures opératoires normalisées en un seul endroit.

De plus, avec 1 To de stockage de fichiers, elle gère facilement tout votre contenu sans manquer d'espace.

Tout ce qui distingue Taskade, c'est la façon dont ses agents IA évaluent les tâches et les priorités en temps réel. Ils relient automatiquement les tâches liées, ce qui vous permet de rester au courant de tout. Vous savez toujours exactement sur quoi vous concentrer ensuite, avec un affichage clair de la façon dont chaque tâche s'inscrit dans la stratégie globale.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Visualisez les tâches dans plusieurs formes : tableaux, listes, cartes mentales et calendriers

Faites un brainstorming, définissez les grandes lignes et établissez des forfaits avec l'aide d'un assistant IA pour la rédaction et les tâches

Partagez facilement votre travail avec vos équipes, vos clients et vos invités ; collaborez de manière fluide sur le web, les mobiles et les ordinateurs de bureau

Gardez le contrôle sur les priorités des tâches grâce à des connexions et des hiérarchies dynamiques en temps réel

Organisez le contenu avec des modèles personnalisables pour différents types de contenu et de plateformes

Limites de Taskade

Manque de fonctionnalités avancées comme l'ajout d'images ou de vidéos ou la création de tableaux complexes

La mise en forme peut être délicate si vous n'êtes pas familier avec les éditeurs compatibles avec Markdown

Prix de Taskade

Free : $0

: $0 Taskade Pro : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Taskade pour Teams : 20$/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (50+ reviews)

4.6/5 (50+ reviews) Capterra: 4.7/5 (60+ avis)

🧠 Fun Fact: Dans les années 1960, Joseph Weizenbaum a créé ELIZA, l'un des plus grands noms de l'industrie premiers bavards de l'IA (plus tard appelés chatbots). Créé pour explorer la communication entre les humains et les machines, il simulait une discussion en utilisant une méthodologie de correspondance et de substitution de motifs qui donnait aux utilisateurs une illusion de compréhension de la part du programme.

7. LogicBalls (Meilleure plateforme visuelle d'IA)

via Boules logiques Avec plus de 15 millions de contenus générés par l'IA et une communauté de plus de 150 000 utilisateurs, LogicBalls rend de puissants outils d'IA accessibles à tous.

Accédez à plus de 1 200 applications pour gérer tout, de la rédaction à la conception et même au script vidéo. C'est parfait pour créer du contenu de haute qualité rapidement et efficacement.

Ce qui est également incroyable, c'est la façon dont il vous aide à générer des posts sur les médias sociaux, que vous pouvez utiliser pour promouvoir vos études de cas, vos blogs et vos articles et atteindre un public cible plus large.

Les meilleures fonctionnalités de LogicBalls

Générez rapidement des calendriers de contenu avec des outils d'IA pour la rédaction, la conception et les médias sociaux

Créez des études de cas attrayantes en quelques minutes pour les sites Web, les médias sociaux ou les témoignages de clients

Personnalisez le contenu pour qu'il corresponde à la voix et au message de votre marque

Optimisez le contenu pour le référencement avec des suggestions de mots clés

Limites de LogicBalls

La version gratuite vous limite à plus de 50 outils IA, deux tonalités et moins d'options de personnalisation

Certaines fonctionnalités avancées sont réservées aux versions premium

Prix de LogicBalls

Free

Pro: 9,99 $/mois

9,99 $/mois Premium : 19,99 $/mois

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

8. Predis.IA (le meilleur pour la planification du contenu des médias sociaux)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-534.png Predis.ai : Générateur de Calendrier de Contenu IA /$$$img/

via Predis.IA Que faites-vous lorsque vous êtes face à un écran vide et que vous avez besoin de 30 messages rapidement ? La dernière chose que vous voulez, c'est vous stresser. Au lieu de cela, vous pouvez vous inscrire à Predis.ai. Vous pouvez générer du texte, des images et du contenu vidéo avec une invite de quatre mots.

Une fois que vous avez achevé l'onboarding rapide, vous avez déjà quelques posts prêts. Vous pouvez choisir un post de base avec une légende et une image ou vous lancer à fond et demander un carrousel Instagram.

Predis.IA fournit des images avec un design cohérent et un texte que vous pouvez modifier. Si quelque chose ne vous semble pas normal, vous pouvez facilement modifier la disposition et la couleur.

