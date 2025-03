Lark vs. ClickUp : Quel est le meilleur outil de collaboration ?

Feuilles de calcul, e-mails et documents. Utilisez-vous encore ces outils pour synchroniser votre équipe ? Croyez-nous, c'est à cause d'eux que les délais ne sont pas respectés, que la communication est déficiente et que la productivité est en chute libre.

Il est temps d'adopter une nouvelle approche, et c'est là que les outils de collaboration modernes entrent en jeu.

Ces outils ne se contentent pas de rationaliser la communication ; ils centralisent tout. Messages, e-mails, documents, et même le suivi des projets -le tout dans un hub organisé !

Dans cet article de blog, nous allons comparer deux poids lourds de l'espace de collaboration, ClickUp et Lark. Des fonctionnalités clés aux intégrations, nous vous aiderons à déterminer ce qui convient le mieux aux flux de travail de votre projet.

Alerte au spoiler : Vous trouverez ici le nouvel outil favori de votre équipe !

Qu'est-ce que ClickUp ?

Que vous soyez un freelance, une startup ou une entreprise à part entière, ClickUp est votre fidèle acolyte en matière de productivité. Il s'agit d'une application Tout pour le travail qui organise vos tâches, rationalise les flux de travail, suit les échéances, simplifie la collaboration en équipe, et bien plus encore. Avec ClickUp, vous pouvez faire tout votre travail Terminé sans avoir à passer d'un outil ou d'une application à l'autre.

Fonctionnalités de ClickUp

ClickUp offre de multiples fonctionnalités qui changent votre façon de travailler. En voici un rapide aperçu :

1. Fonctionnalité n°1 : Gestion de projet ClickUp

Planifiez chaque projet en détail et suivez la progression de vos éléments d'action avec Les solutions de gestion de projet de ClickUp .

Simplifiez les projets complexes avec l'outil de gestion de projet de ClickUp

Visualisez votre travail comme vous le souhaitez avec des listes et des tableaux Kanban, ou choisissez-en d'autres à partir de Plus de 15 affichages personnalisés de ClickUp . Cela vous permet de vous concentrer sur l'essentiel et de vous assurer que rien n'est négligé.

Besoin d'enregistrer les détails d'un projet ? Utilisez Documents ClickUp pour créer un document et inviter les parties prenantes et les membres de l'équipe à collaborer, à laisser des commentaires et à assigner des éléments d'action. Vous pouvez centraliser les informations essentielles en un seul endroit afin que tout le monde ait accès à ce qui est important.

Permettre la création de contenu collaboratif avec ClickUp Docs

Pour améliorer la collaboration, Tableaux blancs ClickUp vous aident à organiser des séances de brainstorming et à discuter d'idées avec votre équipe sur une toile numérique. Laissez libre cours à vos idées : esquissez ou dessinez vos pensées, utilisez des connecteurs pour relier des concepts liés et utilisez la génération d'images IA pour transformer le texte en éléments visuels.

Faites un brainstorming, élaborez des stratégies ou planifiez les flux de travail avec les Tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

Astuce de pro : Choisissez parmi la vaste bibliothèque de ClickUp modèles de plans de communication pour accélérer la collaboration et rassembler tous les détails de votre projet dans un document central.

2. Fonctionnalité n° 2 : Tâches ClickUp

Organisez les moindres aspects et responsabilités de votre projet avec Tâches ClickUp . Il va au-delà de la gestion des tâches de base, permettant aux utilisateurs de créer des types de tâches, de définir des paramètres de priorité et de lier des tâches dépendantes ou liées.

Rationalisez la collaboration au sein de l'équipe avec ClickUp Chat

En plus, Réunions ClickUp vous aide à rationaliser vos réunions. Préparez votre agenda et créez une checklist pour tous les éléments dont vous voulez discuter afin de toujours avoir les sujets de discussion prêts pour les réunions. Grâce à des fonctionnalités telles que la prise de notes collaborative, le suivi du temps et l'intégration avec vos outils de vidéoconférence favoris (utile pour générer des transcriptions), ClickUp veille à ce que chaque réunion soit productive et exploitable.

