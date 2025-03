Comment procéder à l'évaluation d'un logiciel de gestion de projet : Une approche pratique

Gérer un projet, c'est comme orchestrer une symphonie - et le logiciel de gestion de projet est le chef d'orchestre qui veille à ce que chaque note s'aligne.

Un outil de gestion de projet vous permet d'avoir une visibilité sur chaque tâche, de suivre la progression et les échéanciers, et de faciliter la collaboration. Cependant, tous les outils ne conviennent pas à toutes les équipes, c'est pourquoi il est essentiel d'évaluer soigneusement les logiciels de gestion de projet avant de faire un choix.

Gestion de projet évaluation de logiciels ne se limite pas à l'évaluation des fonctionnalités et des capacités. Il s'agit d'une évaluation transversale de la facilité d'utilisation, de l'applicabilité et de la valeur à long terme de la fonction logicielle.

Sur cette note, nous examinons plus de 10 paramètres clés pour faciliter cette évaluation.

La sélection du bon logiciel de gestion de projet nécessite d'évaluer les outils en fonction de critères clés, tels que :

Prix: Rentabilité par rapport à votre budget Facilité d'utilisation: Interfaces conviviales et applications mobiles Collaboration: Fonctionnalités pour une communication et un travail d'équipe sans faille Capacités: Automatisation, suivi en temps réel, gestion des ressources et analyses Compatibilité : intégration avec d'autres outils et évolutivité pour une croissance future Assistance : mesures de sécurité, onboarding et service client réactif

Principaux outils de gestion de projet : ClickUp, Asana, MondayUp ClickUp, Asana, Monday.com, Wrike et Trello se distinguent par leur respect de ces normes.

Processus d'évaluation:

Définissez vos besoins

Liste et classement des fonctionnalités essentielles

Explorer et présélectionner les outils

Essayer les plateformes et recueillir les commentaires de l'équipe

Analyser les résultats pour choisir la meilleure solution

Comprendre les logiciels de gestion de projet

Considérez le logiciel de gestion de projet comme le QG virtuel de votre équipe. C'est là que vous planifiez, organisez et exécutez les projets. C'est un hub qui centralise les tâches, les échéanciers et les interactions, permettant ainsi aux membres de l'équipe de travailler plus intelligemment.

Les fonctions de base de tout outil de gestion de projet comprennent la gestion des tâches, la gestion des ressources, le suivi de la progression et les rapports.

Les outils de gestion de projet modernes offrent l'automatisation, la collaboration en temps réel, des capacités IA et des intégrations transparentes pour des environnements de travail numériques flexibles.

Critères d'évaluation des logiciels de gestion de projet

La sélection du bon outil de gestion de projet ne se limite pas à cocher des cases dans votre liste. Il s'agit de s'assurer que votre équipe de projet dispose des moyens et des supports nécessaires pour résoudre des problèmes concrets et mettre en œuvre des forfaits à grande échelle.

Voici les critères à prendre en compte :

Prix et rentabilité

Les gestionnaires de projet doivent se concentrer sur la rentabilité du logiciel, et pas seulement sur ses dépenses. Ils doivent évaluer si ses fonctionnalités correspondent aux besoins actuels et futurs de l'équipe.

Ensuite, comparez les prix échelonnés et la valeur offerte par chaque option. Enfin, tenez compte des coûts cachés ou récurrents, tels que les intégrations premium, la formation et la mise en œuvre, afin de rester dans les limites du budget.

Exemple : Imaginez que votre équipe est actuellement petite, mais que vous prévoyez de doubler sa taille dans deux ans. Optez pour un outil offrant une évolutivité dans les paliers de tarification afin de pouvoir procéder à une mise à niveau en toute transparence sans encourir de coûts inutiles au départ.

Utilisation et convivialité

La facilité d'utilisation de votre fonctionnalités du logiciel de gestion de projet a un impact sur la performance et la productivité de votre équipe de projet.

Recherchez des outils de gestion de projet dotés de fonctionnalités conviviales. Pensez aux fonctions de glisser-déposer, aux flux de travail personnalisables, à la visualisation des données du projet par le biais de Diagrammes de Gantt et les Tableaux Kanban, et bien d'autres encore.

Les outils conviviaux apportent de la valeur dès le premier jour, ce qui en fait le meilleur logiciel de gestion de projet dans toutes les situations, qu'il s'agisse de projets basiques ou complexes !

Exemple : Imaginez que votre équipe se prépare à lancer un projet client urgent. Un outil avec des modèles prédéfinis pour les flux de travail et les affectations de tâches vous permet de configurer l'ensemble du forfait du projet en quelques minutes, ce qui permet à l'équipe de se plonger immédiatement dans l'exécution sans perdre de temps sur l'installation manuelle.

Compatibilité avec les applications mobiles

Vos outils doivent correspondre aux exigences de projets complexes tels que la construction, l'immobilier, l'assurance et les soins de santé, permettant une productivité au-delà du bureau.

