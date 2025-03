Comment maîtriser la gestion de projets virtuels pour les équipes à distance ?

Avant les messages instantanés, les appels Zoom et les tableaux de bord numériques, les graines de la gestion de projet virtuelle ont été plantées pendant le projet Apollo de la NASA.

Des ingénieurs et des scientifiques répartis sur différents emplacements coordonnaient leurs travaux avec ceux des astronautes dans l'espace, sans le luxe de la technologie moderne. S'ils ont pu atterrir sur la lune avec des systèmes de communication primitifs, imaginez ce que vous pouvez faire avec les outils d'aujourd'hui !

Les possibilités sont infinies. Si vous êtes un gestionnaire de projet virtuel qui cherche à améliorer ses processus ou qui prévoit de passer à la gestion de projet virtuelle à partir de l'installation traditionnelle, cet article est pour vous.

Nous partagerons avec vous des stratégies concrètes pour gérer efficacement une équipe virtuelle, des outils essentiels de gestion de projet virtuel que vous devez posséder dans votre pile technologique et des moyens de relever les défis les plus importants.

⏰ Résumé en 60 secondes

Comment maîtriser la gestion de projet virtuel pour les équipes à distance :

Définir les objectifs et décomposer le travail: Fixer des objectifs clairs et décomposer les projets virtuels en tâches gérables

Fixer des objectifs clairs et décomposer les projets virtuels en tâches gérables Choisissez la bonne technologie: Utilisez une combinaison d'outils pour la communication (ClickUp Chat, Slack, Zoom), le partage de fichiers (Dropbox), le suivi du temps (Toggl), ou obtenez tout ce dont vous avez besoin sur une seule plateforme pour la gestion de projet avec ClickUp

Utilisez une combinaison d'outils pour la communication (ClickUp Chat, Slack, Zoom), le partage de fichiers (Dropbox), le suivi du temps (Toggl), ou obtenez tout ce dont vous avez besoin sur une seule plateforme pour la gestion de projet avec ClickUp Établir des paramètres de communication: Programmer des réunions régulières, fixer des paramètres de temps de réponse sur les différents canaux et adopter la communication asynchrone avec les outils de gestion de projet

Programmer des réunions régulières, fixer des paramètres de temps de réponse sur les différents canaux et adopter la communication asynchrone avec les outils de gestion de projet Créez un environnement collaboratif: Utilisez ClickUp pour assigner des tâches, fixer des délais et faire en sorte que tout le monde soit sur la même page. Les tableaux Kanban, les vues Liste et les Documents permettent d'afficher les projets et de favoriser le travail d'équipe

Utilisez ClickUp pour assigner des tâches, fixer des délais et faire en sorte que tout le monde soit sur la même page. Les tableaux Kanban, les vues Liste et les Documents permettent d'afficher les projets et de favoriser le travail d'équipe Aidez votre équipe de projet virtuelle à travailler plus intelligemment: Libérez du temps pour les tâches créatives en automatisant les processus répétitifs avec ClickUp Automations

Libérez du temps pour les tâches créatives en automatisant les processus répétitifs avec ClickUp Automations Donner la priorité à la santé mentale: Promouvoir l'équilibre entre le travail et la vie privée avec des limites claires et des ressources pour la santé mentale

Promouvoir l'équilibre entre le travail et la vie privée avec des limites claires et des ressources pour la santé mentale Suivre les progrès et examiner les performances: Utiliser des outils tels que les diagrammes de Gantt ou les tableaux Kanban pour visualiser la progression

Utiliser des outils tels que les diagrammes de Gantt ou les tableaux Kanban pour visualiser la progression Encourager une culture d'équipe positive: Reconnaître les réussites, célébrer les jalons et organiser des activités virtuelles de renforcement de l'équipe pour stimuler le moral et la connexion

Qu'est-ce que la gestion de projet virtuelle ?

La gestion de projet virtuelle est le processus de conduite d'un projet dans lequel l'équipe travaille à distance et utilise des outils numériques pour collaborer, communiquer et suivre la progression.

Pourquoi la gestion de projet virtuelle est-elle importante ?

La gestion de projet virtuelle vous aide à dépasser les limites des espaces de bureau traditionnels. Elle permet de constituer des équipes hybrides ou à distance et de gérer des projets sans effort bien que l'on ne soit pas sous le même toit.