4. Fonctionnalité #4 : ClickUp Clips

Expliquez facilement des concepts complexes avec ClickUp Clips . Il s'agit de courts clips vidéo qui peuvent être partagés avec votre équipe, évitant ainsi les longues réunions ou les instructions interminables. Les clips enregistrés seront sauvegardés dans ClickUp, et vous pourrez soit les télécharger, soit créer un lien public pour partager l'enregistrement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Clip-by-ClickUp-.gif Partagez des enregistrements d'écran pour transmettre votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne d'e-mails ou d'une réunion en personne avec Clip by ClickUp /$$img/

Enregistrez des vidéos pour expliquer à votre équipe les concepts importants avec ClickUp Clips

Vos coéquipiers peuvent afficher le Clip à leur convenance, ce qui rend la tâche plus facile communication vidéo asynchrone un jeu d'enfant.

👀 Faites-vous savoir? Vous pouvez utiliser ClickUp Brain l'IA native de ClickUp permet de transcrire vos Clips et vos notes vocales. Il peut également résumer les discussions des réunions et les fils de discussion dans ClickUp Chat. Enfin, il fait office d'assistant d'écriture et de sparring-partner pour vos idées !

5. Fonctionnalité n° 5 : Affichage du Calendrier ClickUp

Gardez le cap sur votre emploi du temps, achevez vos tâches à temps et gérez vos échéanciers grâce à l'outil de gestion de l'agenda de ClickUp Affichage du Calendrier ClickUp .

Utilisez l'affichage quotidien, hebdomadaire ou mensuel pour obtenir un aperçu rapide de vos tâches, réunions et évènements à venir. Glissez-déposez des tâches dans votre Calendrier pour planifier des travaux importants et ajuster leur durée. Vous pouvez également afficher le calendrier de votre équipe dans ClickUp pour planifier des tâches et des réunions en collaboration sans passer par un autre outil de calendrier !

Planifiez des évènements et des tâches à l'aide de l'affichage du calendrier de ClickUp

💡Pro Tip : Préparez toujours un agenda de réunion et partagez-le avec les participants avant une réunion. De cette façon, les participants savent exactement ce qui sera discuté, et cela leur permet de proposer de manière proactive des suggestions ou des recommandations, ce qui conduit à plus de.. des discussions plus productives .

Prix ClickUp

Free Forever : : Free Forever:::::::::::::::::::: :

: : Free Forever:::::::::::::::::::: : Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

Qu'est-ce que Lark ?

via Alouette Lark est une application de productivité pour les organisations, avec des fonctionnalités permettant de rationaliser la communication au sein de l'équipe, la collaboration sur les documents et la gestion des tâches. Outre la messagerie instantanée, la vidéoconférence et la modification en cours collaborative, l'outil permet de planifier et de gérer des calendriers, de créer des flux de travail et de s'intégrer à des systèmes d'entreprise tiers.

Cet outil plate-forme de gestion de projet propose également un stockage cloud pour le téléchargement, le stockage et l'accès aux fichiers depuis n'importe quel appareil ou emplacement.

Caractéristiques de Lark

Lark offre plusieurs fonctionnalités efficaces pour les équipes à la recherche d'un outil simple et cohésif pour rester connecté et gérer les tâches. En voici quelques-unes :

1. Fonctionnalité n° 1 : Meegle

Suite d'outils conçus pour la gestion de projet, Meegle vous permet de gérer des tâches créez des flux de travail personnalisés et organisez les détails clés de vos projets. Ajoutez du contexte à chaque tâche avec des champs et des détails tels que les assignés, les dates d'échéance et les indicateurs de progression.

Les tâches sont représentées à l'aide de tableaux Kanban ou d'Arbres (pour mettre en évidence les dépendances et les tâches connexes), et leur progression peut être affichée à l'aide de diagrammes Gantt et de tableaux de bord.

2. Fonctionnalité n° 2 : les OKR

Gardez vos équipes concentrées en paramétrant des OKR et des objectifs individuels afin que chacun travaille à la réalisation d'objets réalistes et percutants. Les membres de l'équipe ont une visibilité achevée sur le travail des autres, ce qui améliore la collaboration entre les équipes et le contexte.

Les mises à jour des OKR sont effectuées dans les documents de Lark, avec des tableaux de bord pour suivre et gérer la progression de votre équipe vers ses objectifs.