Recherchez une application de gestion de projet aux fonctionnalités complètes pour les appareils iOS et Android. Cette application devrait offrir des mises à jour en temps réel, des examens de la progression du projet et une communication avec l'équipe à tout moment et en tout lieu.

Ces fonctionnalités et la fonction hors ligne constituent une combinaison gagnante, en particulier lorsque votre projet implique un travail sur le terrain dans des zones à faible ou sans connectivité.

Exemple : Imaginez que vous gérez un projet de construction avec des ouvriers sur place. Une application mobile offrant des mises à jour en temps réel et des fonctions hors ligne garantit le suivi de la progression, même dans les zones à connectivité limitée.

Canaux de communication

Une communication efficace permet d'aligner les équipes de projet. Les meilleurs logiciels connectent les membres par le biais de divers canaux, tels que la discussion en temps réel, la vidéoconférence, l'enregistrement d'écran, les tableaux d'affichage et les commentaires.

La communication centralisée réduit la dépendance à l'égard des applications externes, maintient les discussions ciblées et favorise la transparence, la responsabilité et le travail d'équipe, renforcer la gestion de projet .

Exemple : Supposons qu'une équipe de conception partage des mises à jour par e-mail tandis que l'équipe de développement s'appuie sur Slack. Une plateforme centralisée comme ClickUp élimine les silos, permettant à chaque membre de l'équipe d'afficher les mises à jour contextuelles au sein des tâches.

Intégration des e-mails

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Email-integration.gif Intégration de l'e-mail /$$$img/

envoyer et recevoir des e-mails directement sur_ cliquez sans quitter l'application Si les outils de gestion de projet assistent la communication multicanal, ils doivent également intégrer la fonction e-mail.

Les outils de gestion de projet dotés d'une intégration native de l'e-mail permettent aux équipes de convertir les e-mails en tâches, de partager des mises à jour sans changer de plateforme et de lier les fils de discussion à une tâche ou à un projet spécifique.

Faire cela permet de gagner en efficacité et d'éviter les instances de mauvaise communication. De plus, il est beaucoup plus facile de faire le tri dans un seul et même ensemble d'e-mails. Une telle consolidation permet de contextualiser les décisions clés et de s'assurer qu'aucun détail essentiel n'est perdu.

Exemple : Imaginez que vous receviez un e-mail concernant des retards de livraison de la part d'un fournisseur. Grâce à l'intégration des e-mails, vous étiquetez la mise à jour directement dans la tâche logistique du projet, ce qui garantit que le changement est instantanément visible pour toutes les parties prenantes concernées.

🔍 Did You Know? (Le saviez-vous ?) 31% des personnes communiquent avec leurs collègues principalement par e-mail.

Mesures de sécurité

La sécurité est cruciale, surtout lorsqu'il s'agit de données sensibles ou confidentielles.

La solution de gestion de projet doit être dotée de puissantes fonctionnalités de sécurité telles que le cryptage des données, l'authentification à deux facteurs, l'ouverture de session unique, les permissions utilisateur personnalisables et l'accès basé sur le compte.

En outre, pour maintenir et préserver l'intégrité des données, une plateforme de gestion de projet basée sur le cloud doit être conforme aux normes du secteur comme le GDPR ou SOC 2.

Plus important encore, les fournisseurs de logiciels de gestion de projet devraient publier régulièrement des mises à jour logicielles et des correctifs de sécurité pour renforcer la sécurité des données de votre projet.

Exemple : Pensez à la gestion d'un projet de soins de santé dans lequel sont stockées des données de patients. Un outil doté d'un solide système de cryptage et d'un accès basé sur les rôles garantit que les informations sensibles sont sécurisées et uniquement accessibles au personnel autorisé.

Suivi du temps de progression

Le suivi de la progression du projet en cours aide les gestionnaires à allouer les ressources, à informer les parties prenantes, à intervenir si nécessaire et à améliorer les résultats.

C'est ici que les capacités de suivi de la progression en temps réel se révèlent utiles.

Outre la visibilité en temps réel du statut du projet, elles encouragent la responsabilisation et la résolution proactive des problèmes afin de transformer les jalons en une réussite durable.

Exemple : Imaginez une campagne de marketing sur le point d'être lancée. Le suivi en temps réel identifie les retards dans la livraison des actifs, ce qui vous permet de réaffecter les ressources et d'éviter de manquer les échéances.

Gestion des ressources

Une gestion efficace des ressources est la clé pour éviter les goulets d'étranglement et maximiser la productivité. Les gestionnaires de projet ont besoin d'un contrôle granulaire sur la gestion des ressources, qu'il s'agisse de personnel, de temps, de logiciels ou de matériel.