Le passage à la gestion de projet virtuelle vous permettra également de prendre soin du bien-être de votre équipe. Un sondage de McKinsey révèle que, lorsqu'on leur en donne l'occasion, les membres de l'équipe de projet se sentent plus à l'aise 87% des Américains choisissent de travailler dans une installation flexible

Grâce au travail virtuel, votre équipe peut rester productive tout en passant du bon temps avec sa famille.

Différences clés par rapport à la gestion de projet traditionnelle

Voici en quoi la gestion de projet virtuelle diffère de la gestion de projet classique :

Facteurs Gestion de projet virtuelle Gestion de projet traditionnelle Mon travail se fait à distance. Les équipes sont dispersées géographiquement et travaillent télétravail Communication - Les équipes utilisent des outils de gestion de projet virtuels - Principalement des réunions en personne ou des appels téléphoniques Mon travail - Les horaires et les emplacements sont flexibles, souvent dans des fuseaux horaires différents - Les horaires de travail sont fixes et la présence au bureau est obligatoire Collaboration Plateformes de collaboration en ligne pour le travail d'équipe en temps réel Collaboration en face-à-face dans les espaces de bureau Efficacité économique Peut réduire les coûts liés aux déplacements et à l'espace de bureau Coûts plus élevés liés à la location d'un espace de bureau physique, aux frais de déplacement et aux réunions en face à face

63% des respondents chercheraient "absolument" un nouvel emploi s'ils ne pouvaient pas continuer à travailler à distance.

Avantages de la gestion de projet virtuelle

Passons en revue les avantages de la gestion de projet virtuelle ou à distance :

🌍 Accès à un vivier de talents internationaux

La gestion de projet virtuelle fait tomber les barrières géographiques afin que vous puissiez embaucher les meilleurs talents quel que soit leur emplacement et améliorer la qualité du travail.

🏁 Une plus grande autonomie

N'ayant pas de trajet à faire et maîtrisant mieux leur temps, les employés à distance bénéficient d'une grande flexibilité. L'autonomie stimule la motivation et la productivité et maintient l'engagement de votre équipe. D'ailleurs, selon le sondage de McKinsey, 83 % des salariés américains déclarent pouvoir travailler de manière plus efficace et plus productive, ce qui constitue l'un des principaux avantages du travail télétravail.

💸 Réduction des coûts (pour l'entreprise et les employés)

Les entreprises peuvent économiser sur les frais généraux tels que les espaces de bureaux, les services publics et l'infrastructure physique. Vos employés en profitent également, car ils peuvent éviter de déménager, éliminer les frais de déplacement quotidiens et gagner du temps.

🔍 Mettre en place des systèmes transparents de gestion des tâches

Les mises à jour en temps réel, l'attribution des tâches et les échéanciers des projets vous permettent d'identifier rapidement les goulets d'étranglement avant qu'ils ne deviennent des problèmes plus importants.s.

Étant donné que les tâches et les résultats attendus sont documentés et facilement accessibles pour examen (par le biais d'outils virtuels outils de gestion de projet) les gestionnaires de projet peuvent évaluer les performances des membres de l'équipe avec plus de clarté et de transparence.

Mise en place d'une gestion de projet virtuelle

Décortiquons les éléments essentiels de la gestion d'équipes et de projets virtuels. Nous aborderons tout, de la définition d'objectifs clairs à l'utilisation d'outils puissants pour que votre équipe reste connectée et productive.

1. Définir des objectifs et des buts

La première étape consiste à définir clairement les objectifs du projet, les prestations spécifiques et les résultats attendus. Vous devez vous assurer que tous les membres de l'équipe comprennent la finalité et la vision du projet.

_Pro Tip:**_ Try Le modèle d'objectifs SMART de ClickUp pour organiser vos objectifs et faire une étape de plus vers la réalisation des choses que vous avez envisagées !

Une fois les objectifs fixés, décomposez le projet en phases/jalons gérables (ou en sprints si vous utilisez la méthodologie Agile).

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe, classez les tâches cruciales par ordre de priorité et fixez des paramètres pour suivre la progression du projet et éviter facilement tout retard. Outil de gestion de projet de ClickUp serait un excellent outil pour votre équipe virtuelle.