3. Fonctionnalité #3 : Réunions et Messenger

Collaborez avec les membres de votre équipe en temps réel grâce à Lark Messenger. Ajoutez des emojis pour exprimer votre ton et réduire les malentendus lors des communications par texte. Vous pouvez même traduire automatiquement les messages dans différentes langues, afin de faciliter la compréhension des discussions.

Avec l'aide des documents en appel, vous pouvez faciliter la prise de notes rapide et la modification en cours en collaboration sans quitter la fenêtre de votre visioconférence.

4. Fonctionnalité #4 : Minutes

Avec Lark Minutes, vous pouvez générer automatiquement des transcriptions de réunions que vous pouvez afficher, rechercher et sur lesquelles vous pouvez collaborer. Laissez des commentaires pour les réactions et des emojis pour les réactions, et facilitez la communication entre les équipes internationales avec la traduction automatique de Lark. Cela facilite le rattrapage asynchrone, même lorsque vous manquez une réunion.

5. Fonctionnalité #5 : Calendriers

Le Calendrier de Lark permet d'afficher facilement les disponibilités de votre équipe et de planifier des appels ou des réunions. Comparez les calendriers de votre équipe côte à côte pour réserver des créneaux sans faire d'incessants allers-retours, et créez des calendriers distincts pour les assemblées générales, les lancements de produits, les communiqués de presse, etc.

Prix de Lark

Free Forever forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Pro : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Vs Lark : Comparaison des fonctionnalités

Mettons Lark et ClickUp face à face et voyons ce qu'ils valent l'un par rapport à l'autre. 💪🏻

1. Gestion de projet

Dans ce premier tour, nous allons voir quelle plateforme arrive en tête pour la gestion de projets et de tâches.

Les fonctionnalités clés de ClickUp pour la gestion de projet

Plus de 15 vues personnalisables, dont la vue diagramme de Gantt pour gérer les échéanciers, la vue Équipe pour la gestion des ressources, la vue Charge de travail pour visualiser la bande passante, etc.

Gestion des tâches avec des types de tâches, des niveaux de priorité, des champs personnalisés et des descriptions de tâches

Des formulaires pour gérer les demandes de projet, les modifications et le retour d'information

Tableaux et listes Kanban pour organiser vos tâches et créer des flux de travail flexibles pour vos projets

Tableaux de bord intuitifs pour afficher la progression du projet et les performances de l'équipe

Visualisation du projet dans ClickUp

L'une des fonctionnalités remarquables de ClickUp est qu'il vous permet d'afficher et de gérer votre travail de plusieurs façons. Choisissez la perspective qui correspond le mieux à votre flux de travail pour améliorer votre productivité et clarifier les différents aspects de votre projet.

Vous avez :

Des affichages basés sur le temps pour planifier les tâches, fixer des paramètres et identifier les activités qui se chevauchent

Des vues de gestion des ressources pour contrôler la charge de travail de votre équipe

Des affichages de collaboration pour le brainstorming et l'organisation des idées

Des affichages avancés pour trier les tâches, signaler les goulets d'étranglement et gérer les dépendances

Choisissez parmi plus de 15 affichages personnalisés dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Gestion des tâches ClickUp

Avec ClickUp Tâches, vous pouvez classer les éléments d'action par type de tâche, statut et date d'échéance et ajouter des sous-tâches pour les projets complexes à plusieurs étapes afin de simplifier le suivi. Il est possible d'établir des dépendances entre les tâches pour faciliter le suivi gérer les calendriers des projets .

Vous pouvez encore améliorer le compte rendu en créant un fichier checklist des tâches pour chaque tâche. Et si vous devez apporter des modifications en cours à plusieurs tâches, utilisez l'option Barre d'action en bloc ClickUp pour effectuer des modifications en une seule fois.

Apportez des modifications à plusieurs tâches à la fois avec la barre d'action en bloc de ClickUp

Les fonctionnalités clés de Lark pour la gestion de projet

Rôles et fonctions Effacées pour chaque membre de l'équipe afin de rationaliser la collaboration entre les différentes fonctions de l'équipe

Tableaux Kanban et Arbres pour l'organisation des tâches

Vue Gantt Diagramme pour visualiser les échéanciers et les jalons du projet

Détails et champs pour la saisie d'informations sur le projet

Visualisation du projet dans Lark

Organisez vos tâches à l'aide de tableaux Kanban pour afficher la progression des tâches à travers différentes étapes, ce qui facilite le suivi et la concentration sur les éléments d'action actifs.