Choisissez des outils de gestion des ressources pour gérer les calendriers, distribuer les charges de travail, visualiser la disponibilité et optimiser les affectations en temps réel. Cette approche permet d'éviter la sur- et la sous-utilisation des ressources et les épuisements, en particulier sur plusieurs projets.

Exemple : Imaginez que vous gérez une entreprise de forfaits événementiels avec plusieurs évènements simultanés. Un outil qui visualise l'affectation des ressources vous permet de repérer un photographe surbooké et de le réaffecter pour garantir une exécution sans heurts.

🔍 Did You Know? À propos de 60% des gestionnaires de projet gèrent deux à cinq projets simultanément !

Formation et intégration

L'expérience de formation et d'intégration détermine la rapidité avec laquelle votre équipe s'approprie l'outil de gestion de projet.

Recherchez une assistance à l'intégration, telle que des guides pratiques, des tutoriels vidéo, des visites du produit dans l'application, des sessions de formation en direct, une assistance à la communauté et des guides de l'utilisateur.

Certains outils proposent des équipes de réussite client et des modules d'apprentissage interactifs pour aider votre équipe à s'adapter rapidement au logiciel de gestion de projet. Une telle formation pratique pendant l'onboarding réduit la résistance et donne à votre équipe les moyens de maximiser le potentiel de l'outil.

Exemple : Supposons que votre équipe comprenne des travailleurs indépendants qui ne connaissent pas vos processus. Un outil proposant des guides interactifs étape par étape les aide à s'intégrer rapidement, réduisant ainsi les retards dans le démarrage de leurs missions.

Assistance aux clients

Une assistance client fiable peut vous épargner des heures d'ennui, en particulier lorsque vous êtes confronté à des problèmes critiques. Recherchez un fournisseur de logiciels de gestion de projet qui offre une assistance client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par le biais de plusieurs canaux : discussion en direct, e-mail et téléphone, pour n'en citer que quelques-uns.

En outre, explorez le forum de la communauté et la base de connaissances de l'outil pour évaluer ses capacités de libre-service et de dépannage, afin de garantir une assistance à chaque étape.

Exemple : Supposons qu'un bug perturbe l'attribution des tâches lors du lancement d'un projet. L'accès immédiat à un agent de discussion en direct permet de minimiser les temps d'arrêt et de maintenir le projet sur les rails.

Capacités d'automatisation

/ Découvrez les Automatisations ClickUp

L'automatisation élimine les tâches répétitives, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Recherchez un logiciel de gestion de projet qui assiste la création de flux de travail d'automatisation. Qu'il s'agisse de la hiérarchisation et du suivi des tâches ou des notifications en temps voulu, l'automatisation permet à votre équipe de projet de rester sur la bonne voie.

Certains logiciels de gestion de projet avancés dotés d'assistants IA suggèrent des tâches à automatiser pour améliorer l'efficacité et la prise de décision.

Une autre façon d'automatiser la gestion de projet est d'utiliser les outils suivants modèles de gestion de projet . Ces cadres préconstruits permettent à votre équipe de démarrer un projet sans construire une structure à partir de zéro. Tout ce que vous avez à faire est de configurer quelques valeurs, et le projet est prêt !

Exemple : Imaginez l'automatisation d'une tâche récurrente comme l'envoi de mises à jour de statut. Le fait de paramétrer une automatisation pour informer les parties prenantes chaque semaine permet d'économiser des heures de travail répétitif.

Fonctionnalités de collaboration

La collaboration est la communication en action.

Pour l'efficacité de l'équipe, le logiciel de gestion de projet doit inclure des outils de collaboration tels que les espaces de travail partagés, le partage de fichiers, la modification en cours, les commentaires sur les tâches, le contrôle de version, les conversations filées et les @mentions.

De plus, utilisez un logiciel qui offre des fonctionnalités avancées telles que l'affectation des tâches, les notifications, le suivi et les calendriers partagés, qui favorisent la responsabilisation, la transparence et l'alignement de l'équipe sur les objectifs partagés.

Exemple : imaginez une coordination avec une agence de design pour un projet de repositionnement de la marque. Un environnement de travail partagé avec modification en cours des fichiers de conception élimine les allers-retours par e-mail et accélère les échéanciers d'approbation

➡️Read Plus: 10 logiciels de collaboration en gestion de projet pour les équipes 🔍 Did You Know? Presque 40% des équipes de projet sont composées de six à dix personnes !

Rapports et analyses

Un bon logiciel de gestion de projet dispose de rapports et d'analyses puissants qui permettent de prendre des décisions fondées sur des données. Il offre des tableaux de bord personnalisables, des informations en temps réel et exploitables, ainsi que des rapports détaillés sur les performances du projet.

Cela met le gestionnaire de projet à la place du conducteur et lui permet de prendre des décisions plus intelligentes et plus stratégiques sur le projet.