Il vous permet de créer des listes de tâches, de définir des priorités, d'affecter des membres à l'équipe et de suivre visuellement la progression. Vous pouvez également définir des délais, des propriétaires et des dépendances spécifiques pour chaque tâche et garder votre flux de travail organisé.

Marquez les tâches comme urgentes, élevées, normales ou faibles avec ClickUp Task Priorities

2. Choisissez judicieusement votre pile technologique

L'ensemble du système de gestion de projet virtuel fonctionne sur la base d'outils numériques.

Voici quelques outils de gestion de projet virtuel essentiels à avoir dans votre pile technologique :

Gestion de projet : Outils de télétravail tels que ClickUp, Monday.com et Jira permettent un suivi des tâches, une collaboration et une gestion des ressources efficaces

: Outils de télétravail tels que ClickUp, Monday.com et Jira permettent un suivi des tâches, une collaboration et une gestion des ressources efficaces Communication : Utilisez Slack ou Microsoft Teams pour la messagerie en temps réel. Créez des canaux pour des sujets, des équipes ou des phases de projet spécifiques afin d'organiser les discussions. Zoom ou Google Meet s'avèrent pratiques pour les réunions vidéo

: Utilisez Slack ou Microsoft Teams pour la messagerie en temps réel. Créez des canaux pour des sujets, des équipes ou des phases de projet spécifiques afin d'organiser les discussions. Zoom ou Google Meet s'avèrent pratiques pour les réunions vidéo Le partage de fichiers : Utilisez des solutions de stockage cloud comme Google Drive, Dropbox ou OneDrive pour stocker et partager des documents en toute sécurité

: Utilisez des solutions de stockage cloud comme Google Drive, Dropbox ou OneDrive pour stocker et partager des documents en toute sécurité Suivi du temps : Toggl ou Harvest sont d'excellents outils pour le suivi du temps passé sur les tâches. Ils aident les gestionnaires de projets virtuels à respecter le budget, à identifier les obstacles et à comprendre comment les membres de l'équipe à distance répartissent leur temps

Cependant, passer d'une application à l'autre peut s'avérer fastidieux. La solution la plus simple consiste à utiliser un logiciel de travail à distance comme ClickUp. Grâce à ses intégrations robustes, vous pouvez gérer l'ensemble de votre pile technologique à partir d'un seul endroit.

Par exemple, ClickUp s'intègre à Slack et à MS Teams ; vous pouvez également utiliser les outils de communication natifs de ClickUp, tels que ClickUp Discuter et ClickUp Clips, qui apportent la communication vidéo et texte à votre système de gestion de projet (nous entrerons également dans les détails sous peu).

Vous pouvez intégrer ClickUp à Zoom, Toggl, Harvest, EvenHour, Google Drive et Dropbox.

Communiquez avec vos coéquipiers par le biais de commentaires assignés sur ClickUp

Des flux de travail personnalisables et des canaux de communication multiples au prêt à l'emploi modèles de gestion de projet , multiples avantages qui rendent ClickUp unique .

ClickUp a aidé notre équipe à communiquer à distance dans des fuseaux horaires différents et à savoir ce qui se passe dans le projet sans avoir à organiser des réunions inutiles ou à demander des informations aux gens par e-mail ou par Slack.

Danielle Bush, Gestion de projet, EDforTech

4. Créer un environnement collaboratif

La collaboration est beaucoup plus facile lorsque les coéquipiers travaillent sous le même toit, et c'est l'un des plus grands défis du travail télétravail.

Bien sûr, la commodité de demander de l'aide à un collègue assis à côté de vous est peut-être inégalée, mais avec les bons outils dans votre boîte à outils, vous pouvez recréer une expérience similaire et collaborer en temps réel.