Vous pouvez également utiliser une arborescence pour organiser les tâches de manière hiérarchique. Cela simplifie la visualisation des dépendances des tâches et apporte de la clarté aux projets complexes.

Vous pouvez également voir les échéanciers des tâches et les jalons critiques grâce à l'affichage du diagramme de Gantt de Lark.

La gestion des tâches dans Lark

Créez des tâches directement à partir de documents ou de Lark Messenger et assignez-les aux membres de l'équipe. Utilisez des champs pour capturer des détails granulaires tels que la priorité, la complexité, les liens importants, le type de problème, et plus encore. Cataloguez les descriptions de tâches, les étapes, les pièces jointes, les commentaires et les demandes de modification grâce à des champs personnalisés.

ClickUp ou Lark est-il meilleur en matière de gestion de projet et de tâches ?

Avec de multiples options de visualisation de projet, des fonctions avancées de gestion de projet et de tâches, ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet gestion des ressources grâce à ses outils de gestion des ressources, de collaboration et de dépendance des tâches, ClickUp a une longueur d'avance sur Lark en ce qui concerne la gestion des projets et des tâches. Grâce à ClickUp, les équipes peuvent centraliser tout, de l'attribution des tâches au suivi de la progression, en un seul endroit, ce qui permet de s'assurer que les projets restent sur la bonne voie. En outre, ses nombreuses intégrations, ses rapports avancés et ses modèles en font une solution unique pour la gestion de projets de toute envergure.

2. Collaboration et communication au sein de l'équipe

C'est l'heure du deuxième round du débat ClickUp vs Lark. Cette fois-ci, nous examinons quel outil est le plus adapté à la collaboration au sein d'un projet.

Les fonctionnalités clés de ClickUp pour la collaboration et la communication

Discussion améliorée par l'IA pour le partage de mises à jour en temps réel

Tableaux blancs ClickUp pour le brainstorming et l'idéation

ClickUp Docs pour la modification en cours en collaboration

Modification en cours et brainstorming collaboratif

ClickUp offre des fonctionnalités très intéressantes pour collaboration en temps réel .

Faites un brainstorming virtuel avec votre équipe, où qu'elle se trouve, grâce aux Tableaux blancs ClickUp. Une fois vos idées finalisées, vous pouvez les lier à d'autres documents, discussions ou tâches liées à votre espace de travail pour vous assurer qu'elles sont bien exécutées.

Les documents ClickUp sont un autre moyen pour votre équipe de collaborer sur les mises à jour et les informations relatives au projet. Vous pouvez créer des ressources d'informations utiles ou des wikis à l'aide des documents et les gérer de manière centralisée afin que votre équipe puisse y accéder à tout moment.

💡Pro Tip : Liez les Mon à des tâches liées spécifiques afin que toutes les informations pertinentes soient disponibles en un seul endroit, ce qui vous permet de réduire les allers-retours lors du travail sur les projets.

Communication au sein de l'équipe

ClickUp Chat s'ouvre directement dans votre environnement de travail afin que vous puissiez garder la communication sur le lieu de travail liée à vos tâches à tout moment.

De plus, il dispose de SyncUps, ce qui facilite la connexion avec votre équipe lors des appels vocaux et des visioconférences ! ClickUp Brain résume tout ce qui a été dit au cours d'un appel et extrait même les éléments d'action des comptes-rendus de réunion, ce qui vous permet de rester au courant des discussions importantes.

Principales fonctionnalités de Lark pour la collaboration et la communication

Messenger pour la connexion avec les équipes pour des discussions et des mises à jour rapides

Documents pour la collaboration

Wiki pour la gestion des connaissances

Modification en cours

Lark Docs rationalise la collaboration en matière de contenu pour les équipes. Lark Docs est lié à un système de discussion, ce qui vous permet d'être immédiatement informé lorsque quelqu'un commente votre document. Vous pouvez rendre vos documents plus interactifs en y ajoutant des éléments de mise en forme, des sondages, des diagrammes et des graphiques.

Communication d'équipe

Lark Messenger assiste la messagerie directe avec les membres de l'équipe. Il s'intègre aux e-mails, aux calendriers et aux tâches pour apporter une assistance au partage de fichiers, à la planification de réunions et à l'attribution de tâches. En outre, vous avez la possibilité d'envoyer et de recevoir des messages dans votre langue maternelle à l'aide de la fonctionnalité de traduction automatique dans la discussion, éliminant ainsi les barrières linguistiques.