Les fonctionnalités de gestion de projet telles que les diagrammes de Gantt, les diagrammes d'épuisement, les tendances de performance, etc. permettent aux chefs de projet d'évaluer la progression, de prévoir les retards potentiels et de maintenir le projet sur la bonne voie.

Exemple : Imaginez votre équipe essayant d'améliorer la vitesse des sprint. Les tableaux de bord personnalisables vous permettent de comparer les données des sprint précédents, d'identifier les schémas de retard et de mettre en œuvre des stratégies pour améliorer les performances.

Capacité de mise à l'échelle

La valeur à long terme est clé dans le choix d'un logiciel de gestion de projet. Optez donc pour une solution qui s'adapte à l'évolution des besoins de votre entreprise.

Certains des meilleurs logiciels de gestion de projet offrent une capacité d'évolution, ce qui permet aux équipes de s'adapter à la complexité croissante des projets, à des équipes plus importantes et à des charges de travail plus élevées. Si nécessaire, ils peuvent même gérer plusieurs projets dans différents secteurs d'activité.

Sélectionnez une option qui offre des forfaits et des fonctionnalités flexibles avec des modules complémentaires pour répondre aux besoins actuels et à l'expansion future. Cela vous évite de devoir changer d'outil ou de plateforme à une étape ultérieure.

Exemple : Supposons que votre startup commence à gérer des projets pour des clients internationaux. Un outil offrant des interfaces multilingues et une assistance mondiale évolue en toute transparence au fur et à mesure que vos activités se développent.

Capacités d'intégration

/

utiliser les intégrations comme une_

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les intégrations comme un moyen de communication https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/calendar-view-sync-1-1.png extension de ClickUp /%href/

Des outils déconnectés ou incompatibles résultent en des inefficacités, des lacunes dans les connaissances et des erreurs, qui sont quelques-unes des conséquences les plus graves de l'utilisation d'un système de gestion des ressources humaines gestion de projet .

Vous avez besoin d'un logiciel qui s'intègre de manière transparente aux outils, plates-formes et systèmes les plus courants. L'intégration transparente favorise la circulation des données sans restriction et établit une source de données unique dans l'ensemble de votre organisation.

Que vous utilisiez Google Drive, OneDrive, Gmail, Outlook, Slack, Zoom, Zendesk, Calendly ou autre, l'intégration unifie votre environnement de travail numérique et centralise toutes les ressources et données.

De plus, elle permet aux gestionnaires de projet de sélectionner et d'ajouter des outils et des fonctions spécifiques à l'environnement du projet.

Exemple : Imaginez que vous meniez une campagne qui s'appuie sur des données provenant de Salesforce et de HubSpot. Un outil de gestion de projet tel que ClickUp qui s'intègre aux deux plateformes, permet d'obtenir des pistes, des mises à jour de tâches et des analyses, créant ainsi un flux de travail unifié.

Top 5 outils logiciels de gestion de projet en 2024

Sur la base des critères ci-dessus, nous avons présélectionné certains des meilleurs logiciels de gestion de projet. Voici une comparaison rapide de leurs fonctionnalités :

Critères ClickUp Asana Monday.com Wrike Trello Facilité d'utilisation Flexible, drag-and-drop ; personnalisable Minimaliste, convivial Très visuel et intuitif Flux de travail personnalisables Interface kanban simple Application mobile - complète, mises à jour en temps réel - fonctionnelle, moins robuste - gestion des tâches en déplacement - mises à jour et suivi - fonctionnalité de base Communication Chat intégré, intégration Slack/Zoom Commentaires, partage de fichiers Mises à jour et étiquettes en temps réel Modification en cours Commentaires à l'intérieur des tâches Automatisation Flux de travail avancés, suggestions IA Automatisation des tâches récurrentes Modèles configurables Automatisation des flux de travail et des ressources Automatisation des tâches de base (Butler) Analyse et rapports - Tableaux de bord complets, suivi du temps - Limité aux forfaits premium - Tableaux de bord personnalisés - Robustes et détaillés - Rapports de base par le biais d'options d'actualisation (power-ups) - Analyse et rapports de base par le biais d'options d'actualisation Intégrations Vaste (Slack, Zoom, Drive, etc.) Outils populaires assistés Intégration transparente avec de nombreuses applications 400+ intégrations tierces Limité sans les power-ups payants Très flexible pour toutes les tailles d'équipe Idéal pour les tâches simples à moyennes Polyvalent dans tous les secteurs d'activité Excellent pour les projets informatiques/créatifs Meilleur pour les petites équipes ou les projets simples Points forts - Fonctions IA, modèles riches - Design intuitif et minimaliste - Visuels vivants, forte automatisation - Suivi et rapports détaillés - Parfait pour la gestion visuelle des tâches - Points forts - Points forts - Fonctions IA, modèles riches - Design intuitif et minimaliste - Visuels vivants, forte automatisation - Suivi et rapports détaillés - Parfait pour la gestion visuelle des tâches - Parfait pour la gestion visuelle des tâches - Parfait pour la gestion visuelle des tâches - Parfait pour la gestion visuelle des tâches - Parfait pour la gestion visuelle des tâches - Parfait pour la gestion visuelle des tâches - Parfait pour la gestion visuelle des tâches - Parfait pour la gestion visuelle des tâches - Parfait pour la gestion visuelle des tâches Les fonctionnalités avancées requièrent des plans payants