Voici comment vous pouvez encourager le travail d'équipe dans les paramètres à distance :

Utilisez des outils de gestion de projet pour assigner des tâches, fixer des délais et faire en sorte que tout le monde soit sur la même page en ce qui concerne le travail en cours et les responsabilités de chacun Incorporez dans votre flux de travail des outils qui permettent aux équipes de collaborer sur des projets en temps réel Encouragez les employés à faire part de leur partage et à prendre des mesures pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés

Si vous utilisez La plateforme de télétravail de ClickUp vous aurez accès à un intervalle d'outils de collaboration. Voici comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce logiciel :

Organisez les tâches dans un format simple et linéaire avec la vue Liste de ClickUp et gérez les priorités des tâches avec des filtres et des champs personnalisés

Visualiser les projets avec un tableau de type Kanban en utilisant le logiciel ClickUp Vue Tableau de ClickUp . Glissez-déposez les tâches entre les étapes pour suivre la progression en temps réel

Ne perdez pas de vue les échéances en affichant les tâches sur un Calendrier avec Affichage du Calendrier de ClickUp et faites de la place pour des ajustements rapides

Saisissez les détails d'une tâche à l'aide de formulaires personnalisables à l'aide de L'affichage du formulaire de ClickUp . Recueillir les commentaires des travailleurs à distance et convertir automatiquement les envois en tâches

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-23.gif ClickUp's Form View : gestion de projet virtuel /$$$img/

Créez des formulaires dynamiques avec une logique conditionnelle en utilisant ClickUp's Form View

Consolidez les indicateurs clés et les données du projet dans des rapports visuels et personnalisables grâce à Tableaux de bord ClickUp pour contrôler les performances et suivre la progression du projet en temps réel

Créez des rapports de progression de projet faciles à comprendre avec ClickUp Dashboards

Créez, modifiez et collaborez sur des documents directement avec ClickUp Documents (idéal pour les notes de réunion, les forfaits de projet ou les bases de connaissances qui restent liées à vos tâches et flux de travail)

Mon travail avec vos télétravailleurs en temps réel avec ClickUp Docs

Faites un brainstorming, planifiez vos idées et collaborez visuellement avec les membres de votre équipe virtuelle en temps réel sur le site ClickUp Docs Tableaux blancs ClickUp canva, un tableau interactif virtuel

5. Aidez votre équipe à travailler plus intelligemment

Dans la gestion de projet virtuelle, les interactions en face à face sont souvent minimes. Les longues heures consacrées à des tâches pénibles et fastidieuses peuvent donner l'impression que le travail est une corvée plutôt qu'une activité appréciée par votre équipe. Grâce à des outils permettant d'accélérer le travail, les membres de l'équipe peuvent conserver leur créativité sans se sentir épuisés.

Libérez l'emploi du temps de votre équipe pour qu'elle se concentre sur le travail à haute valeur ajoutée, créatif ou stratégique, et laissez les tâches banales se dérouler en pilote automatique.

Éduquez et train votre équipe sur les derniers outils IA aet encouragez-les à les mettre en œuvre (en suivant des directives internes) dans leur flux de travail quotidien. Par exemple, sur ClickUp, vous pouvez obtenir de l'aide de l'assistant IA natif de l'outil, ClickUp Brain . Utilisez Brain pour :

Poser des questions sur les tâches, les documents et les personnes de votre espace de travail

Obtenir des mises à jour automatiques de projets et des rapports de statut

Rédiger des messages sur le ton souhaité, générer des résumés à partir de longs textes et modifier des documents pour en extraire les erreurs d'orthographe

Transcrire les notes vocales des ClickUp Clips en texte

Décrivez votre tâche en langage clair et créez instantanément une automatisation du flux de travail pour n'importe quel espace, dossier ou liste

Générez des résumés de tâches et créez du contenu contextuel avec ClickUp Brain

Avec Automatisations ClickUp avec ClickUp Automations, vous pouvez déclencher des actions spécifiques en fonction de conditions prédéfinies. Qu'il s'agisse de changer le statut, l'assigné ou la priorité d'une tâche ou de répondre aux e-mails des clients, vous pouvez automatiser plusieurs tâches répétitives et gagner du temps.

Bonnes pratiques de gestion de projet virtuel

La gestion de projets virtuels exige des règles claires une communication claire au sein de l'équipe , un suivi cohérent et le maintien de l'engagement de l'équipe. Examinons quelques bonnes pratiques pour assurer la réussite de la gestion de projet à distance :

1. Attribuer les rôles et les responsabilités

Veillez à ce que chacun sache exactement ce dont il est responsable.

Utilisez un outil tel que le Matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) pour chaque tâche. Veillez à ce que chaque personne comprenne ses tâches, ses délais et ses attentes afin que le projet avance sans heurts.

2. Suivre la progression et examiner les performances

Pour suivre visuellement les jalons et les dépendances des tâches, utilisez des outils tels que les diagrammes Gantt, les tableaux Kanban ou les tableaux de bord de progression du projet.