À ClickUp ou à Lark fait-on mieux pour améliorer la collaboration au sein des équipes ?

Bien que les deux plateformes offrent des capacités de collaboration en équipe, les fonctionnalités telles que les Tableaux blancs, les Docs et le Chat signifient que ClickUp intègre le brainstorming créatif, la modification collaborative et la communication alimentée par l'IA en une seule plateforme. Cela fait de ClickUp un choix supérieur pour une communication productive et exploitable, par rapport à la fonction de discussion robuste mais basique de Lark.

3. IA et automatisation du flux de travail

Ensuite, nous examinons comment l'IA et l'automatisation de ClickUp et de Lark se comparent l'une à l'autre.

Principales fonctionnalités de ClickUp en matière d'IA et d'automatisation

plus de 100 automatisations préconstruites parmi lesquelles choisir

Constructeur d'automatisation IA pour des flux de travail d'automatisation personnalisés

ClickUp Brain pour la gestion des connaissances, les mises à jour de projets et la création de copies

Automatisation

ClickUp vous aide à vous concentrer sur les tâches complexes tout en automatisant les tâches fastidieuses. Choisissez parmi plus de 100 Automatisations ClickUp pour rationaliser vos flux de travail ou créez les vôtres à l'aide du NLP (Natural Language Processing) Automatisation Builder.

Vous pouvez créer des automatisations pour de multiples cas d'utilisation comme l'attribution de tâches, la publication de commentaires, la mise à jour de statuts et l'envoi d'e-mails. Cela permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et d'aider vos équipes à rester productives et concentrées.

Automatisation des tâches répétitives avec ClickUp Automations

IA ClickUp Brain agit comme votre assistant personnel pour s'assurer que vous êtes toujours concentré et mis à jour sur les tâches.

Vous avez une requête liée au travail ? Brain fait remonter les informations de votre espace de travail. Vous avez besoin de mises à jour sur la progression ou de rapports de statut ? Brain génère automatiquement des résumés et des informations à partir de votre discussion, de vos tâches et de vos documents. Vous cherchez une meilleure façon de rédiger un e-mail ? Demandez à Brain des suggestions et des corrections orthographiques.

Générez des résumés de réunion en un clic grâce à ClickUp Brain

💡Pro Tip: Streamline your flux de travail de la gestion des documents en paramétrant des automatisations pour informer les membres de l'équipe concernés à chaque fois qu'un document est créé, mis à jour ou approuvé. Cela permet de garantir une transmission fluide et fiable des informations.

Principales fonctionnalités de Lark pour l'IA et l'automatisation

Lark Base pour construire des flux de travail personnalisés afin d'automatiser les tâches

Base x OpenAI pour générer du contenu à grande échelle

Modèles pour la conception de processus et les flux d'approbation

Automatisation

Base est le no-code de Lark flux de travail Automatisation constructeur adapté à la gestion des tâches fastidieuses. Optimisez la communication au sein de l'équipe, la gestion des tâches et la gestion des connaissances pour améliorer votre productivité globale. Le formulaire vous permet également d'importer des données à partir de feuilles de calcul et de formulaires afin d'extraire des informations sur l'entreprise et de prendre des décisions éclairées.

IA

Lark ne fait pas de fonctionnalité IA intégrée. En revanche, il propose une intégration avec OpenAI. Vous pouvez utiliser ce combo pour générer du contenu à l'échelle en utilisant différentes invites IA.

Quel outil choisir pour l'automatisation de vos flux de travail ?

Haut la main, ClickUp remporte la couronne ici, offrant des capacités IA natives et une automatisation personnalisable. À l'inverse, Lark ne fait pas appel à des fonctionnalités IA intégrées et offre des capacités d'automatisation limitées. Bien que cela soit suffisant pour l'optimisation des processus de base, il est difficile d'automatiser des tâches complexes sans intégrations tierces.

4. Tarification

Dans le dernier round, nous verrons laquelle des deux plateformes l'emporte en termes de prix.