Que vous recherchiez un logiciel de gestion de projet gratuit ou des solutions haut de gamme, voici un examen plus approfondi de quelques-uns des meilleurs choix :

1. ClickUp

/ Essayez ClickUp gratuitement ClickUp est un puissant outil de gestion de projet pour une flexibilité maximale dans la planification et l'exécution des projets.

Cet outil améliore la gestion de projet en combinant la gestion des tâches, le suivi des objectifs, la gestion des ressources, l'automatisation des flux de travail et les intégrations. Il s'adapte également aux équipes de toutes tailles, de tous secteurs et de toutes applications.

Il s'enorgueillit de ClickUp Brain clickUp Brain est un module IA de nouvelle génération pour la gestion de projet. ClickUp Brain peut créer des référentiels de connaissances et gérer des tâches autonomes.

De plus, vous avez accès à une vaste bibliothèque de modèles de gestion de projet qui vous permettent de démarrer dès le départ !

/ Télécharger un modèle de gestion de projet gratuit

Pour commencer, Le modèle de gestion de projet de ClickUp simplifie l'organisation, le suivi et la gestion des projets, quelle que soit leur taille. Il vous permet de décomposer facilement les tâches, de fixer des paramètres et de suivre la progression. Ce modèle offre des fonctionnalités intégrées pour les échéanciers, les flux de travail et les objectifs, et permet à l'équipe de projet de rester alignée et productive.

Caractéristiques clés

Visualisez vos projets et vos tâches à travers de multiples vues : tableaux Kanban, diagrammes de Gantt, listes, calendriers, etc.

Contrôlez la productivité de l'équipe et des individus en temps réel grâce aux fonctionnalités de suivi du temps et aux tableaux de bord interactifs

Créez et organisez une documentation complète et des wikis d'information sur les projets en utilisant les éléments suivants ClickUp Documents et y collaborer

Automatisez les flux de travail routiniers et répétitifs grâce à une automatisation puissante

Convertissez des idées abstraites en organigrammes ou faites un brainstorming avec votre équipe en utilisant Tableaux blancs ClickUp Communiquez de manière efficace avec les parties prenantes internes et externes en utilisant ClickUp Discussion S'intégrer à d'autres applications et plateformes de productivité comme Google Drive, Microsoft Outlook, Slack, Zoom, etc.



Étude de cas : QubicaAMF rationalise ses opérations à l'aide de ClickUp

QubicaAMF, un leader mondial des solutions de bowling et de divertissement, avait du mal à gérer des équipes distribuées réparties dans 10 000 centres de bowling à travers 90 pays. Ils ont utilisé ClickUp pour la consolidation des systèmes, la coordination et la collaboration des équipes, et la gestion efficace de la charge de travail.

Les outils personnalisables et la polyvalence de ClickUp ont permis à Teams de rester agile, d'aligner les équipes au niveau mondial, d'accélérer les échéanciers de livraison des projets et de gérer la surcharge de données. Cela a eu un effet transformateur sur leurs processus, ce qui a eu pour résultat de :

une augmentation de 35 % de la livraison des projets à temps

un gain de temps de 40 % par rapport à la création de rapports et de diagrammes

60 % d'amélioration de la collaboration entre les équipes dans l'ensemble de l'organisation

Consolidation du système avec des intégrations transparentes

Pour en savoir plus sur la façon dont QubicaAMF a utilisé ClickUp pour organiser son monde du travail et développer ses opérations, consultez les pages suivantes notre étude de cas détaillée .

Avantages

L'interface est intuitive et sans encombrement, avec des fonctions de glisser-déposer faciles à utiliser

Assiste un forfait gratuit généreux avec des fonctionnalités substantielles, ce qui le rend idéal pour les particuliers, les indépendants et les petites équipes

Teams offre une flexibilité et une évolutivité immenses qui permettent à l'outil de grandir avec votre équipe

Génère des rapports exploitables soutenus par des analyses basées sur des données pour favoriser une prise de décision efficace

Limitations

Les fonctionnalités étendues de gestion de projet peuvent rendre la courbe d'apprentissage abrupte

L'application de gestion de projet peut accuser un léger retard sur mobile lorsqu'il s'agit d'ensembles de données volumineux

➡️ En savoir plus: Comment utiliser l'IA dans la gestion de projet (cas d'usage et outils)

2. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/2.-Asana.png Évaluation des logiciels de gestion de projet : 2. Asana /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel de gestion de projet Asana

je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas ce que je vais faire https://help.asana.com/s/article/create-projects-in-asana?language=en\_US Asana /%href/

Asana est un logiciel de gestion de projet populaire connu pour son interface intuitive et minimaliste. Conçu pour faciliter la collaboration, Asana met les équipes de projet sur la même page grâce à d'excellentes fonctionnalités de visualisation des échéanciers des projets et des dépendances des tâches.