Des contrôles réguliers (hebdomadaires ou mensuels) permettent d'aligner l'équipe et de s'attaquer rapidement aux obstacles. Un suivi efficace de la progression vous permet d'ajuster votre calendrier ou vos ressources et de maintenir les délais.

3. Maintenir la motivation et l'engagement

Reconnaissez les petites et grandes réussites de votre équipe virtuelle et célébrez les jalons pour remonter le moral des troupes.

Incorporez des activités de renforcement de l'équipe virtuelle, comme des jeux en ligne ou des happy hours virtuels, pour renforcer les connexions, lutter contre l'isolement et recréer dans une certaine mesure le plaisir des conversations autour d'une fontaine d'eau.

Vous pouvez également forfaiter des retraites hors site ou des évènements de renforcement de l'équipe (virtuels ou en personne) pour consolider les relations et renforcer la culture d'équipe.

Stratégies pour surmonter les défis du management virtuel

Si les emplois virtuels présentent de nombreux avantages tant pour l'employeur que pour l'employé, il faut également tenir compte des inconvénients. Selon l'étude de Gallup, exclusivement se sentent le moins connectés à la mission ou à l'objectif de leur organisation.

Si votre équipe se sent désengagée, le moral de l'équipe peut baisser, la productivité diminuer et la satisfaction au travail s'en trouver affectée. C'est le pire cauchemar d'un manager.

Voici quelques défis courants de la gestion virtuelle que vous devez connaître et quelques stratégies réalisables pour les atténuer.

Défi 1 : L'intégration et la formation

Dans les installations virtuelles, les nouveaux employés ne bénéficient pas d'interactions personnelles qui les aident à comprendre la culture de l'entreprise et les processus internes. En conséquence, l'intégration à distance semble impersonnelle et peut même entraîner des lacunes dans les connaissances.

✅ Solution:

Créer un plan d'onboarding structuré: Développer un processus d'onboarding clair, étape par étape, avec une série de modules de formation virtuels/walkthroughs qui présentent aux nouveaux employés les valeurs, la culture, les outils et les flux de travail de l'entreprise

Développer un processus d'onboarding clair, étape par étape, avec une série de modules de formation virtuels/walkthroughs qui présentent aux nouveaux employés les valeurs, la culture, les outils et les flux de travail de l'entreprise Mettre en place un système de parrainage: Associer les nouveaux employés à un membre expérimenté de l'équipe qui peut jouer le rôle de mentor, répondre aux requêtes et apporter une assistance émotionnelle. Grâce à ce système, vous pouvez combler le fossé de la distance physique et créer un sentiment de connexion au sein de l'équipe

Associer les nouveaux employés à un membre expérimenté de l'équipe qui peut jouer le rôle de mentor, répondre aux requêtes et apporter une assistance émotionnelle. Grâce à ce système, vous pouvez combler le fossé de la distance physique et créer un sentiment de connexion au sein de l'équipe Développer une base de connaissances: Investissez du temps dans l'enregistrement préalable de vidéos et dans la création d'une base de connaissances contenant les questions les plus fréquemment posées et les flux de travail les plus courants. Ces ressources permettront aux nouveaux embauchés de s'auto-servir lorsqu'ils auront besoin d'éclaircissements sur les processus

Investissez du temps dans l'enregistrement préalable de vidéos et dans la création d'une base de connaissances contenant les questions les plus fréquemment posées et les flux de travail les plus courants. Ces ressources permettront aux nouveaux embauchés de s'auto-servir lorsqu'ils auront besoin d'éclaircissements sur les processus Contrôles fréquents: Planifiez des contrôles réguliers avec les nouveaux employés au cours des premières semaines afin de vous assurer qu'ils ne se sentent pas perdus. Ces contrôles peuvent prendre la forme de réunions individuelles, de sessions de feedback ou de réunions virtuelles à l'échelle de l'équipe, au cours desquelles les nouveaux employés peuvent poser des questions et recevoir des conseils

Défi 2 : Suivre la productivité sans faire de microgestion

Il est difficile d'évaluer la productivité lorsque les employés travaillent à distance. En tant que gestionnaire de projet virtuel, il se peut que vous fassiez de la microgestion au sein de votre équipe (par exemple, en vérifiant la progression des tâches trop fréquemment) sans même vous en rendre compte.