Une fois que vous avez la version finale de votre post, vous pouvez rapidement le programmer sur le calendrier de contenu. Predis.IA s'occupe du reste pendant que vous vous concentrez sur d'autres tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Predis.ai

Créez des carrousels Instagram avec des dispositions, des couleurs et des textes personnalisés

Recherchez dans la bibliothèque de vidéos de stock pour assembler des posts vidéo avec du texte, des images et des animations

Accédez à des analyses en temps réel et suivez les performances de votre compte

Définissez et suivez les objectifs des médias sociaux directement à partir du tableau de bord

Limites de Predis.IA

Certains utilisateurs affirment que les hashtags dans d'autres langues ne peuvent pas être générés (uniquement en anglais)

Prix de Predis.IA

Gratuit

Lite : 32$/mois

: 32$/mois Premium : 59 $/mois

: 59 $/mois Agence : 249 $/mois

G2: 4.8/5 (80+ reviews)

4.8/5 (80+ reviews) Capterra: 4.7/5 (180+ avis)

9. IA Perfect Assistant (Le meilleur pour la planification et l'organisation personnalisées)

via Assistant parfait IA Si vous êtes toujours à la recherche de moyens pour améliorer votre efficacité, L'assistant parfait de l'IA vous sera d'une aide précieuse. Cet outil automatise les tâches à travers les applications Microsoft Office et plus encore, rendant les tâches quotidiennes sans effort.

Qu'il s'agisse de créer des diapositives PowerPoint, de rédiger des documents Word ou de répondre à des messages dans Outlook et Teams, l'assistant IA Perfect fait tout cela. L'IA s'occupe de ces tâches rapidement, comme si vous aviez une main supplémentaire au bureau.

C'est pratique pour les professionnels ou les entreprises qui cherchent à réduire les activités chronophages.

Meilleures fonctionnalités de l'IA Perfect Assistant

Utilisez plus de 40 outils IA pour créer des présentations, des e-mails, des messages de discussion, etc

Accédez à des outils linguistiques pour la vérification de la grammaire, la paraphrase et la traduction

Personnaliser les modèles avec des styles d'écriture réglables, des tons et des préférences linguistiques

Accès via l'extension Chrome ou l'application Web Telegram pour plus de commodité

Limites de l'assistant parfait IA

Se familiariser avec l'intervalle complet d'outils peut prendre du temps

Les forfaits gratuits et les forfaits de niveau inférieur ont des limites de jetons

Prix de l'IA Perfect Assistant

Free

Pro: 9,99 $/mois

9,99 $/mois Premium : 29,99 $/mois

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

💡 Conseil pro: Gagnez du temps en créant des modèles pour les thèmes de contenu qui se répètent chaque mois, tels que les posts "Throwback Thursday" ou les campagnes de vacances. De nombreux outils vous permettent de dupliquer les modèles en toute simplicité.

10. UNUM (Meilleur pour la narration visuelle et l'esthétique des médias sociaux)

via UNUMUNUM est un outil puissant pour créer un calendrier de contenu pour les médias sociaux. Il vous aide à organiser et à forfaiter visuellement votre contenu pour les médias sociaux.

La plateforme vous permet de créer une présence unifiée sur les médias sociaux en gérant plusieurs comptes en un seul endroit. Vous pouvez facilement faire glisser et déposer des posts, en veillant à ce que tout soit fluide et connecté.

Les suggestions pilotées par l'IA vous aident à trouver les meilleurs moments pour poster, ce qui représente un véritable gain de temps.

UNUM meilleures fonctionnalités

Glisser-déposer des posts pour un flux de contenu transparent

Prévisualisez le contenu avant de le publier pour qu'il corresponde au ton de la marque

Collaborez avec l'équipe pour créer et programmer les posts

Maintien de la cohérence entre les campagnes

Les limites d'UNUM

La facturation/l'administration du site web est parfois un peu confuse

Prix d'UNUM

UNUM Gratuit

UNUM Pro: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur UNUM pour Teams: $15/mois

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

Préparez un contenu IA convaincant à l'aide de ClickUp

Le temps est précieux et l'IA est l'outil qui vous permet de tirer le meilleur parti de chaque seconde !

Si vous passez des heures à essayer de créer le calendrier de contenu parfait, commencez à utiliser l'IA pour la création d'un calendrier de contenu complet et observez le changement. 🙌

ClickUp Brain est un acteur clé de cette transformation. Il peut vous aider à organiser, à planifier et à automatiser votre contenu de toutes les manières possibles et imaginables.

À faire un forfait de contenu qui s'aligne réellement sur vos objectifs ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et voyez la différence par vous-même !