L'interface gratuite et l'accent mis sur la clarté des tâches font qu'Asana convient aux projets exigeant concentration et communication claire.

Caractéristiques clés

Gérez les projets, les tâches, les jalons et les dépendances dans l'affichage de l'échéancier

Automatisez les tâches récurrentes et les flux de travail grâce aux outils d'automatisation des projets

Hiérarchisez et organisez les tâches à l'aide d'étiquettes personnalisées

Obtenez des informations exploitables grâce à des tableaux de bord de rapports avancés

Avantages

L'interface conviviale facilite l'utilisation de l'outil de gestion de projet, même pour les débutants

Facilite la collaboration au sein de l'équipe grâce à des fonctionnalités telles que le partage de fichiers, les commentaires sur les tâches, etc.

Offre des modèles de projet détaillés pour les flux de travail courants

Limites

Ne dispose pas d'une fonction native de suivi du temps

Les tableaux de bord des rapports ne sont disponibles que dans les forfaits Premium

Il semble trop simpliste pour des projets très complexes

3. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/3.-Monday.png Évaluation des logiciels de gestion de projet : 3. Monday.com /$$img/

le projet de loi a été adopté par le Parlement européen en décembre dernier Monday.com Monday.com est un système d'exploitation de travail polyvalent qui associe la gestion visuelle des projets à une automatisation puissante pour gagner du temps et de l'efficacité.

Cet outil est doté d'une interface très visuelle et vivante, qui facilite la gestion des tâches. Qu'il s'agisse d'offrir des informations en un coup d'œil ou d'assister la collaboration au sein de l'équipe, c'est un environnement de travail virtuel structuré qui permet aux équipes de faire le travail terminé.

Caractéristiques clés

Affichez le contenu des projets et des tâches dans un Tableau très visuel avec des colonnes personnalisables

Configurer des modèles de projets pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie ou de la fonction de l'équipe

Contrôlez la productivité et générez des factures précises grâce aux widgets de suivi du temps

Paramétrage de l'automatisation pour simplifier les tâches récurrentes et répétitives

Avantages

Très polyvalent, il s'adresse à diverses entreprises et équipes dans différents secteurs d'activité

Assistance à la collaboration des équipes grâce aux mises à jour en temps réel et à l'étiquetage

Permet de prendre des décisions basées sur des données grâce à des tableaux de bord et des rapports personnalisables

Limitations

La nature très visuelle des tableaux de Monday.com fait que les tableaux de Monday.com ne peuvent pas être utilisés de façon optimalel'environnement de gestion de projet trop simpliste

Les options de stockage sont limitées dans les forfaits de niveau inférieur

Ne fait pas d'assistance hors ligne

➡️Read Plus: 20 meilleurs logiciels de gestion des tâches pour améliorer vos flux de travail

4. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/4.-Wrike.png Évaluation de logiciels de gestion de projet : 4. Wrike /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel de gestion de projet pour la gestion de projet il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association Wrike est un outil de gestion de projet permettant un suivi et des rapports détaillés. Il met l'accent sur la productivité et la personnalisation, ce qui le rend idéal pour les projets informatiques, marketing et créatifs.

Mon travail comporte de puissantes fonctionnalités de gestion du travail, telles que l'allocation des ressources et le suivi du temps, qui permettent aux équipes de rester organisées et efficaces.

Fonctionnalités clés

Planifiez les tâches en fonction des priorités, des dépendances et des jalons

Collaborez avec les autres membres de l'équipe en temps réel grâce à des fonctionnalités telles que la modification en cours des documents

Personnalisez les flux de travail et gérez les ressources en fonction des besoins de l'équipe

Prenez des décisions plus intelligentes grâce à des tableaux de bord et des rapports visuels et axés sur les données

Avantages

Les flux de travail de la gestion de projet et les outils de rapports sont hautement personnalisables en fonction des exigences du projet

Offre un environnement sécurisé avec un accès robuste et des contrôles et des permissions basés sur les rôles

Facilite la gestion intuitive des fichiers et les processus d'approbation

Limites

La structure tarifaire est restrictive pour les petites équipes

Les nouveaux utilisateurs ont besoin d'une formation initiale importante

La fonction de gestion de projet dans le forfait Free est restrictive, surtout par rapport aux concurrents

🔍 Did You Know? (Le saviez-vous ?) Une organisation sur quatre utilise actuellement des logiciels ou des outils de gestion de projet.

5. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/5.-Trello-1400x768.png Trello /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission

je n'ai pas besoin d'être un expert en la matière, mais j'ai besoin d'être un expert en la matière https://www.atlassian.com/software/trello Trello /%href/

Les capacités de gestion des tâches axées sur l'aspect visuel de Trello en font un logiciel de gestion de projet populaire parmi les apprenants visuels. Il est entièrement basé sur les Tableaux Kanban et convient aux petits projets ayant des exigences de base en matière de gestion des tâches.

Les modules d'extension disponibles sur Trello améliorent la flexibilité et les capacités d'intégration de la plateforme. Les gestionnaires de projet peuvent ainsi personnaliser leurs flux de travail et inclure des fonctionnalités avancées selon leurs besoins.

Caractéristiques clés

Organisez les tâches en tableaux, listes et cartes intuitifs pour une gestion efficace des tâches

Planifiez les échéances dans une vue calendaire pour une planification stratégique et une mise en œuvre en fonction d'un échéancier

Utilisez l'Automatisation pour automatiser et rationaliser les flux de travail des projets

Ajoutez des extensions pour l'intégration avec Slack, Google Drive, GitHub, etc.

Avantages

Simple et facile à utiliser avec une fonction de glisser-déposer

La version gratuite assiste des tableaux et des membres d'équipe illimités

Convient à la gestion de projets personnels et professionnels

Limites

Ne fait pas l'objet d'une assistance pour les fonctionnalités avancées de rapports et d'analyse

Pose des limites à la gestion de projets complexes

Les bonus ne sont disponibles que dans les forfaits payants pour bénéficier de toutes les fonctions

Processus d'évaluation des logiciels de gestion de projet : Un guide étape par étape

La sélection de la meilleure plateforme de gestion de projet est un processus exhaustif. Voici un guide étape par étape pour choisir le bon logiciel de gestion de projet :

Étape 1 : Définir vos besoins

Avant de plonger dans les nombreuses gestion de projet outils, documentez vos besoins- les types de projets la taille et la structure de l'équipe, les objectifs de l'entreprise et les attentes de base pour définir vos besoins.

En outre, tenez compte des intégrations, des exigences du système et de la compatibilité des appareils.

Etape 2 : Liste et classement des fonctionnalités

Une fois que vous connaissez vos besoins, segmentez les fonctionnalités en catégories " indispensables ", " agréables à avoir " et " non essentielles ".

Par exemple, les incontournables devraient inclure la gestion des tâches, les outils de collaboration, les rapports et analyses, et les intégrations. De même, les fonctionnalités avancées telles que l'automatisation pourraient entrer dans la catégorie "nice-to-have".

Affinez cette liste pour donner la priorité à ce dont votre entreprise, votre projet ou votre équipe a besoin dans l'immédiat, tout en gardant une marge de manœuvre pour la croissance et les améliorations futures.

Etape 3 : Explorer différentes options

Commencez par des recherches en ligne ou connectez-vous avec des pairs ou des groupes industriels pour obtenir des pistes. Concentrez-vous sur les outils de gestion de projet qui correspondent à votre secteur d'activité et à votre échelle de fonctionnement.

Par instance, une grande entreprise peut avoir besoin de fonctionnalités de gestion de portefeuille, tandis qu'une petite entreprise peut se contenter d'une simple gestion des tâches. Dressez donc une liste de cinq à dix outils de gestion de projet qui répondent à vos critères initiaux.

💡 Conseil de pro: Utilisez des sites d'évaluation de logiciels tiers tels que G2, Capterra, TrustPilot, etc. pour lire les avis et évaluations des utilisateurs de logiciels de gestion de projet afin de comprendre l'impact et les capacités de l'outil à la base.

Etape 4 : Évaluer les options présélectionnées

Comparez les paramètres des fonctionnalités, les prix, les avis des clients, les évaluations et l'évolutivité pour comprendre ce qu'ils offrent.

Une fois la liste réduite, posez-vous, ainsi qu'à votre équipe, des questions clés telles que :

Comment ce logiciel de gestion de projet fait-il pour répondre à nos besoins les plus importants ?

Cette solution de gestion de projet s'intègre-t-elle à nos autres outils ?

Y a-t-il des coûts cachés ou des modules complémentaires dont nous avons besoin pour une fonction de base ?

À fait le coût total du logiciel de gestion de projet correspond-il à notre budget ?

La plateforme est-elle intuitive et facile à utiliser pour notre équipe ?

La plateforme peut-elle s'adapter à nos besoins futurs ?

Une évaluation aussi détaillée vous aidera à affiner vos options et à identifier les solutions qui correspondent à vos besoins.

Etape 5 : Essayer la plateforme de gestion de projet

C'est ici que vous procédez à une évaluation pratique de la plateforme de gestion de projet.