La microgestion peut résulter en une frustration, entraver l'autonomie des employés et leur donner l'impression que vous ne leur faites pas confiance.

✅ Solution:

Se concentrer sur les résultats, et non sur les heures travaillées: Au lieu de se concentrer sur le nombre d'heures que les employés passent à travailler, mettre l'accent sur les résultats tangibles, c'est-à-dire les produits livrables du projet

Au lieu de se concentrer sur le nombre d'heures que les employés passent à travailler, mettre l'accent sur les résultats tangibles, c'est-à-dire les produits livrables du projet Utilisez un logiciel de gestion de projet: Utilisez un outil de gestion de projet virtuel complet tel que ClickUp pour maintenir votre équipe organisée sans avoir besoin de vérifications constantes.

Utilisez un outil de gestion de projet virtuel complet tel que ClickUp pour maintenir votre équipe organisée sans avoir besoin de vérifications constantes. Offrez de l'autonomie grâce à des contrôles réguliers: Prévoyez des entretiens individuels hebdomadaires ou bihebdomadaires pour faire le point sur la progression, répondre aux questions et fournir un retour d'information. Au cours de cesréunions virtuellesse concentrer sur la collaboration et la résolution de problèmes, et non sur la microgestion

💡Pro Tip: Fixez des objectifs à l'aide de paramètres tels que les OKR (objectifs et résultats clés) ou les KPI (indicateurs de performance clés) afin de lier les contributions individuelles à un résultat plus important et de suivre la productivité de manière efficace.

Défi 3 : L'épuisement des employés

Malgré la flexibilité qu'il offre, le travail télétravail brouille souvent les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle. Les longues heures de travail peuvent être une source de stress et les employés peuvent avoir du mal à "déconnecter" à la fin de la journée, ce qui les conduit à l'épuisement professionnel.

✅ Solution:

Encourager les limites entre vie professionnelle et vie privée: Promouvoir l'importance de fixer des paramètres clairs entre le temps de travail et le temps personnel. Encouragez les travailleurs à utiliser des méthodes de blocages horaires pour planifier leurs heures de travail et protéger leur temps personnel.

Promouvoir l'importance de fixer des paramètres clairs entre le temps de travail et le temps personnel. Encouragez les travailleurs à utiliser des méthodes de blocages horaires pour planifier leurs heures de travail et protéger leur temps personnel. Programmes de bien-être ou journées consacrées à la santé mentale: Donner la priorité à la santé mentale en proposant des programmes de bien-être, des ressources en matière de santé mentale, des services de conseil en ligne et des journées consacrées à la santé mentale. Créez un environnement ouvert où les employés se sentent à l'aise pour discuter des défis à relever

Donner la priorité à la santé mentale en proposant des programmes de bien-être, des ressources en matière de santé mentale, des services de conseil en ligne et des journées consacrées à la santé mentale. Créez un environnement ouvert où les employés se sentent à l'aise pour discuter des défis à relever Donnez l'exemple d'un comportement sain: En tant que leader, vos paramètres donnent le ton à l'équipe. Si vous travaillez régulièrement tard ou envoyez des e-mails après les heures de travail, vos employés peuvent se sentir obligés de faire de même. Donnez un exemple positif en vous déconnectant à une heure raisonnable et en donnant la priorité au temps personnel

conseil de pro: Organisez des journées sans réunion ou réservez des heures spécifiques pendant lesquelles les employés ne sont pas censés travailler (par exemple, pas d'e-mails après 19 heures) pour aider les employés à établir ces paramètres

Dites oui à une collaboration virtuelle transparente avec ClickUp

Que vous soyez manager une équipe de développement de logiciels d'une équipe de marketing ou d'une agence numérique, un logiciel de gestion de projet virtuel performant peut faciliter le fonctionnement de votre entreprise.

Et pour les équipes à distance, quelle meilleure option que ClickUp ?

La plateforme unifie différents types d'outils de gestion de projet, offre une communication synchrone et asynchrone, vous permet d'automatiser les processus récurrents, de suivre facilement la progression, et bien plus encore.

Faites de ClickUp votre QG virtuel et mettez vos projets sur la voie de la réussite démarrez gratuitement dès aujourd'hui !