Les forfaits ClickUp

Free Forever: Formule gratuite riche en fonctionnalités

Formule gratuite riche en fonctionnalités Unlimited: 7$ par membre/mois

7$ par membre/mois Business: 12$ par membre/mois

12$ par membre/mois Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUpAI: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

Les forfaits de Lark

Free Forever pour toujours

Pro : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Quel outil de collaboration est le plus abordable pour les utilisateurs ?

ClickUp et Lark proposent tous deux des options tarifaires compétitives pour les utilisateurs. Cependant, ClickUp offre des fonctionnalités étendues telles que des tâches illimitées, des documents collaboratifs, un gestionnaire de sprint, un système de discussion en temps réel, et bien d'autres encore, uniquement avec son forfait gratuit par rapport à Lark.

En outre, le forfait Unlimited de ClickUp est également une excellente option pour les petites équipes qui souhaitent bénéficier de fonctionnalités de gestion de projet essentielles pour un prix de $$$$a par utilisateur, par rapport au forfait intermédiaire de Lark, dont le prix est de $12$$a par utilisateur.

ClickUp vs Lark sur Reddit

Si vous hésitez encore entre ClickUp et Lark, Reddit est l'endroit idéal pour découvrir ce que de vrais utilisateurs pensent de ces outils.

Nous avons fait quelques recherches et voici comment les utilisateurs décrivent leur expérience avec les deux plateformes.

L'un Redditor recommande Lark pour la productivité personnelle, notamment en raison de ses capacités d'intégration.

J'ai utilisé Lark Suite pour mes affaires personnelles. Je recommande vivement la suite Lark pour la productivité en raison de la quantité d'embeds et d'intégrations disponibles

Cependant, un autre Redditor trouve la plateforme moins intuitive, surtout lorsqu'il s'agit de gérer des calendriers ou des tâches.

Le client e-mail a besoin de beaucoup de travail, la capacité d'ajouter des éléments au calendrier ou aux tâches ou même de déplacer des éléments de l'e-mail vers n'importe quelle autre application où il faut copier des éléments. De plus la sécurité n'est bonne qu'avec le forfait payant de 12$ alors que tous les autres commencent à 6$. On pourrait penser que la sécurité est la priorité absolue

D'autre part, Les utilisateurs de ClickUp estiment que la plateforme vaut bien son prix.

Nous utilisons ClickUp depuis au moins 4 ans maintenant et honnêtement, c'est de loin l'un des meilleurs outils de gestion de projet. C'est le meilleur choix qui soit ! Je n'ai jamais eu de gros problèmes et le service client a été d'une grande aide. J'ai un abonnement payant et avec la nouvelle version, il ne cesse de s'améliorer. Dans l'ensemble, pour le prix et la grande quantité d'outils, ClickUp a définitivement dépassé toutes mes attentes

Encore un autre l'utilisateur met en avant exactement pourquoi ils aiment ClickUp.

ClickUp vaut la peine car vous obtenez un véritable flux de travail de gestion de projet avec des automatisations, un aperçu de tous les projets et de leur progression. J'aime aussi la fonctionnalité d'enregistrement vidéo de la plateforme

Bien que Lark dispose de bonnes capacités d'intégration, il peut s'avérer moins intuitif et coûteux pour de nombreux utilisateurs. En outre, les fonctionnalités de sécurité de Lark ne sont disponibles que dans ses forfaits les plus élevés, ce qui pourrait être un problème pour les PME à la recherche d'une solution abordable mais.. un outil de collaboration abordable mais sûr .

ClickUp reçoit les éloges de la plupart des utilisateurs en raison de ses capacités polyvalentes de gestion de projet. Associée à un service client fiable, la plateforme dépasse les attentes de la plupart des utilisateurs.

Quel outil de collaboration règne en maître ?

Nous avons donc confronté ClickUp et Lark, et voici le titre que vous attendiez..

\NRoulements de tambour s'il vous plaît...\N 🥁

Le gagnant est... ClickUp !

ClickUp offre une automatisation IA avancée, des tableaux de bord personnalisables et des fonctionnalités telles que Chat, Tableau blanc et Docs pour la collaboration dans une seule application. De plus, la tarification flexible permet d'en avoir plus pour son argent !

Dans l'ensemble, ClickUp est un outil bien équilibré qui ajoute de la valeur, offre une collaboration transparente et suralimente la productivité. S'inscrire à ClickUp et découvrez pourquoi c'est le seul outil de collaboration dont votre équipe aura jamais besoin !