Demandez un essai gratuit ou planifiez une démonstration pour découvrir la solution de gestion de projet. Testez sa facilité d'utilisation, sa réactivité et son efficacité avec des tâches réelles, et évaluez l'interface, la gestion des processus d'entreprise et l'adaptabilité de l'équipe.

En plus de tester les fonctionnalités, évaluez les capacités de cloud computing du logiciel, en vous concentrant sur l'évolutivité, l'accessibilité et la performance

Vérifiez les solutions cloud fiables, les garanties de temps de disponibilité, la disponibilité mondiale des serveurs, la synchronisation en temps réel, la compatibilité inter-appareils et l'accès hors ligne. Assurez-vous de la conformité avec des réglementations telles que GDPR/HIPAA et évaluez les protocoles de reprise après sinistre.

Enfin, l'utilisation et la vitesse de la bande passante doivent être examinées pour garantir les performances lors des pics de charge, en assistant la continuité opérationnelle et le travail hybride/à distance.

L'équipe est le principal utilisateur du logiciel de gestion de projet, en dehors de votre manager d'équipe. À ce titre, leurs opinions comptent.

Demandez donc aux membres de l'équipe qui ont participé à l'essai de partager honnêtement leurs pensées et leurs opinions sur l'expérience du produit. Concentrez-vous sur des aspects tels que la facilité d'utilisation, l'amélioration de la productivité et les difficultés rencontrées.

Vous pouvez impliquer l'équipe informatique pour analyser les capacités cloud de la plateforme et l'équipe de cybersécurité pour évaluer ses fonctionnalités de sécurité.

L'obtention d'un retour d'information direct permet de s'assurer que la solution choisie est bénéfique pour toutes les parties concernées.

💡 Pro Tip: Choisissez parmi l'un de nos 11 modèles gratuits de formulaires de retour d'information sur ClickUp pour obtenir des informations exploitables de la part de votre équipe de projet !

Etape 7 : Analysez vos résultats

La dernière étape de l'évaluation d'un logiciel de gestion de projet consiste à consolider l'ensemble des commentaires et des données dans un document centralisé.

Utilisez un système de notation ou élaborez une matrice pondérée pour comparer les outils présélectionnés à vos exigences initiales et à votre expérience d'utilisation, et évaluer objectivement dans quelle mesure chaque plateforme répond à vos besoins.

Les critères d'évaluation des logiciels de gestion de projet partagés ci-dessus fonctionnent bien comme paramètres pour de telles comparaisons. Pour une évaluation équilibrée, tenez compte des avantages à long terme et des inconvénients potentiels.

Il ne vous reste plus qu'à prendre la décision finale !

Mise en place d'un logiciel de gestion de projet dans les organisations

Gestion de projet implémentation de logiciels nécessite un forfait et une exécution stratégiques pour assurer une transition en douceur et une réussite à long terme.

Voici quelques bonnes pratiques pour une adoption et une mise en œuvre efficaces :

S'assurer de l'adhésion des dirigeants en mettant en exergue l'importance du projetles avantages d'un logiciel de gestion de projet. Leur assistance active influence l'acceptation et l'adoption par l'équipe

Expliquer comment la solution de gestion de projet simplifie le travail et stimule la productivité afin de neutraliser toute résistance au changement

Lancer un projet pilote impliquant des équipes plus restreintes pour un déploiement progressif. Après avoir résolu les problèmes de mise en œuvre et familiarisé les équipes, passez à une exploitation à grande échelle.

Prévoir une stratégie de transfert des données par étapes afin d'éviter les pertes et de minimiser les perturbations

Fournir une formation complète et une assistance à l'intégration par le biais de tutoriels, de guides pratiques, de séminaires de formation, d'ateliers pratiques et d'autres ressources pour répondre aux défis courants de votre équipe

Définir les rôles, les responsabilités et les flux de travail dans le logiciel pour garantir la transparence, réduire la confusion et améliorer l'efficacité

Encourager un retour d'information actif de la part des membres de l'équipe et ajuster les flux de travail en fonction de ces données afin d'adopter de nouvelles méthodes de travail

🔍 Did You Know? About huit projets performants sur dix disposent d'un bureau de gestion de projet.

Devenir un pro de l'évaluation des logiciels de gestion de projet

L'évaluation des logiciels de gestion de projet est cruciale pour la réussite et l'efficacité de l'équipe. En définissant des critères clairs, vous vous assurez de choisir le bon outil et de suivre un processus d'évaluation structuré.

Parmi les différentes plateformes de gestion de projet disponibles, ClickUp se distingue par sa capacité à porter plusieurs casquettes.

Parmi les différentes plateformes de gestion de projet disponibles, ClickUp se distingue par sa capacité à porter plusieurs casquettes.

Grâce à ses puissantes fonctionnalités de gestion des tâches, ses outils de collaboration d'équipe et ses fonctions avancées, ClickUp est une solution de gestion de projet unique et efficace.